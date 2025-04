Top 10 Feathery alternatieven voor No-Code formulieren & automatisering van werkstromen

We hebben Feathery getest om formulieren te maken en gegevens te verzamelen, en het doet zijn werk goed met aanpassingen en logica. Het is een goede formulierenbouwer als je de tijd wilt nemen om de tools onder de knie te krijgen.

Maar hier zit het addertje onder het gras: het installatieproces kan vervelend zijn.

Hoewel Feathery krachtige functies biedt, voelt het soms als veel werk om er alles uit te halen. En als je op zoek bent naar een eenvoudige, gebruiksvriendelijke ervaring, is het misschien niet de beste optie.

Als je gefrustreerd bent door de leercurve van Feathery of een meer gestroomlijnde formulierbouwer wilt, dan hebben we een oplossing voor je! We hebben een lijst samengesteld met de top 10 Feathery alternatieven die het maken van formulieren en automatisering van workflows sneller, gemakkelijker en efficiënter maken.

Wat is Feathery?

Feathery is een platform voor het bouwen van formulieren zonder code, ontworpen om complexe, dynamische formulieren met geavanceerde workflows te maken. Het stelt gebruikers in staat om formulieren met meerdere stappen en voorwaardelijke logica te bouwen die zich in realtime aanpassen aan de invoer van de gebruiker.

Hoewel Feathery krachtig is voor het bouwen van op maat gemaakte gebruikerservaringen en integratie met verschillende tools, kan de interface een uitdaging vormen voor gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudigere installatie. Het is geschikt voor gebruikers die behoefte hebben aan uitgebreide aanpassingen en controle over hun gegevensverzamelingsprocessen.

Waarom kiezen voor Feathery alternatieven?

Integratie-uitdagingen ❌

Feathery verbinden met uw bestaande marketingtools zoals HubSpot, Mailchimp en Salesforce kan een complex en tijdrovend proces zijn. Gebruikers rapporteren beperkte plug-and-play-integraties, verwarrende stappen bij de installatie en een gebrek aan kant-en-klare sjablonen om de zaken te versnellen. Als je een soepele ervaring nodig hebt, kan het integratieproces van Feathery je vertragen.

Leercurve ❌

Ja, Feathery is krachtig en biedt veel aanpassingsmogelijkheden. Maar dat niveau van flexibiliteit kan ook overweldigend aanvoelen, vooral als je nog niet bekend bent met geavanceerde tools voor het bouwen van formulieren.

Het kan zijn dat je uren bezig bent om dingen uit te zoeken. Hoewel het ondersteuningsteam behulpzaam is, kunnen eigenaren van kleine bedrijven en niet-technische gebruikers Feathery ingewikkelder vinden dan nodig is.

Beperkte functies ❌

Deze is interessant. Hoewel Feathery veel coole functies biedt, vinden sommige gebruikers dat het er nog niet helemaal is. Sommige gebruikers hebben gemeld dat het ontbreekt aan geavanceerde rapportage tools, betere automatisering van de workflow en aanpasbare sjablonen.

Het is geweldig voor het maken van eenvoudige formulieren. Maar als je iets dynamisch (zoals formulieren voor softwareteams) en interactiefs wilt, heb je misschien het gevoel dat je tegen een muur oploopt. Er is ruimte voor verbetering, vooral als je een meer alles-in-één oplossing wilt.

