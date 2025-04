Top 11 Grain AI alternatieven voor transcripties en samenwerking bij vergaderingen

Ooit een vergadering verlaten met de gedachte: *Wacht, wat hebben we eigenlijk besloten?

AI-gebaseerde vergadertools zoals Grain AI helpen bij het vastleggen van gesprekken als aantekeningen voor vergaderingen waarop je kunt terugvallen. Maar Grain AI is niet je enige optie.

Afhankelijk van de behoeften van je team wil je misschien diepere integraties, geavanceerdere analyses of een gratis abonnement dat je echt waarde biedt. Er zijn genoeg Grain AI alternatieven die slimmere manieren bieden om inzichten in vergaderingen vast te leggen, te analyseren en erop te reageren, of het nu gaat om assistenten met AI, intelligente gesprekken of naadloos synchroniseren met CRM.

Hier zijn enkele toptools voor het transcriberen van vergaderingen die de manier veranderen waarop verkoopteams en andere professionals aantekeningen van vergaderingen en klantinteracties verwerken.

Otter AI : Het beste voor realtime transcriptienauwkeurigheid

Fireflies. ai : Het beste voor AI-gestuurde inzichten en analyses voor vergaderingen

Avoma : Het beste voor intelligentie en coaching bij verkoopvergaderingen

Fathom : Het beste voor gratis AI-samenvattingen van vergaderingen

tl;dv : Het beste voor collaboratieve video annotaties

Notta : Het beste voor ondersteuning van meertalige transcriptie

Gong : Het beste voor revenue intelligence en enablement van salesteams

Zoominfo Chorus : Het beste voor gespreksintelligentie en dealcoaching

MeetGeek : Het beste voor geautomatiseerde aantekeningen en hoogtepunten van vergaderingen

Descript: Het beste voor geavanceerde bewerking van audio/video

Wat is Grain AI?

Grain AI is een platform voor informatie over vergaderingen waarmee teams aantekeningen en sleutelmomenten van virtuele vergaderingen kunnen vastleggen, organiseren en delen. Het fungeert als een werkruimte voor samenwerking en stelt gebruikers in staat om videogesprekken op te nemen, sleutelinzichten te markeren en deelbare clips te maken.

Het is naadloos te integreren met populaire platforms voor videoconferenties zoals Zoom, automatiseert het maken van aantekeningen en bewaart belangrijke momenten en discussies, waardoor vergaderingen toegankelijker en beter uitvoerbaar worden met AI-gestuurde hoogtepunten en samenwerkingstools.

🧠 Leuk weetje: "Zoom vermoeidheid", een term bedacht door Jeremy Bailenson van Stanford, is een echt, bestudeerd fenomeen - onze hersenen werken harder tijdens virtuele vergaderingen, wat leidt tot verhoogde mentale uitputting.

Waarom kiezen voor Grain AI alternatieven?

Hoewel Grain AI uitstekende documentatiemogelijkheden voor vergaderingen biedt, kunnen verschillende factoren teams ertoe aanzetten alternatieven te zoeken:

Beperkte integratiemogelijkheden : Grain AI werkt voornamelijk met Zoom, wat beperkend kan zijn voor organisaties die meerdere samenwerkingsplatforms gebruiken. Veel teams hebben oplossingen nodig die naadloos werken met Google Meet, Microsoft Teams en andere vergadertools

Prijszorgen : De prijsstructuur is mogelijk niet geschikt voor groeiende teams, omdat de kosten snel kunnen oplopen met extra gebruikers en geavanceerde functies. Kleine tot middelgrote bedrijven hebben vaak flexibelere prijsmodellen nodig

Beperkingen van de transcriptienauwkeurigheid : Hoewel over het algemeen betrouwbaar, kan de transcriptiekwaliteit tekortschieten in vergelijking met gespecialiseerde diensten, vooral bij technische termen, meerdere sprekers of accenten

User experience challenges : De interface, hoewel functioneel, kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers die een meer intuïtieve ervaring nodig hebben zonder uitgebreide training

Beperkte analytische diepgang: De inzichten van het platform zijn mogelijk niet robuust genoeg voor verkoopteams en teams voor klantensucces die op zoek zijn naar diepere analyses van gesprekspatronen en klantsentiment

Voor teams die met deze uitdagingen worden geconfronteerd, bieden de alternatieven in deze lijst gespecialiseerde functies en mogelijkheden die wellicht beter aansluiten bij je specifieke behoeften.

