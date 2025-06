10 beste alternatieven voor Adobe Firefly voor creatieve professionals in 2025

Weet u nog dat het maken van aantrekkelijke digitale beelden diepgaande technische vaardigheden, dure software en urenlang nauwgezet werk vereiste? Hoewel traditionele CGI fantastische werelden tot leven bracht in films als Star Wars en Jurassic Park, beperkte de complexiteit ervan de toegankelijkheid.

Tegenwoordig heeft generatieve kunstmatige intelligentie (AI) het aanmaken van afbeeldingen gedemocratiseerd en krachtige tools in handen gegeven van makers overal ter wereld.

Adobe Firefly is een populaire tool voor het genereren van afbeeldingen op basis van tekst, maar het is niet uw enige optie. Als u op zoek bent naar een alternatief voor Adobe Firefly, vindt u in deze lijst 10 krachtige AI-tools met unieke functies en creatieve werkstromen voor verschillende behoeften. 🎨

🔍 Wist u dat? We begonnen al in de jaren 70 met computers om afbeeldingen te maken.

In één oogopslag: de beste alternatieven voor Adobe Firefly

Hier is een kort overzicht van de 10 beste alternatieven voor Adobe Firefly:

Waar moet u op letten bij een alternatief voor Adobe Firefly?

Bij het kiezen van een alternatief voor Adobe Firefly is het essentieel om prioriteit te geven aan de functies die aansluiten bij uw creatieve behoeften.

Of u nu hoogwaardige AI-afbeeldingen genereert of uw grafische ontwerpwerkstroom stroomlijnt, de AI-kunstgenerator moet aan de volgende criteria voldoen:

Realistische beeldgeneratie: De tool moet scherpe, gedetailleerde beelden produceren op basis van tekstprompts in een breed bereik van stijlen

Beginnersvriendelijke ervaring: Een overzichtelijke, intuïtieve interface helpt u snel aan de slag, zelfs als u geen ontwerper of ontwikkelaar bent

Creatieve controle: Zoek naar snelle afstemmings-, stijlaanpassings- en opschalingsopties om uw output precies zo vorm te geven als u wilt

Ondersteunende community: Actieve forums, tutorials en responsieve ondersteuning kunnen een groot verschil maken wanneer u tegen een creatieve of technische hindernis aanloopt

Betaalbare abonnementen: Vergelijk gebruikslimieten, prijsniveaus en of de tool past bij uw werkstroom, vooral als u op grote schaal creëert

Integratie in de werkstroom: De beste tools werken met wat u al gebruikt, zoals projectmanagers of cloud-drives, zodat u niet voortdurend van tabblad hoeft te wisselen

💡 Pro-tip: Wanneer u AI gebruikt voor grafisch ontwerp, begin dan met een duidelijk beeld en gedetailleerde instructies. Beschrijf de kleuren, stijlen en sferen die u wilt gebruiken, zodat u het maximale uit generatieve AI kunt halen.

De 10 beste alternatieven voor Adobe Firefly

Nu u weet waar u op moet letten, gaan we de 10 beste alternatieven voor Adobe Firefly in 2025 bekijken. Elke AI-kunstgenerator wordt beoordeeld op basis van zijn functies, prijs en geschiktheid voor creatieve behoeften.

1. ClickUp (het beste voor het aanmaken van AI-gestuurde content en projectmanagement)

Probeer ClickUp Whiteboards Gebruik AI om afbeeldingen te genereren in ClickUp Whiteboards en pas ze aan uw stijlvoorkeuren aan

ClickUp onderscheidt zich als een effectief alternatief voor Adobe Firefly omdat het kunstmatige intelligentie op meerdere manieren gebruikt, naast generatieve AI voor beeld- en videoproductie.

Deze uitgebreide tool is een hub voor creatieve professionals die hun werkstromen willen verbeteren met AI-aangedreven functionaliteiten.

In tegenstelling tot Firefly, dat zich uitsluitend richt op het genereren van afbeeldingen, ondersteunt ClickUp het hele creatieve proces, van brainstormen en scriptschrijven tot uitvoering en levering. Het voegt krachtige AI-functies samen met intuïtief taakbeheer om de productiviteit te verhogen en creatieve controle te behouden.

ClickUp Whiteboards: nu met AI-beeldgeneratie

ClickUp Whiteboards gaan verder dan visueel brainstormen: met de ingebouwde AI-beeldgeneratie kunt u ideeën direct omzetten in beelden. U kunt een prompt rechtstreeks op uw Whiteboard typen en zien hoe ClickUp binnen enkele seconden een afbeelding voor u genereert. Er zijn geen extra tools of tabbladen nodig.