Feathery alternatieven op een rij

Feathery Alternatief Beste voor Sleutelfuncties Prijzen ClickUp Automatisering van werkstromen en integratie van taken Drag-and-drop bouwer, uitgebreide sjablonen, integraties met Google Spreadsheets en PayPal, voorwaardelijke logica en mobiel-responsieve formulieren Gratis Jotform Formulieren bouwen zonder code Een eenvoudige en intuïtieve interface voor formulieren, quizzen en polls, naadloze integratie met Excel, deelbaar via koppelingen of QR-codes, respons bijhouden in realtime en mobielvriendelijke formulieren Vanaf $39/maand Microsoft formulieren Gebruikers van Microsoft 365 die enquêtes en quizzen nodig hebben Drag-and-drop bouwer, thema-aanpassing, integratie met betalingsgateways, automatisering van workflows via Zapier, aangepaste rapportage en gegevensexport Vanaf $7. 14/maand Wufoo Gebruikers op zoek naar rapportages over formulieren Bedrijven die het Zoho ecosysteem gebruiken Vanaf $16,25/maand Zoho Formulieren Gespreksformulieren, integratie met Salesforce en Zapier, verschillende soorten formulieren, aanpasbare thema's en analytics voor het bijhouden van prestaties. Bouw met slepen en neerzetten, voorwaardelijke notificaties, gegevensanalyse, integraties met Zoho apps, delen via koppelingen of QR-codes Vanaf $10/gebruiker/maand Typeform Boeiende, interactieve formulieren maken Een eenvoudige interface voor het maken van enquêtes, quizzen en feedbackformulieren, realtime samenwerking, analyse via Google Spreadsheets en gratis sjablonen Begint bij $29/maand Google formulieren Particulieren die Google Werkruimte gebruiken Een drag-and-drop interface voor het publiceren van formulieren op websites, ondersteuning voor e-handtekeningen, functie voor opslaan en hervatten en naleving van de privacy van gegevens Vanaf $7,20/gebruiker/maand Formstack Ondernemingen die formulieren en documenten willen beheren Geautomatiseerde workflows, Salesforce-integratie, e-handtekeningen, AI-gebaseerde documentgeneratie, schoon gegevensbeheer Vanaf $99/maand FormAssembly Ondernemingen gericht op veiligheid en compliance Een drag-and-drop interface voor het publiceren van formulieren op websites, ondersteuning voor e-handtekeningen, functie voor opslaan en hervatten, naleving van de privacy van gegevens Vanaf $83/maand Formulieren app Snel en eenvoudig formulieren aanmaken Bouwer met slepen en neerzetten, verzamelen van reacties in realtime, mobiele optimalisatie, integraties met Google Spreadsheets en Slack, aanpasbare thema's Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $5/maand

De beste Feathery alternatieven om te gebruiken

Wij hebben het werk voor je gedaan en de beste gratis alternatieven voor Feathery op de markt voor je uitgezocht. Bekijk ze hieronder:

1. ClickUp (het beste voor workflow automatisering & Taak integratie)

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door ClickUp AI. Het wordt geleverd met ClickUp Forms, een krachtige online formulierbouwer die verder gaat dan eenvoudige gegevensverzameling.

Bouw interactieve formulieren en verzamel gedetailleerde inzichten met ClickUp Forms

Met ClickUp Forms kunt u interactieve formulieren maken om inzichten te verzamelen. Vervolgens kunt u reacties op formulieren omzetten in actie-items.

Voorbeeld: Een intern aanvraagformulier kan goedkeuringen en escalaties triggeren

Een formulier voor clientaanvragen kan automatisch een Taak aanmaken voor je team

Een feedback formulier kan follow-ups toewijzen op basis van sentiment analyse

Feathery vereist handmatige inspanning om inzichten uit formuliergegevens te halen. ClickUp Forms automatiseert dit proces door te integreren met ClickUp Brain, het sentiment onder klanten samen te vatten, veelvoorkomende vragen te identificeren en acties voor te stellen.

Dankzij deze intelligente analyse kun je sneller betere beslissingen nemen op basis van duidelijke inzichten.

Vraag ClickUp Brain om samenvattingen, suggesties of vragen

Maar dat is nog niet alles.

ClickUp Forms integreert naadloos met uw workflows. U kunt processen automatiseren waarbij reacties op formulieren direct triggeren tot het aanmaken van taken, status updates en opdrachten. Met ClickUp-taak automatiseringen kunt u regels instellen om taken aan te maken, ze aan de juiste persoon toe te wijzen en de urgentie ervan te markeren, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Stel met een eenvoudige if/then-logica automatiseringen in voor uw formulieren met ClickUp Automations

Je hebt ook de flexibiliteit om je gegevens in verschillende formats weer te geven. De verschillende weergaven van ClickUp bieden een meer georganiseerde manier om naar uw gegevens te kijken en geïnformeerde beslissingen te nemen met Kanban-borden, cirkeldiagrammen en andere visualisaties.

Brandingopties zijn een ander sterk punt van ClickUp Forms. U kunt uw formulieren aanpassen met thema's, achtergronden, kleuren en logo's zodat ze perfect passen bij de identiteit van uw merk. Ondertussen kunt u gemakkelijk statistieken bijhouden en voorwaardelijke logica gebruiken om vragen dynamisch aan te passen op basis van de antwoorden van gebruikers, waardoor de algehele gebruikerservaring wordt verbeterd.