11 Grain AI-alternatieven in een oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de use cases en opvallende functies van elk Grain AI-alternatief!

Tool Beste voor Opvallende functie ClickUp AI aantekeningen voor vergaderingen en werkstroombeheer Alles-in-één platform voor productiviteit met AI voor aantekeningen maken Otter AI Real-time transcriptie nauwkeurigheid Superieure AI-transcriptie met sprekeridentificatie Fireflies. ai Inzichten in vergaderingen met AI Geautomatiseerde gespreksintelligentie Avoma Intelligentie voor verkoopvergaderingen Gespreksanalyses voor revenue teams Fathom Gratis samenvattingen van AI vergaderingen Voltooid gratis AI-assistent voor vergaderingen tl;dv Samenwerkende video annotaties Tijdstempel bladwijzers maken van video en delen Notta Transcriptie in meerdere talen 104+ talen ondersteund met hoge nauwkeurigheid Gong Inkomsten Uitgebreid platform voor verkoopuitvoering Zoominfo Refrein Gesprek intelligentie AI-coaching voor verkoopteams MeetGeek Hoogtepunten van geautomatiseerde vergaderingen Slimme samenvattingen van vergaderingen en actie items Descript Geavanceerde bewerking van audio/video Studio-kwaliteit bewerking met hoogwaardige transcriptie

De beste Grain AI alternatieven om te gebruiken

Of je nu een gratis Grain-alternatief nodig hebt of een robuust sales engagement platform met betrouwbare AI-functies, met deze lijst zit je goed:

1. ClickUp (het beste voor AI-vergaderingen aantekeningen en workflow management)

Aan de slag Verbind uw aantekeningen van vergaderingen met uw ClickUp Documenten en Taken met ClickUp AI Notetaker

Stel je voor dat elk briljant idee uit de discussies in je team automatisch zou worden omgezet in toegewezen Taken met deadlines. ClickUp, de alles app voor werk, overbrugt de kloof tussen gesprek en uitvoering waar veel teams moeite mee hebben.

In tegenstelling tot de focus van Grain op vergaderingen, combineert ClickUp AI projectmanagement, kennisbeheer en chatten, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp AI Notetaker automatiseert aantekeningen en actie-items van vergaderingen, zodat teams zich kunnen concentreren op discussies terwijl alles in realtime wordt vastgelegd. Deze intelligente spraak-naar-tekst-software, die is geïntegreerd met ClickUp Meetings, neemt uw vergaderingen op, transcribeert ze en vat ze samen, terwijl u zich concentreert op zinvolle deelname.

Zet inzichten in vergaderingen om in actie-items met ClickUp AI Notetaker

De slimme AI voor aantekeningen van vergaderingen herkent sprekers, begrijpt de context en overbrugt zelfs taalkloven, zodat er geen details verloren gaan - een naadloze manier om gesprekken te documenteren zonder afleiding. Aantekeningen verschijnen onmiddellijk in uw ClickUp inbox, waardoor vertragingen na vergaderingen tot het verleden behoren. Terwijl de AI suggesties geeft en potentiële actiepunten detecteert, behouden gebruikers de controle over het aanmaken en toewijzen van lijsten met taken en de instelling van deadlines.

