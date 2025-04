13 beste NetSuite-concurrenten voor Business Management in 2025

Wist u dat inefficiƫntie bedrijven elk jaar tot 30% van hun omzet kost?

De oplossing? Een robuust, schaalbaar enterprise resource planning (ERP) dat elk deel van uw bedrijf verbindt, activiteiten stroomlijnt en groei stimuleert.

NetSuite is al jaren een dominante kracht in de ERP ruimte. Maar maakt het de hype echt waar? Of wacht er een flexibeler, kosteneffectiever alternatief op u?

Lees verder terwijl we de top NetSuite concurrenten verkennen met uitgebreide functies om slimmer en sneller te groeien. šŸš€

Odoo: Beste voor open-source ERP en CRM-flexibiliteit

Microsoft Dynamics 365: Het beste voor ERP- en CRM-integratie op ondernemingsniveau

Sage Intacct: Beste voor AI-aangedreven financieel beheer en automatisering

Quickbooks Enterprise: Beste voor boekhouding en voorraadbeheer

Acumatica: Beste voor schaalbare ERP-oplossingen en inkoopbeheer

Xero: Beste voor kleine bedrijven op het gebied van boekhouding en financiƫle automatisering

SAP S/4HANA Cloud: Beste oplossing voor AI-gestuurd beheer van ondernemingen

Epicor Kinetic: Beste voor productiegerichte cognitieve ERP

Infor M3: Beste voor het beheren van complexe Enterprise workflows

IFS Cloud ERP: Beste voor AI-gestuurd vermogensbeheer voor ondernemingen

Certinia: Beste voor servicebedrijven en mogelijkheden voor financieel beheer

Workday: Beste voor naadloze integratie van human resources en financiƫn

Wist je dat? Oracle is eigenaar van NetSuite en een van zijn grootste rivalen! Oracle nam NetSuite in 2016 over voor $9,3 miljard en integreerde het volledig in zijn ecosysteem. Maar het is ook eigenaar van Oracle Fusion Cloud ERP, een concurrent van NetSuite!

Wat is NetSuite?

via NetSuite

NetSuite is een cloud-gebaseerde ERP-softwareoplossing die uw kernactiviteiten centraliseert. Het integreert projectadministratie, supply chain management, orderverwerking en financiƫle rapportage en biedt een uniform platform om de efficiƫntie en schaalbaarheid te verbeteren.

Financieel beheer: Automatisering van boekhouding, budgettering en het bijhouden van inkomsten

Inventarisbeheer: Bewaak de voorraad, vereenvoudig fulfillment en verminder fouten

Relatiebeheer voor klanten (CRM) : Beheer verkoop, marketing en klantinteracties

Warehousebeheer: Optimaliseer logistiek, inkoop en relaties met leveranciers

Business intelligence en rapportage: Verwerf realtime inzichten met aanpasbare dashboards

NetSuite limieten

de wereldwijde ERP-markt is booming, instelling om te verdubbelen van $55. 38 miljard in 2024 tot 110 miljard dollar in 2034. 15 miljard in 2034 met een CAGR van 7,1%! Met een snel stijgende vraag hebben bedrijven schaalbare, kosteneffectieve ERP-softwareoplossingen nodig, maar niet elk hulpmiddel houdt gelijke tred.

Dat geldt ook voor NetSuite ERP. De rigide structuur, hoge kosten en complexe installatie duwen veel bedrijven op zoek naar flexibelere alternatieven.

Hier is waar het tekort schiet:

Complexiteit van de prijsstelling : Verwacht hoge initiƫle en terugkerende kosten. Het jaarlijkse abonnement van NetSuite omvat platformkosten, kosten per gebruiker en extra kosten voor add-on modules en integraties, waardoor het een dure toewijzing is

Beperkte klantenservice: Betaal meer voor service met prioriteit. NetSuite biedt basisondersteuning met telefonische hulp voor kritieke problemen en een doorzoekbare kennisbank, maar dwingt bedrijven om te upgraden voor snellere reactietijden en volledige 24/7 ondersteuning

Lange implementatie: Langer wachten om live te gaan. De implementatie van NetSuite vereist uitgebreide configuratie, gegevensmigratie en training van werknemers, waardoor de volledige acceptatie vaak wordt vertraagd en bedrijfsprocessen worden verstoord

Aanpassingsbeperkingen: Modificeren met beperkte flexibiliteit. Hoewel NetSuite aanpassingen toestaat, zijn voor geavanceerde wijzigingen vaak ontwikkelaars of externe consultants nodig, waardoor het moeilijker is om het systeem aan te passen aan uw unieke behoeften

Complexe gebruikersinterface: Navigeren in starre werkstromen. De onoverzichtelijke gebruikersinterface van NetSuite vereist wekenlange training, wat de acceptatie en productiviteit vertraagt. Problemen met het synchroniseren van gegevens vormen bovendien obstakels voor bedrijven die naadloos moeten kunnen werken

āž”ļø Lees ook: Top voorbeelden van ERP-systemen

Beste NetSuite Alternatieven in een Oogopslag

Voordat we de details gaan verkennen, volgt hier een snelle vergelijking van de beste Netsuite-concurrenten, ideale use cases en opvallende functies.

