8 Gratis organigramsjablonen voor Google Slides (+Alternatieven)

Een organigram geeft de structuur van een bedrijf visueel weer, zodat rollen, verantwoordelijkheden en rapportagelijnen makkelijker te begrijpen zijn.

Een goed ontworpen organigram verbetert de communicatie, stroomlijnt de besluitvorming en verbetert de efficiëntie van de workflow. Of je nu een startup of een groot bedrijf leidt, een organigram helpt werknemers te weten waar ze binnen het team passen.

Met een vooraf ontworpen sjabloon kunt u snel een professionele organogram maken die is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf. Het juiste kader zorgt voor duidelijkheid, eenvoudige updates en aanpasbaarheid voor toekomstige veranderingen.

Laten we vandaag eens kijken naar de beste sjablonen voor organigrammen voor Google Slides en de beste alternatieven die ClickUp biedt!

🔍 Did You Know? Een duidelijk begrip van rollen verhoogt de werkprestaties met 25%.

Wat maakt een goed organigram sjabloon?

Een organisatiesjabloon zorgt voor een duidelijke workflow. Een goed sjabloon voor organigrammen moet het volgende bevatten:

Duidelijke hiërarchie : Het sjabloon moet een logische structuur hebben die hiërarchie en relaties laat zien. Alle informatie moet zonder rommel worden weergegeven, zodat het aanmaken van organogrammen soepel verloopt

Aanpassingsopties : U moet rollen, namen en afdelingen in de sjabloon gemakkelijk kunnen bewerken en de sjabloon moet voldoende aanpasbaar zijn om uw merk te weerspiegelen

Visuele duidelijkheid : Goed gespatieerde elementen met leesbare lettertypes en vulkleuren zorgen voor duidelijkheid. De elementen van het raamwerk moeten goed gerangschikt zijn, zodat de leden van het team de werkstroom gemakkelijk kunnen begrijpen

Functies voor samenwerking : De grafiek moet leden van het team in staat stellen om effectief samen te werken. Ze moeten de informatie kunnen bijhouden of bijwerken en sleutelpunten kunnen bespreken zonder verwarring

Schaalbaarheid: Naarmate uw team groeit, moet het sjabloon dat u kiest de groei ondersteunen, zodat u kunt uitbreiden of aanpassen als dat nodig is

💡 Pro Tip: Visualiseer de structuur van uw organisatie door organogrammen te maken en te optimaliseren. Ze helpen u de hiërarchie van uw bedrijf te begrijpen en zijn vooral nuttig voor nieuwe werknemers om de relaties tussen rapportages te begrijpen.

Google Slides organigram sjablonen

Dit zijn de beste Google Slides-sjablonen voor organigrammen die je kunt gebruiken voor een gestructureerde hiërarchie:

1. Google Slides Team hiërarchie sjabloon door Slides Carnival

via Slides Carnaval

Presenteer teamrollen, rapportagelijnen en organogrammen met het Google Slides team hiërarchie sjabloon van Slides Carnival.

Met dit sjabloon kun je de hiërarchie van het bedrijf weergeven in een gemakkelijk te volgen en visueel aantrekkelijk format. De sjabloon is compatibel met Google Slides, Microsoft PowerPoint en Canva.

De minimalistische stijl en gestructureerde werkstroom van deze grafiek zorgen ervoor dat elke rol en aanduiding nauwkeurig wordt overgebracht.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Gebruik animaties en overgangsfuncties voor elke infographic

Pas de kant-en-klare A4-infografieken aan aan uw organisatiestructuur

Gebruik grafieken, kaders en lijnen om details over de rollen toe te voegen

Ideaal voor: HR-professionals en managers om rapportagestructuren, rollen in teams en organigrammen te presenteren.