Maak aantekeningen en transcripties van vergaderingen doorzoekbaar met ClickUp Brain

ClickUp's eigen AI, ClickUp Brain, kan uw transcripties verder doorzoekbaar maken. Stel gewoon een vraag in natuurlijke taal - bijvoorbeeld: Wat is er op 10 januari besproken met het Sales team? - en Brain bekijkt uw aantekeningen van vergaderingen om de sleutelgegevens op te halen.

Brain kan ook je aantekeningen omzetten in taken, e-mails en antwoorden opstellen, discussies vertalen of sleutelinzichten extraheren voor rapportages.

Vertaal aantekeningen van vergaderingen in verschillende talen met ClickUp Brain

Op basis van deze basis integreert ClickUp Docs met de AI Notetaker om transcripties van vergaderingen te organiseren en op te slaan in een doorzoekbare, gezamenlijke werkruimte.

Werk samen aan aantekeningen en abonnementen voor vergaderingen met ClickUp Docs

De leden van het team kunnen deze documenten eenvoudig openen, bewerken en becommentariëren, zodat iedereen op één lijn blijft wat betreft belangrijke beslissingen en informatie. AI-gegenereerde aantekeningen integreren naadloos met uw documentensysteem, waardoor een kennisbank wordt opgebouwd die het institutionele geheugen van uw organisatie in stand houdt.

Voor teams die consistentie zoeken in hun vergaderdocumentatie, biedt het ClickUp sjabloon voor vergadernotulen een gestructureerd raamwerk dat standaardiseert hoe vergaderingen in de hele organisatie worden vastgelegd.

Ontvang gratis sjabloon Aan de slag met het sjabloon voor notulen van ClickUp Vergaderingen

Dit aanpasbare sjabloon bevat secties voor deelnemers, agendapunten van vergaderingen, beslissingen en actiepunten, zodat kritieke informatie consistent wordt vastgelegd, ongeacht wie de aantekeningen maakt.

ClickUp beste functies

Zet automatisch discussiepunten om in toewijsbare Taken met deadlines

Plan en documenteer vergaderingen binnen uw project werkruimte

Gebruik ClickUp Clips om sleutelmomenten op te nemen en te delen met teamleden die niet aanwezig konden zijn

Coördineer de beschikbaarheid van teams en vergadertijden visueel met ClickUp Calendar . Laat AI uw planning plannen op basis van uw prioriteiten, beschikbaarheid en meer

Brainstorm ideeën in realtime met collaboratieve ClickUp Whiteboards

Ga voor async en elimineer onnodige vergaderingen met ClickUp-taak, waarbij uw Taken en gesprekken gekoppeld blijven in één tool, in plaats van te jongleren met vele

ClickUp beperkingen

De functionaliteit van de mobiele app is soms beperkter dan die van de desktop-app

Sommige gebruikers rapporteren af en toe problemen met de prestaties van video-opnamen in grotere vergaderingen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain : Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp AI Notetaker: Aan elk betaald abonnement toevoegen voor slechts $6/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

"Ik ben echt onder de indruk van deze [ClickUp AI Notetaker] omdat ik geen andere tool nodig heb om dit allemaal te doen. Het zit allemaal in de ClickUp interface. Het maakt verbinding met mijn Google Agenda en is gewoon super naadloos. "

👀 Wist je dat? De '6-3-5 Brainwriting'-methode is een krachtige brainstormtechniek waarbij zes mensen in vijf minuten drie ideeën opschrijven. Vervolgens geven ze hun ideeën door aan de volgende persoon om erop voort te bouwen. In slechts 30 minuten kan deze methode voor het houden van productieve vergaderingen 108 unieke ideeën genereren die de creativiteit stimuleren zonder de druk van het uitspreken! 🚀

📖 Lees ook: Top AI notulen van de vergadering generatoren

3. Otter. ai (Beste voor realtime transcriptienauwkeurigheid)

Otter.ai is een transcriptietool voor wereldwijde teams met verschillende accenten, technisch jargon en overlappende stemmen, die probeert te begrijpen wat iedereen zegt - niet alleen wat het denkt dat ze zeggen.

