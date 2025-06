Gratis sjabloonopties voor het bijhouden van leads om uw verkooppijplijn te beheren

Het bijhouden van leads kan aanvoelen als jongleren met brandende fakkels. U weet dat het cruciaal is om groeikansen te signaleren en een geweldige klantervaring te bieden, maar probeert u ook elke lead, elke fase en elke follow-up bij te houden? Dat is veel werk.

U kunt beginnen met een eenvoudige spreadsheet in Excel of Google Spreadsheets, dat is prima. Maar al snel kan het een rommeltje worden. Dat is waar een solide sjabloon voor het bijhouden van leads van pas komt.

Met een goed ontworpen sjabloon beschikt u over een kant-en-klaar raamwerk om klantinformatie overzichtelijk te ordenen, interacties bij te houden en follow-ups niet uit het oog te verliezen.

In deze gids leggen we uit wat een sjabloon voor het bijhouden van leads echt effectief maakt, hoe u het sjabloon kiest dat bij uw werkstroom past en waar u een aantal geweldige (en gratis!) sjablonen kunt vinden om uw leads als een professional te beheren.

Wat zijn sjablonen voor het bijhouden van leads?

Sjablonen voor het bijhouden van leads zijn gestructureerde tools waarmee u potentiële klanten kunt beheren en monitoren. Ze dienen als een gecentraliseerde tool om bij te houden waar sales leads vandaan komen, hoe betrokken ze zijn en welke acties nodig zijn om ze door de sales funnel te leiden.

Dit zijn de standaardelementen van een sjabloon voor het bijhouden van leads:

Naam en contactgegevens van de lead : essentiële gegevens zoals naam, e-mail, telefoonnummer en bedrijf

Leadbron : De oorsprong van de lead (bijv. websiteformulier, sociale media, verwijzing, gebeurtenis, enz. )

Datum van eerste contact : De eerste interactie of aanvraag van de lead

Status van leads : classificatie zoals nieuw, in uitvoering of geconverteerd om de omvang van de verkoopkansen te begrijpen

Interactiehistorie : een logboek van telefoontjes, e-mails, vergaderingen en follow-ups

Toegewezen verkoopvertegenwoordiger : de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de lead

Volgende stappen: follow-upacties die nodig zijn om de lead naar conversie te leiden

💡 Pro-tip: Breng uw verkoop naar een hoger niveau met speciale lead tracker-software om leads automatisch te organiseren, te scoren en te koesteren. Het juiste leadbeheersysteem zet informele rente om in consistente inkomsten door elke interactie mee te tellen voor conversie.

Wat maakt een goede sjabloon voor het bijhouden van leads?

Het vinden van de perfecte sjabloon voor het bijhouden van leads is cruciaal voor het organiseren van alle informatie over de leads en de verkooptrechter.

Dit is waar u op moet letten in een sjabloon voor het bijhouden van leads:

Structuur en werkstroom : Kies een overzichtelijk sjabloon met een logische werkstroom, dat u moeiteloos door elke fase van het klantbeheer loodst. Het moet eenvoudig zijn om informatie in te voeren, bij te werken en op te halen wanneer dat nodig is

Aanpassing van het ontwerp : kies voor een flexibel sjabloon waarmee u velden, categorieën en secties kunt aanpassen aan uw werkstroom. Dankzij personalisatie werkt uw team efficiënt zonder onnodige afleiding

Efficiënte samenwerking : Kies een sjabloon voor het bijhouden van leads waarmee meerdere teamleden in realtime toegang hebben tot leadinformatie en deze kunnen bijwerken. Zo weet iedereen waar hij aan toe is, waardoor miscommunicatie wordt voorkomen en de samenwerking wordt verbeterd

Visuele aantrekkingskracht : Geef prioriteit aan een esthetisch aantrekkelijke en gemakkelijk te lezen sjabloon om de bruikbaarheid te verbeteren. Door kleurcodering, duidelijke labels en gestructureerde layouts te gebruiken, kunt u leads intuïtiever bijhouden en wordt het overzicht behouden