Oplossing ideaal voor beste functies ClickUp Business die een alles-in-ƩƩn platform nodig hebben Taak- en projectmanagement, CRM, AI-tools, aanpasbare workflows, samenwerkingstools Odoo Kleine tot middelgrote bedrijven Open-source, modulaire apps, schaalbare en flexibele ERP Microsoft Dynamics 365 Grote en ondernemingen AI-gedreven inzichten, naadloze Microsoft-integraties, sterke financiƫle en verkooptools Sage Intacct Financiƫle teams, accountants, CFO's Geavanceerd cash management, real-time dashboards, multi-entity boekhoudoplossing QuickBooks Enterprise Groeiende bedrijven, ideaal voor detailhandel, e-commerce en productie Schaalbare boekhouding, voorraadbeheer, salarisadministratie Acumatica Middelgrote bedrijven, vooral productie en bouw ERP in de cloud, onbeperkt aantal gebruikers, klantgericht Xero Kleine bedrijven, starters en eenmanszaken Vereenvoudigde boekhouding, real-time financieel bijhouden, gebruikersvriendelijke interface SAP S/4HANA cloud Grote ondernemingen met klanten, wereldwijde ondernemingen AI-gestuurde ERP en voorspellende bedrijfsanalyses Epicor Kinetic Productie- en distributiebedrijven Industriespecifieke ERP, diepgaand supply chain-beheer en automatisering van magazijnen Infor M3 Voedingsmiddelen, dranken, mode en chemicaliƫn Geavanceerde automatisering van magazijnen en voorraden, cloud-gebaseerde ERP IFS ERP in de cloud Activa intensieve industrieƫn zoals bouw en ruimtevaart Projectgebaseerde ERP, activabeheer Certinia Service-gebaseerde bedrijven Sterke PSA (Professional Services Automation), het beste voor professionele dienstverleners Workday HR-gerichte en financiƫle bedrijven Beheer van menselijk kapitaal (HCM), salarisadministratie, geavanceerde personeelsplanning en analyses

āž”ļø Lees ook: Free Operational Plan Templates in Excel & Word

Top NetSuite concurrenten om te bekijken

šŸ§ Trivia: Het allereerste ERP-systeem werd ontwikkeld in de jaren 1960 door een productiebedrijf dat voorraadbeheer probeerde te automatiseren. Wat begon als een eenvoudig hulpmiddel is nu een miljardenindustrie die bedrijven over de hele wereld ondersteunt! šŸŒ

Of u nu een betere oplossing voor financieel beheer, grotere schaalbaarheid of flexibele integraties nodig hebt, de juiste tool maakt het verschil!

Hier zijn de top Netsuite concurrenten die golven maken in het veld:

1. ClickUp (Beste voor aanpasbaar bedrijfsbeheer)

Plan, bijhoud en optimaliseer het prestatiebeheer van uw onderneming met ClickUp

Het managen van uw bedrijf is niet one-size-fits-all, en ClickUp zorgt ervoor dat u nooit genoegen hoeft te nemen met een oplossing. ClickUp is de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk en brengt teams, processen en gegevens samen in Ć©Ć©n verbonden systeem dat u helpt workflows te optimaliseren, activiteiten te automatiseren en moeiteloos te schalen.

ClickUp's Projectmanagement houdt u op koers met real-time zichtbaarheid in werklasten, capaciteit en tijdlijnen van projecten. Aangepaste dashboards en rapportages tonen inkomstenbeheer, Enterprise-abonnementen en KPI's, en houden het leiderschap wendbaar.

Dat is nog niet alles! ClickUp combineert CRM en projectmanagement om u te helpen leads bij te houden, verkoop te automatiseren en klanten te beheren zonder uw werkruimte te verlaten. Alles, van client onboarding tot deals bijhouden en bestellingen beheren, is gecentraliseerd in ClickUp CRM.

