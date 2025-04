10 beste software voor vlootbeheer om de activiteiten in 2025 te optimaliseren

Kost uw wagenpark u te veel tijd en geld?

Het bijhouden van voertuigen, onderhoud en chauffeurs is verre van eenvoudig. Zonder het juiste systeem mist u misschien reparaties, verliest u brandstofefficiëntie of worstelt u met late leveringen. Papieren logboeken en spreadsheets maken het alleen maar moeilijker.

Bedenk hoeveel gemakkelijker alles zou zijn als u waarschuwingen kreeg voordat een vrachtwagen olie nodig had, automatisch de snelste routes kende of kon bewijzen dat uw chauffeurs zich aan de veiligheidsregels hielden. Dat is wat software voor wagenparkbeheer doet. Het helpt u te zien waar elk voertuig is, wanneer het onderhoud nodig heeft en hoe de chauffeurs presteren - alles op één plek.

In deze gids geven we een overzicht van de beste software voor wagenparkbeheer, zodat u de software kunt vinden die het beste bij uw bedrijf past.

Wat moet u zoeken in software voor wagenparkbeheer

Goede software voor wagenparkbeheer helpt u naadloos samen te werken met uw team, tijd te besparen, kosten te besparen en uw chauffeurs veilig te houden. Maar met zo veel opties, hoe kiest u de beste? Concentreer u op deze sleutel functies:

Proactieve planning en bijhouden van onderhoud: Zoek naar software die automatisch onderhoud plant op basis van het aantal gereden kilometers, motoruren of tijdsintervallen. Een volledige digitale registratie van alle onderhoudswerkzaamheden, inclusief ontvangstbewijzen en aantekeningen van reparaties, helpt u terugkerende problemen op te sporen en de levensduur van voertuigen te verlengen

Aanpasbare rapportage en bedrijfsinzichten: Met de juiste software kunt u sleutelgegevens zoals brandstofontvangsten, voertuiggebruik en onderhoudskosten in één oogopslag weergeven. Zoek naar systemen waarmee u aangepaste rapporten kunt maken en gegevens kunt exporteren voor diepere financiële analyses

Real-time GPS bijhouden met slimme notificaties: De beste systemen bieden nauwkeurige, tot op de seconde nauwkeurige locatiegegevens voor alle voertuigen met aanpasbare mogelijkheden voor geofencing.

Uitgebreide bewaking van de veiligheid van de bestuurder: Moderne oplossingen maken gebruik van AI- en videotechnologie voor waarschuwingen bij botsingen, waarschuwingen bij hard remmen en scorekaarten voor bestuurders om de veiligheid in uw hele wagenpark te helpen verbeteren

Geautomatiseerde tools voor naleving: Een goede software voor wagenparkbeheer automatiseert waarschuwingen voor verlopen licenties of registraties en helpt papierwerk te elimineren

🧠 Leuk weetje: Het koolstofvrij maken van wagenparken wordt een topprioriteit: meer dan de helft van de wagenparkbeheerders in de VS streeft naar een volledig koolstofvrij wagenpark in 2027 en 90% heeft zich toegewezen om in de toekomst over te stappen.

De 10 beste software voor wagenparkbeheer

De juiste software voor wagenparkbeheer maakt het gemakkelijker om voertuigen bij te houden, routes te optimaliseren, het gedrag van chauffeurs te controleren en nog veel meer.

Hier zijn de 10 beste software voor vlootbeheer om de efficiëntie te verbeteren en de kosten van uw transportactiviteiten te beheren.

1. ClickUp (het beste voor het bouwen van een gecentraliseerde hub voor wagenparkbeheer)

Probeer ClickUp-It's Free Gebruik ClickUp voor het bijhouden van de levenscyclus van voertuigen en het plannen van onderhoud

Het beheren van een wagenpark vereist jongleren met planningen, het bijhouden van voertuigonderhoud en het in de gaten houden van honderd bewegende delen. ClickUp, de alles app voor werk, brengt alles onder één dak, waardoor wagenparkbeheer soepeler en georganiseerder verloopt.

