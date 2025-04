Free sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen voor nauwkeurige patiëntdocumentatie

Terwijl aantekeningen van een arts vaak de diagnose van een patiënt documenteren, houden verpleegkundige aantekeningen de symptomen, vitale functies en algemene gezondheidsstatus van een patiënt bij.

Deze aantekeningen zijn de sleutel om de zorg gedetailleerder te documenteren. Ze helpen bij het identificeren van zowel primaire als secundaire behandelingen en ondersteunen nauwkeurige en continue patiëntenzorg.

Goede aantekeningen moeten echter gestructureerd, relevant en doelgericht zijn om relevant en effectief te zijn. Zoals wordt uitgelegd in dit Reddit-commentaar van een provider in de gezondheidszorg:

Wees alsjeblieft niet de verpleegkundige die een aantekening schrijft met de tekst "RN heeft de pijn beoordeeld. De patiënt gaf aan dat de pijn 3/10 was met een pijnlijke LLE. De verpleegkundige bood Tylenol aan en de patiënt accepteerde dit. De verpleegkundige pakte Tylenol en diende het toe. Sommige verpleegkundigen schrijven 10-15 van dit soort nutteloze informatie per dag op (we grafieken pijnschalen die dat allemaal beschrijven)

Om de duidelijkheid, efficiëntie en naleving van de regelgeving te verbeteren, hebben we een lijst samengesteld met sjablonen voor gestructureerde verpleegkundige aantekeningen die zijn ontworpen om nauwkeurige documentatie te ondersteunen.

Wat zijn sjablonen voor verpleegkundige aantekeningen?

Sjablonen voor verpleegkundige aantekeningen zijn gestructureerde hulpmiddelen die nauwkeurige verpleegkundige documentatie en symptoomdoelstellingen ondersteunen, continuïteit bevorderen en helpen om aan wettelijke en professionele normen te voldoen.

Een goed ontworpen sjabloon voor verpleegkundige documentatie zorgt ervoor dat observaties, interventies en reacties van patiënten consistent en grondig worden vastgelegd.

Zo doe je het:

bevat velden voor vitale functies, medicatie, beoordelingen en de reactie van de patiënt op de verleende zorg

ondersteunt verschillende formats zoals verhalende aantekeningen, SOAP, PIE en EHR-geïntegreerde invoer

helpt verpleegkundigen om zowel subjectieve als objectieve gegevens vast te leggen tijdens het verpleegproces

verbetert de communicatie tussen leden van interdisciplinaire teams, familieleden en andere zorgverleners

zorgt voor naleving van de regelgeving en legt de behandeling en evaluatie wettelijk vast

Wat maakt een sjabloon voor goede verpleegkundige notities?

Je kent de basisprincipes van aantekeningen. Maar een sterk sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen kan het documentatieproces vereenvoudigen en je licentie beschermen.

Dit is wat echt goede aantekeningen van de rest onderscheidt:

Objectieve en feitelijke taal : Vermijd veronderstellingen of beschuldigingen. Documenteer de voorwaarde, symptomen en reactie van de patiënt duidelijk (bijv. "Verband verwijderd; etterige drainage geconstateerd; wond gereinigd en opnieuw verzorgd. ")

Vereenvoudigde structuur : Neem op wat essentieel is voor de patiëntenzorg: belangrijke tekenen, interventies, beoordeling, medicatie en verleende zorg. Sla overbodige of irrelevante invoer over

Juridisch verdedigbare documentatie : Zorg ervoor dat uw aantekeningen voldoen aan de regelgeving, ondersteun de continuïteit en houd stand in de rechtszaal als dat nodig is

Efficiënte grafieken : Vermijd over-documenteren. Houd het beknopt, doelgericht en in lijn met wat er al in werkstromen of de grafiek van de patiënt staat

Vergemakkelijkt samenwerking: Verduidelijking voor andere leden van het team, interdisciplinaire teamleden en zorgprofessionals die het dossier beoordelen

20 beste sjablonen voor verpleegkundige aantekeningen

Of je nu net afgestudeerd bent of een doorgewinterde verpleegkundige, het schrijven van verpleegkundige aantekeningen met sjablonen ondersteunt een betere patiëntenzorg. Hier zijn de 20 beste sjablonen die je in verschillende klinische situaties kunt gebruiken.