Hoe dit uw team helpt:Of u nu werkstromen van gebruikers in kaart brengt, concepten uitwerkt of gewoon visuals toevoegt tijdens een brainstormsessie met uw team, met Whiteboards blijft alles op één plek. U kunt verbindingen tekenen, taken toewijzen vanuit plaknotities en nu ook AI-gegenereerde afbeeldingen toevoegen om uw ideeën tot leven te brengen.

Aangepaste afbeeldingen genereren met ClickUp Brain

ClickUp helpt u ook bij het creatieve proces en maakt brainstormen soepeler en meer collaboratief, van de eerste brainstorm tot de uiteindelijke uitvoering.

AI-aangedreven ondersteuning voor tekst en content met ClickUp Brain

Maar als u op zoek bent naar iets gedetailleerder, kan ClickUp u ook helpen! Hier is een steekproef van een werkstroom waarin u ClickUp AI kunt gebruiken om een gedetailleerde prompt te maken en die prompt vervolgens kunt gebruiken om een aangepaste afbeelding te maken.

Stap 1: Genereer de AI-beeldprompt.

ClickUp Brain voor het genereren van afbeeldingen als alternatief voor Adobe Firefly

Stap 2: Toen we dezelfde prompt op Brain gebruikten om het uit te testen, werd deze afbeelding gegenereerd. Was dat niet heel eenvoudig?

ClickUp Brain voor het genereren van afbeeldingen als alternatief voor Adobe Firefly

ClickUp Brain is niet alleen bedoeld voor schrijven en samenvatten, het is uw alles-in-één AI-assistent voor brainstormen, het genereren van afbeeldingen en het automatiseren van werkstromen. Of u nu content creëert, projecten beheert of ideeën visualiseert, ClickUp Brain biedt u de volgende mogelijkheden:

Brainstorm campagne-ideeën of projectconcepten met AI-aangedreven suggesties om creativiteit te stimuleren en uw abonnementen te structureren

Genereer gedetailleerde creatieve briefings, marketingteksten, posts voor sociale media of schetsen voor videoscripts om uw ideeën tot leven te brengen

Maak effectieve AI-beeldprompts en creëer verbluffende AI-gegenereerde beelden voor presentaties, marketingmateriaal of visuele storytelling. Genereer bijvoorbeeld een aangepast beeld om een productconcept te visualiseren of een campagne-idee te illustreren

Vat lange documenten, onderzoeken of feedbackthreads direct samen , bespaar tijd en zorg voor duidelijkheid

Automatiseer het aanmaken van taken op basis van uw abonnementen en zet ideeën naadloos om in bruikbare werkstromen

📮ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor hebt u een AI-aangedreven whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee u ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als u een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraagt u de AI-beeldgenerator om een afbeelding te maken op basis van uw prompt. Het is de alles-in-één app voor werk waarmee u sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

Gestructureerd project- en taakmanagement met ClickUp-taken

Organiseer complexe creatieve projecten met precisie en wijs zinvolle taken toe. Splits deliverables op in subtaken, wijs eigenaren toe, stel afhankelijkheden in, stel deadlines vast met start- en deadlines en houd de voortgang bij via aanpasbare fasen (bijv. briefing, concept, ontwerp, beoordeling en definitief). Visualiseer werkstromen met behulp van lijst-, bord-, kalender- of tijdlijnweergaven.

Gecentraliseerde samenwerking en feedback

ClickUp elimineert verspreide feedback via e-mails en chats.

Gebruik Opmerkingen rechtstreeks op taken, documenten of Whiteboard-elementen. Wijs opmerkingen toe als actie-items

Gebruik Redactie om specifieke aantekeningen rechtstreeks op geüploade afbeeldingen of PDF's achter te laten

Houd de communicatie op gang met geïntegreerde ClickUp Chat

De beste functies van ClickUp

Visualiseer en ontwikkel creatieve ideeën op ClickUp Whiteboards: voeg AI-gegenereerde afbeeldingen toe, breng concepten in kaart en koppel alles aan taken

Gebruik ClickUp Brain voor diverse creatieve behoeften, van het genereren van tekstsuggesties voor posts op sociale media, marketingteksten, e-mailconcepten en meer

