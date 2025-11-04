De 10 beste AI-appen voor het maken van aantekeningen op Zoom om de productiviteit in 2026 te verhogen

Aantekeningen maken tijdens een Zoom-vergadering vereist aandacht en snelheid, en laten we eerlijk zijn: het belemmert je vermogen om deel te nemen aan het gesprek en je te blijven concentreren.

Als u er nog in slaagt om aantekeningen te maken, moet u de belangrijke momenten samenvatten en deze, samen met de inzichten, delen met de deelnemers. Dit alles handmatig doen kan zwaar zijn, en bedrijven schakelen nu over op AI-notulisten voor Zoom.

AI-aangedreven notulisten automatiseren het samenvatten van vergaderingen, het opstellen van notulen, het maken van aantekeningen en het delen ervan. In deze blog bespreken we de 10 beste AI-notulisten voor Zoom die uitstekend aansluiten bij uw zakelijke behoeften.

De beste AI-notitie-apps voor Zoom in één oogopslag

Tool Beste functies Het meest geschikt voor Prijzen ClickUp AI-gestuurde aantekeningen over vergaderingen en taakbeheer Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, grote ondernemingen Gratis abonnement; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Otter.ai AI-transcripties in verkoopvergaderingen Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, grote ondernemingen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 16,99 Fireflies.ai Teamgesprekken analyseren Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, grote ondernemingen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 Sonix Snelle vertalingen en ondertitels Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, grote ondernemingen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 16,50 Rev. ai Zeer nauwkeurige transcriptie en inzichten Middelgrote bedrijven, ondernemingen Betaal per gebruik; aangepaste prijzen Trint Verhalen opbouwen op basis van transcripties Middelgrote bedrijven, ondernemingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 80 Descript Audio- en video-transcripten bewerken Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 Tetra Eenvoudige integratie in webapps Middelgrote bedrijven, ondernemingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 100 Deepgram Ontwikkeling van spraak-AI-producten Ondernemingen Betaal per gebruik; betaalde abonnementen beginnen bij $ 4000 per jaar Speechmatics Toepassing van conversational AI-functies Ondernemingen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 0,30 per uur

De 10 beste AI-appen voor het maken van aantekeningen voor Zoom

Populaire AI-notitie-apps hebben elk hun eigen functies en unieke verkoopargumenten. Hier bespreken we de top 10 van beste AI-notitie-apps voor Zoom en geven we een weergave van hun voordelen en beperkingen.

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurde aantekeningen over vergaderingen en taakbeheer)

ClickUp is een toonaangevend, door AI aangedreven platform voor productiviteit dat is ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven. Met zijn uitgebreide reeks functies – waaronder een geavanceerde AI-notulist voor Zoom – stelt ClickUp teams in staat om elk detail vast te leggen tijdens gesprekken met klanten en teamgenoten, zodat u volledig bij het gesprek betrokken kunt blijven.

Door het maken van aantekeningen te automatiseren en de samenwerking te stroomlijnen, helpt ClickUp je de productiviteit te verhogen, ervoor te zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien en je hele team op één lijn te houden – allemaal in één geïntegreerde werkruimte.

ClickUp AI Notetaker is de beste manier om uw vergadergesprekken te koppelen aan de rest van uw werk, via automatische aantekeningen en samenvattingen die worden gekoppeld aan documenten en taken. U kunt slimme samenvattingen met trefwoorden en markeringen bekijken en actiepunten aanmaken voor uzelf of om toe te wijzen aan uw team.

Met de AI-notulist van ClickUp kunt u doorzoekbare transcripties maken met actiepunten die de kracht van de andere documentfuncties van ClickUp combineren met ClickUp Brain. U kunt ook uw kalender integreren met de AI-notulist om taken en deadlines in te stellen op basis van uw agenda voor vergaderingen.

