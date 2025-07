12 gratis sjablonen voor klantenlijsten om contacten bij te houden

Tevreden klanten alleen is niet meer voldoende. Als u echt een bloeiend bedrijf wilt, moet u enthousiaste fans creëren.

U kent dat moment wel: een client vraagt om een update en u bladert door e-mails, aantekeningen en halfgevulde spreadsheets om te proberen te herinneren waar de informatie staat. Ja, niet leuk.

Een goed georganiseerde sjabloon voor een klantenlijst houdt alle interacties met klanten bij en organiseert contacten.

In deze blogpost bekijken we 12 gratis sjablonen van ClickUp waarmee u uw clientbeheer zonder stress op orde kunt houden. 📋

Wat zijn sjablonen voor clientlijsten?

Sjablonen voor klantenlijsten zijn gestructureerde layouts waarmee u klantinformatie op één plek kunt opslaan en beheren. Ze bevatten secties voor het opslaan van contactgegevens, aangeboden diensten, de status van projecten en belangrijke data.

Met deze sjablonen kunt u een consistent format aanhouden voor het bijhouden van interacties, follow-ups en deadlines.

Ze worden vaak gebruikt in CRM-systemen, software voor projectmanagement voor clients en andere tools om het bijhouden van relaties en operationele duidelijkheid te ondersteunen.

🔍 Wist u dat? De wereldwijde markt voor klantrelatiebeheer zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 14,6% tussen 2025 en 2030. Voortdurende trends zoals hyperpersonalisatie van klantenservice, AI en automatisering hebben deze groei gestimuleerd.

Wat maakt een goede sjabloon voor een klantenlijst?

Een goed ontworpen sjabloon voor een klantenlijst is een strategisch hulpmiddel voor het effectief beheren van klantrelaties. Hier is wat u moet overwegen bij het evalueren van een sjabloon. ⚓

Client information: Captures essential details such as client names, contact information, company names, and relevant aantekeningen

Categorisering en segmentatie: Implementeer ontwerpelementen om clients te classificeren op basis van status (bijv. actief, prospect, inactief), branche of type dienst voor gepersonaliseerde prioritering

Aanpasbare velden: Bevat aanpasbare velden voor het vastleggen van project tijdlijnen, betalingsvoorwaarden en communicatievoorkeuren

Integratiemogelijkheden: Naadloze integratie met tools zoals CRM-systemen, e-mailplatforms of projectmanagementsoftware

Regelmatig onderhoud en updates: Hiermee kunt u een routine opstellen voor het bijwerken en Hiermee kunt u een routine opstellen voor het bijwerken en opslaan van clientinformatie om de nauwkeurigheid te behouden naarmate uw bedrijf groeit

🤝 Vriendelijke herinnering: Personaliseer altijd uw contacten. Zelfs een kort berichtje als 'Ik hoop dat uw lancering in het tweede kwartaal goed is verlopen!' zorgt ervoor dat uw bericht aanvoelt als een relatie, niet als een verkooppraatje.

12 sjablonen voor clientlijsten

We hebben 12 sjablonen voor clientlijsten verzameld om u te helpen uw contacten bij te houden, werkstromen te automatiseren en uw bedrijf vooruit te helpen.

Laten we aan de slag gaan! 💪

1. Sjabloon voor clientenlijst van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd elke klantrelatie op gang met de sjabloon voor klantenlijsten van ClickUp

Als u met meerdere clients werkt, kan het bijhouden van elke interactie, elk detail en elke taak al snel een rommelig karwei worden. De sjabloon voor clientlijsten van ClickUp is gemaakt om dat te vereenvoudigen. Sorteer clients in overzichtelijke lijsten, houd de status van elke taak bij en pas de weergave van uw pijplijn of werklast volledig aan.

U kunt aangepaste statussen instellen, zoals Nog te doen, In uitvoering en Voltooid, om de voortgang eenvoudig bij te houden en zelfs uw eigen velden maken om taken te categoriseren op basis van urgentie en belangrijkheid. Bovendien biedt het zeven weergaven, waaronder lijsten, Gantt-grafieken, een kalender en chatten om in realtime samen te werken.

📌 Ideaal voor: Freelancers en solo-consultants die een gestructureerde manier nodig hebben om klantgegevens, de status van opdrachten en vervolgacties bij te houden in een eenvoudig, hoogwaardig format.

