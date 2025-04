Top 10 Simplified alternatieven voor efficiënte marketing in 2025

Heb je ooit geprobeerd om sociale berichten bij te werken, afbeeldingen te ontwerpen en content te plannen in één platform voordat je koffie koud is? Dat is de dagelijkse strijd wanneer Simplified je groeiende marketingbehoeften niet kan bijhouden!

Hoewel het alles-in-één gemak belooft, beginnen die sjabloonbeperkingen, knelpunten bij de samenwerking en simplistische functies voor automatisering aan te voelen als digitale handboeien naarmate je team groter wordt.

De wereld van marketingtools zit vol met alternatieven voor Simplified die je werkstroom soepel houden terwijl ze de functionaliteit in hyperdrive brengen.

Wil je sociale planning met turbo, een krachtig sjabloon voor de contentkalender of AI die boeiende content schrijft? Er staat je een beter Simplified-alternatief te wachten! Laten we eens kijken naar tools voor makers van content die niet alleen Simplified vervangen, maar die een revolutie teweeg zullen brengen in je hele marketing!

60-seconden samenvatting Hier zijn de top Simplified alternatieven die je marketing workflow kunnen transformeren: : Beste voor alles-in-één marketingbeheer ClickUp: Beste voor alles-in-één marketingbeheer Canva: Beste voor intuïtief grafisch ontwerp Synthesia: Het beste voor het maken van AI-video's HeyGen: Het beste voor AI avatar video's en presentaties Anyword: Het beste voor AI-copywriting met ROI-voorspelling SocialPilot: Beste voor beheer en analyse van sociale media GravityWrite: Het beste voor AI-aangedreven content aanmaken voor kleine teams Claude: Het beste voor het aanmaken en bewerken van content in lange formaten Adobe Express: Het beste voor sjablonen van professionele kwaliteit en merkconsistentie Piktochart: Het beste voor het maken van infographics en visuele verhalen

Waar moet je op letten bij Simplified Alternatieven?

Bij het kiezen van Simplified alternatieven voor het aanmaken van content en marketing, moet je de volgende functies in overweging nemen om de beste oplossing voor jouw team te vinden:

Mogelijkheden voor het aanmaken van content: Ondersteunt verschillende soorten content: sociale media-afbeeldingen, video's, geschreven content en meer - allemaal binnen één platform

Functies voor samenwerking: Biedt functies voor het geven van commentaar, gedeelde werkruimten en bewerking in realtime om het beoordelingsproces te stroomlijnen

Integratie ecosysteem: Verbindt met sociale mediaplatforms, CRM's en projectmanagement software voor naadloze integratie van workflows

AI-assistentie: Verhoogt de efficiëntie met geautomatiseerde copywriting, het genereren van afbeeldingen en het optimaliseren van content

Intuïtieve interface: Biedt een gebruiksvriendelijk ontwerp dat de leercurve verkleint en de acceptatie door teams verhoogt

Aanpassingsopties: Behoudt merkconsistentie door sjablonen, stijlgidsen en activabeheer

Analyse en rapportage: Levert inzicht in de prestaties van content om marketingstrategieën te verfijnen

De 10 beste alternatieven voor Simplified

1. ClickUp (Beste voor alles-in-één marketingbeheer)

Houd de voortgang van projecten bij, stroomlijn workflows en werk naadloos samen met uw team - alles binnen uw ClickUp-werkruimte

Werk is vandaag de dag kapot. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over losse tools die ons vertragen. ClickUp lost dit op met de alles-in-één app voor werk, *die projecten, kennis en chatten combineert op één plek - allemaal aangedreven door ClickUp AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Terwijl Simplified een basisontwerp probeert te combineren met rudimentaire teamcoördinatie, gaat ClickUp een stap verder. Het biedt projectmanagement op enterprise-niveau, naadloos verbonden met tools voor het aanmaken van content - de perfecte, geïntegreerde omgeving waarin je marketingteam kan floreren.

