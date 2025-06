Motion vs. Google Agenda: welke planningstool is beter?

Het is 9 uur 's ochtends en u kijkt naar uw kalender: een overzichtelijk rooster met vergaderingen, deadlines en persoonlijke taken. Uw dag lijkt goed te doen, totdat dat niet meer zo is.

Een vergadering loopt uit, er verschijnt een dringende e-mail en plotseling loopt uw planning in de war. U probeert zich aan te passen, uw planning handmatig te herschikken en hoopt dat u niets belangrijks hebt gemist. Nog erger? Die tijd die u had vrijgemaakt om te werken aan ideeën voor een aankomende campagne? Iemand heeft die tijd ingepikt met een spontane vergadering!

Dit scenario speelt zich vaak af in ons drukke leven, wanneer we jongleren met werkverplichtingen en persoonlijke boodschappen. De echte uitdaging is om met onverwachte gebeurtenissen om te gaan en productief te blijven wanneer dingen onvermijdelijk veranderen.

In dit artikel vergelijken we Motion met Google Agenda om te zien welke tool u kan helpen uw agenda flexibel en eenvoudig te organiseren.

Als bonus laten we u kennismaken met een AI-aangedreven kalender waarmee u eindelijk controle krijgt over uw dag.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Motion en Google Agenda zijn krachtige planningstools, maar voorzien in verschillende behoeften. Hieronder vindt u een vergelijking: Motion: Ideaal voor professionals die een slimme, AI-aangedreven assistent willen om automatisch hun dag te plannen, taken opnieuw te prioriteren en planningen dynamisch aan te passen zonder handmatige inspanningen. Google Agenda: Ideaal voor gebruikers die een overzichtelijke, betrouwbare agenda nodig hebben om vergaderingen te beheren, herinneringen in te stellen en gesynchroniseerd te blijven binnen het Google Workspace-ecosysteem. Een overzicht van de functies van Motion en Google Agenda: Taakplanning en prioriteiten: Motion plant taken automatisch op basis van prioriteit en beschikbaarheid. Google Agenda ondersteunt het aanmaken van eenvoudige taken via Google Taken, maar alles moet handmatig worden gepland. Gebruikerservaring: Google Agenda is eenvoudig, intuïtief en gemakkelijk te gebruiken. Motion biedt meer geavanceerde automatisering, maar kan voor nieuwe gebruikers een leercurve vereisen. Integraties: Motion kan worden gekoppeld aan tools zoals Google Agenda, ClickUp, Trello en Zoom. Google Agenda kan standaard worden geïntegreerd met Gmail, Google Meet en honderden apps via Zapier. ClickUp overbrugt de kloof en biedt krachtige planning, taakbeheer en teamsamenwerking in één uniform platform: Met ClickUp Kalender kunt u taken, gebeurtenissen en vergaderingen op één plek plannen en beheren

ClickUp-taken kunnen naadloos worden gekoppeld aan uw kalender, zodat niets meer door de mazen van het net glipt

ClickUp Brain biedt AI-aangedreven aantekeningen, samenvattingen van vergaderingen en inzichten in productiviteit

ClickUp Documenten, Whiteboards en Chat maken het eenvoudig om als team te plannen, samen te werken en uit te voeren

Motion vs. Google Agenda in één oogopslag

Voordat we in detail treden, volgt hier een korte vergelijking van de belangrijkste verschillen tussen Motion en Google Agenda:

Functie Motion Google Agenda Taakbeheer Geavanceerde taakprioritering en AI-ondersteund projectmanagement Basis taken aanmaken (via Google Tasks) Automatische planning en tijdblokken Plan taken automatisch en blok tijd in uw kalender op basis van prioriteit en beschikbare tijd Geen automatische planning/automatische tijdblokkering functie Integratie met tools Integreert met tools zoals Google Agenda, ClickUp, Slack, Asana, enz. Integreert met Google Werkruimte (Gmail, Google Meet, enz. ) Aangepaste weergaven Biedt aanpasbare weergaven voor taken en gebeurtenissen (groeperen, sorteren, lijstweergave, Kanban-weergave) Beperkte aangepaste weergaven (dag, week, maand) Prijzen Gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen beginnen bij $19/maand per gebruiker Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7,20 per gebruiker per maand Kernfuncties Sterke focus op productiviteit en intelligent taakbeheer Voornamelijk gericht op het plannen van agenda's

Wat is Motion?

via Motion

Motion is een AI-aangedreven planning- en productiviteitstool die u helpt uw tijd automatisch te beheren door taken en agenda-gebeurtenissen te integreren. Het synchroniseert met Google Agenda, Outlook en populaire taakbeheerplatforms zoals ClickUp, Asana en Trello om een geoptimaliseerde dagelijkse agenda te creëren.

