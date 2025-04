Top 10 MKB Software-oplossingen om de groei in 2025 te stimuleren

Een klein bedrijf runnen betekent veel petten op hebben: facturen beheren, toezicht houden op projecten, met klanten praten en je team in de gaten houden. Dat is heel wat!

Het goede nieuws is dat software voor projectmanagement voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) u het zware werk uit handen neemt.

Een platform voor projectmanagement met automatisering kan bijvoorbeeld workflows efficiënter maken; machine learning kan bedrijven helpen trends te voorspellen en cloud computing stroomlijnt de samenwerking. De mogelijkheden blijven zich uitbreiden.

Daarom hebben we deze lijst met top SMB software samengesteld om je te helpen de groei van je bedrijf te stimuleren en nieuwe klanten te werven.

Top 10 MKB Software-oplossingen in een oogopslag

Hier is een snelle vergelijkingstabel voor de SMB-software:

Wat moet je zoeken in SMB-software?

Het kiezen van de juiste projectmanagement software voor kleine bedrijven kan overweldigend zijn. Er zijn te veel opties, te veel functies en veel te veel prijslabels. Wat is nu echt belangrijk?

De sleutel is om tools te vinden die nu aan je behoeften voldoen en je tegelijkertijd de flexibiliteit geven om te groeien. Hier is wat je in de gaten moet houden:

Core business mogelijkheden: Gebruik je vijf verschillende tools voor facturering, incidentbeheer en klantenservice? Dat is een rommeltje. De beste SMB-software combineert relatiebeheer (CRM), voorraadbeheer, taakbeheer en andere kernfuncties in één keurig pakket

Automatisering: Ga voor tools die helpen bij het automatiseren van Taken, zoals het opvolgen van klanten, salarisverwerking en orderbevestigingen, om uw werk gemakkelijker te maken

Rapportage en analyse: Zoek naar software met geavanceerde rapportage- en analysefuncties die gedetailleerde, realtime inzichten geven in verkoopprestaties, beschikbaarheid van werknemers, voortgang van projecten en websiteverkeer en -analyses

Samenwerking tussen teams : Als je met een team werkt, zoek dan naar software voor kleine en middelgrote bedrijven met deeltaken, tijdsregistratie en deelopties voor bestanden

Eenvoudige prijsstelling en schaalbaarheid: Extra functies betekenen niet veel als de prijs je portemonnee doet huilen. Zoek naar flexibele prijsabonnementen die passen bij de grootte en het budget van je bedrijf. Bonuspunten als er een gratis proefversie is, zodat u kunt testen voordat u de software toewijst

Eenvoudige integratie met wat je al gebruikt: Niemand wil van de ene op de andere dag alles veranderen. Je nieuwe software moet gemakkelijk integreren met je bestaande IT-infrastructuur, of het nu je boekhoudsoftware, CRM of e-mailmarketingplatform is

Gebruiksvriendelijkheid: De beste SMB tools zijn intuïtief, zodat jij en je team aan de slag kunnen zonder urenlange training

volgens het SMB Tech Survey gebruikt 79% van de eigenaren van kleine bedrijven minstens twee digitale tools om hun activiteiten te beheren, en 13% gebruikt er vijf of meer!

De 10 beste MKB-software

Laten we eens kijken naar de beste software voor kleine en middelgrote bedrijven, hun beste functies, prijzen en zelfs limieten.

1. ClickUp (Beste alles-in-één software voor werkbeheer voor het MKB)

Beheer al uw projecten, documenten en discussies op één plek met de Projectmanagement oplossing van ClickUp

Je hebt een klein bedrijf met een gepassioneerd team dat staat te popelen om dingen Nog te doen. Maar iedereen heeft zijn eigen manier van werken. De financiën worden beheerd met spreadsheets, het marketingteam gebruikt een ander platform om leads te beheren en de bedrijfsvoering? Dat is op een heel ander platform. Voor je het weet ben je meer tijd kwijt aan het schakelen tussen tools dan aan het werk doen. Dit is waar uitgebreide projectmanagementtools zoals ClickUp uw werk gemakkelijker maken. ClickUp is de alles app voor werk, die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door ClickUp AI die kleine en middelgrote bedrijven helpt sneller en slimmer te werken.