Pro Tip: Wilt u uw ideeën vereenvoudigen? Gebruik ClickUp Mindmaps en breng uw ideeën tot leven. Met behulp van deze functie kunt u: Haal complexe ideeën en hiërarchieën uit elkaar om de werkstroom te stroomlijnen

Verbindingen leggen en afhankelijkheid tussen verschillende Taken beschrijven

Breng werkstromen in kaart om werk sneller klaar te krijgen

Organiseer rommelige lay-outs om iedereen op de hoogte te houden van wijzigingen en Taken

2. Google Slides Infographic Org Chart Template by Slide Carnival

via Slides Carnaval

Maak een duidelijke en beknopte infographic met de Google Slides Infographic Org Chart Template van Slides Carnival.

Dit sjabloon vereenvoudigt de hiërarchie van de organisatie zodat je het in één oogopslag kunt begrijpen. Het aanpasbare kader zorgt ervoor dat alle informatie wordt gecentraliseerd.

Of u nu organogrammen opstelt of gegevens samenvat, met de sjabloon kunt u informatie presenteren in een gemakkelijk te begrijpen format.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Pas de organogrammen aan op basis van uw hiërarchie om een compleet overzicht te presenteren

Gebruik ontwerpelementen en pictogrammen om de details en visuele weergaven te verbeteren

Voeg afbeeldingen toe samen met de benaming voor eenvoudige identificatie

Ideaal voor: Teams van leidinggevenden om aantrekkelijke visuele organogrammen te maken om de hiërarchie in de organisatie te behouden.

➡️ Lees meer: Gratis organigram-sjablonen in PPT, Word en ClickUp

3. Google Slides Organizational Charts Template By Slidesgo

via Slidesgo

Maak een gestructureerde organisatorische hiërarchie met de Google Slides Organizational Charts Template van Slidesgo.

Uitzoeken wie waarvoor verantwoordelijk is en aan wie rapporteert kan verwarrend zijn, vooral in een grote organisatie of een organisatie met matrixen. Het sjabloon helpt je de rollen en verantwoordelijkheden van teamleden te organiseren in een gemakkelijk te volgen format.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Vormen invoegen of wijzigen om de visuele aantrekkingskracht en structuur te verbeteren

Pas het thema en de organogrammen aan om uw hiërarchie weer te geven

Gebruik pictogrammen en de extensie van Flaticon om de details te verbeteren

Ideaal voor: Leidinggevenden en HR-teams om de rollen en verantwoordelijkheden van teams te definiëren.

4. Google Slides Organizational Chart Template door Slidemodel

via Slidesmodel

Maak een krachtig organigram met het Google Slides Organizational Chart Template van Slidemodel.

Met deze oplossing kun je een eenvoudig, informatief organigram maken om duidelijkheid te scheppen over de voltooien hiërarchie van de organisatie. Het gebruikt bewerkbare avatars om verschillende rollen in de organisatie te definiëren.

Met deze Google Slides organigram kun je de rollen van verschillende werknemers definiëren in een gemakkelijk te navigeren format.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Voeg kleine aantekeningen over de rol toe om de informatie te voltooien

Gebruik relevante afbeeldingen voor belanghebbenden en teamleden om de visuele aantrekkingskracht te vergroten

Gebruik verschillende vormen en werkstromen om de bedrijfsstructuur te definiëren en duidelijkheid te behouden

Ideaal voor: Bedrijfsleiders om organisatiestructuren te schetsen om de workflow helder te houden

5. Google Slides Matrix Organisatiestructuur Sjabloon Door Slidemodel

via Slidemodel

Geef de organisatiestructuur op een creatieve manier weer met het Google Slides Matrix Organisatiestructuur Sjabloon van Slidemodel.

Bijhouden hoe informatie in een organisatie stroomt kan lastig zijn als er geen hiërarchie is. Het sjabloon voor Google Slides biedt een eenvoudige manier om dit proces te begrijpen.

Met verschillende rijen en afhankelijkheid definieert de organogram verschillende posities, zoals de verschillende niveaus van managers en andere werknemers. Het biedt een grafische manier van communiceren en zorgt voor duidelijkheid.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Pas sleutelposities, projecten, pictogrammen en knooppunten aan de organisatiestructuur aan

Geef het snijpunt van projecten en rollen aan met ronde knooppunten om rollen en verantwoordelijkheden gemakkelijk bij te houden

Markeer de werkstroom snel met de pijl naar beneden en de pijl naar rechts

Ideaal voor: Projectmanagers om multifunctionele rollen bij te houden en de werkstroom van informatie te begrijpen.