Beheer wagenparkactiviteiten met ClickUp-taaken

Met ClickUp Taken kunt u taken aanmaken, toewijzen en controleren, zoals voertuigonderhoud, brandstofbeheer en het bijhouden van de prestaties van chauffeurs. Maak aangepaste velden voor elke taak die aan chauffeurs wordt toegewezen om op eenvoudige wijze sleutelgegevens vast te leggen, zoals 'Rijbewijsnummer', 'Toegewezen voertuig' en 'Maandelijkse rijuren. '

Mis nooit meer een update van uw wagenparkbeheertaken met ClickUp-taakbeheer

Operationele managers kunnen ook aangepaste statussen gebruiken voor verschillende Taken voor een betere controle. Als u bijvoorbeeld het onderhoud van voertuigen bijhoudt, gebruik dan statussen als 'Gepland' voor gepland maar nog niet gestart onderhoud en 'Vertraagd' als bepaalde onderdelen niet beschikbaar zijn.

De duur van projecten bewaken

De functie Tijdregistratie van ClickUp helpt leden van het team om uren te registreren die zijn besteed aan het onderhoud van voertuigen, het optimaliseren van routes en administratief werk. U kunt het gebruiken om werkuren van chauffeurs bij te houden. Chauffeurs kunnen de timer starten/stoppen wanneer ze hun shift beginnen en eindigen (via mobiel of desktop). Het is ook gemakkelijk om bij te houden hoe lang elk voertuig in gebruik is om onderhoud te plannen op basis van het gebruik.

Houd de werktijden en het voertuiggebruik van chauffeurs bij met de functie voor tijdsregistratie van ClickUp

Deze gegevens helpen bij het identificeren van inefficiënties, het optimaliseren van middelen en het verlagen van onnodige kosten. Als u precies weet waar de tijd naartoe gaat, wordt het verbeteren van de productiviteit een stuk eenvoudiger.

Analyseer vlootgegevens en krijg verbeteringsstrategieën met ClickUp Brain

U kunt zelfs ClickUp Brain, de krachtige ClickUp AI assistent, gebruiken om voertuig- en chauffeursgegevens te analyseren en strategieën te krijgen voor het stroomlijnen van het algehele wagenparkbeheer. Dit zorgt voor een continue verbetering van het voertuigonderhoud, de rijschema's en de naleving - alles op één plek.

Analyseer gegevens over wagenparkbeheer met ClickUp Brain om stilstand te verminderen

ClickUp's sjabloon voor wagenparkbeheer: Alles wat u nodig hebt op één plek

Het sjabloon voor wagenparkbeheer van ClickUp biedt een gestructureerd kader voor wagenparkbeheer. U kunt het gebruiken om voertuiggegevens te organiseren, onderhoud bij te houden en zichtbaarheid te krijgen in voertuiggebruik.

Ontvang gratis sjabloon Maak wagenparkbeheer eenvoudiger door gegevens te centraliseren met het ClickUp sjabloon voor wagenparkbeheer

Gebruik het om:

Stel herinneringen in voor regelmatig onderhoud zodat voertuigen in topvorm blijven

Eenvoudig werk delegeren aan chauffeurs en monteurs

Houd brandstofkosten, reparaties en andere kosten in de gaten

Houd het aantal kilometers, de efficiëntie en de algehele gezondheid van uw wagenpark bij

Met alles in één sjabloon voor wagenparkbeheer wordt het beheren van uw wagenpark een fluitje van een cent.

ClickUp functies

Analyseer onmiddellijk onderhoudsschema's, brandstofkosten en chauffeursprestaties met ClickUp Brain en voorspel potentiële problemen met voertuigen voordat het dure reparaties worden

Bewaar alle documenten met betrekking tot uw wagenpark - voertuigregistratie, verzekering en onderhoudslogboeken - op één plek met ClickUp Docs . Werk belangrijke informatie eenvoudig bij, organiseer ze en deel ze met uw team

Wilt u chauffeurs of monteurs direct op de hoogte houden? ClickUp Chat houdt uw team in realtime met elkaar in verbinding

Schets routeplannen, breng leveringsschema's in kaart en brainstorm over logistiek met interactieve ClickUp Whiteboards

Houd de prestaties van voertuigen, uitgaven en voortgang van taken bij met behulp van aanpasbare ClickUp Dashboards

Leer hoe u een ClickUp Dashboard maakt dat is afgestemd op uw wagenparkactiviteiten here👇🏽

ClickUp limieten

Het uitgebreide bereik aan functies dat ClickUp biedt, kan voor sommige gebruikers overweldigend aanvoelen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Contact voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven absoluut gemakkelijker gemaakt, want het is gemakkelijk te gebruiken, de gebruikersinterface is goed ontworpen en de samenwerking binnen het team en met andere teams is gemakkelijker. We waren in staat om werk beter te beheren, werk gemakkelijk bij te houden en te rapporteren, en op basis van dagelijkse overlegvergaderingen was toekomstplanning eenvoudig.

