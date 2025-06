Notion vs. Google Spreadsheets: welke tool organiseert werk beter in 2025?

Misschien is het je nog niet opgevallen, maar het wordt steeds moeilijker om alles bij te houden. Vooral omdat de gemiddelde kantoormedewerker tegenwoordig dagelijks met 11 apps jongleert. 😱

Daarom zijn tools als Notion en Google Spreadsheets onmisbaar geworden. Notion heeft inmiddels meer dan 100 miljoen gebruikers, terwijl Google Spreadsheets een klassieker blijft met meer dan 3 miljard actieve gebruikers die alles beheren, van budgetten tot projectplannen.

Maar welke helpt u het beste om georganiseerd te blijven? Laten we het eens op een rijtje zetten.

Wat is Notion?

Notion is een alles-in-één platform voor productiviteit dat aantekeningen, taakbeheer, databases en meer samenbrengt in één aanpasbare werkruimte.

Het past zich aan individuele en team-werkstromen aan en stelt u in staat om een gepersonaliseerde omgeving te creëren die voldoet aan specifieke organisatorische behoeften.

via Notion

Functies van Notion

Notion biedt een robuuste set functies om de productiviteit en samenwerking te verbeteren. Hier volgt een kort overzicht van wat Notion zo bijzonder maakt:

🌟 Functie #1: Databases en weergaven

via Notion

De databases van Notion zijn dynamisch. Met één klik kunt u schakelen tussen tabel-, bord-, lijst- en kalenderweergave. Een marketingteam kan bijvoorbeeld een bordweergave gebruiken om de voortgang van een campagne bij te houden en overschakelen naar een kalenderweergave om aankomende deadlines te zien. Ontwikkelaars kunnen zelfs codefragmenten rechtstreeks in hun databases insluiten voor technische documentatie of het bijhouden van projecten.

🌟 Functie #2: Aanpasbare werkruimtes

via Notion

Met Notion-blokken kunt u uw werkruimte precies zo inrichten als u dat wilt. Of het nu gaat om een taakvolgsysteem, een contentkalender of een persoonlijk dagboek, u maakt het moeiteloos. Zie het als een LEGO-set voor productiviteit: flexibel, aanpasbaar en afgestemd op uw werkstroom.

Met kant-en-klare sjablonen en volledig aanpasbare layouts past Notion zich aan alles aan, van eenvoudige aantekeningen tot complex projectmanagement.

🌟 Functie #3: Samenwerken en delen

via Notion

Met realtime bewerking, opmerkingen en vermeldingen maakt de werkruimte van Notion teamwork naadloos. Functies zoals gedeelde pagina's, gesynchroniseerde blokken, opmerkingen en vermeldingen verbeteren de communicatie en zorgen ervoor dat iedereen op één lijn blijft.

Het vermindert miscommunicatie en verhoogt de efficiëntie. Een team van ontwerpers op afstand kan bijvoorbeeld rechtstreeks feedback geven op mockups binnen een gedeelde Notion-pagina.

💡Pro-tip: Gebruik sjablonen om tijd te besparen! De sjabloongalerij van Notion bevat kant-en-klare oplossingen voor alles, van agenda's voor vergaderingen tot trackers voor gewoontes.

via Notion

Notion ondersteunt integratie met verschillende externe applicaties, zodat u uw bestaande tools kunt verbinden en werkstromen kunt stroomlijnen binnen één platform.

Prijzen van Notion

Free Forever

Plus: $ 10 per zetel/maand

Business: $ 15 per zetel/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion AI: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $ 8 per lid/maand, jaarlijks gefactureerd

✨ Leuk weetje: Ivan Zhao, de oprichter van Notion, ontwierp de app oorspronkelijk voor persoonlijk gebruik, voordat deze een wereldwijd fenomeen werd.

Wat is Google Spreadsheets?

Google Spreadsheets is een webgebaseerde spreadsheet-applicatie waarmee u rechtstreeks in uw browser spreadsheets kunt maken, bewerken en samenwerken, zonder dat u daarvoor speciale software nodig hebt.

via Google Spreadsheets

Als integraal onderdeel van de Google Workspace-suite maakt Sheets realtime samenwerking mogelijk, waardoor meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde document kunnen werken. Dankzij deze cloudgebaseerde aanpak hebt u vanaf elk apparaat met een internetverbinding toegang tot uw gegevens, waardoor het een veelzijdige tool is voor persoonlijk en professioneel gebruik.