Eenvoudige organisatie en bijhouden : kies een sjabloon voor het bijhouden van leads met functies zoals snel sorteren, filteren en zoeken van leads. Zo bespaart u tijd en kunt u betere beslissingen nemen

Uitgebreid en toch beknopt: kies een verkoopsjabloon dat alle relevante leadgegevens vastlegt en de voortgang bijhoudt, zonder overbodige informatie. Door het sjabloon beknopt te houden, blijven de gegevens efficiënt en bruikbaar voor uw verkoop- en marketingteams, zonder onnodige complexiteit, en kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen

📮 ClickUp Insight: Kenniswerkers versturen gemiddeld 25 berichten per dag, op zoek naar informatie en context. Volgens onderzoek van ClickUp wordt er veel tijd verspild met scrollen, zoeken en ontcijferen van gefragmenteerde gesprekken in e-mails en chats. 😱 Met een slim platform dat taken, projecten, chat en e-mails (plus AI!) op één plek samenbrengt, mis je geen belangrijke informatie meer.

Top sjablonen voor het bijhouden van leads om uw verkoop- en marketinginspanningen een boost te geven

Hier zijn de beste sjablonen voor het bijhouden van leads van ClickUp, de app voor dagelijks werk, en anderen. Hiermee kunt u elke fase van uw verkooptrechter bijhouden en de conversie van leads optimaliseren.

1. ClickUp-stappen voor het maken van een sjabloon voor een verkooptrechter

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer de verkooptrechter, organiseer taken en zorg voor samenwerking met ClickUp. Stappen voor het maken van een sjabloon voor een verkooptrechter

Een verkooptrechter is een belangrijke stap in het creëren van een succesvolle verkoopstrategie. De ClickUp-stappen voor het maken van een sjabloon voor een verkooptrechter helpen u elke fase van de verkooptrechter duidelijk te visualiseren om consistentie in het verkoopproces te garanderen.

De sjabloon biedt een blauwdruk voor het afstemmen van de verkooptrechter op verschillende klantsegmenten en het identificeren van knelpunten. Het helpt ook bij het analyseren van de effectiviteit van de trechter.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik aangepaste velden in ClickUp om eenvoudig uw trechterstatistieken vast te leggen en bij te houden

Maak checklists over de verschillende fasen van het verkoopproces, wijs taken toe en stel prioriteiten om de strategie op koers te houden

Voeg relevante bijlagen toe die nodig zijn om de strategie te versterken of om naar te verwijzen tijdens elke stap van de verkooptrechter

Ideaal voor: Sales teams die knelpunten willen identificeren en de funnel willen optimaliseren voor meer efficiëntie.

🎁 Bonus: Wilt u uw leads efficiënt organiseren en koesteren? Gebruik CRM-sjablonen om alle leadgegevens op één plek te bewaren.

2. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Gratis sjabloon downloaden Beheer klantgegevens, maak een verkooptrechter en stel prioriteiten met de ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijnen

Met verkooppijplijnen kunt u uw klanten en leads van begin tot eind bijhouden. De ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijnen biedt een efficiënte toolkit om elke fase van uw verkoopproces te optimaliseren.

Met de sjabloon kunt u de communicatie binnen uw team optimaliseren en nauwkeurige prognoses maken voor toekomstige verkopen. Bovendien zorgt het voor een snellere productontwikkeling dankzij een gestroomlijnd verkoopproces.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd de details bij van de clients in de pijplijn en nieuwe leads met behulp van de map voor pijplijnbeheer

Leg contactgegevens, accountgegevens en abonnementsgegevens van huidige en voormalige clients vast in de map accountbeheer

Classificeer leads snel op basis van factoren zoals urgentie, waarde en potentieel

Ideaal voor: Sales teams die leads willen bijhouden en beheren gedurende het hele verkoopproces.

