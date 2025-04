OpenAI vs. DeepSeek: Welk AI-model is het beste voor uw behoeften?

"Wat is de beste tool voor projectmanagement?" "Hoe maak je goede ontwerpen? "Wat zijn de beste metrics om prestaties te meten?" De lijst met vragen houdt nooit op.

Mensen zijn nieuwsgierig. Het is zelfs zo dat deze niet aflatende vraagstelling en redenering mensen van elkaar onderscheidt en tot grote prestaties leidt.

En eerlijk gezegd is dit ook wat AI-modellen slimmer maakt.

Maar met zoveel AI-modellen op de markt, welke is het meest geschikt voor jou?

In dit artikel bespreken en vergelijken we twee zwaargewichten in de AI-race: DeepSeek en OpenAI, en ontdekken we welke AI-tool het beste past bij uw AI-gebaseerde toepassingen, LLM-agents en generatieve AI-oplossingen.

60-seconden samenvatting Kun je niet kiezen tussen de modellen van OpenAI en DeepSeek? Hier is een uitsplitsing waarin hun sterke punten en functies worden vergeleken om u te helpen kiezen: OpenAI is een toonaangevend AI-onderzoekslaboratorium dat bekend staat om ChatGPT, DALL-E, Sora en Codex , en biedt geavanceerd begrip van natuurlijke taal, multimodale AI en oplossingen die klaar zijn voor ondernemingen. Tot de sterke punten van OpenAI behoren fluente tekst generatie , conversationele AI en diepgaande integratie met het ecosysteem van Microsoft voor invoering van AI door ondernemingen

DeepSeek is een open-source AI-model dat zich richt op het oplossen van problemen, logisch redeneren en betaalbaarheid De sterke punten van DeepSeek liggen in het gestructureerd oplossen van problemen , coderen en financiële analyse, en biedt bedrijven een kosteneffectief alternatief voor dure AI-modellen

Een prijsvergelijking toont OpenAI's ChatGPT Plus voor $20 per maand met variërende API-kosten, terwijl DeepSeek lagere invoerkosten biedt vanaf $0,07 per miljoen tokens

OpenAI presteert beter dan DeepSeek in natuurlijke taalverwerking , multimodale AI-mogelijkheden en acceptatie door ondernemingen, waardoor het ideaal is voor contentgeneratie en klantondersteuning

DeepSeek presteert beter dan OpenAI in betaalbaarheid , aanpassing en gestructureerd redeneren , wat een voordeel biedt voor ontwikkelaars die meer controle nodig hebben over AI-modellen

ClickUp integreert AI-gebaseerd kennisbeheer , automatisering en projectuitvoering rechtstreeks in de workflows van teams ClickUp Brain verbindt taken, documenten en teamkennis, levert realtime AI-gebaseerde inzichten zonder dat gebruikers tussen platforms hoeven te schakelen ClickUp's Connected Search herhaalt gegevens onmiddellijk uit apps zoals Google Drive, Slack en Salesforce, waardoor er geen tijd meer wordt verspild aan het zoeken naar informatie

Wat is OpenAI?

Op dit moment heeft iedereen wel gehoord van OpenAI. OpenAI is een toonaangevend onderzoekslab in de VS dat zich richt op machine learning, deep learning, robotica en computer vision.

Maar de belangrijkste taak is het ontwikkelen van AI-modellen, waarvan ChatGPT (generative pre-trained transformer) de bekendste is.

OpenAI biedt ook DALL-E, Sora en Codex, die worden gebruikt bij alles van het genereren van afbeeldingen en video's tot softwareontwikkeling.

via ChatGPT

Hier is een kort overzicht van wat OpenAI doet:

✅ OpenAI's modellen helpen gebruikers met schrijven, codeer taken, afbeeldingen genereren, spraakherkenning en meer

chatGPT is geïntegreerd in Microsoft-producten, productiviteit van ondernemingen en creatieve industrieën

organisaties gebruiken het AI-platform om bedrijfsactiviteiten te automatiseren en het succes van klanten te verbeteren

OpenAI functies

"Help me deze e-mail te verwerken" of "Help me dit document samen te vatten"-OpenAI CEO Sam Altman gebruikt AI dagelijks voor 'saaie' Taken, maar de technologie zelf is allesbehalve saai.