1. ClickUp sjabloon voor aantekeningen

Ontvang gratis sjabloon Perfecte verpleegkundige werkstromen achter de schermen met het ClickUp sjabloon voor aantekeningen

Hoewel de ClickUp Notes Template niet standaard is ontworpen voor de gezondheidszorg, is het een geweldig hulpmiddel voor verpleegkundig managers, docenten of iedereen die projecten of initiatieven in de gezondheidszorg uitvoert.

Dit sjabloon van ClickUp helpt bij het organiseren van alles, van oriëntatieschema's en dienstprotocollen tot projecten voor kwaliteitsverbetering, vooral wanneer meerdere leden van het team toegang nodig hebben.

Zie dit sjabloon voor aantekeningen als je commandocentrum voor niet-klinische verpleegkundige documentatie, perfect voor documentatie op beheerdersniveau en het beheren van multidisciplinaire initiatieven.

Ideaal voor: Verpleegkundige managers en opleiders die dienstprotocollen organiseren, artsen inwerken en niet-klinische teamworkflows.

2. ClickUp sjabloon voor medische grafieken

Ontvang gratis sjabloon Probeer een moderne versie van het beproefde sjabloon voor medische grafieken met het ClickUp sjabloon voor medische grafieken

Als u in een klinische instelling werkt waar snelheid, nauwkeurigheid en duidelijkheid belangrijk zijn (lees: overal in de gezondheidszorg), biedt het ClickUp sjabloon voor medische dossiers een schone, digitale manier om patiëntendossiers te beheren.

Dit sjabloon is vooral handig voor poliklinieken, telezorgverleners of privépraktijken die hun documentatie willen vereenvoudigen. Met doorzoekbare opslagruimte in de cloud, functies voor snelle toegang en aanpasbare velden helpt deze sjabloon verpleegkundigen en providers om rode vlaggen snel te herkennen, zoals medicatie met een hoog risico of complexe anamnese.

Een ander pluspunt is dat het ClickUp Medical Chart Template andere functies kan aanvullen, zoals het organiseren van niet-EHR-gegevens, het plannen van zorgworkflows of het voorbereiden van aantekeningen voor teambesprekingen.

Ideaal voor: Verpleegkundigen in klinieken, privépraktijken of instellingen voor telegezondheidszorg die digitale, gestructureerde patiëntendossiers nodig hebben.

3. ClickUp Verpleegkundig Concept Whiteboard Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Geniet van een duidelijke, visuele werkruimte om complexe ideeën in kaart te brengen met de ClickUp Nursing Concept Whiteboard Sjabloon

Als je moet werken met zorgabonnementen, richtlijnen, klinische protocollen en patiëntenvoorlichting, wil je soms gewoon dat alles op een rijtje staat.

Uit een onderzoek bleek dat hoewel 96% van de verpleegkundigen vond dat zorgabonnementen de toestand van de patiënt en de kwaliteit van de zorg verbeterden, slechts 16% van de patiëntendossiers er een bevatte.

Het ClickUp Nursing Concept Whiteboard Template biedt een visuele, intuïtieve ruimte om verpleegkundige concepten te organiseren.

Of je nu verpleegkundige diagnoses schetst of zorgprioriteiten in kaart brengt, dit sjabloon helpt je om grote ideeën in verteerbare brokken te verdelen. Zie dit sjabloon als een flexibel brainstormcanvas dat abstracte verpleegkundige concepten omzet in uitvoerbare stappen.

Ideaal voor: Verpleegkunde studenten en docenten visualiseren zorg abonnementen, diagnoses, of onderwijs content in een gezamenlijke ruimte.

leuk weetje: Het symbool van verpleging - een lamp - komt van Florence Nightingale, die de bijnaam "The Lady with the Lamp" kreeg voor haar nachtelijke rondes tijdens de Krimoorlog.

4. ClickUp CNA rapportageformulier sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Zorg er als CNA voor dat een soepele dienst begint met een goede organisatie met ClickUp's sjabloon voor CNA-rapporten

Wanneer u verantwoordelijk bent voor meerdere patiënten in een drukke dienst, zijn duidelijkheid en consistentie alles. Het ClickUp CNA rapportblad sjabloon geeft gediplomeerde verpleegassistenten een gestructureerd, makkelijk te gebruiken format om alle essentiële zaken bij te houden - overwegingen, observaties en voltooide taken - op één plek.