Otter AI verslaat Grain AI omdat laatstgenoemde soms worstelt met het leveren van consistent nauwkeurige transcripties, zelfs in uitdagende audio-omgevingen. Met toonaangevende spraakherkenningstechnologie biedt het platform, in tegenstelling tot veel Otter AI alternatieven, een superieure transcriptiekwaliteit waarmee genuanceerde gesprekken nauwkeurig worden vastgelegd.

Otter. ai beste functies

Maak snel verbinding met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams

Train AI voor branchespecifieke terminologie

Voeg opmerkingen en hoogtepunten toe aan transcripties tijdens vergaderingen

Genereer geautomatiseerde samenvattingen van vergaderingen met sleutelpunten

Doorzoek gesprekken in alle opgenomen vergaderingen

Otter. ai limieten

Beperkte integratie van projectmanagement in vergelijking met uitgebreidere tools

Het gratis abonnement beperkt de opnamelengte en het aantal transcripties

Otter. ai prijzen

Basis

Pro : $16,99/maand

Business : $30/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Otter. ai?

"De realtime transcriptie is zeer nauwkeurig en AI-samenvattingen besparen tijd. Doorzoekbare transcripties maken het nakijken van vergaderingen moeiteloos, wat de productiviteit verhoogt. "

📮 ClickUp Insight: Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 25% van de vergaderingen acht of meer deelnemers telt. Hoewel grote vergaderingen waardevol kunnen zijn voor afstemming en besluitvorming, zorgen ze vaak voor uitdagingen. Uit een ander ClickUp onderzoek blijkt zelfs dat 64% van de mensen moeite heeft met onduidelijke volgende stappen in bijna de helft van hun vergaderingen. Als de alles-in-één app voor werk pakken wij dit gat aan met een end-to-end oplossing voor vergaderbeheer. ClickUp Meetings transformeert de manier waarop teams samenwerken met dynamische agenda's, terwijl ClickUp AI Notetaker elk waardevol inzicht vastlegt - zodat er geen verwarring meer is bij de follow-up en iedereen op één lijn blijft! 💫 Echte resultaten: Teams die de functies van ClickUp voor het beheren van vergaderingen gebruiken, rapporteren een vermindering van maar liefst 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

3. Fireflies. ai (het beste voor inzichten in en analyses van vergaderingen op basis van AI)

Terwijl andere tools gesprekken vastleggen, probeert Fireflies.ai verborgen patronen in die gesprekken te onthullen - waarbij ruwe dialoog wordt omgezet in bruikbare intelligentie die leidt tot betere beslissingen.

Fireflies. ai gaat verder dan transcriptie met AI-gestuurde analyses die gesprekspatronen, sentimentanalyse en sleutelonderwerpen bijhouden. Het identificeert automatisch bezwaren van klanten, concurrenten en discussiepunten, waardoor teams meetbare notulen van vergaderingen krijgen - handmatig taggen is niet nodig.

Fireflies. ai overtreft Grain met krachtige zoekfuncties, waarmee gebruikers momenten in vergaderingen kunnen vinden met query's in natuurlijke taal. De meer dan 40 integraties, waaronder CRM's en tools voor projectmanagement, zorgen ervoor dat inzichten in vergaderingen naadloos overgaan in bestaande workflows.

Fireflies. ai beste functies

Gespreksonderwerpen automatisch detecteren en categoriseren

Doorzoek gesprekken met query's in natuurlijke taal

Analyseer het sentiment van gesprekken voor diepere inzichten

Vermeldingen van concurrenten of specifieke trefwoorden bijhouden

Werkstromen automatiseren op basis van content voor vergaderingen

Identificeer verschillende sprekers met spraakherkenning

Fireflies. ai limieten

Meer gericht op inzichten dan op Taakbeheer

Af en toe problemen met latentie bij realtime transcriptie

Fireflies. ai prijzen

Gratis

Pro : $18/maand per zetel

Business : $29/maand per zetel

Enterprise: $39/maand per zetel

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 (630+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Fireflies. ai?