Functies van Google Spreadsheets

Google Spreadsheets biedt uitgebreide functies om gegevensbeheer te vereenvoudigen en de productiviteit te verhogen.

🌟 Functie #1: realtime samenwerking

via Google Spreadsheets

Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde spreadsheet werken, met directe updates en een gedetailleerde revisiegeschiedenis om wijzigingen bij te houden. Dit is cruciaal voor teams die aan gedeelde gegevens werken, zoals het coördineren van budgetten voor gebeurtenissen of het bijhouden van mijlpalen in projecten. Stel je voor dat een team samen een tijdlijn voor een project bijwerkt en elkaars wijzigingen live kan zien.

💡Pro-tip: Als je Google Spreadsheets gebruikt voor het bijhouden van projecten, probeer dan eens de functie IMPORTRANGE om gegevens uit meerdere spreadsheets naar één hoofddashboard te halen.

🌟 Functie #2: Geavanceerde formules en functies

via Google Spreadsheets

Van eenvoudige sommen tot complexe draaitabellen, Google Spreadsheets heeft meer dan 400 ingebouwde functies om elke taak op het gebied van gegevens te verwerken. Een eigenaar van een klein bedrijf kan bijvoorbeeld 'SUMIF' gebruiken om de verkoop per categorie bij te houden, terwijl een data-analist 'VLOOKUP' kan gebruiken om datasets samen te voegen.

🌟 Functie #3: Integratie met Google-services

Naadloze integratie met andere Google-werkruimte-apps zoals Documenten, Presentaties en Formulieren, voor een samenhangende en onderling verbonden werkstroom. Moet u een grafiek in een presentatie insluiten of gegevens uit een Google-formulier halen? Dat kan allemaal met slechts een paar klikken.

🌟 Functie #4: AI-gestuurde assistentie

via Google Spreadsheets

Met de integratie van Google's Gemini AI kan Sheets automatisch grafieken maken en inzichten bieden, waardoor datavisualisatie en -interpretatie worden vereenvoudigd.

Prijzen van Google Spreadsheets

Google Spreadsheets is beschikbaar via verschillende abonnementen voor Google Werkruimte:

Free Forever

Business Starter: $ 7 per gebruiker/maand

Business Standard: $ 12 per gebruiker/maand

Business Plus: $ 18 per gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

✨Leuk weetje: Google Spreadsheets werd in 2006 gelanceerd als onderdeel van Google Documenten & Spreadsheets. Het heeft nu meer dan 900 miljoen actieve gebruikers per maand!

Notion vs. Google Spreadsheets: functies vergeleken

Zowel Notion als Google Spreadsheets zijn krachtige tools, maar dienen heel verschillende doeleinden. Notion is een alles-in-één werkruimte die uitblinkt in het organiseren van aantekeningen, basistaken en projecten, terwijl Google Spreadsheets een aantrekkelijke spreadsheet is voor gegevensanalyse en samenwerking.

Hier is een handige tabel met een overzicht van de belangrijkste functies van Notion en Google Spreadsheets:

Functie Notion Google Spreadsheets Bonus: ClickUp ✨ Doel Alles-in-één werkruimte voor aantekeningen, databases en projectmanagement Cloud-gebaseerde spreadsheet-tool voor het organiseren en analyseren van gegevens Alles-in-één platform voor productiviteit voor het instellen van doelen, taakbeheer, enz. Aanpassing Zeer aanpasbaar met sjablonen, databases en layouts met slepen en neerzetten Realtime bewerking, opmerkingen, vermeldingen en gedeelde werkruimtes Aanpasbare taakweergaven, velden, automatisering en dashboards Samenwerken Realtime bewerking, opmerkingen, vermeldingen en gedeelde werkruimtes. Real-time samenwerking met opmerkingen, suggesties en versiegeschiedenis Taakhiërarchieën, aangepaste velden, tijdsregistratie en het bijhouden van doelen Gegevensbeheer Rich-text-opmaak, relationele databases en gekoppelde pagina's Geavanceerde formules, draaitabellen en verwerking van grote datasets Taakhiërarchieën, aangepaste velden, tijdsregistratie en het bijhouden van doelen Integraties Beperkte native integraties, maar ondersteunt API's en tools van derden Naadloze integratie met Google Werkruimte (Documenten, Drive, Vergaderingen, enz. ) Breed bereik aan integraties, waaronder Slack, Zoom, GitHub en Google-tools Beste gebruiksscenario Kennisbeheer, wiki's en projectplanning Gegevensanalyse, financiële bijhouden en rapportage Taakbeheer, teamsamenwerking, Sprint-planning en prestaties bijhouden

🧠 Wist je dat? Met de 'Web Clipper' van Notion kun je elke webpagina rechtstreeks in je werkruimte opslaan.

