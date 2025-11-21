Top 13 ElevenLabs-alternatieven voor realistische tekst-naar-spraak

Heb je ooit geprobeerd om voice-overs te genereren die menselijk klinken, maar uiteindelijk toch robotachtig en eentonig klonken?

Hoewel ElevenLabs de balk hoger heeft gelegd met zijn levensechte tekst-naar-spraak [TTS], is het niet de enige optie. De juiste stem kan uw boodschap maken of breken, of u nu podcasts, trainingsvideo's of dynamische advertenties produceert.

In deze blogpost verkennen we de beste alternatieven voor ElevenLabs voor realistische, expressieve en natuurlijk klinkende spraak. 🔊

Waarom kiezen voor een alternatief voor ElevenLabs?

ElevenLabs is een sterke speler in de TTS-ruimte, maar het is niet voor elke maker of elk bedrijf geschikt. Hieronder leest u waarom het verstandig kan zijn om een alternatief voor Elevenlabs te zoeken:

Limiet tekengeneratie: maximaal 5.000 tekens per verzoek bij betaalde abonnementen en 2.500 bij het gratis abonnement.

Strikt maandelijks kredietsysteem: het gebruik wordt bepaald door maandelijkse kredietlimieten en als u deze limieten overschrijdt, moet u extra krediet kopen.

Beperkingen projectgrootte: Projecten hebben een limiet van 200 hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk 400 alinea's mag bevatten en elke alinea maximaal 5.000 tekens.

Dure geavanceerde functies: Projecten met meerdere sprekers, audio van hoge kwaliteit (192 kbps) en professionele stemklonen zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen.

Limiet taalondersteuning: Belangrijke functies zoals ElevenReader Publishing ondersteunen alleen Engels.

Hoge experimentkosten: kredieten worden bij elke poging gebruikt, inclusief bewerkingen, herhalingen en testgeneraties.

Geen rechten voor het trainen van AI-modellen: Output kan niet worden hergebruikt voor het trainen, finetunen of ontwikkelen van andere AI-tools.

De beste alternatieven voor ElevenLabs in één oogopslag

Hier is een tabel waarin alle alternatieven voor ElevanLabs worden vergeleken. 📊

Tool Beste functies Het beste voor Prijzen ClickUp Stel scripts op in ClickUp Docs, transcribeer vergaderingen met ClickUp AI Notetaker, vat vergaderantekeningen samen en koppel ze met ClickUp Brain, beheer transcripties binnen taken en werkstroom met naadloze integratie met tools van derden. Teams van elke grootte, inclusief individuen, kleine teams en bedrijfsactiviteiten Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen. Murf. ai Krijg toegang tot realtime spraakgeneratie-API, stemvervormer met aangepaste afstemming, bouw meertalige ervaringen, implementeer audio op grote schaal Kleine bedrijven en makers van content Gratis proefversie beschikbaar; vanaf $ 29/maand per gebruiker (Starter) PlayHT Krijg toegang tot realtime spraakgeneratie-API's, kloon stemmen met aangepaste afstemming en bouw meertalige ervaringen. Ontwikkelaars en middelgrote bedrijven Aangepaste prijzen Amazon Polly Genereer levensechte spraak met neurale stemmen, stream audio direct, beheer woordenlijsten voor uitspraak, integreer met AWS-apps Middenmarkt- en onderneming-teams geïntegreerd met AWS-services Gratis versie beschikbaar; aangepaste prijzen Google TTS Kies uit WaveNet- of standaardstemmen, pas de toon en toonhoogte aan, converteer tekst in meer dan 40 talen en stream spraak in realtime. Apps, bots en wereldwijde bedrijven op Google Cloud-infrastructuur Gratis versie beschikbaar; aangepaste prijzen Microsoft Azure Bouw apps met realtime spraak, ontwerp aangepaste neurale stemmen, converteer tekst met SSML-besturingselementen en beheer het gebruik in het Azure-ecosysteem. Ondernemingen en geavanceerde ontwikkelteams Gratis versie beschikbaar; aangepaste versie mogelijk voor ondernemingen Speechify Converteer pdf's en documenten naar audio, pas de leessnelheid aan, scan afbeeldingen met OCR en luister onderweg op verschillende apparaten. Individuen en kleine teams Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste prijzen Descript Neem gesprekken op met schermopname, transcribeer ze direct, bewerk ze met behulp van de tekstinterface en genereer voice-overs met Overdub. Makers en kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 24/maand (Hobbyist) Resemble AI Kloon stemmen met emotielagen, zet audio in realtime om in spraak, wissel direct van taal en integreer spraak in apps. Ontwikkelaars en middelgrote contentteams Proefversie; vanaf $ 19 per maand WellSaid Labs Selecteer stemmen van studiokwaliteit, creëer consistente vertellingen, werk samen in gedeelde spraakteams, exporteer voor training en marketing. Training, leren en marketing in middelgrote en onderneming teams Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 99/maand (Creative) Lovo AI Schrijf advertenties of commentaar, maak gebruik van stemmen die zijn afgestemd op emotie, pas het tempo en de pauzes aan en lever audio die klaar is voor uitzending. Kleine bedrijven en makers van content Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 10/maand (Basic) Listnr Converteer blogs met één klik naar audio, publiceer rechtstreeks op podcastplatforms, sluit audio in op websites, beheer audio-versies Kleine teams en individuele makers Aangepaste prijzen Synthesia Schrijf scripts in de editor, kies uit meer dan 230 AI-avatars, genereer automatisch voice-overs en lokaliseer video's die worden ondersteund door uitgebreide taal (meer dan 140 talen). Middelgrote bedrijven en onderneming-teams Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 29/maand (Starter)