Dus in plaats van te werken met een miljoen plakbriefjes of te proberen updates van patiënten te onthouden, vereenvoudigt dit sjabloon alles in een enkele werkstroom.

Ideaal voor: CNA's die op een snelle, georganiseerde manier vitale functies, taken en observaties willen bijhouden tijdens snelle diensten.

Pro Tip: Ben je het beu om sleutelideeën te verliezen in een zee van krabbels? Hoe organiseer je aantekeningen effectief? 10 technieken laat je slimme, eenvoudige manieren zien om rommelige aantekeningen om te zetten in inzichten die klaar zijn voor actie.

5. ClickUp sjabloon voor verschuivingsrapportage naast het bed

Ontvang gratis sjabloon Help patiënten zich meer betrokken en geïnformeerd te voelen bij hun zorg met de ClickUp sjabloon voor verschuivingsrapportage

Uit een onderzoek bleek dat slechts 57,6% van de verpleegkundigen tevreden was met hun huidige overdrachtsproces. Wat gebeurt er met de rest?

Effectieve overdrachten van patiënten zijn gebaseerd op duidelijke, gestructureerde communicatie - precies wat het sjabloon ClickUp Shift Report levert.

Dit sjabloon biedt een eenvoudig, betrouwbaar format voor het delen van essentiële patiëntgegevens aan het bed. Het zorgt voor communicatie tussen diensten door het vastleggen van vitale functies, zorg updates, medicijnen en zorgen in een duidelijk, georganiseerd format.

Het resultaat is dat verpleegkundigen informatie ter plekke kunnen bekijken, bijwerken en bevestigen, precies waar dat het belangrijkst is.

ideaal voor: Verpleegkundigen die zorg overdragen tussen diensten door en die een betrouwbaar, snel format nodig hebben voor updates van patiënten.

6. ClickUp sjabloon voor patiëntbeheer

Ontvang gratis sjabloon Richt u meer op uw patiënten en minder op papierwerk met ClickUp's sjabloon voor patiëntbeheer

Iedereen in de patiëntenzorg is bekend met de vele bewegende delen - afspraken, voorwaarden, abonnementen, resultaten van tests - de lijst gaat maar door. Het ClickUp sjabloon voor patiëntbeheer is gemaakt om alles te vereenvoudigen, en geeft teams in de gezondheidszorg een gecentraliseerde, aanpasbare hub om alles georganiseerd en toegankelijk te houden.

Met vooraf gemaakte lijstenweergaven zoals Lijst, Board, Kalender en Formulier maakt deze sjabloon het eenvoudig om de voortgang te visualiseren, zorg te coördineren en belangrijke gebeurtenissen te plannen. Van intake tot follow-up, de ClickUp sjabloon voor patiëntbeheer vereenvoudigt de samenwerking tussen medewerkers en verbetert de continuïteit van de zorg.

Ideaal voor: Teams in de gezondheidszorg die meerdere contactmomenten met patiënten beheren, zoals intake, abonnementen en follow-ups.

7. ClickUp sjabloon patiëntenlijst

Ontvang gratis sjabloon Beheer een dozijn patiënten of honderden met het sjabloon ClickUp Patiëntenlijst

Het geheim van patiëntenzorg ligt in de zorg voor de patiënt.

En het begint allemaal met de juiste hulpmiddelen, zoals een goed gestructureerde patiëntenlijst. Het ClickUp sjabloon voor patiëntenlijsten biedt een slimme manier om patiëntgegevens te consolideren en te beheren, zodat uw team efficiënt kan werken en zich kan concentreren op de zorgverlening.

Met functies zoals doorzoekbare filters, aangepaste velden en meerdere weergaveopties verandert deze sjabloon een eenvoudige lijst in krachtige software voor patiëntbeheer. Alles, van medische geschiedenis tot contactgegevens, wordt opgeslagen op één veilige locatie, waardoor updates en toegang moeiteloos verlopen.

Ideaal voor: Klinisch personeel dat grote hoeveelheden patiëntgegevens, geschiedenis en dossiers bijhoudt in één dashboard.

8. Sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen. Net

Het Sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen van Sjabloon. Net biedt een professionele ruimte om essentiële patiëntinformatie, interventies en resultaten vast te leggen.