Vriendelijke tip: Het is ook supergemakkelijk om uw ClickUp formulieren te delen. U hoeft alleen maar de directe link naar het formulier te kopiëren en het te delen met wie u maar wilt (letterlijk, dat is alles!) Bovendien kunt u ervoor kiezen om een HTML formulier toe te voegen aan uw landingspagina via het gedeelte Embed code.

Klaar om aan de slag te gaan met ClickUp Formulieren? Bekijk het ClickUp Feedback Formulier Sjabloon voor een snelle en effectieve installatie. Met dit sjabloon kunt u feedback van klanten verzamelen, verzoeken stroomlijnen en verzendingen omzetten in uitvoerbare Taken, allemaal op één plek.

Ontvang gratis sjabloon Verzamel eenvoudig feedback van klanten met het ClickUp Feedback Formulier sjabloon

ClickUp beste functies

Inzichten in formulieren omzetten in Taken: Zet verzamelde gegevens om in uitvoerbare Taken binnen Zet verzamelde gegevens om in uitvoerbare Taken binnen ClickUp-taak om de productiviteit en follow-up te verbeteren

Communiceer met ClickUp Chat: Bespreek inzichten, deel updates en werk samen in realtime met Bespreek inzichten, deel updates en werk samen in realtime met ClickUp Chat

Stel doelen en volg ze op: Bewaak de voortgang met Bewaak de voortgang met ClickUp Goals door verzonden formulieren om te zetten in meetbare doelen en hun voltooiing bij te houden

Gebruik tijdsregistratie: Houd bij hoeveel tijd er wordt besteed aan het werken aan taken die zijn gegenereerd door inzichten in formulieren met Houd bij hoeveel tijd er wordt besteed aan het werken aan taken die zijn gegenereerd door inzichten in formulieren met ClickUp Time Tracking

ClickUp limiet

Voor nieuwe gebruikers kan de leercurve steiler zijn

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

In een recensie van G2 staat,

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is dat het meerdere tools op één plek vervangt. Je hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende apps. Het biedt een ongeëvenaard aantal functies vergeleken met andere software. Het is ook zeer aanpasbaar aan elke werkstroom dankzij functies zoals meerdere instellingen waarmee ik projecten precies kan instellen zoals ik wil, dashboards die me een duidelijk overzicht geven van rapporten en statistieken en automatiseringen die me uren besparen door terugkerende taken uit te voeren.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is dat het meerdere tools op één plek vervangt. Je hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende apps. Het biedt een ongeëvenaard aantal functies vergeleken met andere software. Het is ook zeer aanpasbaar aan elke werkstroom dankzij functies zoals meerdere instellingen waarmee ik projecten precies kan instellen zoals ik wil, dashboards die me een duidelijk overzicht geven van rapporten en statistieken en automatiseringen die me uren besparen door terugkerende taken uit te voeren.

None

2. Jotform (Beste voor het bouwen van formulieren zonder code)

via Jotform

jotform is een online formulierbouwer om het maken, delen en beheren van formulieren te vereenvoudigen. De gebruiksvriendelijke interface biedt een drag-and-drop bouwer, waardoor het aanmaken van formulieren toegankelijk is voor gebruikers zonder codeervaardigheden.

Jotform is populair bij bedrijven die gegevens willen verzamelen via enquêtes, feedbackformulieren, registraties en meer. Het ondersteunt verschillende integraties met andere tools om de efficiëntie van de workflow te verbeteren.

De beste functies van Jotform

Gebruik een intuïtieve bouwer voor formulieren met slepen en neerzetten om ze eenvoudig aan te passen

Probeer uitgebreide sjablonen voor formulieren voor verschillende bedrijfstakken en doeleinden

Naadloos integreren met apps zoals Google Spreadsheets, PayPal en Mailchimp

Gebruik geavanceerde voorwaardelijke logica voor een gepersonaliseerde formulier ervaring

Jotform beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met geavanceerdere tools voor het bouwen van formulieren

De prijs kan hoog zijn voor kleine bedrijven

De knop voor ongedaan maken is niet gemakkelijk toegankelijk

Jotform prijzen

Starter: Gratis

Brons: $39 per maand

Zilver: $49 per maand

Goud: $129 per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jotform

G2: 4. 7/5 (3400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Jotform?

