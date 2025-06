Top 11 alternatieven voor Leapsome in 2025

Wat als uw HR-tools het werk voor iedereen soepeler zouden laten verlopen? Want wanneer de betrokkenheid van medewerkers en de samenwerking binnen teams op elkaar zijn afgestemd, volgt de rest vanzelf.

Een gemotiveerd team met goede onderlinge banden leidt tot betere prestaties, een hoger personeelsbehoud en carrièregroei. Hoewel platforms zoals Leapsome populaire platforms voor werknemersbetrokkenheid zijn die bruikbare inzichten bieden door middel van diepgaande analyses, zijn ze niet altijd de perfecte oplossing voor elke organisatie.

Leapsome helpt u de voortgang te monitoren, feedback van medewerkers te verzamelen en team leden af te stemmen op de doelstellingen van het bedrijf. Sommige gebruikers melden echter uitdagingen zoals een steile leercurve, beperkte integraties en hoge prijzen. Deze nadelen zetten organisaties ertoe aan om andere uitgebreide oplossingen te verkennen.

Als u een van die gebruikers bent, hoeft u niet verder te zoeken!

📋 Deze gids verkent de 11 beste alternatieven voor Leapsome die HR-processen vereenvoudigen, de betrokkenheid van medewerkers vergroten en de flexibiliteit bieden die moderne teams nodig hebben.

🔍 Wist u dat? De term Human Resources werd niet altijd gebruikt! Vóór het midden van de 20e eeuw werd het vaak Industrial Relations of Personnel Management genoemd.

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Leapsome?

Wanneer u op zoek bent naar de beste alternatieven voor Leapsome, richt u dan op functies die HR-taken vereenvoudigen en de prestaties van uw team verbeteren. Zoek dus naar tools die helpen bij personeelsplanning, de betrokkenheid van medewerkers vergroten, HR-processen stroomlijnen en uw team zonder hoofdpijn naar een hoger niveau tillen.

Hier zijn enkele sleutelfuncties om rekening mee te houden:

Prestatiebeheer : zoek een platform voor prestatiebeheer dat de prestaties van uw team bijhoudt en evalueert met realtime feedback en bruikbare inzichten

Doelbeheer : Geef prioriteit aan tools voor doelbeheer voor HR-professionals die de instelling van doelen optimaliseren om teamleden af te stemmen op de OKR's van het bedrijf en tegelijkertijd moeiteloos de voortgang monitoren

Analyse van werknemersbetrokkenheid : vind software voor werknemersbetrokkenheid die inzicht biedt in betrokkenheidsgegevens om sleutelcijfers en trends voor een positieve werkomgeving te identificeren

Leermanagementsysteem : zoek een tool die gestructureerde leertrajecten biedt om de groei en het behoud van medewerkers te stimuleren

Erkenningsprogramma's : kies een tool met beloningen, erkenning en compensatiemanagement om de ervaring en motivatie van werknemers te verbeteren

Aanpasbare medewerkerstevredenheidsonderzoeken: kies voor tools voor pulse-onderzoeken onder medewerkers waarmee u regelmatig engagementonderzoeken kunt afstemmen op uw behoeften om effectief feedback van gebruikers te verzamelen

🔍 Wist u dat: Een reeks rampzalige stakingen, uitsluitingen en problemen met kwaliteitscontrole leidde tot de oprichting van de eerste HR-afdeling in de Verenigde Staten. Deze werd in 1901 opgericht bij de National Cash Register Company in Dayton, Ohio! Dat is nu meer dan een eeuw geleden! 😲

De beste alternatieven voor Leapsome in één oogopslag

Hier is een kort overzicht van de 11 beste alternatieven voor Leapsome, met hun belangrijkste functies, beste gebruiksscenario's en prijzen.

