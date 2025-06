Toggl Track vs. Timely: welke tool voor tijdregistratie past het beste bij u?

Je werkdag is een wirwar van taken en op de een of andere manier vliegt de tijd voorbij. Het punt is dat de meeste mensen hun tijd niet bijhouden.

Slechts 18% heeft een goed tijdbeheersysteem, waardoor de rest van ons zich afvraagt: "Waar is mijn dag gebleven?"

Dat is precies waarom tijdregistratietools zoals Toggl Track en Timely bestaan. Met de ene kunt u elke minuut handmatig bijhouden, terwijl de andere AI-gestuurde automatische tijdregistratie gebruikt om het zware werk voor u te doen. Maar welke is nu eigenlijk beter voor uw werkstroom?

In deze gids vergelijken we Toggl en Timely en gaan we in op de belangrijkste functies, prijzen en voor- en nadelen van beide tijdregistratiesoftwareprogramma's, zodat u kunt beslissen welke het beste bij u past. Oh, en let op: we hebben een bonusaanbeveling (hint: het is ClickUp) voor u in petto!

Toggl Track vs. Timely in één oogopslag

Functie/abonnement Toggl Track Timely Bonus: ClickUp Tijdsregistratie Handmatig en op timer gebaseerd bijhouden Automatische tijdregistratie met AI Handmatige en op timers gebaseerde registratie, geautomatiseerde tijdblokken en integraties met apps voor tijdregistratie Integraties meer dan 100 integraties (waaronder Asana en Slack) Maakt verbinding met communicatietools, kalenders, projecttools en apps voor salarisadministratie meer dan 1000 integraties (waaronder Slack, Google Drive, Zoom, GitHub en meer) Gebruikersbeheer Gratis voor maximaal 5 gebruikers, schaalbare abonnementen Flexibel teambeheer met toestemmingen Flexibele rollen voor gebruikers, toestemmingen en toegang voor gasten Mobiele toegang Mobiele app en extensie voor browser Mobiele en desktop-apps met automatisch bijhouden Mobiele app, desktop-app en extensie voor browser Geavanceerde functies Tijdsregistratie en geautomatiseerde planning zijn nauw geïntegreerd met taakbeheer, documenten, doelen, dashboards, tijdsinschattingen en rapportage AI-gestuurde tijdregistratie, urenregistratie en prognoses Tijdsregistratie en geautomatiseerde planning zijn diep geïntegreerd met taakbeheer, documenten, doelen, dashboards, tijdsinschattingen en rapportage Proefversie beschikbaar Gratis abonnement beschikbaar, 30 dagen proefversie voor premium 14 dagen gratis proefversie, geen gratis abonnement Gratis abonnement beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 7

Wat is Toggl Track?

via Toggl Track

Toggl Track is eenvoudige en krachtige software voor tijdregistratie waarmee u bijhoudt hoeveel tijd u aan taken en projecten besteedt. Of u nu als freelancer uw factureerbare uren bijhoudt of als manager de productiviteit van uw team in de gaten houdt, Toggl Track biedt u alles wat u nodig hebt. Het houdt alles eenvoudig en duidelijk, zelfs als u alleen maar wilt weten waar uw tijd naartoe gaat.

Het is eenvoudig in te stellen, bespaart u het gedoe met eindeloze spreadsheets en geeft u een duidelijk overzicht van uw bijgehouden tijdinvoer zonder gedoe.

🧠 Leuk weetje: Toggl werd in 2006 ontwikkeld door een klein softwarebedrijf in Estland, als een manier om hun eigen werkuren bij te houden. Het bleek erg handig, dus besloten ze het openbaar te maken. Nu is het een van de populairste tools voor tijdregistratie.

Functies van Toggl Track

In vergelijking met andere tools doet Toggl Track meer dan alleen timers starten en stoppen. Het helpt u uw tijd bij te houden, te analyseren en optimaal te benutten met intelligente functies die zijn ontwikkeld om handmatig werk te verminderen.