Organiseer creatieve projecten met ClickUp-taken , waarmee u gedetailleerde tijdlijnen, checklists en werkstromen kunt bijhouden

Creëer werkstromen en automatiseer processen in ClickUp Automatisering die aansluiten bij uw creatieve proces, van het bedenken van ideeën tot het uiteindelijke resultaat

Werk in realtime samen met functies zoals opmerkingen, vermeldingen en notificaties met ClickUp Chat

Krijg toegang tot verschillende sjablonen die speciaal zijn ontworpen voor creatieve teams, waaronder grafisch ontwerp, videoproductie en contentplanning

Sla ontwerpbestanden op, deel ze en werk er samen aan in ClickUp Docs , met ingebouwd bestandsbeheer, zodat elke versie van uw creatieve werk gemakkelijk toegankelijk is

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers hebben wellicht wat tijd nodig om te wennen aan de uitgebreide functies van ClickUp

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

U hoeft ons niet op ons woord te geloven! Dit is wat gebruikers zeggen over ClickUp:

ClickUp is een alles-in-één tool voor projectmanagement met alle functies die nodig zijn voor de volledige productontwikkeling op één plek. Integratie met andere platforms helpt om de migratie van andere platforms gemakkelijker te maken, en de AI-functie kan de taakomschrijving samenvatten en genereren, waardoor ontwikkelaars meer inzicht krijgen in de taak.

ClickUp is een alles-in-één tool voor projectmanagement met alle functies die nodig zijn voor de volledige productontwikkeling op één plek. Integratie met andere platforms helpt om de migratie van andere platforms gemakkelijker te maken, en de AI-functie kan de taakomschrijving samenvatten en genereren, waardoor ontwikkelaars meer inzicht krijgen in de taak.

💡 Pro-tip: Versnel uw creatieve proces door ideeënborden te gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken, de implementatie ervan bij te houden en te begrijpen hoe ze in uw totale proces passen.

2. MidJourney (het beste voor het genereren van afbeeldingen van hoge kwaliteit)

via Midjourney

Midjourney is een gerenommeerde AI-kunstgenerator met een uitzonderlijk vermogen om verbluffende en fantasierijke beelden te creëren. Het blinkt uit in het produceren van fotorealistische beelden, ingewikkelde details en verschillende artistieke stijlen.

Het werkt via een Discord-server, waar gebruikers MidJourney-tekstprompts invoeren om de AI te begeleiden bij het genereren van afbeeldingen.

U kunt aangepaste modellen trainen, creatieve variaties verkennen en communiceren met de AI in een dynamische, collaboratieve ruimte die uw verbeelding prikkelt.

De beste functies van MidJourney

Produceer verbluffende, hyperrealistische afbeeldingen op basis van tekst, perfect voor hoogwaardige creatieve projecten

Pas de visuele stijl van gegenereerde afbeeldingen aan uw creatieve behoeften aan, van hyperrealistisch tot abstract of gestileerde kunst

Deel uw afbeeldingen en laat u inspireren door een levendige community van makers, waar u suggesties en feedback kunt uitwisselen

Beperkingen van MidJourney

In tegenstelling tot andere generatieve AI-webapps ondersteunt MidJourney geen geïntegreerde bewerkingsfuncties voor nabewerking

Nauwkeurige controle over kleine details kan een uitdaging zijn, vooral bij ingewikkelde ontwerpen

Voor sommige gebruikers kan het gebruik van Discord-commando's onintuïtief zijn

Prijzen MidJourney

Basis : $10/maand

Standaard : $ 30/maand

Pro : $ 60/maand

Mega: $ 120/maand

Beoordelingen en recensies van MidJourney

G2: 4,4/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: AI-gegenereerde kunst heeft onlangs een prestigieuze kunstwedstrijd gewonnen. In 2022 won een kunstwerk gemaakt met Midjourney de eerste plaats in de categorie digitale kunst van de kunstwedstrijd van de Colorado State Fair.

3. DALL-E 3 (het beste voor het genereren van gedetailleerde tekst-naar-afbeeldingen)

DALL-E 3, ontwikkeld door OpenAI (makers van ChatGPT), is een van de meest geavanceerde AI-beeldgeneratoren van dit moment. DALL-E 3 staat bekend om zijn verbeterde creativiteit en het vermogen om afbeeldingen te genereren op basis van tekstbeschrijvingen en is daarmee een onmisbare tool geworden voor makers, marketeers en kunstenaars.