Hier is een lijst met de meest indrukwekkende functies van OpenAI:

Functie #1: AI die luistert en reageert als een mens

De nieuwste modellen van OpenAI, zoals GPT-4o, kunnen spraak en tekst in realtime verwerken, waardoor gesprekken zoals bij mensen worden nagebootst met een latentie van bijna nul. Het is zo goed dat Microsoft en andere grote ondernemingen het gebruiken om AI-assistenten, bots voor klantenservice en zelfs tools voor het transcriberen van vergaderingen aan te sturen.

via ChatGPT

Functie #2: Slimmere AI, lagere kosten

OpenAI heeft prompt caching en modeldistillatie geïntroduceerd, waardoor de API-kosten voor bedrijven met wel 50% zijn gedaald. Dit betekent dat AI-apps niet de volle prijs hoeven te betalen voor herhaalde prompts.

Functie #3: Een echte multimodale krachtpatser

GPT-4o kan nu zien, horen en spreken, wat betekent dat het afbeeldingen kan interpreteren, video's kan begrijpen en audio in realtime kan genereren. Ontwikkelaars gebruiken dit om AI-gestuurde docenten, codeerassistenten en zelfs slimme bewakingstools te maken.

Functie #4: AI die onthoudt, leert en zich aanpast

In tegenstelling tot andere AI-modellen die elke vraag behandelen als een eerste vergadering, zorgt de geheugenfunctie van OpenAI ervoor dat AI de context van meerdere gesprekken kan behouden. Dit betekent dat het uw schrijfstijl of uw laatste klantklacht onthoudt voor een meer gepersonaliseerde ervaring.

via ChatGPT

Prijzen OpenAI

Free Tier

ChatGPT Plus : $20/maand per gebruiker

ChatGPT Team : $30/maand per gebruiker

ChatGPT Enterprise: Aangepaste prijzen

📮 ClickUp Insight: Uw werknemers missen context Volgens het onderzoek van ClickUp verstuurt de gemiddelde kenniswerker ongeveer 25 berichten per dag, alleen maar om informatie en context proberen op te sporen. Er gaat veel tijd verloren met het scrollen door eindeloze e-mails, chats en verspreide gesprekken. Was er maar een slimmere manier om alles - Taken, projecten, berichten en e-mails - met elkaar in verbinding te houden (met AI, natuurlijk). Nou, die is er: Probeer ClickUp!

Wat is DeepSeek?

DeepSeek is het gesprek van de dag omdat het OpenAI wil verslaan met een krachtig en kosteneffectief groot taalmodel.

En dat is wat gebruikers aantrekt - een tool met een denkproces dat is ontworpen om complexe redeneringen, taalbegrip en het oplossen van problemen aan te kunnen, zonder de enorme computerkosten van de concurrenten.

via DeepSeek

Dit is wat DeepSeek de moeite waard maakt om over te praten:

in tegenstelling tot de meeste AI-modellen staat DeepSeek ontwikkelaars toe de technologie vrij aan te passen en te gebruiken

✅ Het biedt vergelijkbare prestaties als top-tier GPT-modellen terwijl het werkt tegen significant lagere kosten

✅ Met lagere hardwarevereisten kunnen meer bedrijven en onderzoekers experimenteren met AI-ontwikkeling zonder de bank te breken

✅ DeepSeek heeft zichzelf snel gepositioneerd als nieuwe concurrent en bewijst dat kleinere modellen nog steeds indrukwekkende resultaten kunnen leveren

Pro Tip: Heb je moeite met afleiding en verspilde uren? Leer hoe u AI kunt gebruiken voor productiviteit om tot 683 uur per jaar terug te winnen door Taken te automatiseren met behulp van deze gids!

DeepSeek functies

Het is het laatste teken dat er concurrentie ontstaat op een nieuw Front - bestuurders en passagiers verleiden met geavanceerdere chatbot-tools.

