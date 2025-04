ClickUp vs. Clockify: Welke tool is beter voor tijdsregistratie?

Tijd. Het is het enige waar niemand genoeg van lijkt te hebben - met onafgemaakte taken, naderende deadlines op het werk en persoonlijke verplichtingen die onze constante aandacht opeisen.

Maar hoe goed weet je waar je tijd eigenlijk naartoe gaat?

Maak je gissingen of gebruik je spreadsheets om de tijd die je aan Taken besteedt handmatig bij te houden? Dat is een snelle weg naar verwarring en verspilde uren. Gelukkig houden moderne hulpmiddelen voor tijdsregistratie van projecten de zaken veel georganiseerder.

Als je op zoek bent geweest naar een app voor tijdsregistratie, heb je waarschijnlijk ClickUp en Clockify gezien - beide solide keuzes voor het bijhouden van de voortgang van projecten. Maar welke past het beste bij jouw werkstroom?

In deze gids laten we het ClickUp vs. Clockify debat rusten met een gedetailleerde vergelijking van hun functies en sterke punten.

Wat is ClickUp?

Begin met tijdsregistratie in ClickUp Houd de tijd bij, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe aan tijdsinschrijvingen en krijg overal toegang tot tijdsrapporten met ClickUp's Global Timer

👀 Wist je dat? Het wisselen van context vreet stilletjes aan de productiviteit van je team. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de onderbrekingen op het werk te wijten is aan het gegoochel met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen.

ClickUp, de alles-app voor werk, is ontworpen om al je taken, met hun tijdsinschattingen, op één plek samen te brengen. Het consolideert je projecten, documenten en chatten in één AI-tool.

Gebruik het als een tool voor Taakbeheer en Projectmanagement om je werkstromen te optimaliseren en je doelen sneller te bereiken. Geniet van native tijdsregistratie in de web app en met de gratis ClickUp Chrome extensie.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers gebruikt persoonlijke tijdmanagementstrategieën. Maar de meeste tools voor werkstroombeheer bieden nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdbeheer of prioritering, wat een effectieve prioritering in de weg kan staan. ClickUp's AI-gestuurde functies voor planning en tijdsregistratie kunnen je helpen om dit giswerk om te zetten in gegevensgestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor Taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan hoe u echt werkt!

ClickUp functies

Hier lees je waarom ClickUp een van de beste tools is voor tijdsregistratie en -beheer:

1. ClickUp Project Tijdregistratie

Volg de tijd in verschillende fases van een project met de functies van ClickUp voor tijdsregistratie

Met ClickUp's functies voor het bijhouden van projecttijden kunt u de tijd die aan elke taak en subtaak wordt besteed granulair bijhouden - van een paar seconden tot dagen

Start en stop timers op Taken, log tijd handmatig in en categoriseer invoer voor betere rapportage. Geavanceerde functies zoals factureerbare tijd, tijdsinschattingen en gedetailleerde rapportages helpen teams om productief te blijven en een nauwkeurige project budgettering te garanderen.

2. ClickUp Tijdregistratie

Pas de deadline aan van een taak die anderen blokkeert en ClickUp verandert automatisch de deadlines voor de afhankelijke taken

Waarom beheren sommige mensen hun volle agenda's beter dan anderen? Het geheim ligt vaak in tijdbeheer en ClickUp helpt u uw tijd effectiever te beheren.

De ClickUp Time Management suite herdefinieert hoe uw team tijd binnen projecten bijhoudt en toewijst.

Begin met het loggen van tijd direct binnen Taken met behulp van desktop, mobiel of browser platforms om de toewijzing van tijd nauwkeurig te controleren. stel verwachte duur in voor taken en subtaken om de werklast gemakkelijker in te stellen en verwachtingen beter te beheren. Maak onderscheid tussen factureerbare en niet-factureerbare uren om facturering en interne rapportage te stroomlijnen.