De deep learning-algoritmen van het platform begrijpen ingewikkelde details uit prompts en vertalen deze naar verbluffende afbeeldingen. Ze zijn bijzonder sterk in het genereren van afbeeldingen met specifieke tekstelementen die nauwkeurig worden weergegeven. Het platform is geïntegreerd met ChatGPT voor conversatieprompts, waardoor het ideaal is voor gebruik op vele gebieden, van sociale media tot advertentiecampagnes.

De 3 beste functies van DALL-E

Maak gedetailleerde en levensechte afbeeldingen op basis van tekst, ideaal voor creatief werk op hoog niveau

Verander elke beschrijvende tekst in een krachtige afbeelding of video, met een snelle en intuïtieve creatieve werkstroom

Combineer verschillende onderwerpen en concepten tot één samenhangend beeld, waardoor je grenzeloos creatief kunt zijn

Pas de artistieke stijl van de gegenereerde beelden aan uw specifieke creatieve voorkeuren aan, van fotorealisme tot schilderachtige texturen

Beperkingen van DALL-E 3

De gegenereerde afbeeldingen voldoen mogelijk niet altijd aan de vereiste kwaliteitsnormen

Gebruikers kunnen de aanpassingsopties enigszins beperkend vinden in vergelijking met Photoshop of Adobe Firefly

Toegang vereist doorgaans een abonnement (ChatGPT Plus/Team of Microsoft-services)

Prijzen voor DALL-E 3

Aangeboden als add-on voor ChatGPT om generatieve AI-afbeeldingen en video's te krijgen

Beoordelingen en recensies van DALL-E 3

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

➡️ Lees meer: Dall-E-alternatieven voor het maken van AI-afbeeldingen

4. Stable Diffusion (het beste voor het genereren van open-source AI-afbeeldingen)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion is een open-source generatieve AI die is ontworpen om afbeeldingen van topkwaliteit te creëren op basis van tekstprompts.

Het platform biedt de flexibiliteit om volledig aan te passen en toegankelijk te zijn voor iedereen, waardoor het ideaal is voor ontwikkelaars en creatieve professionals.

Het biedt gedetailleerde controle over generatieparameters (stappen, begeleidingsschaal, seeds) en maakt het mogelijk om aangepaste modellen (LoRA's) te trainen op specifieke onderwerpen of stijlen. Een uitgebreide community biedt vooraf getrainde modellen en tools (zoals Automatic1111 of ComfyUI webinterfaces).

Beste functies van Stable Diffusion

Kies voor een kosteneffectieve oplossing voor aanpassing en integratie met andere creatieve processen met behulp van het open-sourceplatform

Pas het AI-model aan en train het om unieke resultaten te creëren die perfect aansluiten bij specifieke creatieve stijlen

Voer het model uit op persoonlijke hardware, waardoor de afhankelijkheid van clouddiensten wordt verminderd en gebruikers volledige controle krijgen over hun werk

Produceer realistische afbeeldingen met indrukwekkende details, waardoor ze geschikt zijn voor een verscheidenheid aan professionele creatieve projecten

Beperkingen van Stable Diffusion

Het lokaal instellen en uitvoeren van de applicatie kan een uitdaging zijn en vereist enige technische kennis

De uitvoerkwaliteit hangt sterk af van het specifieke model, de prompts en de gebruikte instellingen

Prijzen voor Stable Diffusion

Stability AI Platform: $0,01 per afbeelding (1 krediet) — betaal naar gebruik

Diensten van derden

Stable Diffusion API Basic: $27/maand voor ~13.000 afbeeldingen Standaard: $47/maand voor ~40.000 afbeeldingen Premium: $147/maand voor grote volumes + bewerking van video's/afbeeldingen

Basis: $ 27/maand voor ~13.000 afbeeldingen

Standaard: $ 47/maand voor ~40.000 afbeeldingen

Premium: $ 147/maand voor grote volumes + bewerking van video's/afbeeldingen

Wheelhouse Pro: $7/maand Max: $14/maand

Pro: $7/maand

Max: $14/maand

Amazon Bedrock $ 0,04–$ 0,14 per afbeelding , afhankelijk van de instellingen van het model

$0,04–$0,14 per afbeelding, afhankelijk van de instellingen van het model

Basis: $ 27/maand voor ~13.000 afbeeldingen

Standaard: $47/maand voor ~40.000 afbeeldingen

Premium: $ 147/maand voor grote volumes + bewerking van video's/afbeeldingen

Pro: $7/maand

Max: $14/maand

$0,04–$0,14 per afbeelding, afhankelijk van de instellingen van het model

Beoordelingen en recensies van Stable Diffusion

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

➡️ Lees meer: Design Project Management: Een uitgebreide gids voor design teams

5. Runway Gen-2 (het beste voor het genereren van video's en afbeeldingen)

Runway is een creatieve suite gericht op AI-aangedreven videogeneratie en -bewerking. Het Gen-2-model positioneert zich in de voorhoede van tekst-naar-video- en beeld-naar-videotechnologie. Het bevat ook tools voor het genereren en bewerken van afbeeldingen.