"De notulen zijn net zo goed als die van een mens met de toegevoegde bonus van audio/video-opname, transcriptie en een aantal leuke extra's. "

👀 Wist je dat? De term "Groupthink" werd gepopulariseerd door psycholoog Irving Janis in 1971, geïnspireerd door George Orwell's "doublethink" uit 1984. Het beschrijft een fenomeen waarbij het verlangen van een groep naar harmonie belangrijker is dan kritisch denken, wat leidt tot slechte beslissingen. Hoewel niet alle hechte teams in groupthink vervallen, is het herkennen van de symptomen ervan - zoals druk om zich te conformeren en gebrek aan afwijkende meningen - de sleutel tot het vermijden van gebrekkige besluitvorming! 🧠🚀

4. Avoma (Beste voor intelligentie en coaching bij verkoopvergaderingen)

via Avoma

Stel je een wereld voor waarin je verkopers niet alleen aantekeningen van vergaderingen ontvangen, maar ook gepersonaliseerde coaching op basis van echte gesprekken met klanten. Avoma wil van elk gesprek een groeikans maken.

Avoma overtreft Grain AI met verkoopgerichte intelligentie. Het houdt gespreksratio's, betrokkenheid en sleutelcijfers bij voor datagestuurde coaching. De CRM-integratie registreert aantekeningen automatisch in Salesforce en HubSpot, waardoor handmatige invoer wordt verminderd.

De AI Meeting Assistant gaat verder dan alleen opnemen en biedt realtime coaching, inzicht in de concurrentie en prompts voor het afhandelen van bezwaren tijdens live gesprekken.

Avoma beste functies

Houd gesprekskenmerken bij die direct zijn gecorreleerd aan verkoopsucces

Synchroniseer vergadergegevens naar CRM zonder handmatige invoer

AI-gestuurde coachingaanwijzingen ontvangen tijdens live gesprekken

Verbind gesprekspatronen met pijplijnresultaten

Prestatiecijfers van teamleden vergelijken

Genereer AI-samenvattingen van vergaderingen met actie-items

Avoma limieten

Voornamelijk gebouwd om verkoopgesprekken te analyseren; minder veelzijdig voor andere afdelingen

Bereid je voor op een steilere leercurve voor het maximaliseren van geavanceerde functies

Avoma prijzen

AI Vergadering assistent : $29/maand per gebruiker

Gesprek Intelligenc e: $69/maand per gebruiker

Revenue Intelligenc e: $99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4. 6/5 (1.300+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Fathom (Beste voor gratis AI samenvattingen van vergaderingen)

vai Fathom

Fathom maakt samenvattingen van vergaderingen moeiteloos door sleutelmomenten automatisch te identificeren en van tijdstempels te voorzien, zodat er geen handmatige highlights nodig zijn. In tegenstelling tot Grain werkt het met Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en Webex, waardoor het een flexibele keuze is.

De AI-assistent voor vergaderingen maakt duidelijke, beknopte samenvattingen van actiepunten, beslissingen en sleutelpunten in een makkelijk te scannen format. Fathom helpt teams zich te concentreren op wat belangrijk is zonder lange transcripties of opnames door te filteren op ruis.