Dus, welke is de beste keuze voor het organiseren van uw werk? Laten we dieper ingaan op de sleutel functies en deze in detail vergelijken.

🌟 Functie #1: Aanpassing en flexibiliteit

Aanpassing is waar een tool echt zijn waarde laat zien: kan het zich aanpassen aan uw unieke werkstroom, of moet u zich aanpassen aan het systeem?

Notion

Notion is als een leeg canvas waarop je alles kunt bouwen, van takenlijsten tot complexe project dashboards. Het biedt drag-and-drop-functionaliteit, relationele databases en aanpasbare sjablonen . Veel startups gebruiken Notion als tekstverwerker om hun bedrijfswiki's te maken, ter vervanging van traditionele documentatietools.

Google Spreadsheets

Google Spreadsheets is daarentegen gestructureerd en formule-gedreven. Hoewel je aangepaste spreadsheets kunt maken, is het niet zo visueel flexibel als Notion. Voor wie echter afhankelijk is van nummers, berekeningen en realtime gegevensupdates, is Sheets de betere keuze.

🏆 Winnaar: Notion voor flexibiliteit, Google Spreadsheets voor gestructureerd gegevensbeheer.

🌟 Functie #2: Samenwerken en realtime bewerking

Naadloze samenwerking is onmisbaar in de huidige omgeving van werken op afstand en hybride werken. Een goede tool moet samenwerking tussen meerdere gebruikers in realtime mogelijk maken, zonder dat er iets verloren gaat.

Notion

De functies voor samenwerking van Notion, zoals opmerkingen, vermeldingen en gedeelde werkruimten, zijn perfect voor teams die brainstormen over ideeën of projecten beheren. Een team op afstand kan bijvoorbeeld Notion gebruiken om een gedeelde kennisbank te maken.

Google Spreadsheets

Google Spreadsheets is daarentegen een krachtig samenwerkingsprogramma voor datagestuurde taken. Meerdere gebruikers kunnen spreadsheets tegelijkertijd bewerken en dankzij de integratie met Google Meet en Chat verloopt teamwork naadloos. Wijzigingen worden direct weergegeven en dankzij de revisiegeschiedenis kunt u updates eenvoudig bijhouden. Een financieel team kan Google Spreadsheets bijvoorbeeld gebruiken om gezamenlijk een budget op te stellen.

🏆 Winnaar: Google Spreadsheets — speciaal ontwikkeld voor samenwerking op grote schaal.

🌟 Functie #3: Gegevensbeheer

Effectief gegevensbeheer is de ruggengraat van elke georganiseerde werkstroom. Dit omvat hoe gemakkelijk informatie wordt opgeslagen, bewerkt en opgehaald, evenals de mogelijkheid om zich aan te passen aan verschillende gegevensstructuren.

Notion

De databasefuncties van Notion zijn indrukwekkend, maar het programma is meer geschikt voor het organiseren van kleine hoeveelheden gegevens. Het is perfect voor het beheren van taken, aantekeningen en projecten, maar schiet tekort bij het verwerken van grote hoeveelheden cijfers.

Google Spreadsheets

Google Spreadsheets helpt bij het verwerken van grote datasets en complexe berekeningen. Met meer dan 400 ingebouwde functies en ondersteuning voor het maken van draaitabellen, grafieken en macro's is het een droom voor data-analisten.

🏆 Winnaar: Google Spreadsheets — voor het efficiënt verwerken van grote datasets.

Notion vs. Google Spreadsheets op Reddit

Voor echte, ongefilterde meningen over Notion en Google Spreadsheets zijn we naar Reddit gegaan. Dit is wat gebruikers te zeggen hadden!

Een Reddit-gebruiker is onder de indruk van de databasefunctie van Notion.