Met ClickUp-taak kunt u eenvoudig taken plannen door ze te slepen en neer te zetten in de interface van de ClickUp kalender. Het ondersteunt dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven. u kunt zelfs de deadline van een taak aanpassen en ClickUp zal automatisch alle afhankelijke subtaken bijwerken om de tijdlijnen van het project te behouden.

Tot slot kunt u aangepaste rapporten en Urenregistraties genereren in ClickUp om de invoer van uren te bekijken en zo uw productiviteit te analyseren en de toewijzing van middelen te verbeteren.

🧠 Leuk weetje: ClickUp integreert met verschillende tijdsregistratie tools van derden, zoals Time Doctor, Clockify en Toggl, om je tijdsregistraties in één tool te consolideren. Over efficiëntie en tijdsbesparing gesproken!

3. ClickUp kalender

Organiseer en volg eenvoudig uw taken met ClickUp kalender voor een duidelijkere weergave van uw werk

De ClickUp kalender brengt al uw toewijzingen in één weergave. Gebruik het om uw werk, persoonlijke en sociale agenda's op één plek te integreren en zeg vaarwel tegen dubbele boekingen, gemiste deadlines en tool hopping.

Wat is er nog meer? Je kunt de weergave van je kalender aanpassen zodat je dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agenda's te zien krijgt, zodat je je werk beter kunt plannen.

Geavanceerde filtering helpt bij het markeren van sleutel taken, terwijl de drag-and-drop interface je snel vergaderingen en verplichtingen laat verzetten. Met de ClickUp AI suggesties van ClickUp Calendar vindt u de optimale blokken voor het afhandelen van uw openstaande taken, het plannen van vergaderingen met uw collega('s) en om even op adem te komen!

Voor geavanceerde tijdsregistratie biedt ClickUp kant-en-klare tabellen, spreadsheets, mappen en lijsten waarmee bedrijven de voortgang van projecten kunnen bijhouden. Het bevat ook sjablonen voor tijdsregistratie en -studie om het beheer van taken te vereenvoudigen. Deze sjablonen stroomlijnen deadlines, toewijzingen van taken en het bijhouden van de voortgang, zodat projecten met minimale inspanning op schema blijven.

Zodra uw tijd is geregistreerd, kunt u met ClickUp snel tags toevoegen en invoer zoeken - eenvoudig, effectief en gemaakt om tijd te besparen.

📮ClickUp Inzicht: De resultaten van ons onderzoek naar de effectiviteit van vergaderingen geven aan dat kenniswerkers bijna 308 uur per week besteden aan vergaderingen in een organisatie van 100 personen! Maar wat als u deze vergadertijd zou kunnen verminderen? ClickUp's uniforme werkruimte vermindert onnodige vergaderingen drastisch! 💫 Echte resultaten: Klanten zoals Trinetix hebben 50% minder vergaderingen gehad door projectdocumentatie te centraliseren, werkstromen te automatiseren en de zichtbaarheid tussen teams te verbeteren door gebruik te maken van onze alles-in-één app voor werk. Stel je voor dat je elke week honderden productiviteitsuren kunt terugwinnen!

ClickUp prijzen

Wat is Clockify?

via Clockify

Terwijl ClickUp al je productiviteitstools in één app samenbrengt, richt Clockify zich sterk op functies voor urenregistratie en factureerbare uren. Grote organisaties gebruiken het platform vaak voor de client portals, alerts en notificaties die teams op de hoogte houden van de voortgang van projecten. De functie voor het plannen van medewerkers maakt het plannen van diensten ook veel eenvoudiger.

Voor bedrijven met grotere teams helpt Clockify bij het bijhouden van de taken van medewerkers, het effectief toewijzen van projecten en biedt het een duidelijke weergave van de voortgang. Het vergroot ook de zichtbaarheid in de activiteiten van het team, waardoor het makkelijker wordt om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van projecten.