De beste alternatieven voor ElevenLabs om te gebruiken

Deze 13 alternatieven voor ElevenLabs bieden gespecialiseerde functies, zoals technologie voor het klonen van stemmen voor het schrijven van scripts, het transcriberen en het beheren van audio-werkstroom.

Laten we aan de slag gaan! 💪

ClickUp (het beste voor ingebouwde transcriptiefuncties en bruikbare aantekeningen)

AI in ClickUp kan uw spraaknotities in chats en taken direct vastleggen en transcriberen, waardoor ze doorzoekbaar worden.

Als 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte combineert ClickUp projectmanagement, documenten en teamcommunicatie in één platform, versneld door AI-automatisering en -zoekfuncties van de volgende generatie.

AI-aangedreven talk-to-tekst-werkstroom is beschikbaar op het hele platform, zodat u net zo snel kunt werken als uw gedachten.

ClickUp Brain: Ambient AI die uw gesprekken koppelt aan workflows

De kern van het platform wordt gevormd door ClickUp Brain, een AI-assistent die rechtstreeks in elke laag van uw werkruimte is ingebouwd, van ClickUp Document tot Taak tot Vergadering.

Deze contextuele AI-tool verandert de manier waarop u gesprekken in uw werkruimte vastlegt, transcribeert en ernaar handelt. Met functies zoals AI-aangedreven spraaktranscriptie kunt u vergaderingen of spraakfragmenten rechtstreeks in ClickUp opnemen, waarna Brain automatisch nauwkeurige transcripties genereert. U hoeft dus niet meer te zoeken naar aantekeningen of sleuteldetails te missen.

Maar daar blijft het niet bij: ClickUp Brain scant deze transcripties en chats op intelligente wijze om actiepunten te identificeren en zet deze direct om in taken of herinneringen met rijke context, allemaal zonder uw werkstroom te verlaten. Of u nu de Talk to Text-functie van de desktop-app gebruikt voor handsfree dicteren of de AI Notetaker gebruikt om vergaderingen samen te vatten en volgende stappen te extraheren, ClickUp Brain zorgt ervoor dat elk gesprek doorzoekbaar en bruikbaar is en naadloos verbonden is met uw projecten. Dit betekent dat je Brain kunt vragen om actiepunten uit het gesprek van vorige week te vinden, een spraakmemo te transcriberen of samen te vatten, of zelfs taken aan te maken op basis van chatthreads, waardoor je hele werkruimte slimmer, beter georganiseerd en echt collaboratief wordt.

Genereer teamrapporten, houd de voortgang bij en krijg direct inzicht met ClickUp Brain

Maak uw vergaderingen met ClickUp AI Notetaker productiever

De ClickUp AI Notetaker neemt automatisch deel aan uw Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-vergaderingen, transcribeert het gesprek in realtime en identificeert sleutel actiepunten.

Na de vergadering genereert de AI-tool voor het maken van aantekeningen een uitgebreide samenvatting en voegt deze rechtstreeks als bijlage toe aan de relevante ClickUp-taken of -projecten binnen uw werkruimte. Dit zorgt ervoor dat cruciale beslissingen en verantwoordelijkheden duidelijk worden gedocumenteerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Stel, u neemt een nieuwe client aan voor een voice-overproject of een contentpartnerschap. U kunt AI gebruiken voor vergadernotities; het neemt deel aan uw gesprek, legt de vereisten, deadlines en creatieve voorkeuren van de klant vast en maakt vervolgens automatisch taken aan die worden toegewezen aan uw scenarioschrijver, geluidseditor of ontwikkelaar.

ClickUp documents

Wilt u creatieve briefings, scripts of technische specificaties opstellen? Gebruik dan ClickUp Document.

Stel blogposts, scripts of ontwikkelingsdocument op met realtime bewerking binnen ClickUp Docs

Met de ingebouwde AI-functies kunt u direct lange feedbackthreads samenvatten, actiepunten extraheren en volgende stappen voorstellen, perfect voor het beheren van scriptgoedkeuringen, ontwikkelingsaantekeningen of interne beoordelingen tussen teams.

Zo kunnen teamleden bijvoorbeeld samenwerken en aantekeningen delen tijdens het opstellen van een nieuw bedrijfsbeleid. Vraag ClickUp Brain gewoon om een samenvatting in natuurlijke taal voor een snelle beoordeling, en u krijgt deze binnen enkele seconden. Het beste deel? Al uw aantekeningen, transcripties, takenlijstsjablonen en to-do's worden automatisch verbonden met taken, mijlpalen en tijdlijnen.