Genereer korte videoclips op basis van tekstprompts of door bestaande afbeeldingen te animeren. Biedt AI-functies voor videobewerking, zoals het verwijderen van objecten, slow motion, achtergrondvervanging ("green screen") en stijloverdracht. Omvat ook het genereren van tekst naar afbeelding.

De beste functies van Runway Gen-2

Maak en bewerk video's rechtstreeks vanuit tekstprompts of bestaande beelden, met ongekende flexibiliteit voor makers van video's

Deel projecten in realtime met teamleden, zodat u gemakkelijker kunt samenwerken aan creatieve projecten en direct feedback kunt krijgen

Gebruik AI-functies om visuele en tekstuele effecten toe te voegen, de videokwaliteit te verbeteren of zelfs geheel nieuwe visuele elementen te genereren op basis van uw input

Beperkingen van Runway Gen-2

Als relatief nieuw platform heeft Runway Gen-2 enkele beperkingen wat betreft functies en algehele stabiliteit

Runway werkt op basis van een abonnement, wat misschien niet voor alle budgetten geschikt is

Beeldgeneratie is voornamelijk gericht op video en is mogelijk minder geavanceerd dan speciale tools

Prijzen voor Runway Gen-2

Basis: Gratis

Standaard : $ 15/maand per gebruiker

Pro: $ 53/maand per gebruiker

Unlimited : $ 95/maand per gebruiker (geen krediet)

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Runway Gen-2

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

6. Canva (het beste voor eenvoudig, beginnersvriendelijk grafisch ontwerp)

via Canva

Canva is een van de populairste UX-ontwerptools, die veel wordt gebruikt door professionals en beginners. De gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide bibliotheek met sjablonen maken het een uitstekende tool voor het snel maken van hoogwaardige ontwerpen zonder een steile leercurve.

Het biedt eenvoudige tekst-naar-beeld-generatie binnen de Canva-editor. De AI-beeldgenerator kan naadloos worden geïntegreerd met de bestaande functies van het platform, waardoor gebruikers eenvoudig AI-gegenereerde afbeeldingen in hun ontwerpen kunnen opnemen. Dit maakt het een populaire keuze voor marketeers, socialemediamanagers en creatieve teams die al op het platform actief zijn.

Beste functies van Canva

Gebruik de AI-tools van Canva om ontwerpen automatisch aan te passen, afbeeldingen te vergroten of verkleinen of visuele elementen te genereren, waardoor ontwerpen sneller en efficiënter worden

Krijg toegang tot duizenden aanpasbare sjablonen voor elk type project, van presentaties tot posts op sociale media

Deel ontwerpen en werk er in realtime aan samen met behulp van de web-app of mobiele app, zodat teams gemakkelijk kunnen samenwerken

Download uw ontwerpen in verschillende formaten met één enkele klik, zodat u ze probleemloos kunt publiceren en delen

Beperkingen van Canva

Geavanceerde generatieve AI-functies zijn alleen beschikbaar nadat u een upgrade naar een betaald abonnement hebt uitgevoerd

Het gebruiksgemak en de direct beschikbare sjablonen kunnen soms leiden tot een gebrek aan originaliteit

Voor het beste resultaat heb je een abonnement op Canva Pro nodig

Prijzen Canva

Canva Free

Canva Pro: $15/maand per persoon

Canva Teams: $ 10/maand per persoon (minimaal drie personen)

Canva Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Canva maakt grafisch ontwerp eenvoudig en toegankelijk voor iedereen, met enkele functies die vergelijkbaar zijn met een AI-beeldgenerator. Een gebruiker vermeldt dit in haar recensie:

De magie gaat verder met Canva... Het afgelopen jaar is het voortdurend verbeterd en geëvolueerd, waardoor het gebruiksgemak naar een hoger niveau is getild! Het is nu een 'onderneming' geworden waar al het materiaal of alles wat u maar kunt bedenken dat creativiteit en een professionele uitstraling vereist, in een mum van tijd beschikbaar is en klaar voor gebruik!