Als je je beperkt voelt door de beperkingen van de werkstroom van Simplified, kunnen de 15+ weergaven, automatiseringsopties en gedetailleerde rapportagemogelijkheden van ClickUp een krachtige upgrade zijn.

ClickUp Brein

Plus, met ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, kunnen marketingteams ongekend snel content genereren, van sociale bijschriften tot complete blogoverzichten, en dat alles met behoud van een consistente merkstem.

Snel je content samenvatten of verbeteren met ClickUp Brain

ClickUp Brain gaat verder dan eenvoudige AI-tools door bestaande content te verfijnen, grammatica te controleren en meertaligheid te ondersteunen. Het past ook de toon aan om bij het target publiek te passen - mogelijkheden waar de AI van Simplified niet aan kan tippen.

Maar er is meer! ClickUp Brain gebruikers kunnen kiezen om met meerdere LLM's te werken, zoals Claude en GPT-4o, rechtstreeks vanuit hun ClickUp-werkruimte.

ClickUp Documenten

ClickUp Docs verandert de manier waarop teams samenwerken aan marketingmateriaal door het aanmaken van documenten direct te verbinden met taken en workflows.

Krijg toegang tot al uw content op één plek door ClickUp Docs en Taken aan elkaar te koppelen

Schrijvers, ontwerpers en belanghebbenden kunnen gelijktijdig bewerkingen uitvoeren, contextuele opmerkingen achterlaten en documenten koppelen aan specifieke campagnes, waardoor een centrale hub voor kennisbeheer ontstaat.

ClickUp sjabloon voor contentbeheer

Wil je content workflows snel stroomlijnen? Het ClickUp sjabloon voor contentbeheer biedt een kant-en-klaar kader met aanpasbare weergaven voor planning, bijhouden van de productie en publicatieschema's.

Ontvang gratis sjabloon Houd iedereen in de content- en marketingteams op dezelfde pagina met het ClickUp sjabloon voor contentbeheer

Dit sjabloon helpt marketingteams om hun content pijplijn te visualiseren, content statistieken bij te houden, content te produceren en een consistente kwaliteit van de output te behouden zonder systemen vanaf nul op te bouwen.

Jongleren met projectmanagement voor sociale media, ontwerptools en marketingsoftware? ClickUp Integrations, met zijn enorme aanbod van meer dan 1000 werktools, houdt alles met elkaar in verbinding, zodat uw content moeiteloos van aanmaak tot verdeling stroomt. Real-time inzichten nodig? ClickUp Dashboards geven je een duidelijke weergave van marketing KPI's en campagneprestaties, en leveren diepgaande analyses waar Simplified niet aan kan tippen.

ClickUp beste functies

Brainstorm campagne-ideeën op de Whiteboards van ClickUp om strategieën en content voor sociale media in kaart te brengen

Taken, goedkeuringen en content handoffs triggeren met ClickUp-taak automatiseringen

Stroomlijn feedback met behulp van proefdrukken en annotaties op ontwerpen, video's en documenten

Sla merkactiva op in ClickUp Docs of een gedeelde ClickUp-werkruimte voor eenvoudige toegang voor teams

Integreer ontwerptools zoals Canva of Figma om ervoor te zorgen dat je merk consistent blijft in al je marketingmaterialen

ClickUp limieten

De leercurve kan steil zijn voor nieuwe gebruikers

De mobiele app heeft een beperkte functie vergeleken met de desktop-app

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

Een recensie van G2 zegt:

We zijn een druk intern marketing team. ClickUp flexibele structuur in tijdlijn en tabel, samen met aangepaste velden die kunnen worden gemaakt op de vlieg, maakte het creëren van deze weergave gemakkelijk te doen, en het is live bijgewerkt als we deze promo projecten bijwerken in andere delen van Clickup.

We zijn een druk intern marketing team. ClickUp flexibele structuur in tijdlijn en tabel, samen met aangepaste velden die kunnen worden gemaakt op de vlieg, maakte het creëren van deze weergave gemakkelijk te doen, en het is live bijgewerkt als we deze promo projecten bijwerken in andere delen van Clickup.