Laat ClickUp Brain het zware werk doen! Deze AI-assistent automatiseert terugkerende taken, genereert onmiddellijke rapporten, vat vergaderingen samen en identificeert inconsistenties in de werkstroom. Zo kan uw team zich concentreren op werk met een grote impact in plaats van op administratieve taken.

Automatiseer verkoopopvolgingen, houd mijlpalen van projecten bij of stroomlijn interne goedkeuringen - zonder heen-en-weergeloop met ClickUp

ClickUp-automatisering neemt het handmatige werk weg: taken toewijzen, statussen bijwerken, notificaties triggeren en goedkeuringen automatisch beheren. Geen heen-en-weergeloop meer, maar soepele workflows die multifunctionele teams in beweging houden.

šŸ’”Pro Tip: Een winnende bedrijfsstrategie is meer dan plannen, het gaat om uitvoering en teamwork. Gebruik een SWOT-analyse om processen te optimaliseren en breng uw strategie vervolgens tot leven met de samenwerkingstools van ClickUp. Gebruik ClickUp Docs om initiatieven te documenteren, details te centraliseren en interne wiki's te maken met realtime bewerking en rijke formats. Snelle beslissingen nodig? ClickUp Chat houdt gesprekken gekoppeld aan taken, zodat er niets verloren gaat in verspreide e-mails of berichten!

ClickUp beste functies

Ontwerp werkstromen die bij uw bedrijf passen - of het nu gaat om operations, HR, financiƫn of verkoop

Breng elk team op Ć©Ć©n lijn met bedrijfsbrede doelstellingen met ClickUp Goals

Breng werklasten in balans en verhoog de verantwoordelijkheid met geavanceerde tools voor resourcebeheer

Zet discussies om in actie door chats, opmerkingen, e-mails en documenten direct om te zetten in Taken

Visualiseer en plan slimmer met ClickUp Whiteboards voor brainstormsessies en het in kaart brengen van werkstromen

Stroomlijn goedkeuringen met ClickUp Forms voor gestructureerde gegevensverzameling en automatisering van workflows

Synchroniseer financiƫle gegevens moeiteloos met QuickBooks, Xero en andere boekhoudintegraties - geen spreadsheets nodig

Schaal zonder chaos: ClickUp for Operations houdt prestaties bij om groei efficiƫnt en kosteneffectief te houden

šŸ’” Pro Tip: Verward tussen ERP vs. CRM -waarom kiezen als je beide kunt hebben? ClickUp combineert het beste van beide werelden en biedt u naadloos projectmanagement, verkoop bijhouden, automatisering van workflows en volledige automatisering - alles in Ć©Ć©n platform.

ClickUp beperkingen

De uitgebreide functieset kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Sommige geavanceerde AI-functies vereisen een leercurve

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ beoordelingen)

Ik heb ClickUp gebruikt om verschillende zakelijke uitdagingen aan te pakken, variƫrend van strategisch en portfoliobeheer tot resource- en leveranciersoverzicht en zelfs ERP-oplossingen. Door bedrijfsprocessen vast te stellen en te automatiseren, heb ik een merkbare verbetering in operationele efficiƫntie waargenomen. De rapportagemogelijkheden van het platform, waaronder uitgebreide dashboards en resourceperspectieven, hebben aanzienlijk bijgedragen aan een breder en inzichtelijker begrip van ons algehele bedrijfslandschap.

2. Odoo (Beste voor open-source ERP- en CRM-flexibiliteit)

via Odoo

Odoo is een alles-in-Ć©Ć©n ERP-software die met je meegroeit. Begin met de essentie - inventaris, HR, marketing of accounting - en breid uit naarmate je groeit. Dankzij de modulaire structuur kun je het perfecte business systeem bouwen, dat zich aanpast aan jouw unieke behoeften.

Wat is geweldig? De open-source flexibiliteit geeft u de controle. De gratis versie maakt volledige aanpassing mogelijk, terwijl de Enterprise versie hosting, onderhoud en deskundige ondersteuning biedt - ideaal voor bedrijven die een volledig beheerde ERP-oplossing nodig hebben.