Dit is wat Phate Zhang, oprichter van de in Shanghai gevestigde EV data provider CnEVPost, zei over DeepSeek. Onlangs hebben meer dan een dozijn autofabrikanten, van BYD tot Leapmotor, zich gehaast om de AI-gestuurde functies van DeepSeek in hun voertuigen te integreren.

Wat maakt DeepSeek zo aantrekkelijk?

Functie #1: AI gaat achter het stuur zitten

DeepSeek helpt smart EV's met zelfrijdende assistentie, AI in de auto en digitale cockpits. Automakers integreren het voor betere navigatie, spraakbesturing en een meer gepersonaliseerde rijervaring.

Functie #2: Denkt voordat het spreekt

In tegenstelling tot de meeste AI-modellen die alleen het volgende woord voorspellen, redeneert DeepSeek-R1 daadwerkelijk. Het breekt complexe problemen af, waardoor het nuttig is voor codering, financiën en logica-intensieve taken.

via DeepSeek

Functie #3: Open-source, geen paywall

Terwijl OpenAI zijn modellen achter slot en grendel houdt, trekt de open-source benadering van DeepSeek ontwikkelaars over de streep. Bedrijven kunnen het aanpassen, verfijnen en implementeren zonder dure licentiekosten. Deze vrijheid voedt een groeiende gemeenschap die staat te popelen om verder te bouwen op de basis.

Functie #4: AI die geen fortuin kost

DeepSeek bewijst dat high-end AI-mogelijkheden geen enterprise budget vereisen. De prijs is aanzienlijk lager dan die van grote concurrenten, waardoor de overstap naar AI eenvoudiger wordt voor bedrijven en onderzoekers.

via DeepSeek

DeepSeek prijzen

DeepSeek-Chat (Geüpgraded naar DeepSeek-V3) Input (Cache Hit) : $0. 07 per 1M tokens Input (Cache Miss) : $0. 27 per 1M tokens Uitvoer : $1. 10 per 1M tokens

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Input (Cache Hit) : $0. 14 per 1M tokens Input (Cache Miss) : $0. 55 per 1M tokens Uitvoer: $2. 19 per 1M tokens

DeepSeek vs. OpenAI: functies vergeleken

OpenAI en DeepSeek zijn beide grensverleggend op het gebied van kunstmatige intelligentie. Met hun verschillende benaderingen is het echter het beste om te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden:

Functie #1: AI redeneren en problemen oplossen

De GPT-modellen van OpenAI blinken uit in het begrijpen van natuurlijke taal, creatief schrijven en het beantwoorden van complexe query's.

DeepSeek neemt echter een andere weg: zijn DeepSeek-R1 model is gebouwd om door problemen heen te redeneren in plaats van alleen woorden te voorspellen. Dat maakt het vooral krachtig voor taken die gestructureerde logica vereisen, zoals coderen, financiën en besluitvorming.

winnaar: DeepSeek voor zijn krachtige redeneervaardigheden.

Functie #2: Natuurlijke taal begrijpen en content genereren

DeepSeek is misschien geweldig in logica, maar als het aankomt op vloeiend, mensachtig schrijven en gesprekken voeren, is OpenAI nog steeds oppermachtig.

GPT-4o begrijpt nuances, past zich naadloos aan toon aan en helpt u tekst te genereren die op mensen lijkt. Of het nu gaat om het schrijven van een overtuigende blogpost, het opstellen van marketingteksten of het ondersteunen van klantenservice, OpenAI levert gepolijste resultaten die de industriestandaard bepalen.

🏆 Winnaar: OpenAI voor zijn vermogen om (bijna) mensachtige tekst te genereren.

Pro Tip: Leer hoe u AI kunt gebruiken voor gegevensanalyse om het 'waarom' achter prestatietrends te begrijpen. Het resultaat: optimaliseer campagnes, voorspel klantgedrag en neem datagestuurde beslissingen.

Functie #3: Aanpassing en toegankelijkheid

OpenAI houdt zijn modellen achter betaalmuren, wat aanpassingen voor ontwikkelaars beperkt.

