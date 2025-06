Taken plannen in een spreadsheet. Schoonmakers sms'en om diensten te bevestigen. Achterstallige betalingen achterhalen. Als u een schoonmaakbedrijf runt, heeft u waarschijnlijk alle drie deze taken al eens uitgevoerd – op dezelfde dag.

Handmatige processen vertragen het werk, veroorzaken fouten en maken het moeilijker om te groeien in de schoonmaakbranche. Schoonmaakbeheersoftware helpt u dat op te lossen. Het brengt planning, facturering, taakregistratie en teamcoördinatie samen op één plek, zodat u tijd kunt besparen en u zich kunt concentreren op het bedienen van meer clients.

Hieronder hebben we de 10 beste schoonmaaksoftware voor bedrijven op een rijtje gezet die professionele schoonmaakdienstverleners en eigenaren van schoonmaakbedrijven helpt om hun activiteiten te vereenvoudigen, georganiseerd te blijven en het dagelijkse heen en weer geloop te verminderen.

Top 10 schoonmaaksoftware in 2025 in één oogopslag

Voordat we dieper ingaan op elke tool in onze lijst, volgt hier een overzicht van de 10 beste softwareprogramma's voor schoonmaakbedrijven en wat ze zo bijzonder maakt.

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Uitgebreid beheer voor schoonmaakprojecten, planning, communicatie en facturering + bijhouden van taken, automatisering en aangepaste dashboards Het beste voor uitgebreid schoonmaakbedrijfbeheerTeamgrootte: Zelfstandigen, kleine schoonmaakbedrijven en grote schoonmaakdienstverleners Altijd gratis; aanpasbare abonnementen beschikbaar voor ondernemingen ZenMaid Gestroomlijnde planning met een kalender met slepen en neerzetten, automatische herinneringen, checklists voor schoonmakers en online boekingen Het beste voor gestroomlijnde planning en communicatie met clients Teamgrootte: Solo-ondernemers en kleine bedrijven Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand HouseCall Pro Velddienstbeheer, online boekingen, geautomatiseerde facturering, klantenportaal, terugkerende taken Meest geschikt voor communicatie in het veld Teamgrootte: schoonmaakdienstverleners, grote commerciële schoonmaakbedrijven en huishoudelijke dienstverleners Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 59/maand Jobber Beheer van offertes, opdrachten en facturering met een client portal en CRM Het beste voor het beheren van offertes, opdrachten en factureringTeamgrootte: Middelgrote providers van schoonmaakdiensten Vanaf $ 24 per maand mHelpDesk Aangepaste werkorders en planning op locatie met een mobiele app en geautomatiseerde berichten Het beste voor aangepaste werkbestellingen en planning in het veldTeamgrootte: Zelfstandigen, middelgrote bedrijven en grotere commerciële bedrijven Aangepaste prijzen ServiceTitan Complexe plannings- en dispatchmogelijkheden voor grote teams met mobiele toegang en rapportage Het meest geschikt voor complexe planning en dispatching van grote volumesTeamgrootte: Middelgrote bedrijven en grotere commerciële ondernemingen Aangepaste prijzen Hubstaff Tijdsregistratie met GPS, rapportage over productiviteit en integratie met salarisadministratie Het beste voor tijdregistratie en productiviteit van medewerkersTeamgrootte: Middelgrote en grote bedrijven Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per gebruiker per maand Swept Communicatie met schoonmaakteams met ondersteuning in meerdere talen en het bijhouden van voorraden Het beste voor communicatie binnen schoonmaakteamsTeamgrootte: Middelgrote tot grote meertalige providers van schoonmaakdiensten Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 30/maand Connectteam Mogelijkheden voor het inwerken van nieuwe medewerkers en dagelijkse bedrijfsvoering Het beste voor het inwerken van medewerkers en dagelijkse activiteitenTeamgrootte: Kleine, lokale provider van schoonmaakdiensten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand WorkWave Service Routeoptimalisatie en grootschalige dispatching met realtime tijdsregistratie Het beste voor routeplanning en grootschalige dispatchingTeamgrootte: Grote, commerciële schoonmaakdienstverleners Aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij schoonmaaksoftware?

De juiste commerciële schoonmaaksoftware zorgt ervoor dat uw team op één lijn blijft, uw opdrachten op tijd worden uitgevoerd en uw klanten tevreden zijn. Voor veel voorbeelden van dienstverlenende bedrijven, van schoonmaak en HVAC tot landschapsarchitectuur, maakt het gebruik van de juiste software het verschil tussen een soepele bedrijfsvoering en dagelijkse chaos.