De beste functies van ClickUp

Feedback opnemen en delen: maak schermopnames met voice-overs om bewerkingen te bekijken, ontwerpwijzigingen uit te leggen of uw team door nieuwe functies te leiden met behulp van maak schermopnames met voice-overs om bewerkingen te bekijken, ontwerpwijzigingen uit te leggen of uw team door nieuwe functies te leiden met behulp van ClickUp Clips

Organiseer uw werkstroom: bouw pijplijnen die zijn afgestemd op uw proces, zoals scriptbeoordeling, audioplevering of bugbijhouden met ClickUp aangepaste taak statussen

Visualiseer uw ideeën: gebruik gebruik ClickUp Whiteboards om scripts te plannen, video-content te schetsen of ontwikkelingssprints in kaart te brengen in een vrije visuele ruimte die is ontworpen voor brainstormen.

Breng alles samen: koppel tools zoals Figma, Google Drive of GitHub, zodat uw assets, aantekeningen en code altijd binnen handbereik zijn met ClickUp-integraties

Limieten van ClickUp

Steile leercurve vanwege de uitgebreide functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

ClickUp Brain bespaart echt tijd. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder hoeft te schakelen tussen contexten en minder add-on tools nodig heeft. […] We voeren agile sprints uit, publiceren documenten en beheren OKR's zonder te hoeven schakelen tussen apps. Native integraties (Slack, Drive, GitHub) zijn snel te koppelen. *

⭐️ Bonus: Brain MAX is uw AI-aangedreven desktopassistent, speciaal ontwikkeld voor voice-first-werkstroom. Dankzij de geavanceerde spraak-naar-tekst-functies kunt u uw ideeën, taken of instructies uitspreken, waarna deze direct worden getranscribeerd, geordend en uitgevoerd. Of u nu aantekeningen van vergaderingen vastlegt, projectplannen bijwerkt of snelle berichten verstuurt, met Brain MAX kunt u uw werk moeiteloos handsfree beheren. Deze naadloze spraakgestuurde ervaring stroomlijnt uw dagelijkse routines, vermindert handmatig werk en houdt u gefocust op wat echt belangrijk is, waardoor u sneller en natuurlijker dan ooit productief kunt zijn.

2. Murf. ai (het beste voor het produceren van AI-voice-overs van studiokwaliteit)

Murf. ai is een AI-tool voor het genereren van stemmen die zeer geschikt is voor content die emotionele diepgang vereist, zoals audioboeken, e-learning of promotiecampagnes. Met de AI-transcriptietool hebt u volledige controle over de stemstijl, toonhoogte, snelheid en uitspraak, allemaal via een intuïtieve studio-interface of API-toegang.

Gedeelde werkruimten, uitspraakbibliotheken en stemvoorinstellingen zorgen ervoor dat uw output consistent blijft voor alle projecten, teams en talen. Bovendien zorgen de ethische stemselectie en uitgebreide bibliotheek ervoor dat u niet hoeft te kiezen uit dezelfde vijf generieke opties; u krijgt stemmen die menselijk klinken en passen bij de context van uw wereldwijde publiek.

De beste functies van Murf. ai

Directe spraakweergave met Say It My Way om uw stemgeluid, tempo en ritme na te bootsen, waarbij de AI-stem regel voor regel wordt aangestuurd.

Genereer stemvarianten met Variability en creëer direct meerdere toon- en tempo-opties voor dezelfde zin zonder handmatige heropnames.

Benadruk impactvolle woorden met woordaccent om bepaalde woorden extra nadruk te geven voor een dramatische vertelling of duidelijke instructies.

Bewerk audio via script met de functie stembewerking, inclusief het transcriberen en herschrijven van opgenomen voice-overs direct als tekst, voordat ze onmiddellijk opnieuw worden weergegeven.

Limieten van Murf.ai

Lagere abonnementen genereren geen natuurlijk klinkende stemmen.

Aangepaste uitspraakaanpassingen zijn niet altijd effectief of gebruiksvriendelijk.

Prijzen van Murf.ai

Free

Maker: $ 29/maand per gebruiker

Groei: $ 99/maand per gebruiker

Business: $ 299/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Murf. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Murf. ai?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

Murf studio is gebruiksvriendelijk. Wij zijn een tandartspraktijk en gebruiken het momenteel om onze saaie wachtmuziek om te zetten in een marketingpitch op muziek om onze patiënten te informeren over onze diensten... Soms klonk de stem een beetje onnatuurlijk... Maar ik weet niet zeker of het de upgrade waard is. Ik zou graag wat tekst willen versturen om te zien of de geüpgradede functies de investering voor mij waard zijn.