Dit is wat het zo bijzonder maakt:

Functie #1: Geautomatiseerde tijdregistratie

via Toggl Track

Ben je het beu om je tijd handmatig bij te houden? Toggl Track registreert automatisch de apps en websites die je gebruikt, zodat je niet voortdurend timers hoeft te starten en te stoppen. Je activiteiten blijven volledig privé op je apparaat en worden alleen geregistreerd wanneer je ervoor kiest om ze om te zetten in een tijdinvoer.

Het is een eenvoudige manier om vergeten uren te voorkomen en een duidelijk, nauwkeurig overzicht te krijgen van waar uw tijd naartoe gaat.

⚡️ Sjabloonarchief: Bent u het beu om tijdregistratie achteraf bij te houden? Structureer de planning van uw team met de ClickUp-sjabloon voor tijdmanagement. Het is een duidelijke, gestructureerde manier om taken, prioriteiten en deadlines te organiseren zonder chaos.

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw tijd zodat deze aansluit bij uw doelen met de sjabloon voor tijdmanagement van ClickUp

Functie #2: Tijdsregistratie voor projecten met trefwoorden

via Toggl Track

Handmatige tijdregistratie kan vervelend zijn. Met Toggl Track kun je trefwoorden instellen voor je projecten, zodat je elke keer dat je een app of website opent met dat trefwoord in de titel, een melding krijgt om je tijd bij te houden. Het is een eenvoudige manier om je uren bij te houden zonder dat je elke keer hoeft te onthouden om een timer te starten.

Functie #3: Slimme rapportages van urenregistratie

via Toggl Track

Handmatig tijd bijhouden is contraproductief, en Toggl Track werkt dit om. De tool genereert automatisch gedetailleerde urenregistratierapporten, zodat u kunt zien waar uw tijd naartoe gaat en trends in productiviteit kunt ontdekken. U kunt de gegevens ook exporteren wanneer u ze wilt delen met uw team of clients.

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers gebruikt gepersonaliseerde strategieën voor tijdbeheer. De meeste tools voor werkstroombeheer bieden echter nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdbeheer of prioritering, wat een effectieve prioritering kan belemmeren. De AI-aangedreven plannings- en tijdregistratiefuncties van ClickUp kunnen u helpen dit giswerk om te zetten in datagestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan hoe u daadwerkelijk werkt!

Functie #4: Facturering eenvoudig gemaakt

via Toggl Track

Heb je je factureerbare uren bijgehouden? Zet ze met een paar klikken om in nauwkeurige facturen. De ingebouwde factureringsfunctie van Toggl Track synchroniseert met je tijdinvoer, waardoor het factureren van clients sneller en stressvrij verloopt.

Prijzen van Toggl Track

Gratis : tot 5 gebruikers

Starter : $ 10/maand per gebruiker

Premium : $ 20/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

💡 Pro-tip: Als de rapporten van Toggl Track niet voldoen, ontdek dan Toggl-alternatieven met meer gedetailleerde inzichten, aangepaste rapporten en gegevensexport. Dit is vooral handig voor projectmanagers die duidelijk zicht willen hebben op de productiviteit van hun team.

Wat is Timely?

via Timely

Timely gaat verder dan eenvoudige tijdregistratie: het registreert automatisch uw gewerkte uren, houdt factureerbare tarieven bij en biedt project dashboards om alles georganiseerd te houden. Met automatische tijdregistratie hoeft u geen uren te registreren of timers handmatig te starten.

Timely registreert uw werk op de achtergrond, zodat u projecten onder controle houdt en een duidelijk overzicht krijgt van hoe uw tijd wordt besteed.

Het is vooral handig voor kleine teams, omdat iedereen zo gesynchroniseerd blijft zonder zich af te vragen hoe ze tijd kunnen besparen en geen zicht verliezen op factureerbare uren of de voortgang van projecten.

