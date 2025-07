11 beste AI-agents voor vergaderingen: automatiseer aantekeningen, transcripties en planning

Vergaderingen zijn niet het probleem. Het is wat er na afloop gebeurt. Gemiste actiepunten, vergeten conclusies en urenlang schrijven van follow-ups of doorzoeken van opnames.

Teams verliezen zelfs meer dan 60% van hun tijd met het proberen zich de context te herinneren en de volgende stappen te bepalen. Dat is waar AI-vergaderingsagenten om de hoek komen kijken. Deze tools nemen deel aan uw gesprekken, maken aantekeningen, vatten de belangrijkste punten samen en houden actiepunten bij, zodat u zich tijdens de vergadering kunt concentreren.

Ik heb de beste getest. Hier zijn de beste AI-agents voor vergaderingen die gesprekken automatisch omzetten in duidelijkheid.

Waar moet u op letten bij AI-agenten voor vergaderingen?

Niet alle AI-vergaderingsagenten zijn gelijk. Sommigen zijn briljante notulisten, terwijl anderen planningswizards zijn. De beste? Die doen het allemaal zonder dat vergaderingen aanvoelen als een robotachtige puinhoop.

Hier is waar u op moet letten bij het kiezen van AI-agenten voor vergaderingen:

Nauwkeurige transcripties : Als de AI geen onderscheid kan maken tussen 'actiepunt' en 'ongeval', is dat een probleem

Slimme samenvatting : Niemand heeft tijd om woord voor woord : Niemand heeft tijd om woord voor woord vergadernotulen door te spitten —AI moet sleutelinzichten, beslissingen en actiepunten markeren

Moeiteloze integraties : of u nu Zoom, Google Meet, Slack of Microsoft Teams gebruikt, uw AI-assistent moet naadloos integreren

Hulp bij planning : De beste tools maken niet alleen : De beste tools maken niet alleen AI-aangedreven vergadernotities , maar helpen u ook bij het boeken, verzetten en organiseren van vergaderingen

Veiligheid en privacy: gevoelige gesprekken blijven privé – let op end-to-end-versleuteling en een strikt gegevensbeleid

Met deze functies bespaart uw AI-agent niet alleen tijd, maar worden virtuele vergaderingen eindelijk nuttig. Laten we nu eens kijken naar de beste tools om de klus te klaren!

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt follow-upnotities of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen belangrijke inzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken in al uw taken, chats en documenten, zodat niets door de mazen van het net glipt.

De beste AI-agents voor vergaderingen in één oogopslag

Tool Beste functie Primair gebruiksscenario Prijzen ClickUp AI-gestuurd vergaderbeheer, uniforme aantekeningen en taken, aanpasbare dashboards Wereldwijde teams en hybride werkplekken hebben behoefte aan directe taakgeneratie Free Forever; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Otter AI Realtime transcriptie, slimme samenvattingen, asynchrone samenwerking Zelfstandige professionals en teams die snel samenvattingen en het bijhouden van acties nodig hebben Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 16,99/maand Fireflies AI Doorzoekbare transcripties, CRM-integraties, spraakcommando's Teams die doorzoekbare vergaderingen, CRM-logging en sprekersanalyses nodig hebben Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 18/maand Avoma Omzetprognoses, slimme samenvattingen, inzichten in deals Verkoopteams die prestaties optimaliseren en omzetrisico's bijhouden $ 29/maand voor Meeting Assistant; $ 69/maand voor Revenue Intelligence tl;dv Automatische updates van CRM-tools, live tagging, meertalige transcriptie Verkoop- en wereldwijde teams die CRM-synchronisatie en het delen van hoogtepunten uit vergaderingen nodig hebben Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand MeetGeek Geautomatiseerde e-mailsamenvattingen, taken aanmaken, CRM-integraties Teams die na de vergadering direct gedetailleerde inzichten willen ontvangen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand Sembly AI Exporteerbare transcripties met tijdcodes, slimme vergadernotities Teams die gestructureerde transcripties met tijdstempels nodig hebben voor documentatie Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Fathom AI Meertalige realtime hoogtepunten en samenvattingen Externe en niet-technische teams die op zoek zijn naar eenvoud Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand Supernormal transcriptie in meer dan 60 talen, automatisch synchroniseren met CRM's Studenten en docenten hebben behoefte aan AI-gestuurde begeleiding en studiehulp Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 18/maand Jamworks AI-flashcards, opnemen van colleges, realtime notities maken Teams in rumoerige omgevingen hebben duidelijkere, zuiverdere gesprekken nodig $ 18,99/maand voor studenten Krisp AI Ruisonderdrukking, spraakhelderheid, AI-aangedreven transcriptie Teams in rumoerige omgevingen die behoefte hebben aan duidelijkere, zuiverdere gesprekken Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 16/maand

De 11 beste AI-agents voor vergaderingen

👀 Wist u dat? 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie, waardoor essentiële informatie verspreid raakt over verschillende kanalen en effectieve samenwerking wordt beperkt.

De juiste AI-vergaderingsagent verandert dat en maakt van vergaderingen acties in plaats van tijdverspilling. Hier zijn mijn 11 favorieten die me helpen een drukke dag vol vergaderingen door te komen!

1. ClickUp (Beste voor AI-vergaderings-superapp — vergaderingsbeheer, actie-items en automatisering van werkstromen)

De eerste is ClickUp —de alles-in-één app voor werk. Van het beheren van projecten en het bijhouden van doelen tot het bijhouden van een druk vergaderschema, ClickUp helpt je alles georganiseerd, verbonden en op gang te houden.

AI-agents voor moeiteloze follow-ups van vergaderingen en actiepunten

ClickUp AI-agents zijn proactieve digitale assistenten die zijn ontworpen om het 'wat nu?' na elke vergadering te automatiseren.

Wat AI-agents onderscheidt, is hun vermogen om daadwerkelijk actie te ondernemen, niet alleen analyseren of samenvatten, maar ook uitvoeren.

Krijg meer gedaan met de AI-agents van ClickUp

Hiermee kunt u:

Automatiseer de uitvoering: maak direct actie-items aan op basis van aantekeningen of samenvattingen van vergaderingen en wijs deze toe, zonder handmatige invoer

Handsfree follow-up: AI-agents sturen herinneringen, houden de voortgang bij en zorgen ervoor dat iedereen verantwoordelijk blijft

Automatiseer terugkerende werkstromen: Voor regelmatige vergaderingen kunnen AI-agents terugkerende agenda's opstellen, voorbereidend werk toewijzen en ervoor zorgen dat iedereen bij elke vergadering klaar is om te beginnen

Beste gebruiksscenario's: Maak direct actie-items aan en wijs ze toe

Stuur automatische herinneringen en follow-ups

Houd bij of taken uit vergaderingen zijn voltooid

Automatiseer terugkerende voorbereidingen en follow-ups van vergaderingen

AI-agents draaien om uitvoering en verantwoordelijkheid: ze automatiseren routinematige follow-ups en het aanmaken van taken, terwijl gebruikers de controle behouden.