6. Google Slides-sjabloon voor organigrammen voor de verkoop door Slideegg

via Slideegg

Met de Google Slides Sales Organization Chart Template van Slideegg kun je de rollen binnen de verkoopafdeling visueel weergeven.

Het sjabloon maakt het communiceren van de rollen en verantwoordelijkheden op de verkoopafdeling eenvoudiger. Met een georganiseerde werkstroom en structuur maakt deze grafiek in Google Slides het eenvoudig om de structuur op een visueel aantrekkelijke manier te presenteren om de retentie te verhogen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Pas het ontwerp, de kleuren en andere elementen aan om uw organisatie te weerspiegelen

Vul de plaatshouders voor afbeeldingen met relevante afbeeldingen om teamleden gemakkelijk te identificeren

Voeg de namen samen met de verantwoordelijkheden in blokken in om verwarring en dubbel werk te voorkomen

Ideaal voor: Verkoopmanagers om de hiërarchie van verkoopteams visueel aantrekkelijk te maken.

7. Google Slides Team Line Up PowerPoint-sjabloon by Slideegg

via Slideegg

Maak een duidelijk en beknopt teamoverzicht met het Google Slides Team LineUp PowerPoint-sjabloon van Slideegg.

Lijkt het maken van een teamoverzicht moeilijk? Dit sjabloon maakt het eenvoudig met een georganiseerde werkstroom van informatie. Voeg de manager, teamleiders en leden van het team toe in een gestructureerd format zodat iedereen een duidelijk overzicht van het team krijgt.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Lijst de leden van het team en hun rollen duidelijk in voor nauwkeurige communicatie op de werkplek

Bewerk de pictogrammen om de structuur van je team weer te geven en de visuele aantrekkingskracht te vergroten

Voeg hiërarchieniveaus toe of verwijder ze om een nauwkeurige weergave van het team te maken

Ideaal voor: Teamleiders om teamstructuren te presenteren en een nauwkeurig overzicht van het team te geven.

8. Google Slides Multicolour Voorbeeld Organizational Charts Template by Slideegg

via Slideegg

Voeg rollen, gegevens en pictogrammen toe om uw teamstructuur creatief weer te geven met de Google Slides Multicolour Sample Organizational Charts Template van Slideegg.

Een organisatiestructuur hoeft niet saai te zijn. Dit kader biedt een creatieve en kleurrijke manier om de teamstructuur te presenteren. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren en knooppunten om alle details aan de organogram toe te voegen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Gebruik verschillende pictogrammen en kleuren om duidelijkheid en visuele aantrekkingskracht te behouden

Voeg de details van de afdeling of werknemer toe in de supercirkels

Vul relevante gegevens en informatie aan de zijkant in om de samenhang te waarborgen

Ideaal voor: Teamleiders om teamstructuren te presenteren en een nauwkeurig overzicht van het team te geven.

➡️ Lees meer: Een organisatie op de juiste manier herstructureren

Beperkingen van het gebruik van Google Slides voor organogrammen

Google Slides kan een snelle oplossing zijn om een organigram te maken, maar het heeft een aantal limieten:

Beperkte ontwerpopties : Google Slides heeft een basisstructuur en beschikt niet over geavanceerde functies voor aanpassingen die te vinden zijn in gespecialiseerde tools

Problemen met schaalbaarheid : Grote organigrammen zijn moeilijk te beheren en te organiseren binnen dia's. Als uw team groeit, wordt het dus moeilijk om de structuur te beheren. Dus als je team groeit, wordt het moeilijk om de structuur te beheren

Uitdagingen voor samenwerking : Hoewel meerdere gebruikers bewerkingen kunnen uitvoeren, kan het lastig zijn om versiebeheer uit te voeren in organigrammen in Google Slides

Gebrek aan automatisering: Je moet vormen en connectoren handmatig aanpassen, wat tijdrovend is

➡️ Lees meer: Beste digitale whiteboard softwareprogramma's

Alternatieve organigram-sjablonen

🔍 Wist je dat? Onderzoek suggereert dat wanneer je Taken koppelt aan specifieke rollen, de betrokkenheid van werknemers met 10% toeneemt.

