13 voorbeelden van getuigenissen van klanten die vertrouwen opbouwen

Wanneer mensen overwegen een product of dienst aan te schaffen, vertrouwen ze niet alleen op advertenties, functies of verkooppraatjes. Ze zoeken bevestiging: bewijs dat anderen een goede ervaring hebben gehad.

Daar hebben getuigenissen van klanten meer gewicht dan wat een bedrijf over zichzelf zegt. Ze voelen authentiek, herkenbaar en betrouwbaar aan, als een aanbeveling van een collega in plaats van marketingpraatjes.

Volgens Bright Local leest 77% van de klanten altijd of regelmatig online beoordelingen en getuigenissen wanneer ze op zoek zijn naar lokale bedrijven. Vaak gebruiken ze wat ze lezen om een positieve (of negatieve) aankoopbeslissing te nemen!

Als u wilt weten wat, hoe en waarom van klanttestimonials, lees dan verder.

We delen ook voorbeelden van klanttestimonials ter inspiratie. Praat met uw trouwste klanten om te ontdekken hoe authentieke testimonials kunnen helpen om de verkoop te verhogen en onzekerheid bij uw online shoppers te verminderen.

Wat is een klantgetuigenis?

Een getuigenis van een klant is een krachtige aanbeveling van een tevreden klant, die de waarde van een product of dienst bevestigt. Getuigenissen kunnen vele vormen aannemen, waaronder geschreven recensies, videoclips, casestudy's, posts op sociale media en meer.

🔮 Wist u dat? De kans dat een product met vijf beoordelingen wordt gekocht, is 270% groter dan die van een product zonder beoordelingen!

Ongeacht het format kunt u klanttestimonials vragen om uw merk en producten in het beste licht te zetten voor potentiële klanten.

Hoewel sommige getuigenissen betaalde aanbevelingen zijn, vooral in influencer marketing, worden de meeste vrijwillig door klanten gedeeld op beoordelingssites of verzameld via directe benadering door bedrijven.

In combinatie met sterke copywriting, slimme strategieën voor klantenbinding en gerichte marketinginspanningen spelen klantgetuigenissen een grote rol bij het overwinnen van aarzelingen bij kopers, het verhogen van de online verkoop en het omzetten van loyale klanten in gepassioneerde merkambassadeurs.

Wat maakt een goede klantgetuigenis?

Dit is wat een vergeetbare getuigenis onderscheidt van een onvergetelijke:

Duidelijke identificatie van de klant: Inclusief de naam, titel en het bedrijf van de klant, en soms zelfs een foto. Deze specificiteit maakt de getuigenis geloofwaardiger en herkenbaarder

Specifiek probleem of pijnpunt: Beschrijft het exacte probleem waarmee de klant te maken had voordat hij de oplossing vond

Concrete, meetbare resultaten: In plaats van vage complimenten noemen sterke getuigenissen tastbare resultaten, zoals 'conversiepercentages met 30% gestegen' of '10 uur per week bespaard'

Authentieke stem en toon: Klinkt als echte mensen die praten. Natuurlijke zinsbouw, kleine imperfecties en emotionele uitingen maken ze geloofwaardiger

Sleutelverschillen: Benadrukt hoe uw product beter is dan de concurrentie op het gebied van prijsstelling, ondersteuning, gebruiksscenario's en het leveren van uitzonderlijke service, enz

Transformatieverhaal: Het schetst een duidelijk 'voor en na'-traject, waardoor potentiële klanten hun eigen potentiële succesverhaal kunnen visualiseren

13 krachtige voorbeelden van getuigenissen van klanten (met sjablonen)

Als u op zoek bent naar inspiratie om echte succesverhalen van klanten te presenteren (en misschien wat tijd wilt besparen), bekijk dan deze 13 krachtige voorbeelden van getuigenissen, plus kant-en-klare sjablonen om het maken van uw eigen getuigenissen nog eenvoudiger te maken:

1. Korte citaatgetuigenis

Dit zijn de klassieke 'korte en krachtige' en directe citaten van klanten die hun positieve ervaringen met uw bedrijf beschrijven. Deze zijn eenvoudig maar zeer effectief en werken uitstekend wanneer u snel bewijzen wilt voor uw eigen website, sociale media of marketingmateriaal.