Laat ClickUp AI Notetaker de chaos tijdens vergaderingen afhandelen

ClickUp AI Notetaker is de stille MVP van uw vergadering, gericht op het vastleggen en organiseren van alles wat er wordt besproken.

Het neemt deel aan uw Zoom- of Google Meet-gesprekken, neemt het gesprek op, transcribeert alles in realtime en levert automatisch verzorgde samenvattingen.

Laat ClickUp AI Notetaker uw notities, samenvattingen en planning automatiseren

Realtime transcriptie van uw gesprekken

AI-gegenereerde samenvattingen met beslissingen, conclusies en volgende stappen

Bruikbare inzichten die met één klik worden omgezet in ClickUp-taken

Doorzoekbare records om eerdere vergaderingen op elk moment opnieuw te bekijken

U blijft aanwezig en betrokken – AI Notetaker zorgt voor de documentatie.

💡 Pro-tip: Schakel de kalenderintegraties van ClickUp in om uw vergaderingen automatisch te synchroniseren en AI Notetaker te triggeren wanneer gesprekken beginnen.

ClickUp Brain: contextbewuste inzichten en contentgeneratie

ClickUp Brain is uw ingebouwde AI-assistent die gesprekken en content omzet in duidelijke, bruikbare inzichten binnen uw werkruimte. Hiermee kunt u:

Slimme content genereren: Stel direct agenda's , samenvattingen, e-mails en projectupdates op die zijn afgestemd op uw werkstroom

Inzicht extractie: Vat vergadernotities , documenten en commentaar threads direct samen

Contextuele aanbevelingen: stel volgende stappen, deadlines en automatiseringen voor op basis van de activiteiten in uw werkruimte

Maak direct gedetailleerde vergaderagenda's met ClickUp Brain

Beste gebruiksscenario's: Genereer vergaderagenda's op basis van doelen of eerdere vergaderingen

Samenvatting van aantekeningen, documenten en threads

Stel follow-ups en projectupdates op

Geef direct antwoorden in de werkruimte met AI

ClickUp Brain draait helemaal om contextbewuste intelligentie en helpt u bij het voorbereiden, samenvatten en slimmer plannen van vergaderingen.

Brain Max: de ultieme AI-superapp voor vergaderingen

Voor teams die klaar zijn om hun AI-stack te consolideren, is Brain Max de upgrade die ClickUp transformeert in een echte AI-superapp.

Brain Max use case

Zo tilt Brain Max uw vergaderingen naar een hoger niveau:

Talk-to-Speech voor vergaderingen: dicteer vergadernotities, actiepunten of follow-ups met uw stem – ideaal voor het vastleggen van gedachten tijdens een discussie of wanneer u uw handen vrij moet hebben

AI-gestuurde automatisering van vergaderingen: zet samenvattingen van vergaderingen automatisch om in uitvoerbare taken, wijs ze toe en plan herinneringen in – zonder handmatige invoer

Gecentraliseerde AI-kennis: Zoek in al uw vergadernotities, documenten en taken met AI-aangedreven queries, zodat u nooit meer beslissingen of volgende stappen uit het oog verliest

Geavanceerde integraties: Maak naadloos verbinding met Zoom, Google Meet en uw agenda om AI Notetaker te triggeren, agenda's te synchroniseren en planning te automatiseren

AI-wildgroei elimineren: Vervang een lappendeken van afzonderlijke AI-tools, notitieprogramma's en abonnementen voor productiviteit door één veilig, uniform platform

Beste gebruiksscenario's: Aantekeningen en actiepunten dicteren met uw stem

Automatiseer de volledige werkstroom van vergaderingen

Zoek direct naar elke beslissing of taak uit een vergadering

Consolideer alle AI-vergadertools op één platform

De echte gamechanger? Brain Max gaat AI-wildgroei tegen. U krijgt alles op één plek in plaats van te betalen voor meerdere losstaande apps. Teams die Brain Max gebruiken, melden een kostenbesparing tot 88% door hun productiviteit te consolideren in ClickUp.

Kortom, ClickUp Brain biedt intelligente, contextbewuste AI voor elke vergadering. Brain Max verandert ClickUp in uw alles-in-één AI-commandocentrum, stroomlijnt vergaderingen, automatiseert follow-ups en elimineert de chaos (en kosten) van AI-wildgroei.

💡 Pro-tip: Gebruik de spraak-naar-tekstfunctie van Brain Max om actiepunten en feedback in realtime vast te leggen en laat AI-agenten deze omzetten in taken en herinneringen, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Houd gerichte, actiegerichte vergaderingen met ClickUp Meetings

Naast AI kunt u met ClickUp Meetings follow-ups plannen, bijhouden en automatiseren, zodat actiepunten niet verloren gaan.

Maak agenda's met uitgebreide tekstbewerking om sleutelpunten te markeren en georganiseerd te blijven met ClickUp Meetings

Hiermee kunt u gebruikmaken van:

Toegewezen opmerkingen voor het delegeren van taken en het waarborgen van verantwoordelijkheid

Checklists om alles wat u wilt bespreken bij te houden en items af te vinken terwijl u bezig bent

Terugkerende taken om automatisch agenda's voor terugkerende vergaderingen te genereren

Slash-commando's voor snelle, efficiënte acties zonder onnodige klikken

💡 Pro-tip: integreer ClickUp met Zoom, Google Agenda en andere tools om vergaderingen te plannen, eraan deel te nemen en ze bij te houden, zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Heeft u moeite om uw vergaderaantekeningen netjes, bruikbaar en later leesbaar te houden? Deze sjablonen van ClickUp brengen orde in uw documentatie:

Verwachtingen van de vergadering om uw vergaderingen effectief te structureren De sjabloon voor vergadernotities van ClickUp helpt u bij het ordenen van notities met pagina's en subpagina's en maakt gebruik van AI om samenvattingen te genereren. Het bevat secties zoalsom uw vergaderingen effectief te structureren

De ClickUp-sjabloon voor vergadernotulen is ideaal voor het documenteren van alles wat er tijdens een vergadering wordt besproken in een gestructureerd, gemakkelijk te volgen format. Het bevat secties voor belangrijke details zoals de facilitator, deelnemers, agenda, discussiepunten, updates van commissies en actiepunten, waardoor het eenvoudig is om beslissingen en follow-ups bij te houden

De beste functies van ClickUp

Sla aantekeningen van vergaderingen, agenda's en actiepunten op in ClickUp Docs met ingebouwde samenvattingen en het aanmaken van taken

Zet discussies om in taken met toegewezen opmerkingen om ervoor te zorgen dat er follow-ups plaatsvinden

Houd agenda's en discussiepunten in realtime bij met checklists

Neem asynchrone vergaderingen op met ClickUp Clips en gebruik AI om video's te transcriberen voor referentie

Agenda's voor terugkerende interne vergaderingen automatisch genereren

Integreer met Zoom en Google Agenda voor eenvoudig plannen en deelnemen

Beperkingen van ClickUp

Het brede bereik aan tijdbesparende functies kan even wennen zijn voor nieuwe gebruikers

De mobiele app bevat de belangrijkste functies, maar niet alle functionaliteit van de desktop-versie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over ClickUp?