DeepSeek is aan de andere kant volledig open-source, waardoor bedrijven hun modellen naar behoefte kunnen verfijnen en aanpassen zonder beperkende licentiekosten. Dit maakt DeepSeek een topkeuze voor startups, onderzoeksteams en bedrijven die eigenaar willen zijn van hun AI-infrastructuur in plaats van te vertrouwen op API-toegang.

Winnaar: DeepSeek, voor zijn open-source model, dat diepgaande aanpassingen mogelijk maakt.

Functie #4: Enterprise AI en ecosysteem

De grootste kracht van OpenAI is niet alleen de AI-modellen, maar ook het ecosysteem.

Met tools die klaar zijn voor de Enterprise, naadloze integraties en massale ondersteuning van de infrastructuur is OpenAI de betere keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar plug-and-play AI-tools.

Van ChatGPT tot DALL-E, OpenAI biedt een bereik aan AI-toepassingen met voortdurende updates en toonaangevende betrouwbaarheid.

🏆 Winnaar: OpenAI, voor zijn naadloze integratie binnen het Microsoft ecosysteem.

DeepSeek vs. OpenAI op Reddit

Als het op AI-modellen aankomt, zijn er maar weinig plaatsen die zoveel ongefilterde eerlijkheid bieden als Reddit.

OpenAI, met name ChatGPT, is de dominante kracht in de AI-ruimte, maar DeepSeek genereert serieuze buzz, vooral onder ontwikkelaars en mensen die op zoek zijn naar betaalbare API-alternatieven.

Gebaseerd op discussies op Reddit is dit wat gebruikers te zeggen hebben.

Voor velen voelde de ervaring met DeepSeek soepel, krachtig en responsief, vooral bij het coderen van workflows.

Een post van u/klippers in r/LocalLLaMA leidde tot massale discussie:

Ik heb gisteren het grootste deel van mijn tijd besteed aan het werken met DeepSeek om programmeerproblemen via Open Hands (voorheen bekend als Open Devin) op te lossen. En het model is absoluut rotsvast.

Ik heb gisteren het grootste deel van mijn tijd besteed aan het werken met DeepSeek om programmeerproblemen via Open Hands (voorheen bekend als Open Devin) op te lossen. En het model is absoluut rotsvast.

Een ander feit om aan te stippen: AI kan duur zijn, vooral wanneer API's worden gebruikt voor grootschalige taken. De prijsstelling van OpenAI heeft velen gefrustreerd en de betaalbaarheid van DeepSeek is een verademing voor gebruikers.

Ik heb $2 geüpload en meer dan 400 aanvragen gedaan. Ik heb blijkbaar nog $1,50 over.

Ik heb $2 geüpload en meer dan 400 aanvragen gedaan. Ik heb blijkbaar nog $1,50 over.

De grootste klacht is echter inconsistentie. Zoals een Redditor opmerkte:

DeepSeek blijft soms hangen in een lus, negeert mijn aanwijzingen en zegt onzinnige dingen. Misschien is het verfijnd voor code en andere benchmarks? Het lijkt erop dat programmeurs laaiend enthousiast zijn over dit model, maar voor normale dingen - gezond verstand, redeneren, etc. - lijkt het een stap onder de topmodellen.

DeepSeek blijft soms hangen in een lus, negeert mijn aanwijzingen en zegt onzinnige dingen. Misschien is het verfijnd voor code en andere benchmarks? Het lijkt erop dat programmeurs laaiend enthousiast zijn over dit model, maar voor normale dingen - gezond verstand, redeneren, etc. - lijkt het een stap onder de topmodellen.

Ondertussen is OpenAI een dominante kracht in de AI-industrie met zijn GPT-modellen, die tot uiting komen in de ervaringen van gebruikers. En deze Reddit-post vat dat het beste samen:

ChatGPT, laat me de verbazingwekkende dingen tellen die je voor me doet ... abonnementen plannen, brainstormen over onderwerpen, samenvattingen van vergaderingen, uittreksels voor white papers, reguliere expressies, MBO's, SQL schrijven ... uitzoeken wat ik moet maken voor het avondeten, gekke verhaaltjes schrijven voor mijn kinderen, het gaat maar door. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik het nu niet zou hebben.