Waar u op moet letten bij het kiezen van software voor schoonmaakbedrijven:

Eenvoudige planning: De software moet het mogelijk maken om met slepen en neerzetten taken te plannen, schoonmakers toe te wijzen, kalenders te beheren en dubbele boekingen te voorkomen

Ingebouwde CRM: Een CRM-systeem helpt u essentiële clientinformatie op te slaan, zoals contactgegevens, servicegeschiedenis, speciale verzoeken en schoonmaakvoorkeuren, allemaal op één plek

Geautomatiseerde facturering: Goede software voor schoonmaakbedrijven moet automatisch facturen genereren op basis van voltooide opdrachten, deze naar clients verzenden en zelfs integreren met betalingsverwerkers om online betalingen mogelijk te maken

Tijdsregistratie: Kies voor software met functies voor tijdregistratie waarmee schoonmakers digitaal kunnen in- en uitklokken. Dit zorgt voor meer verantwoordelijkheid en een nauwkeurige registratie van gewerkte uren voor de salarisadministratie

Automatisering van werkstromen: Software met automatisering van werkstromen kan taken zoals het opvolgen van clients, facturering en het bevestigen van afspraken automatiseren, waardoor u tijd vrijmaakt om u te concentreren op uw kernactiviteiten

Voorraadbeheer: Het bijhouden van schoonmaakbenodigdheden kan een uitdaging zijn. Software met voorraadbeheer helpt u voorraadniveaus te bewaken, waarschuwingen voor nabestellingen in te stellen en ervoor te zorgen dat uw team voor elke klus over de juiste materialen beschikt

🧠 Wist u dat? De markt voor huishoudelijke schoonmaakdiensten zal in 2025 naar verwachting meer dan 41,15 miljard dollar aan inkomsten genereren.

De beste software voor schoonmaakbedrijven in 2025

1. ClickUp (het beste voor uitgebreid schoonmaakbedrijfbeheer)

Beheer alle aspecten van uw schoonmaakbedrijf met ClickUp

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die schoonmaakbedrijven helpt bij het beheren van de planning van opdrachten, de coördinatie van teams, de communicatie met klanten, de facturering, het bijhouden van taken en het personeelsbeheer.

Met alle tools op één plek vervangt ClickUp spreadsheets, groepschats en verspreide apps door een gecentraliseerd systeem dat is gebouwd om zowel eenmalige klussen als terugkerende schoonmaakcontracten af te handelen.

Of u nu dagelijkse diensten toewijst aan een klein team of tientallen schoonmakers op meerdere locaties beheert, met ClickUp kunt u aangepaste werkstromen opzetten, routinetaken automatiseren en de voortgang van taken in realtime bijhouden. Het is ideaal voor schoonmaakbedrijven die meer zichtbaarheid in hun activiteiten willen zonder extra werk voor beheerders.

🧹 Taak- en projectmanagement met ClickUp-taken

Met ClickUp Tasks kunt u gestructureerde werkplanningen opstellen met het detailniveau dat schoonmaakbedrijven nodig hebben om efficiënt te blijven. U kunt verschillende soorten taken aanmaken voor eenmalige schoonmaakbeurten, terugkerende contracten of dringende verzoeken, elk met hun eigen status, toegewezen persoon en prioriteit.

Plan schoonmaakbeurten, houd voorraden bij, beheer personeel en factureer clients efficiënt met ClickUp-taken

Wilt u direct updates over de voortgang van taken of zoeken naar client requirements? ClickUp Brain, de krachtige AI-assistent van ClickUp, staat voor u klaar. Het biedt direct antwoorden op uw zoekquery's.

Krijg AI-aangedreven antwoorden met de AI Knowledge Manager in ClickUp Brain

📃 Automatiseer beheertaken met ClickUp-automatisering

ClickUp Automations helpt schoonmaakbedrijven handmatige follow-ups te verminderen en het beheer van opdrachten te stroomlijnen. Met de AI-automatiseringsbouwer en meer dan 100 sjablonen kunt u automatisch opdrachten toewijzen, de status van taken bijwerken en waarschuwingen verzenden wanneer een schoonmaker een opdracht start of voltooit, zonder dat u alles hoeft te controleren.

Automatiseer planning, herinneringen en updates voor clients voor een naadloze schoonmaakdienstverlening

U kunt ook automatisering van e-mails triggeren om clients op de hoogte te stellen van geplande afspraken of voltooid werk en facturen genereren zodra een taak is voltooid, waardoor de klanttevredenheid wordt verbeterd.