📮 ClickUp Insight: Gemiddeld moet een kenniswerker contact opnemen met zes mensen om zijn werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij dagelijks zes belangrijke verbindingen moet onderhouden om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. Het is een echte uitdaging: voortdurende follow-ups, verwarring over versies en een gebrek aan zichtbaarheid tasten de productiviteit van teams aan. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct binnen handbereik te brengen.

2. Sjabloon voor samenwerking met succesvolle clients van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Creëer een soepele, consistente klantervaring met de ClickUp-sjabloon voor samenwerking voor succesvolle klanten

De ClickUp-sjabloon voor samenwerking met succesvolle clients is een eenvoudige maar krachtige manier om interne overdrachten te coördineren en belangrijke clientinformatie te centraliseren. Het biedt een centraal platform voor het bijhouden van doelen, communicatievoorkeuren, belanghebbenden en tijdlijnen voor levering.

U kunt het Endorsement Pipeline Board gebruiken om het traject van elke client bij te houden door ze eenvoudig naar de volgende fase te slepen en neer te zetten naarmate ze vorderen. Om de behoeften van clients beter te begrijpen, kunt u het Endorsement Doc gebruiken voor handige prompts voor het vastleggen van doelen, obstakels en sleutelcijfers voor succes.

Met de aanpasbare sjabloon kunt u ook klantgegevens vastleggen, zoals de grootte van het bedrijf, de branche, besluitvormers en contractinformatie via een gestructureerd formulier dat rechtstreeks in uw werkstroom wordt ingevoerd.

📌 Ideaal voor: Klantenserviceteams in SaaS-startups of bedrijven met een abonnement die de klanttevredenheid, gezamenlijke doelen en retentiestrategieën beheren in één ruimte voor samenwerking.

Casestudy: 64% snellere dienstverlening met playbooks voor klantlevering gemaakt met ClickUp-sjablonen voor RevPartners, wat leidt tot minder tijd besteed aan het organiseren en operationaliseren van werk. Ik dacht niet dat ik iets zou vinden dat ik leuk vond. Toen vond ik ClickUp. ClickUp heeft mijn leven veranderd en de manier waarop ik mijn bedrijf run.

📖 Lees ook: Hoe bouw je een effectief systeem voor het werven van klanten?

3. ClickUp sjabloon voor documenten voor het vinden van agentschappen/clients

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor klanttevredenheid met het document ClickUp Agency/Client Discovery Doc Template

'Begrijpen we wat de client wil?' Om deze vraag te beantwoorden, kunt u het sjabloon 'ClickUp Agency/Client Discovery Doc' gebruiken. Dit is een kant-en-klaar document met vragen die u door het onboardingproces van de client leiden en u helpen inzicht te krijgen in hun behoeften, bedrijfsdoelstellingen en belangrijke projecttermen.

Gebruik Call Scripts die zijn afgestemd op verschillende clientstrategieën, zodat elk gesprek soepel verloopt. Wanneer het tijd is voor discovery calls, kunt u putten uit een ingebouwde Question Bank die helpt bij het sturen van het gesprek en ervoor zorgt dat u de meest relevante, gerichte informatie verzamelt.

Met het formulier voor kennismakingsgesprekken kunt u eenvoudig belangrijke gegevens verzamelen, zoals beslissers en de status van leads, en alles overzichtelijk ordenen.

📌 Ideaal voor: Creatieve en marketingbureaus die nieuwe clients aan boord halen, accountstrategen en projectleads die in een vroege fase input, verwachtingen en vereisten verzamelen.

🔍 Wist u dat? Aan het begin van de 20e eeuw gingen bedrijven al verder dan alleen namen en nummers. Ze begonnen gedetailleerde aantekeningen bij te houden, zoals voorkeuren van klanten, aankoopgeschiedenis en feedback, omdat ze wisten dat het belangrijk was om hun klanten te kennen om hun bedrijf te behouden.

4. Sjabloon voor succesvolle clients van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stimuleer clientverlengingen en verminder het aantal opzeggingen met de sjabloon voor clientsucces van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor clientsucces is een kant-en-klaar systeem om elke klantrelatie gedurende de hele levenscyclus te monitoren. De sjabloon brengt het hele klanttraject in kaart met speciale weergaven zoals het Engagement Dashboard, waar elke client automatisch wordt gelabeld met een gezondheidsscore, Very Good, Average of At Churn Risk, zodat u weet wat uw prioriteiten zijn.