Functies van Timely

Timely is niet alleen een timer, het is een intelligente tool voor tijdbeheer die is ontworpen om uw werk moeiteloos te registreren, organiseren en analyseren. Dit is wat het zo bijzonder maakt:

Functie #1: Automatische tijdregistratie en geheugentracker

via Timely

Met de geheugentracker van Timely kunt u de timers overslaan en uw werkactiviteiten automatisch laten registreren. Het registreert alles wat u doet, van apps tot documenten, zodat u een nauwkeurig tijdlogboek krijgt.

Zo kunt u uw clients eenvoudig en met vertrouwen factureren, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over vergeten uren of gemiste taken.

Functie #2: Slimmer project- en taakmanagement

via Timely

Met het projectdashboard van Timely houd je alles op één plek georganiseerd. Je kunt je tijd plannen, taken beheren en efficiënter samenwerken met je team. Gebruik tags om je werk te categoriseren, zodat je de voortgang gemakkelijker kunt bijhouden en zonder gedoe overzicht houdt over verschillende projecten.

Functie #3: AI-aangedreven urenregistratie en factureerbare tarieven

via Timely

Timely maakt urenregistratie eenvoudig door deze automatisch te genereren op basis van uw bijgehouden werk. Dit bespaart de beheerder tijd en zorgt voor nauwkeurige gegevens. U kunt ook aangepaste factuurtarieven instellen voor verschillende teamleden of projecten, zodat u uw inkomsten nauwkeuriger kunt bijhouden en te lage facturen kunt voorkomen.

Functie #4: Inzicht in de productiviteit en prestaties van teams

via Timely

Met de capaciteitsregistratie van Timely kunt u zien hoeveel werklast uw team aankan, waardoor u taken gemakkelijker kunt verdelen en burn-outs kunt voorkomen. Met één-op-één productiviteitstools kunt u individuele prestaties ondersteunen, terwijl u met de functie 'Geplande tijd' werk van tevoren kunt inplannen, zodat projecten op schema blijven en de werklast beheersbaar blijft.

Prijzen van Timely

Starter : $ 11/maand per gebruiker

Premium : $ 20/maand per gebruiker

Unlimited: $ 28/maand per gebruiker

➡️ Lees ook: Gratis sjablonen voor dagelijkse planners in Word, Excel en ClickUp

Toggl Track vs. Timely: functies vergeleken

Zowel Toggl Track als Timely zijn uitstekende software voor tijdregistratie, maar ze hanteren verschillende benaderingen. Hier volgt een gedetailleerde vergelijking van beide:

Functie #1: Geautomatiseerde versus handmatige tijdregistratie

Toggl Track biedt verschillende manieren om je tijd bij te houden, zelfs tijdsblokken, waardoor het een flexibele keuze is voor verschillende werkstijlen. Je kunt de timer-modus gebruiken om timers te starten en stoppen op het web, op je mobiel of in de desktop-app, of vertrouwen op de tijdlijn-functie, die automatisch elke website of app registreert die je langer dan 10 seconden gebruikt.

Dankzij de kalenderintegratie kunt u gebeurtenissen uit Outlook of Google Agenda importeren voor snelle tijdregistratie. U kunt tijdinvoer handmatig toevoegen of bewerken, of de browserextensie gebruiken om tijd rechtstreeks in webgebaseerde tools bij te houden.

Timely daarentegen hanteert een volledig geautomatiseerde aanpak via de Memory App, die uw web- en app-activiteiten op de achtergrond registreert. In plaats van timers te starten en te stoppen, sleept u gewoon 'herinneringen' naar een door AI gegenereerde geautomatiseerde urenregistratie om uw werk te registreren.