📮 ClickUp Insight: Uit de resultaten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 42% van de teams opgenomen clips (21%) of projectmanagementtools (21%) gebruikt voor asynchroon werk. Deze tools vereisen echter vaak extra middelen, zoals aparte abonnementen, logins en leercurves. Als alles-in-één-app voor werk maakt ClickUp asynchrone communicatie eenvoudiger. Krijg toegang tot video, spraakberichten, projectwerkstroom, gezamenlijke documenten en een ingebouwde AI-notitieblok – allemaal binnen één werkruimte. Waarom zou u meerdere abonnementen en verspreide informatie beheren als één enkele oplossing uw hele werkstroom kan stroomlijnen? 💫 Echte resultaten: Teams die de vergaderbeheerfuncties van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

3. PlayHT (het beste voor het bouwen van meertalige content)

via PlayHT

Loopt u vast door beperkte vocale flexibiliteit of productieknelpunten? PlayHT staat voor u klaar. PlayHT doet meer dan alleen tekst omzetten in spraak, het maakt de stemervaring aangepast aan uw wensen. In plaats van vast te houden aan robotachtige voorlezingen of starre voorinstellingen, krijgt u stemmen als 'Mikael', 'Deedee' en 'Atlas', elk gebouwd met een overtuigende menselijke persoonlijkheid voor specifieke tonen en gebruikssituaties.

Wilt u de weergave van een e-learningmodule met veel acroniemen verfijnen? Of misschien een voice-over aan een video toevoegen? Dat kan. Het Dialog-model zorgt voor vloeiendheid en conversatienuances, ideaal voor podcasts en AI-assistenten. Het 3. 0 Mini-model houdt alles licht en responsief voor realtime toepassingen zoals live games of interactieve agents.

De beste functies van PlayHT

Pas emotie, tempo, toonhoogte, intonatie en nadruk aan en voeg zelfs opzettelijke pauzes in met Speech Styles en Inflections .

Gebruik preview op paragraafniveau om de weergave aan te passen voordat u de definitieve audio genereert.

Bepaal hoe merknamen, technische termen of acroniemen worden uitgesproken en hergebruik ze moeiteloos.

Schakel tussen sprekers met behulp van de Multi-Voice-editor om dialoogrijke scripts te maken met meerdere verschillende AI-stemmen in hetzelfde bestand.

Limiet van PlayHT

Limiet variatie en authenticiteit in bepaalde accenten, bijvoorbeeld klagen gebruikers dat Australische stemmen Amerikaans of Brits klinken.

Onhandige en inconsistente gebruikersinterface, vooral tijdens overgangen tussen editors

Prijzen van PlayHT

Aangepaste prijzen

PlayHT-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: De reis van AI-gegenereerde voice-overs begon met mechanische apparaten zoals de fonograaf van Thomas Edison in 1877, die geluid kon opnemen en weergeven, maar niet in staat was om echte menselijke spraak te synthetiseren.

4. Amazon Polly (het beste voor het leveren van spraaksynthese van hoge kwaliteit)

via Amazon Polly

Amazon Polly is een cloudgebaseerde TTS-service die wordt aangeboden door Amazon Web Services (AWS). Hoewel het niet is ontwikkeld voor theatrale voordrachten of hyper-expressieve teken, werkt het goed wanneer schaalbaarheid, meertalige ondersteuning en snelheid onmisbaar zijn.

Ontwikkelaars kunnen Speech Synthesis Markup Language (SSML) gebruiken om de spraakuitvoer te verfijnen en aspecten zoals uitspraak, volume, toonhoogte en spreeksnelheid aan te passen om het gewenste effect te bereiken. Bovendien bieden de neurale spraakmodellen met lage latentie van Polly net genoeg realisme om luisteraars geboeid te houden voor wie spraakgestuurde apps of media-ervaringen bouwt.

De beste functies van Amazon Polly

Zet pdf's, artikelen en webpagina's om in spraakstreams met neurale TTS.

Gebruik aanhalingstekens en aangepaste uitspraaklexica om namen, jargon of acroniemen precies goed te krijgen.

Gebruik de Amazon Polly API om apps, websites of aangepaste systemen op verzoek van spraak te voorzien.

Produceer duizenden audio-versies van veranderende content zonder personeel in te huren of opnieuw op te nemen.

Limieten van Amazon Polly

Vereist technische kennis om SSML effectief te gebruiken voor geavanceerde stemkloonmogelijkheden en aangepaste spraak.

Gebruikers meldden problemen met het nauwkeurig vastleggen van natuurlijke spraakgeluiden of het herkennen van bepaalde regionale stemmen.

Prijzen van Amazon Polly

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van tools

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Amazon Polly?

Een gebruiker deelde deze G2-recensie:

Ik vind het geweldig hoe Amazon Polly computers laat praten als mensen. Het klinkt zo natuurlijk en je kunt verschillende stemmen kiezen. Het is geweldig voor het maken van voice-overs voor video's of om je apps te laten praten. Supergemakkelijk te gebruiken! Ik vind het jammer dat Amazon Polly gebruikskosten in rekening brengt, wat betekent dat je moet betalen voor het nummer tekens dat het voorleest. Als je het veel gebruikt, kan het duur worden.

5. Google TTS (het beste voor het genereren van meertalige audio content)

via Google TTS

Google Cloud Text-to-Speech is een cloudgebaseerde service die geschreven tekst omzet in natuurlijk klinkende menselijke spraak, waarbij gebruik wordt gemaakt van de geavanceerde machine learning-technologieën van Google.