Maak slimme samenvattingen van vergaderingen met de AI-notulist van ClickUp AI

Met de AI-notulist kunt u ook verbinding maken met ClickUp Chat, zodat u samenvattingen en actiepunten automatisch naar uw chatkanalen kunt sturen. Hiermee kunt u de volgende informatie uit een vergadering opvragen en vastleggen:

Naam en datum van de vergadering, die deel uitmaken van de titel van het document voor gemakkelijke referentie

Een lijst met deelnemers

Een volledige video-opname van het gesprek

Een volledige audio-opname van het gesprek

Een kort overzicht van de belangrijkste discussiepunten

Een lijst met belangrijke punten met cruciale inzichten en beslissingen in opsommingstekens

Een checklist met actiepunten en volgende stappen

Categoriseerde onderwerpen van de vergadering als een uitklapbaar menu

Een uitbreidbare transcriptie van het volledige gesprek

Naast het verstrekken van al deze details over uw vergadering, beschikt Notetaker over andere functies voor productiviteit, zoals:

Transcripties, audiobestanden en samenvattingen opslaan in een privé-document

Andere aantekeningen van vergaderingen taggen

Gesprekken omzetten in traceerbare acties

De mogelijkheid om overal vanuit ClickUp deel te nemen aan gesprekken

Integratie met Zoom, Teams en Google Meet

Automatische taaldetectie en transcriptie voor meer dan 15 talen

Integratie met ClickUp Brain voor AI-gestuurde notitiefuncties

Zet verslagen van vergaderingen direct om in een samenvatting met ClickUp Brain

Met deze functie kunt u de productiviteit van vergaderingen op de volgende manieren verhogen:

Maak notulen door gestructureerde aantekeningen op te stellen waarin de belangrijke discussiepunten worden benadrukt

Vat uw lange vergaderingen samen in beknopte samenvattingen, zodat u ze gemakkelijk kunt delen en begrijpen

Maak verbinding tussen agendapunten van vergaderingen en werkstroomen en stel doelen en deadlines vast om deze efficiënt te realiseren

De notitiefunctie van ClickUp helpt bedrijven hun productiviteit te verhogen en AI-samenvattingen te maken. U kunt ook de vergadersjablonen van ClickUp gebruiken om verwachtingen te communiceren en actiepunten vast te stellen voor uw volgende vergadering.

Hier zijn een paar opties die u kunt uitproberen: Sjabloon voor vergaderagenda's van ClickUp : gebruik deze oplossing om actiepunten voor uw vergaderingen vast te stellen door de verantwoordelijkheden en doelen voor elk teamlid te omschrijven

Sjabloon voor vergaderverslagen van ClickUp : houd alle gesproken woorden tijdens vergaderingen bij, zodat je alle knelpunten kunt identificeren en duidelijke beslissingen kunt nemen in komende vergaderingen

Met ClickUp Meetings beheert u uw hele vergaderervaring door aantekeningen te maken, een agenda op te stellen, actiepunten vast te leggen en samen te werken met uw team. Hiermee kunt u vergaderingen opnemen, zodat u:

Voer uitgebreide bewerkingen uit om belangrijke punten te markeren en de samenvatting van de vergadering op creatieve wijze te presenteren

Zorg dat de agenda's voor elke Zoom-vergadering klaar zijn door terugkerende taken te automatiseren

Gebruik /Slash-commando's om het opdrachtmenu te openen en taken binnen enkele seconden in te stellen

Koppel ClickUp Documents aan je werkstroom om je te blijven concentreren op de belangrijke punten van je vergaderingen

Daarnaast kunt u ClickUp Docs gebruiken om belangrijke punten uit Zoom-discussies vast te leggen en op te slaan voor later. Deze documenten kunnen vervolgens worden gekoppeld aan werkstroomverbindingen en toegewezen aan teamleden voor opvolging.

Met Docs kunt u lange transcripties samenvatten met AI, weergaven en velden aanpassen, integreren met uw bestaande tools, actiepunten aanmaken voor toewijzing en nog veel meer.

🧠 Leuk weetje: AI-transcriptietools hebben geleerd om gesproken woorden te onderscheiden, vergaderingen samen te vatten en overbodige woorden binnen enkele seconden te verwijderen. U hoeft nu geen uren meer te besteden aan het beluisteren van en het maken van aantekeningen bij vergaderopnames.