Tool Meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp HR-projectmanagement en werknemersbetrokkenheid Teamgrootte: ideaal voor individuen, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en ondernemingen Aangepaste weergaven voor HR-beheer, AI-gestuurde prestatie-inzichten, naadloos taakbeheer en samenwerking, werving, onboarding en sjablonen voor prestatiebeoordelingen Free Forever; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Lattice Sjablonen voor prestatiebeoordelingen Grootte van het team: Meest geschikt voor prestatiegerichte teams Real-time feedbacktools, pulse-enquêtes voor werknemersbetrokkenheid Vanaf $ 11/maand per zetel Culture Amp MedewerkersbetrokkenheidTeamgrootte: Meest geschikt voor teams die zich bezighouden met medewerkersbetrokkenheid Medewerkersonderzoeken, prestatiebeheer, AI-gestuurde inzichten Aangepaste prijzen 15Five Prestatiegerichte teamsTeamgrootte: Meest geschikt voor prestatiegerichte teams Regelmatige check-ins voor continue feedback, betrokkenheidsenquêtes, personeelsanalyse Vanaf $ 4 per maand Betterworks Prestatie- en feedbackgerichte teams Teamgrootte: Meest geschikt voor prestatie- en feedbackgerichte teams Realtime feedback op prestaties, bijhouden van doelen, continue erkenning van medewerkers Aangepaste prijzen Engagedly Doelgerichte teams, leergerichte organisaties Teamgrootte: Meest geschikt voor doelgerichte teams, leergerichte organisaties 360-graden beoordelingen, instelling van doelen en OKR's, leermanagementsysteem (LMS), betrokkenheid van medewerkers Vanaf $ 2/maand per gebruiker Bonusly Organisaties die zich richten op werknemerserkenning Teamgrootte: Meest geschikt voor organisaties die zich richten op werknemerserkenning Peer-to-peer erkenning, aanpasbare beloningscatalogus, integratie met Slack en Teams Vanaf $ 2/maand per gebruiker Workvivo Interne communicatie en teamengagement Teamgrootte: Meest geschikt voor interne communicatie en teamengagement Sociale feeds voor interne communicatie, tools voor feedback van medewerkers, integreert met meer dan 40 HR-tools Aangepaste prijzen HiBob HRIS Kleine tot middelgrote bedrijvenTeamgrootte: Meest geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven Gecentraliseerde salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, tijdregistratie, onboardingtools, aanpasbare werknemersgegevens Aangepaste prijzen Workday Grote ondernemingen met complexe HR-behoeften Teamgrootte: Meest geschikt voor grote ondernemingen met complexe HR-behoeften Real-time inzichten in de prestaties van uw personeel, selfservice-opties voor werknemers, tools voor compliance Aangepaste prijzen Bamboo HR Kleine bedrijven die efficiënt HR-beheer nodig hebben Teamgrootte: Meest geschikt voor kleine bedrijven die efficiënt HR-beheer nodig hebben HR-rapportage en -analyse, systeem voor het bijhouden van sollicitanten, beheer van werknemersgegevens Aangepaste prijzen

De 11 beste alternatieven voor Leapsome voor de ontwikkeling van werknemers

Bekijk de 11 beste alternatieve tools voor Leapsome die uw team ondersteunen en de productiviteit op de werkplek verbeteren:

1. ClickUp (het beste voor HR-projectmanagement en werknemersbetrokkenheid)

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is ontworpen om uw werkstromen te vereenvoudigen. De intuïtieve functies, zoals aangepaste weergaven, sjablonen en automatisering, passen zich aan uw behoeften aan, waardoor u tijd bespaart en uw productiviteit verhoogt.

Dit is wat ClickUp de perfecte alternatieve tool voor Leapsome maakt:

Stroomlijn HR-beheer met ClickUp

Met de HR-managementoplossing van ClickUp kunt u aangepaste workflows voor werving, onboarding, prestatiebeoordelingen en training opstellen, zodat elke taak een duidelijke eigenaar, deadline en prioriteit heeft. Visualiseer de voortgang van projecten met verschillende weergaven, zoals lijsten, borden of Gantt-grafieken.

Houd eenvoudig de prestaties van medewerkers bij

Houd de prestaties van teams bij en verzamel bruikbare inzichten met ClickUp Dashboards

ClickUp maakt het bijhouden van prestaties naadloos met dashboards die de voltooiing van taken, beoordelingscycli en productiviteitsstatistieken visualiseren. Gebruik widgets om KPI's, deadlines of voortgang binnen teams te monitoren, allemaal op één plek.

Met ClickUp Brain kunt u direct prestatiegegevens analyseren, knelpunten identificeren en inzichten naar boven halen zonder handmatig te hoeven graven. Of het nu gaat om het in kaart brengen van overwerk, het samenvatten van beoordelingstrends of het genereren van actieplannen op basis van feedback, ClickUp Brain zet verspreide HR-gegevens binnen enkele seconden om in strategische richtlijnen.

Analyseer prestatiegegevens, identificeer knelpunten en breng inzichten aan het licht met ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: Bijna 42% van de kenniswerkers geeft de voorkeur aan e-mail voor teamcommunicatie. Maar dat heeft een prijs. Aangezien de meeste e-mails alleen bepaalde teamgenoten bereiken, blijft kennis versnipperd, wat samenwerking en snelle beslissingen belemmert. Om de zichtbaarheid te verbeteren en de samenwerking te versnellen, kunt u gebruikmaken van een allesomvattende app voor werk, zoals ClickUp, die uw e-mails binnen enkele seconden omzet in uitvoerbare taken!