Een G2 review zegt,

Jotform maakt het aanmaken van formulieren ongelooflijk eenvoudig met zijn drag-and-drop interface, waardoor ik snel professionele, gepolijste formulieren kan maken met behulp van verschillende sjablonen voor contactformulieren, enquêtes en meer. Het responsieve ontwerp zou echter beter kunnen, omdat formulieren soms niet goed worden weergegeven op mobiele apparaten, wat een probleem is voor mobiele gebruikers.

Jotform maakt het aanmaken van formulieren ongelooflijk eenvoudig met zijn drag-and-drop interface, waardoor ik snel professionele, gepolijste formulieren kan maken met behulp van verschillende sjablonen voor contactformulieren, enquêtes en meer. Het responsieve ontwerp zou echter beter kunnen, omdat formulieren soms niet goed worden weergegeven op mobiele apparaten, wat een probleem is voor mobiele gebruikers.

3. Microsoft Formulieren (het beste voor Microsoft 365 gebruikers die basisenquêtes en quizzen nodig hebben)

via Microsoft Forms

Microsoft Forms is een eenvoudig hulpmiddel voor het maken van online enquêtes, polls en quizzen. Het is naadloos geïntegreerd met Microsoft 365 en stelt gebruikers in staat om reacties in realtime te verzamelen, gegevens te analyseren met ingebouwde grafieken en resultaten te exporteren naar Excel voor meer inzicht.

Met een intuïtief ontwerp, AI-gestuurde suggesties en aanpassingsopties is Microsoft Forms ideaal voor bedrijven, docenten en teams die het verzamelen van feedback en de besluitvorming willen stroomlijnen.

Microsoft Formulieren beste functies

Anonieme reacties inschakelen in sommige instellingen

Deel formulieren eenvoudig via koppelingen, QR-codes of e-mails

Verzamel realtime reacties met automatische gegevensvisualisatie

Zorg voor toegankelijkheid met mobielvriendelijke formulieren

Microsoft Formulieren beperkingen

Minder ontwerp- en brandingopties dan concurrenten

Mist functies zoals voorwaardelijke logica en geavanceerde analyses

Ondersteunt alleen tot 7 maten in plaats van een volledige schaal van 1-10

Microsoft Formulieren prijzen

Business Basis: $7. 14 per gebruiker per maand

Business Standaard: $14. 88 per gebruiker per maand

Business Premium: $26. 20 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Microsoft Formulieren

G2: 4. 4/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Microsoft Formulieren?

Een G2 review zegt,

Microsoft Forms is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en maakt het eenvoudig om gegevens van meerdere mensen tegelijk te verzamelen met realtime bijhouden van reacties en analyses. De klantenservice is snel en betrouwbaar en de implementatie is eenvoudig voor regelmatig gebruik. Het mist echter geavanceerde functies en ondersteunt geen anonieme reacties in de Enterprise-modus, wat een nadeel kan zijn.

Microsoft Forms is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en maakt het eenvoudig om gegevens van meerdere mensen tegelijk te verzamelen met realtime bijhouden van reacties en analyses. De klantenservice is snel en betrouwbaar, en de implementatie is eenvoudig voor regelmatig gebruik. Het mist echter geavanceerde functies en ondersteunt geen anonieme reacties in de Enterprise-modus, wat een nadeel kan zijn.

4. Wufoo (het beste voor het maken van formulieren met een eigen merk)

via Wufoo

Wufoo is een handige online formulierenbouwer die de zaken eenvoudig houdt met zijn eenvoudige drag-and-drop interface en vooraf ontworpen thema's. Met Wufoo wordt het maken van strakke formulieren met een eigen merk een fluitje van een cent.

Bovendien zit het boordevol functies om bedrijven te helpen gegevens te verzamelen, betalingen te ontvangen en hun workflows te stroomlijnen via integraties. En als het gaat om het begrijpen van al die gegevens, kun je terecht bij de ingebouwde analysetools van Wufoo.