ClickUp gebruikt korte citaten om direct geloofwaardigheid op te bouwen en te laten zien hoe het de efficiëntie van teams verhoogt met realtime samenwerking, AI, automatisering en schaalbaar projectmanagement.

ClickUP brengt al onze teams samen op één plek

📌 Snelle tip: combineer citaten met afbeeldingen van klanten of bedrijfslogo's om ze authentieker te maken.

Hier is een sjabloon dat u kunt gebruiken:' '[Product/dienst] heeft me geholpen om [specifiek resultaat bereiken] veel sneller te bereiken dan ik had verwacht. Ik ben ontzettend blij!' – [Naam klant], [Functie/bedrijfsnaam]

💡 Pro-tip: Plaats recensies uit de pers prominent op uw pagina met getuigenissen om de geloofwaardigheid van derden te vergroten. Vermeldingen in betrouwbare media kunnen overtuigender zijn dan alleen citaten van klanten.

2. Resultaatgerichte getuigenissen

Dit type testimonial richt zich specifiek op meetbare resultaten. Het toont onweerlegbaar bewijs dat uw product of dienst echt impact heeft.

Deze zijn perfect voor het targeten van resultaatgerichte klanten die belang hechten aan ROI (return on investment) of tijdwinst. Om nog dieper in te gaan, volgt hier een voorbeeld van ClickUp, dat zeer specifieke problemen van CEMEX oplost.

📌 Snelle tip: Vermeld specifieke nummers en tijdsbestekken om de impact duidelijk en indrukwekkend te maken.

⌛ Tijdbesparende sjabloon: Gebruik de sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp om direct klanten te vinden die een getuigenis kunnen geven. Klanten die uw service hoog beoordelen en bevestigen dat hun problemen zijn opgelost ('Is het probleem opgelost? — JA') zijn uitstekende kandidaten voor een snelle getuigenis.

3. Video-testimonial

Video tilt authenticiteit naar een hoger niveau. Als u een echte klant over uw product hoort en ziet praten, ontstaat er een sterke emotionele verbinding en wordt snel vertrouwen opgebouwd.

In de video delen klanten van ClickUp uit verschillende sectoren hun ervaringen met ClickUp, waarbij ze de nadruk leggen op de impact ervan op de samenwerking binnen teams en de algehele productiviteit.

📌 Snelle tip: houd video's 1-2 minuten lang en focus op het probleem waarmee de klant te maken had en hoe uw merk heeft geholpen

4. Getuigenis voor en na

Laat het leven vóór en na uw product zien. Maak het herkenbaar door een duidelijk pijnpunt van uw target audience te benadrukken en een relevante oplossing te bieden, zoals OC Fitness Coach heeft gedaan.

📌 Snelle tip: Focus niet alleen op cijfers, maar ook op emotionele en praktische veranderingen. Laat zien hoe het leven, bedrijf of gevoel van de klant is veranderd na het gebruik van uw product/dienst.

5. Getuigenis in de vorm van een casestudy

Een casestudy deelt diepgaande inzichten in hoe u het probleem van een klant hebt opgelost, met statistieken, resultaten en een beetje storytelling om het interessant te maken. Deze casestudy van ClickUp combineert meetbare resultaten en praktische voordelen in een boeiend verhaal om toepassingen in de praktijk te laten zien.

📌 Snelle tip: Structureer uw casestudy duidelijk: Uitdaging → Oplossing → Resultaten → Klantquote.

Gebruik deze sjabloon in casestudy-stijl als referentie: Achtergrond: 'Als [rol/sector] professional had ik hulp nodig bij [specifieke uitdaging]'

Traject: 'Ik ontdekte [product/dienst] en het onboardingproces verliep [eenvoudig/snel/vlot]. Ze onderscheiden zich door [sleutel tot onderscheiding]'

Impact: 'Sindsdien heb ik [gedetailleerde resultaten] gezien en heb ik meer vertrouwen in [taak/resultaatgebied].'