2. Canva (het beste voor intuïtief grafisch ontwerp)

via Canva

Canva is een gebruiksvriendelijk alternatief voor Simplified, perfect voor teams zonder expertise in grafisch ontwerp.

De drag-and-drop editor en meer dan 250.000 gratis sjablonen maken het aanmaken van content snel en gemakkelijk. Terwijl Simplified basisontwerptools biedt, ondersteunt Canva posts op sociale media, presentaties en drukwerk, waardoor het een veelzijdige keuze is voor visuele marketing.

Met AI-gestuurde suggesties, direct publiceren en brede ondersteuning voor formats stroomlijnt Canva de productie van content van hoge kwaliteit voor marketeers van elk niveau.

🧠 Leuk weetje: Canva begon toen Melanie Perkins, die ontwerpsoftware doceerde aan de Universiteit van West-Australië, programma's als Photoshop te ingewikkeld vond. In 2007 lanceerde ze samen met Cliff Obrecht Fusion Books, een bedrijf dat jaarboeken ontwierp voor middelbare scholen en dat de weg vrijmaakte voor Canva.

Canva beste functies

Versnel het aanmaken van ontwerpen met een uitgebreide bibliotheek met sjablonen, elementen en stockfoto's

Handhaaf merkconsistentie met Brand Kit om uw visuele identiteit op te slaan en toe te passen

Werk in realtime samen met teamleden met behulp van commentaar- en goedkeuringsstromen

Plan sociale-mediaposts rechtstreeks op de belangrijkste platforms

Breng statische ontwerpen tot leven met eenvoudige animatietools

Canva limieten

Geavanceerde ontwerpmogelijkheden zijn beperkter in vergelijking met professionele tools zoals de Adobe suite

Functies voor bewerking van video zijn basaal vergeleken met speciale videoplatforms

Canva prijzen

Gratis : Basis functies

Pro : $15/maand per gebruiker

Teams : $30/maand voor drie gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Canva beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (4.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (12.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Canva zeggen

Een recensie van G2 zegt,

Canva heeft een gebruiksvriendelijke interface die zorgt voor meer productiviteit en er is geen voorafgaande training vereist, er zijn verschillende sjablonen beschikbaar voor ontwerpen met functies voor slepen en neerzetten. een brede bibliotheek met ontwerpelementen en afbeeldingen en toegang tot miljoenen gratis afbeeldingen en stockfoto's. Aangepaste brandingopties met eenvoudige export- en publicatieopties.... het beste is het betaalbare abonnement.

Canva heeft een gebruiksvriendelijke interface die zorgt voor meer productiviteit en er is geen voorafgaande training vereist, er zijn verschillende sjablonen beschikbaar voor ontwerpen met functies voor slepen en neerzetten. een brede bibliotheek met ontwerpelementen en afbeeldingen en toegang tot miljoenen gratis afbeeldingen en stockfoto's. Aangepaste brandingopties met eenvoudige export- en publicatieopties.... het beste is het betaalbare abonnement.

3. Synthesia (het beste voor het maken van AI-video's)

via Synthesia

Er is veel vraag naar video content, maar de uitdagingen bij de productie maken het lastig voor marketing teams die Simplified gebruiken. Kosten, planning en coördinatie van talent blokkeren vaak consistente output.

Synthesia neemt deze barrières weg met het aanmaken van AI-video's. Je hebt geen camera's, microfoons of bewerking nodig. Het genereert levensechte virtuele presentatoren die scripts afleveren in meer dan 120 talen, ideaal voor educatieve en promotievideo's.

In tegenstelling tot de eenvoudige bewerkingstools van Simplified zet Synthesia tekst direct om in professionele video's, zodat je geen origineel beeldmateriaal nodig hebt.