Functies zoals dynamische toegewezen personen en auditlogboeken zorgen ervoor dat uw team verantwoordelijk blijft en uw facturering nauwkeurig blijft zonder dat u aan het eind van de dag achter details aan hoeft te jagen.

📈 Aangepaste dashboards voor het bijhouden van inkomsten en teamprestaties

ClickUp Dashboards geven schoonmaakbedrijven een duidelijk overzicht van hoe de bedrijfsvoering verloopt, van de productiviteit van het team tot de klanttevredenheid. In plaats van met meerdere tools te jongleren, kunt u openstaande taken, voltooide taken, omzet en follow-ups van klanten vanuit één dashboard monitoren.

Houd de voortgang van taken en de algehele bedrijfsprestaties bij met ClickUp Dashboards

Het biedt voordelen voor managers die de status van opdrachten, de kwaliteit van de dienstverlening en de algehele prestaties willen bijhouden zonder afhankelijk te zijn van handmatige updates.

🧹 ClickUp CRM-sjabloon

Gratis sjabloon Centraliseer klantgegevens, houd interacties bij en beheer relaties met schoonmaakdiensten met de ClickUp CRM-sjabloon

De ClickUp CRM-sjabloon is een solide startpunt. Hiermee kunt u klantgegevens organiseren, taken toewijzen en elke opdracht of aanvraag door een gedefinieerd proces leiden. Zo kunt u het gebruiken:

lijstweergave Houd klantgegevens en voorkeuren bij met de

Wijs taken toe aan schoonmakers en volg de voortgang met Mijn taken weergave

Beheer binnenkomende serviceaanvragen of verkoopleads met behulp van de weergave van het verkoopproces

Creëer een op maat gemaakte onboarding ruimte voor nieuwe clients met de Welkomstweergave

U kunt ook de sjabloon voor facilitaire dienstverlening van ClickUp uitproberen. Deze zorgt voor een nauwkeurige coördinatie en organisatie van middelen, zodat uw schoonmaakwerkzaamheden soepel verlopen. Zo werkt het: Een uitgebreid overzicht van facilitaire activiteiten voor betere besluitvorming

Helpt managers snel facilitaire taken te identificeren, bij te houden en te rapporteren

Eigenaars kunnen snel de prestaties van hun servicepersoneel beoordelen

De beste functies van ClickUp

Houd de waarde van clients, de prestaties van teams en boekingen bij met ClickUp Dashboards

Verzamel klantenserviceverzoeken en feedback van clients met ClickUp-formulieren

Geef taken prioriteit en wijs ze toe aan schoonmakers voor meer duidelijkheid en efficiëntie met ClickUp-taken

Automatiseer terugkerende schoonmaakwerkzaamheden om tijd te besparen op herhalende taken met ClickUp Automatisering

Beheer klantgegevens, voorkeuren en servicegeschiedenis op één plek

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren vanwege de vele functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

De mogelijkheid om werkstromen aan te passen, processen te automatiseren en naadloos te integreren met andere tools maakt het een essentieel onderdeel van onze dagelijkse activiteiten. De verschillende weergaven (lijst, bord en kalender) maken efficiënt taakbeheer mogelijk en de ingebouwde documentatiefuncties helpen alles op één plek te houden. De snelheid en betrouwbaarheid van het platform zorgen ervoor dat onze projecten zonder onderbrekingen op schema blijven.

De mogelijkheid om werkstromen aan te passen, processen te automatiseren en naadloos te integreren met andere tools maakt het een essentieel onderdeel van onze dagelijkse activiteiten. De verschillende weergaven (lijst, bord en kalender) zorgen voor een efficiënt taakbeheer en de ingebouwde documentatiefuncties helpen alles op één plek te houden. De snelheid en betrouwbaarheid van het platform zorgen ervoor dat onze projecten zonder onderbrekingen op schema blijven.

📮 ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten de productiviteit van uw team ongemerkt aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk het gevolg is van het jongleren met verschillende platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstromen (en chatten) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

📖 Lees meer: Gratis CRM-sjablonen: Excel, Google Spreadsheets en ClickUp

2. ZenMaid (het beste voor gestroomlijnde planning en communicatie met clients)

via ZenMaid

ZenMaid is planningssoftware die speciaal is ontwikkeld voor schoonmaakdiensten en zelfstandige schoonmakers. Het helpt u afspraken te organiseren, de beschikbaarheid van teams bij te houden en de dagelijkse communicatie te automatiseren in één dashboard. ZenMaid maakt handmatig plannen overbodig door u in staat te stellen terugkerende afspraken in te stellen, beschikbaarheid te bekijken en dubbele boekingen te voorkomen.