Met meer dan 380 stemmen en meer dan 50 taalvarianten ondersteunt de tool robuust, van wereldwijde content-schaalbaarheid tot hypergelokaliseerde audiobranding. Bovendien zorgt de streaming met lage latentie van Chirp 3 en het door onderzoek ondersteunde realisme van WaveNet voor een gepolijste output.

De beste functies van Google TTS

Kies WaveNet stemmen om hoogwaardige spraak te genereren met realistische intonatie en ritme, mogelijk gemaakt door de geavanceerde modellen van DeepMind.

Gebruik Neural2 stemmen om natuurlijkere en expressievere spraak te produceren met de nieuwste generatie neurale netwerktechnologie.

Implementeer Chirp 3 (HD)-stemmen om spontane, gesprekgerichte audio te creëren met mensachtige onregelmatigheden en genuanceerde intonatie.

Gebruik SSML om datums, nummers en pauzes te formatten en sleutelzinnen te benadrukken.

Limieten van Google TTS

Elke API-aanvraag heeft een limiet van maximaal 5.000 bytes tekstinvoer, waarbij langere teksten worden opgesplitst in meerdere aanvragen.

Het is niet geoptimaliseerd voor realtime streaming scenario's.

Prijzen van Google TTS

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google TTS

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

6. Microsoft Azure (het beste voor het uitvoeren van spraakgestuurde applicaties)

via Microsoft Azure

Microsoft Azure AI Speech biedt een volledig spraakplatform waarmee u kunt transcriberen, synthetiseren, analyseren en zelfs aangepaste neurale stemmen kunt bouwen. Het beste deel? Alles bevindt zich in de vertrouwde cloud van Microsoft, waardoor u beschikt over tools van onderneming-kwaliteit zonder in te boeten aan schaalbaarheid of controle.

Met Speech Studio kunt u uw eigen merkstem helemaal zelf creëren of uw audio-ervaringen verbeteren met behulp van ingebouwde, high-fidelity modellen. HD-stemmen versterken dit nog verder door de spreektonen in realtime aan te passen aan de sentimenten van de ingevoerde tekst, wat zorgt voor een meer expressieve en contextbewuste output.

De beste functies van Microsoft Azure

Voeg levensechte spraaksynthese toe door gebruik te maken van vooraf gebouwde neurale stemmen met hoge getrouwheid (48 kHz) voor een realistischer resultaat.

Maak gebruik van de batchsynthese-API om asynchroon lange audioformulieren te genereren, zoals audioboeken of trainingsmateriaal.

Genereer viseme-gegevens om avatars of digitale mensen te animeren met nauwkeurige lipsynchronisatie in Amerikaans Engels.

Limieten van Microsoft Azure

Voor de implementatie van de TTS API is kennis van clouddiensten en API's vereist.

Het creëren van een aangepaste neurale stem vereist een aanzienlijke investering, waaronder goedkeuring van Microsoft en een aanzienlijke trainingstijd.

Prijzen van Microsoft Azure

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Microsoft Azure

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Azure?

Dit is wat een recensie op Capterra te zeggen heeft:

Wat ik het leukste vind aan Microsoft Azure is dat het databases zoals SQL biedt en dat de DevOps-functies geweldig zijn en erg helpen bij het bouwen van websites en apps... Wat ik het minst leuk vind, is dat de services soms traag zijn en dat er soms storingen zijn die tot downtime leiden.

🔍 Wist u dat? In de jaren 50 creëerde Bell Labs Audrey, een systeem dat de cijfers nul tot en met negen kon herkennen. Tientallen jaren later evolueerde spraaktechnologie met het Hidden Markov Model, dat in de jaren 90 tools zoals Dragon Dictate aandreef, die eindelijk meer dan alleen nummers konden begrijpen.

7. Speechify (het beste om onderweg tekst om te zetten in audio)

via Speechify

Speechify is een AI-aangedreven TTS-platform dat geschreven content omzet in natuurlijk klinkende audio. Het is beschikbaar als mobiele app, desktop-app en browser-extensie en richt zich op een divers gebruikersbestand, waaronder studenten, professionals en personen met leesproblemen zoals dyslexie.

Van het scannen van fysieke content met uw telefoon en deze direct omzetten in audio, tot het nasynchroniseren van meertalige content voor een wereldwijd bereik, het platform zit boordevol functies om productieknelpunten weg te nemen.

De beste functies van Speechify

Gebruik de optische tekenherkenning (OCR) om fysieke documenten of afbeeldingen te scannen en ze hardop voor te laten lezen.

Gebruik het als Chrome-extensie om webpagina's, e-mails en documenten rechtstreeks in uw browser te lezen.

Maak gebruik van de functie Voice Cloning om uw eigen stem te repliceren met slechts 20 seconden audio.

Lees tot 4,5 keer sneller met AI-aangedreven afspelen om onderweg scripts, documenten of lange content te bekijken.

Limieten van Speechify

De service kan vertragingsproblemen ondervinden in realtime streamingtoepassingen.