Met de ClickUp Projectmanagement Solution kunt u uw projecten op één plaats plannen, uitvoeren en controleren. Begin met een lijst van de reikwijdte en vereisten van het project in ClickUp Docs. U kunt tabellen toevoegen, opmaakelementen invoegen en in realtime bewerkingen uitvoeren met uw teamleden.

Projectomvang en -vereisten beheren in ClickUp Docs

Kleine en middelgrote bedrijven hebben vaak open rollen en het kan moeilijk zijn om bij te houden waar iedereen mee bezig is. Maar niet met ClickUp-taaken. Het helpt u om duidelijke Taken toe te wijzen aan elk lid van het team voor een betere verantwoording.

Wijs prioriteiten toe aan taken en houd de voortgang gemakkelijk bij met ClickUp Taken

Wil je dat teamleden samenwerken? Stel afhankelijkheid van taken in zodat het werk sneller Klaar is. Je kunt zelfs prioriteiten voor taken en aangepaste statussen voor taken instellen, zodat je ze gemakkelijk kunt controleren. Als u onderweg bent en snel een update nodig hebt van uw openstaande taken en waar uw team aan werkt, kunt u terecht bij ClickUp Brain, de krachtige ClickUp AI assistent!

Ontvang direct samenvattingen van taken en inzichten met ClickUp Brain

ClickUp Brain kan direct updates geven over projecten en taken en zelfs samenvattingen chatten. Het werkt als een kennisbeheertool en haalt antwoorden op uit uw documenten, Taken, Wiki's en Chat. En dat is nog niet alles! ClickUp Brain werkt ook als een schrijfassistent. Het kan gepersonaliseerde e-mailcampagnes, posts op sociale media of websiteteksten voor clients maken. Als u op zoek bent naar een tool om efficiënter te werken, dan is ClickUp Automations alles wat u nodig hebt. Het helpt je om op triggers gebaseerde workflows in te stellen om het werk Nog sneller Klaar te krijgen.

Automatiseer werkstromen en verbeter de efficiëntie met ClickUp Automations

Het beste aan ClickUp? U hoeft geen geld uit te geven aan meerdere tools om uw teamleden op dezelfde pagina te houden. Alles is beschikbaar in één uitgebreid platform.

Om het bedrijfsbeheer nog vlotter te laten verlopen, biedt ClickUp vooraf ontworpen sjablonen aan. Bijvoorbeeld, de ClickUp Project Management Template brengt alle projectmanagement taken op één plaats. Het helpt u ook bij de weergave van de projectbeschrijving, de status van de prioriteit van de taken en het succes van het project.

Ontvang gratis sjabloon Beheer complexe projecten eenvoudig met het sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

Als je een bedrijf runt, komt er altijd veel op je af en een duidelijk abonnement kan het verschil maken. Het ClickUp Business Roadmap Template vereenvoudigt strategische planning door doelen om te zetten in duidelijke, uitvoerbare stappen. Het helpt u om teams op één lijn te krijgen, prioriteiten te stellen voor taken en de voortgang te visualiseren - alles op één plek.

Ontvang gratis sjabloon Visualiseer uw bedrijfsstrategie en prioriteer taken met het ClickUp-taak Stappenplan sjabloon

U kunt zelfs de ClickUp Business Inventory Register Template proberen om alle items van de inventaris op één plaats bij te houden en de ClickUp Monthly Business Status Report Template om de maandelijkse bedrijfsprestaties te visualiseren.

ClickUp beste functies

Stroomlijn teamcommunicatie, zet berichten om in taken en verbind taken en berichten met ClickUp-taak

Stel zakelijke doelen en verdeel ze in bruikbare Taken met ClickUp Goals

Brainstorm, plan en werk samen met behulp van sticky notes, grafieken en mediabestanden om ideeën om te zetten in actie in ClickUp Whiteboards

Plan projecten op uw eigen manier met 15+ aanpasbare ClickUp weergaven - of het nu Kanban, Kalender of Gantt grafieken zijn

Maak gebruik van ClickUp integraties om essentiële tools zoals Xero, Quickbooks, Zapier of verschillende andere aan te sluiten voor end-to-end bedrijfsbeheer, van boekhouding tot HR-activiteiten

Consolideer verkoop, klantenbeheer en samenwerking tussen teams met ClickUp CRM

Visualiseer klantincidenten, voortgang van taken, werklasten van teams en marketinginitiatieven met ClickUp Dashboards

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers hebben tijd nodig om te navigeren en alle functies volledig te benutten

ClickUp prijzen

[prijstabel]

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Omdat we een kleiner team zijn en duizenden bestellingen van over de hele wereld hebben, moeten we ultra-efficiënt zijn en met ClickUp Gantt grafieken kunnen we al onze productie en logistiek op één plek bijhouden, waardoor ons productieteam twee derde efficiënter is.