Een TrustRadius-recensie zegt:

We gebruiken het om onze dagelijkse vergaderingen vanuit ons Scrum-ritueel te ondersteunen en te versnellen. Het helpt me om de voortgang van mijn sprint en mijn taken te volgen en een overzichtelijke backlog bij te houden voor al mijn taken.

We gebruiken het om onze dagelijkse vergaderingen vanuit ons Scrum-ritueel te ondersteunen en te versnellen. Het helpt me om de voortgang van mijn Sprint en mijn taken te volgen en een overzichtelijke backlog bij te houden voor al mijn taken.

2. Otter AI (het beste voor het maken van beknopte vergaderverslagen)

via Otter AI

Hectische aantekeningen en gemiste actiepunten zijn nu te vermijden. Otter.ai, een van de beste AI-vergaderassistenten, transcribeert vergaderingen in realtime, genereert directe samenvattingen en wijst zelfs taken toe om u te helpen betrokken te blijven terwijl het de sleutelpunten en actiepunten afhandelt.

In tegenstelling tot standaard transcriptietools gaat Otter. ai nog een stap verder met OtterPilot, dat automatisch verbinding maakt met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams om aantekeningen voor u te maken. Een belangrijke troef is de mogelijkheid om lange vergaderingen van een uur samen te vatten in korte, begrijpelijke samenvattingen van 30 seconden.

De slimme automatiseringsfuncties van Otter zijn handig voor zowel solo-professionals als grote teams. Het identificeert automatisch sleutelmomenten, sprekers en context, waardoor rijke vergadernotities worden gemaakt zonder handmatig taggen. U kunt transcripties markeren in dezelfde werkruimte, dia's bijvoegen en follow-upinzichten genereren.

De realtime samenwerkingsfuncties van Otter AI maken het bijzonder effectief voor teamvergaderingen. Teamgenoten kunnen opmerkingen plaatsen, elkaar taggen en follow-ups toewijzen terwijl de vergadering nog gaande is, zonder te hoeven wachten tot de vergadering is afgelopen. De AI-kanalen ondersteunen asynchrone updates, waardoor transcripties worden omgezet in gedeelde teamkennis die in de loop van de tijd evolueert.

AI-mogelijkheid: OtterPilot gebruikt AI om automatisch deel te nemen aan vergaderingen, gesprekken in realtime op te nemen en te transcriberen, samenvattingen en taken te genereren en een chatassistent te bieden om vragen te beantwoorden en content op te stellen.

De beste functies van Otter AI

Transcribeer, vat samen en leg actiepunten automatisch vast met een AI-aangedreven vergaderassistent

Gebruik Otter AI Chat om vragen te stellen of e-mails, statusupdates en andere inzichten te genereren

Werk samen buiten live vergaderingen om met AI-kanalen die realtime discussies combineren met asynchrone updates

Integreer met Slack, Salesforce, HubSpot en meer om werkstromen te automatiseren en projecten op schema te houden

Markeer delen van transcripties handmatig of met AI om direct follow-ups te maken

Voeg afbeeldingen, presentatiedia's of documenten toe aan vergadermomenten voor extra context

Beperkingen van Otter AI

Kan moeite hebben met niet-Amerikaanse of niet-Britse accenten in geautomatiseerde transcripties

Gratis abonnement staat slechts drie audio-/video-imports per account toe

Beperkte opmaakopties voor geëxporteerde transcripties in vergelijking met andere tools

Prijzen van Otter AI

Free

Pro : $ 16,99/maand per gebruiker

Business : $ 30/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter AI

G2 : 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Otter AI?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan Otter is dat ik mijn volledige aandacht kan richten op de mensen met wie ik in gesprek ben, zonder voortdurend aantekeningen te hoeven maken. Gesprekken verlopen soepeler, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie verzamelen, omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscriptie opneemt.

Wat ik het leukste vind aan Otter is dat ik mijn volledige aandacht kan richten op de mensen met wie ik in gesprek ben, zonder voortdurend aantekeningen te hoeven maken. Gesprekken verlopen soepeler, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie verzamelen, omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscriptie opneemt.

🧠 Leuk weetje: Otter.ai is vernoemd naar een van de slimste en meest sociale dieren : otters! Deze slimme wezens zijn niet alleen slim, ze gebruiken ook gereedschap, onthouden dingen jarenlang en spelen zelfs spelletjes voor hun plezier. Oh, en ze zijn ook nog eens heel zachtaardig: ze houden elkaars hand vast om dicht bij elkaar te blijven.

3. Fireflies AI (het beste voor AI-aangedreven vergadertranscripties en het maken van aantekeningen)

via Fireflies AI

Wilt u uw aantekeningen, transcripties en samenvattingen van vergaderingen automatiseren? Fireflies AI zorgt ervoor dat geen enkel detail wordt gemist.

Door Fireflies AI Notetaker uit te nodigen voor uw gesprekken, kunt u vergaderingen in Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en meer transcriberen en samenvatten. De AI-zoekfunctie vindt direct sleutelonderwerpen, actiepunten of essentiële details.

Fireflies onderscheidt zich door zijn diepgaande analyse van vergaderingen en doorzoekbare kennisbank. Elke vergadering wordt een doorzoekbare bron met trefwoordtags, sentimentanalyse en uitsplitsingen van de spreektijd van sprekers. U kunt ook aangepaste afspeellijsten van opgenomen gesprekken genereren op onderwerp, zoals bezwaren of functieverzoeken.

Het platform kan ook worden geïntegreerd met CRM-tools zoals Salesforce en HubSpot, waardoor verkoop-, ondersteuning- en wervingsteams gesprekken en actiepunten automatisch kunnen registreren. Met de functie voor spraakcommando's kunt u de bot bedienen met zinnen als 'noteer dit' of 'markeer dit', ideaal voor handsfree bijhouden tijdens gesprekken die veel concentratie vereisen.

AI-mogelijkheden: Fireflies AI maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking en machine learning om realtime vergaderingen te transcriberen, sentimenten te identificeren, actiepunten te extraheren en spraakgestuurde commando's in te schakelen voor handsfree notities tijdens vergaderingen.