Stel meetbare doelstellingen vast met ClickUp Goals en stem teamleden af op bredere prioriteiten van het bedrijf. Gebruik de sjabloon voor prestatiebeoordelingen om beoordelingen door managers en zelfevaluaties uit te voeren, terwijl u de voortgang en continue feedback documenteert in een gestructureerde, collaboratieve ruimte.

U kunt ook de mening van uw medewerkers peilen via betrokkenheidsenquêtes en pulse checks, waardoor u een cultuur van continue verbetering kunt opbouwen.

Vereenvoudig werving en onboarding

Verbeter de onboarding van medewerkers met ClickUp Checklists

ClickUp maakt het veel gemakkelijker om nieuwe mensen aan boord te halen. Het biedt het bijhouden van kandidaten met werkstromen en sjablonen, waardoor het wervingsproces soepeler verloopt. Bovendien maken checklists en taakafhankelijkheden die nieuwe medewerkers stap voor stap begeleiden, de onboarding gemakkelijker.

Optimaliseer uw resourceplanning

Het efficiënt beheren van de tijd en werklast van uw team is eenvoudiger met ClickUp. Gebruik de functies om de toewijzing van middelen te stroomlijnen door te zien wie beschikbaar is, taken te verdelen om burn-out te voorkomen en te plannen voor toekomstige behoeften, zodat u meer grip krijgt op de algehele personeelsplanning.

Met aanpasbare velden kunt u specifieke details bijhouden (zoals vaardigheden of beoordelingsdata) en kunt u eenvoudig schema's en herinneringen beheren binnen het platform.

Verbeter de samenwerking

Maak, bewerk en organiseer eenvoudig documenten en wiki's met ClickUp Docs

Gebruik ClickUp Documenten en wiki's om toegankelijke handboeken, trainingsmateriaal en feedbackformulieren te maken. Of het nu gaat om het brainstormen van ideeën, het gezamenlijk bewerken van bestanden of het geven van directe feedback, het maakt teamwork soepel en productief. Bovendien maakt ClickUp Chat instant messaging en realtime discussies mogelijk, waardoor de samenwerking verder wordt verbeterd en vertragingen worden verminderd.

ClickUp biedt veel sjablonen voor HR-gerelateerde processen, zodat u niet helemaal vanaf nul hoeft te beginnen.

Beste functies van ClickUp

Werk statussen automatisch bij, wijs taken toe of verstuur herinneringen voor wervingsfasen en onboarding-checklists door gebruik te maken van ClickUp-automatisering

Organiseer werknemershandboeken, trainingsgidsen en onboardingmateriaal op één plek met ClickUp Documenten

Breng individuele en teamdoelen op één lijn en creëer een transparant groeitraject voor iedereen met ClickUp Goals

Maak privékanalen voor gevoelige discussies of gebruik taakspecifieke threads om gesprekken georganiseerd te houden via ClickUp Chat

Visualiseer statistieken zoals taakvoltooiing, voortgang van werving of tijdlijnen voor trainingen om datagestuurde beslissingen te nemen met ClickUp Dashboards

Houd unieke HR-gegevens bij en beheer de capaciteit en toewijzing van middelen van teams effectief met aangepaste velden en werklastweergaven

Beperkingen van ClickUp

De mobiele app heeft een iets beperktere set functies in vergelijking met de desktop-versie

De functies van ClickUp kunnen voor nieuwe gebruikers een korte leercurve vereisen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Dit is wat Ahmad Abu Sharea, Project Engineer bij Primeland Real Estate Development, te zeggen heeft over ClickUp:

Het doel van het gebruik van ClickUp in het begin was om vanuit het perspectief van een manager iedereen zijn taken in de gaten te houden, maar later, toen iedereen zijn taken met tijdlijnen begon vast te leggen, werd het een geweldige samenwerkingstool die we niet hadden verwacht. We hebben meer projecten opgezet en ons oorspronkelijke doel verschoven van het managen van medewerkers naar het managen en monitoren van taken.

Het doel van het gebruik van ClickUp in het begin was om vanuit het perspectief van een manager iedereen zijn taken in de gaten te houden, maar later, toen iedereen zijn taken met tijdlijnen begon vast te leggen, werd het een geweldige samenwerkingstool die we niet hadden verwacht. We hebben vervolgens meer projecten opgezet en ons oorspronkelijke doel verschoven van het managen van medewerkers naar het managen en monitoren van taken.