De magie gaat verder met Canva... Het afgelopen jaar is het programma voortdurend verbeterd en geëvolueerd, waardoor het gebruiksgemak steeds verder is toegenomen! Het is nu een 'onderneming' geworden waar elk materiaal of elke behoefte die u maar kunt bedenken en waarvoor creativiteit en een professionele uitstraling nodig zijn, in een mum van tijd beschikbaar is en klaar voor gebruik!

➡️ Lees meer: De beste AI-tools voor social media voor marketeers

7. DreamStudio (het beste voor het aanmaken van aanpasbare generatieve AI-kunst)

via DreamStudio

DreamStudio, aangedreven door Stable Diffusion, is de officiële webinterface ontwikkeld door Stability AI. Het is een premium tool ontworpen voor professionals die snel resultaten nodig hebben met behulp van generatieve AI-beeldoutput van de hoogste kwaliteit.

Deze generatieve AI-tool biedt een gebruiksvriendelijke ervaring met krachtige AI-modellen die realistische afbeeldingen van hoge kwaliteit produceren. Het biedt bedieningselementen voor de beeldverhouding, stijlvoorinstellingen, negatieve prompts en het aantal afbeeldingen. Het bevat ook functies zoals beeld-naar-beeld en basisbewerking/inpainting.

Het is ideaal voor makers die generatieve vul- en bewerkingsfuncties willen verkennen waarmee ze de stijl van afbeeldingen kunnen aanpassen op basis van vooraf ingestelde modellen.

De beste functies van DreamStudio

Genereer hoogwaardige, realistische afbeeldingen op basis van eenvoudige tekst met behulp van Stable Diffusion AI-technologie

Bewerk en verfijn uw creaties, zodat u gedetailleerde aanpassingen en verbeteringen aan de gegenereerde afbeeldingen kunt aanbrengen

Genereer meerdere afbeeldingen in één keer, waardoor de efficiëntie voor grotere projecten of ontwerptaken wordt verhoogd

Pas de gegenereerde illustraties aan door de instellingen van het model aan te passen en verschillende prompts te gebruiken om verschillende artistieke stijlen te creëren

Beperkingen van DreamStudio

De kosten van kredieten en gebruikslimieten kunnen verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

De AI-gebaseerde beeldgeneratie kan aanzienlijke rekenkracht vergen

Prijzen DreamStudio

Gratis proefversie: 100 kredieten om te beginnen met het genereren van afbeeldingen zonder voorafgaande kosten

Pay-as-you-go: Prijzen zijn gebaseerd op kredietgebruik, met extra krediet vanaf $ 10/maand voor 1000 kredieten

Beoordelingen en recensies van DreamStudio

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Lees wat een G2-gebruiker te zeggen heeft over DreamStudio en de nauwkeurige resultaten:

Dreamstudio biedt een eenvoudige manier om tekstprompts in te voeren en de meest nauwkeurige afbeeldingen te genereren. De output wordt snel geleverd. De implementatie en integratie van de tool is veel eenvoudiger dan die van de belangrijkste concurrenten.

Dreamstudio biedt een eenvoudige manier om tekstprompts in te voeren en de meest nauwkeurige afbeeldingen te genereren. De output wordt snel geleverd. De implementatie en integratie van de tool is veel eenvoudiger in vergelijking met de belangrijkste concurrenten.

💡 Pro-tip: Blijf voorop lopen in grafische designtrends door AI-tools te gebruiken om te experimenteren met nieuwe stijlen en esthetiek voordat deze mainstream worden. Gebruik meerdere kleurenpaletten, typografie en visuele effecten met behulp van AI om op te vallen.

8. Leonardo AI (het beste voor complexe AI-modellen en ontwerpen)

via Leonardo AI

Leonardo AI is een generatief AI-platform dat hoogwaardige assets creëert, met name voor gaming, concept art en artistieke toepassingen. Het produceert hoogwaardige en visueel verbluffende afbeeldingen met behulp van AI-beeldprompts. Het biedt een bereik van geavanceerde functies, waaronder realtime beeldgeneratie, upscaling en verschillende artistieke stijlen om te verkennen.