Het biedt ook een Client Success Playbook, een gecentraliseerd document met specifieke stappen voor onboarding, upselling en het voorkomen van klantverloop.

Feedback nodig? Het ingebouwde feedbackformulier verzamelt inzichten rechtstreeks van bestaande klanten en voegt deze toe aan een NPS-bordweergave met realtime loyaliteitsscores.

📌 Ideaal voor: Customer success managers die werken bij dienstverlenende of productgerichte bedrijven en die de resultaten van clients, onboardingstappen en tevredenheidsstatistieken op elkaar moeten afstemmen.

5. Sjabloon voor juridisch clientbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer casusdocumenten en juridische klantinformatie met de sjabloon voor juridisch klantbeheer van ClickUp

Het missen van een gerechtelijke indiening of het vergeten om de status van een zaak op te volgen, kan weken van juridisch werk tenietdoen. De sjabloon voor juridisch clientbeheer van ClickUp helpt dat te voorkomen. Het is ontwikkeld om de manier waarop juridische professionals casework, betalingsgegevens en communicatie met clients beheren te vereenvoudigen.

Elke zaak wordt bijgehouden met statustags zoals Opgesteld, Bij tegenpartij of Bij client, zodat u altijd weet wat er nog openstaat en wie daarvoor verantwoordelijk is. Het bijhouden van betalingen is rechtstreeks geïntegreerd in de werkstroom voor clientbeheer, zodat u factureringsfasen, betalingstypen en geregistreerde uren kunt controleren.

Voor zaken met complexe documentatie krijgt elke client zijn eigen documentweergave, waar u e-mails, briefings en contactlogboeken kunt centraliseren. De sjabloon bevat ook een lijstweergave voor betalingen voor het organiseren van zaakgerelateerde financiële gegevens en het beheren van facturen met behulp van aangepaste velden voor uren, betalingstype en deadlines.

📌 Ideaal voor: Onafhankelijke juridische professionals en kleine advocatenkantoren die meerdere clients, tijdlijnen van zaken en vertrouwelijke documenten met een strakke organisatie beheren.

🤝 Vriendelijke herinnering: Laat uw clients niet in het ongewisse na afloop van het project. Een korte e-mail enkele maanden later om te vragen of alles in orde is, houdt de deur open voor toekomstig werk (en aanbevelingen!).

6. Sjabloon voor klantenservice van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Behandel meerdere serviceverzoeken efficiënt met de sjabloon voor klantenservice van ClickUp

De sjabloon voor klantenservice van ClickUp biedt u een uniforme werkruimte om meerdere accounts van klanten te beheren, verzoeken om afbakening af te handelen en de dienstverlening in uw hele portfolio bij te houden, terwijl uw team op één lijn blijft en op de hoogte blijft.

Dit is een sjabloon voor snel aan de slag, wat betekent dat het is ontworpen voor een snelle implementatie. Het is gestructureerd in lijsten zoals Client Accounts, Scoping Requests en Project Portfolio, zodat elke fase van de levenscyclus van de client een eigen plek heeft.

Client accounts kunnen worden beheerd en gecontroleerd met behulp van gestructureerde weergaven met duidelijke statuslabels zoals Actief, Prospect of Risico, zodat u gemakkelijk kunt zien waar elke client zich bevindt. Voor pre-sales coördinatie helpt een dynamisch formuliersysteem u bij het efficiënt afhandelen van verzoeken om een offerte, waardoor de communicatie tussen verkoop- en leveringsteams strak verloopt.

📌 Ideaal voor: Accountmanagers en serviceteams in marketing- of IT-ondersteuningsbedrijven die deliverables, tijdlijnen en cross-functioneel werk bijhouden dat gekoppeld is aan individuele client accounts.

ClickUp is de tool die ons echt heeft geholpen om innovatie in dit bedrijf te brengen, waardoor we na de pandemie zijn gegroeid van 2% digitale verkoop naar meer dan 65% digitale verkoop.

ClickUp is de tool die ons echt heeft geholpen om innovatie in dit bedrijf te brengen, waardoor we na de pandemie zijn gegroeid van 2% digitale verkoop naar meer dan 65% digitale verkoop.