Of je nu een nieuw symptoom documenteert of de voortgang na een interventie bijhoudt, dit sjabloon leidt je door elke sleutelsectie: patiëntenrapport, vitale functies, beoordeling, interventies en abonnement.

Ideaal voor: Verpleegkundigen die een eenvoudig, afdrukbaar formulier nodig hebben om vitale functies, beoordelingen en interventies te documenteren.

leuk weetje: Er zijn vier keer zoveel geregistreerde verpleegkundigen als artsen in de VS!

9. Case Note voor verpleegkunde sjabloon door sjabloon. Net

Gedetailleerd, uitgebreid en klinisch verantwoord - dat is wat de Case Note for Nursing Template by Template. Net biedt.

Dit sjabloon is ideaal voor verpleegkundigen die complexe patiëntcasussen moeten documenteren waarbij meerdere diagnoses, medicijnen en zorginterventies komen kijken. Het sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen ondersteunt de continuïteit en kwaliteit van zorg van opname tot startpagina met gestructureerde secties voor beoordelingen, interventies en zorgresultaten.

geschikt voor: Verpleegkundigen voor langdurige of complexe zorg documenteren voortgang, medicatie en multidisciplinaire input.

10. Nursing Concept Note Layout Sjabloon door Sjabloon. Net

Het is misschien niet algemeen bekend, maar verpleegkundigen houden zich ook bezig met verpleegkundig onderzoek, beleidsplanning of programmaontwikkeling. The Nursing Concept Note Layout Template by Template. Net kan je basis zijn voor deze doeleinden.

Dit sjabloon is zorgvuldig ontworpen om verpleegkundigen en docenten te helpen problemen te verwoorden, oplossingen voor te stellen en interventies met bewijs te rechtvaardigen - alles in een professioneel, georganiseerd format.

Het sjabloon voor de lay-out van conceptnotities voor verpleegkunde is handig voor mensen die voorstellen indienen bij instellingen, subsidieverstrekkers of academische panels.

Ideaal voor: Verpleegkundige opvoeders en onderzoekers die studies, programma's of beleidsvoorstellen plannen in academische instellingen.

11. Sjabloon voor verpleegkundige voortgangsnotities. Net

Duidelijkheid, structuur en patiëntgerichte zorg komen samen in het Sjabloon voor verpleegkundige voortgangsnotities van Sjabloon. Net. Met een gedefinieerde doelstelling en abonnement sectie, maakt dit sjabloon snelle besluitvorming mogelijk en ondersteunt continuïteit van zorg.

Dit sjabloon dient ook als communicatiebrug tussen verpleegkundigen en andere zorgverleners door updates van patiënten op een duidelijke, professionele toon te documenteren.

Ideaal voor: Verpleegkundigen die de dagelijkse voortgang van patiënten documenteren met de nadruk op duidelijkheid en communicatie.

📮 ClickUp Insight: Uit het effectiviteitsonderzoek van ClickUp voor vergaderingen blijkt dat kenniswerkers in een organisatie van 100 personen tot 308 uur per week alleen al aan vergaderingen besteden! 😳 Maar hier is het goede nieuws: Met de alles-in-één werkruimte van ClickUp kunt u die vergaderingen in grootte terugbrengen. Bedrijven zoals Trinetix zagen het aantal vergaderingen met 50% dalen na het centraliseren van documenten, het automatiseren van werkstromen en het verbeteren van de teamtransparantie - allemaal in ClickUp. Dat zijn honderden uren die bespaard worden en weer in productief werk gestoken kunnen worden!

12. Sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen door Sjabloon. Net

Patiëntcontacten zijn meestal moeilijk op te schrijven omdat ze genuanceerd kunnen zijn. Dus voor verpleegkundigen die een precieze en systematische manier nodig hebben om patiëntcontacten te documenteren, biedt het Sjabloon voor verpleegkundige SOAP-notities van Sjabloon. Net een beproefd format.

Dit sjabloon volgt de klassieke subjectief, objectief, beoordeling en abonnement (SOAP) structuur, die naadloos helpt bij het ordenen van patiëntinformatie.

Dit sjabloon van sjabloon. Net is vooral effectief voor het bijhouden van symptomen zoals duizeligheid of het beheren van chronische voorwaarden zoals hoge bloeddruk en diabetes.

ideaal voor: Verpleegkundigen die op een gestructureerde manier symptomen, beoordelingen en zorgplannen willen documenteren - vooral voor terugkerende bezoeken.

