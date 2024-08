10 beste AI-communicatietools in 2024

Het populaire adagium "communicatie is de sleutel" is vandaag de dag meer dan ooit waar. De wereld beweegt en verandert snel, waardoor we moeite hebben om bij te blijven en tegelijkertijd onze teams bij elkaar te houden.

Het is tegenwoordig van vitaal belang om over systemen te beschikken die de leden van het team, klanten en belanghebbenden op de hoogte houden van alles wat belangrijk is op het moment dat het belangrijk is. Daarom vind ik AI-tools zo nuttig.

Velen van ons hebben geleerd hoe AI te gebruiken voor taken in het dagelijks leven om de productiviteit te verhogen en routineactiviteiten te vereenvoudigen. Maar hoe zit het met communicatie op het werk? AI op de werkplek kan ongekend efficiënt zijn bij het plannen van vergaderingen, het delen van updates, het samenvatten van gesprekken, het beantwoorden van vragen en het verzamelen van feedback. Dit alles terwijl u waardevolle inzichten krijgt in hoe u uw communicatie kunt optimaliseren en de betrokkenheid van werknemers kunt verbeteren.

Ik heb een aantal van de beste AI-communicatietools van dit moment voor je op een rijtje gezet. Ik heb deze lijst samengesteld met de input van het team hier bij ClickUp en ik hoop dat je hem nuttig vindt.

Elke organisatie heeft zijn eigen behoeften en u wilt er zeker van zijn dat de tool die u kiest soepel integreert in uw bestaande workflow. Hier zijn enkele functies waar je op moet letten bij het vergelijken van je opties:

Gebruiksgemak: Hoe gemakkelijk is het om de tool in te stellen, te configureren naar je behoeften en aan de slag te gaan? De ideale AI-communicatietool moet zo zijn ontworpen dat iedereen in je team hem kan gebruiken zonder speciale training

Hoe gemakkelijk is het om de tool in te stellen, te configureren naar je behoeften en aan de slag te gaan? De ideale AI-communicatietool moet zo zijn ontworpen dat iedereen in je team hem kan gebruiken zonder speciale training Schaalbaarheid: Naarmate je teams uitbreiden en er meer afdelingen bij betrokken raken, zal je AIsoftware voor interne communicatiein staat zijn om met u mee te groeien en uitstekende resultaten te blijven leveren

Naarmate je teams uitbreiden en er meer afdelingen bij betrokken raken, zal je AIsoftware voor interne communicatiein staat zijn om met u mee te groeien en uitstekende resultaten te blijven leveren Training ondersteuning: U wilt er zeker van zijn dat er leermiddelen zijn voor degenen die ze nog nodig hebben; zoek naar AI-communicatietools die worden geleverd met kennisbanken en chatten/telefonische ondersteuning voor tips over hoe u het meeste uit de functies kunt halen

U wilt er zeker van zijn dat er leermiddelen zijn voor degenen die ze nog nodig hebben; zoek naar AI-communicatietools die worden geleverd met kennisbanken en chatten/telefonische ondersteuning voor tips over hoe u het meeste uit de functies kunt halen Integratieopties: Het doel is om één uniforme werkstroom te bouwen waarin elk onderdeel met elkaar kan praten; kies een optie die wordt geleverd met API's of plugins om te synchroniseren met uw e-mailsysteem, projectmanagement/CRM-platforms, HR-dashboard, enzovoort

Het doel is om één uniforme werkstroom te bouwen waarin elk onderdeel met elkaar kan praten; kies een optie die wordt geleverd met API's of plugins om te synchroniseren met uw e-mailsysteem, projectmanagement/CRM-platforms, HR-dashboard, enzovoort Veiligheid en privacy: Overweeg een tool met robuuste coderingsfuncties om uw gegevens te beschermen en die voldoet aan branchespecifieke normen zoals HIPAA of GDPR

Overweeg een tool met robuuste coderingsfuncties om uw gegevens te beschermen en die voldoet aan branchespecifieke normen zoals HIPAA of GDPR Real-time en/of meertalige interacties: Als u real-time chatten aanbiedt of als u verbinding maakt met klanten van verschillende locaties, wilt u een AI-communicatietool kiezen die taalbarrières kan verwijderen

1. ClickUp (de beste voor AI-gestuurde communicatie)

ClickUp is een robuust platform voor productiviteit en samenwerking in teams met uitgebreide functies voor projectmanagement en communicatie. ClickUp Weergave chatten biedt bijvoorbeeld een naadloze manier voor teams om te communiceren en gedeelde Taken van begin tot eind te beheren.