De beste functies van ClickUp

Maak aantekeningen tijdens vergaderingen met ClickUp AI Notetaker en maak verbinding met documenten en taken om AI-samenvattingen en doorzoekbare transcripties te maken, zodat u het maximale uit uw Zoom-vergaderingen haalt

Gebruik ClickUp Brain om alle kennis van uw bedrijf te verbinden met AI, zodat u werkstroomprocessen kunt onderhouden en de productiviteit kunt verhogen

Maak en deel vergadernotities met ClickUp Docs, genereer samenvattingen en agenda's in een gecentraliseerd format, deel ze met het team en werk aan actiepunten

Noteer de belangrijkste punten uit je Zoom-vergaderingen met ClickUp Notepad en organiseer aantekeningen, taken en checklists op één plek

Beheer vergaderingen op één plek met ClickUp Meetings door aantekeningen te maken, de agenda te beheren en actiepunten vast te stellen voor je hele team

Vat lange content direct samen en zet alinea's om in uitvoerbare taken

Integreer via Zapier eenvoudig met externe apps zoals HubSpot, Zoom, Calendly en Slack

Limieten van ClickUp

De mobiele app van ClickUp heeft minder functies dan de desktop-versie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Dit is wat Michael Turner, adjunct-directeur van Career Communities aan de Miami University, zegt over ClickUp:

Ik heb tweewekelijkse vergaderingen met mijn leidinggevende en we gebruiken ClickUp voor onze agenda. Ik heb het gevoel dat ik alles beter onder controle heb, omdat al mijn verzoeken voor gebeurtenissen en presentaties hier staan, samen met een actuele statusindicator die zij kan bekijken.

💡 Pro-tip: Neem vergaderingen niet alleen op, maar zet ze om in taken. Met tools zoals ClickUp kun je actiepunten direct omzetten in toewijsbare taken met deadlines.

2. Otter.ai (Het beste voor AI-transcripties tijdens verkoopvergaderingen)

Otter.ai is een AI-aangedreven vergaderassistent die transcripties van videovergaderingen of audiogesprekken naar tekst genereert. Het kan sprekers identificeren, teksten voorzien van de naam van de spreker en gedeelde dia's vastleggen.

Het platform heeft een live chatfunctie waarmee u tijdens een vergadering vragen kunt stellen, opmerkingen aan het transcript kunt toevoegen of belangrijke punten kunt markeren. U kunt ook in realtime samenvattingen genereren op basis van AI-antekeningen, voor het geval u bepaalde punten tijdens een vergadering mist.

De beste functies van Otter.ai

Identificeer trefwoorden en zinsdelen en zoek ze op in de transcriptieaantekeningen

Integreer met Google Agenda of Microsoft Agenda voor volledige toegang tot uw Zoom-, Teams- en Google Meet-vergaderingen

Breid het pakket uit om meer minuten aan uw transcriptielimiet toe te voegen of meer bestanden te uploaden

Limieten van Otter.ai

Er gelden limieten voor het aantal minuten transcriptie, geüploade bestanden en de duur van de vergadering

Het gratis abonnement bevat geen geavanceerde zoek- of samenwerkingsfuncties

Je kunt in de app geen eigen aantekeningen maken

Prijzen van Otter.ai

Basis : Gratis

Pro : $ 16,99/maand met 1.200 minuten transcriptie

Business : $ 40 per maand met 6.000 minuten transcriptie

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

G2-recensie:

De realtime transcriptie is zeer nauwkeurig en AI-samenvattingen besparen tijd. Doorzoekbare transcripties maken het terugkijken van vergaderingen moeiteloos, wat de productiviteit verhoogt.

3. Fireflies.ai (Het beste voor het analyseren van teamgesprekken)

Fireflies.ai is een geweldige tool voor het realtime transcriberen en opnemen van uw Zoom-gesprek. Het vat de belangrijkste punten samen, markeert beslissingen en maakt actiepunten op basis van de aantekeningen van de vergadering.