➡️ Lees meer: Verkoop pijplijn statistieken die elk verkoopteam moet bijhouden

3. ClickUp-sjabloon voor verkoopregistratie

Gratis sjabloon downloaden Krijg inzicht in uw verkoopinspanningen en neem datagestuurde beslissingen met de ClickUp-sjabloon voor verkoopregistratie

Met de ClickUp-sjabloon voor verkoopregistratie kunt u eenvoudig de prestaties van uw team evalueren en uw verkooppijplijn beheren. Met de sjabloon kunt u verkoopdoelstellingen vaststellen en controleren, trends identificeren en prestaties bijhouden om voortgang te boeken in de richting van uw doelen.

Met dit sjabloon kunt u de prestaties van individuen en teams in realtime bijhouden. Het helpt u ook om duidelijk te maken waar uw verkoopinspanningen het meest effectief zijn en om op basis van gegevens beslissingen te nemen om uw pijplijn te optimaliseren.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Voeg een productlijst, te behalen target en andere statistieken toe om uw verkoop per product bij te houden

Maak statistieken in de lijst met verkoopvolumes per maand om een overzicht te krijgen van de producten die elke maand worden verkocht en getarget

Gebruik de sales tracker voor details over de kosten, winstmarges, targets en rendementen

Ideaal voor: Sales managers die de prestaties en verkoopinspanningen van hun team monitoren.

🧠 Leuk weetje: Uit onderzoek blijkt dat 62% van de retailers gelooft dat data en analytics een concurrentievoordeel opleveren.

4. ClickUp-sjabloon voor verkoop-CRM

Gratis sjabloon downloaden Identificeer prospects en krijg inzicht in klanten met de ClickUp Sales CRM-sjabloon

Efficiënte CRM-software is een must om groei te stimuleren en de concurrentie voor te blijven. Als u nog geen CRM-software heeft, biedt de ClickUp Sales CRM-sjabloon een productieve tool om datagestuurde beslissingen te nemen en uw strategie te verbeteren.

Het helpt u inzicht te krijgen in het gedrag van klanten door gegevens op één plek te verzamelen. Bovendien verhoogt het sjabloon de productiviteit met geautomatiseerde processen en bespaart het tijd doordat handmatige invoer van gegevens overbodig wordt.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verzamel alle klantgegevens die u wilt bijhouden, inclusief contactgegevens, verkoopgeschiedenis en eventuele aantekeningen over de leads

Segmenteer uw klanten op basis van demografische gegevens, rente en andere factoren om gepersonaliseerde campagnes en berichten te creëren

Stel geautomatiseerde e-mails in die naar elk klantsegment worden verzonden om contact met hen te houden

Ideaal voor: Teams die klantinteracties en verkoopgegevens willen centraliseren en de feedback en beoordelingen van klanten willen monitoren om hun voorkeuren te begrijpen.

📚 Lees ook: Hoe u uw CRM-werkstroom automatiseert: voordelen en best practices

5. ClickUp-sjabloon voor verkooprapportage

Gratis sjabloon downloaden Krijg inzicht in sleutelcijfers en klantgedrag met de sjabloon voor verkooprapportage van ClickUp

Een verkooprapport is essentieel om op de hoogte te blijven van de voortgang van uw verkoopproces. De sjabloon voor verkooprapporten van ClickUp biedt een efficiënte tool om duidelijkheid te krijgen over het hele proces.

Met dit sjabloon houdt u de verkoopprestaties bij, zorgt u voor verantwoordelijkheid en stelt u een datagestuurd verkoopplan op om de groei te stimuleren. Bovendien krijgt u een overzicht van de verkoop aan de hand van de jaarlijkse, driemaandelijkse en maandelijkse verkooprapporten, die details bevatten over prognoses, werkelijke verkopen, regio's, enz.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Wijs taken toe met behulp van aangepaste statussen zoals Open en Voltooid om de voortgang van de verkoopprestaties en resultaten te volgen

Analyseer het verkoopoverzicht om details over de best presterende diensten te bekijken

Voeg formules toe om verschillende aspecten bij te houden, zoals omzetgroei en verkoopresultaten, en krijg inzicht om uw marketinginspanningen een boost te geven

Ideaal voor: Verkoopteams die prestaties willen bijhouden via gedetailleerde verkooprapporten voor analyse van de verkoopgroei.

