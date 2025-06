Hoe maak je een database in Access?

Efficiënt gegevensbeheer is de ruggengraat van elke goed georganiseerde werkstroom. Of u nu bedrijfsgegevens bijhoudt, voorraden beheert of persoonlijke gegevens organiseert, een gestructureerd systeem maakt het verschil.

Microsoft Access, ook bekend als MS Access, biedt een gebruiksvriendelijke manier om databases te maken en te beheren, zelfs als u geen geavanceerde technische vaardigheden hebt. In deze blog laten we u zien hoe u een database in Access instelt en verkennen we een krachtiger alternatief voor wie op zoek is naar meer flexibiliteit en schaalbaarheid.

Wat is Microsoft Access?

via Microsoft Access

In tegenstelling tot Excel, dat voornamelijk een spreadsheetprogramma is, is Access ontworpen voor het verwerken van gestructureerde gegevens met relaties tussen verschillende tabellen.

Met Access kunt u:

Maak databases om grote hoeveelheden gestructureerde gegevens op te slaan

Ontwerp formulieren voor eenvoudige invoer van gegevens

Voer queries uit om informatie te filteren en analyseren

Genereer rapporten om inzicht te krijgen in uw gegevens

Het is ideaal voor kleine bedrijven, studenten en iedereen die gegevens moet beheren zonder zich te verdiepen in complexe codering.

🔎 Wist u dat? Access bestaat al tientallen jaren! Microsoft Access werd voor het eerst uitgebracht in 1992 en is daarmee ouder dan Google en zelfs enkele van de populairste programmeertalen van vandaag!

Waarom Access gebruiken voor het aanmaken van databases?

Wanneer u met gestructureerde gegevens werkt, hebt u een tool nodig die georganiseerd, efficiënt en gebruiksvriendelijk is. Microsoft Access voldoet aan al deze criteria en stroomlijnt het aanmaken van uw projectmanagementdatabase, zonder dat u met eindeloze spreadsheets hoeft te jongleren.

Dit is waarom Access een goede keuze is:

Gebruiksvriendelijk: u hoeft geen database-expert te zijn! Met de tools voor slepen en neerzetten, wizards en sjablonen is het instellen van een database in Access heel eenvoudig

Kracht van relationele databases: In tegenstelling tot Excel of sjablonen voor spreadsheets kunt u met Access relaties tussen tabellen maken, wat betekent dat er minder dubbele gegevens zijn en u efficiënter kunt werken

Formulieren voor eenvoudige gegevensinvoer: In plaats van gegevens handmatig in rijen en kolommen in te voeren, maakt Access gebruiksvriendelijke formulieren om gegevens soepel in te voeren en op te halen

Krachtige queries en rapporten: Wilt u gegevens filteren, analyseren of rapporten genereren? Met Access kunt u met slechts een paar klikken gegevens sorteren en visualiseren

Integratie met andere Microsoft-apps: Omdat Access deel uitmaakt van het Microsoft-ecosysteem, kunt u eenvoudig uw eigen gegevens uit Excel en Word importeren/exporteren

💡 Pro-tip: Wanneer u gratis databasesoftware gebruikt, moet u rekening houden met de schaalbaarheid, veiligheid en integratiemogelijkheden om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan uw behoeften op lange termijn. Op deze manier voorkomt u dat u te snel uit de tool groeit en zorgt u voor een naadloos gegevensbeheer naarmate uw behoeften evolueren.

Een database maken in Access: te volgen stappen

Klaar om een database in Access te maken? Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Het hangt voornamelijk af van of u een sjabloon gebruikt of helemaal vanaf nul begint.

Hier volgt een kort overzicht:

1. Een database helemaal zelf maken

Als u zeer specifieke of unieke vereisten hebt, is het maken van uw eigen database een uitstekende optie.

Zo maakt u een lege database:

Stap 1: Maak een nieuwe lege database

Maak een nieuwe lege database

Open Access en ga naar het tabblad Bestand

Selecteer Nieuw en klik op Lege database

Geef uw database een naam in het veld Bestandsnaam

Om aan te geven waar u de database wilt opslaan, klikt u op Bladeren of het map-icoontje en kiest u de gewenste locatie

Klik op Maken om de nieuwe database aan te maken

Stap 2: Een tabel maken

Maak een tabel

Access maakt automatisch een nieuwe databasetabel met de naam Tabel 1 en opent deze in de gegevensbladweergave.