💡 Pro-tip: Vraagt u zich af hoe u uw HR-strategie effectiever kunt maken? Ontdek 10 effectieve HR-strategieën en voorbeelden, en leer sleutelcomponenten zoals: Pas werving en prestatiebeheer aan om bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen

Bouw een sterk werkgeversmerk op en gebruik AI voor slimmer werven

Houd medewerkers vaardig en betrokken met voortdurende ontwikkeling

Continue feedback en duidelijke verwachtingen zorgen voor hoge prestaties

Bevorder de balans tussen werk en privé en welzijnsprogramma's om het personeelsbehoud te verbeteren

Zorg voor een eerlijk salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden om toptalent aan te trekken

2. Lattice (het beste voor prestatiebeoordelingen en -beheer)

via Lattice

Lattice onderscheidt zich door zijn robuuste tools voor prestatiebeheer, waarmee HR-teams de voortgang kunnen bijhouden, prestaties kunnen documenteren en eerlijke evaluaties kunnen garanderen.

Lattice maakt ook constructieve feedback in realtime mogelijk. Deze voortdurende communicatie helpt bij het snel oplossen van problemen. Bovendien bevat het platform tools voor werknemersbetrokkenheid, zoals pulse-enquêtes, waarmee u regelmatig feedback van gebruikers kunt verzamelen.

Beste functies van Lattice

Gebruik gestructureerde sjablonen om de prestaties van medewerkers effectief te evalueren

Faciliteer realtime communicatie om de ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen

Voer regelmatig pulse-enquêtes uit om het sentiment en de betrokkenheid van het team te begrijpen

Beperkingen van Lattice

De geautomatiseerde enquêtes en vragenlijsten voelen na verloop van tijd repetitief aan

De integratie van HR-systemen resulteert vaak in problemen met het synchroniseren tussen platforms

💡 Handige tip: Als je op zoek bent naar betere opties, bekijk dan de beste alternatieven voor Lattice voor beter prestatiebeheer.

Prijzen van Lattice

Talentmanagement : $ 11/maand per zetel

HRIS: $ 10/maand per zetel

Beoordelingen en recensies van Lattice

G2: 4,7/5 (meer dan 3800 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Laten we eens kijken waarom G2-gebruikers Lattice beschouwen als een geweldige tool voor prestatiebeheer:

Lattice is een ongelooflijk handige tool voor het beheren van mijn prestaties en het bijhouden van mijn carrièregroei. Ik gebruik het wekelijks om mijn 1-op-1-gesprekken met mijn manager te plannen en het helpt me om elk kwartaal feedback te verzamelen en te geven, zowel van mijn manager als van collega's.

Lattice is een ongelooflijk handige tool voor het beheren van mijn prestaties en het bijhouden van mijn carrièregroei. Ik gebruik het wekelijks om mijn 1-op-1-gesprekken met mijn manager te plannen en het helpt me om elk kwartaal feedback te verzamelen en te geven, zowel van mijn manager als van collega's.

3. Culture Amp (het beste voor werknemersbetrokkenheid en feedback)

via Culture Amp

Culture Amp positioneert zich als een 'platform voor werknemerservaring'. Het is ontworpen om betrokkenheid en prestaties te stimuleren. Hiermee kunt u snel enquêtes starten, bruikbare inzichten verkrijgen en HR-doelen koppelen aan bedrijfsresultaten.

Met het prestatiebeheer van Culture Amp kunt u doelen stellen, feedback geven en de ontwikkeling van medewerkers naadloos ondersteunen.

Beste functies van Culture Amp

Start medewerkerstevredenheidsonderzoeken om efficiënt feedback van medewerkers te verzamelen

Interpreteer de resultaten van teambetrokkenheidsenquêtes met AI-tools om bruikbare inzichten te verkrijgen

Maak realtime teamcommunicatie mogelijk voor verbeterde groei

Beperkingen van Culture Amp

Tabellen voor het instellen van doelen missen de flexibiliteit die andere platforms wel bieden

Real-time hulp gaat vaak gepaard met vertragingen

De prijs is hoger dan die van eenvoudigere enquêtetools

Prijzen van Culture Amp

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Culture Amp

G2: 4,5/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

➡️ Lees meer: De beste HRMS-software voor uw bedrijf: beoordeling van schaalbare oplossingen

4. 15Five (het beste voor enquêtes over werknemersbetrokkenheid)

via 15Five

15Five richt zich op continu prestatiebeheer door middel van regelmatige check-ins, feedbackuitwisselingen en betrokkenheidsenquêtes. De naam komt van het feit dat werknemers 15 minuten besteden aan het schrijven van een wekelijks rapport dat managers in 5 minuten kunnen lezen.