Aanbeveling: 'Ik zou [product/dienst] ten zeerste aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar [voordeel/resultaat]'

6. Getuigenissen als sociaal bewijs

Soms plaatsen klanten spontaane berichten over uw merk op platforms zoals Twitter, LinkedIn of Instagram. Deze berichten fungeren als spontane aanbevelingen die een concrete bevestiging van de sterke punten van uw merk door derden vormen.

📌 Snelle tip: Deel getuigenissen op sociale media met toestemming opnieuw en tag de klant voor authenticiteit en bereik.

7. Branchespecifieke getuigenissen

Deze getuigenissen zijn op maat gemaakt om de impact in een bepaalde branche te laten zien. Wanneer u niche-uitdagingen benadrukt die uw product of dienst heeft opgelost, positioneert u uw product als een gespecialiseerde oplossing.

Ontdek hoe de klantbeoordelingen van AppLovin hebben bijgedragen aan de positie van het bedrijf als toonaangevende AI-aangedreven advertentie- en marketingoplossing voor de sectoren mobiele apps en gaming.

📌 Snelle tip: Gebruik branchespecifieke terminologie en uitdagingen die potentiële klanten herkennen en waarmee ze zich kunnen identificeren.

8. Getuigenissen van influencers of experts

Een grote naam in uw branche die u een shoutout geeft? Dat is een aanzienlijke boost voor uw geloofwaardigheid!

Wanneer u een nieuwe markt betreedt of uw merk wilt herpositioneren, kunt u influencers, beroemdheden of experts vragen om hun autoriteit aan uw merk te verbinden.

Als u een groter bereik wilt of effectief wilt inspelen op de verwachtingen van klanten, neem dan audio-testimonials op met marktleiders en zet deze om in podcasts!

En de LinkedIn-post van Serena Williams voor Shopify is het perfecte voorbeeld van een influencer-testimonial.

📌 Snelle tip: Zorg ervoor dat getuigenissen van influencers aansluiten bij de waarden van uw merk, zodat u niet onoprecht overkomt.

9. Vergelijkende getuigenissen

Een klant legt uit waarom hij voor U heeft gekozen in plaats van voor uw concurrenten. Hiermee kunt u potentiële klanten targeten die zich in de evaluatiefase bevinden en vergelijkbare oplossingen vergelijken.

In deze G2-recensie legt een technisch projectmanager uit hoe ClickUp zich onderscheidt als een alles-in-één app voor werk.

📌 Snelle tip: moedig tevreden klanten aan om beoordelingen achter te laten en reageer op zowel negatieve als positieve feedback om te laten zien dat u om hen geeft

10. Getuigenissen van collega's

Dit zijn beoordelingen en recensies die zijn verzameld op platforms van derden, zoals Reddit of Trustpilot. Aangezien één goede getuigenis organische discussies over uw merk kan ontketenen, kunnen deze van onschatbare waarde zijn.

Bekijk hoe deze Reddit-thread ClickUp onder de aandacht brengt.

📌 Snelle tip: Maak officiële accounts aan om op een natuurlijke manier aan gesprekken deel te nemen (bijv. 'Hallo, wij zijn [merknaam], bedankt voor de feedback, we luisteren graag naar je!').

11. 'Zou u ons aanbevelen?' getuigenis

Een directe aanbeveling? Zeer overtuigend wanneer mensen nog twijfelen.

Als een klant zegt dat hij u zou aanbevelen, toont dat aan dat hij oprecht tevreden is over de waarde die u biedt, niet alleen als eenmalige koper, maar als trouwe ambassadeur van uw merk.

📌 Snelle tip: Breng deze impactvolle getuigenissen en aanbevelingen van klanten in beeld rond specifieke aspecten die de klant waardeerde, zoals gebruiksgemak of persoonlijke service

12. Lange schriftelijke getuigenissen

Wilt u de diepgang van het probleem, de oplossing en de emotionele impact op een meer verhalende manier overbrengen? Vraag klanten om hun unieke perspectief te delen in een blogpost-testimonial en bied hen een kader om dit gemakkelijk te doen.