Ik kan links, spreadsheets, video's en nog veel meer in de chatten insluiten, zodat mijn team er snel bij kan. Met de optie @mention kan ik specifieke leden van het team taggen in gesprekken, zodat ze op de hoogte blijven van updates en wijzigingen.

Breng teamcommunicatie samen in één ruimte met ClickUp Chat en deel updates, koppel bronnen en werk moeiteloos samen

ClickUp maakt het ook mogelijk om elk bericht te formatteren met rijke bewerking. Dit omvat het gebruik van blokken met code, lijsten met opsommingstekens en banners om werkdetails duidelijk te communiceren.

Als ik een gemakkelijke manier nodig heb om mijn teamleden precies te laten zien waar ik het over heb, ClickUp clips is de manier om te gaan. Met deze functie voor schermopname kan ik mijn scherm opnemen en de video als openbare link met mijn teamleden downloaden.

Of het nu gaat om het verduidelijken van twijfels of het bijwerken van de status van projecten of Taken, Business communicatie is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Binnen een ClickUp-taak kunt u eenvoudig uw scherm delen en opnemen om sneller met andere gebruikers te communiceren zonder naar andere schermopnametools te hoeven springen

Bovendien, ClickUp Brein kan elke Clip transcriberen, inclusief tijdstempels en fragmenten. De transcripties kunnen verder worden omgezet in samenvattingen of lijsten om Nog te doen.

ClickUp AI functies maken het eenvoudig voor marketing teams om belangrijke documenten zoals een case study snel te produceren

ClickUp beste functies

Stimuleer samenwerking en houd iedereen verantwoordelijk door taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en bestanden te delen binnen ClickUp-taaken

Zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en onderneem actie met @mentions en opmerkingen over taken; tag teamleden rechtstreeks binnen taken en opmerkingen, deel updates en onderneem actie

GebruikClickUp Whiteboards voor brainstormsessies, terwijlClickUp Documenten kan worden gebruikt om ideeën en SOP's op te slaan, communicatieplannen te maken via aanpasbare sjablonen en nog veel meer

Stroomlijn uw e-mail door uw ClickUp-werkruimte, Outlook en Google Agenda te integreren met ClickUp om e-mails rechtstreeks vanuit uw Taken te verzenden en te ontvangen, zodat u niet tussen apps hoeft te schakelen

Automatiseer het opstellen van e-mails, samenvattingen van aantekeningen van vergaderingen en gesprekken, schrijfagenda's voor vergaderingenen gedetailleerde productbeschrijvingen maken met ClickUp Brain

ClickUp limieten

ClickUp Brain is niet inbegrepen in het Free Forever-abonnement; binnenkort krijgt u echter een beperkte gratis proefversie

Aangezien ClickUp veel functies bevat, kunnen nieuwkomers in productiviteitssoftware te maken krijgen met een leercurve

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7 per maand per gebruiker

$7 per maand per gebruiker Business: $12 per maand per gebruiker

$12 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.700+ beoordelingen)

4.7/5 (9.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.100+ beoordelingen)

2. Otter.ai (Beste voor nauwkeurige transcriptie van gesproken woorden en integratie van vergaderingen)

via Otter Otter.ai is een geavanceerde transcriptieservice die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om gesproken woorden nauwkeurig om te zetten in tekst. Of het nu gaat om een vergadering van een team, een lezing of een interview, alles wordt in realtime vastgelegd.

Een van mijn favoriete functies van Otter.ai is de mogelijkheid om automatisch deel te nemen aan vergaderingen in Zoom, Google Meet en Teams van Microsoft. Dat betekent dat het gedetailleerde transcripties kan opnemen zonder extra inspanning van jouw kant, verschillende sprekers kan herkennen en ze van labels kan voorzien om verwarring te voorkomen.

Je kunt transcripties exporteren in verschillende formaten, waaronder tekstbestanden, PDF's en SRT (voor ondertiteling).

Otter.ai beste functies

Virtuele vergaderingen van 1 uur samenvatten en transcriberen in een samenvatting van 30 seconden

Deel transcripties met teamleden, voeg opmerkingen toe en markeer essentiële gedeelten vanuit het platform zelf

Automatisch vastleggen en toewijzen van actiepunten uit vergaderingen, inclusief discussiecontext, waardoor e-mails niet meer opgesteld hoeven te worden

Otter.ai limieten

Het gratis abonnement biedt een beperkt aantal transcriptieminuten, wat beperkend kan zijn voor teams die van plan zijn veel gebruik te maken van AI-communicatietools

De applicatie is enigszins gevoelig en kan crashen, vooral wanneer je de functie voor automatisch corrigeren probeert te gebruiken

Otter.ai prijzen

Basic: Free

Free Pro: $16.99 per gebruiker

$16.99 per gebruiker Business: $30 per gebruiker

$30 per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

3. Jasper.ai (Beste voor het genereren van hoogwaardige geschreven content met AI)

via Jasper AI Jasper.ai is een AI-gestuurde schrijfassistent die tekst van hoge kwaliteit helpt genereren op basis van de opgegeven input en prompts.