Synthesia beste functies

Genereer AI-presentatoren die content op natuurlijke wijze leveren in meer dan 120 talen

Maak professionele trainings- en marketingvideo's zonder camera's of acteurs

Pas virtuele achtergronden en scènes aan zodat ze bij je merkidentiteit passen

Vertaal video's onmiddellijk met behoud van dezelfde AI-presentator

Verbeter de betrokkenheid met ingebouwde afbeeldingen, overgangen en tekst overlays-geen bewerkingsvaardigheden nodig

Synthesia beperkingen

Beperkt emotioneel bereik bij AI-presentatoren in vergelijking met menselijke acteurs

Sommige gebruikers rapporteren af en toe onnatuurlijke bewegingen in avatar-animaties

Synthesia prijzen

Gratis: Basis versie

Starter : $29/maand

Maker: $89/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2 : 4. 7/5 (1.900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (200+ beoordelingen)

Lees ook: Synthesia AI Alternatieven voor AI-gegenereerde video's

4. HeyGen (het beste voor AI avatar video's en presentaties)

via Capterra

Het schalen van gepersonaliseerde video content is bijna onmogelijk wanneer voor elk bericht een echt persoon gefilmd moet worden. Verkoop- en marketingteams stuiten al snel op een productieplafond en worstelen met het aanpassen van video's voor verschillende segmenten en updates.

HeyGen revolutioneert videomarketing door het creëren van digitale tweelingen-AI avatars die onbeperkt gepersonaliseerde video's leveren zonder extra opnames.

Dit Simplified-alternatief blinkt uit in schaalbare, authentieke videocommunicatie, waardoor het ideaal is voor verkoop, klantenbinding en andere marketinginspanningen. Teams kunnen levensechte AI versies van echte leden genereren, wat zorgt voor naadloze, gepersonaliseerde berichtgeving.

HeyGen beste functies

Personaliseer video's voor individuele prospects of klanten op grote schaal

Vertaal content in meerdere talen met behoud van de originele presentator

Gebruik schermopnamen en demonstraties naast avatar presentaties

Voeg interactiviteit toe met klikbare elementen en knoppen om op te roepen tot actie

HeyGen limieten

Voor het maken van realistische digitale tweelingen is een eerste installatie nodig

Een steile leercurve voor geavanceerde personalisatiefuncties

HeyGen prijzen

Creator : $29/maand

Teams : $89/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

HeyGen beoordelingen en reviews

G2 : 4. 8/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (290+ beoordelingen)

Wat gebruikers over HeyGen zeggen

Een Capterra beoordeling zegt,

HeyGen is een fantastische tool die tijd en geld kan besparen voor iedereen die professionele video's moet maken, maar vereist wel enige ervaring en ik raad aan om te vertrouwen op professionals die al weten hoe ze de tool moeten gebruiken.

HeyGen is een fantastische tool die tijd en geld kan besparen voor iedereen die professionele video's moet maken, maar vereist wel enige ervaring en ik raad aan om te vertrouwen op professionals die al weten hoe ze de tool moeten gebruiken.

Lees ook: Hoe maak je productvideo's met impact?

5. Anyword (het beste voor AI-copywriting met ROI-voorspelling)

via Anyword

Marketeers worstelen met het voorspellen welke kopij zal converteren voordat ze investeren in verdeling. A/B-testen vergt verkeer en budget, terwijl giswerk leidt tot slecht presterende berichten en verspilde advertentie-uitgaven.

Anyword transformeert AI-copywriting met zijn Predictive Performance Score, waarbij miljarden impressies worden geanalyseerd om de ROI te voorspellen vóór publicatie. Dit datagestuurde platform neemt giswerk weg en optimaliseert content voor hogere conversies.

In tegenstelling tot de basis-AI van Simplified biedt Anyword geavanceerdere tools voor voorspellende analyses, terwijl het zorgt voor naleving van HIPAA-, SOC2-, ISO 27001- en GDPR-normen door ondernemingen.