Hoewel deze aanpak de noodzaak van handmatige invoer vermindert, biedt Timely geen timer in stopwatch-stijl of directe tijdregistratie op basis van een kalender, zoals Toggl Track. U kunt echter nog steeds handmatig tijd toevoegen met behulp van geplande tijd, geregistreerde tijd of tijdstempels wanneer dat nodig is.

🏆 Winnaar: Timely. Toggl Track biedt een balans tussen timers en handmatige invoer als u de voorkeur geeft aan handmatige controle. Maar voor hands-off tijdregistratie zijn de urenregistratie en AI-aangedreven tijdregistratie van Timely de duidelijke winnaar.

👀 Wist u dat? AI kan werknemers helpen 40% van hun werktijd terug te winnen door handmatige taken zoals gegevensinvoer, codering en documentformattering te automatiseren. AI-aangedreven tools houden zelfs automatisch de tijd bij, zodat u minder tijd kwijt bent aan het registreren van uren en meer tijd hebt om dingen gedaan te krijgen.

Functie #2: Team- en projectmanagement

Toggl Track richt zich sterk op inzichten in winstgevendheid, terwijl Timely is ontworpen rond werkpatronen en zichtbaarheid voor het hele team.

Met de functie Projecten van Toggl Track kunt u tijdgegevens filteren op teamleden, clients of factureerbare status en factureerbare uren in de loop van de tijd bijhouden via een trendlijn grafiek — ideaal voor wie een duidelijk overzicht wil van de inkomstenbronnen.

Het projectdashboard van Timely legt daarentegen de nadruk op geplande versus geregistreerde uren, waardoor het perfect is voor teams die werklast beheren in plaats van financiën.

Voor teambeheer biedt het People Dashboard van Timely een overzicht op hoog niveau van bijgehouden uren, taaktoewijzingen en ontbrekende tijdinvoer. De Organization Hub van Toggl Track biedt daarentegen gedetailleerd inzicht in de werklast van medewerkers, factureerbare tarieven en toestemmingen voor de werkruimte.

🏆Winnaar: Toggl Track. Beide tools bieden taakbeheer als add-on, maar Toggl Track wint op het gebied van winstgedreven projectregistratie met zijn eenvoudige CSV-import en duidelijke inkomstenoverzichten. Timely is solide voor werkpatronen en realtime voortgang, maar voor het maximaliseren van de winstgevendheid is Toggl Track de slimmere keuze.

➡️ Lees ook: Gratis sjablonen voor tijdblokken (wekelijks, dagelijks en maandelijks schema)

Functie #3: Analytics, rapportage en inzichten

Zowel Timely als Toggl Track bieden gedetailleerde rapporten over projecten, factureerbare uren en teamprestaties, waardoor managers alle gegevens hebben die ze nodig hebben om de voortgang bij te houden. Beide tools bevatten onkostendeclaraties, tijdsamenvattingen, volledige werkruimte-rapporten en eenvoudige exportopties naar PDF, CSV en Excel.

Waar Toggl Track andere apps overtreft op het gebied van winstgevendheid. De speciale Insights Hub geeft een overzicht van projectinkomsten, arbeidskosten en winstgevendheidstrends met realtime vergelijkingen. Wilt u zien wie de omzet genereert en waar de tijd naartoe gaat? Toggl heeft het voor u.

De Live- en Snapshot-rapporten van Timely zijn handig voor realtime updates voor clients, maar de aanpassingsmogelijkheden zijn niet zo krachtig als die van Toggl. De analytics hub van Toggl biedt aangepaste widgets en interactieve grafieken waarmee beheerders dashboards kunnen bouwen die zijn afgestemd op de werkstroom van hun team.

🏆 Winnaar: Toggl Track. Als u geautomatiseerde rapporten wilt die niet alleen de tijd bijhouden, maar ook helpen uw winst te maximaliseren, dan zijn de gedetailleerde analyses en aanpasbare dashboards voor rapportage van tijdregistratie van Toggl een echte gamechanger.