Motion geeft prioriteit aan taken op basis van urgentie en deadlines. Het past uw planning dynamisch aan wanneer er nieuwe taken bijkomen of bestaande taken veranderen. De tool wijst automatisch tijd toe voor vergaderingen, diepgaand werk en pauzes, zodat uw dag evenwichtig is en essentiële taken op tijd worden voltooid.

Functies van Motion

Laten we eens kijken naar de sleutel functies van Motion die u kunnen helpen uw agenda effectief te beheren.

1. AI-kalender

via Motion

De AI-kalender van Motion geeft automatisch prioriteit aan uw taken en plant ze optimaal in, zodat u deadlines haalt zonder overwerkt te raken.

Stel gewoon uw werkuren in en Motion brengt uw vergaderingen en taken in kaart en verdeelt uw tijd in een aangepast schema dat u productief en in balans houdt. Als u te veel hooi op uw vork hebt genomen, krijgt u een waarschuwing en wordt uw abonnement aangepast, zodat u nooit een deadline mist of uitgeput raakt door te proberen er een te halen.

2. Taakbeheer & Tijdblokken

via Motion

Motion bevat een taakbeheerder waar u snel taken kunt toevoegen. U kunt dagelijkse of wekelijkse taken aanmaken en Motion blokkeert automatisch tijd in uw kalender om ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd.

Stel aangepaste tijdvensters in voor elke taak en Motion plant ze dienovereenkomstig. Alle taakdetails worden centraal opgeslagen voor gemakkelijke toegang.

3. AI-vergaderassistent

via Motion

Met de AI Meeting Assistant van Motion kunt u uw vergaderingsvoorkeuren aanpassen aan uw unieke werkstijl, of het nu gaat om back-to-back vergaderingen, ochtendsessies of vergadervrije vrijdagen.

Stel een dagelijkse limiet voor vergaderingen in en zodra deze is bereikt, blokt uw kalender de rest – geen overboekingen meer. Motion genereert automatisch een gepersonaliseerde boekingspagina die uw beschikbaarheid weergeeft. Deel deze met uw teamgenoten of clients en help hen snel een vergadering op te zetten.

U kunt op maat gemaakte sjablonen voor planning maken voor interne vergaderingen, telefoongesprekken met klanten, vergaderingen met investeerders of gesprekken met potentiële klanten, met de door u gewenste duur en tijdvakken.

Prijzen van Motion

Gratis proefversie

Pro AI: $19/maand per gebruiker

Business AI : $ 29/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Wat is Google Agenda?

via Google Agenda

Google Agenda (onderdeel van Google Workspace) is een cloudgebaseerde tool voor planning en tijdbeheer. Hiermee kunt u gebeurtenissen, afspraken en herinneringen maken, beheren en delen op verschillende apparaten.

U kunt eenmalige of terugkerende gebeurtenissen plannen, aangepaste herinneringen instellen en notificaties ontvangen. Het integreert naadloos met andere Google Workspace-tools, zoals Gmail en Google Meet, waardoor u automatisch gebeurtenissen kunt aanmaken vanuit e-mail (zoals uitnodigingen voor vergaderingen of vluchtgegevens) en videogesprekken direct kunt plannen.

Deze agenda-app biedt ook functies voor samenwerking, zodat u agenda's kunt delen met teamgenoten, anderen kunt uitnodigen voor gebeurtenissen en toestemming kunt geven voor weergave of bewerking.

Functies van Google Agenda

Dit zijn de belangrijkste functies die Google Agenda tot een handige planningstool maken:

1. Al uw kalenders op één plek

via Google Agenda

Google Agenda organiseert al uw gebeurtenissen (werk, privé en andere) in één weergave, zodat u niet met meerdere apps hoeft te jongleren. U ziet in één oogopslag alles, van virtuele vergaderingen tot familiediners. Dankzij deze uniforme structuur kunt u snel de beschikbaarheid controleren, herinneringen instellen en planningsconflicten oplossen.