De beste functies van Wufoo

Bouw en implementeer snel aangepaste formulieren met een intuïtieve drag-and-drop bouwer

Integreer formulieren eenvoudig met tools als Zapier, Mailchimp en Salesforce om workflows te stroomlijnen

Maak veilige inning van betalingen mogelijk via integraties met grote gateways zoals PayPal en Stripe

Toegang tot realtime analyses met aangepaste rapportagehulpmiddelen en exporteerbare gegevens voor diepere inzichten

Wufoo beperkingen

Verouderd ontwerp waardoor Wufoo niet gebruiksvriendelijk is

Ontbreekt CAPTCHA of sterke spambeveiliging, waardoor formulieren kwetsbaar zijn

Beperkte CSS-aanpassingsopties voor geavanceerde ontwerptweaks

Wufoo prijzen

Starter: $16. 25 per maand

Professioneel: $29. 08 per maand

Geavanceerd: $74. 08 per maand

Ultiem: $183. 25 per maand

Beoordelingen en recensies van Wufoo

G2: 4. 2/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Wufoo?

In een recensie van G2 staat,

Wufoo is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool die geen geavanceerde codeervaardigheden vereist, zelfs niet voor complexe formulieren. De diensten zijn aantrekkelijk en de prijs is redelijk. Het ontwerp voelt echter verouderd en niet erg gebruiksvriendelijk voor gebruikers die de voorkeur geven aan een moderne interface, en de CSS-aanpassingsopties zijn enigszins beperkt.

Wufoo is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool die geen geavanceerde codeervaardigheden vereist, zelfs niet voor complexe formulieren. De diensten zijn aantrekkelijk en de prijs is redelijk. Het ontwerp voelt echter verouderd en niet erg gebruiksvriendelijk voor gebruikers die de voorkeur geven aan een moderne interface, en de CSS-aanpassingsopties zijn enigszins beperkt.

5. Zoho Forms (het beste voor bedrijven die het Zoho ecosysteem gebruiken voor het verzamelen van gegevens)

via Zoho Forms

Zoho Forms biedt een uitgebreide aanpak voor het bouwen van aangepaste online formulieren. Het is ontworpen voor verschillende gebruikssituaties, zoals het verzamelen van feedback, enquêtes en het genereren van leads.

De flexibele interface stelt bedrijven in staat om bestel formulieren in te sluiten, workflows te automatiseren en real-time notificaties te ontvangen. Met mobiele toegang en integratieopties zorgt Zoho Forms voor effectieve gegevensverzameling en -beheer.

Zoho Formulieren beste functies

Ontwerp formulieren met gemak met een mobiel-responsieve drag-and-drop bouwer

Automatiseer goedkeuringen en taaktoewijzingen om interne workflows te stroomlijnen

Offline toegang tot formulieren met ondersteuning van mobiele apps voor iOS en Android

Genereer visuele rapporten en houd prestaties bij met ingebouwde analysetools

Soepel integreren met Zoho apps, Google Werkruimte en tools van derden zoals Mailchimp

Zoho Formulieren limiet

Sommige gebruikers rapporteren af en toe haperingen of traagheid in de functie voor het synchroniseren van mobiele apps

Geavanceerde aanpassingen kunnen enige technische kennis vereisen, vooral voor voorwaardelijke logica

Beperkte ontwerpflexibiliteit in vergelijking met concurrenten met modernere of dynamische stylingopties

Prijzen van Zoho Formulieren

Gratis

Basis : $10 per gebruiker per maand

Standaard : $25 per gebruiker per maand

Professioneel : $50 per gebruiker per maand

Premium: $90 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Forms

G2: 4. 5/5 (130+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (160+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoho Forms?

In een recensie van G2 staat,

Zoho Forms is eenvoudig te gebruiken en integreert goed, waardoor het een betrouwbare keuze is voor basisformulieren. Het is geweldig voor het efficiënt afhandelen van e-mails en is al jaren onze favoriete oplossing. De prijs zou echter beter kunnen en er ontbreken bepaalde functies. Bovendien kun je, als je niet oppast, met een extra abonnement komen te zitten en kan de helpdesk traag reageren.

Zoho Forms is eenvoudig te gebruiken en integreert goed, waardoor het een betrouwbare keuze is voor basisformulieren. Het is geweldig voor het efficiënt afhandelen van e-mails en is al jaren onze favoriete oplossing. De prijs kan echter beter en er ontbreken bepaalde functies. Bovendien kun je, als je niet oppast, met een extra abonnement komen te zitten en kan de helpdesk traag reageren.