Het systeem heeft moeite om genuanceerde emoties of contextuele subtiliteiten over te brengen.

Prijzen van Speechify

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Speechify

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Speechify?

Volgens een recensent op G2:

Ik heb Speechify voor het eerst gebruikt voor een van mijn projecten en vond het meteen geweldig. Het beste is dat de API heel gemakkelijk te gebruiken is en dat de output heel helder en duidelijk was. Het heeft me veel tijd bespaard en me de juiste output geleverd... Er is een limiet wat betreft het aantal teksten dat in de gratis versie tegelijk kan worden vertaald. Als ze een premiumversie zouden aanbieden om te testen, zou dat echt helpen om de tool te valideren.

🧠 Leuk weetje: Speechify is opgericht door Cliff Weitzman, die het oorspronkelijk heeft ontwikkeld om zijn eigen dyslexie te helpen overwinnen. Nu heeft het als doel om lezen voor iedereen sneller en toegankelijker te maken.

8. Descript (het beste voor het maken en bewerking van podcasts en tutorials)

via Descript

Als het maken van gepolijste voice-overs, video's of podcasts veel tijd kost of, erger nog, uw budget opslokt, biedt Descript een slimme oplossing.

Het is een door AI aangedreven audio- en video-bewerking die u helpt bij de bewerking, waardoor u mediabestanden kunt bewerken via op tekst gebaseerde transcripties. De tool is ontworpen voor makers van content, podcasters, docenten en marketeers en stelt u in staat om met slechts een paar klikken veelvoorkomende verbale tics uit uw opnames te verwijderen, waardoor uw content wordt verbeterd.

De beste functies van Descript

Gebruik Overdub om realistische stemklonen te genereren voor foutcorrectie, vertelling of volledig synthetische voice-overs.

Knippen, kopiëren, plakken of opnieuw genereren van spraak uit tekst met behulp van de Script Editor , en gebruik AI om direct oogcontact te simuleren, zelfs bij het lezen van scripts.

Gebruik Regenerate om stotteringen of ontbrekende regels te vervangen door naadloze, door AI gegenereerde stemmen.

Limieten van Descript

Het verwerken van video-podcasts met meerdere sprekers of lange opnames leidt tot vertraging, niet-gesynchroniseerde audio of app-crashes.

Hoewel basisbewerking eenvoudig is, ontbreekt het complexere tools en functies aan duidelijkheid of ondersteuning om te ondersteunen bij het opstarten.

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist: $ 24/maand per gebruiker

Maker: $35/maand per gebruiker

Business: $ 35/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had:

Ik vind de tekst-naar-spraak AI-voice-over erg goed. Het is supergemakkelijk te gebruiken en het is geweldig dat je scripts direct kunt aanpassen, in plaats van een stemacteur in te huren. Het is ook geweldig om schermdemo's binnen de omgeving op te nemen... Ik vind sommige bewerkingsfuncties minder prettig. Het bevriezen van frames en in- en uitzoomen is een beetje lastig in vergelijking met traditionele video-editoren zoals Premiere Pro.

9. Resemble AI (het beste voor het genereren van realtime synthetische spraak-apps)

via Resemble AI

Resemble AI biedt een reeks tools voor tekst-naar-spraak (TTS), spraak-naar-spraak (STS) en realtime spraakconversie, geschikt voor vele toepassingen, zoals contentaanmaakprocessen, virtuele assistenten en interactieve media.

Heb je stemmen nodig die meegroeien met je personages, content of merk? Met deze tool kun je binnen enkele seconden aangepaste stemkenmerken genereren op basis van een tekstbeschrijving. Je kunt levensechte stemfuncties verder opschalen en integreren via het Python-pakket of de API om realtime agents en interactieve stemervaringen te bouwen.

De beste functies van Resemble AI

Gebruik Voice Design om unieke stemmen te creëren op basis van eenvoudige tekstbeschrijvingen, zonder dat u audiofragmenten of technische expertise nodig hebt.

Gebruik Original Detection om de integriteit van uw merk te beschermen met realtime detectie van manipulatie van audio, afbeeldingen en video's.

Localiseer spraak in meer dan 142 talen en regionale dialecten met nauwkeurige intonatie en culturele nuances.

Limieten van Resemble AI

Gebruikers moeten de uitspraak handmatig aanpassen met schuifregelaars, wat tijdrovend kan zijn.

De gegenereerde stemmen kunnen robotachtig of griezelig klinken, vooral wanneer ze echte accenten proberen na te bootsen.

Prijzen van Resemble AI

Betaal naar gebruik

Maker: $19/maand per gebruiker

Professioneel: $ 99/maand per gebruiker

Business: $ 699/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Resemble AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. WellSaid Labs (het beste voor het produceren van hoogwaardige audiovertellingen voor trainingen)

via WellSaid Labs

WellSaid Labs vereenvoudigt AI-dubbingprocessen voor teams die belang hechten aan snelheid, consistentie en controle. Het opvallende? Het is gebouwd voor samenwerking en schaalbaarheid. U kunt projecten toewijzen, gedeelde fonetische bibliotheken aanmaken en meerdere stemopties testen voor campagnes of productstromen.