Beste functies van Fathom

Neem vergaderingen op met één klik vanuit de extensie in de browser

Genereer AI-samenvattingen met sleutelpunten en actie-items

Maak en deel video highlights met automatische tijdstempels

Verbinding maken met alle belangrijke platforms voor video conferencing

Organiseer vergaderingen in een doorzoekbare bibliotheek

Gratis toegang tot alle functies

Limieten doorgronden

Beperkte CRM-functionaliteit

Minder geavanceerde functies voor analyse dan gespecialiseerde tools

Fathom prijzen

Gratis

Premium: $19/maand per gebruiker

Team Editie: $29/maand per gebruiker

Team Editie Pro: $29/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fathom

G2 : 5/5 (4.600+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (600+ beoordelingen)

📖 Lees ook: Beste oplossingen voor software voor vergaderbeheer en agenda's

6. tl;dv (Beste voor collaboratieve video annotaties)

Wat als opnames van vergaderingen niet alleen werden afgespeeld, maar levende, interactieve documenten werden? tl;dv verandert passieve video's in werkruimten voor samenwerking en laat teams direct deelnemen aan de tijdlijn van video.

In tegenstelling tot Grain AI biedt tl;dv annotaties met tijdstempel, AI-gestuurde samenvattingen en automatische categorisatie van onderwerpen, waardoor vergaderingen beter doorzoekbaar en bruikbaar zijn. Bovendien zorgen integraties met Slack en Notion ervoor dat inzichten naadloos overgaan in workflows.

In plaats van alleen vergaderingen vast te leggen, maakt tl;dv ze tot een ruimte voor voortdurende samenwerking, discussie en besluitvorming.

tl;dv beste functies

Opmerkingen toevoegen aan specifieke momenten in vergaderingen

Tag team leden in video discussies voor betere samenwerking

Genereer AI-samenvattingen met sleutelpunten en actie-items

Maak bladwijzers met tijdstempel voor snelle referentie

Deel videoclips met contextbehoudende tijdstempels

Bouw een doorzoekbare bibliotheek van kennis over vergaderingen

tl;dv limieten

Minder geavanceerde transcriptie in vergelijking met gespecialiseerde tools

Beperkte analysemogelijkheden

tl;dv prijzen

Gratis

Pro : $29/maand per gebruiker

Business : $98/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (350+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Notta (het beste voor ondersteuning van transcriptie in meerdere talen)

via Notta

Teams spreken wereldwijd tientallen talen, maar de meeste transcriptietools niet. Notta doorbreekt deze barrière en ondersteunt meer dan 104 talen - veel meer dan Grain AI. De sprekersregistratie zorgt voor duidelijke toewijzingen, zelfs bij overlappende gesprekken.

In tegenstelling tot Grain biedt Notta offline transcriptie, waardoor het niet alleen nuttig is voor vergaderingen. Bovendien biedt de AI-assistent realtime samenvattingen, actiepunten en het bijhouden van vragen, waardoor transcripties worden omgezet in bruikbare inzichten.

Voor meertalige, flexibele en intelligente documentatie van vergaderingen overtreft Notta de beperktere aanpak van Grain.

Notta beste functies

Transcribeer vergaderingen in 104+ talen met hoge nauwkeurigheid

Identificeer automatisch verschillende sprekers in gesprekken

Verwerk geüploade audio- en videobestanden offline

Train de AI met aangepaste terminologie voor uw branche

Notta limieten

Minder robuuste integratie van projectmanagement dan alles-in-één tools

De mobiele app heeft minder belangrijke functies dan de desktop-app

Notta prijzen

Gratis

Pro : $13. 49/maand

Business : $27. 99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notta

G2: 4. 5/5 (150+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen gebruikers over Notta?

"Transcriptie van zeer goede kwaliteit. Brits Engels wordt goed opgepikt. En het lijkt erop dat het model een paar passes doet om de context te begrijpen en opnieuw te transcriberen. "

8. Gong (het beste voor inlichtingen over inkomsten en het inschakelen van verkoopteams)

via Gong

Gong maakt van vergaderingen een roadmap voor inkomsten, die veel verder gaat dan de basisdocumentatie van Grain.