Odoo beste functies

Run uw business vanaf elke locatie met web-, desktop- en mobiele apparaten

Blijf op de hoogte van de logistiek met real-time bijhouden in magazijnen en locaties

Integreer barcodescanners en kassasystemen voor naadloos voorraadbeheer

Automatiseer bestelbeheer met AI-gestuurde supply chain-optimalisatie

Odoo limieten

Geavanceerde aanpassingen vereisen technische expertise, waardoor installatie complex is voor niet-ontwikkelaars

Afhankelijkheid van externe ontwikkelaars voor aanpassingen, wat leidt tot hogere kosten en een langere implementatietijd

Odoo prijzen

Free Forever

Standaard: $24. 90/maand per gebruiker

Aangepast: $37. 40/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies

G2 : 4. 3/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (1200+ beoordelingen)

Wat ik het beste vind aan Odoo ERP is de alles-in-ƩƩn oplossing die een breed bereik van zakelijke behoeften dekt, van boekhoud- tot voorraadbeheersystemen, met eenvoudige aanpassingen en een gebruiksvriendelijke interface. Het helpt de activiteiten te stroomlijnen en de algehele efficiƫntie te verbeteren.

āž”ļø Meer lezen: Beste Odoo Alternatieven & Concurrenten

3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (de beste voor ERP- en CRM-integratie op ondernemingsniveau)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics is een uitgebreide suite die is ontworpen om activiteiten te vereenvoudigen, klantervaringen te verbeteren en slimmere beslissingen te nemen. Het grootste voordeel? Diepe integratie met MS 365, Power BI en Teams - perfect voor bedrijven in het ecosysteem van Microsoft.

Het vlaggenschip, Business Central, verenigt financiƫn, operaties, verkoop en klantenservice in ƩƩn cloudgebaseerd systeem dat naadloos schalen mogelijk maakt. AI-inzichten, automatisering en realtime analyses helpen je slimmer te werken zonder de kosten te verhogen.

De beste functies van Microsoft Dynamics 365

Verenig ERP- en CRM-gegevens voor realtime inzichten in financiƫn, verkoop en bedrijfsvoering

Automatiseer financieel beheer met prognoses, rapportage en het bijhouden van uitgaven

Verbeter klantrelaties met AI-verkoopinzichten en voorspellende business analytics

Optimaliseer veld service activiteiten met slimme planning, bijhouden en hulp op afstand

Microsoft Dynamics 365 limieten

Hoge implementatiekosten - het meest geschikt voor ondernemingen met een groot IT-budget

Steile leercurve vanwege de uitgebreide functies en aangepaste opties

Prijzen Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials : $70/maand per gebruiker

Dynamics 365 Business Central Premium: $100/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Dynamics 365

G2: 4. 0/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 0/5 (180+ beoordelingen)

Deze tool is alsof je een hoogwaardige secretaresse hebt die je werk gemakkelijker maakt; het heeft een ongelooflijke verscheidenheid aan toepassingen die onze productiviteit hebben verhoogd. Het integreert ook met bijna alle Microsoft-programma's, waardoor we de financiƫn en verkoop uitstekend onder controle kunnen houden door het te koppelen met Excel.

āž”ļø Lees meer: Microsoft Dynamics 365 Alternatieven en concurrenten

4. Sage Intacct (Beste voor AI-aangedreven financieel beheer en automatisering)

via Sage Intacct

Sage Intacct is gebouwd voor bedrijven die voorrang geven aan financiƫn en die spreadsheets willen dumpen, accounting willen automatiseren en slimmere beslissingen willen nemen. De AI automatisering stroomlijnt budgettering, cashstroom en financial close, terwijl multi-entity ondersteuning consolidaties tussen dochterondernemingen vereenvoudigt.

Met realtime dashboards en compliance-vriendelijke automatisering krijgt u een 360Ā° weergave van winstgevendheid, uitgaven en trends in inkomsten. Van crediteurenadministratie tot prognoses en Salesforce-integratie, Sage Intacct houdt uw nummers scherp en gecontroleerd.

Sage Intacct beste functies

Automatiseer financiƫle kernprocessen, van AP/AR tot bankreconciliaties en omzeterkenning

Beheer meerdere entiteiten met gemak, consolideer financiƫle gegevens van dochterondernemingen en wereldwijde activiteiten

Stroomlijn belastingnaleving met geautomatiseerde rapportage en auditklare financiƫle overzichten

Integreer met Salesforce, salarisadministratie en tools voor onkostenbeheer

Sage Intacct limieten

Minder uitgebreid als ERP-software in vergelijking met andere alternatieven

Duur voor kleine bedrijven, aangezien de prijzen meer geschikt zijn voor middelgrote en grote ondernemingen

Sage Intacct prijzen

Aangepaste prijzen

Sage Intacct beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (3.600+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (500+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sage Intacct?

We zijn overgestapt van NetSuite omdat ze niet goed konden omgaan met eCommerce complexiteiten met het vervullen van bestellingen. Intacct kan problemen aan zoals het vervullen van orders vanuit meerdere magazijnen & het kopen op bestelling of dropshipping binnen dezelfde bestelling.