U kunt ook delen van de vergadering opnieuw afspelen, zoeken op trefwoorden en de afspeelsnelheid van de vergaderopname aanpassen. Met de samenwerkingstools van Fireflies.ai kan uw team bovendien gesprekken vastmaken, erop reageren of commentaar geven, of audiofragmenten uit de opname halen.

De beste functies van Fireflies.ai

Ondersteunt meer dan 40 talen en dialecten, wat uitstekend is voor diverse teams

Gebruik de AI-notulist om deel te nemen aan vergaderingen en deze automatisch op te nemen

Integreer Fireflies.ai met Teams, Skype, Zoom en Google Meet

Deel aantekeningen over vergaderingen op Slack, Notion of andere platforms

Limieten van Fireflies.ai

De geluidskwaliteit is van invloed op de nauwkeurigheid van de transcriptie

Het gratis abonnement biedt geen integratie met diensten van derden

Er zijn limieten wat betreft bestandsgrootte, duur van de vergadering en transcriptiesnelheid

Prijzen van Fireflies.ai

Free

Pro: $ 10 per maand per gebruiker

Business: $ 19 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (10 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fireflies.ai?

G2-recensie:

De nauwkeurigheid en de synchronisatie van de audio met de tekst van de transcriptie zijn erg nuttig. Het is niet opdringerig, omdat je in de instellingen kunt programmeren dat Fred (Fireflies) alleen wordt uitgenodigd als je dat wilt. Dit is erg belangrijk omdat sommige vergaderingen privé moeten blijven. Ik heb vergelijkbare AI's vergeleken en deze is de beste van allemaal wat betreft precisie en vertrouwelijkheid.

4. Sonix (Het beste voor snelle vertalingen en ondertitels)

Sonix biedt geautomatiseerde transcripties en ondertitels in meerdere talen en genereert binnen enkele seconden geautomatiseerde samenvattingen. Het kan ook meerdere sprekers herkennen en vaststellen wat ze wanneer zeggen.

Met Sonix krijgt u geautomatiseerde vertalingen en conversies van audio- en videocontent naar tekst. De samenwerkingsfuncties bieden ook toestemmingen voor meerdere gebruikers, zodat leden bestanden kunnen uploaden, delen, bewerken of de toegang ertoe kunnen beperken.

📮ClickUp Insight: Slechts 12% van de respondenten in onze enquête maakt gebruik van AI-functies die in productiviteitssuites zijn ingebouwd. Dit lage gebruik suggereert dat de huidige implementaties wellicht de naadloze, contextuele integratie missen die gebruikers zou overhalen om over te stappen van hun favoriete, op zichzelf staande conversatieplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een werkstroom voor automatisering uitvoeren op basis van een platte tekstprompt van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat ! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chatthreads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en meer! Sluit je aan bij de 40% van de ClickUp-klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één-app voor werk!

De beste functies van Sonix

Zoek, speel af, voer bewerkingen uit, organiseer en deel transcripties op elk apparaat met een eigen slimme editor

Krijg AI-aangedreven samenvattingen, titels van hoofdstukken, onderwerpdetectie en thematische analyse in uw transcripties

Deel en publiceer uw aantekeningen van de vergadering en werk samen met uw team

Integreer uw werkstroom met YouTube, Zapier, Teams, Zoom en meer

Limieten van Sonix

De prijsstructuur is hoger dan bij de andere, wat een limiet kan zijn voor kleine teams

Transcripties kunnen onnauwkeurig zijn als er meerdere sprekers zijn

Prijzen van Sonix

Standaard : Gratis

Premium : $ 16,50 per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sonix

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 100 beoordelingen)

🔎 Wist u dat? Zoom begon met het hosten van vergaderingen voor maximaal 15 deelnemers en is inmiddels uitgegroeid tot een platform dat plaats biedt aan maximaal 1000 deelnemers tegelijk. Een efficiënte AI-notulist kan de meeste van deze sprekers identificeren en hun uitspraken aan hen toeschrijven.

5. Rev. ai (Het beste voor zeer nauwkeurige transcripties en inzichten)

Rev. ai is een zeer nauwkeurige API voor door AI en mensen gegenereerde transcripties. U kunt aantekeningen opnemen en transcriberen voor uw Zoom-vergaderingen, video- en spraaktoepassingen, en deze delen met de organisatie.