Anyword beste functies

Genereer doelgroepspecifieke content afgestemd op verschillende demografische segmenten

Maak multichannelteksten voor sociale media, e-mails, advertenties en websites

Optimaliseer bestaande content met suggesties om het engagement te verbeteren

Toegang tot een kennisbank met AI-tekstschrijftools en best practices

Anyword beperkingen

Voorspellende prestaties zijn het meest nauwkeurig voor veelvoorkomende marketinggebruiksgevallen

Het platform richt zich vooral op het aanmaken van tekst in plaats van visuele content

Anyword prijzen

Starter : $49/maand

Gegevensgestuurd : $99/maand

Business : $499/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Anyword beoordelingen en recensies

G2 : 4. 8/5 (1.200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (300+ beoordelingen)

Ook lezen: Free Content Writing Templates for Faster Content Creation

Snelle tip: Een statistisch significant resultaat van een A/B-test betekent niet altijd dat de winnaar de beste keuze is. Foutieve positieven, meetfouten of een verwaarloosbaar effect op de echte wereld kunnen de resultaten beïnvloeden. Vertrouw niet alleen op de nummers, maar interpreteer testgegevens door de lens van uw bedrijfscontext en inzichten van gebruikers. Een evenwichtige aanpak, waarbij gegevens en strategie samenkomen, leidt tot slimmere beslissingen.

6. SocialPilot (Beste voor beheer en analyse van sociale media)

via SocialPilot

Het beheren van meerdere accounts voor sociale media is een uitdaging, vooral wanneer analyses verspreid zijn over verschillende platforms. Marketingteams, sociale-mediamanagers en bureaus worstelen met het stroomlijnen van planningen en het verkrijgen van zinvolle inzichten.

SocialPilot vereenvoudigt het beheer van meerdere accounts met bulkplanning, white label rapportage en aanpasbare dashboards. De geavanceerde analyses houden betrokkenheid, bereik en conversies bij op alle belangrijke netwerken en bieden inzichten die Simplified niet heeft.

Bureaus profiteren van SocialPilot's Client Management Portal, dat gecontroleerde toegang tot clients mogelijk maakt voor goedkeuringen en rapportage, een functie van ondernemingsniveau die ontbreekt in de toolkit van Simplified.

SocialPilot beste functies

Beheer meerdere accounts op de belangrijkste sociale platforms vanuit één dashboard

Analyseer platformonafhankelijke prestaties met uitgebreide rapportage van analyses

Ontdek content met ingebouwde curatietools om actieve profielen te onderhouden

SocialPilot limieten

Tools voor het aanmaken van content zijn beperkter dan ontwerpgerichte platforms

Sommige gebruikers rapporteren af en toe vertragingen bij het direct publiceren op Instagram

SocialPilot prijzen

Professioneel : $30/maand

Klein team : $50/maand

Bureau : $100/maand

Enterprise: $200/maand

Beoordelingen en recensies van SocialPilot

G2 : 4. 5/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (300+ beoordelingen)

Wat gebruikers over SocialPilot zeggen

Een Capterra beoordeling zegt,

De nuttigste functies die ik in deze tool vond, waren bulkplanning, gecureerde content en het analyseren van berichten. De functies zoals white label rapportages en eenvoudige en gemakkelijke navigatie in de tool is een van de belangrijkste redenen voor mij om deze tool aan anderen aan te bevelen.

De nuttigste functies die ik in deze tool vond, waren bulkplanning, gecureerde content en het analyseren van berichten. De functies zoals white label rapportages en eenvoudige en gemakkelijke navigatie in de tool is een van de belangrijkste redenen voor mij om deze tool aan anderen aan te bevelen.

7. GravityWrite (het beste voor AI-aangedreven content aanmaken voor kleine teams)

via GravityWrite

Kleine marketingteams kunnen moeite hebben om aan de eisen voor content te voldoen zonder gespecialiseerde schrijvers of extra budget. GravityWrite stroomlijnt het aanmaken van content met branchespecifieke AI-modellen die accurate, contextbewuste concepten genereren voor formats zoals productbeschrijvingen en blogposts.

In tegenstelling tot de brede aanpak van Simplified, levert GravityWrite gespecialiseerde content waarvoor minder bewerking nodig is, wat tijd bespaart voor teams met nichebehoeften. De verticaal getrainde AI produceert eerste concepten van hoge kwaliteit en lost daarmee een veelgehoorde klacht van Simplified op over overmatige bewerking van generieke, door AI gegenereerde content.