13. Sjabloon voor verpleegkundige overdracht door sjabloon. Net

Een soepele wisseling van de wacht kan het verschil maken voor de veiligheid van de patiënt en de continuïteit van de zorg, en dat is waar het Sjabloon voor verpleegkundige overdracht door Sjabloon. Net uitblinkt.

Dit sjabloon is ontworpen met structuur en duidelijkheid in gedachten en helpt verpleegkundigen essentiële patiëntupdates door te geven in een duidelijk, uitgebreid format. Alles is georganiseerd om een snelle en uitgebreide communicatie mogelijk te maken, van vitale functies en medicatie tot labresultaten en lopende taken.

Dit sjabloon benadrukt ook veiligheidsvlaggen zoals valrisico's en allergieën, wat handig is voor drukke diensten en omgevingen waar veel op het spel staat.

Ideaal voor: Verpleegkundigen die werken op afdelingen met hoge bloeddruk en die duidelijke, beknopte updates nodig hebben tussen de diensten door.

14. Voorbeeld van ontslagbrief uit verpleeghuis sjabloon door sjabloon. Net

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het plannen van een ontslag meer dan een formaliteit. Het Voorbeeld van een ontslagbrief van sjabloon voor verpleegkundigen door Sjabloon. Net verduidelijkt en documenteert het proces goed.

Dit sjabloon beschrijft de sleutelcomponenten zoals samenvattingen van behandelingen, huidige gezondheidsstatus en zorgabonnementen na ontslag. Met doordachte aanbevelingen voor nazorg en ondersteunende diensten bevordert dit sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen de continuïteit en minimaliseert het het risico op heropname.

Ideaal voor: Personeel in de langdurige zorg dat bewoners en familie voorbereidt op ontslag en de coördinatie van nazorg.

15. Sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen door sjabloon. Net

Het sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen van Template. Net is een uitgebreid en gestructureerd hulpmiddel om een beeld te krijgen van de voorwaarden van een bewoner.

Dit sjabloon behandelt grondig alle klinische aspecten, van klachten van de patiënt en uitgebreide lichamelijke beoordelingen tot wondverzorging. Het is handig voor zowel het monitoren van subtiele veranderingen als het plannen van lange termijn strategieën.

Ideaal voor: Teams in geschoolde verpleeginstellingen die gedetailleerde aantekeningen vastleggen, inclusief wondverzorging en mobiliteitsupdates.

Pro Tip: Moe van het jongleren van papierwerk en patiëntenzorg? Your Guide to the Best Clinic Management Software onthult 10 tools waarmee je beheertaken kunt automatiseren zodat je team zich kan concentreren op wat belangrijk is: je patiënten.

16. Verpleegkunde School Concept Sjabloon door Sjabloon. Net

Scholen voor verpleegkunde zijn praktisch het fundament van de samenleving voor een belofte van gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Om een verpleegschool te starten, heb je echter meer nodig dan alleen passie.

Het sjabloon voor conceptnotities voor verpleegkundeopleidingen van Template. Net legt een duidelijke basis voor iedereen die een eersteklas verpleegkunde opleiding wil opzetten. Dit sjabloon zorgt ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien, van curriculumontwerp en doelgroepen tot partnerschappen, simulatielabs en gefaseerde implementatie.

Ideaal voor: Ondernemers in de gezondheidszorg of academische leiders die abonnementen opstellen voor nieuwe opleidingen voor verpleegkundigen.

leuk weetje: Verpleegkundigen kunnen ook helpen juridische gevechten te winnen! Met een diploma Legal Nurse Consultant kunnen verpleegkundigen samenwerken met advocatenkantoren om grafieken te beoordelen, te getuigen als getuige-deskundige en medisch jargon te ontcijferen in zaken waar veel op het spel staat.

17. SBAR sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen door Sjabloon. Net

Wanneer communicatie scherp, duidelijk en snel moet zijn, biedt het SBAR sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen van Template. Net je rug.

Dit sjabloon is opgebouwd rond het vertrouwde SBAR-raamwerksituatie, achtergrond, beoordeling en aanbeveling (SBAR) en vereenvoudigt de uitwisseling van kritieke informatie, vooral tijdens dienstwisselingen of noodgevallen.