7. ClickUp CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Elimineer silo's en houd de voortgang van clients bij met de ClickUp CRM-sjabloon

De ClickUp CRM-sjabloon is een lichtgewicht, eenvoudig framework waarmee u leads kunt organiseren, gesprekken kunt bijhouden, follow-ups kunt beheren en u kunt concentreren op de accounts die er het meest toe doen.

Stel eerst uw pijplijn in met aanpasbare statussen zoals Gekwalificeerd, Open en Gesloten, en houd klantgegevens bij met acht kant-en-klare aangepaste velden zoals Contactnaam, Branche en Functie.

Beheer uw werk met vier gebruiksvriendelijke weergaven, waaronder een lijstweergave voor dagelijkse taken en een verkoopprocesweergave voor het bijhouden van de pijplijn. Ingebouwde automatisering, herinneringen en taakafhankelijkheden zorgen ervoor dat alles in beweging blijft zonder handmatige follow-ups. Het enige wat u nu nog hoeft te doen, is uw klantinformatie verzamelen, deze invoeren in het sjabloon voor klantbeheer en direct beginnen met het bijhouden van deals, taken en voortgang.

Bovendien biedt het ingebouwde Sales Playbook een duidelijke gids voor outreach-strategieën, accountplanning en kwalificatiecriteria.

📌 Ideaal voor: Eigenaren van kleine bedrijven en B2B-professionals die een lichtgewicht systeem voor klantrelaties willen opzetten waarmee interacties, aantekeningen en conversiepaden kunnen worden bijgehouden.

8. ClickUp-sjabloon voor verkoop-CRM

Gratis sjabloon downloaden Houd deals bij en onderhoud klantrelaties met de ClickUp Sales CRM-sjabloon

De ClickUp Sales CRM-sjabloon zet uw klantgegevens om in een live pijplijn die u kunt sorteren, segmenteren en analyseren zonder uw werkruimte te verlaten.

Eerst kunt u uw verkoopcyclus in kaart brengen met meer dan 20 aangepaste dealfasen, zodat u een duidelijk overzicht krijgt van wat er in beweging is, wat vastloopt en wat moet worden opgevolgd. U kunt ook gedetailleerde velden toevoegen voor leadbron, grootte van de deal, contactmethode en laatste contact, zodat u nooit iets mist.

Als het gaat om het bekijken van uw pijplijn, zit u niet vast aan één layout. U kunt schakelen tussen visuele pijplijnborden, sorteerbare lijsten en overzichten, afhankelijk van hoe u het liefst werkt.

Met dit sjabloon kunt u uw CRM-proces optimaliseren, kansen met een hoge waarde prioriteren, deals sneller sluiten en elke interactie documenteren.

📌 Ideaal voor: Vertegenwoordigers en teams die deals sluiten en behoefte hebben aan een gestructureerde pijplijn met realtime zichtbaarheid van de status van deals, aantekeningen over onderhandelingen en contactmomenten met klanten.

Gratis sjabloon downloaden Sla al uw belangrijke contacten op en beheer ze via de sjabloon voor contactlijsten van ClickUp

De sjabloon voor contactlijsten van ClickUp biedt een volledig aanpasbaar systeem voor contactbeheer. U kunt contacten groeperen op bron, locatie, functietitel of status van de opdracht.

Als u leads zoekt, leveranciers beheert of klantgerichte projecten coördineert, kunt u met dit sjabloon uw contacten filteren, bijwerken en doorzoeken zonder tijd te verspillen.

Houd de levenscyclus van de betrokkenheid bij met aangepaste statussen zoals 1e contact, Lead, Niet betrokken en Actief. U kunt uw contactgegevens ook op een andere manier visualiseren, bijvoorbeeld met de kaartweergave om op locatie te filteren of de bordweergave om op bron te groeperen. Bovendien kunt u nieuwe contacten verzamelen via een deelbaar formulier dat rechtstreeks in uw systeem wordt ingevoerd.

📌 Ideaal voor: Beheerders en ondersteuningsmedewerkers die communiceren met clients, met snelle toegang tot bijgewerkte contactinformatie, communicatielogboeken en voorkeuren op een centrale locatie.

10. Sjabloon voor ClickUp-directory

Gratis sjabloon downloaden Centraliseer alle informatie met betrekking tot personen, rollen en documenten met de ClickUp-sjabloon voor een adresboek

De ClickUp Directory-sjabloon is bedoeld voor teams die veel client accounts beheren, met verschillende leveranciers werken of samenwerken tussen afdelingen. Hiermee kunt u mensen groeperen op rol, een volledige geschiedenis van wijzigingen bijhouden en in realtime samenwerken.