GravityWrite beste functies

Genereer branchespecifieke content afgestemd op uw branche en publiek

Maak meerdere formats voor content vanuit één briefing of schets

Bestaande content hergebruiken in verschillende formats voor verdeling via meerdere kanalen

Optimaliseer voor SEO met trefwoordintegratie en leesbaarheidsverbeteringen

Behoud een consistente merkstem in alle gegenereerde content

ZwaartekrachtWrite limieten

Beperkte samenwerkingsfuncties voor grotere teams

Minder integratieopties dan de meer gevestigde platforms

GravityWrite prijzen

Gratis : Beperkte generaties per maand

Starter : $19/maand

Pro: $79/maand

Beoordelingen en recensies van GravityWrite

G2 : 4. 6/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

📮ClickUp Insight: Laag presterende teams hebben 4 keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp je taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken onder in één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

8. Claude (het beste voor het aanmaken en bewerken van content in lange formaten)

via Claude

De meeste AI-schrijftools worstelen met de samenhang van content in lange formaten en vereisen zware bewerkingen. Claude by Anthropic blinkt uit in het genereren van gedetailleerde blog posts, rapporten en thought leadership content met een sterk begrip van de context.

Terwijl Simplified zich richt op het efficiënt aanmaken van content in korte formaten, zorgt Claude voor consistentie in langere documenten, volgt het complexe instructies en past het zich aan aan genuanceerde feedback.

Claude biedt geavanceerde AI-schrijfhulp voor marketeers die werken aan inhoudelijke content die integratie van zoekwoordenonderzoek en naleving van specifieke stijlgidsen ondersteunt.

Claude beste functies

Bewerk en verfijn bestaande content met een genuanceerd begrip van stijl en toon

Onderzoek en synthetiseer informatie voor thought leadership en educatieve content

Creëer content variaties voor A/B testen van verschillende berichtgevingsbenaderingen

Volg gedetailleerde content briefings met hoge nauwkeurigheid en consistentie

Beperkingen limiet

Vereist duidelijke aanwijzingen voor optimale resultaten

Geen ingebouwde mogelijkheden voor publicatie of verdeling

Beperkt het aanmaken van visuele content in vergelijking met ontwerpgerichte platforms

Claude prijzen

Gratis : Basistoegang met gebruikslimieten

Claude Pro : $20/maand voor hogere limieten en toegang met prioriteit

Teams : $30/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Claude beoordelingen en recensies

G2 : 4. 7/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Claude?

Een G2 review zegt,

Het handigste aan Claude is dat de AI natuurlijker kan werkenstromen. Ik vind het prettig dat reacties meer aanvoelen als gesprekken tussen mensen. Wat ik ook leuk vind aan Claude is dat de antwoorden contextueel en boeiend zijn. Ik vind het ook fijn dat het probeert om accurate antwoorden te geven en dat het zijn limieten erkent als het iets niet weet.

Het handigste aan Claude is dat de AI natuurlijker kan werkenstromen. Ik vind het prettig dat reacties meer aanvoelen als gesprekken tussen mensen. Wat ik ook leuk vind aan Claude is dat de antwoorden contextueel en boeiend zijn. Ik vind het ook fijn dat het probeert om accurate antwoorden te geven en dat het zijn limieten erkent als het iets niet weet.

🧠 Leuk weetje: Jarenlang stonden onderzoekers voor een raadsel: AI-modellen opschalen leidde niet tot betere redeneertaken. Ondanks grotere modellen bleven de prestaties gelijk. De doorbraak? de "gedachteketen". Door AI's te vragen "stap voor stap na te denken" of voorbeelden te laten zien, werden verborgen redeneervaardigheden ontsloten en hun ware potentieel onthuld.

9. Adobe Express (het beste voor sjablonen van professionele kwaliteit en merkconsistentie)

via Adobe Express

Adobe Express overbrugt de kloof tussen basisontwerptools en professionele software en biedt marketeers ontwerpmogelijkheden van hoge kwaliteit zonder de complexiteit van de volledige suite van Adobe.