De meest unieke functie van Notion is de database. Notion helpt je dus als je een lijst met items met verschillende kenmerken wilt zien, en het is vooral handig als je die informatie op verschillende manieren wilt ordenen en herschikken.

Veel Reddit-gebruikers waarderen Google Spreadsheets om dezelfde redenen: de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensverwerking.

Ik maak deel uit van een team van twee personen dat gegevens en rapportages opstelt en opslaat voor een grote regionale bank. We werken op verschillende locaties. Het feit dat we samen in een Sheets kunnen werken zonder dat er iets kapot gaat of dat we bestanden moeten opslaan en verzenden, is een godsgeschenk. Ik kan zelfs een paar van de meer ingewikkelde formules die ik in de loop der jaren heb opgesteld, uitleggen, omdat we live in hetzelfde bestand kunnen werken.

Notion en Google Spreadsheets hebben dus allebei hun sterke punten, maar wat als je het beste van beide werelden zou kunnen combineren? Maak kennis met ClickUp, de app voor alles op het werk, die je hele werkstroom opnieuw laat bekijken voor maximale efficiëntie.

Maak kennis met ClickUp — het beste alternatief voor Notion en Google Spreadsheets

Als Notion geweldig is voor structuur en Google Spreadsheets uitblinkt in gegevensverwerking, waarom zou u dan genoegen nemen met slechts één programma, of zelfs Microsoft Word toevoegen? ClickUp biedt het beste van alle werelden, met krachtige organisatie, realtime samenwerking en meer geavanceerde functies voor automatisering, allemaal op één plek. Nooit meer schakelen tussen tools of omgaan met beperkingen.

Met meer dan 800.000 teams die ClickUp vertrouwen om hun werkstromen te stroomlijnen, gaan we eens kijken waarom dit de ultieme upgrade voor productiviteit is.

🌟 ClickUp's One Up #1: slimmer gegevensbeheer met tabellen en aangepaste velden

In tegenstelling tot de starre spreadsheets van Google Spreadsheets en de database-weergaven van Notion, biedt de tabelweergave van ClickUp het beste van beide. U kunt uw werk structureren als een spreadsheet en tegelijkertijd uitgebreide details toevoegen, taken toewijzen en de voortgang in realtime volgen.

Organiseer en visualiseer uw werk moeiteloos met ClickUp Tabelweergave

Met ClickUp Tabelweergave en ClickUp Aangepaste velden kunt u:

Maak razendsnelle spreadsheets en krachtige databases. Bewerk gegevens in bulk, verberg of maak kolommen vast en sleep ze om ze moeiteloos te ordenen

Voeg voortgang van taken, bestandsbijlagen , sterbeoordelingen en meer dan 15 andere veldtypen toe om uw werkstroom aan te passen. Koppel taken, documenten en afhankelijkheden om relaties tussen gegevens op te bouwen, zoals het koppelen van klanten aan bestellingen of gebruikers aan bugrapporten

Deel tabelweergaven met clients via openbare links of exporteer gegevens naar spreadsheets met één enkele klik

Pas uw werkstroom aan met de aangepaste velden van ClickUp — houd uw werk bij, organiseer en beheer het op uw manier

Met onbeperkte aanpassingsmogelijkheden en realtime samenwerking zijn de aangepaste velden en tabelweergave van ClickUp een aantrekkelijke optie om werk op uw manier te beheren!

💡Pro-tip: combineer tabelweergave met aangepaste velden om een database zonder code te maken die precies is afgestemd op uw behoeften.

🌟 ClickUp's One Up #2: AI-aangedreven documenten voor naadloze samenwerking

Notion en Google Spreadsheets hebben elk hun sterke punten, maar ClickUp Docs tilt samenwerking en organisatie naar een geheel nieuw niveau. Stel je een werkruimte voor waar je documenten niet alleen informatie opslaan, maar ook voor je werken.

Werk naadloos samen met ClickUp Documenten — maak, bewerk en verbind werk op één plek

Met ClickUp Docs kunt u creëren, samenwerken en verbinden als nooit tevoren.