6. Typeform (het beste voor het maken van aantrekkelijke, interactieve formulieren)

via Typeform

Typeform is ontworpen voor het maken van interactieve formulieren, enquêtes en quizzen. In tegenstelling tot Feathery, dat zich richt op dynamische gegevensverzameling, ligt de kracht van Typeform in het leveren van aantrekkelijke en visueel aantrekkelijke formulieren die de deelname van gebruikers stimuleren en inschrijfformulieren verbeteren.

Het unieke format met één vraag per keer en de uitgebreide integratiemogelijkheden maken het een robuust alternatief voor bedrijven die de gebruikerservaring en interactiviteit willen verbeteren.

Typeform beste functies

Maak visueel aantrekkelijke formulieren en enquêtes die een gespreksgevoel geven en het voltooiingspercentage verhogen

Pas formulieren aan met uw merkkit, lettertypes en kleurthema's voor een gepolijste, professionele look

Gebruik Logic Jump en Verborgen Velden om user journeys te personaliseren en slimmere vragen te stellen

Integreer naadloos met tools zoals Google Spreadsheets, HubSpot, Slack en Facebook Pixel

Houd conversies en publieksgedrag bij met ingebouwde analytics en marketingintegraties

Typeform limiet

Betere functies kunnen worden vergrendeld achter dure abonnementen, vooral voor kleinere teams

Beperkte offline functionaliteit-formulieren vereisen een internetverbinding om te werken

Aangepaste lay-outs en ontwerpaanpassingen buiten de standaard stijl zijn enigszins beperkt

Typeform prijzen

Basis: $29 per maand

Plus: $59 per maand

Business: $99 per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Typeform

G2: 4. 5/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (900+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Typeform?

In een recensie van G2 staat,

Met Typeform is het supergemakkelijk om complexe formulieren te maken en het toch persoonlijk te houden voor gebruikers. Het heeft het verzenden van spam op mijn website drastisch verminderd en algemene vragen verbeterd. De pagina met resultaten is geweldig om snel statistieken van klanten te verzamelen. Ik vind het echter niet prettig dat sommige functies zijn vergrendeld achter premium prijzen.

Met Typeform is het supergemakkelijk om complexe formulieren te maken en het toch persoonlijk te houden voor gebruikers. Het heeft het verzenden van spam op mijn website drastisch verminderd en algemene vragen verbeterd. De pagina met resultaten is geweldig om snel statistieken van klanten te verzamelen. Ik vind het echter niet prettig dat sommige functies zijn vergrendeld achter premium prijzen.

7. Google Formulieren (het beste voor particulieren die Google Werkruimte gebruiken)

via Google Forms

Google Forms is een gratis, gebruiksvriendelijke tool die perfect is voor het maken van enquêtes, quizzen en feedbackformulieren. Het is populair om zijn eenvoud en soepele integratie met Google Werkruimte, waardoor het verzamelen van gegevens super eenvoudig is.

Hoewel het niet veel geavanceerde aanpassingsopties biedt, biedt het wel alle basis die je nodig hebt, zoals het maken van een enquête om snel reacties te verzamelen en te analyseren.

De beste functies van Google Formulieren

Maak gratis onbeperkte formulieren met een eenvoudige en gebruikersvriendelijke interface

Pas formulieren aan met thema's, afbeeldingen, kleuren en lettertypen voor een merklook

Verzamel en analyseer reacties in realtime met naadloze Google Spreadsheets integratie

Deel formulieren direct via een link of e-mail en werk in realtime samen met teamgenoten

Gebruik kant-en-klare sjablonen om snel enquêtes, quizzen en feedbackformulieren te starten

Google Formulieren limiet

Mist sjablonen, vertakkingen en aangepaste achtergronden (GIFs/video's)

Formulieren kunnen visueel basic aanvoelen, met minder ontwerpopties dan eersteklas tools

Geen ingebouwde vastlegging van handtekeningen of aangepaste verificatie van gebruikers buiten Google login

Prijzen van Google Formulieren

Gratis

Business Starter: $7. 20 per gebruiker per maand

Business Standaard: $14. 40 per gebruiker per maand

Business Plus: $21. 60 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Formulieren

Capterra: 4. 7/5 (11.000+ beoordelingen)

G2: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Google Formulieren?