De beste functies van Fireflies AI

Houd gesprekstijd, sentiment en sleutelstatistieken bij om teamgenoten effectiever te coachen

Werk samen met opmerkingen, vastmaken en soundbites om eenvoudig te delen met uw team

Leg aantekeningen, activiteiten en opnames van gesprekken vast in uw CRM voor toekomstig gebruik

Deel aantekeningen met Slack, Notion, Asana en meer voor een naadloze integratie in de werkstroom

Zoek transcripties op trefwoord, spreker of onderwerp voor het snel terugvinden van informatie

Maak aangepaste afspeellijsten op basis van fragmenten uit vergaderingen voor training, coaching of het overdragen van taken binnen het team

Beperkingen van Fireflies AI

De tool is niet beschikbaar voor mobiele apparaten

Ondersteunt slechts één transcriptietaal per vergadering

Tijdstempels in transcripties kunnen soms verschuiven bij lange gesprekken met meerdere sprekers

Prijzen van Fireflies AI

Free

Pro : $ 18/maand per zetel

Business : $ 29/maand per zetel

Enterprise: $ 39/maand per zetel

Beoordelingen en recensies van Fireflies AI

G2 : 4,8/5 (610+ beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Fireflies AI?

Een recensie van Capterra zegt:

Ik heb voor Fireflies gekozen omdat het notulen kan maken voor zowel face-to-face vergaderingen als video vergaderingen

Ik heb voor Fireflies gekozen omdat het notulen kan maken voor zowel face-to-face vergaderingen als video vergaderingen

Lees ook: De beste AI-transcriptietools om te proberen

4. Avoma (het beste voor omzetprognoses met AI-gestuurde waarschuwingen)

via Avoma

Avoma is een alles-in-één AI-platform dat alles automatiseert, van het maken van aantekeningen tot planning, coaching en omzetprognoses. De echte magie gebeurt met de functies Conversation Intelligence en Revenue Intelligence. Deze functies analyseren vergaderingen om belangrijke inzichten te ontdekken, trends bij te houden en betere besluitvorming te ondersteunen.

Avoma verbetert de prestaties van verkoopteams door het scoren van gesprekken te automatiseren, gepersonaliseerde coaching te bieden en realtime waarschuwingen over risico's bij deals te versturen. Dit leidt tot betere winpercentages en het behalen van quota, waardoor uw team efficiënter en effectiever wordt.

Avoma helpt niet alleen bij de verkoop, maar ook bij het analyseren van feedback, het coachen van ondersteuningsmedewerkers en het identificeren van wrijvingspunten bij het onboarden van nieuwe medewerkers. Het platform ondersteunt meertalige transcriptie, gezamenlijke notities en AI-aangedreven vergaderweergave, zodat teams sleutelmomenten kunnen terugkijken zonder hele gesprekken opnieuw te hoeven bekijken.

De AI Scheduler koppelt deelnemers automatisch aan beschikbare tijdvakken, terwijl Smart Summaries elk gesprek opsplitsen in agenda's, conclusies en objecten, klaar om te worden verzonden naar CRM's, Slack of e-mail.

AI-mogelijkheden: Avoma maakt gebruik van AI om vergaderingen te transcriberen, samen te vatten en te analyseren, omzetontwikkelingen te voorspellen, de kwaliteit van gesprekken te beoordelen en coachinginzichten te genereren voor verkoop- en ondersteuningsteams.

De beste functies van Avoma

Bespaar meer dan vier uur per week door het maken van aantekeningen, follow-up e-mails en CRM-updates te automatiseren

Plan vergaderingen en leid leads moeiteloos door met een AI-aangedreven planner en leadrouter

Genereer vergaderverslagen met gespreksintelligentie om uw slagingspercentages te verhogen en onboarding te versnellen

Verbeter uw omzetprognoses en het succes van deals met AI-gestuurde waarschuwingen, win-verliesanalyses en het bijhouden van verkopen

Synchroniseer aantekeningen, actiepunten en samenvattingen van vergaderingen rechtstreeks in Salesforce, HubSpot en andere CRM's

Verdeel vergaderingen in hoofdstukken – automatisch gegroepeerd op onderwerp of object – zodat verkopers sneller kunnen terugkijken

Gebruik coaching dashboards om de prestaties van vertegenwoordigers te benchmarken en op grote schaal gepersonaliseerde feedback te geven

Beperkingen van Avoma

Het brede bereik aan functies kan intimiderend zijn voor nieuwe gebruikers

Geavanceerde functies voor Revenue Intelligence vereisen duurdere abonnementen

Samenvattingen moeten mogelijk handmatig worden gecontroleerd wanneer sprekers elkaar overlappen of de geluidskwaliteit slecht is

Prijzen van Avoma

Gratis proefversie beschikbaar

Startup: $ 29/maand per gebruiker

Organisatie: $39/maand per gebruiker

Enterprise: $ 39 per jaar

+Add-ons:

Conversation Intelligence : $ 35/maand per gebruiker

Revenue Intelligence : $ 35/maand per gebruiker

Lead Router: $ 25/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van klanten over Avoma

G2 : 4,6/5 (meer dan 1330 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Avoma?

Een G2-recensie zegt:

De automatische transcriptiefuncties zijn zeer nauwkeurig, waardoor we tijd besparen en niets uit het gesprek verloren gaat. De mogelijkheid om sprekers te onderscheiden en de samenvatting van de vergadernotities die aan het einde worden verstrekt, maken het gemakkelijk om discussies te volgen en later naar belangrijke punten te verwijzen.

De automatische transcriptiefuncties zijn zeer nauwkeurig, waardoor we tijd besparen en niets uit het gesprek verloren gaat. De mogelijkheid om sprekers te onderscheiden en de samenvatting van de vergadernotities die aan het einde worden verstrekt, maken het gemakkelijk om discussies te volgen en later naar belangrijke punten te verwijzen.

🧠 Leuk weetje: Het woord 'minute' in 'meeting minutes' (vergadernotulen) verwijst niet naar tijd, maar komt van het Latijnse minuta scriptura, wat 'kleine geschriften' betekent. Dus ja, uw vergadernotities waren altijd bedoeld om kort en bondig te zijn.

tl;dv (too long; didn't view) is een AI-vergaderassistent die vergaderingen opneemt, transcribeert, samenvat en – het allerbelangrijkste – de resultaten van vergaderingen integreert met andere werkstroomtools. Het synchroniseert moeiteloos met Zoom, Microsoft Teams en Google Meet. Het neemt automatisch gesprekken op en levert beknopte, door AI gegenereerde samenvattingen en hoogtepunten.

Het werkt ook uw CRM bij na elk gesprek, waarbij belangrijke details automatisch worden ingevuld en taken worden doorgestuurd naar CRM's zoals Salesforce en HubSpot of tools zoals Jira, Slack, Asana en ClickUp. Met vergaderingsprompts voor specifieke onderwerpen of klantgesprekken kunt u zich meer concentreren op het verfijnen van uw verkoopvaardigheden.

tl;dv onderscheidt zich door u de mogelijkheid te bieden om live momenten te taggen en direct deelbare clips te genereren met AI-gegenereerde titels en samenvattingen. Deze clips kunnen worden ingesloten in documenten, gedeeld via Slack of opgeslagen onder client accounts voor snellere overdracht binnen teams.