Geautomatiseerde herinneringen, updates via e-mail en tools voor schoonmakers helpen om gemiste afspraken te verminderen en de consistentie van de dienstverlening te verbeteren. Ze maken het gemakkelijker om op schema te blijven en het clientbeheer te verbeteren zonder elk detail te hoeven controleren.

De beste functies van ZenMaid

Gebruik de kalender met slepen en neerzetten voor het snel plannen en wijzigen van opdrachten

Verminder het aantal no-shows en miscommunicatie met automatische herinneringen via sms en e-mail

Maak digitale checklists voor schoonmakers om klantspecifieke instructies op te volgen

Laat clients commerciële schoonmaakdiensten rechtstreeks plannen met geïntegreerde online boekingsformulieren

Krijg nauwkeurige klokregistraties en zichtbaarheid van de loonlijst met GPS-gebaseerde tijdregistratie

ZenMaid-limieten

Beperkte rapportage en aanpassingsmogelijkheden voor gegevens en sjablonen

Minder integraties met derde partijen in vergelijking met bredere serviceplatforms

Prijzen van ZenMaid

Gratis proefversie

Starterspakket: $19/maand

Pro: $39/maand

Pro Max: $49/maand

Beoordelingen en recensies van ZenMaid

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,6/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ZenMaid?

Een Capterra-recensie zegt:

Het gebruiksgemak, de schaalbaarheid en de extra functies zijn geweldig. Van apps voor GPS-tracking en snapshot-rapportage tot een eenvoudig te lezen dashboard – het kan echt alles.

Het gebruiksgemak, de schaalbaarheid en de extra functies zijn geweldig. Van GPS-apps voor het bijhouden van routes tot rapportage in een oogopslag en een eenvoudig te lezen dashboard – het kan echt alles.

📖 Lees meer: Gratis sjablonen voor planningen in Excel, Google Spreadsheets en ClickUp

3. Housecall Pro (het beste voor communicatie in het veld)

via Housecall Pro

Housecall Pro helpt schoonmaakbedrijven bij het beheren van alles, van planning en dispatching tot communicatie met klanten en betalingen. Het is handig voor teams die meerdere terugkerende afspraken en teams in het veld beheren.

Housecall Pro vermindert de werklast van beheerders met tools om online boekingen te vereenvoudigen, facturering te automatiseren en een naadloze klantervaring te creëren. Functies zoals een klantenportaal en realtime updates helpen schoonmaakteams om een hoge klantenservice te handhaven door clients bij elke stap op de hoogte te houden.

De beste functies van Housecall Pro

Stel terugkerende schoonmaakafspraken in op wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse basis

Maak aangepaste prijsformulieren om snel nauwkeurige offertes te versturen

Facturen automatisch genereren en direct na voltooiing van de opdracht verzenden

Laat clients diensten rechtstreeks via uw website of sociale platforms boeken

Geef klanten toegang tot een portaal voor het beheren van boekingen, betalingen en communicatie

Beperkingen van Housecall Pro

Gebruikers melden vertragingen bij software-updates in de app

De mobiele app heeft een beperkte functionaliteit in vergelijking met de desktop-versie

De prijsstructuur kan verwarrend zijn voor kleinere bedrijven

Prijzen van Housecall Pro

Basis: $59/maand

Essentials: $ 149/maand

Max: $ 299/maand

Beoordelingen en recensies van Housecall Pro

G2: 4,3/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Housecall Pro?

Een G2-recensie zegt:

Housecall Pro is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren. Ik vind de installatie van het prijsboek, het gemak waarmee krediet- en debetkaarten kunnen worden geaccepteerd en de tags voor klanten en opdrachten erg prettig. Het is ook eenvoudig om leadbronnen bij te houden. Ik ben tevreden over de klantenservice.

Housecall Pro is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren. Ik vind de installatie van het prijsboek, het gemak waarmee krediet- en debetkaarten kunnen worden geaccepteerd en de tags voor klanten en opdrachten erg prettig. Het is ook eenvoudig om leadbronnen bij te houden. Ik ben tevreden over de klantenservice.