Met 15Five kunt u prestatiebeoordelingen uitvoeren die uw team helpen hun volledige potentieel te bereiken. Bovendien geven de betrokkenheidsenquêtes u bruikbare inzichten, zodat u op basis van gegevens beslissingen kunt nemen om de tevredenheid van uw medewerkers te verhogen. Het doel is om sterke relaties tussen managers en medewerkers op te bouwen door middel van consistente communicatie.

15 beste functies

Integreer met HRIS-platforms zoals BambooHR en Workday voor uniform gegevensbeheer

Krijg toegang tot kant-en-klare personeelsanalyses om strategische HR-beslissingen te nemen

Integreer met communicatietools zoals Slack om de samenwerking binnen teams te verbeteren

15Beperkingen van Five

Slechts één actieve HRIS-integratie tegelijk toestaan, beperkt de flexibiliteit

Problemen met klantenservice, rapportage en training verminderen de bruikbaarheid

Het opleggen van een prescriptief wekelijks check-in format beperkt het aanpassingsvermogen van het team

Prijzen 15Five

Engage : $4/maand

Perform : $10/maand

Totaal platform: $ 16/maand

15Five beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (890+ beoordelingen)

Dit is waarom G2-gebruikers 15Five kiezen als een cruciaal platform voor hun organisatie:

We hebben een bedrijfsbreed OKR-systeem opgezet dat gekoppeld is aan onze gemiddelde Pulse-score. Zo kunnen we eenvoudig controleren hoe het bedrijf zich van week tot week 'voelt'. In de afgelopen twee jaar heb ik gemerkt dat dit systeem nauwkeurig en belangrijk is en dat het team het heel gemakkelijk kan toepassen en consistent blijft gebruiken.

We hebben een bedrijfsbrede OKR opgesteld die gekoppeld is aan onze gemiddelde Pulse-score voor het hele bedrijf. Het is een eenvoudige manier om te controleren hoe het bedrijf zich van week tot week 'voelt'. In de afgelopen twee jaar heb ik gemerkt dat het nauwkeurig en belangrijk is en dat het team het heel gemakkelijk kan toepassen en consistent kan blijven gebruiken.

💡 Pro-tip: Ontdek wat prestatiebeheerkaders zijn en leer hoe organisaties de prestaties van werknemers bijhouden en beoordelen: Stel duidelijke doelstellingen met meetbare resultaten; perfect voor het afstemmen van individuele en teamdoelen

Stel realistische doelen voor medewerkers en houd hun voortgang bij

Focus op holistische ontwikkeling van medewerkers door middel van feedback en betrokkenheid

Beoordeel prestaties vanuit het perspectief van klanten, financiën en interne medewerkers

Verzamel uitgebreide input van alle niveaus, perfect voor senior rollen

5. Betterworks (het beste voor prestatiebeheer en feedback van werknemers)

via Betterworks

Betterworks helpt uw organisatie om topprestaties te leveren. Het is een betrouwbaar platform voor prestatiebeheer dat de effectiviteit van managers verhoogt, de betrokkenheid van medewerkers stimuleert en HR-leiders in staat stelt slimmere beslissingen te nemen.

Bovendien kunt u met Betterworks doelgerichte, realtime feedback geven en medewerkers motiveren met voortdurende erkenning. Beschouw het dus als de trainer van uw organisatie, maar dan voor prestaties.

Beste functies van Betterworks

Houd historische gegevens bij om de voortgang in de loop van de tijd te monitoren

Krijg inzicht in prestaties met robuuste analyse- en rapportagefuncties

Integreer met populaire communicatietools zoals Slack en Microsoft Teams voor betere samenwerking

Beperkingen van Betterworks

De rapportage functies zijn eenvoudig en vereisen handmatige inspanningen om inzichten te verkrijgen

Het beoordelen van eerdere check-ins houdt in dat u handmatig door elke invoer moet klikken

Prijzen van Betterworks

Enterprise: Aangepaste prijzen

Middenmarkt: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Betterworks

G2: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

6. Engagedly (het beste voor teamevaluaties en effectief doelbeheer)

via Engagedly

Engagedly biedt een modulair platform voor prestatiebeheer, werknemersbetrokkenheid, leren en erkenning. Organisaties kunnen zelf de modules selecteren die ze nodig hebben.

