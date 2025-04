Hoe maak je een aanwezigheidsbeleid voor werknemers?

Constateert u frequent absenteïsme op uw werkplek? Of verstoren no-shows op het laatste moment de werkstromen?

Zo ja, dan heeft je organisatie een duidelijk aanwezigheidsbeleid nodig.

Een goed gedefinieerd en eerlijk beleid schept de juiste verwachtingen, zorgt voor verantwoording, verhoogt de algehele werktevredenheid en zorgt ervoor dat de werkzaamheden soepel verlopen, zonder de rest van je team te overbelasten.

In deze blogpost laten we zien hoe je een duidelijk en effectief aanwezigheidsbeleid voor werknemers kunt opstellen voor jouw organisatie.

samenvatting in 60 seconden Een aanwezigheidsbeleid voor werknemers stelt duidelijke verwachtingen op voor werkuren, ongeplande afwezigheden en verlofprocedures en zorgt voor verantwoording, productiviteit en naleving

Een aanwezigheidsbeleid voor werknemers moet onderdelen bevatten zoals de reikwijdte en het doel, aanwezigheidsverwachtingen, procedures voor afwezigheidsrapportage, soorten afwezigheden, verlofbeleid en consequenties van niet-naleving, etc.

De stappen om een aanwezigheidsbeleid voor bedrijven op te stellen zijn onder andere:

De behoeften van de business en wettelijke vereisten beoordelen

Duidelijke aanwezigheids- en verlofrichtlijnen instellen

Communiceer het beleid naar werknemers

ClickUp 's tools voor tijdsregistratie en kennisbeheer helpen organisaties de tijdsregistratie te stroomlijnen, de invoer van uren te automatiseren en beleidsdocumentatie te centraliseren voor eenvoudige toegang en updates.

De behoeften van de business en wettelijke vereisten beoordelen

Duidelijke aanwezigheids- en verlofrichtlijnen instellen

Wat is een aanwezigheidsbeleid voor werknemers?

Een aanwezigheidsbeleid voor werknemers is een duidelijke reeks richtlijnen die de verwachtingen voor werkuren, te laat komen en verlofaanvragen vastlegt. Het beleid beschrijft de werktijden, aanvaardbare afwezigheden, verlofprocedures en eventuele gevolgen voor overtredingen van het beleid.

Het resultaat is een beter evenwicht tussen werk en privéleven, een grotere verantwoordingsplicht en operationele efficiëntie, waardoor een werkplek ontstaat waar werknemers en de business floreren.

Dit is waarom een gestructureerd aanwezigheidsbeleid voor bedrijven belangrijk is:

Voor organisaties : Standaardiseer verlofbeheer, handhaaf bedrijfsbeleid consequent en zorg voor naleving van arbeidswetgeving

Voor HR-managers : Stimuleer punctualiteit en verantwoordelijkheid en stel uniforme aanwezigheidsnormen op om vriendjespolitiek te voorkomen

Voor projectmanagers en teamleiders: Houd de beschikbaarheid van resources bij, breng werklasten in balans en verminder conflicten die worden veroorzaakt door ongeplande afwezigheid van medewerkers

Voor werknemers: Heb duidelijke verwachtingen over aanwezigheid en verlof om een eerlijke werkomgeving te bevorderen en persoonlijke abonnementen en werktevredenheid te verbeteren.

Waarom is een aanwezigheidsbeleid voor werknemers essentieel?

Een goed beleid helpt bij het creëren van een werkplek waar betrouwbaarheid niet alleen wordt gewaardeerd, maar de norm is. Het zorgt ervoor dat medewerkers niet hoeven in te vallen voor afwezige leden van het team, managers geen detective spelen en iedereen een eerlijke kans krijgt om werk en privé in balans te houden.

Lees hier hoe je ervoor zorgt dat alles soepel blijft verlopen:

Stelt duidelijke verwachtingen in : Helpt werknemers om de vereisten voor werkuren, verlofprocedures en rapportage van afwezigheid te begrijpen en zich eraan te houden, waardoor verwarring en miscommunicatie worden voorkomen

Verbetert de verantwoording : Zorgt ervoor dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun taken, terwijl managers een gestructureerde aanpak krijgen voor het afhandelen van zaken tijdens hun afwezigheid

Verbetert de productiviteit : Vermindert onderbrekingen door ongeplande afwezigheid en helpt teams om de continuïteit van de business te behouden met een stabiele werkstroom

Ondersteunt personeelsplanning : Helpt HR en managers aanwezigheidstrends bij te houden, te anticiperen op personeelsbehoeften en planningsconflicten te voorkomen met behulp van personeelsanalyses

Bevordert een positieve werkcultuur: Bouwt een eerlijke en transparante werkomgeving op waar werknemers zich gewaardeerd en ondersteund voelen, wat leidt tot een beter moreel en behoud van personeel

🔍 Wist je dat? Volgens een onderzoek van SHRM, 1 op de 3 werknemers rapporteert dat hun werk de afgelopen zes maanden een negatieve invloed heeft gehad op hun geestelijke gezondheid

30% van de werknemers voelt zich overweldigd door het werk

29% ervaart minstens één keer per week angst vanwege hun werk

27% van de Gen Z-werknemers geeft aan zich minstens één keer per week depressief te voelen vanwege het werk

De sleutel tot een effectief aanwezigheidsbeleid voor werknemers

Een effectief aanwezigheidsbeleid voor werknemers moet duidelijk verwachtingen, procedures en consequenties met betrekking tot aanwezigheid schetsen.