📖 Lees meer: Sjablonen voor klantenservice om ondersteuningsactiviteiten te organiseren

4. Jobber (het beste voor het beheren van offertes, opdrachten en facturering)

via Jobber

Jobber biedt schoonmaakbedrijven een georganiseerde manier om het werk van clients van begin tot eind te beheren. Het is ideaal voor teams die dagelijks meerdere opdrachten afhandelen en een snellere, meer georganiseerde manier willen om offertes te versturen, schoonmaakbeurten in te plannen en betaald te worden.

Met tools voor het automatiseren van planning, het genereren van facturen en duidelijke communicatie helpt Jobber het werk van beheerders te verminderen en uw schoonmaakactiviteiten soepel te laten verlopen, vooral bij het beheren van terugkerende clients of last-minute aanvragen.

De beste functies van Jobber

Laat clients diensten rechtstreeks via uw website of sociale media boeken

Geef clients toegang tot een selfserviceportaal voor de weergave van opdrachten, het goedkeuren van offertes en online betalingen

Zet opdrachtgegevens direct om in facturen met uw eigen huisstijl en ontvang sneller betalingen met factuursjablonen

Maak aangepaste werkformulieren en checklists om consistente schoonmaaknormen te garanderen

Houd de geschiedenis, aantekeningen en communicatielogboeken van clients bij met ingebouwde CRM-tools

Beperkingen van Jobber

Ontbreekt robuust voorraadbeheer en verkooptools, essentiële functies voor een schoonmaakbedrijf

Sommige gebruikers vinden dat het ontbreekt aan schaalbaarheid en integratiemogelijkheden

Prijzen van Jobber

Gratis proefversie

Basis: $ 24/maand

Verbinden: $72/maand

Groei: $ 120/maand

Beoordelingen en recensies van Jobber

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Jobber?

Een G2-recensie zegt:

Ik gebruik Jobber om mijn geplande schoonmaakdiensten te organiseren, offertes te versturen, facturen bij te houden en betalingen/aanbetalingen van klanten te innen. Het is zeer gebruiksvriendelijk en precies wat ik nodig heb voor mijn kleine onderneming.

Ik gebruik Jobber om mijn geplande schoonmaakdiensten te organiseren, offertes te versturen, facturen bij te houden en betalingen/aanbetalingen van klanten te innen. Het is zeer gebruiksvriendelijk en precies wat ik nodig heb voor mijn kleine onderneming.

📖 Lees meer: Strategieën voor klantenbinding voor succes op lange termijn in de business

5. mHelpDesk (het beste voor aangepaste werkbestellingen en planning op locatie)

via mHelpDesk

mHelpDesk is bedoeld voor bedrijven die gedetailleerde serviceaanvragen afhandelen en meer controle nodig hebben over de planning in het veld. Hiermee kunt u aangepaste soorten taken beheren, zoals grondige schoonmaak, meerdere panden of verhuizingen, met tools om gedetailleerde werkorders aan te maken, personeel in te plannen en taken in realtime bij te houden.

Met de mobiele app blijven schoonmakers op de hoogte van taken op locatie, terwijl kantoormedewerkers de voortgang kunnen bekijken, facturen kunnen versturen en betalingen kunnen verwerken – allemaal vanaf één plek.

de beste functies van mHelpDesk

Wijs schoonmaakopdrachten toe en plan ze in met een kalender die de beschikbaarheid van teams weergeeft

Stel automatische berichten voor clients en medewerkers in om follow-ups te verminderen

Genereer en verstuur facturen rechtstreeks vanuit de opdrachtgegevens

Gebruik de mobiele app om de voortgang van opdrachten bij te werken en opdrachten in het veld te bekijken

Accepteer betalingen online of persoonlijk met de ingebouwde betalingsverwerking

beperkingen van mHelpDesk

De app ondersteunt momenteel geen offline modus. Daarom werkt hij niet als er geen internetverbinding is

Prijzen worden niet vooraf vermeld. Neem contact op met de verkoopafdeling voor meer informatie

prijzen van mHelpDesk

Aangepaste prijzen

mHelpDesk beoordelingen en recensies

G2: 4,0/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over mHelpDesk?

Een Capterra-recensie zegt:

U kunt uw bedrijf automatiseren om een klantendatabase bij te houden, werkorders te plannen en bij te houden. Facturering is een fluitje van een cent met de e-mailfunctie die u naar uw klanten verstuurt.

U kunt uw bedrijf automatiseren om een klantendatabase bij te houden, werkorders te plannen en bij te houden. Facturering is een fluitje van een cent met de e-mailfunctie die u naar uw klanten verstuurt.