5. QuickBooks Enterprise (Beste voor boekhouding en voorraadbeheer)

via QuickBooks Enterprise

QuickBooks is algemeen bekend als boekhoudsoftware, maar QuickBooks Enterprise gaat verder dan de basisboekhouding. Het biedt een veelzijdige ERP-oplossing voor bedrijven die gedetailleerde inventaris bijhouden en financieel beheer nodig hebben.

Diepgaande financiƫle inzichten en aanpasbare rapportage maken QuickBooks een ideale keuze voor groothandelaren, fabrikanten en detailhandelaren. Realtime bijhouden van de voorraad, voorraadcategorisering op meerdere niveaus en geautomatiseerde nabestellingen helpen verschillen te verkleinen en voorraaduitval te voorkomen.

QuickBooks Enterprise beste functies

Genereer 200+ aangepaste rapporten om financiƫn, verkoop en prognoses bij te houden

Pick, pack en ship automatiseren met mobiel aangestuurd magazijnbeheer

Organiseer voorraden slimmer met categorisatie op meerdere niveaus en bijhouden van vervaldata

Wijs houdbaarheidsdatums toe aan producten en beheer bederfelijke goederen efficiƫnter

QuickBooks Enterprise limieten

Problemen met navigatie - geen duidelijke manier om terug te keren naar de oorspronkelijke pagina na het openen van een transactie

Gerapporteerde fouten zoals journaalposten kunnen verdwijnen als de eerste regel geen account heeft

QuickBooks Enterprise prijzen

Goud: $2.210 per jaar (jaarlijks abonnement)

Platina: $ 2.717 per jaar (jaarlijks abonnement)

Diamant: $5.264 per jaar (maandelijks abonnement)

Beoordelingen en recensies over QuickBooks Enterprise

G2: 4. 2/5 (940+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (20.000+ beoordelingen)

Het bedrijf waar ik voor werk is verspreid over verschillende locaties en QuickBooks stelt ons in staat om in realtime samen te werken, ook al zijn we niet fysiek aanwezig. We gebruiken het ook voor onze vrachtpapieren, rapportages, achterstallige betalingen en voor het opslaan van documenten die onze productiefaciliteit gebruikt.

āž”ļø Lees meer: Top voorbeelden van Enterprise Software

6. Acumatica (Beste voor schaalbare ERP-oplossingen en inkoopbeheer)

via Acumatica

Acumatica is een modern, flexibel ERP dat een bereik heeft van automatisering van professionele services en tools voor projectplanning. In tegenstelling tot traditionele systemen rekent het geen kosten per gebruiker, waardoor het ideaal is voor bedrijven die een schaalvergroting plannen zonder de licentiekosten te verhogen.

Acumatica's branchespecifieke modules voor productie, verdeling, bouw en detailhandel springen eruit. Ze stellen bedrijven in staat om workflows aan te passen, realtime financiƫle gegevens bij te houden en activiteiten te optimaliseren.

Acumatica beste functies

Synchroniseer moeiteloos met Amazon, BigCommerce en Shopify voor soepele retail ops

Beheer uw financiƫn op ƩƩn plek met automatische cash bijhouden en bankreconciliaties

Vereenvoudig werkstromen voor projecten door offertes te koppelen aan CRM en versiegeschiedenis bij te houden

Verbeter inkoop door verzoeken te bundelen en goedkeuringen te automatiseren

Acumatica limieten

Fouten bij gegevensoverdracht door onafhankelijk ontwikkelde modules

Steile leercurve en complexe terminologie vereisen mogelijk extra training voor nieuwe gebruikers

Acumatica prijzen

Aangepaste prijzen

Acumatica beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (1.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (150+ beoordelingen)

šŸ“® ClickUp Insight: Laag presterende teams hebben 4x meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl goed presterende teams gedijen met negen of minder. Toch vertrouwen veel NetSuite-alternatieven nog steeds op verspreide tools voor projectmanagement, CRM, automatisering en samenwerking, wat leidt tot inefficiĆ«ntie in plaats van oplossingen. ClickUp maakt een einde aan de chaos door taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en automatisering samen te brengen in Ć©Ć©n naadloze werkruimte. Niet meer heen en weer springen tussen losse tools - maak werk zichtbaar, werk moeiteloos samen en laat AI het drukke werk afhandelen. šŸš€

7. Xero (Beste voor kleine bedrijven op het gebied van boekhouding en financiƫle automatisering)

via Xero

Wilt u facturering, bankafstemming en het bijhouden van onkosten vereenvoudigen? Xero automatiseert deze taken en biedt via het intuĆÆtieve dashboard een realtime weergave van de werkstroom, de financiĆ«le gezondheid en aankomende betalingen.