Dit sjabloon vraagt verpleegkundigen om problemen nauwkeurig te documenteren, essentiële context te bieden en aanbevelingen te doen voor uitvoerbare volgende stappen.

Ideaal voor: Verpleegkundigen in kritieke zorg of snelle omgevingen, die een snelle en gestandaardiseerde communicatiemethode nodig hebben.

18. Sjablonen voor verpleegkundige aantekeningen door Text Expander

via TekstUitbreider

In plaats van te vertrouwen op handmatige invoer of algemene EHR-sjablonen, kunnen verpleegkundigen met de Nursing Notes Templates by TextExpander gepersonaliseerde, tijdbesparende snippets maken die automatisch gestructureerde documentatie formats zoals SOAP of DAR notities invullen.

De echte kracht van dit hulpmiddel is dat het zich aanpast aan je werkstroom. Dit sjabloon zorgt ervoor dat elke aantekening, van opnamebeoordelingen tot ontslagaantekeningen, tijdig, conform de voorschriften en voltooid is.

Ideaal voor: Technisch onderlegde verpleegkundigen of beheerders die sneller aantekeningen willen maken met aangepaste snelkoppelingen en sjablonen.

19. Sjabloon voor schoolaantekeningen verpleegkunde by Notion

via Notion

De eisen van de verpleegkundeopleiding kunnen overweldigend zijn en alleen al het beheren van je aantekeningen kan een fulltime baan lijken. Dat is waar het sjabloon Verpleegkunde school aantekeningen uitblinkt.

Dit digitale commandocentrum is speciaal gemaakt voor studenten die een balans zoeken tussen colleges, klinieken, toetsen en al het andere daartussenin. Dit sjabloon bevat handige hulpmiddelen, zoals een countdown voor het einde van het semester, een motiverende ruimte voor bevestiging en een afspeellijst voor je studie om je hersenen in de versnelling te houden.

Het hart van het systeem is een robuuste database met aantekeningen waarin je kunt sorteren op onderwerp, datum, examen en zelfs bestanden of studiemateriaal kunt toevoegen.

Ideaal voor: Studenten verpleegkunde beheren aantekeningen, examenvoorbereiding en studieroosters in één digitale hub.

20. Sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen door Carepatron

via Carepatron

Carepatron's sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen is een welkome opluchting als je je ooit overweldigd hebt gevoeld door handgeschreven verpleegkundige aantekeningen en ongeorganiseerde dossiers.

Deze sjabloon is ontworpen voor drukbezette verpleegkundigen en biedt een gestructureerde, digitaal-vriendelijke format om alles vast te leggen, van vitale functies tot de voortgang van de patiënt, terwijl je je aan de regels houdt. Dit sjabloon helpt je bij het maken van aantekeningen: van het documenteren van klachten en geschiedenis van de patiënt tot het vastleggen van interventies en observaties.

Het sjabloon voor verpleegkundige aantekeningen is ook geoptimaliseerd voor realtime grafieken en bevat aanwijzingen voor het beheren van de dagelijkse zorg, het coördineren van overdrachten of het voorbereiden op audits.

Ideaal voor: Verpleegkundigen en klinieken die op zoek zijn naar realtime, digitale aantekeningen die eenvoudig bij te werken en auditklaar zijn.

Geef uw aantekeningen een upgrade met ClickUp

Senior systeembeheerder Philip Storry van SYZYGY deelde hoe zijn team ClickUp gebruikt om chaos te voorkomen:

We hebben formulieren en sjablonen gebruikt om workflows te standaardiseren, automatisering om taken te routeren op basis van aangepaste velden en zelfs API + e-mail integraties om automatisch taken te genereren wanneer er waarschuwingen afgaan. Het bespaart tijd, vermindert fouten en houdt ons gefocust.

We hebben formulieren en sjablonen gebruikt om workflows te standaardiseren, automatisering om taken te routeren op basis van aangepaste velden en zelfs API + e-mail integraties om automatisch taken te genereren wanneer er waarschuwingen afgaan. Het bespaart tijd, vermindert fouten en houdt ons gefocust.

Aangepaste sjablonen, slimme automatiseringen, real-time samenwerking, e-mail + EHR-integraties en flexibele velden die werken zoals verpleegkundigen dat doen. Dat is de ClickUp belofte.

Maak van verpleegkundige documentatie het meest moeiteloze onderdeel van je dienst door je aan te melden bij ClickUp!