2. Intuit QuickBooks Online (het beste voor facturatie en boekhouding)

via QuickBooks

QuickBooks Online is de oplossing voor kleine bedrijven die hun financiën in de hand willen houden zonder zich zorgen te hoeven maken. Het omvat alles, van facturen en uitgaven bijhouden tot betalingen en bankafstemmingen. Je kunt het zelfs aanpassen met honderden integraties van apps.

QuickBooks importeert automatisch je bank- en kredietkaart transacties en matcht ze vervolgens met je administratie om alles nauwkeurig bij te houden. Je kunt zelfs bankregels instellen om reconciliatie en categorisatie moeiteloos te laten verlopen. En als je ooit vastloopt, is er de ingebouwde AI-chatbot om je te helpen met financiële inzichten en boekhoudkundige vragen.

De beste functies van Intuit QuickBooks Online

Automatiseer terugkerende facturen, factuurbetalingen en betalingsherinneringen terwijl je gegevens in de cloud worden opgeslagen

Verstuur facturen rechtstreeks vanaf je telefoon of Gmail, voeg betaalknoppen toe en converteer schattingen naar facturen met één klik

Beheer inventaris, leveranciers en bestellingen met ingebouwde functies voor bijhouden en bundelen

Krijg on-demand toegang tot gedetailleerde financiële rapportages of stel in dat ze automatisch worden uitgevoerd voor realtime bedrijfsinzicht

Beperkingen van Intuit QuickBooks Online

Komt regelmatig bugs tegen die werkstromen kunnen verstoren

Mist sterk gebruikersbeheer en herkenningsnauwkeurigheid in de functie Snap receipt

Prijzen Intuit QuickBooks Online

Eenvoudige start: $35/maand

Essentials: $65/maand

Plus: $99/maand

Geavanceerd: $235/maand

Beoordelingen en recensies van Intuit QuickBooks Online

G2: 4. 4/5 (270+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (7.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Intuit QuickBooks Online?

Het gemak van inloggen en navigeren in Intuit QuickBooks was mijn favoriet. Ik kon in ongeveer 10 minuten een nieuwe werknemer toevoegen en hem ook koppelingen sturen om zich in te schrijven in het prikkloksysteem. Ik denk dat het deel dat ik het minst leuk vond de prijs was. Het kostte het bedrijf zeker meer om te gebruiken dan onze nieuwe payroll service. De klantenservice was ook niet de beste.

wist je dat? Met QuickBooks Online kunt u uw boeken veilig delen met uw accountant via de functie Invite Accountant.

3. HubSpot CRM (het beste voor verkooppijplijnbeheer)

via HubSpot

HubSpot CRM houdt alles wat je nodig hebt op één plek: marketing, verkoop en service, allemaal met elkaar verbonden. Je kunt eenvoudig leads vangen via webformulieren, chatbots of mobiel, en elke interactie bijhouden zodat je nooit een stap in het klanttraject mist. Ga contact aan met leads via e-mail, telefoon, live chat of sociale media en automatiseer follow-ups met gepersonaliseerde workflows.

De ingebouwde AI helpt om verkopen te voorspellen, groeikansen te ontdekken en je gegevens te verrijken. Je kunt probleemloos aangepaste rapportages maken, taken beheren en workflows triggeren. Met meer dan 1.800 integraties kun je het afstemmen op de behoeften van je team, zodat het CRM voor jou werkt en niet andersom.

HubSpot CRM beste functies

Persoonlijke interacties en contactgeschiedenis bijhouden om follow-ups en relatiebeheer te stroomlijnen

Maak geautomatiseerde workflows voor interne Taken, goedkeuringen en notificaties met aangepaste of vooraf geconfigureerde opties

Toegang tot gedeelde dashboards voor realtime inzichten om verkoop- en marketingteams op elkaar af te stemmen

Gebruik slimme Breeze Copilot om werkstromen te creëren en voor te stellen

HubSpot CRM limieten

Beperkte rapportagemogelijkheden, vooral voor gegevens die niet via HubSpot zijn verzameld

Aanpassingen kunnen een uitdaging vormen voor complexe verkoopprocessen, waardoor de flexibiliteit wordt beperkt

HubSpot CRM prijzen

Gratis

Marketing Hub Starter : $15/maand per zetel

Starter Klantenplatform: $15/maand per zetel

Marketing Hub Professional: $800/maand

Marketing Hub Enterprise: $3600/maand

HubSpot CRM beoordelingen en recensies:

G2: 4. 4/5 (12.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over HubSpot?