Het omvat zoeken op trefwoorden, markeringen met tijdstempels en een slimme inbox die vergaderingen markeert die u moet bekijken. Met meertalige transcriptie en labels voor sprekers werkt tl;dv goed voor snel veranderende internationale teams.

AI-mogelijkheden: tl;dv gebruikt AI om vergaderingen te transcriberen, sleutelpunten samen te vatten, sprekers te detecteren en automatisch taakupdates te triggeren in CRM- en projecttools.

tl;dv beste functies

Gebruik aanpasbare sjablonen voor vergadernotities met ondersteuning voor meer dan 30 talen

Werk uw CRM automatisch bij met vergaderdetails en stuur routinetaken door naar andere tools

Maak clips, tag sleutelmomenten en deel ze zonder de teamchats te verstoppen

Gebruik automatisch weergegeven prompts om sleutelvergaderingen of -onderwerpen naar voren te halen en ontvang rapporten rechtstreeks in uw inbox

Live-tag tijdstempels tijdens vergaderingen en maak direct hoogtepunten met AI-gegenereerde samenvattingen

Zoek in alle transcripties met behulp van filters op spreker, trefwoord of onderwerp voor sneller terugvinden van context

tl;dv-beperkingen

De tl;dv-bot kan niet deelnemen aan vergaderingen met een gratis abonnement

De mobiele versie is minder intuïtief dan de desktopversie, waardoor het opnemen van vergaderingen onderweg een uitdaging is

Herhalingen van vergaderingen kunnen soms haperen of vertraging oplopen

Het genereren van clips kan langer duren bij lange vergaderingen met slechte geluidskwaliteit

tl;dv-prijzen

Free

Pro : $ 29/maand per gebruiker

Business : $ 65/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4,7/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over tl;dv?

Een G2-recensie zegt:

TLDV heeft een groot verschil gemaakt in hoe ik vergaderingen beheer. De automatische transcripties en samenvattingen besparen me enorm veel tijd, vooral wanneer ik specifieke punten opnieuw moet bekijken of aantekeningen met mijn team moet delen. Ik vind het ook geweldig dat ik sleutelmomenten kan taggen en snel door lange opnames kan navigeren. De interface is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk en integreert goed met mijn bestaande tools.

TLDV heeft een groot verschil gemaakt in hoe ik vergaderingen beheer. De automatische transcripties en samenvattingen besparen me enorm veel tijd, vooral wanneer ik specifieke punten opnieuw moet bekijken of aantekeningen met mijn team moet delen. Ik vind het ook geweldig dat ik sleutelmomenten kan taggen en snel door lange opnames kan navigeren. De interface is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk en integreert goed met mijn bestaande tools.

👀 Wist u dat? Microsoft heeft ontdekt dat de tijd die aan vergaderingen wordt besteed tussen 2020 en 2022 is verdrievoudigd dankzij werken op afstand. Geen wonder dat onze kalenders zo chaotisch zijn! Met de juiste tools kunt u orde scheppen in de chaos, zodat vergaderingen productief blijven en u uw gezond verstand behoudt.

via MeetGeek

MeetGeek is een andere opvallende AI-vergaderassistent die het overwegen waard is. Het biedt krachtige tools die automatisch deelnemen aan vergaderingen in de kalender en opnames, transcripties en vergadernotities genereren.

De opvallende functie van MeetGeek is de mogelijkheid om onderwerpen te detecteren en categoriseren – feiten, beslissingen en aandachtspunten taggen – en na de vergadering automatisch gedetailleerde samenvattingen en inzichten per e-mail naar relevante tools of belanghebbenden te sturen.

MeetGeek ondersteunt ook geautomatiseerde werkstromen voor vergaderingen, zoals het verzenden van gepersonaliseerde follow-up e-mails, het bijwerken van CRM-invoer en het maken van taken in projecttools. Het maakt ook e-mails met samenvattingen in huisstijl mogelijk, met aanpasbare formats en links, die automatisch naar deelnemers of teamkanalen kunnen worden verzonden.

Met gedeelde werkruimtes en doorzoekbare archieven is MeetGeek een centrale hub voor vergaderingen. Dankzij slimme tags en navigatie via een tijdlijn hebben teams snel toegang tot beslissingen of risico's, terwijl integraties met tools zoals Notion, Asana en HubSpot het gemakkelijk maken om op inzichten te reageren.

AI-mogelijkheden: MeetGeek gebruikt AI om onderwerpen te identificeren, beslissingen te taggen, hoogtepunten te extraheren en automatische samenvattingen, follow-ups en taken naar externe tools te sturen op basis van de context van de vergadering.

De beste functies van MeetGeek

Zoek in eerdere vergaderaantekeningen op trefwoord om specifieke details sneller te vinden

Stuur na elke vergadering nauwkeurige, gedetailleerde e-mailsamenvattingen met gedetailleerde inzichten naar elke tool

Pas de naam, berichten en samenvattingen van uw AI-assistent aan voor een gepersonaliseerde branding

Integreer met CRM-platforms zoals HubSpot om verkoop- en klantgerichte teams cruciale klantinzichten te geven tijdens gesprekken

Verstuur geautomatiseerde follow-up e-mails met uw bedrijfslogo op basis van de rol van deelnemers en besproken onderwerpen

Gebruik gedeelde werkruimtes en tijdlijnmarkeringen om cross-functionele beoordelingen te stroomlijnen

Beperkingen van MeetGeek

Neemt automatisch deel aan elke vergadering, zelfs als het alleen voor aantekeningen wordt gebruikt, wat sommigen als opdringerig ervaren

Het delen van directe opnames van vergaderingen zou volgens sommige gebruikers soepeler kunnen verlopen

Het bewerken van gegenereerde samenvattingen na de vergadering kan handmatige inspanningen vereisen voor nichetoepassingen

Prijzen van MeetGeek

Gratis abonnement

Pro : $ 19/maand per gebruiker

Business : $ 39/maand per gebruiker

Enterprise: $ 59/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van MeetGeek

G2 : 4,6/5 (430+ beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over MeetGeek?

Een G2-recensie zegt:

Als ik meer dan één vergadering tegelijk heb, kan ik MeetGeek instellen om de vergaderingen bij te wonen en alle relevante aantekeningen te maken, vast te leggen wie er bij die vergadering aanwezig was en een gedetailleerd overzicht te geven van wat er tijdens de vergadering is besproken.