Kalenderlagen zijn een premiumfunctie in de Business- en Enterprise-abonnementen van Google Workspace.

2. Automatische detectie van gebeurtenissen

via Google Agenda

Google Agenda detecteert automatisch gebeurtenissen zoals vluchtreserveringen, hotelboekingen of uitnodigingen voor vergaderingen in Gmail en voegt deze toe aan uw agenda, waardoor handmatige invoer wordt verminderd.

💡Pro Tip: Als u een werk- of schoolaccount hebt, kunt u een werklocatie instellen en de locatiespecifieke RSVP-opties van de tool gebruiken. Wanneer u Ja antwoordt op een gebeurtenis, wordt automatisch standaard ingesteld op: Een vergaderruimte als u deelneemt vanuit uw kantoor

Een virtuele locatie als u vanuit huis of een andere locatie deelneemt

3. Tijdinzichten

via Google Agenda

Time Insights is beschikbaar in bepaalde Google Werkruimte-abonnementen en analyseert uw agendagegevens om te laten zien hoeveel tijd u aan vergaderingen besteedt, om frequente samenwerkingspartners te identificeren en om uw werkpatronen te visualiseren. Het helpt u uw tijdsindeling te begrijpen en mogelijk te optimaliseren.

💡Pro-tip: Google Agenda biedt ingebouwde sjablonen voor maandelijkse planning, campagneplanning en terugkerende gebeurtenissen, waardoor u tijd bespaart bij de installatie.

Prijzen van Google Agenda

Gratis abonnement

Business Starter: $ 7,20/gebruiker per maand (Google Workspace)

Business Standard: $14,40/gebruiker per maand (Google Workspace)

Business-abonnement: $ 21,60 per gebruiker per maand (Google Werkruimte)

Enterprise: Aangepaste prijzen (Google Workspace)

Motion vs. Google Agenda: functies vergeleken

Google Agenda is een geweldige gratis tool voor het beheren van gebeurtenissen, maar het is slechts een kalender. Motion voegt daarentegen een intelligente laag toe aan Google Agenda, waardoor u taken beter kunt beheren door kunstmatige intelligentie te gebruiken om uw dag te plannen, net zoals een persoonlijke assistent dat zou doen.

Laten we deze verschillen nu eens in detail bekijken:

1. Taakplanning

Motion neemt de stress uit taakbeheer door automatisch uw planning te herprioriteren. Als er op het laatste moment een vergadering of onverwachte taak opduikt, past Motion deze met één klik aan. Het vindt optimale momenten in uw planning en past taken slim in uw dag, zodat u op schema blijft zonder het gedoe van handmatig herschikken.

Als u een taak hebt die een zeer hoge prioriteit heeft, kunt u deze markeren als een 'ASAP'-taak, waarna deze voorrang krijgt op alle andere taken.

Met Google Agenda kunt u taken binnen de app maken via Gmail of Google Taken. U selecteert de datum en tijd waarop u elke taak wilt voltooien en zodra u deze hebt voltooid, markeert u deze als voltooid.

Hoewel dit een eenvoudige manier biedt om uw takenlijst te beheren, is het hele proces handmatig. U moet uw taken en relevante taakdetails één voor één toevoegen. Er is geen optie om prioriteiten voor taken in te stellen of de planning intuïtief te herschikken.

🏆Winnaar: Motion. Het is flexibeler: het past uw planning automatisch aan op basis van uw kalender en stelt u ook in staat om belangrijke taken prioriteit te geven.

2. Interface en gebruiksgemak

De Motion-app heeft een gestroomlijnde en moderne interface die taken, vergaderingen en aantekeningen integreert in één naadloze werkstroom. De complexe functies kunnen echter een uitdaging vormen voor beginners.

Sleutelelementen zoals intelligente taakplanning en dynamische tijdblokken vergen enige leertijd. Hoewel elegant, kan de interface van de app overweldigend aanvoelen als u niet vertrouwd bent met deze geavanceerde tools.

Aan de andere kant biedt Google Agenda een veel eenvoudigere ervaring. Dankzij het strakke ontwerp en de intuïtieve bediening kunt u eenvoudig gebeurtenissen maken, herinneringen instellen en georganiseerd blijven. Er is geen steile leercurve, alleen eenvoudige functionaliteit waarmee u georganiseerd blijft.