Hier is een sjabloon voor een e-mail die u kunt gebruiken: Onderwerp: We horen graag uw ervaringen met [naam van uw bedrijf]! Hallo [naam klant], ik hoop dat u dit bericht goed bereikt! Ik neem contact met u op omdat we uw feedback oprecht waarderen en graag meer willen horen over uw ervaringen met [uw product/dienst]. Als u een paar minuten tijd heeft, zouden we het zeer op prijs stellen als u een uitgebreide getuigenis met ons wilt delen. U kunt gratis vragen stellen, zoals: Waarom heeft u voor [uw product/dienst] gekozen?

Hoe heeft het u geholpen om uw eerste uitdagingen te overwinnen?

Welke voordelen sprongen er voor u het meest uit?

Hoe is uw algehele ervaring met ons geweest? Als u dat prettiger vindt, bellen we u graag even om uw ideeën te bespreken. U kunt ook gewoon op deze e-mail reageren. Hartelijk dank voor uw voortdurende ondersteuning. We horen graag snel van u! Met vriendelijke groet, [Uw naam] [Uw positie] [Uw contactgegevens]

📌 Snelle tip: Bied een kleine incentive aan, zoals korting, een gratis product of een donatie aan een goed doel dat zij ondersteunen, als token van waardering

💡 Pro-tip: Combineer getuigenissen van medewerkers en interviewgetuigenissen om een goed afgerond verhaal te creëren. De perspectieven van medewerkers bouwen intern aan de geloofwaardigheid van het merk, terwijl feedback van klanten het vertrouwen vergroot en aankoopbeslissingen beïnvloedt.

13. Emotionele getuigenis

Niet alle successen draaien om nummers. Soms gaat het om gevoelens zoals opluchting, vreugde, dankbaarheid of vertrouwen.

Bekijk hoe deze getuigenis van WeightWatchers taal gebruikt die emoties oproept, zodat potentiële klanten zich op emotioneel niveau aangesproken voelen.

📌 Snelle tip: Laat de emoties van de klant hun woorden bepalen en maak mensgerichte berichten om tot overtuigende getuigenissen

Hoe u getuigenissen verzamelt die converteren

Het definiëren van goede getuigenissen is slechts een deel van het verhaal; het opzetten van een betrouwbaar systeem om ze te verzamelen is wat het succes van klanten omzet in marketingmiddelen.

Laten we eens kijken hoe u dit kunt instellen:

Identificeer momenten met hoge tevredenheid: Houd mijlpalen van klanten bij (zoals voltooiing van onboarding, grote successen, verlengingsdata) en trigger verzoeken om getuigenissen wanneer klanten het meest tevreden zijn en het meest bereid zijn om te delen

Gebruik vooraf opgestelde interviewvragen: In plaats van klanten te vragen 'iets op te sturen', begeleidt u hen met 3-5 specifieke vragen die sterkere verhalen vormen zonder hen te belasten met het schrijven ervan

Bied interviews aan als optie: Soms geven klanten er de voorkeur aan om te praten in plaats van te typen. Door een kort telefoongesprek van 10 minuten aan te bieden, kunt u rijke, gedetailleerde getuigenissen vastleggen die u later kunt bewerken tot gepolijste citaten

Leg micro-testimonials vast tijdens het traject: in plaats van te wachten op een 'definitieve' testimonial, kunt u korte fragmenten verzamelen uit e-mails, chats, beoordelingssites of feedback na webinars, zodra deze beschikbaar zijn

Maak het proces soepel: Vul waar mogelijk vooraf basisinformatie over de klant in in feedbacktools, houd formulieren kort (minder dan 5 minuten) en zorg dat video's of schermafbeeldingen eenvoudig kunnen worden geüpload

Wanneer u GEEN getuigenis moet vragen ❌ Direct na aankoop: Direct na een verkoop hebben klanten nog geen resultaten gezien. Als u te vroeg om feedback vraagt, loopt u het risico vage of nietszeggende reacties te krijgen in plaats van zinvolle bewijzen

Tijdens onboarding of implementatie: Klanten zijn nog bezig met het leren kennen van uw product of dienst. Hun ervaring is nog niet volledig gevormd en hun feedback kan eerder verwarring dan succes benadrukken

Wanneer een klant problemen ondervindt: Als een klant vastloopt, gefrustreerd is of te maken heeft met onopgeloste supporttickets, zal een verzoek om een getuigenis ongevoelig overkomen en het vertrouwen schaden

Zonder duidelijke trigger voor succes: Als er geen duidelijk succes, resultaat of mijlpaal voor het project is bereikt, kunt u beter wachten om later een veel sterkere, resultaatgerichte testimonial te verzamelen

Waar kunt u getuigenissen gebruiken voor een maximale impact?