Biedt functies zoals 360-graden beoordelingen, realtime feedback, instelling van doelen (OKR's), leerbeheer (LMS), enquêtes en beloningen. Het streeft naar een uitgebreide aanpak van de ontwikkeling van werknemers.

Bovendien zorgt de functie voor het instellen van doelen ervoor dat zelfs teams op afstand naar dezelfde bedrijfsvisie werken.

Beste functies van Engagedly

Stimuleer continue verbetering via directe, constructieve feedbackkanalen

Gebruik aanpasbare enquêtes om inzichten te verzamelen en de werknemerservaring te verbeteren

Bied een leermanagementsysteem aan om carrièregroei en vaardigheidsontwikkeling te ondersteunen

Beperkingen van Engagedly

Modulaire, aangepaste prijzen maken transparantie moeilijk

Het verwijderen van oude beoordelingen en recensies verstoort de consistentie en het bijhouden van de geschiedenis

Prijzen van Engagedly

Prestaties beheren: $ 5-8/maand per gebruiker

Leren & groeien : $ 3-5/maand per gebruiker

Erkennen en belonen: $ 2/maand per gebruiker

Betrokkenheid en luisteren: $ 2/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Engagedly

G2: 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (70+ beoordelingen)

Ontdek waarom G2-gebruikers Engagedly ten zeerste aanbevelen:

Het handigste is dat we opties hebben zoals Overzicht, Feedback, Check-in, Leren, Doelen, Prestaties en Groepen. Dit maakt het gebruik ervan eenvoudiger en nuttiger. Ik vond de driemaandelijkse check-in ook erg leuk en ik vond het heel fijn als ik feedback kreeg van ons team. Engagedly helpt ons om veel kennis op te doen uit de bibliotheek en onze doelen hoog te houden. Dit zal in de toekomst leiden tot geweldige prestaties.

Het handigste is dat we opties hebben zoals Overzicht, Feedback, Check-in, Leren, Doelen, Prestaties en Groepen. Dit maakt het gebruik ervan eenvoudiger en nuttiger.

Ik vond de driemaandelijkse check-in ook erg leuk en ik vond het heel fijn als ik feedback kreeg van ons team. Engagedly helpt ons om veel kennis op te doen uit de bibliotheek en onze doelen hoog te houden. Dit zal in de toekomst leiden tot geweldige prestaties.

7. Bonusly (het beste voor peer-to-peer-programma's voor werknemerserkenning)

via Bonusly

Bonusly richt zich op secundaire arbeidsvoorwaarden door erkenning en beloningen binnen je organisatie te verbeteren.

Het maakt peer-to-peer erkenning mogelijk, waardoor teamleden elkaars bijdragen in realtime kunnen erkennen. Het biedt ook beloningen zoals cadeaubonnen, donaties aan goede doelen en bedrijfsartikelen, zodat aan verschillende voorkeuren kan worden voldaan.

Met integraties zoals Slack en Microsoft Teams past Bonusly perfect in uw werkstromen en helpt het uw personeel betrokken en gemotiveerd te houden.

Beste functies van Bonusly

Krijg toegang tot een uitgebreide catalogus met cadeaubonnen, donaties en aangepaste incentives

Monitor erkenningspatronen en statistieken over de betrokkenheid van medewerkers

Bied beloningen en erkenning die passen bij een divers, internationaal personeelsbestand

Beperkingen van Bonusly

Analytics-functies bieden niet de gedetailleerde inzichten die sommige gebruikers nodig hebben

Sjablonen voelen beperkend aan bij het opstellen van gepersonaliseerde berichten

Bonusly-prijzen

Appreciate: $ 2/maand per zetel

Connect : $ 5/maand per zetel

Bereik: $ 7/maand per zetel

Bonusly beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 3700 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

Dit is waarom gebruikers van Capterra Bonusly een geweldige tool voor werknemerserkenning vinden:

Bonusly is een zeer krachtige tool voor werknemerserkenning die het gebruik en de betrokkenheid hiervan stimuleert. Het ontwerp maakt erkenning eenvoudig en het ontvangen van erkenning lonend en bevredigend.

Bonusly is een zeer krachtige tool voor werknemerserkenning die het gebruik en de betrokkenheid hiervan stimuleert. Het ontwerp maakt erkenning eenvoudig en het ontvangen van erkenning lonend en bevredigend.