📮 ClickUp Insight: Teams die slecht presteren hebben 4 keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en zorgt ervoor dat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

📖 Lees meer: Hoe geautomatiseerde urenregistratie gebruiken (beste praktijken en voordelen)

2. Fleetio (het beste voor preventief onderhoud)

via Fleetio

Fleetio is moderne software voor wagenparkbeheer waarmee voertuigen en apparatuur efficiënt kunnen worden bijgehouden, onderhouden en geoptimaliseerd. Met de preventieve onderhoudsplanning kunt u onderhoudsdrempels instellen op basis van verschillende factoren, zoals afgelegde afstand of motoruren.

Fleetio stuurt u mobiele herinneringen om het onderhoud te automatiseren, het risico op onverwachte storingen te verminderen en de totale levensduur van het wagenpark te verlengen. U kunt ook de onderhoudskosten van elk voertuig bijhouden en het reguliere onderhoud dienovereenkomstig plannen.

Het beste deel? Dankzij integraties voor het bijhouden van voertuigen met GPS, tankkaarten en telematica elimineert Fleetio handmatige invoer van gegevens en wordt alle belangrijke informatie op één plaats bewaard.

Fleetio functies

Bewaak trends in brandstofverbruik, ontdek inefficiënties en houd de voorwaarden en locaties van banden in de gaten

Gebruik dashboards en rapporten om in één oogopslag de prestaties, kosten en locatie van uw wagenpark te bekijken

Voer inspecties van voertuigen en bestuurders uit, voeg foto's toe en geef commentaar met de inspectiesoftware

Fleetio beperkingen

Ontbreekt de mogelijkheid om de brandstofinventaris onmiddellijk bij te werken wanneer een brandstofticket wordt toegevoegd vanuit een systeem op locatie, waardoor discrepanties kunnen ontstaan bij het bijhouden

De integratie van kilometerstanden met tankkaarten, vooral met WEX-kaarten, vormt een uitdaging voor nauwkeurige bijhouding en rapportage

Biedt geen ingebouwde manier om de afschrijving van voertuigen bij te houden, wat cruciaal is voor financiële planning en controle, vooral voor non-profitorganisaties

Fleetio prijzen

Essential: $5 per voertuig per maand

Professioneel: $7 per voertuig per maand, jaarlijks gefactureerd

Premium: $10 per voertuig per maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en beoordelingen van Fleetio

G2: 4. 6/5 (120+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 8/5 (190+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Fleetio?

Het beste aan Fleetio is veruit de eenvoud van het gebruik. Iedereen kan in korte tijd leren hoe dit systeem werkt en ermee aan de slag gaan. Bovendien heeft het een volledig pakket functies die echt waardevol zijn voor wagenparkbeheerders.

💡 Pro Tip: Neem veiligheidsnormen op in de dagelijkse werkzaamheden van uw wagenpark. Werk uw vlootbeheersoftware regelmatig bij met OSHA-, DOT-, FMCSA- en NHTSA-voorschriften om het bijhouden van naleving te automatiseren. Stel waarschuwingen in voor voertuiginspecties, HOS-limieten (Hours of Service) en protocollen voor gevaarlijke stoffen.

3. Samsara (het beste voor AI-gestuurde realtime veiligheid en naleving)

via Samsara

Samsara is cloud-gebaseerde software met IoT-sensoren die realtime zichtbaarheid biedt in uw voertuigen, apparatuur en werklocaties. Het platform combineert GPS bijhouden, AI-camera's en slimme diagnostiek om de veiligheid, efficiëntie en naleving van het wagenpark te verbeteren.

Wagenparkbeheerders gebruiken Samsara om routes, brandstofverbruik en onderhoudsbehoeften van het wagenpark te controleren, waardoor kosten en stilstand van voertuigen worden beperkt. Het op video gebaseerde veiligheidssysteem detecteert riskant rijgedrag zoals te snel rijden of afleiding en geeft onmiddellijk waarschuwingen en coaching. Samsara bijhoudt niet alleen vrachtwagens en aanhangers, maar ook activa, temperatuurgevoelige lading en afgelegen werklocaties.