📖 Lees meer: Beste software voor werkorders voor onderhoudsverzoeken

6. ServiceTitan (het beste voor complexe planning en grote volumes)

via ServiceTitan

ServiceTitan helpt bij het beheren van meerdere teams, servicegebieden of grote hoeveelheden dagelijkse taken. Het vereenvoudigt de planning, volgt de locaties van teams in realtime en vermindert vertragingen als gevolg van miscommunicatie of handmatige coördinatie.

Als uw team voortdurend te maken heeft met planningsproblemen of inefficiënte dispatching, biedt ServiceTitan u volledige zichtbaarheid en controle om die knelpunten op te lossen. Het is gunstig voor groeiende bedrijven die behoefte hebben aan een strakkere planning, snellere herplanning en een consistentere dienstverlening over de hele linie.

De beste functies van ServiceTitan

Planning met slepen en neerzetten om afspraken eenvoudig aan te passen op basis van de beschikbaarheid van uw medewerkers

Real-time dispatchbord om de status van opdrachten en de locaties van technici bij te houden

Mobiele app voor schoonmakers om de voortgang van opdrachten bij te werken en te communiceren vanuit het veld

Ingebouwde factureringstools om betalingsverzoeken direct na voltooiing van de dienst te versturen

Aangepaste dashboards en rapporten om het aantal opdrachten, de omzet en de efficiëntie van teams te monitoren

Beperkingen van ServiceTitan

Voor kleinere schoonmaakbedrijven kan het veel functies bevatten

De installatie en onboarding duren langer in vergelijking met eenvoudigere tools

De prijzen kunnen hoog zijn voor teams met een beperkt budget

Prijzen van ServiceTitan

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ServiceTitan

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ServiceTitan?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig dat we het hele bedrijf vanuit één app kunnen runnen. Dispatching, planning, call monitoring, lead tracking, offertes, marketing, communicatie met klanten, inventaris, facturering, projectmanagement, taken op kantoor, communicatie met technici en het klantenportaal... de lijst is eindeloos.

Ik vind het geweldig dat we het hele bedrijf vanuit één app kunnen runnen. Dispatching, planning, call monitoring, lead tracking, offertes, marketing, communicatie met klanten, voorraadbeheer, facturering, projectmanagement, interne taken, communicatie met technici en het klantenportaal... de lijst is eindeloos.

📖 Lees meer: Top CRM voor HVAC-service en -onderhoud

7. Hubstaff (het beste voor tijdregistratie en productiviteit van werknemers)

via Hubstaff

Hubstaff helpt schoonmaakbedrijven om de tijd nauwkeurig bij te houden en de prestaties van teams op verschillende locaties te verbeteren. GPS-tracking, geofencing en geautomatiseerde urenregistratie laten duidelijk zien waar uw schoonmakers zich bevinden en hoeveel tijd ze aan elke taak besteden.

Deze inzichten vereenvoudigen de salarisadministratie en helpen inefficiënties op te sporen, zoals tijdverlies tussen opdrachten of onderbenut personeel. Voor teams die op meerdere locaties werken, helpt Hubstaff om verantwoordelijkheid te behouden, productiviteit bij te houden en aan de verwachtingen van klanten te voldoen zonder op elk detail te hoeven letten.

De beste functies van Hubstaff

Automatiseer het in- en uitklokken op werklocaties met geofencing

Maak rapportages over de productiviteit met tijdregistratie per taak en output per medewerker

Bereken automatisch het loon van schoonmakers op basis van bijgehouden uren met integratie van salarisadministratie

Maak facturen rechtstreeks op basis van geregistreerde uren voor eenvoudige facturering

Hubstaff-limieten

Geen ingebouwde functies voor taakplanning of dispatching

Het bijhouden van de productiviteit kan voor sommige teamleden als een inbreuk op hun privacy worden ervaren

Beperkte offline functionaliteit wanneer teams werken in gebieden met een zwak signaal

Prijzen van Hubstaff

Gratis proefversie

Starterspakket: $7/zetel/maand

Groei: $9/zetel/maand

Team: $12/zetel/maand

Enterprise: $ 25/zetel/maand

Beoordelingen en recensies van Hubstaff

G2: 4,5/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Hubstaff?

Een G2-recensie zegt:

We gebruiken Hubstaff nu al een tijdje en het heeft een aanzienlijk verschil gemaakt in hoe we werkuren bijhouden en ons team op afstand beheren. De functie voor tijdregistratie is goed en de interface is gemakkelijk te begrijpen voor het hele team en de hiërarchie. Het heeft ons geholpen om het team te stimuleren tot efficiënte ontwikkeling en betere registratie.