Om getuigenissen om te zetten in echte groei, moet u ze plaatsen waar ze de grootste invloed hebben op de beslissingen van uw publiek. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Landingspagina's: plaats uw sterkste getuigenissen in de buurt van call-to-action-knoppen op uw landingspagina's. Ze wekken vertrouwen op het moment dat bezoekers beslissen of ze de volgende stap willen zetten

Productpagina's: Gebruik getuigenissen die rechtstreeks verwijzen naar specifieke functies of voordelen. Plaats ze dicht bij de bijbehorende productdetails, zodat lezers de lof kunnen koppelen aan wat het belangrijkst is

Prijspagina's: Vermeld getuigenissen die verwijzen naar de waarde voor het geld, kostenbesparingen of rendement op investering. Deze helpen bezwaren tegen de prijs te verminderen en de waarde van uw aanbod te versterken

E-mailcampagnes: Voeg korte, krachtige getuigenissen toe aan uw nurture-e-mails, productaankondigingen of follow-ups na demo's. Consistente bewijzen houden uw merk geloofwaardig tijdens het hele koopproces

Verkooppresentaties en offertes: Voorzie uw verkoopteam van getuigenissen die aansluiten bij de branche, grootte of uitdagingen van de potentiële klant. Door sociale bewijskracht te personaliseren, worden pitches veel overtuigender

Webinars en live demo's: Vermeld een paar citaten van klanten tijdens uw webinars of demo-presentaties. Door echte succesverhalen te delen, bouwt u vertrouwen op zonder dat het klinkt als een harde verkoop

Bedankt- en pagina's na aankoop: Toon getuigenissen van klanten na een aanmelding, aankoop of download. Dit geeft kopers het vertrouwen dat ze een goede beslissing hebben genomen en vermindert twijfels na aankoop

💡 Pro-tip: De beste getuigenissen beginnen al lang voordat u erom vraagt. Gebruik de sjabloon voor samenwerking rond het succes van klanten van ClickUp om uw team gesynchroniseerd te houden, vanaf de eerste vergadering met de client tot de uiteindelijke goedkeuring. Als iedereen het verhaal van de client kent, is het veel gemakkelijker om echte, krachtige feedback te verzamelen. Een beetje organisatie vooraf levert veel op.

Gebruik ClickUp om getuigenisverzoeken en -middelen te beheren

Het verzamelen van getuigenissen en het bijhouden van KPI's voor klantervaringen helpt vertrouwen op te bouwen, conversies te stimuleren en klantloyaliteit te bevorderen. Maar het beheren van het volledige proces van getuigenissen is allesbehalve eenvoudig.

U neemt contact op met klanten, maar verliest het overzicht over de follow-ups. Citaten worden goedgekeurd, maar komen nooit in campagnes terecht. Sommige van uw beste klantverhalen blijven in willekeurige mappen liggen omdat de marketing-, verkoop- en serviceteams niet op elkaar zijn afgestemd.

Zonder een gecentraliseerd systeem bent u constant bezig met het verzamelen, ordenen en daadwerkelijk gebruiken van getuigenissen wanneer ze het belangrijkst zijn. ClickUp, de alles-in-één app voor werk, biedt u een krachtige, uniforme manier om getuigenissen te beheren in elke fase van het klanttraject, van het eerste verzoek tot het voortdurende relatiebeheer.