ChatGPT, laat me de verbazingwekkende dingen tellen die je voor me doet ... abonnementen plannen, brainstormen over onderwerpen, samenvattingen van vergaderingen, uittreksels voor white papers, reguliere expressies, MBO's, SQL schrijven ... uitzoeken wat ik moet maken voor het avondeten, gekke verhaaltjes schrijven voor mijn kinderen, het gaat maar door. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik het nu niet zou hebben.

Voor programmeurs hebben de GPT-modellen van OpenAI echter ook gemengde beoordelingen ontvangen. Sommige ontwikkelaars beweren dat de nauwkeurigheid is afgenomen, terwijl anderen het nog steeds verkiezen boven alternatieven.

Ook voelt het erg slecht aan voor programmeren, zelfs als ik iets als Github Copilot of Microsoft Copilot Pro gebruik, voelt GPT-4T nog steeds slechter aan voor programmeren dan Claude 3 Opus of Claude 3. 5 Sonnet.

Ook voelt het erg slecht aan voor programmeren, zelfs als ik iets als Github Copilot of Microsoft Copilot Pro gebruik, voelt GPT-4T nog steeds slechter aan voor programmeren dan Claude 3 Opus of Claude 3. 5 Sonnet.

Maak kennis met ClickUp - het beste alternatief voor OpenAI vs. DeepSeek

Stel je voor dat je al je AI-tools - je onderzoeksassistent, content generator, kennismanager en workflow optimizer - gebundeld hebt in één platform. Dat is ClickUp - de alles app voor werk.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Ten eerste, in plaats van te schakelen tussen OpenAI's taalmodellen en DeepSeek's zoekmogelijkheden, doet ClickUp Brain het allemaal op één plek, integreert AI direct in uw werkstromen voor automatisering van de AI-werkstroom.

En hier is het echte verschil: Met OpenAI of DeepSeek moet je ze vaak gegevens geven of de juiste vragen stellen om bruikbare inzichten te krijgen. ClickUp daarentegen weet al waar uw werk zich bevindt en begrijpt waar u aan werkt!

Dat betekent dat je zeer relevante, contextspecifieke antwoorden krijgt die zijn afgestemd op je huidige Taak. U hoeft niet meer te schakelen tussen afzonderlijke AI-tools en werkplatforms: alles wat u nodig hebt, vindt u op één plek.

ClickUp maakt ook rechtstreeks verbinding met tools zoals Google Drive, GitHub en Salesforce via meer dan 1000 integraties, zodat u geen tijd verliest met het handmatig invoeren van gegevens of het zoeken naar antwoorden.

voorbeeld: Nu kan een onderzoeker ClickUp Brain complexe vragen stellen over meerdere kennisbanken en gestructureerde, realtime antwoorden ontvangen.

Met ClickUp Brain kunt u onmiddellijk relevante informatie uit uw projecten, wiki's en documenten halen

ClickUp Brain is een onderling verbonden neuraal netwerk dat de kloof tussen kennis, projecten en mensen overbrugt. De belangrijkste functies van ClickUp Brain zijn:

✅ Geünificeerde toegang tot kennis: Verbind al uw bestanden, databases en project Taken op één plek. U hoeft niet meer tussen apps te schakelen-ClickUp haalt gegevens op van overal waar u werkt

✅ Instant, accurate inzichten: ClickUp Brain levert nauwkeurige antwoorden op basis van de context van uw team - u hoeft geen threads of verouderde documenten meer door te spitten

Geautomatiseerde voortgangsupdates: Geen handmatige rapportage meer. AI-gestuurde samenvattingen en rapportages houden uw team op één lijn met minimale inspanning

✅ Effortless schrijven en communiceren: Moet u een projectvoorstel opstellen? ClickUp's AI-schrijver past zich aan uw stijl aan en zorgt voor consistentie in documenten, e-mails en chatberichten

ClickUp's One Up #2: ClickUp's Verbonden zoeken

Aangezien we het over tijdsbesparing hebben, optimaliseert ClickUp's Connected Search de tijdsefficiëntie.