Als ik meer dan één vergadering tegelijk heb, kan ik MeetGeek instellen om de vergaderingen bij te wonen en alle relevante aantekeningen te maken, vast te leggen wie er bij die vergadering aanwezig was en een gedetailleerd overzicht te geven van wat er tijdens de vergadering is besproken.

via Sembly AI

U hoeft niet op opnemen te drukken: Sembly AI legt uw vergaderingen automatisch vast. Heeft u een vooraf opgenomen gesprek? Upload de audio of video om snel transcripties, aantekeningen en inzichten te krijgen.

Sembly onderscheidt zich met exporteerbare transcripties met aanpasbare tijdcodes en labels voor sprekers, ideaal voor compliance, documentatie of gedetailleerde analyse. U kunt ook offline gesprekken opnemen via de browser of telefoon.

De persoonlijke AI-assistent van Sembly kan voor u deelnemen aan vergaderingen en discussies analyseren op sentiment, follow-ups en belangrijke beslissingen. Smart Meeting Notes organiseert transcripties in gestructureerde secties zoals problemen, risico's, oplossingen en resultaten.

Het platform ondersteunt meer dan 40 talen en kan worden geïntegreerd met tools zoals Microsoft Teams, Zoom en Google Agenda. Met Team Workspaces kunnen teams transcripties centraal opslaan, annoteren, doorzoeken en taggen voor alle afdelingen.

AI-mogelijkheid: Sembly gebruikt AI om gesprekken tijdens vergaderingen te transcriberen, te taggen en te structureren, en biedt slimme samenvattingen, sprekersherkenning, sentimentanalyse en doorzoekbare transcripties met tijdcodes.

De beste functies van Sembly AI

Exporteer transcripties in TXT, SRT of DOCX met aanpasbare tijdstempels en labels voor sprekers, en deel ze vervolgens via Slack of uw CRM

Integreer met videoconferentieplatforms en cloud opslagruimte voor naadloze toegang

Zoek vergaderingen op trefwoord, sleutel item of deelnemer om direct informatie te vinden

Gebruik Smart Meeting Notes om gesprekken te ordenen op probleem, oplossing en resultaat

Werk samen in gedeelde werkruimtes voor teams met geavanceerde filter-, tag- en analysefuncties

Beperkingen van Sembly AI

De navigatie kan minder intuïtief aanvoelen dan bij eenvoudigere tools

De functie AI Meeting Chat heeft een lage limiet voor prompts bij lagere abonnementen

Sommige gebruikers ervaren vertraging bij het exporteren van grote bestanden of lange opnames

Prijzen van Sembly AI

Persoonlijk : Gratis

Professioneel : $15/maand

Team : $ 29/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sembly AI

G2 : 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

Wat echte gebruikers zeggen over Sembly AI

Een G2-recensie zegt:

Sembly werkt met alle platforms en zelfs wanneer u niet online bent, zodat u altijd een consistente bron voor aantekeningen hebt. Ik gebruik het elke dag en omdat het webgebaseerd is, is het gemakkelijk te integreren.

Sembly werkt met alle platforms en zelfs wanneer u niet online bent, zodat u altijd een consistente bron voor aantekeningen hebt. Ik gebruik het elke dag en omdat het webgebaseerd is, is het gemakkelijk te integreren.

🧠 Leuk weetje: Een op de vijf Amerikanen werkt nu in een baan met veel AI. Naarmate werkplekken evolueren, is het niet de sleutel om AI te vermijden, maar om te leren hoe je ermee kunt werken, vooral in vergaderingen waar AI-tools de productiviteit kunnen verhogen, inzichten kunnen vastleggen en iedereen op één lijn kunnen houden.

8. Fathom AI (het beste voor het assisteren van niet-technische teams bij het optimaliseren van hun vergaderingen)

via Fathom AI

Voor teams die de leercurve willen overslaan, is Fathom AI een eenvoudige, effectieve oplossing. Het beschikt over een overzichtelijke, intuïtieve interface, waardoor het een van de gemakkelijkst te gebruiken vergaderassistenten is. U kunt uw discussies omzetten in een samenvatting van de vergadering en binnen enkele minuten een actieplan opstellen. Fathom genereert gedetailleerde aantekeningen, markeert actiepunten en helpt u bij het opstellen van follow-up e-mails.

De opvallende functie van Fathom is ondersteuning voor 28 talen, waardoor nauwkeurige aantekeningen worden geleverd, ongeacht de taal van de vergadering.

Fathom AI is populair bij klantgerichte en externe teams die gefocust willen blijven tijdens gesprekken en nauwkeurige documentatie willen ontvangen. Tijdens vergaderingen kunnen gebruikers met één klik sleutelmomenten markeren, waarna Fathom deze clips direct aan de samenvatting toevoegt.

Na elke vergadering levert Fathom samenvattingen via e-mail of Slack, inclusief beslissingen, vragen en volgende stappen. Stuur vergaderingsinzichten automatisch door naar tools zoals HubSpot of Salesforce, zonder handmatig werk.

AI-mogelijkheden: Fathom maakt gebruik van AI om vergaderingen op te nemen, te transcriberen, te markeren en samen te vatten, en biedt ondersteuning in meerdere talen, het in realtime aanmaken van clips en geautomatiseerde follow-up content via e-mail of CRM-synchronisatie.

De beste functies van Fathom AI

Maak en deel korte video clips om sleutel momenten te markeren

Genereer realtime hoogtepunten en AI-aangedreven vergaderverslagen

Houd het aantal paginaweergaven en de belangrijkste verwijzingsbronnen bij in een gecentraliseerd Fathom Analytics-dashboard

Stuur vergaderingsinzichten rechtstreeks naar tools zoals HubSpot of Salesforce zonder een vinger uit te steken

Ontvang direct na elk gesprek een samenvattende e-mail met actiepunten, sprekerslijsten en tijdlijnen

Begrijp de beperkingen van AI

Gekopieerde aantekeningen kunnen videolinks bevatten, wat sommige gebruikers onnodig vinden

De installatie is eenvoudig, maar kan langer duren dan verwacht

Beperkte integratie met niet-CRM-platforms in vergelijking met concurrenten

Prijzen van Fathom AI

Free

Premium: $19/maand per gebruiker

Team Edition : $ 29/maand per gebruiker

Team Edition Pro: $ 39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fathom AI

G2 : 5/5 (4.400+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (670+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Fathom AI?

Een G2-recensie zegt:

Deze app is ongelooflijk handig om georganiseerd en productief te blijven, vooral tijdens vergaderingen. Ik vind het geweldig hoe het automatisch sleutelmomenten vastlegt, samenvattingen genereert en me in staat stelt om me op het gesprek te concentreren in plaats van voortdurend aantekeningen te maken. De interface is overzichtelijk en intuïtief, en de functies zijn precies wat ik nodig heb. Een echte aanrader voor iedereen die slimmer wil werken en tijd wil besparen!