💡 Pro-tip: AI-aangedreven tools zoals ClickUp Brain helpen u bij het onderhouden van een duidelijke en gestructureerde sales funnel en leadgegevens. Op basis van uw aanwijzingen genereert de tool gedetailleerde inzichten om u te helpen uw gegevens beter te organiseren. Zo helpt het: Automatiseer repetitieve taken zodat u zich kunt concentreren op complexe problemen en data-analyse ⏳

Houd het leadconversieproces efficiënt met AI-aangedreven suggesties 🔄

Creëer een goed georganiseerde verkooptrechter om de conversiepercentages te verhogen 🚀

Automatiseer repetitieve taken met ClickUp Brain

6. Sjabloon voor wekelijks verkooprapport van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan toekomstige inspanningen en optimaliseer de strategie met de sjabloon voor het wekelijkse verkooprapport van ClickUp

Wekelijkse verkooprapporten geven een snel overzicht van de prestaties en helpen u knelpunten te identificeren om uw inspanningen te optimaliseren. De sjabloon voor wekelijkse verkooprapporten van ClickUp doet precies dat en meer om u voorop te houden.

De sjabloon helpt u klantgegevens beter te begrijpen, zodat u beslissingen kunt nemen die uw succes vergroten. Het helpt u ook prestaties bij te houden en te analyseren, verbeterpunten te vinden en uw inspanningen in de juiste richting te sturen.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Voeg de formule voor doelafwijking toe om de positieve of negatieve afwijking van de ingestelde doelen te analyseren

Krijg een overzicht van de rapporten in de wachtrijen 'Review' en 'Voltooid'

Deel inzichten direct met uw team om de samenwerking en afstemming te verbeteren

Ideaal voor: Sales teams die kortetermijntrends willen monitoren om de sales funnel te optimaliseren.

➡️ Lees meer: Voorbeelden van de beste CRM-software en hun gebruiksscenario's om de productiviteit te verhogen

Waseem Nicola, Operations Manager bij Carflow, zegt het volgende over het gebruik van ClickUp:

Het (ClickUp) heeft de werkorganisatie tussen de afdelingen binnen Operations: Support/Projectmanagement/Levering en Customer Success verbeterd en vereenvoudigd. Het heeft ook ons vermogen verbeterd om te communiceren en transparant te zijn naar andere interne stakeholders, zoals Sales, en externe stakeholders, zoals retail- en enterprise-klanten.

Het (ClickUp) heeft de werkorganisatie tussen de afdelingen binnen Operations: Support/Projectmanagement/Levering en Customer Success vereenvoudigd. Het heeft ook ons vermogen verbeterd om te communiceren en transparant te zijn naar andere interne belanghebbenden, zoals Sales, en externe belanghebbenden, zoals retail- en enterprise-klanten.

7. ClickUp-sjabloon voor verkoop-KPI's

Gratis sjabloon downloaden Definieer en monitor KPI's, wijs taken toe en analyseer de voortgang met de ClickUp-sjabloon voor verkoop-KPI's

Het is een uitdaging om te bepalen welke KPI's (sleutelprestatie-indicatoren) voor de verkoop u moet bijhouden om de beste inzichten te krijgen. Zoals de naam al aangeeft, kunt u met de ClickUp-sjabloon voor verkoop-KPI's meetbare doelen en KPI's instellen voor de hele verkooptrechter, zodat het team op één lijn blijft en gefocust blijft op het behalen van de doelen.

Met de sjabloon kunt u de sleutelcijfers duidelijk zien, prestaties bijhouden en verbeterpunten identificeren om betere resultaten te garanderen.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik wekelijkse rapporten en maandelijkse rapporten om de prestaties bij te houden en de strategie te optimaliseren

Definieer verschillende KPI's en voeg formules toe om prestaties efficiënt te analyseren

Krijg een jaarlijks overzicht van maandelijkse statistieken met behulp van het maandelijkse inkomstenbord om efficiënte strategieën te formuleren

Ideaal voor: Verkoopteams die sleutelcijfers voor verkoopprestaties willen instellen, bijhouden en regelmatig evalueren voor resultaten op lange en korte termijn.