💡Pro Tip: Gebruik de Eisenhower Matrix of een vergelijkbare matrix om Taken te categoriseren op basis van urgentie en belang. Concentreer u op taken met een hoge impact die de voortgang stimuleren en delegeer of plan minder kritieke taken. Dit helpt ervoor te zorgen dat u tijd besteedt aan die taken die er het meest toe doen in plaats van te verzanden in druk werk.

Clockify functies

Hier vind je een aantal van de meest geliefde functies van Clockify, van tijdsregistratie tot gedetailleerde rapportages - allemaal ontworpen om de productiviteit te verhogen en projecten op schema te houden.

1. Tijdsregistratie

via Clockify

Tijdregistratie met Clockify is eenvoudig, of je nu de desktop-app, mobiele app of browser extensies gebruikt. Het werkt ook probleemloos in Chrome, Firefox en Edge.

Beheerders kunnen apparaten instellen als on-site kiosken voor eenvoudige tijdsregistratie en projectmanagers kunnen direct tijd toevoegen voor hun teams. Indien nodig kunnen gebruikers hun invoer aanpassen en handmatige tijd toevoegen. Voor extra nauwkeurigheid kunnen beheerders afronding inschakelen voor salarisdoeleinden.

Als je een werknemer bent, klik je gewoon op de knop Play ▶️ om te beginnen, selecteer je een client, project en taak en klik je op de knop ⏹️ Stop als je Klaar bent. Je kunt ook tags toevoegen voor rapporten, tijd markeren als factureerbaar of niet-factureerbaar en pauzes bijhouden

Als manager krijg je een volledig overzicht van de tijdsactiviteiten van je team, inclusief pauzes. Je kunt echter niet direct specifieke pauzetijden afdwingen of kloktijden forceren, tenzij je een aangepaste activiteit zoals "Pauze" in het systeem maakt

2. Automatische tracker

via Clockify

Als je de tijd van je taken automatisch wilt bijhouden op basis van computeractiviteit, dan bevrijdt Clockify's auto tracker je van het handmatig starten of stoppen van timers.

Gebruikers kunnen specifieke applicaties en websites kiezen om bij te houden en opname-intervallen aanpassen voor nog meer controle over hun tijdsregistratie.

3. Integraties

via Clockify

Met meer dan 80+ integraties is Clockify te verbinden met veel populaire apps en tools, waaronder ClickUp!

ClickUp's Clockify integratie werkt probleemloos in alle abonnementen. Of u nu uw tijd bijhoudt op een desktop of via Google Chrome, u kunt eenvoudig de uren loggen die u hebt besteed aan een taak of project.

🧠 Leuk weetje: Uit een onderzoek van Microsoft blijkt dat werknemers ongeveer 57% van hun werkdag besteden aan communicatie. Dat zijn ongeveer 4 uur en 33 minuten die ze besteden aan e-mails, vergaderingen en chatten met het team.

Clockify prijzen

Gratis

Basis: $4.99/maand per gebruiker

Standaard : $6.99/maand per gebruiker

Pro : $9.99/maand per gebruiker

Enterprise : $14. 99/maand per gebruiker

Productiviteitssuite: $ 15,99/maand per gebruiker

ClickUp vs. Clockify vergeleken functies

Laten we nu de functies van ClickUp en Clockify uitsplitsen om te zien welke tijdregistratie en projectmanagement software het beste bij jouw behoeften past. Hieronder vind je een vergelijking naast elkaar:

Functies ClickUp Clockify Tijdregistratie Ingebouwde stopwatch met handmatige invoer Automatische en handmatige tijdsregistratie Taakbeheer Geavanceerd taakbeheer, terugkerende taken, afhankelijkheid Taken bijhouden met timers Project bijhouden Kies uit 15+ weergaven, waaronder Gantt grafieken, tijdlijnen en de Werklastweergave. Ontvang gedetailleerde, aanpasbare urenstaten Urenregistratie, gedetailleerde rapportage Integraties 1000+ integraties, inclusief Slack, Zapier 80+ integraties, waaronder Trello, Asana Teams functies Onbeperkte gebruikers, toestemmingen, werklastweergaven Basis team bijhouden, beperkte rollen Aangepast Aangepaste dashboards, sjablonen, automatisering Basis tags, project labels Prijzen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $7/maand Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $4.99/maand Veiligheid Veiligheid op Enterprise-niveau Standaard veiligheid

Hier gaan we dieper in op de functies en winnaars van elke categorie.