Het biedt spraak-naar-tekst-mogelijkheden, AI-inzichten, transcripties in meerdere talen en de hoogste nauwkeurigheid van door mensen gemaakte transcripties.

De beste functies van Rev. ai

Profiteer van functies zoals taalherkenning, sentimentanalyse, onderwerpherkenning, samenvatting, vertaling en geforceerde uitlijning

Bepaal nauwkeurige tijdstempels voor betere doorzoekbaarheid en analyse

Profiteer van het laagste percentage fouten en de meest leesbare transcripties

Limieten van Rev. ai

Er zijn limieten voor bestandsgrootte, duur en gelijktijdig gebruik

Prijzen van Rev. ai

Betaal per gebruik

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Rev. ai

G2 : 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rev. ai?

G2-recensie:

Het is eenvoudig om bestanden te uploaden en te downloaden naar Rev. Online bewerking is gebruiksvriendelijk. De klantenservice reageert snel en is behulpzaam. Door de voltooide bestanden te beoordelen, lijkt Rev te leren en beter te worden bij elke transcriptie en ondertiteling.

6. Trint (Het beste voor het samenstellen van verhalen op basis van transcripties)

Trint is automatiserde transcriptiesoftware die u helpt krachtige content te creëren met uw audio- en videotranscripties. U kunt video, audio en spraak-naar-tekst met hoge nauwkeurigheid converteren voor bewerking, samenvatting, vertaling en samenwerken in één enkele werkstroom.

Met de storytelling-functies van Trint kunt u citaten uit meerdere transcripties halen en artikelen, podcasts, scripts en soundbites maken met behulp van redactionele tools. Gebruik de methode voor het maken van aantekeningen per zin om boeiende storyboards en samenvattingen te maken op basis van uw transcripties van vergaderingen.

De beste functies van Trint

Leg content in realtime vast en analyseer deze met behulp van AI-mogelijkheden

Maak eenvoudig te delen content op basis van transcripties voor het opbouwen van verhalen

Werk samen met je team via gedeelde schijven, commentaarfuncties en meer

Integreer eenvoudig in uw bestaande werkstroom dankzij de gebruiksvriendelijke interface

Limieten van Trint

Het kan geen bestanden transcriberen die groter zijn dan 3 GB of langer duren dan 3 uur

De gratis versie biedt geen geavanceerde integraties

Het ondersteunt geen koppelingen naar audio- of video-bestanden

Prijzen van Trint

Starter : $ 80 per maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 100/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Trint

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Descript (het beste voor de bewerking van audio- en video-transcripties)

Descript maakt gebruik van AI-mogelijkheden om transcripties van video's te genereren, content te vertalen, ondertitels voor video's te genereren en bewerking van media uit te voeren. U kunt audio naar tekst converteren, AI- en menselijke transcripties genereren, vergaderingen opnemen, samenwerken aan audiobestanden en deze delen op verschillende populaire kanalen.

Upload het bestand rechtstreeks naar Descript en ontvang transcripties die gemakkelijk te begrijpen, samen te vatten en te delen zijn. U kunt op dit platform ook video's en audiobestanden bewerken om belangrijke delen van uw vergaderingen te bewaren en de belangrijkste punten te benadrukken.

De beste functies van Descript

Maak de tekst en transcripties voor vergaderingen en podcasts aan

Vertaal audio met behulp van AI-mogelijkheden

Genereer nauwkeurige transcripties door mensen en AI

Sleep bestanden om audio naar tekst te converteren

Limieten van Descript

Er is een beperkte gratis versie beschikbaar

Dit kan uw systeem vertragen

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist: $ 12 per persoon per maand, jaarlijks gefactureerd

Maker: $ 24 per persoon per maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik heb het gebruikt voor een minipodcast en vond het minder storingsgevoelig in vergelijking met andere platforms zoals Podcastle.