Behandelt u terugkerende facturen voor abonnementen of internationale transacties? Xero biedt ondersteuning voor meerdere valuta en geautomatiseerde herinneringen voor facturen om betalingen bij te houden.

Plus, met meer dan 1000 integraties met derde partijen, is het te verbinden met e-commerce platforms, betalingsgateways en salarisservices, waardoor het een veelzijdige keuze is voor groeiende bedrijven.

Xero beste functies

Volg projecten en financiƫn op ƩƩn plaats met het bijhouden van taken, budgettering en facturering

Synchroniseer met meer dan 21.000 banken wereldwijd voor real-time matching en reconciliatie van transacties

Accepteer betalingen onmiddellijk via debet, krediet of automatische incasso rechtstreeks vanaf facturen

Bewaak de cashstroom in realtime met live inzichten en geautomatiseerde financiƫle rapportages

Xero limieten

Voornamelijk ontworpen als boekhoudsoftware met minimale CRM of bredere tools voor operationeel beheer

Kan moeite hebben met grote transactievolumes, complexe werkstromen en geavanceerde rapportage voor grotere ondernemingen

Xero prijzen

Vroeg: $20/maand per gebruiker

Groeiend: $47/maand per gebruiker

Opgericht: $80/maand per gebruiker

Xero beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (3.000+ beoordelingen)

Xero is een betrouwbare boekhoudoplossing waarmee we al onze behoeften op het gebied van financieel beheer op Ć©Ć©n plek kunnen afhandelen. Het helpt bij het beheren van uitgaven en het bijhouden van geldstromen in en uit het bedrijf.

āž”ļø Lees meer: Beste gratis software voor projectmanagement: Tools om te proberen

8. SAP S/4HANA Cloud (de beste oplossing voor AI-gestuurd beheer van ondernemingen)

SAP S/4HANA Cloud is een AI-gebaseerde ERP voor grote ondernemingen, die financiƫn, logistiek en branchespecifieke activiteiten vereenvoudigt. Real-time automatisering verbetert de planning, het beheer van leveranciers en de capaciteit voor complexe bedrijfsomgevingen.

NetSuite werd in 2015 gelanceerd als het vlaggenschip van SAP en maakt gebruik van in-memory computing om enorme datavolumes in realtime te verwerken, waardoor het ideaal is voor financiƫle prognoses, risicobeheer en naleving van regelgeving.

SAP S/4HANA Cloud beste functies

Optimaliseer wereldwijde financiƫn met IFRS-naleving en geavanceerd kasbeheer

Herdefinieer bedrijfsmodellen in een oogwenk met realtime automatisering van werkstromen

Bescherm bedrijfsgegevens met ingebouwde back-up, disaster recovery en systeemonderhoud

Naadloze verbinding met SAP en apps van derden voor volledige integratie

SAP S/4HANA Cloud limieten

Complexe implementatie vereist aanzienlijke IT-resources en expertise

Starre architectuur - middleware nodig voor integraties met derden

SAP S/4HANA cloud prijzen

Aangepaste prijzen

SAP S/4HANA Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (300+ beoordelingen)

SAP S/4HANA-toepassingen verhogen de snelheid en de toegankelijkheid van gegevens. Het is heel gemakkelijk te gebruiken en de klantenservice is ongelooflijk.

9. Epicor Kinetic (Beste voor productiegerichte cognitieve ERP)

via Epicor Kinetic

Epicor Kinetic is een speciaal gebouwde ERP voor snelheid, precisie en schaalbaarheid, die discrete, proces- en make-to-order-fabrikanten de mogelijkheid biedt.

Beheert u een enkele locatie of een wereldwijd netwerk? Het verenigt productie op meerdere locaties en verhoogt de efficiƫntie. Bovendien zorgt het Manufacturing Execution System (MES) voor het in realtime bijhouden van de werkvloer, waardoor stilstand wordt verminderd, verspilling wordt tegengegaan en de productiviteit wordt gemaximaliseerd.

Epicor Kinetic beste functies

Optimaliseer aangepaste bestellingen met een productconfigurator voor het verzamelen en beheren van clientverzoeken

Gebruik AI om knelpunten te detecteren, vertragingen te voorspellen en de werkstroom in de productieplanning op gang te houden

Verbeter de zichtbaarheid van resourcebeheer met IoT-gestuurd bijhouden en inzicht in voorraden

Voer acties uit met tekst, afbeeldingen en steminvoer - zet offertes om in bestellingen

Epicor Kinetic limieten

Installatie en aanpassingen kunnen extra IT-resources vereisen.