Wat ik vooral waardevol vond aan Jasper.ai was dat het trefwoorden, koppen en andere elementen kon voorstellen om de SEO-prestaties van de gegenereerde content te verbeteren.

De tool is intuïtief en eenvoudig te gebruiken en biedt 50+ sjablonen voor communicatieplannen en aangepaste opties voor verschillende Taken. Je kunt Jasper gebruiken om e-mailcampagnes op te stellen, productbeschrijvingen te ontwikkelen en creatieve verhalen te maken.

Jasper beste functies

Upload de briefing voor je aankomende marketingcampagne en ontvang een voltooide set middelen (blogs, teksten voor sociale media, content voor landingspagina's) om aan de slag te gaan

Zet alles wat je maar kunt bedenken binnen enkele seconden om in unieke AI-foto's en -afbeeldingen

Organiseer je content, tone of voice en kennisopslagplaats zodat je team op één lijn blijft; beveilig het met enterprise-grade toestemmingen

Jasper beperkingen

We hebben gemerkt dat het moeite heeft met complexe prompts en dat de output aanzienlijke onnauwkeurigheden en inconsistenties kan bevatten

Gebruikers hebben gerapporteerd dat ze gefrustreerd waren toen ze probeerden contact op te nemen met Jasper Support, omdat de eerste reactie van een bot komt, en berichten die werden achtergelaten voor het afmelden of terugbetalen van geld worden niet onmiddellijk beantwoord

Jasper prijzen

Maker: $49 per maand per zetel

$49 per maand per zetel Pro: $69 per maand per zetel

$69 per maand per zetel Business: Aangepaste prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

4. Synthesia.io (Beste voor het maken van video's van professionele kwaliteit met AI avatars)

via Synthesia Synthesia.io is een AI-gestuurd platform waarmee je op schaal video's van professionele kwaliteit kunt maken zonder enige kennis van videoproductie.

Ik kon gewoon mijn script intypen of uploaden, een avatar, stem en merkkleuren kiezen en Synthesia.io genereerde een gepolijste video die eruitzag alsof hij door een professionele studio was gemaakt.

Gezien de populariteit van videomarketing de laatste tijd, vereenvoudigt het AI-videoplatform van Synthesia.io het proces en bespaart het je tijd en geld.

Synthesia beste functies

Betrek je kijkers met 160+ AI avatars en maak je video's inclusiever en diverser

Maak video's in meer dan 130 talen zonder native speakers of stemacteurs in te huren; u kunt zelfs uw stem klonen

Embed gemaakte video's in een auteurstool, LMS, LXP en meer; deel het met je team om onmiddellijk feedback te ontvangen

Synthesia beperkingen

Klanten vinden de klantenservice niet behulpzaam en afwijzend Het prijsmodel is onbetaalbaar: $89 voor slechts 30 minuten video, en de prijzen lopen op tot meer dan $2000 voor een Enterprise-abonnement

Synthesia prijzen

Free: $0

$0 Starters: $29 per maand

$29 per maand Maker: $89 per maand

$89 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. ChatGPT (Beste voor veelzijdige natuurlijke taalverwerking en gesprekken)

via ChatGPT ChatGPT is waarschijnlijk een van de meest besproken AI-communicatietools. Het is ontwikkeld door OpenAI en is een AI-gestuurde gespreksagent die op menselijke wijze tekst kan genereren op basis van de prompts die het ontvangt.

Wat ik het meest opmerkelijk vond aan ChatGPT is dat het kan helpen met verschillende Taken, van het beantwoorden van vragen en het geven van uitleg over concepten tot het genereren van creatieve content, zoals landingspagina copy, zakelijke brieven en client e-mails.

Dit kan de tijd en energie die je anders zou besteden aan onderzoek en copywriting aanzienlijk verminderen. De betaalde versie van ChatGPT biedt ook aanvullende tools zoals DALL-E en Sora AI voor het maken van afbeeldingen en het produceren van video's.