8. Tetra (Het meest geschikt voor eenvoudige integratie in webapps)

Tetra is een efficiënte tool voor productiviteit die rechtstreeks in uw Zoom-gesprekken kan inbellen en aantekeningen kan maken om transcripties op te stellen. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over het noteren van de notulen van de vergaderingen en kunt u zich concentreren op het gesprek.

Met de webapp van Tetra kunt u de weergave van uw transcriptie van een vergadering op elk moment bekijken. U kunt de ingebouwde zoekfuncties gebruiken om naar trefwoorden en zinsdelen te zoeken. De app biedt synchroniseerde tijdstempels bij de woorden in het audiobestand om de analyse te vergemakkelijken.

De beste functies van Tetra

Bel automatisch in bij vergaderingen om snel transcripties te maken en zo tijd te besparen

Exporteer uw aantekeningen van de vergadering naar documentatie-tools zoals Slack, Dropbox, e-mail en Google Documenten

Zorg voor een veilige opslagruimte waarmee u transcripties definitief kunt verwijderen

Werk samen met getrainde editors om automatisch gegenereerde transcripties te corrigeren en te perfectioneren

Limieten van Tetra

Het kost uren om transcripties van gesprekken te genereren

Het is niet compatibel met enkele platforms voor vergaderingen

Prijzen van Tetra

Plus: $ 100/maand voor 3 uur transcriptie

Pro : $ 300/maand voor 10 uur transcriptie

Aangepast: Prijzen aangepast

Beoordelingen en recensies van Tetra

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: NA

🎯 Inzicht: Vergadermoeheid is een reëel probleem. Maar als u zich geen zorgen hoeft te maken over het maken van aantekeningen, kunt u zich beter op het gesprek concentreren – en dat leidt tot betere beslissingen.

9. Deepgram (Het meest geschikt voor het ontwikkelen van spraak-AI-producten)

Deepgram is een spraak-AI-platform dat spraak omzet in tekst en tekst in spraak, en dat ook spraak-naar-spraak-stemagenten biedt. Ontwikkelaars kunnen dit platform gebruiken om spraak-AI-producten en -functies te bouwen.

De audio-intelligentiefuncties van Deepgram helpen u bij het maken van spraaktranscripties met optimale nauwkeurigheid, snelheid en tegen optimale kosten.

De beste functies van Deepgram

Transcribeer vergaderingen en audiofragmenten eenvoudig

Gebruik AI-mogelijkheden voor bedrijfsbrede analyse

Maak gebruik van intelligentie voor gesprekken om sprekers te identificeren en hun uitspraken aan hen toe te wijzen

Limieten van Deepgram

Er zijn API-vaardigheden nodig om aangepaste aanpassingen toe te passen

Transcripties van spraak met accenten kunnen fouten bevatten

Prijzen van Deepgram

Betaal per gebruik : $ 200 krediet

Groei : $ 4.000+ per jaar

Enterprise: $ 15.000+ per jaar

Beoordelingen en recensies van Deepgram

G2 : 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: NA

Wat zeggen echte gebruikers over Deepgram?

G 2 -recensie:

Ik vind het geweldig dat Deepgram de audio en video vastlegt en deze zo nauwkeurig transcribeert. Het werkt uitstekend voor het transcriberen van vergaderingen met klanten en interne besprekingen. Dankzij de functies om transcripties op te slaan en te delen via platforms zoals Google Drive, is het eenvoudig te integreren.

10. Speechmatics (Het meest geschikt voor het toepassen van functies voor gesprekken met AI)

Speechmatics is een conversational AI-API die natuurlijke en responsieve spraakinteracties mogelijk maakt met behulp van zijn eigen toonaangevende ASR-technologie, ongeacht accent, taal of omgeving.

De ASR levert uiterst nauwkeurige transcripties die sprekers in realtime herkennen tijdens livevergaderingen of uit opgenomen media in meer dan 50 talen.