Samsara functies

Detecteer onveilig rijgedrag (afleiding, vermoeidheid) met AI dashcams en geef feedback aan bestuurders

Houd de locatie, het gebruik en de gezondheid van machines bij om onverwachte storingen te voorkomen

Bewaak vrachtbewegingen in realtime met temperatuurcontroles en diefstalpreventiemaatregelen

Stroomlijn het toezicht op het werkterrein met externe camera's en sensoren die live updates geven aan managers

Samsara limieten

Samsara vereist een contract voor drie jaar, wat misschien niet werkt voor bedrijven die flexibiliteit willen

Niet alle hardware werkt naadloos met elk voertuigmerk, wat leidt tot lastige installaties en incidentele problemen met de betrouwbaarheid

Samsara prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Samsara

G2: 4. 6/5 (1.150+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (710+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Samsara?

We hebben gemerkt dat alle Samsara-producten bijzonder gebruiksvriendelijk zijn, niet alleen voor de bestuurders maar ook voor de managers. Aanpassen aan een nieuw veiligheidsplatform kan soms overweldigend zijn, maar dankzij onze samenwerking en routinecontroles hebben we dit probleemloos kunnen oplossen.

📖 Lees meer: Beste software voor voorraadoptimalisatie

4. Geotab (het beste voor gemengde vloottelematica en groene vlootovergangen)

via Geotab

Als u op zoek bent naar een eersteklas platform voor wagenparkbeheer dat bedrijven helpt bij het bijhouden, optimaliseren en beveiligen van hun voertuigen en bedrijfsmiddelen, dan is Geotab het antwoord. Het is gebouwd op geavanceerde AI en telematica en biedt realtime GPS-tracking om inzicht te krijgen in het gedrag van bestuurders.

Het platform werkt met bijna elk voertuig - of het nu het GO-apparaat van Geotab, OEM-systemen of hardware van derden gebruikt - voor naadloze telematicagegevensverzameling. Het ondersteunt ook de naleving van ELD (Electronic Logging Device) mandaten, IFTA brandstofbelasting rapportage en DVIR (Driver Vehicle Inspection Reports), waardoor naleving van de regelgeving gemakkelijker wordt.

Geotab functies

Gebruik één systeem om wagenparken en bedrijfsmiddelen te beheren met slimme, gegevensgestuurde inzichten

Verbeter de veiligheid van chauffeurs en verminder risico's met dashcams en realtime waarschuwingen

Bewaak apparatuur en vracht met geïntegreerde hardware- en softwareoplossingen

Houd brandstofverbruik, onderhoudsbehoeften en rijgedrag bij om kosten te besparen

Geotab limieten

De software geeft niet direct het totale aantal kilometers voor een bepaald bereik; in plaats daarvan moeten gebruikers dit handmatig berekenen aan de hand van de kilometerstand, wat onnodig ingewikkeld is

Het laden van gegevens voor een groot bereik is traag en het systeem heeft niet de mogelijkheid om meerdere voertuigen tegelijk te doorzoeken

Geotab prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Geotab

G2: 4. 4/5 (50+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Geotab?

Geotab is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren. Hun klantenservice is geweldig en behoort tot de meest behulpzame support die ik tot nu toe heb gehad. Ik gebruik Geotab elke dag en het maakt het bijhouden van onze voertuigen een fluitje van een cent.

5. Fleet Voltooid (het beste voor het bijhouden van voertuigen en zwaar materieel)

via Fleet Voltooid

Fleet Complete helpt bedrijven hun activiteiten te optimaliseren door middel van het realtime bijhouden van voertuigen, inzichten op basis van AI en intelligente verbindingen tussen voertuigen. Het is ontworpen voor wagenparken van elke grootte, van lokale bestelwagens tot logistieke ondernemingen en biedt bruikbare gegevens om de efficiëntie te verbeteren, de veiligheid te vergroten en naleving van de regelgeving te waarborgen.

Het platform integreert GPS bijhouden, AI dashcams en geavanceerde telematica om managers volledige zichtbaarheid te geven in de locaties van voertuigen, het gedrag van bestuurders en de voorwaarden van bedrijfsmiddelen. Het ondersteunt ook gemengde wagenparken, waaronder EV's, met gespecialiseerde tools voor laadbeheer en energie-optimalisatie.

Voor sectoren als transport, bouw en overheidsvloten biedt Fleet Voltooid oplossingen op maat, van ELD's die voldoen aan de FMCSA-norm tot het monitoren van zware apparatuur.