Als u een nieuwe databasetabel wilt maken, gaat u als volgt te werk:

Klik op Tabel om een nieuwe tabel in uw database in te voegen

Ga naar het tabblad Maken op het lint

Klik op Tabel om een nieuwe tabel in uw database in te voegen

Onthoud dat Access de kolommen weergeeft als velden en de rijen als records.

Stap 3: gegevens toevoegen aan de tabel

Voeg gegevens toe aan de tabel

Om gegevens toe te voegen, klikt u op de cel onder Klik om toe te voegen en voert u uw gegevens in. Access stelt automatisch het gegevenstype van elk veld in

Druk op Enter of Tab om naar de volgende cel te gaan en door te gaan met het invoeren van gegevens

Als u het type gegevens wilt specificeren dat een kolom moet bevatten, volgt u deze stappen:

Klik op Klik om toe te voegen bovenaan de kolom

Selecteer het juiste gegevenstype (bijv. korte tekst, nummer, datum en tijd) in het vervolgkeuzemenu

Voer een veldnaam in om de gegevens in die kolom te beschrijven

Nadat u uw gegevens hebt ingevoerd, slaat u de tabel op door op het pictogram Opslaan te klikken of op Ctrl + S te drukken

Geef de tabel een betekenisvolle naam en klik op OK

Stap 4: Gegevens naar de tabel kopiëren

Als u al een bestaande database hebt (zoals een Excel-spreadsheet of een andere database), kunt u eenvoudig gegevens importeren of kopiëren en plakken in Access. Volg deze stappen:

Open het databasebestand met de gegevens (Excel, een andere Access-database of zelfs een Word-document)

Selecteer de rijen en kolommen die u nodig hebt in uw bestaande database

Druk op Ctrl + C (of klik met de rechtermuisknop en kies Kopiëren)

Klik in uw Access-tabel op de eerste lege cel waar u de gegevens wilt beginnen

Druk op Ctrl + V (of klik met de rechtermuisknop en kies Plakken)

Access markeert automatisch alle invoer die niet overeenkomt of ongeldig is, zodat u gemakkelijk fouten kunt opsporen.

Stap 5: Relaties vaststellen

Als uw database meerdere tabellen bevat, kunt u relaties tussen deze tabellen definiëren

Ga naar het tabblad Database Tools en selecteer Relationships

Voeg de tabellen toe die u wilt koppelen en sleep velden om verbindingen tussen de tabellen te maken

Stap 6: Een query toevoegen en uitvoeren

Met query's kunt u gegevens in Access filteren, sorteren en analyseren. Volg deze stappen om een query te maken en uit te voeren:

Voeg een query toe en voer deze uit

Open uw Access-database

Klik op het tabblad Maken

Selecteer Queryontwerp

Voeg een query toe en voer deze uit

Kies de tabel(len) waaruit u gegevens wilt halen en klik op Toevoegen en vervolgens op Gesloten

Selecteer velden voor uw query door te dubbelklikken op de velden die u wilt opnemen in het queryontwerpraster

Klik op de knop Uitvoeren in het tabblad Ontwerpen om uw query uit te voeren

Pas filters toe (optioneel) door criteria in te voeren in de rij Criteria

Klik op de knop Uitvoeren in het tabblad Ontwerpen om uw query uit te voeren

Klik op Opslaan, geef uw query een naam en klik op OK

Stap 7: Een rapport toevoegen

Een rapport toevoegen

Rapporten helpen u uw gegevens op een gestructureerde manier te presenteren en af te drukken. Zo maakt u er een:

Klik op het tabblad Maken en selecteer Rapport (voor een automatische layout) of Rapportwizard (voor stapsgewijze aanpassing)

Gebruik Ontwerpweergave om kopteksten, voetteksten en opmaak toe te voegen

Klik op Opslaan , geef uw rapport een naam en klik op OK

Klik op Afdrukvoorbeeld om te zien hoe het eruit ziet voordat u afdrukt, en klik op Afdrukken als u klaar bent

🔎 Wist u dat? De eerste database werd in de jaren 60 gemaakt! Het eerste moderne databasesysteem, Integrated Data Store (IDS), werd in 1964 ontwikkeld door Charles Bachman, lang voordat personal computers hun intrede deden!