ChatGPT beste functies

Brainstorm ideeën, schrijf gedichten, maak verhalen of ontwikkel video scripts voor effectieve en op maat gemaakte communicatie

Personaliseer interacties omdat de tool zich aanpast aan jouw voorkeuren en antwoorden geeft die passen bij jouw stijl en context

Rollen in situaties zoals klantenservice, sollicitatiegesprekken of onderhandelingen, ter voorbereiding op gebeurtenissen in het echte leven, met oefening en feedback in een veilige omgeving

ChatGPT limieten

Soms heeft ChatGPT moeite om op koers te blijven bij het beantwoorden van vragen, wat resulteert in antwoorden die niet volledig voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker

De nuances in menselijke emotie en subtiliteiten van persoonlijke ervaring kunnen soms verloren gaan of verkeerd begrepen worden

ChatGPT prijzen

Gratis

Plus: $20 per maand

$20 per maand Teams: $30 per maand per gebruiker

$30 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

6. Grammarly (Beste voor het verbeteren van de schrijfkwaliteit met grammatica- en stijlsuggesties)

via Grammarly Grammarly is een AI-gestuurde schrijfassistent die helpt bij het verbeteren van het schrijven door suggesties te geven voor grammatica, spelling, interpunctie, stijl en toon - die allemaal met een klik kunnen worden geaccepteerd of afgewezen.

Toen ik het gebruikte, ontdekte ik dat Grammarly alternatieve woorden en zinnen voorstelde om mijn woordenschat te vergroten en herhaling te voorkomen, waardoor mijn schrijven gevarieerder en interessanter werd.

In de premium versie heb je meer geavanceerde functies zoals plagiaatdetectie en genre-specifieke schrijfstijlcontroles.

Grammarly beste functies

Creëer foutloze content met directe spelling- en grammaticacontroles

Gedeelde richtlijnen toepassen om teams te helpen consistent te klinken door de taal en de toon aan te moedigen die uniek zijn voor jouw merk (Business-abonnement vereist)

Schrijf met jouw stem met behulp van generatieve AI met aanpasbare profielopties voor toon, formaliteit en professionele relevantie

Genereer snel tekst met behulp van vooraf gemaakte AI-aanwijzingen

Grammarly beperkingen

De suggesties komen vaak niet overeen met de essentie van de stijl of betekenis bij copywriting of het gebruik van jargon referenties

Het heeft de neiging om aanbevolen woorden of vervangingen in te voegen tussen herkende woorden, wat frustrerend kan zijn

Grammarly prijzen

Free: $0 per maand

$0 per maand Premium: $29.85 per maand

$29.85 per maand Business: $25 per maand per lid

Grammarly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7,000+ beoordelingen)

7. TryEllie (Beste voor het automatiseren van e-mail antwoorden met AI-gegenereerde antwoorden)

via TryEllie TryEllie, ook bekend als Ellie, is een AI-gebaseerde e-mailassistent die gebruikmaakt van GPT-4-technologie om slimme en contextueel relevante e-mailantwoorden te genereren, waarbij de schrijfstijl van de gebruiker wordt nagebootst. Dit is een goed hulpmiddel om te leren hoe je AI in e-mail kunt gebruiken .

Hoewel het geen koude e-mails schrijft, kan het nuttig zijn bij het automatiseren van terugkerende e-mail taken, zoals het beheren van klantenservice query's, het plannen van vergaderingen en het opvolgen van lopende gesprekken.

Ellie integreert met Gmail en Fastmail via extensies voor Chrome en Firefox. Het is ongetwijfeld een eenvoudig hulpmiddel, maar het geeft prioriteit aan de privacy van de gebruiker en slaat geen gebruikersgegevens op of deelt deze niet.

TryEllie beste functies

Antwoorden op e-mails automatisch opstellen op basis van de context van het gesprek en uw e-mailpatronen uit het verleden

Wijs specifieke rollen toe aan de tool (zoals projectmanager, klantenservicemedewerker of HR-coördinator) zodat deze zich kan aanpassen aan verschillende e-mailscenario's

Antwoorden opstellen in meerdere talen en tegemoet komen aan verschillende behoeften van gebruikers

TryEllie beperkingen

Het ondersteunt geen andere e-maildiensten dan Gmail en Fastmail

Het aantal antwoorden dat Ellie per dag kan genereren is gelimiteerd op basis van het abonnement, wat beperkend kan zijn voor gebruikers met veel e-mailverkeer

TryEllie prijzen

Basis: $0

$0 Particulier: $19 per maand

$19 per maand Business: $39 per maand per zetel

$39 per maand per zetel Professioneel: $79 per maand per zetel

TryEllie beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Yatter AI (het beste voor het verbeteren van WhatsApp- en Telegram-communicatie met realtime-AI)

via Nietta.ai Notta is een AI-gestuurde transcriptieservice die opgenomen spraak met indrukwekkende nauwkeurigheid omzet in tekst. Het maakt het gemakkelijker om informatie uit vergaderingen, lezingen en interviews te bekijken, te bewerken en te delen.