Functie #4: Facturering en facturering

Zowel Timely als Toggl Track ondersteunen budgettering, loonadministratie en het exporteren van urenregistraties, maar ze hanteren een verschillende factureringsmethode.

Toggl Track biedt gedetailleerde controle over factureerbare tarieven, waardoor beheerders tarieven kunnen instellen per project, teamlid of tijdinvoer. Dit maakt het ideaal voor het bijhouden van de winstgevendheid van projecten en het beheren van budgetten.

Het kan ook worden geïntegreerd met QuickBooks, Xero, FreshBooks en Zoho Books voor het eenvoudig synchroniseren van facturen, maar het genereren van facturen vereist handmatige invoer en kan alleen worden geëxporteerd als pdf's.

Timely daarentegen vereenvoudigt de facturering met facturen die met één klik worden gegenereerd en waarin de totalen automatisch worden berekend; handmatige aanpassingen of formules zijn niet nodig. Alle apps worden ook in realtime gesynchroniseerd met QuickBooks, zodat betalingen en facturen altijd up-to-date zijn zonder extra inspanningen.

🏆 Winnaar: Timely. Hoewel Toggl aanpassingsmogelijkheden biedt, zorgen de automatische facturering en synchronisatie met QuickBooks van Timely voor een snellere en probleemloze facturering.

Toggl Track vs. Timely op Reddit

We hebben Reddit geraadpleegd om te zien wat echte gebruikers te zeggen hadden over Timely versus Toggl. Zoals verwacht hebben beide apps voor tijdregistratie hun trouwe fans en tegenstanders.

Reddit-gebruiker Mudbiker op r/prodcutivity prees bijvoorbeeld het gebruiksgemak van Toggl Track:

In de tijd die je nodig hebt om 13 verschillende apps te bekijken, kun je Toggl al onder de knie hebben. Ik heb het aan een collega aanbevolen die niet zo technisch onderlegd is, en binnen 15 minuten was hij aan de slag. Het is supereenvoudig.

In de tijd die je nodig hebt om 13 verschillende apps te bekijken, kun je Toggl al onder de knie hebben. Ik heb het aan een collega aanbevolen die niet zo technisch onderlegd is, en binnen 15 minuten was hij aan de slag. Het is supereenvoudig.

Aan de andere kant waren gebruikers van Timely net zo enthousiast over de moeiteloze ervaring. Redditor daseighty op r/androidapps schrijft:

Ik vond de eenvoud van Timely geweldig. Alles wat ik tot nu toe heb geprobeerd, kan hier niet aan tippen.

Ik vond de eenvoud van Timely geweldig. Alles wat ik tot nu toe heb geprobeerd, kan hier niet aan tippen.

Sommigen zweren bij de intuïtieve installatie van Toggl Track, anderen waarderen de gestroomlijnde, hands-off aanpak van Timely. Maar welke tool je ook verkiest, één ding is zeker: tijdregistratie hoeft geen gedoe te zijn.

En als geen van beide tools helemaal aan uw wensen voldoet, hoeft u zich geen zorgen te maken: er is altijd een andere optie!

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Toggl Track en Timely

Toggl Track en Timely zijn solide tools met nauwkeurige tijdregistratie, maar wat als u meer nodig hebt dan alleen onbeperkte registratie? Dat is waar ClickUp —de alles-in-één app voor werk — om de hoek komt kijken.

ClickUp is niet alleen een stopwatch, het is de alles-in-één app voor werk. Of je nu factureerbare uren bijhoudt, taken plant of de productiviteit van je team beheert, ClickUp houdt alles op één plek bij.

Zo verslaat ClickUp zowel Timely als Toggl Track:

ClickUp's One-Up #1: Geautomatiseerd tijd blokkeren en plannen via ClickUp Kalender

De ClickUp-kalender biedt een dynamische manier om taken, deadlines en afspraken op één plek te beheren. Met een reeks aanpasbare opties kunt u uw planning georganiseerd houden en afstemmen op uw werkstroom.