Het gesloten AI-model van het platform zorgt ervoor dat uw gegevens, merk-IP en creatief werk nooit uw ecosysteem verlaten. Bovendien kunt u intuïtief de toonhoogte, het tempo en het volume aanpassen met verbale aanwijzingen, waardoor u de spraakuitvoer nauwkeurig kunt regelen zonder complexe opmaaktalen.

De beste functies van WellSaid Labs

Werk in realtime samen met verschillende teams in een gedeelde werkruimte die is ontworpen voor spraakprojecten met grote volumes.

Zoek stemmen met precisie met behulp van filters zoals dialect, persoonlijkheid of productiestijl om de perfecte match te vinden.

Breng direct wijzigingen aan in audio met de AI Director zonder de hele werkstroom opnieuw te starten.

Integreer spraakaanmaken in uw stack via een API met lage latentie die MP3-streams in milliseconden weergeeft.

Limieten van WellSaid Labs

Functies zoals het cue-systeem (momenteel in bèta) kunnen enige tijd vergen om onder de knie te krijgen voor niet-technische gebruikers.

De focus ligt voornamelijk op Engelse stemmen, wat de bruikbaarheid voor internationale contentmakers een limiet stelt.

Prijzen van WellSaid Labs

Free

Creatief: $ 55/maand per gebruiker

Business: $ 160/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van WellSaid Labs

G2: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over WellSaid Labs?

Dit is wat een G2-recensie zegt:

De verscheidenheid aan persona's/stemmen was erg nuttig, evenals de mogelijkheid om deze per zin of alinea op te splitsen. Het team waarmee ik werkte was erg specifiek over hoe ze de naam van hun organisatie wilden uitspreken en ik kon ervoor zorgen dat deze correct werd uitgesproken... Hoewel de voice-overs de woorden meestal correct uitspraken, waren er enkele problemen met de uitspraak waardoor ik steeds opnieuw moest proberen om de uitspraak te spellen.

11. Lovo AI (het beste voor het maken van advertentieklaar voice-overs en merkaudio)

via Lovo AI

Lovo AI is een geavanceerde AI-stemgenerator die geschreven tekst omzet in natuurlijk klinkende spraak. De belangrijkste tool, Genny, voegt door AI gegenereerde stemmen samen met een ingebouwde video-editor, zodat u op één plek hoogwaardige voice-overcontent en video kunt produceren die gesynchroniseerd is.

Beschouw Genny als een studio. Van scriptschrijven tot ondertitels tot AI-gegenereerde afbeeldingen, het zit boordevol tools die uw creatieve proces soepeler maken. Of u nu een uitlegvideo animeert, e-learningcontent bouwt of stemopties voor een gameprototype test, de tool biedt een geïntegreerd platform met meer dan 500 AI-stemmen in meerdere talen (meer dan 100).

De beste functies van Lovo AI

Voeg emotionele nuances toe aan voice-overs, zoals opwinding of verdriet, om het verhaal en de betrokkenheid van het publiek te versterken.

Gebruik de geïntegreerde Genny voor de bewerking van zowel audio- als video-content.

Stel binnen enkele seconden voice-overscripts op met Genny's AI Writer, ontwikkeld om het creatieve proces een vliegende start te geven.

Limieten van Lovo AI

Hoewel het mensachtige stemmen genereert, merken sommige gebruikers een licht robotachtig geluid op, vooral voor getrainde oren.

Gebruikers kunnen pauzes, onderbrekingen en intonaties niet volledig aanpassen binnen hetzelfde script, wat een limiet stelt aan de nauwkeurigheid.

Prijzen van Lovo AI

Basis: $ 10/maand per gebruiker

Pro: $48/maand per gebruiker

Pro +: $149/maand per gebruiker

Lovo AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Zorg ervoor dat u uw voice-overstijl een eigen merk geeft. Documenteer deze in een Voice Style Guide om ze in verschillende projecten te kunnen hergebruiken. Zorg voor consistentie in: Stempersonage (kies een standaardstemacteurmodel)

Toon (vriendelijk, professioneel, sarcastisch)

Tempo (langzaam voor tutorials, snel voor TikToks)

12. Listnr (het beste voor het genereren van TTS-audio en het hosten van podcasts)

via Listnr

Listnr zet de stap in waar traditionele voice-overs tekortschieten, vooral wanneer tijd, consistentie en taalvariatie obstakels vormen. Het biedt een snelle en schaalbare manier om natuurlijk klinkende voice-overs te creëren in meer dan 142 talen.

Met meer dan 1000 ultrarealistische stemmen helpt het u om content te schalen over verschillende formaten heen, zoals Reels, YouTube-video's, podcasts, games en audioboeken, zonder in te boeten aan toon of helderheid. Een sleutelverschil met ElevenLabs? Met Listnr kunt u podcasts hosten en publiceren, audiospelers rechtstreeks in uw site insluiten en zelfs hele blogs omzetten in gesproken afleveringen.