Deze app is ongelooflijk handig om georganiseerd en productief te blijven, vooral tijdens vergaderingen. Ik vind het geweldig hoe het automatisch sleutelmomenten vastlegt, samenvattingen genereert en me in staat stelt me te concentreren op het gesprek in plaats van voortdurend aantekeningen te maken. De interface is overzichtelijk en intuïtief, en de functies zijn precies wat ik nodig heb. Een echte aanrader voor iedereen die slimmer wil werken en tijd wil besparen!

Lees ook: Gratis sjablonen voor takenlijsten in Excel en ClickUp

9. Supernormal (het beste voor internationale teams die meertalige ondersteuning nodig hebben voor het noteren van vergaderingen)

via Supernormal

De volgende is Supernormal, een Zoom-compatibele AI-agent die is ontworpen om uw vergaderingen te vereenvoudigen. Deze Zoom AI-agent is Supernormal. Hij maakt automatisch aantekeningen, genereert AI-samenvattingen en synchroniseert actie-items naadloos met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams.

Norma, de AI-assistent, categoriseert sleutelpunten, maakt taken aan en werkt uw CRM- of projecttools automatisch bij.

Het is ontworpen voor wereldwijde teams, kan worden geïntegreerd met Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot en Asana, en ondersteunt meer dan 60 talen.

Supernormal elimineert administratief werk na vergaderingen door samenvattingen om te zetten in gestructureerde actiepunten en deze direct toe te wijzen. Het bevat sjablonen die zijn afgestemd op rollen in sales, product of HR, zodat elk vergaderingsformat aansluit bij de werkstroom van uw team.

Het synchroniseert automatisch met uw kalender om deel te nemen aan de juiste vergaderingen en ondersteunt samenvattingen met uw huisstijl en transcripties in een formaat dat specifiek is voor de spreker. Teams kunnen in realtime of asynchroon samenwerken aan aantekeningen, ideaal voor hybride omgevingen.

AI-mogelijkheden: Supernormal maakt gebruik van AI om deel te nemen aan vergaderingen, te transcriberen in meer dan 60 talen, automatisch gestructureerde samenvattingen te genereren, taken toe te wijzen en updates door te geven aan CRM- en projecttools met minimale installatie.

De beste functies van Supernormal

Leg realtime transcripties en door AI gegenereerde samenvattingen van vergaderingen vast

Wijs actie-items toe en maak automatisch taken aan in Asana, ClickUp en andere tools

Zorg voor versleuteling op bedrijfsniveau en SOC 2-certificering voor veiligheid

Ontvang elke zondag een wekelijkse e-mail met een samenvatting van de belangrijkste punten van de vergadering

Gebruik sjablonen voor vergaderingen op basis van rol om sneller relevante samenvattingen te genereren

Werk in realtime samen aan aantekeningen, zelfs als sommige deelnemers de live vergadering missen

Supernormale beperkingen

Sommige gebruikers vinden de aanpassingsopties in het begin complex

Er geldt een limiet voor tokens. Als u deze overschrijdt, kan dit resulteren in afgekapte antwoorden of fouten

Incidentele vertraging bij het synchroniseren van updates tussen alle geïntegreerde tools

Supernormale prijzen

Free

Pro: $ 18/maand per gebruiker

Business: $ 29/maand per gebruiker (7 dagen gratis proefversie)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Supernormal

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Supernormal

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan Supernormal is de nauwkeurige transcriptie, zelfs in het Portugees, en hoe het automatisch vergadernotities op onderwerp organiseert. Het heeft me veel tijd bespaard bij het voorbereiden van documentatie en samenvattingen na vergaderingen voor afstemming met technische teams. Ik waardeer ook de naadloze integratie met Google Meet, waardoor opnames automatisch kunnen starten zonder handmatige invoer. De interface is overzichtelijk en intuïtief, wat erg helpt bij het beheren van meerdere projecten.

Wat ik het leukste vind aan Supernormal is de nauwkeurige transcriptie, zelfs in het Portugees, en hoe het automatisch vergadernotities op onderwerp organiseert. Het heeft me veel tijd bespaard bij het voorbereiden van documentatie en samenvattingen na vergaderingen voor afstemming met technische teams. Ik waardeer ook de naadloze integratie met Google Meet, waardoor opnames automatisch kunnen starten zonder handmatige invoer. De interface is overzichtelijk en intuïtief, wat erg helpt bij het beheren van meerdere projecten.

👀 Wist u dat? Uit onderzoek blijkt dat 68% van de werknemers zegt dat inefficiënte teamvergaderingen hun grootste productiviteitskiller zijn. Dat is veel verspilde tijd die had kunnen worden bespaard met AI-aangedreven vergaderingsbeheersoftware!

10. Jamworks (het beste voor persoonlijke begeleiding met flashcards)

via Jamworks

Nog steeds aantekeningen maken alsof het de jaren 90 zijn? Maak kennis met Jamworks. Dit is niet zomaar een app voor aantekeningen, het is je persoonlijke studieassistent. Het neemt colleges op, genereert AI-aangedreven aantekeningen en maakt zelfs interactieve flashcards om je te helpen sleutelbegrippen te onthouden.

Zit je met je hoofd ergens anders tijdens de les? Heb je een snelle opfrissing nodig voor een examen? Jamworks staat voor je klaar.

Jamworks is ontwikkeld voor studenten, docenten en toegankelijkheidsgerichte leerlingen die met minder inspanning meer willen onthouden. Markeer sleutelmomenten tijdens een college en genereer direct studiemateriaal op basis van die segmenten.

De AI-tutor kan complexe ideeën in eenvoudige bewoordingen uitleggen, aantekeningen in meerdere talen vertalen en u overhoren met behulp van aangepaste flashcards. Het kan worden geïntegreerd met leerplatforms zoals Canvas en Moodle om uw content gesynchroniseerd te houden.

AI-mogelijkheden: Jamworks gebruikt AI om lezingen te transcriberen, sleutelonderwerpen te identificeren, flashcards te genereren en 24/7 begeleiding te bieden via een gepersonaliseerde AI-assistent.