Ontdek hoe u effectieve KPI's instelt in deze korte video:

➡️ Lees meer: Tools voor automatisering van de verkoop voor kleine bedrijven

8. Sjabloon voor het in kaart brengen van het klanttraject van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Krijg inzicht in het gedrag van klanten met de sjabloon voor het in kaart brengen van het klanttraject van ClickUp

De sjabloon voor het in kaart brengen van het klanttraject van ClickUp biedt een gedetailleerde structuur voor het bijhouden van verschillende aspecten van het klanttraject. Het helpt u strategieën te ontwikkelen die de klanttevredenheid en de voortgang van uw bedrijf verbeteren.

Met dit sjabloon kunt u in principe klantinteracties visualiseren en verschillende contactmomenten en kansen identificeren om frictie te verminderen. Als resultaat kunt u een succesvolle strategie ontwerpen die de conversiepercentages verhoogt en de klanttevredenheid verbetert.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Definieer verschillende fasen van het klanttraject en voeg relevante details toe aan elke sectie om uitgebreide inzichten te krijgen

Gebruik vragen over het gedrag van klanten tijdens elke fase om inzicht te krijgen in hun voorkeuren

Identificeer manieren om problemen van klanten op te lossen in synchronisatie met uw teamleider

Ideaal voor: Marketeers en verkoopteams die de klantervaring willen verbeteren door contactmomenten in kaart te brengen.

💡 Pro-tip: Wilt u een gestage stroom van leads behouden? Gebruik AI voor leadgeneratie en geef uw leadgeneratieproces een boost: Analyseer grote hoeveelheden gegevens om datagestuurde inzichten te verkrijgen ✅️

Creëer dynamische content die resoneert met de klanten ✅️

Personaliseer het klanttraject voor een betere betrokkenheid ✅️

Automatiseer repetitieve taken en zorg voor efficiëntie ✅️

9. Sjabloon voor het bijhouden van verkoopleads door HubSpot

via HubSpot

De sjabloon voor het bijhouden van verkoopleads van HubSpot biedt een eenvoudige tool voor het bijhouden van verkoopleads en het begrijpen van klantgedrag.

Het sjabloon toont duidelijk de leads in verschillende fasen. Dit helpt u bij het opstellen van strategieën om die verkoopdoelstellingen te halen en uw bedrijf een boost te geven.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik dashboards en rapportage functies om een overzicht van de gegevens te krijgen en diepgaande analyses uit te voeren

Voeg de fasen van de verkoop, nieuwe deals, rapportage en andere details toe om de samenhang te waarborgen

Werk de gegevens bij naarmate uw leads door de verschillende fasen gaan, zodat u verzekerd bent van nauwkeurige inzichten

Ideaal voor: Marketeers en sales teams die de conversie van leads willen optimaliseren door middel van datagestuurde inzichten.

10. Sjabloon voor spreadsheet voor het bijhouden van verkoopleads door Pipedrive

via Pipedrive

Om leads naar de aankoopfase te leiden, moet u een volledig inzicht hebben in de behoeften en het gedrag van de klant. De spreadsheet-sjabloon voor het bijhouden van verkoopleads van Pipedrive is een handige tool voor het analyseren van gegevens en het vastleggen van relevante inzichten om een effectieve verkoopstrategie te ontwikkelen.

Deze spreadsheet voor het bijhouden van leads helpt u om uw middelen efficiënt in te zetten en verbeterpunten te signaleren.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Voeg alle details over de lead toe, vanaf de datum waarop u voor het laatst contact hebt gehad tot de volgende contactdatum en de contactgegevens, zodat u tijdig actie kunt ondernemen

Houd verschillende statistieken bij, zoals de bron van de lead, de status en de verwachte verkoop, om gegevens te verkrijgen over klantenwerving en -gedrag

Laat opmerkingen achter om belangrijke details over de lead in te vullen, zodat u zeker weet dat uw inspanningen in de juiste richting gaan

Ideaal voor: Marketeers en verkoopteams die de status van leads, contactgeschiedenis en verwachte verkopen willen bijhouden om hun follow-upstrategieën te optimaliseren.