Laten we eens kijken hoe ClickUp ook dienst doet als software voor klantensucces om het hele proces te stroomlijnen 👇

1. Verzamel getuigenissen met ClickUp-formulieren

Met ClickUp-formulieren kunt u binnen enkele minuten eenvoudig formulieren voor getuigenissen met uw merknaam maken. In plaats van verspreide e-mailverzoeken te versturen, speciale software voor automatisering van formulieren te gebruiken of handmatig reacties bij te houden, kunt u één enkele link naar het formulier naar klanten sturen en alles automatisch vastleggen in ClickUp.

U kunt velden toevoegen voor toestemming tot publicatie, branchetype, details over het gebruik of zelfs optionele foto-uploads, zodat uw team vanaf dag één complete, campagneklare getuigenissen verzamelt.

Zodra de reacties binnenstromen, kunt u een stap verder gaan met ClickUp Brain. Hiermee kunt u feedback van klanten uit verzonden formulieren in realtime analyseren, waardoor u patronen kunt ontdekken, veelbelovende klantverhalen kunt vinden en follow-ups op een slimmere manier kunt prioriteren.

Open gewoon de ruimte, map of lijst waar uw verzonden formulieren zijn opgeslagen, klik op AI vragen in de koptekst rechtsboven en stel vragen zoals 'Welke getuigenissen vermelden [productfunctie]?' of 'Toon mij verzendingen van klanten in de gezondheidszorg. '*

Analyseer feedback van klanten door vragen in natuurlijke taal te stellen en krijg direct inzicht met ClickUp Brain

Binnen enkele seconden haalt Brain inzichten uit uw verzendingen, zodat u deze direct kunt omzetten in bruikbare marketingmiddelen.

📮ClickUp Insight: De helft van onze respondenten heeft moeite met de implementatie van AI; 23% weet gewoon niet waar te beginnen, terwijl 27% meer training nodig heeft om geavanceerde taken uit te voeren. ClickUp lost dit probleem op met een vertrouwde chatinterface die aanvoelt als sms'en. Teams kunnen meteen aan de slag met eenvoudige vragen en verzoeken en vervolgens op natuurlijke wijze krachtigere functies voor automatisering en werkstromen ontdekken, zonder de intimiderende leercurve die zoveel mensen tegenhoudt.

ClickUp maakt het nog eenvoudiger om getuigenissen te verzamelen door kant-en-klare sjablonen voor feedbackformulieren aan te bieden.

U kunt bijvoorbeeld de sjabloon voor feedbackformulieren van ClickUp gebruiken om een platform te creëren waar uw klanten hun mening kunnen geven en waardevolle inzichten voor productverbeteringen kunnen verzamelen.

Gratis sjabloon downloaden Organiseer en houd feedback van klanten op een gestructureerde manier bij met behulp van het sjabloon voor feedbackformulieren van ClickUp

Zo helpt het u verder👇

Verzamel algemene beoordelingen van uw dienstverlening met behulp van vooraf gedefinieerde sterrenbeoordelingsvelden, zodat uw team direct tevreden klanten kan identificeren die u kunt benaderen voor getuigenissen

Verzamel automatisch redenen voor scores en suggesties voor verbetering, zodat u meer context hebt bij het selecteren van de beste citaten en klantverhalen om uit te lichten

Met ingebouwde aangepaste velden van ClickUp , zoals klantniveau, kunt u prioriteit geven aan het verzamelen van getuigenissen van uw meest strategische of waardevolle klantgroepen

Weet precies op welke servicemedewerker of provider de feedback betrekking heeft, zodat u succesverhalen van klanten eenvoudig kunt koppelen aan specifieke teams of initiatieven bij het opzetten van campagnes

2. Testimonials bijhouden en ordenen met ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards gaan nog een stap verder en bieden u realtime zichtbaarheid van de status van elke getuigenis.