🏆Winnaar: Google Agenda. Het is voornamelijk ontworpen voor essentiële agendabeheer en heeft een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface.

3. Native integraties

U kunt Motion integreren met meerdere tech stack-tools, zoals Google Agenda, Gmail, Google Meet, Microsoft Teams, Microsoft Outlook 365, Zoom, iCloud Agenda, Siri, Zapier en Zoom.

Aan de andere kant kan Google Agenda naadloos worden geïntegreerd met andere Google Workspace-tools, zoals Google Documenten, Spreadsheets, Taken en Meet, om er maar een paar te noemen. U kunt ook Zapier gebruiken om uw Google Agenda te verbinden met ClickUp, Trello, Google Spreadsheets, Airtable, HubSpot, Asana, Calendly en meer.

🏆Winnaar: Het is een gelijkspel. Zowel Motion als Google Agenda bieden robuuste integraties.

Motion vs. Google Agenda op Reddit

We zijn op Reddit gaan kijken wat echte gebruikers te zeggen hebben over hun ervaringen met Motion en Google Agenda. We vonden gemengde beoordelingen.

Sommige gebruikers zijn erg te spreken over de manier waarop Motion andere tools in hun werkstroom heeft vervangen en de planning van taken heeft geautomatiseerd.

flip4life zegt:

Motion heeft voor mij (en mijn team) Asana, TickTick en Google Agenda vervangen. De belangrijkste waarde is dat je je volledig kunt losmaken van wat je nog moet doen. Het is erg goed in het prioriteren van het werk dat gedaan moet worden op basis van deadlines en urgentie. Dus wanneer ik de app open, vertelt hij me gewoon wat ik moet doen op basis van wat er gedaan moet worden en wanneer.

Motion heeft voor mij (en mijn team) Asana, TickTick en Google Agenda vervangen. De belangrijkste waarde is dat je je volledig kunt losmaken van wat je nog moet doen. Het is erg goed in het prioriteren van het werk dat gedaan moet worden op basis van deadlines en urgentie. Dus wanneer ik de app open, vertelt het me gewoon wat ik moet doen op basis van wat er gedaan moet worden en wanneer.

Naarmate we dieper in andere discussies doken, ontdekten we dat sommige gebruikers vinden dat Motion weinig meer biedt dan de functionaliteiten van Google Agenda. Ze vinden dat het meer tijd kost om taken in te voeren en voortdurend beslissingen te nemen over de duur, wat leidt tot mentale overbelasting.

Crisistalker zegt

Het vereiste te veel instellingen en "geknoei" voor mij. Ik zou zeggen dat het een goede tool is, maar geen goede tool om snel iets vast te leggen. Om een basistaak in te voeren, moest ik elke keer nadenken over hoe lang het zou duren, bij welk project het hoorde, enz. Dat vereiste te veel contextwisselingen voor mijn hersenen. Bovendien was mijn kalender altijd vol, wat me veel stress bezorgde en betekende dat anderen geen afspraken in mijn kalender konden zetten zonder dat ik de tool moest openen en dingen moest wijzigen. Het werkte dus wel voor het plannen van mijn weken, maar niet voor de uitvoering van mijn dagelijkse leven (omdat dingen zoooo vaak veranderen).

Het vereiste te veel instellingen en "geknoei" voor mij. Ik zou zeggen dat het een goede tool is, maar geen goede tool om snel iets vast te leggen. Om een basistaak in te voeren, moest ik elke keer nadenken over hoe lang het zou duren, tot welk project het behoorde, enz. Dat vereiste te veel contextwisselingen voor mijn hersenen. Bovendien was mijn kalender altijd vol, wat me veel stress bezorgde en betekende dat anderen geen afspraken in mijn kalender konden zetten zonder dat ik de tool moest openen en dingen moest wijzigen. Het werkte dus wel voor het plannen van mijn weken, maar niet voor de uitvoering van mijn dagelijkse leven (omdat dingen zo vaak veranderen).

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Motion en Google Agenda

U kent ClickUp als een alles-in-één app voor werk. Met een native kalenderweergave, krachtige functies voor taakbeheer en handige integraties is ClickUp een geweldig alternatief voor Google Agenda dat u op schema houdt en u helpt om dingen flexibel te verplaatsen wanneer uw abonnement verandert.