Het legt gesprekken vast via video, telefoon en internet en gebruikt AI om nauwkeurig te transcriberen. Maar Gong stopt niet bij woorden: het ontdekt patronen achter succesvolle deals, markeert risico's en houdt vermeldingen van concurrenten bij.

Verkoopleiders krijgen realtime inzichten in coaching, waardoor teams hun aanpak kunnen verfijnen op basis van actuele gesprekken met klanten. Met Gong worden vergadergegevens een slim hulpmiddel voor groei, niet alleen een verslag van wat er is gezegd.

Gong beste functies

Neem gesprekken op van video-, telefoon- en webconferentieplatforms

Identificeer automatisch dealrisico's en verbetermogelijkheden

Houd de prestaties van teams bij met aanpasbare coaching dashboards

Analyseer vermeldingen van concurrenten en markttrends in klantgesprekken

Geleide verkoopaanwijzingen bieden op basis van succesvolle gesprekspatronen

Zorg voor compliance met functies voor veiligheid op enterprise-niveau

Limieten

Voornamelijk ontworpen voor het verkoopproces in plaats van algemene vergaderingsdocumentatie

Vereist substantiële gegevens om AI-inzichten te maximaliseren

Gong prijzen

Aangepaste prijzen

Gong beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 (6.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (500+ beoordelingen)

9. ZoomInfo Chorus (het beste voor gespreksintelligentie en dealcoaching)

via ZoomInfo Chorus

Wat onderscheidt de beste verkopers? ZoomInfo Chorus legt de gesprekspatronen achter succesvolle deals bloot en helpt teams deze te kopiëren. In tegenstelling tot Grain AI, dat zich richt op algemene documentatie van vergaderingen, levert ZoomInfo Chorus verkoopspecifieke inzichten die de prestaties en klantbetrokkenheid verbeteren.

De AI lokaliseert sleutelmomenten, zoals vermeldingen van concurrenten, prijsbesprekingen en volgende stappen, zonder handmatige inspanning. De coachingstools van het platform analyseren patronen in het hele team om te laten zien wat de best presterende teams nog meer doen.

ZoomInfo Chorus beste functies

Identificeer automatisch kritieke momenten in verkoopgesprekken

Beoordeel de gezondheid van deals met AI-gestuurde Momentum Scoring

Target trainingsafspeellijsten maken op basis van voorbeelden van succesvolle gesprekken

Houd de behoefte aan coaching en de ontwikkeling van vaardigheden in het hele team bij

CRM-records verbeteren met inzichten in gesprekken en actie-items

Verbind gespreksgegevens met de contactinformatie van ZoomInfo

ZoomInfo Chorus limieten

Primaire focus op sales use cases limiet aan veelzijdigheid

Vereist een aanzienlijke installatie voor maximaal voordeel

ZoomInfo Chorus prijzen

Aangepaste prijzen

ZoomInfo Chorus beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (2.900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (60+ beoordelingen)

10. MeetGeek (Beste voor geautomatiseerde hoogtepunten en actie-items van vergaderingen)

via MeetGeek

MeetGeek legt alles automatisch vast, waardoor het niet meer nodig is om handmatig aantekeningen te maken. In tegenstelling tot Grain AI, waarbij gebruikers sleutelpunten moeten markeren, haalt MeetGeek's AI belangrijke details eruit en organiseert ze voor u.

De intelligente samenvattingsengine structureert de content van vergaderingen per onderwerp en biedt duidelijke, bruikbare inzichten. MeetGeek automatiseert ook follow-ups, wijst taken toe en stuurt herinneringen om teams bij de les te houden. Met naadloze kalenderintegratie en rolgebaseerde samenvattingen zorgt MeetGeek ervoor dat vergaderingen worden omgezet in voortgang en biedt het een hands-off ervaring die de handmatige aanpak van Grain overtreft.