1. Opties voor tijdsregistratie

Bij Clockify draait alles om tijdsregistratie, of je nu de ingebouwde stopwatch gebruikt of de uren handmatig bijhoudt. Je kunt zien waar je tijd naartoe gaat, uren van medewerkers bijhouden, targets halen, aantekeningen toevoegen en werk controleren - perfect om projecten binnen budget te houden.

ClickUp, aan de andere kant, biedt flexibele tijdsregistratie ingebouwd in uw werkruimte-waar de projecten worden uitgevoerd. U kunt tijd bijhouden vanuit Taken, weergaven, timesheets of de handige extensie voor Chrome.

Een voortgangsbalk toont de bijgehouden tijd vs. tijdsinschattingen in ClickUp; factureerbare invoer is beschikbaar in hogere abonnementen. De rapportagetools en dashboards van ClickUp geven u ook inzicht in uw tijdgegevens op verschillende apparaten.

🏆 Winnaar: ClickUp wint door zijn flexibiliteit en bereik aan opties voor tijdsregistratie

2. Projectmanagement

Clockify helpt je met het bijhouden van de voortgang van projecten en sleutelcijfers terwijl je tijd categoriseert als factureerbaar of niet-factureerbaar. Je kunt taken toewijzen, bijgehouden vs. geschatte tijd vergelijken en aangepaste projecttarieven instellen - geweldig voor teams die met klanten of deadlines werken.

ClickUp daarentegen is een krachtpatser op het gebied van projectmanagement met de mogelijkheid om aangepaste werkstromen in te stellen, gedeelde kennis op te bouwen via ClickUp Docs en realtime dashboards te maken die teams in beweging houden en de manier waarop ze werken verbeteren. Het stroomlijnt persoonlijke en professionele projecten met no-code automatisering en AI-gebaseerde tools voor schrijven, kennisbeheer en projectmanagement.

Laat ClickUp Brain voor u schrijven om tijd en moeite te besparen!

Een uitschieter? ClickUp Brain, een AI-assistent die:

Vindt snel antwoorden op al uw Taken, documenten en chatten in ClickUp-taak

Automatiseert project updates en Taak Samenvattingen met AI StandUps

Schrijft en verfijnt content zoals e-mails, blogposts, projectrapporten en meer op basis van eenvoudige aanwijzingen

🏆 Winnaar: ClickUp, als de alles-in-één app voor werk. Van tijdsregistratie tot het ophalen van de gegevens die je nodig hebt, wanneer je ze nodig hebt, het houdt echt alles op één plek.

3. Rapportage en analyse

Clockify en ClickUp helpen allebei bij het bijhouden en analyseren van tijdsgegevens, maar ze hebben een verschillende aanpak.

Clockify biedt drie rapporten: overzichtsrapporten voor een overzicht van tijd, activiteit en gebruikers; gedetailleerde rapporten die taken, totaal aantal uren en factureerbare bedragen uitsplitsen; en wekelijkse rapporten die een momentopname geven van de bijgehouden tijd. Rapporten kunnen gefilterd worden op dag, activiteit of gebruiker en gedeeld worden in CSV, Excel of PDF format.

ClickUp fungeert als een business control center, waarmee gebruikers aangepaste ClickUp Dashboards kunnen maken met drag-and-drop grafieken, tabellen en gegevens. Deze dashboards helpen teams bij het bewaken van de voortgang van projecten, het bijhouden van sleutelgegevens, waaronder tijdsontwikkelingen, en het verkrijgen van waardevolle inzichten voor het optimaliseren van hun aanpak.