Of ik nu een opgenomen webinar aan het inhalen was of een transcriptie nodig had van een vergadering van een team, het leverde snel en betrouwbaar tekst van hoge kwaliteit. Het duurde gemiddeld 5 minuten om een opname van een uur te transcriberen.

Een van de opvallende functies van Notta is de ondersteuning van meerdere dialecten en talen, zoals Japans, Engels, Chinees en Vietnamees, waardoor het een uitstekend hulpmiddel is voor het werken met internationale teams en het beheren van meertalige projecten.

Notta beste functies

Laat Notta automatisch deelnemen aan geplande vergaderingen, zodat u geen koppelingen hoeft te zoeken of handmatig hoeft toe te treden

Genereer nauwkeurige samenvattingen van vergaderingen met slechts een paar klikken; verkrijg waardevolle inzichten en neem snel beslissingen

Exporteer transcripties in TXT, PDF, DOCX, of SRT format en deel via e-mail, link, of apps zoals Salesforce, Notion, en Zapier

Notta limieten

De aantekeningcomponent legt niet altijd details vast met dezelfde diepgang als sommige concurrerende componentenapps voor teamcommunicatieen vereist aanvullende aantekeningen om ervoor te zorgen dat niets wordt gemist

Hoewel gebruikers opnames kunnen groeperen in categorieën, kunnen ze niet beheren wat er in submappen staat of verder organiseren binnen categorieën, waardoor extra inspanning nodig is bij het werken met een grote audiobibliotheek

Notta prijzen

Free: $0

$0 Pro: $14,99 per maand

$14,99 per maand Business: $27,99 per maand

$27,99 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Notta beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Drift (Beste voor een spraakgestuurde chatbot met AI)

via Drift De laatste op onze lijst van AI-communicatietools is Drift. De AI-gestuurde chatbot van Drift helpt verkoop- en marketingteams om leads te genereren, websitebezoekers te betrekken en klanten een gepersonaliseerde ervaring te bieden. De chatbot kan zowel marketing- als klantenservice query's afhandelen en kan getraind worden op jouw gegevens om terugkerende bezoekers te herkennen.

Het kan gepersonaliseerde klantenservice bieden, reageren op sales query's en target messaging leveren. De chatbot geeft je websitebezoekers realtime antwoorden en helpt hen zo nodig naar de juiste menselijke agent door te verbinden.

Beste functies van Drift

Betrek klanten met AI-gestuurde chat in realtime en beantwoord veelgestelde vragen

De klantenservice opschalen met gepersonaliseerde ondersteuning via chatten zonder het ondersteuningsteam onder druk te zetten

Leads genereren en vergaderingen boeken voor verkoopteams met gepersonaliseerde interacties

Verbeter de personalisatie na verloop van tijd, omdat de AI leert van elke interactie met de klant

Beperkingen van de drift

De kosten kunnen veel organisaties afschrikken

Er is technische expertise nodig om de chatbot te configureren en te integreren met uw andere tools

Drift prijzen

Premium: vanaf $2500 per maand, jaarlijks gefactureerd

vanaf $2500 per maand, jaarlijks gefactureerd Geavanceerde en Enterprise-abonnementen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Drift

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

De komst van AI-tools heeft de manier veranderd waarop externe en interne communicatie wordt abonnement en uitgevoerd. Organisaties kunnen sneller en met meer mensen dan ooit verbindingen vormen, waardoor ze hun doelen sneller kunnen bereiken.

Als je een keuze maakt uit onze lijst met AI-communicatietools, overweeg dan wat elke optie te bieden heeft en hoe deze het beste kan integreren met je technische stack en processen.

En als je ervan overtuigd bent dat je iets veelzijdig maar gebruiksvriendelijk wilt, kop dan eens op ClickUp. Houd uw klanten, clients en stakeholders betrokken met de juiste functies binnen handbereik.

ClickUp biedt u een AI-gestuurd communicatie- en samenwerkingsplatform en een tool voor taakbeheer, allemaal in één gebruiksvriendelijke oplossing. Meld u gratis aan voor ClickUp vandaag.