Een Capterra beoordeling zegt,

Google Formulieren is een geweldig hulpmiddel voor het verzamelen van gegevens van vrienden van het werk of leden van de gemeenschap. Het ontbreekt echter aan sjablonen voor vragenlijsten en enquêtes, en er is geen vertakking of logica die overgeslagen kan worden. Bovendien ondersteunt het geen aangepaste achtergronden met GIF's of korte video's, wat de aanpasbaarheid beperkt.

Google Formulieren is een geweldig hulpmiddel voor het verzamelen van gegevens van vrienden van het werk of leden van de gemeenschap. Het ontbreekt echter aan sjablonen voor vragenlijsten en enquêtes, en er is geen vertakking of logica die overgeslagen kan worden. Bovendien ondersteunt het geen aangepaste achtergronden met GIF's of korte video's, wat de aanpasbaarheid beperkt.

8. Formstack (het beste voor gebruikers van ondernemingen die formulieren willen maken en documenten willen beheren)

via Formstack

Formstack is een enterprise-grade, no-code platform gebouwd voor meer dan alleen het aanmaken van formulieren. Je kunt er krachtige formulieren mee maken, documenten beheren en zelfs e-handtekeningen verzamelen.

In tegenstelling tot Feathery biedt Formstack een meer alles-in-één oplossing om workflows te stimuleren. Het integreert eenvoudig met verschillende zakelijke tools, waardoor u het verzamelen van gegevens kunt stroomlijnen, processen kunt automatiseren en uw waardevolle gegevens op hun plaats kunt houden.

De beste functies van Formstack

Bouw geavanceerde formulieren met een intuïtieve drag-and-drop bouwer-geen kennis van codering vereist

Goedkeuringen, notificaties en workflows automatiseren om de efficiëntie van teams te verbeteren

Analyseer verzendgegevens met gedetailleerde rapportage en optimalisatietools

Zorg voor veilige opslagruimte voor documenten met versleuteling, HIPAA-compliance en voorwaardelijke logica

Integreer met meer dan 100 tools, waaronder Salesforce, PayPal, Microsoft en Zapier

Formstack limiet

Kan prijzig worden voor kleinere bedrijven of teams met een beperkt budget

Sommige gebruikers rapporteren een leercurve bij de instelling van complexe workflows of integraties

Mobiele respons en prestaties kunnen soms inconsistent zijn

Formstack prijzen

Formulieren: $99 per maand

Suite: $299 per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Formstack

G2: 4. 3/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4. 0/5 (110+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Formstack?

Een Capterra beoordeling zegt,

Formstack biedt een gebruiksvriendelijke interface met eenvoudige functies voor het bouwen van formulieren. Hoewel de drag-and-drop elementen eenvoudig zijn, is de verbinding met betaalsoftware of het verzamelen van betalingen niet zo intuïtief.

Formstack biedt een gebruiksvriendelijke interface met eenvoudige functies voor het bouwen van formulieren. Hoewel de drag-and-drop elementen eenvoudig zijn, is de verbinding met betaalsoftware of het verzamelen van betalingen niet zo intuïtief.

9. FormAssembly (het beste voor ondernemingen die zich richten op veilige gegevensverzameling en compliance)

via FormAssembly

FormAssembly is een gegevensverzamelingsplatform dat is ontworpen voor organisaties die veiligheid, compliance en flexibiliteit hoog in het vaandel hebben staan. Het onderscheidt zich door de eenvoud van drag-and-drop voor het snel aanmaken van formulieren en geavanceerde codeeropties voor maatwerk.

FormAssembly's sterke integratie met Salesforce en compliance functies maken het een waardevolle keuze voor bedrijven die gevoelige gegevens en complexe workflows beheren.

De beste functies van FormAssembly

Maak complexe, veilige formulieren met behulp van een krachtige drag-and-drop bouwer met ondersteuning voor HTML aanpassingen

Directe verbinding met Salesforce en andere grote platforms voor naadloos synchroniseren van gegevens

Automatiseer workflows met voorwaardelijke logica, goedkeuringen in meerdere fasen en robuuste formulierlogica

Zorg voor naleving van strenge veiligheidsnormen zoals HIPAA, GDPR en SOC 2

Verzamel betalingen veilig via geïntegreerde gateways zoals Stripe en Authorize. net

FormAssembly limiet

Hogere prijsklassen zijn mogelijk niet ideaal voor kleine bedrijven of solo gebruikers

Af en toe vertraagde reacties van klantenservice, vooral bij technische problemen

Prijzen FormAssembly

Basis: $83 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Essentials: Aangepaste prijzen

Teams: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Gov Cloud: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van FormAssembly

G2: 4. 5/5 (380+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over FormAssembly?