Hier zijn de beste alternatieve sjablonen voor organogrammen om de efficiëntie in de hiërarchie van de organisatie te behouden:

1. ClickUp Organogram Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Visualiseer de teamstructuur voor een effectieve samenwerking met het ClickUp organigram sjabloon

Het ontbreken van een organisatiestructuur kan leiden tot verwarring en vertragingen. De overzichtelijke structuur van het ClickUp organigram sjabloon maakt het onderhouden van een organigram eenvoudig.

Je kunt de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid toevoegen om het werk te verduidelijken. Dit helpt de algehele workflow te verbeteren en zorgt voor efficiëntie en productiviteit.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Maak taken voor elk teamlid en voeg relevante informatie over het teamlid toe

Vul extra details over de structuur in met behulp van aantekeningen

Voeg afbeeldingen en vormen toe om de structuur te verbeteren en de rollen duidelijk te houden

Ideaal voor: HR Teams om de organisatiestructuur te definiëren voor samenwerking en om verwarring te voorkomen.

💡 Pro Tip: AI-hulpmiddelen zoals ClickUp AI helpen u om relaties binnen organisaties te visualiseren met kleurgecodeerde stappenplannen en nog veel meer. Dit is hoe ze helpen: Gebruik kleurrijke en aantrekkelijke presentaties om structuren, relaties en hiërarchieën gemakkelijk te onthouden

Verduidelijk relaties met aanpasbare connectors

Deel je Whiteboard met iedereen in je team zodat niemand iets mist

2. ClickUp Maak kennis met het team sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Maak een teamprofiel en benadruk belangrijke details over de leden van het team met het ClickUp Meet the Team sjabloon

Het introduceren van uw team kan een uitdaging zijn als alle informatie niet in een gestructureerd format wordt gepresenteerd. Het ClickUp Meet the Team sjabloon maakt het opstellen van de teamgegevens eenvoudig.

Hiermee kun je op een professionele en samenhangende manier de vaardigheden, prestaties en hoogtepunten van je team laten zien. Bovendien kun je het sjabloon eenvoudig bijwerken als je team verandert.

Met dit kader kun je vertrouwen opbouwen bij de client en kunnen de leden van het team elkaar snel leren kennen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Gebruik afbeeldingen bij de rollen om het sjabloon aantrekkelijker te maken en het er professioneel uit te laten zien

Geef een momentopname van je teamleden aan het begin om je team snel voor te stellen

Voeg details toe over de rollen, vaardigheden en talenten van je teamleden

Ideaal voor: Leiderschaps- en HR-teams om teamleden professioneel voor te stellen.

💡 Pro Tip: Het kan lastig zijn om doelen van werknemers bij te houden. Een sjabloon voor teamhandvesten kan hierbij helpen! Met deze layout kun je deze parameters bijhouden en basisregels en regels voor iedereen instellen.

3. ClickUp Personeelsrooster sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Bekijk de teamroosters, houd vakantieaanvragen bij en beheer uw team met het sjabloon voor het rooster van ClickUp-medewerkers

Het organiseren en beheren van het personeelsrooster om ervoor te zorgen dat iedereen beschikbaar is wanneer dat nodig is, kan ingewikkeld zijn. Het sjabloon voor het rooster van ClickUp-personeel toont de lopende activiteiten, afspraken, taken, enz. van het bedrijf. om het voor u eenvoudig te maken alles bij te houden.