Het biedt een bibliotheek met vooraf getrainde modellen die zijn geoptimaliseerd voor specifieke stijlen (tekens, omgevingen, items). Functies omvatten het genereren van afbeeldingen, AI Canvas voor inpainting/outpainting en mogelijkheden voor het trainen van modellen. Het biedt ook bedieningselementen voor snelle begeleiding en afbeeldingsafmetingen.

De beste functies van Leonardo AI

Creëer diverse kunststijlen, van hyperrealistische portretten tot digitale illustraties, op basis van specifieke tekstprompts

Voer complexe tekstprompts in voor gedetailleerde en aangepaste beeldgeneratie, waardoor het perfect is voor nauwkeurige creatieve behoeften

Maak illustraties in hoge resolutie en gebruik ze voor professionele projecten zoals digitale portfolios, marketingmateriaal en prints

Pas de gegenereerde afbeeldingen in realtime aan en verfijn de resultaten zodat ze beter aansluiten bij uw creatieve visie

Beperkingen van Leonardo AI

Het gratis abonnement heeft een dagelijkse limiet voor tokens en een lagere generatiesnelheid

De focus ligt meer op artisticiteit; fotorealisme is wellicht sterker in andere tools

Kan complex zijn voor beginners vanwege de verscheidenheid aan modellen en instellingen

Prijzen Leonardo AI

Free

Apprentice: $12/maand

Artisan: $30/maand

Maestro: $ 60/maand

Leonardo for Teams: $ 24/zetel

Beoordelingen en recensies van Leonardo AI

G2: 4,5/5 (20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Leonardo AI staat bekend om zijn snelle, hoogwaardige beeldgeneratie en gebruiksvriendelijke ontwerp. Een gebruiker vermeldt

Leonardo. Ai genereert snel hoogwaardige digitale assets, afbeeldingen en 3D-modellen die uw werkstroom kunnen versnellen. De aanpassingsopties zijn flexibel, zodat u de door AI gegenereerde output kunt afstemmen op uw visie. Perfect voor game-ontwikkelaars, kunstenaars en ontwerpers die unieke content willen creëren zonder in te boeten aan kwaliteit.

Leonardo. Ai genereert snel hoogwaardige digitale assets, afbeeldingen en 3D-modellen die uw werkstroom kunnen versnellen. De aanpassingsopties zijn flexibel, zodat u de door AI gegenereerde output kunt afstemmen op uw visie. Perfect voor game-ontwikkelaars, kunstenaars en ontwerpers die unieke content willen creëren zonder in te boeten aan kwaliteit.

9. Craiyon (het beste voor het snel en gratis genereren van AI-afbeeldingen)

via Craiyon

Craiyon (voorheen DALL-E Mini) werd viraal beroemd vanwege zijn vermogen om vaak eigenzinnige en grappige afbeeldingen te genereren op basis van tekstprompts. Het blijft een gratis, webgebaseerde tool die ideaal is voor snelle experimenten en het verkennen van AI-beeldgeneratie zonder registratie of kosten. Deze tool onderscheidt zich door zijn gebruiksgemak, waardoor hij perfect is voor het snel genereren van AI-afbeeldingen zonder ingewikkelde instellingen.

Hoewel de beeldkwaliteit misschien niet altijd even hoog is als die van de meer geavanceerde tools, biedt Craiyon een waardevolle introductie tot de wereld van AI-kunst.

De beste functies van Craiyon

Voer een tekst in en ontvang binnen enkele seconden een visuele interpretatie van uw beschrijving, perfect voor snelle brainstormsessies

Genereer een breed bereik aan afbeeldingstypen, van realistische portretten tot abstracte ontwerpen, waardoor het veelzijdig inzetbaar is voor verschillende creatieve behoeften

Maak gebruik van Craiyon's snelle beeldgenerator, waarmee u in korte tijd meerdere afbeeldingen kunt genereren

Beperkingen van Craiyon

De afbeeldingen kunnen variëren in relevantie voor de prompt, waardoor meerdere pogingen nodig zijn om het gewenste resultaat te krijgen

De output van gegenereerde afbeeldingen is niet van hetzelfde niveau als sommige andere alternatieven voor Adobe Firefly

Gratis versie bevat watermerken en advertenties

Prijzen Craiyon

Supporter : $12/maand

Professioneel : $ 24/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Craiyon

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Piktochart (het beste voor het maken van visueel aantrekkelijke infographics en presentaties)

via Pikochart

Piktochart is een gebruiksvriendelijk ontwerpplatform waarmee gebruikers visueel aantrekkelijke presentaties, infographics en rapporten kunnen maken. Hoewel Piktochart niet gericht is op het genereren van AI-afbeeldingen, integreert het AI-aangedreven functies die het ontwerpproces aanzienlijk verbeteren.