Maak documenten voor alles: van roadmaps tot wiki's, maak prachtige documenten met geneste pagina's, tabellen en sjablonen. Voeg bladwijzers in, voeg widgets toe en pas de opmaak van documenten aan elke behoefte aan, in tegenstelling tot Google Documenten

Samenwerken in realtime: Bewerk samen met je team, tag collega's voor feedback en zet ideeën om in traceerbare taken

Documenten koppelen aan werkstromen: Koppel documenten aan taken, werk de status van projecten bij en wijs actiepunten toe zonder de editor te verlaten

Terwijl u met ClickUp Docs roadmaps, kennisbanken en wiki's opstelt, staat ClickUp Brain klaar om uw werkstroom te verbeteren. Het transformeert statische documentatie in dynamische, intelligente bronnen door inzichten naar boven te halen, updates te automatiseren en u te helpen sneller te schrijven.

Hiermee kunt u:

AI-gestuurd schrijven : schrijf, verfijn en structureer content moeiteloos met een AI-assistent die zich aanpast aan jouw stijl

Krijg direct antwoord: stel vragen over taken, documenten of mensen — ClickUp Brain haalt context uit je hele werkruimte voor nauwkeurige, directe antwoorden

Automatiseer updates: Zeg vaarwel tegen handmatige voortgangsrapportages. ClickUp Brain genereert automatisch samenvattingen, stand-ups en statusupdates

ClickUp Brain: de AI-aangedreven assistent die taken, documenten en inzichten met elkaar verbindt voor slimmer werkbeheer

🌟 ClickUp's One Up #3: Automatisering die uren bespaart

ClickUp organiseert niet alleen het werk, maar automatiseert ook de volledige werkstroom. Terwijl Notion en Google Spreadsheets handmatige updates vereisen, voert ClickUp Automations repetitieve taken uit, zoals het toewijzen van taken, statusupdates en herinneringen voor deadlines.

Bespaar uren door routinetaken te automatiseren en werkstromen moeiteloos te stroomlijnen met ClickUp-automatisering

Met ClickUp-automatisering kunt u:

Taken automatisch toewijzen, statussen wijzigen, lijsten verplaatsen , opmerkingen plaatsen en meer

Automatiseer de eigendom van taken door dynamisch volgers, makers van taken of specifieke teamleden toe te wijzen

Reageer automatisch op feedback van klanten , stuur projectupdates naar partners en zorg voor naadloze communicatie

Automatiseer taakoverzichten, projectupdates en stand-ups

Andere functies van ClickUp om uw werkstroom te verbeteren

Naadloze integraties

Maak verbinding met meer dan 1000 tools om uw werkstroom te vereenvoudigen en de productiviteit te verhogen met ClickUp-integraties

ClickUp kan gratis worden geïntegreerd met meer dan 1000 tools, waardoor het de ultieme hub voor uw werk is. Van Google Drive en Slack tot GitHub en Salesforce, u kunt alles moeiteloos synchroniseren.

Efficiënt taakbeheer

ClickUp-taakbeheer is waar productiviteit echt tot zijn recht komt. Hiermee kunt u taken toewijzen, de voortgang van taken bijhouden en afhankelijke taken koppelen.

Met ClickUp-taken kunt u ook:

Automatiseer, prioriteer en werk samen aan taken door ze op te splitsen in subtaken en checklists

Pas taken aan met velden, categorieën en prioriteiten, zodat ze aansluiten bij uw unieke werkstroom

Houd trends bij, analyseer gegevens en neem slimmere beslissingen met ClickUp AI, dat taken koppelt aan uw volledige werkstroom

Pas taken aan, automatiseer ze en koppel ze aan de rest van je werk voor naadloze productiviteit met ClickUp-taken

Met ClickUp blijven uw taken, tools en teams perfect gesynchroniseerd, zodat u slimmer kunt werken in plaats van harder.

ClickUp: de perfecte oplossing voor de discussie Notion versus Google Spreadsheets

Notion biedt ongeëvenaarde aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit, terwijl Google Spreadsheets een krachtpatser blijft voor gegevensbeheer. Maar waarom zou u tussen deze twee kiezen als ClickUp het beste van beide werelden biedt en nog veel meer?

ClickUp is de juiste tool voor productiviteit en taakbeheer die ongeëvenaarde flexibiliteit, AI-aangedreven automatisering, naadloze samenwerking en krachtige integraties biedt. Voor gestroomlijnde werkstromen, moeiteloos taakbeheer en naadloze app-verbindingen is ClickUp de alles-in-één oplossing.

Bent u klaar om de beperkingen van Notion en Google Spreadsheets achter u te laten? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ervaar een efficiëntere manier van werken!