DeepSeek kan heel goed informatie ophalen uit externe bronnen, maar kan niet zoeken in de interne tools en projecten van je bedrijf. OpenAI integreert ook niet met je apps op het werk, wat betekent dat je nog steeds handmatig dingen moet opzoeken.

ClickUp's Connected Search daarentegen brengt alles op één plaats. Hebt u een contract uit Google Drive nodig, een thread uit Outlook en een verkooprapport uit Salesforce? ClickUp's Connected Search haalt het allemaal onmiddellijk op.

Een snelle zoekopdracht haalt elk gerelateerd document, e-mail en Slack-bericht op met ClickUp's Connected Search

ClickUp One Up #3: AI-gebaseerd kennisbeheer

Een andere bonus is dat OpenAI misschien ideeën genereert, maar dat ClickUp's Knowledge Management ervoor zorgt dat die ideeën worden gedocumenteerd, beheerd en ontdekt met één klik op de knop.

Traditionele kennisbanken raken vaak verouderd en dwingen teams om meerdere tools en bestanden door te spitten om de juiste informatie te vinden. ClickUp's Knowledge Management lost dit op door taken, documenten, wiki's en AI-gestuurd zoeken via ClickUp Brain en ClickUp Connected Search te verbinden tot één samenhangend systeem dat naadloos integreert met uw werkstroom.

Bovendien biedt ClickUp meer dan 1000 kant-en-klare wiki-sjablonen, waarmee je moeiteloos gestructureerde kennisbanken voor teams kunt maken, of het nu gaat om productdocumentatie, bedrijfsbeleid of SOP's voor clients.

ClickUp One Up #4: ClickUp Documenten en ClickUp Automatiseringen

Dan is er nog schrijven en communiceren. OpenAI vereist dat je gegenereerde content in je werkruimte plakt en DeepSeek helpt je vooral bij het vinden van relevante artikelen en laat het schrijfwerk aan jou over.

ClickUp Brain is ingebouwd in uw werkstromen, wat betekent dat u content rechtstreeks in ClickUp Docs kunt genereren, verfijnen en integreren.

Gebruik AI in ClickUp Docs om informatie te verfijnen, samen te vatten en te organiseren zonder uw werkstroom te verlaten

ClickUp Docs elimineert de wrijving tussen schrijven en uitvoeren:

✅ Bewerk documenten in realtime met je team

✅ Creëer en wijs feedback-items toe binnen het document via Toegewezen opmerkingen

voeg subpagina's toe aan uw hoofddocument voor meer structuur in de content

Tot slot is er nog een functie van ClickUp die de kers op de taart is en die alle acties automatiseert die we tot nu toe hebben besproken: ClickUp Automatiseringen.

Verwijder terugkerende taken zoals projectupdates, herinneringen en follow-ups met ClickUp-taaken

In tegenstelling tot OpenAI, dat vereist dat je handmatig instellingen maakt voor werkstromen, of DeepSeek, dat zich richt op het ophalen van informatie, brengt ClickUp Automatisering het werk vooruit door repetitieve processen automatisch af te handelen.

U hoeft niet op zoek te gaan naar betere AI, sta gewoon open voor ClickUp AI

Toen DISH Network vastliep door losgekoppelde tools, stapte ClickUp Brain in om projectmanagement te centraliseren en updates te automatiseren. Met directe toegang tot realtime inzichten elimineerde DISH de noodzaak voor handmatig bijhouden, steeg de efficiëntie met 30%, werden 10% meer complexe projecten afgehandeld en werd de samenwerking tussen teams aanzienlijk verbeterd.

Zo'n productiviteitsstijging klinkt als iets uit een werkfantasie, maar met ClickUp is het realiteit.

Van AI-gestuurd kennisbeheer en geautomatiseerde automatisering van werkstromen tot realtime voortgangsupdates en geïntegreerd zoeken in al uw apps, ClickUp houdt uw werk georganiseerd en bevordert het actief.

Gelukkig hoef je niet te dromen over betere productiviteit. Meld je nu gratis aan bij ClickUp en maak het waar.