Voltooid Fleet functies

Snelheidsovertredingen, hard remmen en afgeleid rijden detecteren met onmiddellijke waarschuwingen en videobeelden

Automatiseer onderhoudsurenlogboeken en inspectierapporten om overtredingen en boetes te voorkomen

Bewaak de gezondheid van de batterij, oplaadpatronen en energieverbruik voor elektrische en hybride voertuigen

Traceer trailers, machines en waardevolle goederen met fraudebestendige GPS en omgevingssensoren

Stel dashboards op maat samen om sleutelgegevens zoals brandstofverbruik, onderhoudsschema's en chauffeursprestaties bij te houden

Voltooid vloot beperkingen

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat de klantenservice varieert per locatie

Traceerupdates hebben een merkbare vertraging in plaats van realtime gegevens te leveren

Het in bulk uploaden van GPS locaties vereist precieze formattering, waardoor het een vervelend proces wordt

Het systeem berekent niet automatisch het aantal gereden kilometers, waardoor de werklast toeneemt

Fleet Voltooid prijzen

Aangepaste prijzen

Fleet Voltooid beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Betrek chauffeurs en wagenparkbeheerders bij de keuze van de software en zorg voor een uitgebreide training. Hun ervaring uit de eerste hand zorgt ervoor dat het systeem aan de praktische behoeften voldoet en effectief wordt gebruikt.

6. Fleetmatics by Verizon Connect (het beste voor de optimalisatie van mobiele medewerkers)

via Fleetmatics by Verizon Connect

Fleetmatics, nu onderdeel van Verizon Connect, biedt geavanceerde oplossingen voor het beheer van wagenparken en mobiele medewerkers voor bedrijven van elke grootte, van kleine leveringsoperaties tot grote wagenparken met honderden voertuigen.

Met realtime GPS bijhouden krijgen bedrijven volledige zichtbaarheid in de locaties van voertuigen, routes en het gedrag van bestuurders. Dit helpt brandstofkosten te verlagen, ongeautoriseerd voertuiggebruik te voorkomen en responstijden te verbeteren. Het platform ondersteunt ook wagenparken met elektrische voertuigen (EV) met live batterijbewaking, updates van de status van het opladen en inzichten om duurzaamheidsinspanningen te maximaliseren.

Fleetmatics van Verizon Connect

Krijg toegang tot live kaarten, prestatiegegevens van chauffeurs en geautomatiseerde rapportages om weloverwogen beslissingen te nemen

Houd batterijniveaus en laadstatus bij en optimaliseer uw EV-wagenpark voor meer duurzaamheid

Ontvang direct notificaties voor te hard rijden, te hard rijden of stationair draaien om veiligere gewoonten te coachen

Bewaak de gezondheid van voertuigen, plan reparaties en voorkom defecten met diagnostische rapporten

Automatiseer onderhoudsurenlogboeken en DOT-rapporten om met minder fouten aan de voorschriften te voldoen

Fleetmatics by Verizon Connect limieten

Het toevoegen van een nieuwe voertuig-GPS kan maanden duren door trage verkoopreacties

De service opzeggen kan moeilijk zijn, vooral gezien de $3.000 voortijdige beëindigingskosten die sommige gebruikers hebben moeten betalen

Installatie kan lastig zijn en vereist door het bedrijf goedgekeurde installateurs met lange wachttijden voor onderdelen

Fleetmatics by Verizon Connect prijzen

Aangepaste prijzen

Fleetmatics by Verizon Connect beoordelingen en reviews

G2: 3. 8/5 (900+ beoordelingen)

Capterra: 3. 2/5 (900+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Fleetmatics van Verizon Connect?

Verizon Fleet Tracking is een grote aanwinst voor ons bedrijf. We zijn erg blij met geofencing en het bijhouden van snelheid en tijdsregistratie en we gebruiken al deze functies in onze dagelijkse werkzaamheden.

🧠 Wist u dat? Vooruitgang op het gebied van radiofrequentie-identificatietechnologie (RFID) zorgt voor een revolutie in het bijhouden van wagenparken en geofencing. De waarde van de markt zal naar verwachting stijgen van $4,5 miljard tot een indrukwekkende $13,9 miljard in 2030.