De beste functies van Listnr

Host volledige podcasts en zet geschreven content om in podcastafleveringen met behulp van ingebouwde podcastingtools.

Gebruik de aanpasbare functie voor het insluiten van audiospelers om voice-overs toe te voegen aan uw website, LMS of marketingmateriaal.

Gebruik Emotion Fine-Tuning om de toon en expressie aan te passen voor boeiendere verhalen of voice-overs.

Limiet van Listnr

Geen ingebouwde probleem-rapportage via API voor verkeerd uitgesproken of ongebruikelijke woorden

Inconsistente kwaliteit bij sommige accenten, vooral voor specifieke talen

Prijzen van Listnr

Aangepaste prijzen

Listnr-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Listnr?

Een G2-recensie vat het als volgt samen:

…Wat ik leuk vind aan Listnr is de oprichter. Hij blijft zich ontwikkelen, functies verbeteren en vraagt om directe feedback om het product te verbeteren. Het is eenvoudig in te stellen en te gebruiken, en het bespaart veel tijd om audio-gebaseerde content te maken op basis van bestaande posts…Het is soms een beetje traag, met een kleine vertraging, maar dat wordt ook steeds beter, dus naarmate de technologie zich ontwikkelt, zal hopelijk ook de snelheid toenemen. Het gebrek aan verdeling is iets dat prioriteit moet krijgen, evenals de planning van podcasts.

13. Synthesia (het beste voor het maken van AI-avatar-geleide video's met voice-overs)

via Synthesia

Synthesia zet geschreven tekst om in video's van professionele kwaliteit met levensechte avatars en natuurlijk klinkende voice-overs. Het werd oorspronkelijk in 2017 ontwikkeld als een op onderzoek gebaseerd alternatief voor traditionele videoproductie en wordt door meer dan 50.000 teams gebruikt voor het produceren van interne trainingen, sales enablement, productuitleg en gelokaliseerde video-content.

Door geavanceerde tekst-naar-spraaktechnologie (TTS) te combineren met aanpasbare digitale presentatoren, stelt de tool gebruikers in staat om boeiende content te creëren met camera's, microfoons of acteurs. Dit maakt het een ideale oplossing voor bedrijven, docenten, marketeers en contentmakers die op een efficiënte manier hoogwaardige video's willen produceren.

De beste functies van Synthesia

Genereer video's met meer dan 230 realistische avatars die als functie uw boodschap op een menselijke manier kunnen overbrengen.

Sluit video's in je LMS, CMS, CRM of auteurtools in zonder ze te exporteren.

Verbeter video's met miljoenen royaltyvrije afbeeldingen, video's, pictogrammen, GIF's en soundtracks die beschikbaar zijn binnen het platform.

Limieten van Synthesia

De limiet voor aangepaste teken, spraakweergave en uitspraak is beperkt.

Avatars voelen vaak robotachtig aan en missen natuurlijke gebaren zoals draaien, het gebruik van rekwisieten of typen.

Prijzen van Synthesia

Free

Starter: $ 29/maand per gebruiker

Maker: $ 89/maand per gebruiker

Synthesia-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 270 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Synthesia?

Dit is wat een recensie op Capterra zei:

Met Synthesia kan ik professionele video's van hoge kwaliteit maken in een fractie van de tijd die ik daarvoor nodig had, hoewel ik een ervaren gebruiker ben van andere tools voor het aanmaken van video's, zoals Adobe Premiere Pro... Ik vind het soms moeilijk om het juiste tempo voor de voice-over in te stellen, d.w.z. wanneer de avatar spreekt, moet ik nogal wat pauzes enz. in het script toevoegen, zelfs wanneer ik bewust kies voor een stem die langzaam en duidelijk spreekt. Ik heb ook soms moeite met tekstbewerking. Ik kan bijvoorbeeld vaak niet meteen de tekst selecteren die ik wil bewerken en moet 2-3-4 keer klikken/proberen voordat ik bijvoorbeeld de lettergrootte of het lettertype zelf kan wijzigen. Ik weet niet waarom dit gebeurt. *

🧠 Leuk weetje: In 1936 introduceerde Bell Labs Voder, de eerste elektronische spraaksynthesizer. Deze 'sprak' niet zelfstandig, maar had een getrainde operator nodig die met sleutels en pedalen spraakachtige geluiden produceerde.

Van voice-overs tot werkstroom met ClickUp

Het vinden van de juiste tekst-naar-spraak-tool hangt af van hoe goed deze in uw algehele werkstroom past.

Hoewel deze alternatieven voor ElevenLabs die we hebben besproken een perfecte stemkwaliteit en aangepaste mogelijkheden bieden, blijven de meeste beperkt tot het genereren van stemmen.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, gaat nog een stap verder. De ClickUp AI Notetaker zet vergaderingen om in gestructureerde transcripties die u direct kunt omzetten in TTS-klaar materiaal. Met ClickUp Brain en ClickUp Brain MAX kunt u spraakklare content genereren en zelfs updates automatiseren. En met ClickUp Docs kunt u samenwerken, organiseren en scripts afronden met uw team.

Waarom zou je nog wachten? Meld je vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