ClickUp Kalender biedt:

AI-tijdblokken: plant automatisch uw belangrijkste taken in beschikbare kalenderslots, zodat u uw focus kunt behouden

Gecombineerde kalender: Bekijk al uw vergaderingen en taken op één plek, zodat u uw werk en tijdblokken op één plek kunt plannen

Planningen met slepen en neerzetten: verplaats taken eenvoudig naar je kalender om tijd te reserveren voor intensief werk of deadlines

Tijdsinschattingen voor taken: Wijs tijdsinschattingen toe aan taken, zodat ClickUp realistische tijdsblokken voor uw werk kan voorstellen

Achterstallige en prioriteitstaken: Herken snel achterstallige of prioriteitstaken en blokkeer tijd om ze te voltooien

Aangepaste herinneringen: Ontvang een melding voordat uw geplande werkblokken of vergaderingen beginnen, zodat u nooit een focus-sessie mist

Persoonlijke en gedeelde weergaven: Gebruik uw eigen kalender voor persoonlijke tijdblokken of gedeelde projectkalenders voor teamplanning

ClickUp's One-Up #2: Ingebouwde tijdregistratie voor uw taken en projecten

ClickUp Projecttijdregistratie is meer dan een gratis app voor tijdregistratie. In tegenstelling tot Toggl Track en Timely combineert het tijdregistratie met functies voor taak- en projectmanagement, gedetailleerde rapportage en teamsamenwerking, allemaal op één plek.

Houd overal tijd bij met de projecttijdsregistratie van ClickUp op desktop, mobiel of web met de gratis Chrome-extensie

Met ClickUp krijgt u:

Wereldwijde tijdregistratie : start en stop timers vanaf elk apparaat en schakel tussen taken met de wereldwijde timer. Voeg handmatig tijd toe of maak invoer op basis van een datumbereik

Integraties : synchroniseer tijd uit je favoriete apps voor tijdregistratie, zoals Toggl, Harvest en Everhour, rechtstreeks in ClickUp

Aanpasbare urenregistratie : weergave van geregistreerde tijd per dag, week of maand met gedetailleerde uitsplitsingen van taken en tijdinvoer

Cumulatieve tijdregistratie : zie hoeveel tijd elk teamlid aan verschillende taken besteedt en voeg tijd toe die buiten ClickUp is geregistreerd met behulp van integraties

Geavanceerde rapportage : maak aangepaste rapporten, filter tijdinvoer en vergelijk schattingen met werkelijke uren om projecten op schema te houden

Tijdsinschattingen voor projecten: krijg een overzicht van de voortgang van het team en zie of taken binnen de geschatte tijdsbestekken blijven

Aangezien de geautomatiseerde oplossing voor bijhouden van ClickUp is geïntegreerd in het projectmanagementsysteem, registreert u niet alleen uren, maar krijgt u ook fundamentele inzichten in de productiviteit. Als u een slimmere manier nodig hebt om tijd te beheren, bent u bij ClickUp aan het juiste adres.

💡Pro-tip: Transformeer uw projectmanagement met ClickUp Brain! Deze AI-aangedreven tool houdt uw projecten op schema, van het opstellen van updates en het samenvatten van taken tot het automatiseren van planningen en het beantwoorden van vragen van het team.

Krijg een snel overzicht van uw activiteiten en houd de bestede tijd bij via ClickUp Brain

ClickUp's One-Up #3: ClickUp-tijdbeheer

Tijd bijhouden zou geen taak op zich moeten zijn. Met ClickUp Time Management kunt u timers starten en stoppen vanaf elke locatie: desktop, mobiel of zelfs uw browser.