💡 Pro-tip: Klaar om uw werkplek naar een hoger niveau te tillen? Ontdek hoe u workforce analytics kunt gebruiken om een bloeiende werkplek te creëren: Evalueer huidige vaardigheden, technologie en werkstromen om deze af te stemmen op strategische doelen

Verzamel inzichten uit enquêtes, databases en prestatietools

Gebruik tools zoals ClickUp om gegevens te organiseren, visualiseren en analyseren

Implementeer veranderingen zoals mentorschap of flexibele werktijden en monitor vervolgens de resultaten om verbeteringen te zien

8. Workvivo (het beste voor interne communicatie en werknemersbetrokkenheid)

via Workvivo

Workvivo combineert traditioneel intranet met sociale media, waardoor werknemers updates kunnen delen, prestaties kunnen erkennen en mijlpalen kunnen vieren, terwijl ze tegelijkertijd een sterk gemeenschapsgevoel opbouwen.

Bovendien biedt Workvivo naadloze integratie met populaire tools zoals Office 365, Zoom, Salesforce, G Suite en Jira. Dit harmoniseert uw processen en brengt al uw communicatietools samen op één handige locatie.

Beste functies van Workvivo

Verzamel en meet feedback, sentiment en gedrag van medewerkers voor een betere medewerkersbetrokkenheid

Krijg toegang tot sociale feeds en samenwerkingsruimtes om verbonden te blijven, informatie te delen en nauwer samen te werken

Eenvoudig te integreren met meer dan 40 HR-tools, waaronder Zoom, BambooHR, Workday, enz

Beperkingen van Workvivo

Door de prijsstructuur is Workvivo minder geschikt voor kleinere bedrijven

Geavanceerde analyses zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van Workvivo

Business-abonnement: Aangepaste prijzen

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workvivo

G2: 4,8/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Dit is waarom G2-gebruikers Workvivo het beste vinden voor verbinding met hun werkplek:

Een van de belangrijkste redenen waarom ik workvivo zo leuk vind, is omdat het een platform is waar ik contact kan leggen en communiceren met mijn collega's, zelfs als we mijlenver van elkaar verwijderd zijn. Met de nieuwste update van de commentaar-/interactie-functie kun je je emoties en feedback laten zien en delen via emoji's.

Een van de belangrijkste redenen waarom ik workvivo zo leuk vind, is omdat het een platform is waar ik contact kan leggen en communiceren met mijn collega's, zelfs als we mijlenver van elkaar verwijderd zijn. Vooral met de nieuwste update van de commentaar/interactie kun je je emoties en feedback laten zien en delen via emoji's.

💡 Bonustip: Wilt u uw HR-processen verbeteren? Gebruik deze gratis HR-sjablonen en -formulieren om het aannemen, inwerken en beheren van medewerkers te vereenvoudigen!

9. HiBob HRIS (het beste voor het centraliseren van salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en tijdsregistratie)

via HiBob HRIS

Heb je een HR-tool nodig die salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en tijdregistratie minder hoofdpijn bezorgt? Probeer HiBob (vaak Bob genoemd) HRIS. Het houdt je werknemersgegevens overzichtelijk om redundantie te voorkomen en zorgt voor consistentie over de hele linie.

De onboardingmodule helpt u bijvoorbeeld nieuwe medewerkers naadloos te integreren door cv's, sollicitaties en vacatures op één plek te organiseren. Met de functie voor prestatiebeheer kunt u doelen voor medewerkers instellen en bijhouden, wat regelmatige feedback en ontwikkeling vergemakkelijkt.

De beste functies van HiBob HRIS

Krijg toegang tot huidige en vroegere loonstrookjes, W-2-formulieren en salarisinformatie via het webportaal

Breid compensatieconfiguraties wereldwijd uit met flexibele locatieprofielen en automatische valuta-omrekening

Voer de salarisadministratie voor alle werknemers efficiënt in op basis van salaris of totaal aantal gewerkte uren

Beperkingen van HiBob HRIS

Geen ingebouwd Applicant Tracking System (ATS)

Biedt ondoorzichtige prijzen die mogelijk niet geschikt zijn voor kleinere bedrijven

Prijzen van HiBob HRIS

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HiBob HRIS

G2: 4,5/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: N.v.t

💡 Bonustip: Heeft u moeite om prestatiebeoordelingen impactvol te maken? Bekijk de beste sjablonen voor prestatiebeoordelingen om de groei van uw medewerkers te stimuleren. Behaal resultaten en geef uw team meer mogelijkheden!