🧠 Leuk weetje: Studies tonen aan dat leads die worden gekoesterd, gemiddeld 47% meer kopen dan leads die niet worden gekoesterd.

11. Excel/Google Spreadsheets-sjabloon voor het bijhouden van verkoopleads door Coefficient

via Coefficient

De Excel/Google Spreadsheets-sjabloon voor het bijhouden van verkoopleads van Coefficient is een gebruiksvriendelijke tool voor het toevoegen van de benodigde klantgegevens en het bijhouden van verschillende fasen in het klanttraject.

Van het vastleggen van leads tot het sluiten van de deal, deze Excel-sjabloon voor het bijhouden van verkoopleads helpt u kansen te identificeren en stappen te zetten om de leads succesvol om te zetten. Bovendien biedt het een gedetailleerd overzicht van de omgezette leads en de verwachte omzet, zodat u kunt bijhouden of de inspanningen in de goede richting gaan.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd bij hoe een potentiële lead zich tijdens het verkoopproces gedraagt om relevante inzichten te vinden waarmee u uw bedrijf een boost kunt geven

Vermeld de datum van het laatste contact en het volgende contact, de volgende actie die moet worden uitgevoerd en de status van de lead om een nauwkeurige en gepersonaliseerde pitch voor elke lead te garanderen

Voeg leadbron, leadtype en contactpersoon toe om inzicht te krijgen in uw klanttype en -gedrag

Ideaal voor: Marketeers en verkoopteams die op zoek zijn naar een eenvoudige en aanpasbare tool voor het bijhouden van leads voor eenvoudige samenwerking.

📚 Lees ook: Hoe maak je een stroomdiagram voor het verkoopproces?

12. Excel-sjabloon voor verkooptrechter door SalesFlare

via SalesFlare

De Excel-sjabloon voor verkooptrechter van SalesFlare biedt een overzichtelijke layout voor het beheren en analyseren van leads, zodat u een effectieve verkoopstrategie kunt ontwikkelen.

Met dit sjabloon kunt u omzet voorspellen, verkopers bijhouden, conversiepercentages controleren en andere belangrijke gegevens bekijken. Zo krijgt u inzicht in het gedrag van klanten en kunt u uw strategie effectief richten op conversie.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Ontvang een herinnering als u de lead niet voor de deadline hebt opgevolgd en zorg ervoor dat geen enkele lead onbeantwoord blijft

Gebruik het inzichtblad voor de verkooptrechter voor een overzicht van de omzet, verkopers, het percentage gesloten deals, de winst per account en het percentage omgezette leads

Pas de instellingen en instructies aan op basis van de sales funnel, teamstructuur, duur van de follow-up, targets en andere statistieken om nauwkeurige prognoses en inzichten te garanderen

Ideaal voor: Marketeers en verkoopteams die de conversiepercentages van leads en omzetprognoses willen bijhouden.

🔎 Wist u dat? Bedrijven met geavanceerde leadgeneratie- en managementpraktijken behalen een 9,3% hogere verkoopquota.

Optimaliseer het bijhouden van leads met ClickUp

Sjablonen voor het bijhouden van leads helpen u relevante inzichten te verkrijgen over het gedrag van klanten. Met een sjabloon voor het bijhouden van leads kunt u zien waar de verkoopblokkades zitten en wat de potentiële conversiekansen zijn.

ClickUp biedt een alles-in-één platform voor het stroomlijnen van de verkooptrechter. Met functies zoals ClickUp Docs, ClickUp Brain en aanpasbare sjablonen voor het bijhouden van leads kunt u de customer journey verbeteren en de samenwerking tussen uw teamleden waarborgen.

Laat verspreide klantgegevens u niet beletten om leads om te zetten in klanten. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en optimaliseer uw leadbeheer!