De sjabloon bevat alles wat u nodig hebt: functierollen, rapportagelijnen, indiensttredingsdata en ondersteunende documenten. U kunt een gecentraliseerd overzicht van interne en externe medewerkers bijhouden, records direct filteren op Afdeling of Dienstverband en belangrijke informatie weergeven met behulp van 17 aangepaste velden, zoals Directe leidinggevende, Foto en Geboortedatum.

Werkstroomlabels zoals Proeftijd, Gepensioneerd of Nieuwe medewerker helpen u in één oogopslag wijzigingen in de levenscyclus bij te houden, terwijl bijgevoegde documenten ervoor zorgen dat elk record volledig en eenvoudig te controleren is.

📌 Ideaal voor: Operations managers en HR-teams die een gecentraliseerd werknemers- of leveranciersbestand nodig hebben met doorzoekbare profielen en rolspecifieke metadata.

Gratis sjabloon downloaden Beheer de contactgegevens van meerdere leveranciers met de sjabloon voor de lijst met bedrijfscontracten van ClickUp

De sjabloon voor de lijst met bedrijfscontracten van ClickUp is perfect voor iedereen die meerdere interne en externe relaties beheert die structuur nodig hebben. In tegenstelling tot sjablonen voor het bijhouden van leads of clients, richt deze sjabloon zich op het bijhouden van contacten die verband houden met het bedrijf, zoals werknemers, aannemers, leveranciers en interne belanghebbenden.

Met de statuslabels Nieuwe medewerker, Vast, Proef en Ontslagen kunt u belangrijke mijlpalen bijhouden, zoals onboarding, rolwijzigingen of ontslag. Deze sjabloon voor een klantenlijst scheidt ook persoonlijke contactgegevens van operationele details met behulp van verschillende weergaven, wat erg handig is.

HR kan zich concentreren op personeelsgegevens, terwijl afdelingshoofden alleen de informatie zien die voor hen relevant is.

📌 Ideaal voor: Enterprise-verkoopteams en accountmanagers die contacten binnen verschillende afdelingen van dezelfde organisatie beheren en interne hiërarchieën moeten bijhouden.

🔍 Wist u dat? Uw klantenlijst is misschien wel waardevoller dan u denkt. Deze kan wettelijk als bedrijfsgeheim worden beschouwd als deze unieke, niet-openbare gegevens bevat, zoals sleutelcontactpersonen of specifieke koopgedragspatronen.

12. Sjabloon voor lijst met belanghebbenden van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan en beheer relaties met belanghebbenden met de sjabloon voor een lijst met belanghebbenden van ClickUp

De sjabloon voor een lijst met belanghebbenden van ClickUp is gericht op afstemming en communicatie tussen belanghebbenden, zodat u kunt bijhouden wie erbij betrokken is, wat voor hen belangrijk is en hoeveel invloed ze hebben.

De strategische aanpak maakt het uniek: u kunt invloed niveaus in kaart brengen, verwachtingen markeren en belanghebbenden organiseren op basis van of ze intern of extern zijn.

Ingebouwde weergaven zoals Op invloed en Contactgegevens maken het eenvoudig om prioriteiten te stellen, en rolspecifieke velden zoals ClickUp-profiel en Voorkeurscommunicatiemethode zorgen ervoor dat uw interacties relevant en efficiënt blijven.

📌 Ideaal voor: Projectcoördinatoren en implementatiespecialisten die projecten met meerdere partijen en marketingcampagnes beheren, handig voor het bijhouden van sleutelfiguren, besluitvormers en hun invloed.

Verander prospects in klanten met ClickUp

Met de juiste sjabloon voor een klantenlijst is het beheren van uw contacten geen overweldigende taak meer.

Of u nu follow-ups bijhoudt, vergaderingen beheert of klantinformatie organiseert, met deze sjablonen van ClickUp blijft u zonder gedoe op koers.

Nooit meer verloren aantekeningen of ontbrekende details. Alleen georganiseerde, toegankelijke informatie over clients waarmee u productief blijft en alles onder controle hebt.

Klaar om controle te krijgen over uw clientbeheer? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