Het combineert intuïtieve tools met Adobe's voorraadassets en aanpasbare sjablonen om merkconsistentie te garanderen. In tegenstelling tot Simplified maakt Adobe Express rechtstreeks verbinding met Photoshop, Illustrator en Creative Cloud, waardoor de werkstroom en ontwerpkwaliteit worden verbeterd.

Adobe Express beste functies

Gebruik AI-afbeeldingsgenerator met Firefly voor het commercieel veilig aanmaken van content zonder zorgen over auteursrechten

Creëer consistente merkmaterialen met Brand Kits die visuele elementen opslaan

Formaat van ontwerpen automatisch aanpassen voor verschillende platforms en formaten

Pas snelle acties toe voor achtergrondverwijdering, animatie en bewerking in seconden

Beperkingen van Adobe Express

Sommige geavanceerde functies vereisen kennis van ontwerpprincipes

Voor Enterprise functies is mogelijk een breder Adobe abonnement nodig

Adobe Express prijzen

Gratis : Basisfuncties en beperkte sjablonen voor particulieren

Teams : $4. 99/maand per gebruiker voor het eerste jaar, $7. 99/maand per gebruiker vanaf het tweede jaar

Enterprise: Aangepaste prijzen

Adobe Express beoordelingen en recensies

G2 : 4. 5/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (1100+ beoordelingen)

wist je dat? 92% van de marketeers gelooft dat AI en automatisering de personalisatie van content en de efficiëntie van campagnes verbeteren.

10. Piktochart (het beste voor het maken van infographics en visuele verhalen)

via Piktochart

Teams hebben vaak moeite om data-rijke content effectief te presenteren als ze vastzitten in spreadsheets of tekst. Piktochart vereenvoudigt de visualisatie van gegevens en zet complexe informatie om in aantrekkelijke infographics, rapporten en presentaties - ontwerpvaardigheden zijn niet nodig.

De editor bevat interactieve grafieken, grafieken en gespecialiseerde widgets voor het vertellen van gegevens. In tegenstelling tot de algemene ontwerptools van Simplified, maakt Piktochart complexe informatie duidelijk en visueel aantrekkelijk. Met speciale sjablonen en geavanceerde visualisatiefuncties zorgt het ervoor dat datagestuurde content zowel toegankelijk als indrukwekkend is.

De beste functies van Piktochart

Gebruik interactieve elementen om je publiek te betrekken bij je informatie

Toegang tot branchespecifieke sjablonen voor verschillende behoeften op het gebied van datavisualisatie

Behoud visuele consistentie met opgeslagen merkelementen en kleurenschema's

Exporteer in meerdere formaten voor presentaties, websites en drukwerk

Piktochart limieten

Geavanceerde aanpassingen kunnen een steilere leercurve hebben

Voor sommige functies voor gegevensvisualisatie zijn hogere abonnementen nodig

Piktochart prijzen

Gratis : Basisfuncties met Piktochart-watermerk

Pro : $29/maand per gebruiker

Business : $49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Piktochart

G2 : 4. 4/5 (160+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (190+ beoordelingen)

Van vereenvoudiging naar supercharged: ClickUp is uw marketingkrachtcentrale

Het juiste alternatief voor Simplified kan je marketingactiviteiten transformeren, het aanmaken van content automatiseren en de samenwerking tussen teams verbeteren. Elke tool die we hebben onderzocht biedt unieke sterke punten.

Uw ideale keuze hangt af van uw specifieke behoeften, de grootte van uw team en uw prioriteiten in de workflow. Voor de meeste marketingteams die op zoek zijn naar een echt allesomvattende oplossing, biedt ClickUp het meest complete pakket, met content aanmaken, projectmanagement en andere samenwerkingstools in één platform.

Klaar om je marketingworkflow te transformeren?

Meld je vandaag nog aan voor ClickUp en ontdek hoe het je proces voor het aanmaken van content en de samenwerking tussen teams kan verbeteren.