2. Een database maken met behulp van Access-databasesjablonen

Het maken van een database in Microsoft Access met behulp van een databasesjabloon is een snelle en efficiënte manier om aan de slag te gaan.

Zo gaat u te werk:

Stap 1: Open Access

Start Microsoft Access op uw computer.

Stap 2: Selecteer een sjabloon

Een database maken met Access-databasesjablonen

Op het startscherm van Access ziet u verschillende sjablonen

Als u geen sjabloon ziet die aan uw behoeften voldoet, gebruikt u de box Online sjablonen zoeken om meer opties te vinden

Stap 3: Geef uw database een naam

Nadat u een sjabloon hebt geselecteerd, voert u een naam voor uw database in het veld Bestandsnaam in

Om de standaard opslaglocatie te wijzigen, klikt u op het mapje naast het veld Bestandsnaam en kiest u de gewenste locatie

Klik op Maken om uw nieuwe database te genereren op basis van het geselecteerde sjabloon

Als er een waarschuwing voor de veiligheid verschijnt, klik dan op Content inschakelen om de database correct te laten functioneren

Stap 5: Aan de slag

Uw nieuwe database wordt geopend en is klaar voor gebruik

Voer gegevens in, wijzig bestaande tabellen of pas de databasestructuur naar wens aan

📮 ClickUp Insight: 74% van de werknemers gebruikt twee of meer tools om de informatie te vinden die ze nodig hebben, terwijl ze heen en weer springen tussen e-mails, chatten, aantekeningen, projectmanagement tools en documentatie. Dit voortdurende wisselen van context kost tijd en vertraagt de productiviteit. Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp al uw werk – e-mail, chatten, documenten, databases, taken en aantekeningen – samen in één doorzoekbare werkruimte, zodat alles precies staat waar u het nodig hebt.

Beperkingen van het gebruik van Access voor databasebeheer

Hoewel Microsoft Access uitstekend geschikt is voor kleine projecten, heeft het ook enkele nadelen, vooral bij het werken met grotere, complexere databases.

Dit is waarom Access misschien niet de beste keuze is voor langdurig databasebeheer:

Niet ideaal voor grote databases: Access is ontworpen voor kleine tot middelgrote databases en heeft moeite met miljoenen records. Naarmate de database groeit, kunt u last krijgen van tragere prestaties en langere laadtijden

Beperkte ondersteuning voor meerdere gebruikers: Access ondersteunt meerdere gebruikers, maar slechts tot op zekere hoogte. Wanneer meerdere mensen tegelijkertijd toegang proberen te krijgen tot de database of deze proberen te bewerken, kan dit leiden tot vertragingen en conflicten

Prestatieproblemen: In vergelijking met geavanceerde databasebeheersoftware is Access niet geoptimaliseerd voor snelle verwerking. Het uitvoeren van complexe queries, het verwerken van grote datasets of het uitvoeren van geavanceerde berekeningen kan het programma vertragen

Schaalbaarheid: Access werkt prima voor kleine projecten, maar naarmate uw gegevens groeien, zult u al snel tegen de limieten aanlopen. Het heeft een limiet van 2 gigabyte voor de grootte van bestanden, wat het moeilijk maakt voor grote databases

Veiligheidsrisico's: In tegenstelling tot databases op ondernemingsniveau die beschikken over sterke encryptie en toegangscontrole voor gebruikers, ontbreken geavanceerde veiligheidsfuncties in Access. Dit maakt het minder geschikt voor het verwerken van gevoelige of vertrouwelijke gegevens

➡️ Lees ook: Beste software voor werkstroomprogramma's

Maak en beheer een database met ClickUp

Op zoek naar een beter alternatief voor Microsoft Access? ClickUp, de alles-in-één app voor werk, biedt krachtige databasefuncties waarmee u moeiteloos gegevens kunt opslaan, ordenen en automatiseren.