Visualiseer projectprestaties en houd de voortgang van teams in realtime bij met behulp van ClickUp Dashboards

Dit kunt u doen met Dashboards:

Monitor de status van verzenden en goedkeuren : maak status widgets om in realtime te zien hoeveel testimonialverzoeken zijn verzonden, hoeveel in behandeling zijn en hoeveel volledig zijn goedgekeurd

Visualiseer getuigenissen per persona of branche: stel cirkeldiagrammen of staafdiagrammen op die getuigenissen categoriseren op klanttype, productgebruik of branche, zodat marketingteams campagnes nauwkeurig kunnen afstemmen

Pas uw werkruimte aan door kaarten uit verschillende categorieën toe te voegen met ClickUp-kaarten

Het gebruik van getuigenissen bijhouden in campagnes : voeg grafieken of takenlijsten toe die laten zien welke getuigenissen zijn gekoppeld aan actieve marketing-, verkoop- of klantensuccascampagnes en ontdek waar nieuwe citaten nodig zijn

Identificeer goed presterende getuigenissen: houd klantenservicedoelen en betrokkenheidsstatistieken bij, zoals klikken, delen of conversies die zijn gekoppeld aan specifieke getuigenissen, zodat u prioriteit kunt geven aan uw meest impactvolle verhalen

3. Beheer relaties met getuigenissen met de ClickUp CRM-oplossing

Het beheren van getuigenissen houdt niet op na het verzamelen van een paar citaten. Het opbouwen van langdurige relaties met tevreden klanten leidt vaak tot rijkere, doorlopende verhalen, zoals casestudy's, verwijzingen, productrecensies of interviews met klanten.

ClickUp CRM Team Solution helpt sales- en customer success teams om deze relaties strategischer te beheren.

Beheer klantrelaties en pijplijnfasen effectief met ClickUp CRM Team Solution

U kunt getuigenissen bijhouden in een klantendatabase, herinneringen instellen om om bijgewerkte citaten of verwijzingen te vragen en nurture-sequenties maken, terwijl de overdracht tussen teams naadloos verloopt.

4. Leg succesvolle ondersteuning vast en versterk de loyaliteit met de klantenserviceoplossing van ClickUp

Goede communicatie met klanten leidt tot de sterkste, meest emotionele getuigenissen, maar alleen als uw team klaar is om ze op het juiste moment vast te leggen.

De ClickUp-oplossing voor klantenservice stelt ondersteuningsteams in staat om actief mogelijkheden voor getuigenissen te identificeren, markeren en koesteren wanneer de klanttevredenheid het hoogst is, en niet weken later wanneer de opwinding is weggeëbd.

Organiseer en stroomlijn uw klantenservice met ClickUp Customer Service Team Solution

In één oogopslag:

Delegeer en markeer leads voor getuigenissen eenvoudig : ondersteuningsmedewerkers kunnen snel tickets met uitzonderlijke resultaten taggen zonder hun werkstroom te verlaten. U kunt deze getagde tickets toewijzen aan marketing- of klantenserviceteams voor het verzamelen van getuigenissen

Pas servicewerkstromen aan om belangrijke klantinformatie vast te leggen : gebruik aangepaste velden om aanvullende gegevens vast te leggen, zoals beoordelingen van klanttevredenheid, aantekeningen over oplossingen en emotionele hoogtepunten uit de interactie

Geef prioriteit aan klanten die een testimonial waard zijn: met de prioriteitsinstellingen van ClickUp kunnen teams hun follow-up inspanningen richten op klanten met een grote impact, namelijk klanten die grote successen hebben geboekt of een sterke merkloyaliteit tonen, zodat u eerst de beste kandidaten target

📚Lees ook: Hoe u veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van klantenservice kunt oplossen

Verander getuigenissen in groeimiddelen met ClickUp

Getuigenissen verzamelen is één ding. Ze omzetten in consistente, omzetgenererende middelen is iets heel anders. Zonder het juiste systeem gaan zelfs de beste citaten van klanten verloren in e-mail threads of verspreid over verschillende teams.

ClickUp helpt u veel verder dan alleen het verzamelen van feedback. Met formulieren, dashboards, CRM-tools en werkstromen voor klantenservice op één plek kan uw team getuigenissen vastleggen, beheren en activeren zonder giswerk. Of u nu de juiste verhalen in de juiste fase naar voren brengt of verkoop-, ondersteuning- en marketingteams op één lijn brengt rond het succes van klanten, ClickUp biedt u alles wat u nodig hebt om sociale bewijskracht op te schalen.

Probeer ClickUp gratis en stroomlijn uw hele werkstroom voor getuigenissen.