We gebruiken Hubstaff nu al een tijdje en het heeft een groot verschil gemaakt in hoe we werkuren bijhouden en ons team op afstand aansturen. De functie voor tijdregistratie is goed en de interface is voor iedereen in het team en de hiërarchie gemakkelijk te begrijpen. Het heeft ons geholpen om het team naar efficiëntere ontwikkeling en betere registratie te leiden.

📖 Lees meer: Softwaretools voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers

8. Swept (het beste voor communicatie binnen schoonmaakteams)

via Swept

Swept is speciaal ontwikkeld voor schoonmaakbedrijven die teams op meerdere locaties moeten coördineren. In plaats van te vertrouwen op verspreide groepschats of last-minute telefoontjes, kunnen managers Swept gebruiken om instructies te versturen, updates te ontvangen en ervoor te zorgen dat schoonmakers precies weten wat er van hen verwacht wordt.

Meertalige ondersteuning en locatiespecifieke berichten helpen miscommunicatie en hiaten in de dienstverlening te voorkomen, vooral voor teams die in verschillende talen of ploegen werken.

De beste functies van Swept

Maak directe, locatiegebaseerde berichten tussen managers en schoonmakers mogelijk

Zorg voor duidelijkheid binnen teams met ondersteuning in meer dan 100 talen

Beheer realtime voorraadregistratie, zodat schoonmakers tekorten direct kunnen signaleren

Maak digitale checklists op maat voor elke schoonmaaklocatie of elk type opdracht

Geveegde beperkingen

Sommige functies, zoals clientinspecties, zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Op mobiele apps gerichte werkstromen zijn mogelijk niet geschikt voor teams met beperkte toegang tot technologie

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk tijd nodig om vertrouwd te raken met het platform

Swept-prijzen

Startprijs: $ 30/maand

Optimaliseren: $ 150/maand

Schaal: $ 225/maand

Beoordelingen en recensies van Swept

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5 (70+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Swept?

Een Capterra-recensie zegt:

Super eenvoudig voor medewerkers om in en uit te klokken. Geweldige functies om berichten te sturen naar medewerkers die aan locaties zijn toegewezen. De urenstaten die beschikbaar zijn voor medewerkers zijn erg handig. De informatie over veiligheid die aan locaties is gekoppeld, is een ideaal hulpmiddel. De mogelijkheid om de taal te wijzigen is handig voor berichten.

Super eenvoudig voor medewerkers om in en uit te klokken. Geweldige functies om berichten te sturen naar medewerkers die aan locaties zijn toegewezen. De urenstaten die beschikbaar zijn voor medewerkers zijn erg handig. De informatie over veiligheid die aan locaties is gekoppeld, is een ideaal hulpmiddel. De mogelijkheid om de taal te wijzigen is handig voor berichten.

📖 Lees meer: Hoe u de communicatie binnen uw team kunt verbeteren (met 10 strategieën)

9. Connecteam (het beste voor het inwerken van nieuwe medewerkers en dagelijkse activiteiten)

via Connecteam

Connecteam helpt schoonmaakbedrijven nieuwe medewerkers snel in te werken en de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren zonder de chaos van spreadsheets of papieren checklists. U kunt mobielvriendelijke trainingen opzetten, taken met gedetailleerde instructies toewijzen en de voortgang bijhouden.

Voor schoonmaakbedrijven met een hoog personeelsverloop of wisselende ploegendiensten biedt het tools om teams in het veld te trainen, te beheren en met hen te communiceren zonder dat dit ten koste gaat van de werkzaamheden op kantoor.

De beste functies van Connecteam

Creëer mobiele onboarding-werkstromen om nieuwe schoonmakers efficiënt op te leiden

Geef interactieve trainingen met video's, pdf's en quizzen in de app

Gebruik een ingebouwde tijdklok om de uren voor elke dienst nauwkeurig bij te houden

Wijs dagelijkse schoonmaaktaken toe met instructies, deadlines en realtime updates

Communiceer direct met uw team via de ingebouwde chatfunctie en aankondigingen

Beperkingen van Connecteam

De prestaties van de app kunnen iets achterblijven bij een slechte internetverbinding

Sommige gebruikers vermelden dat het aanpassen van sjablonen extra installatietijd kost

Rapportage is functioneel, maar niet zo uitgebreid als sommige gespecialiseerde tools

Prijzen van Connecteam

Free

Basis: $29/maand

Geavanceerd: $49/maand

Expert: $99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Connecteam

G2: 4,6/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Connecteam?