Of u nu projecten, budgetten of klantinformatie bijhoudt, met de aanpasbare weergaven, automatiseringsfuncties en naadloze integraties van ClickUp worden het ontwerpen en beheren van databases kinderspel.

Functies zoals ClickUp-dashboards en rapporten bieden realtime inzicht in uw database, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen. En dankzij de integratie met taakbeheer, automatisering en rapportage wordt uw database een dynamisch onderdeel van uw werkstroom.

Zo bouwt en beheert u een database in ClickUp:

Kies de beste weergave voor uw database

Kies uit meer dan 15 aanpasbare weergaven, van lijsten en Gantt-grafieken tot Kanban-grafieken, die zich aanpassen aan uw project en werkstroombehoeften

Aangepaste weergaven in ClickUp zijn als uw persoonlijke commandocentrum: ze zijn ontworpen om u te helpen precies te zien wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt. Of u nu een liefhebber bent van lijsten, een visuele planner of iemand die gedijt op tijdlijnen, met ClickUp kunt u kiezen uit weergaven zoals Lijst, Bord, Kalender, Gantt en meer.

Maar dat is nog niet alles: u kunt elke weergave filteren, sorteren, groeperen en aanpassen aan uw unieke werkstroom. Wilt u alleen taken met hoge prioriteit zien die deze week moeten worden uitgevoerd? Geen probleem. Heeft u een bordweergave nodig met taken die aan elk teamlid zijn toegewezen? Eenvoudig. Met deze aangepaste weergaven kunt u door de ruis heen kijken en gefocust blijven, en het beste? U kunt ze opslaan en delen met uw team, zodat iedereen op dezelfde pagina zit. Flexibiliteit en duidelijkheid, alles in één werkruimte.

Maak de perfecte database met ClickUp Tabelweergave — geen codering vereist

Maak de perfecte databases zonder code met ClickUp Tabelweergave

Als u graag met spreadsheets werkt, maar iets krachtigers en meer op samenwerking gericht nodig hebt, is de tabelweergave van ClickUp de perfecte oplossing. Het biedt een 100% code-vrije manier om databases te maken, beheren en aan te passen zonder de complexiteit van traditionele databasesoftware.

Met de tabelweergave kunt u:

Filter en groepeer gegevens snel

Pas de hoogte van rijen aan

Kolommen vastmaken en losmaken om belangrijke gegevens zichtbaar te houden tijdens het scrollen

Verplaats gegevensvelden door ze te slepen en neer te zetten

Bulkbewerking van invoer

Exporteer gegevens om te delen of als back-up

Het maken van een database in de tabelweergave van ClickUp kost slechts een paar klikken:

Een database maken in de tabelweergave van ClickUp

Open ClickUp en ga naar uw werkruimte Ga naar de balk Weergaven en selecteer Tabelweergave Pas privacy en toestemmingen aan indien nodig Klik op Weergave toevoegen en uw database is klaar!

Vanaf hier draait het allemaal om het aanpassen van uw kolommen aan uw gegevensbehoeften. In tegenstelling tot statische spreadsheets kunt u met ClickUp uw database precies zo structureren als u wilt met aangepaste velden.

Maak en voeg uw eigen aangepaste velden toe met tabelweergave

Of u nu contacten, budgetten, voorraad of content beheert, zorg voor nauwkeurige, goed georganiseerde gegevens met veldtypen zoals:

Nummers: Beperkt een kolom automatisch tot numerieke invoer, waardoor fouten worden voorkomen

Tekst: Sla namen, beschrijvingen of andere open details op

Dropdowns: Maak selecties eenvoudig met vooraf ingestelde keuzes

Geld en percentages: Ideaal voor het bijhouden van budgetten, verkopen of prestatiestatistieken

E-mail en locatie: sla contactgegevens en adressen moeiteloos op

Wilt u iets anders? Maak uw eigen aangepaste velden of vraag de AI van ClickUp om ze voor u te maken!

Vraag AI om u te helpen bij het maken van aangepaste velden op basis van uw project

Gebruik het aangepaste veld 'Relatie' om invoer in verschillende lijsten of werkruimten met elkaar te verbinden. Hiermee maakt u in feite een relationele database zonder ook maar één regel code te schrijven! Verbind dus clients met projecten en volg hun voortgang, koppel voorraadartikelen aan leveranciersgegevens en beheer contentkalenders met onderling verbonden werkstromen.