De beste functies van Jamworks

Neem colleges op en transcribeer ze in realtime, zodat u zich kunt concentreren op het leren in plaats van op het maken van aantekeningen

Detecteer automatisch sleutelonderwerpen en verdeel lessen in hoofdstukken voor eenvoudige navigatie

Maak hoogwaardige aantekeningen van colleges die gedetailleerd genoeg zijn om indruk te maken op professoren

Maak AI-aangedreven flashcards met automatisch gegenereerde vragen en antwoorden voor moeiteloze herhaling

Vraag een AI-tutor om persoonlijke uitleg, 24/7 beschikbaar in elke taal

Markeer sleutel segmenten van lezingen en zet ze direct om in studieprompts of flashcards

Integreer met populaire LMS-platforms zoals Canvas, Blackboard en Moodle voor naadloos synchroniseren

Beperkingen van Jamworks

De opnamefunctie kan omslachtig zijn, omdat er meerdere klikken nodig zijn om de link naar de vergadering te vinden en te delen

Website-informatie is mogelijk niet altijd nauwkeurig, volledig of actueel

Momenteel alleen ondersteund voor individueel gebruik – geen ingebouwde samenwerking voor groepsstudies of gedeelde aantekeningen

Prijzen van Jamworks

14 dagen gratis proefversie

Prijs: $ 18,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Jamworks

G2 : geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Jamworks`

Een opmerking op Reddit zegt:

Ik raad de app van jamworks echt aan! Het neemt mijn colleges op en maakt met slimme AI aantekeningen voor mij 🙂 Er is nu ook een quiz voor je aantekeningen!

Ik raad de app van jamworks echt aan! Hij neemt mijn colleges op en maakt met behulp van slimme AI aantekeningen voor mij 🙂 Er is ook net een quiz voor je aantekeningen geïntroduceerd!!

11. Krisp AI (het beste voor het verbeteren van vergaderingen met ruisonderdrukking)

via Krisp AI

Heeft u last van achtergrondgeluiden of informatie-overload tijdens vergaderingen? Krisp, een AI-aangedreven assistent, is ontwikkeld om vergaderingen productiever te maken.

Het filtert ruis, transcribeert gesprekken en genereert notities van vergaderingen – ideaal voor individuen en teams. Krisp werkt naadloos samen met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams – geen plug-ins nodig.

Krisp onderdrukt niet alleen ruis, maar scheidt ook stemmen, detecteert echo's en laat u uw eigen filter voor stemhelderheid inschakelen. Zo blijft uw stem helder, zelfs in rumoerige omgevingen.

De AI Meeting Assistant transcribeert gesprekken, identificeert sprekers en biedt downloadbare samenvattingen van gesprekken. Voor hybride of externe teams in rumoerige omgevingen verbetert Krisp de geluidskwaliteit zonder dat er hardware-upgrades nodig zijn.

AI-mogelijkheden: Krisp gebruikt AI om achtergrondgeluiden te verwijderen, echo's te onderdrukken, accenten te converteren voor meer duidelijkheid en in realtime transcripties en slimme samenvattingen te genereren.

De beste functies van Krisp AI

Schakel achtergrondgeluiden in realtime uit met AI-gestuurde ruisonderdrukking

Transcribeer vergaderingen automatisch met nauwkeurige, door AI gegenereerde tekst

Genereer AI-aangedreven aantekeningen met sleutelpunten en actiepunten

Neem vergaderingen op en bekijk ze later om ze te herlezen of te delen

Gebruik AI om accenten om te zetten en de duidelijkheid te verbeteren

Schakel echo-onderdrukking, spraakverbetering en overspraakfiltering in

Download samengevatte transcripties en inzichten op sprekersniveau

Beperkingen van Krisp AI

Het gratis abonnement heeft een limiet voor het aantal AI-samenvattingen per dag en de duur van de ruisonderdrukking

Sommige gebruikers ondervinden af en toe problemen met bepaalde app-integraties

Beperkte bewerkingsopties in de app voor transcripties in vergelijking met speciale tools voor het maken van aantekeningen

Prijzen van Krisp AI

Free

Pro : $ 16/maand per gebruiker

Business: $ 30/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Krisp AI

G2: 4,7/5 (meer dan 560 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Krisp?

Een opmerking op Reddit zegt:

Ik gebruik het al jaren vanuit Brazilië (waar het altijd en overal honden blaffen) en het werkt geweldig. Alle andere geluiden worden nog beter weggefilterd.

Ik gebruik het al jaren vanuit Brazilië (waar het altijd en overal honden blaffen) en het werkt geweldig. Alle andere geluiden worden nog beter weggefilterd.

💡Pro Tip: Voordat u die uitnodiging voor een vergadering verstuurt, vraag uzelf af: kan dit ook in een e-mail? Zo ja, bespaar dan iedereen tijd en gebruik ClickUp Brain om uw gedachten op een rijtje te zetten of de belangrijkste punten samen te vatten!

Hoewel deze tools niet in onze top 11 zijn opgenomen, winnen ze aan populariteit vanwege hun unieke sterke punten en kunnen ze een perfecte aanvulling zijn op uw vergadertoolkit.

💡 Meest geschikt voor: Inclusieve, evenwichtige deelname tijdens vergaderingen Waarmee onderscheidt het zich: Equal Time maakt gebruik van AI om de spreektijd bij te houden en ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord komt, wat vooral waardevol is voor hybride teams en DEI-gedreven culturen. Het geeft een seintje aan mensen die te veel praten, moedigt stillere deelnemers aan en biedt analyses van de deelname na de vergadering. Zeer geschikt voor: Synchroniseren van leidinggevenden, brainstormsessies en inclusieve teamcheck-ins

💡 Meest geschikt voor: Snelle, meertalige transcriptie Waarom het opvalt: Notta transcribeert vergaderingen in meer dan 40 talen en ondersteunt het uploaden van audio/video voor doorzoekbare transcripties met tijdstempels. Het is vooral handig voor internationale teams die realtime nauwkeurigheid nodig hebben zonder ingewikkelde installatie. Zeer geschikt voor: Internationale interviews, webinars en klantonderzoeksessies

💡 Meest geschikt voor: Asynchrone videosamenwerking + gesynchroniseerde AI-aantekeningenWaarom het opvalt: Bubbles combineert schermopnames met AI-gegenereerde aantekeningen, zodat teamgenoten uitgebreide opmerkingen met tijdstempels kunnen achterlaten. Ideaal om live vergaderingen te ontlasten en communicatie contextueel te houden, zelfs wanneer deze asynchroon verloopt. Zeer geschikt voor: Productdemonstraties, demo-evaluaties en asynchrone feedbackloops

Maak vergaderingen zinvol met ClickUp

Er vinden dagelijks meer dan 11 miljoen vergaderingen plaats in de VS, 55 miljoen per week en meer dan een miljard per jaar! Maar laten we eerlijk zijn, niet alle vergaderingen leiden tot echte voortgang.

Zelfs met een AI-vergaderassistent begint de echte uitdaging pas na het gesprek: aantekeningen stapelen zich op, actiepunten raken zoek en follow-ups worden gemist.

Dit is waar ClickUp een duidelijk voordeel biedt. Het is niet zomaar weer een vergaderassistent; het is het platform waar inzichten uit vergaderingen worden omgezet in uitvoerbare taken, die direct worden geïntegreerd in uw projecten en teamcommunicatie.

Want vergaderingen moeten leiden tot actie, niet tot meer chaos. Klaar om discussies om te zetten in resultaten?

Probeer ClickUp gratis en transformeer uw vergaderingen vandaag nog! 🎯