Het beste aan HubSpot Sales Hub zijn de functies om verbinding te maken met clients of zelfs je team intern te herinneren. Het is verbazingwekkend welke rapportages het kan genereren als de juiste informatie wordt ingevoerd. Gemakkelijk te gebruiken, implementeren en integreren als je team bereid is om te leren. Er is een leercurve waar je team voor open moet staan. De online bronnen zijn geweldig om te leren. Als je team aangemeld is en het gebruikt, is het gemakkelijk om het vaak te gebruiken.

✨ Leuk weetje: Voordat HubSpot zelfs maar een product had, lanceerden de oprichters, Dharmesh Shah en Brian Halligan, een blog om het idee van inbound marketing te promoten. Ze bouwden een publiek op en positioneerden hun software als de go-to oplossing - nog voordat het bestond!

📖 Lees meer: Gebruik sjablonen voor het bijhouden van problemen om feedback van klanten in de gaten te houden of om bugs snel te identificeren en op te lossen

4. Trello (het beste voor het visualiseren van projecten)

via Trello

Trello helpt je met het visualiseren van marketingcampagnes, het aanmaken van content, het bijhouden van de verkoop en HR-taken. Je kunt kaarten maken voor taken, ze sorteren in lijsten en details toevoegen zoals deadlines, labels en prioriteiten. Moet je aantekeningen, bestanden of checklists toevoegen? Geen probleem - het staat allemaal op de kaart.

Met Trello kun je teamgenoten taggen, opmerkingen achterlaten en realtime notificaties krijgen om verantwoording af te leggen. Hoewel Trello niet geschikt is voor budgettering of facturering, kun je deze documenten wel bijvoegen als dat nodig is. Met Power-Ups voor tijdsregistratie, grafieken en analyses kun je Trello aanpassen aan jouw manier van werken.

Trello beste functies

Werkstromen aanpassen met labels, achtergronden, sjablonen en stickers met kleurcodering om ze af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van het team

Beheer en meet je marketinginspanningen met meerdere weergaven, waaronder Kanban-borden, tijdlijnen, kalenders en tabellen

Automatiseer terugkerende workflows met Butler en maak triggers, regelgebaseerde acties en aangepaste knoppen

Verhoog de efficiëntie met cloudsamenwerking en integraties zoals Slack, Google Drive, Jira, Asana, Dropbox en honderden andere apps

Trello beperkingen

Is sterk afhankelijk van integraties met derden, wat kan leiden tot extra kosten en compatibiliteitsproblemen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden maken het minder geschikt voor unieke werkstromen

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5/maand

Premium: $10/maand

Enterprise: $17. 50/maand voor 50 gebruikers

Trello beoordelingen en recensies:

G2: 4. 4/5 (13.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (23.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Trello is een geweldig hulpmiddel voor het bijhouden van organisatie en voortgang, en ik heb gemerkt dat het heel effectief is. De naadloze integratie met andere tools zoals Google Drive en Slack vereenvoudigt het beheer van verschillende Taken op een centrale locatie. Hoewel de gratis versie geweldig is, zijn sommige nuttige functies alleen beschikbaar in de premium versie. Het zou leuk zijn om wat meer opties te hebben in het gratis abonnement.

📮ClickUp Insight: Laag presterende teams hebben 4 keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? ClickUp is de alles-in-één app voor werk en brengt uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

5. Gusto (de beste voor salarisverwerking en HR-procesbeheer)

via Gusto

Gusto maakt het makkelijk om fulltime, parttime en contractmedewerkers te betalen - zonder de gebruikelijke complicaties. Je kunt nieuwe werknemers toevoegen in slechts een paar klikken, en omdat Gusto een vast maandelijks bedrag rekent, kun je de loonlijst zo vaak als je nodig hebt uitvoeren zonder extra kosten.