De beste functies van Speechmatics

Maak gebruik van AI-spraaktechnologie voor transcriptie en realtime vertaling

Krijg toegang tot een nauwkeurige en inclusieve spraak-naar-tekst-API

Profiteer van realtime ASR in meer dan 50 talen

Beperkingen van Speechmatics

Er gelden limieten voor de duur van realtime transcripties

Transcripties kunnen realtime vertraging vertonen

Prijzen van Speechmatics

Gratis : 8 uur per maand

Betaal per gebruik : vanaf $ 0,30 per uur

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Speechmatics

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Speciale vermeldingen

Fathom : Fathom maakt het opnemen, transcriberen en samenvatten van uw Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-vergaderingen eenvoudig : Fathom maakt het opnemen, transcriberen en samenvatten van uw Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-vergaderingen eenvoudig

Sembly AI : Ideaal voor het genereren van Zoom-antekeningen, het omzetten van vergaderingen in doorzoekbare tekst en het markeren van belangrijke discussiemomenten : Ideaal voor het genereren van Zoom-antekeningen, het omzetten van vergaderingen in doorzoekbare tekst en het markeren van belangrijke discussiemomenten

Avoma : Een alles-in-één AI-platform voor geautomatiseerd notities maken, prognoses, planning en meer : Een alles-in-één AI-platform voor geautomatiseerd notities maken, prognoses, planning en meer

🧠 Leuk weetje: De gemiddelde werknemer besteedt 31 uur per maand aan onproductieve vergaderingen. AI-notulisten kunnen helpen die verloren tijd terug te winnen door vergaderingen automatisch samen te vatten.

Waar moet u op letten bij een AI-notulist voor Zoom?

Geef bij het kiezen van de juiste AI-notulist voor Zoom prioriteit aan functies die het belangrijkst zijn voor uw bedrijfsvoering. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

Realtime audiotranscriptie : De AI-aantekenaar moet audio in realtime vastleggen en nauwkeurige transcripties genereren

Geautomatiseerde AI-samenvattingen: De juiste notulist kan met behulp van kunstmatige intelligentie checklists maken, actiepunten opsommen en taken toewijzen aan teamleden

Integratie met uw bestaande systemen : Uw AI-tool moet eenvoudig te integreren zijn met uw bestaande software. Dit maakt het voor teamleden gemakkelijker om zich naadloos aan te passen aan de nieuwe tool

Aangepaste instellingen : De instellingen kunnen worden aangepast aan uw behoeften, met integraties van derden, flexibele limieten en de mogelijkheid om notities te delen

Veiligheid- en privacynormen: AI-vergaderingstranscripties moeten voldoen aan de normen voor veiligheid en privacy om gebruikersgegevens en gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen

Gebruiksvriendelijkheid: De tool moet gebruiksvriendelijk en eenvoudig te begrijpen zijn. Als er een korte inwerkperiode nodig is om een tool te leren gebruiken, verhoogt dit de productiviteit van het team

De notulist moet vergaderingen transcriberen en vaststellen wie wat heeft gezegd tijdens klantgesprekken. De tool moet de discussie effectief samenvatten en concrete taken genereren die kunnen worden toegewezen voor follow-up.

📈 Wetenswaardigheid: Volgens een enquête van Microsoft vindt 52% van de deelnemers aan vergaderingen het moeilijk om aantekeningen bij te houden. AI-tools vullen deze leemte op met realtime transcripties en samenvattingen.

Vat vergaderingen samen met de beste AI-notulist voor Zoom: ClickUp!

Bij het kiezen van de beste AI-notulist voor Zoom moet u rekening houden met een aantal sleutelaspecten. Overweeg hoe goed deze aansluit bij uw budget en zakelijke behoeften en hoe gemakkelijk deze kan worden geïntegreerd in uw huidige werkstroom.

Als uw bedrijf veel Zoom-gesprekken houdt, moet u het notuleren van vergaderingen optimaliseren met de beste tool. Daar komt ClickUp om de hoek kijken. Het projectmanagementplatform biedt meerdere transcriptie- en samenwerkingsfuncties die het samenvatten van uw vergaderingen en follow-ups een fluitje van een cent maken. Maak gebruik van de functies van ClickUp Brain om uw werkstroom te revolutioneren met gemak en teamefficiëntie. Meld u vandaag nog aan!