Een G2-recensie zegt:

Connecteam is een geweldige tool voor mijn organisatie om het personeelsbeleid te beheren. Het beste aan deze tool is dat de interface eenvoudig te begrijpen is en snel door nieuwe gebruikers kan worden opgepikt. Het is heel gemakkelijk te gebruiken. We zijn erg te spreken over de planningsfunctie, omdat we onze medewerkers eenvoudig kunnen inplannen en zij direct op de hoogte worden gesteld van hun dienst.

Connecteam is een geweldige tool voor mijn organisatie om het personeelsbeleid te beheren. Het beste aan deze tool is dat de interface eenvoudig te begrijpen is en snel door nieuwe gebruikers kan worden opgepikt. Het is heel gemakkelijk te gebruiken. We zijn erg te spreken over de planningsfunctie, omdat we onze medewerkers eenvoudig kunnen inplannen en zij direct op de hoogte worden gesteld van hun dienst.

📖 Lees meer: Hoe u onboardingdoelen stelt om werknemers te helpen slagen

10. WorkWave Service (het beste voor routeplanning en grootschalige dispatching)

via WorkWave Service

WorkWave Service is ideaal voor bedrijven met meerdere teams op de weg en een groot aantal dagelijkse afspraken. De functies voor routeplanning en dispatching helpen brandstofkosten te verlagen, overlappingen in de planning te voorkomen en teams in het veld efficiënt te laten werken.

Managers kunnen in enkele seconden routes toewijzen, de voortgang in realtime bijhouden en planningen aanpassen zonder de dag te verstoren. Voor groeiende schoonmaakbedrijven met strakke tijdschema's of grote servicegebieden zorgt deze tool ervoor dat de juiste schoonmakers op tijd bij de juiste klus komen.

De beste functies van WorkWave Service

Plan en optimaliseer schoonmaakroutes in enkele minuten met ingebouwde logica voor timing, zones en soorten opdrachten

Verzend updates in realtime, zodat u direct kunt omleiden of opnieuw plannen

De chauffeurs-app laat teamleden zien waar ze heen moeten, wat ze moeten doen en wanneer ze zich moeten melden

Klanten automatisch op de hoogte brengen van geschatte aankomsttijden en vertragingen

Bekijk rapporten om de efficiëntie van opdrachten, routeprestaties en serviceconsistentie te evalueren

WorkWave Service-limieten

Voor de eerste installatie is mogelijk hulp nodig bij het configureren van zones, stuurprogramma's en serviceregels

Omvat geen taakbeheer op opdrachtniveau voor schoonmakers (gericht op routebepaling)

Vereist een constante internetverbinding om de realtime tijdsregistratie soepel te laten werken

Prijzen van WorkWave Service

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van WorkWave Service

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 3,1/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over WorkWave Service?

Een Capterra-recensie zegt:

Niet alleen is de navigatie (routeoptimalisatie) veel eenvoudiger dan bij andere platforms die we eerder hebben gebruikt, we wilden ook de 'service voltooid'-functie kunnen automatiseren, zodat de klant automatisch wordt gefactureerd. Dat was iets wat ons oude platform niet had.

Niet alleen is de navigatie (route-optimalisatie) veel eenvoudiger dan bij andere platforms die we eerder hebben gebruikt, we wilden ook de 'service voltooid'-functie kunnen automatiseren, zodat de klant automatisch wordt gefactureerd. Dat was iets wat ons oude platform niet had.

📖 Lees meer: Hoe maak je een effectief format voor werkorders?

Beheer clients, teams en schoonmaakwerkzaamheden – allemaal in ClickUp

Schoonmaakbedrijven hebben geen tijd om taken na te jagen, berichten door te spitten of fouten in de planning te herstellen. De juiste software voor schoonmaakbedrijven houdt uw opdrachten op gang, uw team gesynchroniseerd en uw klanten terugkerend.

Elke tool in onze lijst pakt een deel daarvan aan, maar ClickUp brengt alles samen.

U krijgt alles op één plek, van taakplanning en facturering tot automatisering, het bijhouden van clients en teamsamenwerking. Of u nu alleen werkt of een heel team aanstuurt, ClickUp past bij hoe u werkt.

Meld u aan voor ClickUp en beheer uw hele schoonmaakbedrijf op één plek.