Het wordt ook geleverd met Gusto Wallet, dat werknemers helpt hun geld te beheren met ingebouwde budgetteringstools. Gusto biedt 11 soorten rapportages, van salarisadministratie tot HR-inzichten. Naast vaste rapporten zoals belastingdocumenten, kun je rapporten aanpassen voor elk tijdsbestek en zelfs instellen dat ze automatisch worden uitgevoerd - dagelijks, wekelijks of wanneer je maar wilt.

Gusto beste functies

Automatisch salaris splitsen met de salarissplitter om inkomsten te verdelen over meerdere accounts

Houd eenvoudig de tijdsregistratie bij met ingebouwde functies voor in- en uitklokken en shiftgeschiedenis

Automatiseer salaris- en belastingbeheer voor probleemloze berekeningen, inhoudingen en IRS-betalingen

Integreer met meer dan 46 business-, boekhoud-, HR- en communicatie-apps, waaronder QuickBooks, Xero, Shopify, Google Werkruimte, Slack en Microsoft 365

Beperkingen van Gusto

Beperkte aanpassingsmogelijkheden kunnen het platform minder flexibel maken

Gebrek aan herinneringen voor pauzes en overuren om te voldoen aan arbeidswetgeving

Gusto prijzen

Simple: $49/maand (plus $6/maand per persoon)

Meerprijs: $80/maand (plus $9/maand per persoon)

Premium: $180/maand (plus $22/maand per persoon)

Beoordelingen en recensies van Gusto:

G2: 4. 5/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Gusto?

Navigeren door Gusto is eenvoudig. Ik kan gemakkelijk en snel de taken voltooien die ik moet uitvoeren. Alle nodige informatie, zoals loonstrookjes, belastingen, bijdragen en voordelen, is gemakkelijk toegankelijk. Hun klantenservice is uitstekend en ze reageren zeer snel. Navigeren door Gusto is eenvoudig. Een nadeel is dat sommige functies een beetje tijd nodig hebben om te wennen, vooral voor nieuwe gebruikers, en bepaalde opties kunnen een beetje begraven voelen in het platform.

✨ Fun Fact: Met Gusto Wallet, kunt u uitgaven limieten voor essentiële zaken zoals huur en boodschappen en bijhouden van uw voortgang elke maand.

6. NetSuite (Beste voor Enterprise resource planning)

via NetSuite

NetSuite verbindt alles - financiën, voorraad, CRM, HR en meer - in één uniform systeem. Dankzij de zichtbaarheid in realtime en een enkele bron van waarheid kunt u slimmere, snellere beslissingen nemen zonder giswerk. En als uw business unieke vereisten heeft? U kunt uw huidige installatie uitbreiden met flexibele functies die met u meegroeien. Met meer dan dertig modules en talloze add-ons kunt u een systeem op maat maken dat precies aan uw behoeften voldoet.

NetSuite's cloud-gebaseerde ontwerp houdt alles toegankelijk vanaf elke locatie. Het stelt je in staat om voorraden bij te houden, workflows te automatiseren en nauwkeurige inzichten te krijgen zonder dat je met meerdere platforms hoeft te jongleren.

NetSuite beste functies

Werkstromen, formulieren en integraties aanpassen aan unieke bedrijfsbehoeften

Real-time inzichten via aanpasbare dashboards en voorspellende analyses

Gebruik ingebouwde tools voor lead-nurturing, marketingautomatisering en optimalisatie van de toeleveringsketen

Beheer en werk prijzen centraal bij om de winst te maximaliseren en speciale aanbiedingen te creëren die de verkoop stimuleren

NetSuite limieten

Ontbreekt aan flexibele rapportageopties, waardoor het moeilijk is om duidelijke samenvattingen en leesbare resultaten te genereren

NetSuite prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van NetSuite

G2: 4/5 (3.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (1.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over NetSuite?

Ik denk dat NetSuite een geweldige tool is voor bedrijven om te gebruiken voor een veelheid aan verschillende dingen. Van voorraadbeheer tot debiteurenbeheer, met deze site kunnen we vrij eenvoudig allerlei statistische informatie over ons bedrijf, onze voorraad en onze accounts beheren en bijhouden.

7. MailChimp (het beste voor e-mailmarketing)

via MailChimp

Als je e-mails verstuurt naar clients, klanten of abonnees, helpt MailChimp je om dit nog efficiënter te doen. Je kunt nieuwsbrieven met een eigen merknaam ontwerpen, campagnes automatiseren en prestaties bijhouden met gedetailleerde analyses.