Met de generatieve AI-beeldmaker kunnen gebruikers beelden maken en aanpassen zonder dat ze over geavanceerde grafische ontwerpvaardigheden hoeven te beschikken. Dit maakt het ideaal voor marketeers, docenten en bedrijfseigenaren die met eenvoudige prompts professionele AI-gegenereerde beelden willen ontwikkelen. Het richt zich op het creëren van beelden voor datarepresentatie en communicatie.

De beste functies van Piktochart

Maak en pas ontwerpen aan met de gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor van Piktochart, perfect zelfs voor gebruikers die geen geavanceerde ontwerpkennis hebben

Kies uit een uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor grafisch ontwerp voor infographics, presentaties, rapporten en meer, zodat elk project er perfect uitziet

Werk naadloos samen met teamleden door ontwerpen te delen en in realtime te bewerken

Voeg interactieve elementen toe aan uw ontwerpen, zoals klikbare links, animaties en ingesloten content, voor een boeiende gebruikerservaring

Beperkingen van Piktochart

Bij het werken met grotere, complexere ontwerpen kan het platform vertraging of vertragingen ondervinden

Voornamelijk gericht op grafische vormgeving voor informatieontwerp, niet op het zelfstandig aanmaken van artistieke afbeeldingen

Prijzen Piktochart

Gratis abonnement

Pro: $29/maand per gebruiker

Business: $49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Onderwijs : $ 39,99/maand per gebruiker

Campus: Aangepaste prijzen

Non-profit: $60/lid, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Piktochart

G2: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (190+ beoordelingen)

Piktochart vereenvoudigt het ontwerpen van infographics en presentaties met AI-aangedreven functies. Dit is wat een gebruiker ervan vindt:

Het beste aan deze tool vind ik dat hij veel bestaande sjablonen bevat, wat ons veel tijd bespaart bij het maken van afbeeldingen. We hoeven alleen maar een sjabloon te kiezen en kunnen meteen aan de slag door de informatie in dat sjabloon in te vullen.

Het beste aan deze tool vind ik dat hij veel bestaande sjablonen bevat, wat ons veel tijd bespaart bij het maken van afbeeldingen. We hoeven alleen maar een sjabloon te kiezen en kunnen meteen aan de slag door de informatie in dat sjabloon in te vullen.

Naarmate generatieve AI-tools zich blijven ontwikkelen, nemen andere tools unieke stijlen en algoritmen over om de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hier zijn een paar tools die het ontdekken waard zijn:

Deep Dream Generator : gebruikt neurale netwerken om afbeeldingen om te zetten in dromerige, surrealistische kunstwerken met unieke patronen

Artbreeder : Een collaboratieve AI-tool waarmee gebruikers portretten, landschappen en abstracte kunst kunnen samenvoegen en ontwikkelen met intuïtieve schuifregelaars

RunDiffusion : Een cloudgebaseerd AI-platform voor het genereren van afbeeldingen waarmee gebruikers Stable Diffusion-modellen kunnen uitvoeren met krachtige hardware

Fotor AI Art Generator: een beginnersvriendelijke tool die tekst omzet in AI-gegenereerde kunstwerken met aanpasbare stijlen

Genereer afbeeldingen van hoge kwaliteit met het beste alternatief voor Adobe Firefly

Aangezien generatieve AI-modellen voortdurend in ontwikkeling zijn, is elke AI-beeldgenerator nog steeds een werk in uitvoering. Deze tools helpen u bij het uitvoeren van eenvoudige tekst-naar-beeldconversies en bieden zelfs functies zoals aangepaste modeltraining, waardoor ze een geweldige aanvulling zijn op uw technische arsenaal.

Adobe Firefly biedt een sterke basis. Er bestaan echter betere alternatieven voor het maken van prachtige afbeeldingen, het bewerken van gegenereerde afbeeldingen en het aanbieden van unieke functies tegen een concurrerende prijs.

ClickUp biedt AI-aangedreven tools, functies voor projectmanagement en collaboratieve whiteboard-functionaliteiten voor het beheer van creatieve projecten van begin tot eind.

Begin vandaag nog met ClickUp om uw creatieve proces naar een hoger niveau te tillen!