MeetGeek beste functies

Organiseer discussiepunten op onderwerpcategorieën

Geplande vergaderingen opnemen zonder handmatige tussenkomst

Ontvang gepersonaliseerde samenvattingen op basis van uw rol

Zoeken in alle transcripties en aantekeningen van vergaderingen

MeetGeek limieten

Minder robuuste bewerking van video in vergelijking met gespecialiseerde tools

Beperkte aanpassing voor vereisten van onderneming

Nieuwer platform met minder integraties dan gevestigde alternatieven

MeetGeek prijzen

Gratis

Basis : $19/maand per gebruiker

Pro : $39/maand per gebruiker

Business : $59/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MeetGeek

G2 : 4. 6/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over MeetGeek?

"Ik kan ook vrij snel over concepten praten en soms snappen mijn collega's het de eerste keer niet. Met MeetGeek kunnen ze de opname opnieuw beluisteren en tegelijkertijd de transcriptie lezen. "

tip: Niet alle AI aantekeningenmakers werken op dezelfde manier. Probeer verschillende platforms uit om te zien welke het beste bij uw behoeften past: sommige blinken uit in transcriptie, andere richten zich op het markeren van actie-items en weer andere integreren beter met uw bestaande tools. Veel platforms bieden gratis proefversies aan, dus test ze voordat je ze toewijst.

11. Descript (het beste voor geavanceerde bewerking van audio/video)

via Descript

Descript zet ruwe beelden van vergaderingen om in gepolijste, professionele content met minimale inspanning. In tegenstelling tot Grain AI, dat zich richt op het aanmaken van basisclips, biedt Descript een volledig bewerkingspakket voor de productie van content van hoge kwaliteit.

Dankzij de bewerking op basis van tekst kunnen gebruikers audio en video eenvoudig aanpassen door het transcript te bewerken, terwijl Overdub AI naadloze stemcorrecties mogelijk maakt. Studio Sound verbetert de helderheid van het geluid en verwijdert ruis en echo voor een professionele afwerking.

Descript helpt teams vergaderingen om te zetten in boeiende trainingsmaterialen en presentaties met behulp van bewerking en krachtige video-effecten.

Beschrijf de beste functies

Genereer realistische voice-overs voor correcties met Overdub

Verbeter de audiokwaliteit automatisch met Studio Sound

Schermopnamen vastleggen met geïntegreerde bewerkingstools

Publiceer voltooide content direct op meerdere platforms

Beperkingen beschrijven

Steilere leercurve dan eenvoudige recorders voor vergaderingen

Focus op het aanmaken van media in plaats van het analyseren van vergaderingen

Prijzen beschrijven

Hobbyist : $19/maand per gebruiker

Creator : $35/maand per gebruiker

Business: $50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies beschrijven

G2: 4. 6/5 (770+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (150+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Descript?

"Descript is een game-changer voor iedereen die zijn audio- en videobewerkingsproces wil stroomlijnen, vooral voor beginners. Het heeft geweldige functies zoals automatische transcriptie, schermopname en bewerking op basis van tekst. De mogelijkheid om mediabestanden net zo gemakkelijk te bewerken als een Word-document bespaart veel tijd en moeite. "

Graan Alternatieven: Waarom ClickUp eruit springt

Grain AI kan goed overweg met opname en transcriptie, maar andere tools bieden diepere inzichten, soepelere workflows of budgetvriendelijke opties om de samenwerking te verbeteren. Verkoopprofessionals zweren bij Gong en Chorus, maar Otter en Fireflies genieten ook veel voorkeur.

ClickUp springt er echter uit als de meest veelzijdige optie voor teams die op zoek zijn naar een ecosysteem voor volledige productiviteit waar aantekeningen van vergaderingen naadloos overgaan in werkstromen die kunnen worden uitgevoerd.

Klaar om te veranderen hoe jouw team inzichten in vergaderingen vastlegt en gebruikt? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ontdek hoe door AI aangedreven documentatie van vergaderingen naadloos kan worden geïntegreerd in uw hele workflow.