MailChimp biedt twee intuïtieve editors met essentiële blokken content en moderne sjablonen voor kleine bedrijven, die het ontwerpen van professionele e-mails moeiteloos maken. MailChimp integreert ook met meer dan 500 apps, waaronder WordPress, Facebook en Google, voor eenvoudige aanpassingen en een groter publiek.

MailChimp beste functies

Voer inkomende campagnes met ingebouwde formulieren, landingspagina's en geautomatiseerde druppelsequenties

Gebruik afspraken maken met een geïntegreerde planningstool die online betalingen ondersteunt

Verkoop producten en beheer marketing met de native eCommerce tools

Content genereren automatiseren met MailChimp GPT-gebaseerde maker van e-mails

MailChimp limieten

Niet geschikt voor affiliate marketing, omdat streng beleid kan leiden tot annulering van account

Beperkt het aanmaken van lijsten, waardoor contactbeheer uitdagender wordt

MailChimp prijzen

Gratis

Essentials: $13/maand

Standaard: $20/maand

Premium: $350/maand

MailChimp beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (5.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (17.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over MailChimp?

Mailchimp is vrij solide voor e-mailmarketing, vooral als je net begint. De drag and drop editor maakt het ontwerpen van e-mails eenvoudig en de automatiseringstools besparen veel tijd met zaken als welkomstmails en herinneringen. De prijsstijging is een beetje pittig. Als je lijst met e-mails groeit, wordt het snel duur en de klantenservice van het gratis abonnement is in feite onbestaande.

🧠 Wist je dat? Mailchimp heeft meer dan 14 miljoen actieve gebruikers, met bijna 14.000 nieuwe inschrijvingen per dag!

8. Zendesk (het beste voor klantenservicebeheer)

via Zendesk

Zendesk is een bekende software voor probleembeheer. Het maakt klantenservice moeiteloos door al je gesprekken - e-mail, chatten, telefoon en sociale media - op één plek samen te brengen. Direct antwoord nodig? AI-chatbots zijn er voor je. Wil je realtime berichten? Live chatten is ingebouwd. Bovendien helpt een kennisbank klanten zichzelf te helpen.

Zendesk integreert ook gemakkelijk met Slack, Teams en meer dan 1200 apps, zodat alles met elkaar verbonden blijft. Ingebouwde analytics laten je reactietijden bijhouden en klanttevredenheid analyseren, en je kunt branding, thema's en widgets aanpassen aan je bedrijf.

De beste functies van Zendesk

Volg bezoekersgedrag en analyses om inzichten te krijgen en de betrokkenheid van klanten te verbeteren

Verzamel je klantgegevens, van aankopen tot voorkeuren, met Zendesk Sunshine

Chat widgets aanpassen aan je huisstijl, website-ontwerp en functiebehoeften

Bewaak de sleutelgegevens voor ondersteuning om responstijden en klanttevredenheid te optimaliseren

Zendesk limieten

Nieuwe agenten vinden het platform misschien overweldigend door te veel tools en opties

Het afhandelen van grote ticketvolumes kan lastig zijn voor kleine teams zonder duidelijke processen

Zendesk prijzen

Ondersteuningsteam: $25/maand per gebruiker

Suite Team: $69/maand per gebruiker

Suite Professional: $149/maand per gebruiker

Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2: 4. 3/5 (6.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zendesk?

De gebruikerservaring is heel eenvoudig; het consolideert alle communicatie met klanten op één plek, of het nu via e-mail, live chat of telefoongesprekken is. De mogelijkheid om taken in de werkstroom te automatiseren, zoals het toewijzen van tickets, het versturen van antwoorden en het bijhouden van interacties, is heel opmerkelijk. Het kostte veel tijd om alles vanaf het begin in te stellen, maar het systeem is krachtig en heeft wat aanpassingen nodig voordat het volledig kan worden ingeschakeld en gebruikt.

✨ Leuk weetje: Zendesk biedt een Startupprogramma waarmee startups in een vroege fase zes maanden lang gratis Zendesk krediet kunnen krijgen!

9. Wave (het beste voor facturatie en het accepteren van betalingen)

via Wave

Wave maakt boekhouden eenvoudig - zonder de flinke prijs tag. Met deze gratis, cloud-gebaseerde software kun je inkomsten en uitgaven bijhouden, banktransacties afstemmen en professionele facturen versturen. Het maakt ook uitgebreide aanpassing van facturen mogelijk en stelt automatische betalingsherinneringen in, zodat u niet constant achter betalingen aan hoeft te jagen.