Inconsistente klantenservice - gebruikers rapporteren vertragingen bij het oplossen van complexe problemen

Epicor Kinetic prijzen

Aangepaste prijzen

Epicor Kinetic beoordelingen en recensies

G2: 3. 8/5 (470+ beoordelingen)

Capterra: 3. 8/5 (170+ beoordelingen)

Epicor Kinetic is een zeer veelzijdige ERP-software waarmee de gebruiker velden kan aanmaken, query's kan uitvoeren in de database en informatie kan weergeven op aanpasbare dashboards.

10. Infor M3 (de beste voor het beheer van complexe Enterprise workflows)

via Infor M3

Infor M3 is een cloud ERP-systeem voor productie-, distributie- en verhuurbedrijven die op meerdere locaties en in meerdere valuta's werken. Het biedt real-time zichtbaarheid in productie, voorraad en financiƫn en zorgt voor een naadloze bedrijfsvoering.

Met zeer configureerbare workflows en flexibele cloud-toegankelijkheid stelt Infor M3 bedrijven in staat om moeiteloos te schalen, zich snel aan te passen en processen te optimaliseren voor maximale efficiƫntie.

Infor M3 beste functies

Automatiseer gegevensanalyse, samenvattingen en rapportages met ingebouwde generatieve AI

Ontdek inefficiƫnties en identificeer knelpunten met process mining.

Bijhouden en rapporteren van ESG-inspanningen direct binnen de dagelijkse werkzaamheden

Verbeter prognoses, abonnementen en magazijnefficiƫntie met branchespecifieke tools voor supply chain-beheer

Infor M3 limieten

Complexe aanpassingen vereisen IT-expertise voor installatie

Hogere implementatiekosten in vergelijking met andere ERP-oplossingen

Infor M3 prijzen

Aangepaste prijzen

Infor M3 beoordelingen en recensies

G2: 3. 8/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Indrukwekkend in zijn vermogen om efficiƫnt toestemming te geven aan gebruikers en biedt aangepaste opties om aan te sluiten bij verschillende activiteiten. Bijzonder waardevol voor het beheer van de aankoop van vaste activa en afschrijvingsprocessen.

11. IFS Cloud ERP (het beste voor AI-gestuurd beheer van bedrijfsmiddelen)

via IFS Cloud

IFS Cloud gaat verder dan traditionele ERP en combineert Enterprise Asset Management (EAM), servicebeheer en automatisering in Ć©Ć©n gecentraliseerd systeem. De intelligente AI-assistent, IFS. ai Copilot, vereenvoudigt werkstromen en verhoogt de productiviteit van het personeel.

IFS Cloud is ontworpen voor schaalbaarheid en efficiƫntie en helpt bedrijven hun complexiteit te verminderen en hun activiteiten te verbeteren. Het stelt u ook in staat om duurzaamheid te integreren in uw kernprocessen, van het bijhouden van emissies tot het verbeteren van orderverwerking en dienstverlening.

IFS Cloud ERP beste functies

Optimaliseer de prestaties van bedrijfsmiddelen met real-time bijhouden en voorspellend onderhoud

Verbeter het servicebeheer door responstijden en personeelsplanning te verbeteren

Integreer duurzaamheid in werkstromen, zorg voor naleving van CSRD en bijhouden van emissies

Verbeter de orderverwerking en leveringspercentages met intelligente automatisering van de toeleveringsketen

IFS Cloud ERP limieten

Industriespecifieke configuraties zijn complex en vereisen expertise

Geavanceerde AI en automatisering functies hebben een hogere prijs

IFS cloud ERP prijzen

Aangepaste prijzen

IFS Cloud ERP beoordelingen en recensies

G2: 4. 0/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Het is een volledige end-to-end ERP-oplossing voor elk bedrijf binnen elke branche. Het presteert uitstekend in de cloud en behoudt een indrukwekkende 'up time' beschikbaarheid. Het bevat een uitstekende reeks interne controles om de integriteit van gegevens op alle gebieden van de functies te waarborgen.

12. Certinia (Beste voor servicebedrijven en mogelijkheden voor financieel beheer)

via Certinia

Certinia (voorheen FinancialForce) is een servicegericht ERP dat volledig is gebouwd op Salesforce. Het combineert financieel beheer, automatisering van professionele services (PSA) en AI-gestuurde analyses in Ć©Ć©n naadloos platform.