Met de sjabloon kun je de rollen communiceren en zorgen voor een realtime samenwerking tussen de leden van het team. Bovendien helpt het om de werktijden nauwkeurig bij te houden.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Houd snel de totale uitbetaling van het personeel bij met het uitbetalingsbord voor personeel

Bekijk en wijzig het rooster van de dienst van specifieke werknemers in de wekelijkse weergave van de kalender

Controleer de huidige werklast van een werknemer om te zien of hij meer taken op zich kan nemen met behulp van het vak Lopende werkzaamheden

Ideaal voor: HR- en operationele teams om roosters van medewerkers te beheren en rollen te communiceren.

💡 Pro Tip: Het management van vandaag evolueert in de richting van beter teammanagement en optimale verdeling van middelen met betere praktijken. Bekijk hier de functies van management met voorbeelden uit de praktijk.

4. ClickUp sjabloon voor teamfotomap

Ontvang gratis sjabloon Organiseer foto's van medewerkers en houd contactgegevens bij met het sjabloon ClickUp Team Photo Directory

Het opslaan van de foto's en contactgegevens van het personeel op één plek kan een Taak zijn zonder een goed format. Het sjabloon ClickUp Team Photo Directory biedt een gebruiksvriendelijk format om alle foto's creatief te ordenen met ingebouwde diagrammen.

Het sjabloon maakt het identificeren van individuen in de organisatie eenvoudig. Het organiseert de informatie op een professionele manier om snelle toegang te garanderen wanneer dat nodig is.

Maak en wijs taken toe met aangepaste statussen, zoals Open en Voltooid, door de voortgang van elke werknemer te volgen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Maak categorieën en voeg attributen toe om het teamoverzicht te visualiseren en de leden van het team efficiënt te beheren

Plaats de foto's en contactgegevens in het Whiteboard voor een snel overzicht van de leden van het team

Gebruik vormen en plakbriefjes om extra informatie toe te voegen en het organigram visueel aantrekkelijker te maken

Ideaal voor: HR Teams om een personeelsdirectory bij te houden zodat personen zonder verwarring kunnen worden geïdentificeerd.

5. ClickUp werknemersgids sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Houd werknemersgegevens georganiseerd en nauwkeurig met het sjabloon voor werknemerslijsten van ClickUp

Werknemersdirectories zijn een handige manier om werknemersinformatie te organiseren en de samenwerking te verbeteren. Met het sjabloon voor werknemerslijsten van ClickUp kunt u gemakkelijk informatie over werknemers op één centrale plek opslaan.

Het sjabloon biedt snelle toegang tot functienamen en contactgegevens, waardoor de communicatie tussen collega's verbetert. Bovendien vereenvoudigt het het inwerken van nieuwe medewerkers door essentiële informatie te verstrekken.

Je hebt toegang tot verschillende statussen, zoals Beëindigd, Met verlof, Ziekte en Zwangerschapsverlof, om alleen actieve werknemers te controleren.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Houd de toegang van medewerkers tot gevoelige informatie bij om de veiligheid van vertrouwelijke gegevens te waarborgen

Voltooi een personeelsdatabase met de werknemers die momenteel werken en met verlof zijn, samen met de werkdienst en afdelingen

Controleer contactgegevens, beoordelingen, uitbetalingen, status van werknemers en vaardigheden op één plek voor snelle toegang

Ideaal voor: HR Teams om werknemersgegevens efficiënt te organiseren en hun verlof, vaardigheden en uitbetalingen bij te houden

6. ClickUp sjabloon voor werknemersprofielen

Ontvang gratis sjabloon Stel wekelijkse 1:1 aantekeningen samen en benadruk prestaties met het sjabloon ClickUp Werknemerprofielen

Het ClickUp Employee Profiles Template biedt een efficiënte manier voor managers en werknemers om professionele ontwikkeling te documenteren en prestaties effectief te beheren.