ClickUp's One-Up #1: ClickUp AI-kalender

Sleep taken naar de kalenderweergave van ClickUp en beheer uw planning flexibel

De AI-aangedreven kalender van ClickUp is een complete planning-hub die taakbeheer, vergaderingen plannen en gebeurtenissen coördineren samenbrengt in één krachtige werkruimte. Of je nu je werkdag plant of de mijlpalen van je team organiseert, met de ClickUp-kalender kun je alles eenvoudig op één plek beheren.

Met ClickUp Kalender kunt u:

Maak en beheer gebeurtenissen rechtstreeks binnen ClickUp: voeg deelnemers en beschrijvingen van vergaderingen toe en voeg zelfs links toe om deel te nemen

Plan persoonlijke of teamvergaderingen , synchroniseer met Google Agenda of Outlook en bekijk alle afspraken naast uw taken

Schakel tussen dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of aangepaste weergaven om uw tijd te visualiseren op een manier die voor u werkt

Sleep taken of gebeurtenissen om ze direct opnieuw in te plannen – u hoeft niet meer tussen tabbladen te schakelen om tijdlijnen bij te werken

Of u nu project tijdlijnen plant of vergaderingen boekt, u hebt de flexibiliteit om snel aanpassingen te doen zonder de sleutel prioriteiten uit het oog te verliezen.

Bovendien kunt u met tweerichtingssynchronisatie van agenda's externe agenda's (zoals Google Agenda, Apple Agenda en Outlook) volledig op elkaar afstemmen, zodat u nooit een update mist, ongeacht waar deze is gepland.

U kunt de kalenderweergave van ClickUp ook synchroniseren met Google Agenda, Apple Agenda, Calendly of Outlook Agenda voor een meer gecentraliseerd taakbeheer.

ClickUp's One-Up #2: ClickUp AI Notetaker

Leg elk detail moeiteloos vast met ClickUp's Notetaker

De ClickUp AI Notetaker is uw ingebouwde vergaderassistent, ontworpen om vergaderingen automatisch op te nemen, te transcriberen en samen te vatten, zodat niets door de mazen van het net glipt. Of u nu in een team synchroniseert, een gesprek met een client voert of een brainstormsessie houdt, de AI Notetaker houdt iedereen op één lijn zonder handmatige inspanningen.

Met ClickUp's AI Notetaker kunt u:

Neem automatisch deel aan vergaderingen in Zoom, Google Meet en Microsoft Teams en neem ze op

Ontvang door AI gegenereerde samenvattingen, actiepunten en sleutelbeslissingen, rechtstreeks in uw werkruimte

Koppel aantekeningen van vergaderingen aan taken of documenten voor een naadloze follow-up

Werk in realtime samen aan aantekeningen en deel ze direct met teamgenoten of belanghebbenden

Nooit meer jongleren met aantekeningen terwijl u probeert het gesprek te volgen. De AI Notetaker van ClickUp zorgt ervoor dat uw vergaderingen actiegerichte, georganiseerde en toegankelijk zijn voor het hele team.

Bovendien worden alle aantekeningen opgeslagen in één centrale hub, zodat u eerdere discussies kunt terugvinden, transcripties kunt doorzoeken en de context tussen projecten kunt behouden zonder van tool te wisselen.

ClickUp's One-Up #3: Native integraties

Als u de voorkeur geeft aan Zoom voor videogesprekken, kunt u een Zoom-vergadering rechtstreeks vanuit een ClickUp-taak starten, dankzij de native integratie van ClickUp met Zoom.

Wanneer de vergadering begint, wordt er automatisch een link om deel te nemen geplaatst in de opmerkingen van de taak (van waaruit u de vergadering start), zodat uw team weet dat ze kunnen inloggen. Zodra de vergadering is afgelopen, voegt ClickUp nog een opmerking toe aan de taak, met details zoals de datum, tijd, duur en deelnemers, samen met een optionele link naar de opname.

Neem rechtstreeks vanuit uw ClickUp-taak deel aan een Zoom-vergadering

ClickUp Meetings helpt u bovendien bij het documenteren van uw vergaderingen, van het opstellen van agenda's en het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen tot het genereren van vergaderverslagen.