Volg de inkomsten, uitgaven en winstgevendheid van projecten in realtime, met automatische transactiesynchronisatie voor altijd nauwkeurige financiƫle gegevens. Krijg direct inzicht in kosten, cashstroom en prognoses, zodat elk project winstgevend en op schema blijft.

Certinia beste functies

Volg, optimaliseer en bescherm marges met realtime inzichten en pas waar nodig strategieƫn aan

Wijs het juiste talent toe aan de juiste projecten, verbeter de efficiƫntie en klantresultaten

Verbeter het moreel en de retentie door een werkomgeving te creƫren die groei en

Verbeter de betrokkenheid en communicatie via Ć©Ć©n platform voor alle klantinteracties

Certinia limieten

Voor geavanceerde financiƫle en PSA-functies is mogelijk Salesforce-expertise vereist voor volledige aanpassing

Het meest geschikt voor bedrijven die het Salesforce ecosysteem al gebruiken

Certinia prijzen

Aangepaste prijzen

Certinia beoordelingen en recensies

G2: 4. 1/5 (1.100+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Gebruiksvriendelijk, vooral als je een Salesforce-achtergrond hebt, de tool is aanpasbaar en het ondersteuningsteam helpt ons te laten zien waar we upgrades en nieuwe functies het beste kunnen gebruiken. Er is een goede zichtbaarheid voor de hele organisatie om de werkstroom, voortgang en financiƫn van projecten te laten zien, die niet beperkt is tot alleen servicebeheer. '

āž”ļø Lees meer: EssentiĆ«le sjablonen voor het bijhouden van bestellingen om uw verzendingsbeheer te vereenvoudigen

13. Workday (Beste voor naadloze integratie van human resources en financiƫn)

via Workday

Workday geeft bedrijven real-time zichtbaarheid in hun personeelsprestaties en financiƫle gezondheid. De AI-gestuurde automatisering, voorspellende inzichten en het bijhouden van compliance vereenvoudigen salarisadministratie, onkostenbeheer en personeelsplanning - allemaal in ƩƩn systeem.

Of u nu personeel aanneemt, budgetten beheert of de productiviteit van uw werknemers optimaliseert, Workday past zich aan met schaalbare, intuĆÆtieve oplossingen die zijn ontworpen voor middelgrote tot grote ondernemingen.

Workday beste functies

Optimaliseer personeel, opvolgingsplanning en arbeidskosten met realtime dashboards

Gebruik datagestuurde strategieƫn voor meer inzicht, betere financiƫle consolidatie en kortere sluitingstijden

Blijf belastingregels, arbeidswetten en industrienormen voor met ingebouwde compliance bijhouden

Verbeter de efficiƫntie, verminder risico's en versterk relaties in het hele bron-tot-betaalproces

Workday limieten

Complexe functies en uitgebreide aanpassingen vereisen tijd en training

Het meest geschikt voor middelgrote tot grote ondernemingen met het budget voor installatie en doorlopende ondersteuning

Workday prijzen

Aangepaste prijzen

Workday beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (1.300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (1.500+ beoordelingen)

Speciale vermeldingen Salesforce: Meer dan een CRM, Salesforce biedt ERP-achtige mogelijkheden voor verkoop, omzet en klantgegevensbeheer met AI-gestuurde automatisering en inzichten

QAD Adaptive ERP: Een cloud-native ERP gebouwd voor de auto-industrie, biowetenschappen en industriƫle productie. Het blinkt uit in flexibiliteit van de toeleveringsketen, compliance management en real-time analyses voor wereldwijde ondernemingen

SAP Business One: Een schaalbare ERP voor kleine, snelgroeiende bedrijven. Het biedt basisboekhouding, voorraadbeheer en verkoopbeheer met on-premise, cloud en hybride implementatieopties

āž”ļø Meer lezen: Top Salesforce CRM Alternatieven & Concurrenten

Upgrade van NetSuite - run uw business slimmer met ClickUp

Bij het vergelijken van NetSuite met topalternatieven is Ć©Ć©n ding duidelijk: hoewel NetSuite ERP krachtig is, is het niet de enige optie. Een betere pasvorm is binnen handbereik als u meer flexibiliteit, betaalbaarheid, eenvoudigere implementatie of diepere aanpassingen wilt.

ClickUp gaat verder dan traditionele ERP-systemen en biedt een volledig aanpasbaar, alles-in-Ć©Ć©n platform voor projectmanagement, CRM, automatisering, business intelligence en samenwerking - alles op Ć©Ć©n plek. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en til uw bedrijf naar een hoger niveau!