➡️ Lees ook: Hoe u een CRM-database opbouwt om uw klanten beter van dienst te zijn

Bespaar tijd met ClickUp-sjablonen

U hoeft uw database niet helemaal opnieuw op te bouwen! ClickUp biedt kant-en-klare databasesjablonen waarmee u uw gegevenssysteem direct kunt instellen. Wij raden deze twee aan:

Houd de voortgang van projecten bij met de sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

De sjabloon voor projectmanagement van ClickUp helpt u tijdlijnen te visualiseren, voortgang bij te houden en meerdere projecten tegelijk te beheren. Hiermee kunt u alle projectinformatie op één plek bewaren, regelmatig bijwerken en wijzigingen delen met de belanghebbenden.

Het sjabloon biedt 5 aangepaste velden en meerdere aangepaste weergaven, zoals kalenderweergave, tabelweergave en lijstweergave, zodat u gegevens op de beste manier kunt visualiseren.

Op zoek naar iets eenvoudigs? De spreadsheet-sjabloon van ClickUp is perfect voor het vastleggen van essentiële informatie van uw klanten en om deze overal bij de hand te hebben.

Luister naar wat Shikha Chaturvedi, Business Analyst bij Cedcoss Technologies Private Limited, te zeggen heeft over ClickUp:

ClickUp helpt ons enorm om de gegevens van onze clients op één plek te beheren, dus ik vind het erg handig voor mijn werk. Het maakt ons werk ook een stuk eenvoudiger. We hebben volledige controle over de toegankelijkheid van onze taken.

ClickUp helpt ons enorm om de gegevens van onze clients op één plek te beheren, dus ik vind het erg handig voor mijn werk. Het maakt ons werk ook een stuk eenvoudiger. We hebben volledige controle over de toegankelijkheid van onze taken.

💡 Pro-tip: Beheer je klantrelaties? Met de CRM-tools van ClickUp kun je leads, verkooppijplijnen en interacties bijhouden, allemaal binnen een gecentraliseerde database. Dit is ideaal voor bedrijven die een alles-in-één oplossing nodig hebben voor zowel taak- als klantgegevensbeheer.

Automatiseer uw database met ClickUp Automatisering

Automatiseer repetitieve taken en verminder fouten met ClickUp-automatisering

Waarom tijd besteden aan handmatige gegevensinvoer als ClickUp het werk voor u kan doen? Met ClickUp-automatisering kunt u:

Taken automatisch toewijzen wanneer een nieuw record wordt toegevoegd

Automatiseer taken voor gegevensinvoer en prioriteitswijzigingen

Stuur notificaties wanneer gegevens veranderen

Werk statussen automatisch bij op basis van voorwaarden

Synchroniseer met andere tools om alles op één plek te bewaren

Dit betekent minder werk voor beheerders en meer focus op wat echt belangrijk is. ClickUp biedt meer dan 100 sjablonen voor automatisering, maar u kunt ook uw eigen sjablonen maken met ClickUp Brain, de AI-assistent.

Automatiseer uw taken eenvoudig met de AI van ClickUp

Verbeter uw databasebeheer met ClickUp

Microsoft Access biedt basisfuncties voor het aanmaken van databases, maar schiet tekort op het gebied van schaalbaarheid, heeft een verouderde gebruikersinterface en biedt geen realtime samenwerking – sleutelfactoren voor moderne, flexibele werkstromen.

Als u op zoek bent naar een moderne, flexibele en efficiëntere manier om uw gegevens te beheren, dan is ClickUp het antwoord.

Met ClickUp Tabelweergave en naadloze integraties verandert het databasebeheer in een collaboratieve en intuïtieve ervaring. Bovendien gaat het verder dan traditionele databases door realtime samenwerking, aanpasbare werkstromen en krachtige rapportagetools te bieden, allemaal op één plek.

Waarom zou u nog wachten? Meld u aan bij ClickUp en optimaliseer uw databasebeheer vandaag nog met een slimmere, meer collaboratieve aanpak!