Een Capterra beoordeling zegt,

FormAssembly is gebruiksvriendelijk, met eenvoudige Salesforce-integratie en AI-gegenereerde functies die het aanmaken van formulieren vereenvoudigen. Het is gemakkelijk om door velden te navigeren, formulieren te klonen zonder opmaak te verliezen en de klantenservice reageert snel. Het mist echter aanpassingsopties voor CSS en staat geen PDF bijlagen toe in e-mails met notificaties.

FormAssembly is gebruiksvriendelijk, met eenvoudige Salesforce-integratie en AI-gegenereerde functies die het aanmaken van formulieren vereenvoudigen. Het is gemakkelijk om door velden te navigeren, formulieren te klonen zonder opmaak te verliezen en de klantenservice reageert snel. Het mist echter aanpassingsopties voor CSS en staat geen PDF bijlagen toe in e-mails met notificaties.

10. Formulieren app (het beste voor het snel en eenvoudig aanmaken van formulieren)

Forms. app is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke online formulierbouwer waarmee je in een handomdraai aanpasbare formulieren, enquêtes en quizzen kunt maken en delen. Het mobiel-responsieve ontwerp en de drag-and-drop interface zijn perfect voor alles van het verzamelen van feedback van klanten tot het afhandelen van registraties voor gebeurtenissen.

Dankzij de integratiemogelijkheden en functies voor eenvoudig delen, is het bovendien een praktische tool voor het verzamelen van alledaagse gegevens.

De beste functies van Formulieren App

Maak veelzijdige formulieren, enquêtes en quizzen met een snelle, gebruikersvriendelijke interface

Efficiënt werk organiseren met mappen en dashboards voor verschillende typen formulieren

Integreer met andere tools zoals Google Spreadsheets en Zapier om workflows te stroomlijnen

Krijg toegang tot alle functies, zelfs op het gratis abonnement, inclusief mobielvriendelijke sjablonen

Pas het ontwerp van formulieren aan aan uw merk met behulp van ingebouwde visuele hulpmiddelen

Formulieren app limiet

Sommige gebruikers rapporteren af en toe bugs of prestatievertragingen in de mobiele app

Geavanceerde functies (zoals voorwaardelijke logica) kunnen moeilijker te vinden of in te stellen zijn

Beperkte documentatie en handleidingen voor nieuwe gebruikers die stap voor stap begeleiding nodig hebben

Prijzen van Formulieren App

Free: Gratis

Basis: $5 per maand

Pro: $10 per maand

Premium: $25 per maand

Beoordelingen en recensies van Formulieren apps

G2: 4. 5/5 (480+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (240+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Forms App?

Een Capterra beoordeling zegt,

Formulieren. app maakt het verzamelen van gegevens ongelooflijk eenvoudig, met efficiënte functies voor het maken van tabellen voor analyse. Het is echter niet mogelijk om reeds ingediende vragenlijsten te bewerken zonder de verzamelde gegevens te verstoren.

Formulieren. app maakt het verzamelen van gegevens ongelooflijk eenvoudig, met efficiënte functies voor het maken van tabellen voor analyse. Het is echter niet mogelijk om reeds ingediende vragenlijsten te bewerken zonder de verzamelde gegevens te verstoren.

Gebruik ClickUp om interactieve formulieren te bouwen en te maken

ClickUp Forms tilt het bouwen van formulieren naar een hoger niveau door intelligente workflows, aanpasbare weergaven en inzichten op basis van ClickUp te combineren.

Of u nu feedbackformulieren, intakeformulieren voor projecten, betalingsformulieren, registratieformulieren of klantenenquêtes maakt, ClickUp is de ideale oplossing om reacties om te zetten in bruikbare Taken en waardevolle inzichten.

En het beste deel? Het integreert naadloos met je bestaande workflows, automatiseert de toewijzing van taken en organiseert gegevens op een manier die voor jou logisch is. Bovendien kunt u met de verschillende weergaven van ClickUp gegevens visualiseren zoals nooit tevoren, via Kanban-borden, cirkeldiagrammen of aangepaste dashboards.

Klaar om het maken van formulieren eenvoudiger en effectiever te maken? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!