10. Workday (het beste voor het verbeteren van de efficiëntie van HR)

via Workday

Workday centraliseert HR-functies, stroomlijnt processen, verlaagt operationele kosten en verhoogt de efficiëntie. Bovendien kunt u met AI-inzichten de vaardigheden van uw medewerkers beter begrijpen en slimme beslissingen nemen om in te spelen op veranderende bedrijfsbehoeften.

En maak u geen zorgen over compliance: de wereldwijde ondersteuning van Workday helpt u door het doolhof van regelgeving te navigeren, zodat u altijd voldoet aan lokale wet- en regelgeving.

Beste functies van Workday

Krijg realtime inzicht in uw personeel met geïntegreerde AI-analyses

Beheer beloningen effectief met flexibele tools die zijn afgestemd op de behoeften van je organisatie

Geef medewerkers meer mogelijkheden met selfservice-opties voor taken zoals onboarding en tijdsregistratie

Beperkingen van Workday

Door de hoge prijzen is Workday niet geschikt voor kleine bedrijven

De complexe interface kan nieuwe gebruikers overweldigen vanwege de uitgebreide functies

Prijzen Workday

Human Capital Management: Aangepaste prijzen

Salarisadministratie: Aangepaste prijzen

Werknemerservaring: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workday

G2: 4,1/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

➡️ Lees meer: Beste software voor werknemersportals

11. Bamboo HR (het beste voor het stroomlijnen van HR-processen voor kleine bedrijven)

via Bamboo HR

Bent u op zoek naar alternatieven voor Leapsome die robuuste rapportage- en analysemogelijkheden bieden? Kies dan voor BambooHR. Hiermee kunt u kant-en-klare rapporten genereren over aanwezigheid, verloop, werving, prestaties en meer, met grafieken en diagrammen om gegevens aan belanghebbenden te presenteren.

Bovendien kunt u met BambooHR werknemersgegevens beheren, uren bijhouden, secundaire arbeidsvoorwaarden regelen en de salarisadministratie uitvoeren, allemaal op één plek. Het omvat zelfs alle gebruikelijke medische, tandheelkundige, oogheelkundige en andere secundaire arbeidsvoorwaarden, zodat u helemaal klaar bent.

Beste functies van Bamboo HR

Beheer werknemersgegevens efficiënt met een gecentraliseerde database die toegankelijk is voor bevoegd personeel

Verbeter wervingsprocessen met behulp van het sollicitantvolgsysteem om kandidaten effectief te beheren

Vereenvoudig onboarding-taken met aanpasbare checklists voor nieuwe medewerkers

Beperkingen van Bamboo HR

Geen ingebouwde planning voor medewerkers, afhankelijk van integraties van derden

Biedt beperkte rapportagemogelijkheden voor diepgaande analyse

Prijzen Bamboo HR

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Bamboo HR

G2: 4,4/5 (meer dan 2400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2900 beoordelingen)

✨ Speciale vermeldingen ActiTIME: Verbetert salarisadministratie, productiviteitsanalyse en projectmanagement Verbetert salarisadministratie, productiviteitsanalyse en projectmanagement

Workleap Officevibe: Een revolutie in feedback, talentmanagement en het bijhouden van de betrokkenheid van medewerkers Een revolutie in feedback, talentmanagement en het bijhouden van de betrokkenheid van medewerkers

Profit.co: Stroomlijnt het instellen van doelen, het bijhouden van prestaties en de ontwikkeling van medewerkers via OKR's Stroomlijnt het instellen van doelen, het bijhouden van prestaties en de ontwikkeling van medewerkers via OKR's

Eén werkruimte, geen rommel – mogelijk gemaakt door ClickUp

HR-tools moeten meer doen dan alleen alles draaiende houden: ze moeten uw werk gemakkelijker maken. Deze 11 HR-tools bieden diverse sterke punten. Ze stroomlijnen het wervingsproces, vereenvoudigen de onboarding, stimuleren de betrokkenheid, houden prestaties bij en zorgen voor een soepele werkstroom, terwijl de samenwerking soepel en moeiteloos verloopt.

Maar als het gaat om alternatieven voor Leapsome, neemt ClickUp de leiding. Van het beheren van taken tot het bijhouden van prestaties en het stimuleren van samenwerking, ClickUp doet het allemaal gemakkelijk. De intuïtieve interface, integraties en aanpasbaarheid maken het perfect voor elk team.

Als u HR eenvoudiger (en een beetje leuker) wilt maken, meld u dan vandaag nog aan voor ClickUp en creëer een sneller en beter verbonden HR-systeem! 🚀