ClickUp's One-Up #4: ClickUp-documenten en -taken

U kunt ClickUp Docs gebruiken om doelstellingen voor vergaderingen te bedenken, een agenda op te stellen en notulen van vergaderingen vast te leggen. ClickUp Docs biedt virtuele samenwerking, zodat u in realtime kunt samenwerken met teamleden op afstand en gezamenlijk uw document kunt bewerken.

Voeg checklists toe en vink ze af zodra u ze tijdens de vergadering hebt besproken. Markeer belangrijke discussiepunten en conclusies met opsommingstekens, vetgedrukte tekst, cursieve tekst of doorhalingen. Voeg checklists toe, voeg tabellen in om grote hoeveelheden informatie te visualiseren en neem schermafbeeldingen, PDF's of andere bestanden rechtstreeks in uw document op, zodat u ze snel kunt raadplegen.

Voer direct acties uit in uw ClickUp-documenten met behulp van Slash Commando's

Om vergaderingen actiever te maken, kunt u met ClickUp Tasks rechtstreeks in Documenten een nieuwe taak aanmaken. Als in de notulen van de vergadering bijvoorbeeld staat dat het marketingteam de kerstcampagne moet evalueren, kunt u de tekst omzetten in een traceerbare taak en deze toewijzen aan de marketingafdeling.

Wanneer vergaderingen lang duren en er veel discussies zijn om te verwerken, kunt u ClickUp Brain, de AI-assistent van het platform, gebruiken om automatisch vergaderverslagen te genereren. Het is snel, nauwkeurig en neemt u het handmatige noteren uit handen.

Sjabloon voor ClickUp-kalenderplanner

Download de sjabloon Organiseer uw planning met de sjabloon voor kalenderplanning van ClickUp

In plaats van uw week op een half dozijn plaatsen te organiseren, biedt de ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning u een kant-en-klare layout om taken, tijdlijnen en prioriteiten op elkaar af te stemmen, zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Het is ideaal voor teams of individuen die meer structuur willen in hun planningsproces:

Breng uw week van tevoren in kaart met duidelijke taken en deadlines

Wijs eigendom toe en houd de voortgang bij zonder een systeem vanaf nul op te bouwen

Signaleer overbelasting of blokkades voordat ze uw week in de war sturen

Pas de weergave aan uw planningsstijl aan: dagelijkse focus of wekelijks overzicht op hoog niveau

Het sjabloon bevat een tabblad Samenvatting waarin taken worden onderverdeeld op status, zoals In behandeling, In uitvoering en Klaar, zodat u direct kunt zien wat er gaande is en wat uw aandacht nodig heeft.

Of u nu een projectmanager bent die sprints plant of een freelancer die het werk van clients in blokken indeelt, met dit sjabloon blijft u gefocust en werkt u snel, zonder gedoe met installatie.

🗂️ Sjabloonarchief: Bekijk dan de ClickUp Daily Planner-sjabloon, waarmee u uw dag kunt plannen. U kunt ook de sjabloon voor personeelsroosters van ClickUp gebruiken om diensten visueel te plannen, taken te prioriteren en vrije dagen bij te houden voor een optimale organisatie van uw personeel.

Beheer uw kalender efficiënter met ClickUp

Als u op zoek bent naar eenvoud, is Google Agenda de beste keuze voor basisplanning. Maar als u op zoek bent naar iets krachtigers, zoals slimme taakprioritering en automatische aanpassingen, dan is Motion de tool die u nodig hebt.

Wilt u het beste van twee werelden? Blijf Google Agenda gebruiken als basis voor uw gebeurtenissen en afspraken, terwijl Motion uw productiviteit verhoogt met zijn geavanceerde AI-functies.

Google Agenda en Motion schieten echter tekort bij het beheren van taken naast uw planning. Voor een echte alles-in-één oplossing hebt u een tool nodig die functies voor taakbeheer, planning en agendabeheer biedt. Dit is waar ClickUp in beeld komt.

Met ClickUp kunt u taken opsplitsen in uitvoerbare stappen, deadlines instellen, voortgang bijhouden en samenwerken met teams, allemaal binnen dezelfde interface. De kalenderweergave is volledig geïntegreerd met uw taken (en synchroniseert met uw Google Agenda als u die gebruikt), zodat u precies kunt zien hoe uw dag, week of maand vorm krijgt.

Ga vandaag nog aan de slag met ClickUp! ✅