Met het sjabloon kun je aantekeningen over groei op één centrale locatie verzamelen. Je kunt dit kader gebruiken om aantekeningen te maken voor vergaderingen van werknemers, lacunes in vaardigheden aan te pakken en professionele ontwikkelingen effectief te schetsen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Voltooi een overzicht van de geplande 1:1 sessies en zorg voor een overzichtelijke planning

Organiseer productieve vergaderingen met agendavoorbereiding, updates, ad-hocdiscussies en actiepunten en zorg voor een efficiënte samenwerking

Voeg specifieke details toe over elke werknemer om consistentie in de werkstroom te garanderen en verwarring te verminderen

Ideaal voor: Managers om de ontwikkeling en prestaties van werknemers bij te houden en aantekeningen voor 1:1 sessies te maken.

📮 ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Uit onderzoek van ClickUp blijkt dat dit proces leidt tot verspreide informatie en inefficiëntie. ClickUp's oplossing voor taakbeheer zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team op dezelfde pagina blijft.

7. ClickUp's sjabloon voor bedrijfsoverzicht

Ontvang gratis sjabloon Bekijk alle campagnes en initiatieven in vogelvlucht met het sjabloon ClickUp Bedrijfsoverzicht

Een Voltooid Bedrijfsoverzicht is essentieel om weloverwogen beslissingen te nemen en iedereen bij de les te houden. Het sjabloon ClickUp Overzicht helpt u een actuele momentopname van uw bedrijf te maken.

Met de sjabloon heb je toegang tot informatie over je team, producten en klanten. Bovendien kunt u verwijzen naar sleutelgegevens om prestaties bij te houden en optimale communicatie tussen belanghebbenden en betrokkenen te garanderen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Krijg een lineaire weergave van de niet-geplande of achterstallige taken met kleurcodes voor een snelle analyse

Controleer de totale kosten en andere details van de projecten van de afdeling en verplaats ze naar verschillende afdelingen door ze gewoon te slepen

Houd de status van de voortgang bij met de Projecteigenaar, Stakeholders, RAG-status, voortgangspercentage en projectkosten

Ideaal voor: Leidinggevenden en teams om de sleutelinitiatieven en prestaties van het bedrijf bij te houden en te zorgen voor optimale communicatie.

8. ClickUp sjabloon voor werknemershandboek

Ontvang gratis sjabloon Communiceer duidelijke richtlijnen en houd belangrijke documentatie bij met het ClickUp sjabloon voor het werknemershandboek

Een werknemershandboek informeert werknemers over het bedrijfsbeleid en schetst de verwachtingen. Het sjabloon voor het ClickUp-werknemershandboek is ontworpen om een uitgebreide en nuttige gids te maken die uw werknemers kunnen raadplegen.

Het biedt een schriftelijke weergave van het bedrijfsbeleid, zodat werknemers hun rechten en verantwoordelijkheden beter begrijpen. Met het sjabloon kun je ook duidelijke richtlijnen communiceren voor het in- en uitstappen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Voeg subpagina's toe op basis van de vereisten van het bedrijf voor uitgebreide informatie

Leg alle details over de diensten van het bedrijf, de structuur, het leiderschapsteam en de online aanwezigheid vast om een overzicht van het bedrijf te geven

Definieer de standaard gedragscode met de missie, kernwaarden, waarom het bedrijf bestaat en wie de mensen zijn die onder de code vallen

Ideaal voor: Leidinggevenden en teams om de sleutelinitiatieven en prestaties van het bedrijf bij te houden en te zorgen voor optimale communicatie.

9. ClickUp sjabloon voor nieuwe werknemers

Ontvang gratis sjabloon Maak een checklist voor nieuwe werknemers om ervoor te zorgen dat ze goed zijn uitgerust met de ClickUp New Hire Onboarding Template

Een nieuwe medewerker weet weinig over het bedrijf. Het is essentieel om hen een checklist te geven zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op de reis die voor hen ligt.

Het ClickUp Onboarding Sjabloon voor nieuwe werknemers bevat alle noodzakelijke handelingen die de nieuwe werknemer moet voltooien voordat hij of zij aan het werk gaat.