7. Teletrac Navman (Beste voor brandstofefficiëntie en inzichten in wagenparken met meerdere energiebronnen)

via Teletrac Navman

Teletrac Navman is een oplossing voor wagenpark- en activabeheer die realtime GPS-tracking, analyse van bestuurdersprestaties en geavanceerde telematica combineert om wagenparkbeheerders volledige zichtbaarheid en controle te geven.

Met functies zoals het live bijhouden van voertuigen kunnen bedrijven routes bewaken, stilstand verminderen en snel reageren op vertragingen. Het systeem geeft ook prioriteit aan veiligheid door middel van AI-ondersteunde video telematica, waardoor ongelukken worden voorkomen en het gedrag van de bestuurder wordt verbeterd. Onderhoudswaarschuwingen zorgen ervoor dat voertuigen in topconditie blijven, waardoor onverwachte storingen worden voorkomen.

Functies van Teletrac Navman

Detecteer riskant rijgedrag en lever bewijs bij incidenten met high-definition camera's

Ontvang vroegtijdige waarschuwingen voor problemen met de motor, bandenslijtage en andere problemen om dure reparaties te voorkomen

Analyseer het brandstofverbruik en onderzoek alternatieve energieopties voor een groener wagenpark

Vereenvoudig elektronische logboeken, inspecties en IFTA rapportage met ingebouwde tools

Teletrac Navman limieten

Satellietverbindingen in landelijke gebieden zijn inconsistent, wat leidt tot hiaten in bijhouden

GPS bijhouden is mogelijk niet betrouwbaar in gebieden met zwakke signalen, waardoor de updates van locaties soms vertraging oplopen

Teletrac Navman prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Teletrac Navman

G2: 3. 7/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 2. 8/5 (40+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Teletrac Navman?

Het is geweldig dat ik de trailers in realtime kan bijhouden om bij te houden waar ze zich op dat moment bevinden. Ik vind het fijn dat er veel opties zijn voor informatie over de trailers. Het is ook fijn dat ik dingen op het systeem kan ordenen op een manier die voor mij het handigst is, zodat de informatie die ik nodig heb op de eerste plaats staat wanneer ik Teletrac open.

🧠 Wist u dat? Software voor wagenparkbeheer is cruciaal voor het verminderen van operationele risico's en kosten, omdat alleen al ongevallen met voertuigen werkgevers in de VS jaarlijks meer dan 60 miljard dollar kosten . Een robuust systeem helpt de veiligheid van chauffeurs te verbeteren, routes te optimaliseren en kostbare incidenten te voorkomen.

8. FleetGO (het beste voor Europese naleving en temperatuurgevoelige vracht)

Het cloudgebaseerde platform van FleetGO biedt geavanceerde oplossingen voor vlootbeheer die bedrijven volledige zichtbaarheid en controle geven over hun voertuigen, trailers en activa. Met GPS bijhouden, geautomatiseerde tachograafanalyse (registratie van rijtijden, snelheid, afstand en activiteiten van de bestuurder) en temperatuurcontrole op afstand zorgt FleetGO ervoor dat bedrijven zich aan de regels houden en onnodige kosten besparen.

Het systeem is gebouwd voor flexibiliteit, of u nu één auto bijhoudt of een groot wagenpark met vrachtwagens en trailers beheert. Het biedt ook bandenspanningscontrole om pech te voorkomen, gedetailleerd bijhouden van trailers om verliezen te voorkomen en een intuïtieve app voor voertuiginspectie die naleving van de DVSA-voorschriften vereenvoudigt.

FleetGO functies

Traceer temperatuurgevoelige goederen in meerdere zones en houd wettelijke records bij

Voorkom pech en bespaar brandstof met realtime bandenspanningswaarschuwingen

Voldoe aan de rijtijdenwet met automatische tachograafcontroles en duidelijke rapportages

Leid chauffeurs door verplichte controles met fotobewijs en digitale handtekeningen voor volledige naleving

FleetGO limieten

Het bedrijf geeft niet aan op welke tijden het ondersteuningsteam actief is, waardoor onduidelijkheid ontstaat over wanneer assistentie beschikbaar is

FleetGO prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van FleetGo

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

📖 Lees meer: De beste werkordersoftware voor onderhoudsaanvragen

9. Wheels, Inc. (Beste voor full-service wagenparkleasing en EV-overgangsondersteuning)

Wheels, Inc. biedt een compleet bereik van wagenparkdiensten, van leasing en onderhoud van voertuigen tot brandstofbeheer, telematica en het opladen van EV's, zodat bedrijven slimmer en efficiënter kunnen werken. Hun oplossingen omvatten elke stap van het wagenparkbeheer, waaronder het ondersteunen van ongevallen, veiligheidsprogramma's voor chauffeurs, tol- en overtredingsafhandeling en naleving van de regelgeving voor vervoerders.