🏆 Winnaar: ClickUp scoort hier beter dan Clockify vanwege de aanpasbare dashboards, die de projectactiviteiten samenvatten en je realtime updates geven over belangrijke statistieken zoals de tijd die aan Taken is besteed.

🧠 Leuk weetje: Stanley Security, een gebruiker van ClickUp, zag een daling van 50% in de tijd die besteed werd aan het maken en delen van rapporten na de overstap naar ClickUp. In ClickUp tellen nummers niet gewoon op - ze vertellen een verhaal!

4. Compatibiliteit platform

ClickUp en Clockify bieden beide toegang tot meerdere apparaten, zodat je je tijd kunt bijhouden en taken kunt beheren waar je ook bent.

Clockify werkt met desktop-apps, webapplicaties en extensies voor Chrome en Firefox. Het ondersteunt Windows, Mac, Linux, Android en iOS, waardoor het gemakkelijk is om uren te registreren vanaf elk apparaat.

ClickUp houdt productiviteit binnen handbereik met zijn Windows, Mac en Linux apps. Met de mobiele apps voor iPhone, iPad en Android kun je verbinding houden en onderweg Taken beheren.

🏆 Winnaar: Gelijkspel. Zowel ClickUp als Clockify hebben een robuuste aanwezigheid op meerdere apparaatplatformen, waardoor bijhouden eenvoudig is.

ClickUp vs. Clockify op Reddit

We hebben op Reddit gekeken wat mensen denken over ClickUp versus Clockify.

Een Redditor op de r/ClickUp community prees het platform voor zijn tracker:

Het duurde even voordat ik gewend was aan de ingebouwde stopwatch van ClickUp, maar hij is echt goed en houdt de tijd bij op basis van taken voor het geval dat clients de facturering uitgesplitst willen hebben. En een eenvoudig dashboard toont alle uren voor de maand, per ruimte, van waaruit ik factureer.

Het duurde even voordat ik gewend was aan de ingebouwde stopwatch van ClickUp, maar hij is echt goed en houdt de tijd bij op basis van taken voor het geval dat clients de facturering uitgesplitst willen hebben. En een eenvoudig dashboard toont alle uren voor de maand, per ruimte, van waaruit ik factureer.

Een andere gebruiker op de r/productivity subreddit legde uit waarom hij voor Clockify koos:

Clockify is gemakkelijk te gebruiken en ik vond het geweldig dat het gratis was.

Clockify is gemakkelijk te gebruiken en ik vond het geweldig dat het gratis was.

Discussies tussen gebruikers van tijdsregistratie benadrukken een aantal gemeenschappelijke punten:

Clockify wordt geprefereerd om zijn eenvoudige bijhouden en betaalbaarheid

ClickUp onderscheidt zich door zijn alles-in-één projectmanagement aanpak

Beide tools helpen teams om op de hoogte te blijven van werktijden en productiviteit

Aanpassings- en rapportagemogelijkheden spelen een belangrijke rol in de voorkeur van gebruikers

Deze inzichten komen overeen met onze vergelijking van functies, maar bieden ook context uit de praktijk over hoe elke tool in verschillende werkstromen past.

Kies ClickUp om eenvoudig de tijd die aan projecten wordt besteed bij te houden

Het oordeel is geveld - ClickUp komt als beste uit de bus!

Terwijl Clockify uitblinkt in eenvoudige tijdsregistratie, gaat ClickUp verder met krachtige projectmanagement tools. Aanpasbare workflows, realtime dashboards, afhankelijkheid van taken en functies voor teamsamenwerking maken het een uitgebreidere oplossing.

ClickUp heeft nog meer te bieden. Met krachtige ClickApps, slimme notificaties en AI-gestuurde automatisering helpt het teams om productief en georganiseerd te blijven op elke afdeling.

Wilt u deze functies in actie zien? Probeer ClickUp vandaag nog en ervaar het verschil!