Je kunt schakelen tussen taken, handmatig tijd registreren en precies zien waar elke minuut naartoe gaat. Bovendien zorgen ingebouwde tijdsinschattingen voor duidelijke verwachtingen, zodat teamleden altijd weten hoeveel tijd ze aan elke taak moeten besteden.

Plan slimmer en blijf op schema met drag-and-drop-planning in ClickUp

Wilt u vooruit plannen? ClickUp geeft u volledige controle over uw planning met weergaven zoals Kalender, Gantt, Tijdlijn en Werklast. Geen tijdmanagementproblemen meer!

Sleep taken eenvoudig, plan afhankelijkheden opnieuw en pas deadlines aan om projecten op schema te houden. Met functies voor projectmanagement, zoals urenregistratie, factureerbare tijdregistratie en planning van mijlpalen, is het halen van deadlines nog nooit zo eenvoudig geweest.

ClickUp's One-Up #4: ClickUp-tijdsinschattingen

ClickUp helpt u bij het verdelen van tijdsinschattingen over teamleden voor taken en subtaken. Wijs de juiste hoeveelheid tijd toe aan de juiste mensen, houd de voortgang bij en vergelijk de werkelijke uren met de geschatte uren om toekomstige prognoses te verbeteren.

Sluit slimmer af met rollup-tijdsinschattingen – zie in één oogopslag de totale projecttijd

Wilt u het totaaloverzicht? Deze software voor werknemersmonitoring verzamelt automatisch tijdsinschattingen, zodat u altijd weet hoe lang een project zal duren. Geen stress meer op het laatste moment.

Gebruik de werklastweergave om de capaciteit in evenwicht te houden, de kalenderweergave om schattingen te plannen en de kaderweergave om de voortgang van taken bij te houden. Bovendien kunt u gegevens exporteren om aangepaste rapporten te maken en deadlines voor te blijven.

Voor teams die efficiënter willen werken, helpt de ClickUp Time Box-sjabloon om duidelijke limieten voor taken in te stellen, waardoor de focus scherp blijft en afleiding wordt verminderd.

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn uw werkstroom en voltooi taken efficiënter met de Time Box-sjabloon van ClickUp

➡️ Lees ook: Gratis sjablonen voor werkroosters in Excel en ClickUp

We gebruiken ClickUp om samen te werken met alle teams met betrekking tot het implementeren van nieuwe wijzigingen, het melden van problemen van gebruikers en het oplossen ervan door het juiste team erbij te betrekken. Omdat deze tool ook tijdregistratie heeft, is het gemakkelijk om de tijd op de tijdlijn bij te houden.

We gebruiken ClickUp om samen te werken met alle teams met betrekking tot het implementeren van nieuwe wijzigingen, het melden van problemen van gebruikers en het oplossen ervan door het juiste team erbij te betrekken. Omdat deze tool ook tijdregistratie heeft, is het gemakkelijk om de tijd op de tijdlijn bij te houden.

Tijd bijhouden? Laat ClickUp het zware werk doen

Toggl Track en Timely zijn geweldig voor het bijhouden van tijd, maar wat als u deze ook daadwerkelijk zou kunnen beheren? Onderzoek toont aan dat het ongeveer 23 minuten duurt om uw focus terug te krijgen na een onderbreking, dus alleen het bijhouden van tijd is niet voldoende.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. Het is een compleet tijdbeheersysteem waarmee u uw werk op één plek kunt plannen, bijhouden en optimaliseren. Als het gaat om apps voor productiviteit, is het ongeëvenaard.

U kunt tijdsinschattingen instellen, de werklast van teams monitoren en de weergaven Kalender, Gantt of Tijdlijn gebruiken om werk op uw manier in te plannen. Bovendien hebt u met de ingebouwde urenregistratie en rapportages altijd een duidelijk beeld van waar de tijd van uw team naartoe gaat.

Waarom alleen tijd bijhouden als u deze ook kunt beheersen? Stap over op ClickUp en haal het maximale uit elk uur.