Voor bedrijven die overstappen op elektrische voertuigen biedt het platform deskundige begeleiding bij de selectie van EV's, laadinfrastructuur en chauffeurstraining. Hun geavanceerde wagenparktechnologie biedt realtime inzichten, mobiele tools voor bestuurders en analyses om de prestaties te optimaliseren.

Wheels, Inc. functies

Consolideer leasing, onderhoud, brandstof en telematica op één plek voor naadloos wagenparkbeheer

Krijg deskundig advies over elektrische voertuigen, laadinfrastructuur en chauffeurstraining

Implementeer veiligheidsprogramma's om verantwoord rijden aan te moedigen en risico's te minimaliseren

Kies voor volledige uitbesteding of aangepaste diensten om aan te sluiten bij uw zakelijke behoeften

Wheels, Inc. limieten

De instelling van het systeem brengt aanzienlijke kosten met zich mee

Wheels, Inc. prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wheels, Inc

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

📖 Lees meer: Hoe IT-levenscyclusbeheer implementeren

10. Lytx (het beste voor AI-ondersteunde coaching van bestuurders en preventie van botsingen)

via Lytx

Lytx is toonaangevende software voor wagenparkbeheer die AI, machine vision en real-time GPS-tracking combineert om de veiligheid, efficiëntie en naleving te verbeteren. Het helpt wagenparkbeheerders bij het monitoren van chauffeursgedrag, het terugdringen van ongevallen en het optimaliseren van activiteiten door middel van bruikbare inzichten.

De belangrijkste functie van Lytx is AI-gestuurde risicodetectie, die meer dan 60 onveilige rijgedragingen identificeert, van afgeleid rijden tot hard remmen, en onmiddellijk waarschuwingen geeft in de cabine voor onmiddellijke correctie. Het videotelematicasysteem legt high-definition beelden vast (inclusief nachtzicht en 360-graden weergave), waardoor op bewijs gebaseerde coaching mogelijk is en incidenten sneller worden opgelost.

Functies van Lytx

Detecteer riskant rijgedrag (zoals te snel rijden of afleiding) en ontvang realtime waarschuwingen om botsingen te voorkomen

Vereenvoudig ELD-, DVIR- en DOT-vereisten met geautomatiseerde bestuurderslogboeken, inspecties en rapportage

Houd brandstofverbruikpatronen bij om verspilling te minimaliseren en de efficiëntie te maximaliseren

Krijg toegang tot speciale klantenservice om problemen snel op te lossen en een hogere uptime van uw wagenpark te garanderen

Beperkingen van Lytx

Biedt beperkte functies naast veiligheidsbewaking

Gebruikers hebben problemen gerapporteerd met Lytx-camera's, een niet-reagerende klantenservice en hardnekkige systeemstoringen

Lytx prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Lytx

G2: 4. 4/5 (170+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Lytx?

De camera's werken goed en de tijdigheid waarmee we op de hoogte worden gebracht van afwijkingen of potentiële problemen is geweldig. LYTX zit bovenop hun videobeoordelingen. De klantenservice heeft snel gereageerd op de problemen die we hebben gehad en oplossingen aangedragen.

📖 Lees meer: Beste software voor operationeel beheer

Gebruik ClickUp om uw wagenparkbeheer te transformeren voor maximale efficiëntie

Jongleren met wagenparkschema's, storingen en updates van chauffeurs is vermoeiend. Spreadsheets, rommelige apps en verspreide informatie slokken uw tijd op. Traditionele software en tools voor het bijhouden van wagenparken maken het moeilijker, omdat u voortdurend moet schakelen tussen apps, fouten moet herstellen en achter updates aan moet.

ClickUp brengt daar verandering in. Het brengt al uw Taken, planningen en communicatie in één eenvoudig dashboard. U kunt probleemloos taken toewijzen, voertuigen bijhouden en onderhoud registreren. ClickUp werkt zoals u werkt, dus u bespaart tijd en hoofdpijn.

Klaar om de controle terug te nemen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp - uw wagenpark (en uw team) zullen u dankbaar zijn!