Het sjabloon zorgt ervoor dat alle acties binnen de gestelde tijd worden Voltooid. Het fungeert als een stap-voor-stap handleiding en organiseert de essentiële verantwoordelijkheden om de komst van de nieuwe medewerker voor te bereiden.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Maak subtaken voor elke taak om een naadloos inwerkproces te garanderen

Beheer en bijhoud alle acties die nodig zijn in de verschillende fasen van het inwerkproces met de checklist voor nieuwe werknemers

Houd de status van taken bij met behulp van taakkaarten in het voortgangsbord en klik op de kaart voor gedetailleerde informatie over elke taak

Ideaal voor: HR Teams om het inwerken van nieuwe medewerkers te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat alle stappen met succes worden voltooid.

🔍 Wist je dat: Een goed inwerkproces kan het behoud van werknemers met 82% verbeteren.

10. ClickUp bedrijfscultuursjabloon

Ontvang gratis sjabloon Visualiseer en stem uw teams op elkaar af om culturele groei te garanderen met het ClickUp sjabloon voor bedrijfscultuur

Een sterke bedrijfscultuur zorgt ervoor dat teams op één lijn zitten, bouwt vertrouwen en motivatie op en zorgt ervoor dat uw bedrijf opvalt. Het sjabloon voor bedrijfscultuur van ClickUp is ontworpen om u te helpen bij het identificeren en prioriteren van initiatieven om de groei van uw bedrijfscultuur te ondersteunen.

Het sjabloon zorgt voor succesvollere wervingsinspanningen met verbeterde betrokkenheid en productiviteit van werknemers. Dit leidt uiteindelijk tot een betere klantenservice en klanttevredenheid.

Gebruik het om de waarden, missies en visie van het bedrijf te schetsen om je team op één lijn te houden en de betrokkenheid en productiviteit te bevorderen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Geef een uitgebreid overzicht van het bedrijf op de hoofdpagina

Gebruik subpagina's om details te geven over de bedrijfscultuur, missies, doelen en wat het bedrijf te bieden heeft

Voeg elementen als afbeeldingen en pictogrammen toe om de visuele aantrekkingskracht te vergroten en de informatie beter over te brengen

Ideaal voor: HR- en leiderschapsteams om de bedrijfscultuur te definiëren en te bevorderen.

11. ClickUp Rollen en toestemming matrix sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Stem rollen en toestemmingen van verschillende afdelingen op elkaar af met het ClickUp matrixsjabloon voor rollen en toestemmingen

Het beheren van de rollen en verantwoordelijkheden van uw team om iedereen op één lijn te houden vereist een gestructureerde aanpak. Het ClickUp-matrixsjabloon voor rollen en toestemming biedt de perfecte structuur om de rollen of taken met hun respectieve goedkeurders weer te geven.

De matrix sjabloon helpt je te bepalen wie welke Taak kan uitvoeren en wanneer. Het maakt rolidentificatie eenvoudig en helpt om de werkstroom efficiënt te beheren.

Dit is waarom je het leuk zult vinden: Vat alle taken samen en groepeer ze per afdeling in het Takenbord van de afdeling

Houd de lopende teamtaken en interne goedkeurders bij met de lijst met interne taken

Krijg een overzicht van externe taken, externe belanghebbenden en verantwoordelijken met behulp van de lijst met externe taken

Ideaal voor: HR Teams om rollen en verantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen en interne en externe taken bij te houden.

➡️ Lees meer: Hoe u personeelsanalyses kunt gebruiken om een bloeiende werkomgeving op te bouwen

Behoud een gestructureerde hiërarchie met ClickUp

Google Slides-sjablonen voor organogrammen zorgen voor duidelijkheid bij het handhaven van de hiërarchie van de organisatie. Iedereen in het team weet aan wie ze moeten rapporteren en wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn. Google Slides heeft echter beperkte mogelijkheden.

Als alles-app voor werk biedt ClickUp een efficiënt alternatief dat het organiseren en structureren van de hiërarchie eenvoudig maakt. Met functies zoals ClickUp Mindmaps, ClickUp Whiteboards en aanpasbare sjablonen voor organigrammen creëer je een productieve werkstroom in je team.

Laat een ongeorganiseerde hiërarchie de werkstroom niet verstoren - meld u vandaag nog aan voor ClickUp .