U kunt bonnetjes organiseren met het mobiel scannen van bonnetjes voor het geautomatiseerd vastleggen van facturen en batch-import. Voor de salarisadministratie genereert Wave belastingrapportages om alles probleemloos te laten verlopen. Het is een eenvoudige, budgetvriendelijke manier om uw financiën op orde te houden.

Wave beste functies

Wijs gebruikers rollen toe zoals Admin, Editor, Payroll Manager, Viewer en H&R Block Adviseur

Exporteer financiële rapportages in CSV en PDF formats en transacties in Excel en CSV

Real-time transactie-updates weergeven op dashboards

Beheer meerdere bedrijven onder één abonnement

Limieten golven

Vereist een betaald abonnement voor mobiele ontvangstbewijzen en automatisering van facturen

Automatisering van salarisadministratie en belastingen is alleen beschikbaar in ondersteunde staten

Wave prijzen

Starter: Gratis

Pro: $16/maand

Beoordelingen en recensies van Wave

G2: 4. 3/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (1.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Wave?

Hun facturatiesysteem is zeer gebruiksvriendelijk en klantvriendelijk. Ze vragen ook een redelijk bedrag voor de verwerking van kredietkaarten voor kleine bedrijven. Bankintegratie voor het bijhouden van betalingen kan een beetje verwarrend zijn.

10. Zoho Inventory (het beste voor voorraadbeheer)

via Zoho Inventaris

Zoho Inventory maakt voorraadbeheer eenvoudig door verbinding te maken met Amazon, eBay en meer. Je kunt elk item bijhouden met serienummers, producten moeiteloos bundelen en automatische nabestelpunten instellen om stockouts te voorkomen.

Het werkt ook met USPS, FedEx, PayPal en Stripe om de verzending en betalingen te stroomlijnen. Meer weten? Zoho Books en Zoho CRM helpen met account- en klantgegevens. Met krachtige rapportages als leidraad voor je beslissingen is het nog nooit zo eenvoudig geweest om de voorraad bij te houden.

Zoho Inventory beste functies

Inkooporders aanmaken en bijhouden met inzicht in lopende en voltooide bestellingen

Voorspel de voorraadbehoeften met behulp van vraagvoorspelling op basis van verkooptrends

Groepeer meerdere onderdelen in een enkele eenheid met samengesteld itembeheer voor eenvoudigere verwerking

Automatisering van verzending met carrierintegraties, afdrukken van labels en bijhouden

Zoho Inventaris limieten

Biedt beperkte compatibiliteit met externe systemen buiten de Zoho suite

Zoho Inventory prijzen

Gratis

Standaard: $29/maand, jaarlijks gefactureerd

Professioneel: $79/maand, jaarlijks gefactureerd

Premium: $129/maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: $ 249/maand, jaarlijks gefactureerd

Zoho Inventory beoordelingen en reviews

G2: 4. 3/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoho Inventory?

Hoewel Zoho inventarisatie alle vereiste aspecten van het traditionele bedrijfsmodel dekt, had ik een aantal aangepaste rapportages nodig voor mijn bedrijf. En het team van Zoho stond me stap voor stap bij en voorzag me van alle aangepaste rapporten waar ik om had gevraagd, zelfs voordat ik een upgrade naar een betaald abonnement had gedaan. Ik zou Zoho aan iedereen aanbevelen. Ze zouden de software kunnen verbeteren om zich ook op de B2B-kant te richten.

Probeer ClickUp: De ultieme MKB-software voor maximale productiviteit

Een succesvol klein bedrijf heeft alles te maken met het gebruik van de juiste hulpmiddelen.

Van projectmanagement tot financieel bijhouden en samenwerken in teams, de beste software kan groei en duurzaamheid stimuleren. De tools die we hebben besproken, zijn essentieel voor bedrijven die een hoger niveau willen bereiken zonder dat dit ten koste gaat van hun budget.

Als je een tool nodig hebt die alles samenbrengt, is ClickUp de perfecte oplossing. Het combineert projectmanagement, projectmanagement, tijdsregistratie en samenwerking tussen teams in één platform, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om overal bovenop te blijven.

Klaar om uw processen te stroomlijnen en uw productiviteit te verhogen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!