Dit zijn de sleutelelementen:

1. Reikwijdte en doel

In dit gedeelte wordt uitgelegd waarom aanwezigheid belangrijk is, gekoppeld aan productiviteit, eerlijkheid en succes van de Business. Door antwoord te geven op voor wie dit geldt en waarom dit van belang is, begrijpen medewerkers vooraf dat het beleid is bedoeld om een soepele gang van zaken en een evenwichtige werklast te garanderen.

Duidelijkheid behouden: ✅ Uitleggen waarom het beleid bestaat en hoe belangrijk het is om de productiviteit en eerlijkheid van werknemers te handhaven definieer op wie het beleid van toepassing is (bijv. alle werknemers, specifieke afdelingen, functietypen)

2. Verwachtingen ten aanzien van aanwezigheid

Hier leg je precies uit wat 'komen opdagen' betekent op je werkplek. Dit betekent dat er geen 'ik wist het niet'-smoesjes meer zijn, maar duidelijke regels voor werktijden, no-shows en alles daartussenin.

Om de verwachtingen goed in te stellen: werkuren, pauzes en stiptheidsverwachtingen specificeren richtlijnen opnemen voor werken op afstand of hybride werken

3. Procedures voor afwezigheidsrapportage

Het vertelt werknemers precies hoe, wanneer en aan wie ze het moeten melden als ze niet op het werk kunnen komen. Duidelijke richtlijnen maken een einde aan de verwarring van vage teksten, gemiste e-mails of berichten die door vijf verschillende mensen worden doorgegeven.

Gemak waarborgen: ✅ Laat zien hoe werknemers afwezigheid moeten melden (bijv. een supervisor op de hoogte stellen, een app voor de kalender gebruiken) ✅ Neem deadlines op voor rapportage (bijvoorbeeld ten minste 2 uur voordat de dienst begint)

💡Pro Tip: Gebruik geautomatiseerde urenregistraties om inklokken, pauzes en uitklokken in realtime te registreren, zodat je nauwkeurige aanwezigheidsgegevens krijgt zonder handmatige invoer.

4. Soorten afwezigheden

Aanwezigheidsbeleid mag geen raadspelletje worden. In dit gedeelte wordt uitgelegd wat telt als een verontschuldigde afwezigheid, wat niet, en hoe verschillende soorten verlof werken. Een gestructureerd systeem voor afwezigheden vermindert grijze gebieden en vereenvoudigt bijhouden, goedkeuren en salarisaanpassingen.

Om verwarring te voorkomen: verlofcategorieën schetsen, samen met de criteria om in aanmerking te komen, het aanvraag- en goedkeuringsproces en gebruiksrichtlijnen voor elk type, zoals onbeperkt PTO en sabbatical ✅ Voorbeelden geven van verontschuldigde afwezigheid (bijv. ziekte, noodgevallen in het gezin) en de vereiste documentatie

💡Pro Tip: Gebruik sjablonen voor verlofaanvragen om het verlofproces soepel en zonder stress te laten verlopen.

5. Verlofbeleid

Dit gedeelte is het ultieme reglement voor het opnemen van verlof. Hier staat wie wat krijgt, wanneer en hoe je het moet aanvragen. Duidelijke richtlijnen voor goedkeuring en perioden van opzegging zorgen voor minder gedraai op het laatste moment en nachtmerries bij het plannen.

Om ervoor te zorgen dat het beleid waterdicht is en gemakkelijk te volgen: schetsen hoe werknemers verlof moeten aanvragen (bijv. HR-portal, e-mail, goedkeuring door manager) ✅ Aanpakken hoe urgente, onvoorziene afwezigheden (bijv. plotselinge ziekte, noodgevallen in het gezin) worden afgehandeld ✅ Uitleggen hoe vakantietijd wordt opgebouwd en of ongebruikt verlof wordt overgedragen of vervalt zorg ervoor dat het beleid in overeenstemming is met de arbeidswet- en regelgeving voor verplichte verlofsoorten (bijv. medisch verlof, zwangerschaps-/vaderschapsverlof)

Hier vind je een overzicht van de verschillende soorten verlof, of ze betaald worden, of goedkeuring nodig is en hoeveel opzegtermijn je in acht moet nemen.

Disclaimer: Dit kan worden aangepast aan unieke zakelijke behoeften en werkomgevingen. *

Verlof type Betaald/onbetaald Goedkeuring nodig? Notificatietijd Vakantie Betaald ✅ 2-3 weken van tevoren Ziekteverzuim Betaald ❌ Zo snel mogelijk Ongeoorloofde afwezigheid Onbetaald ❌ Geen opzegtermijn Ouderschapsverlof Betaald ✅ 30 dagen van tevoren Rouwverlof Betaald ✅ Zo snel mogelijk

6. Gevolgen van niet-naleving

Beantwoord het 'wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt' gedeelte van je aanwezigheidsbeleid. Werknemers weten precies wat er gebeurt als ze consequent te laat komen, buitensporig veel ongeoorloofd verlof nemen of niet komen opdagen zonder kennisgeving. Geen verrassingen, geen grijze gebieden.

Om een eerlijke en consistente handhaving te garanderen: ✅ Vermeld duidelijk de disciplinaire maatregelen bij overmatige afwezigheid, te laat komen of het niet volgen van procedures ✅ Een progressief disciplineringsproces opnemen (bijv. mondelinge waarschuwing, schriftelijke waarschuwing, beëindiging)

7. Flexibiliteit en aanpassingen

Dit is waar het aanwezigheidsbeleid het echte leven ontmoet. Het erkent dat werknemers geen robots zijn en dat flexibiliteit soms noodzakelijk is.

Om eerlijkheid te garanderen en tegelijkertijd de behoeften van de Business in de gaten te houden: regels opstellen voor aanpassingen voor werknemers met een handicap, medische voorwaarden of andere speciale behoeften, in overeenstemming met wettelijke vereisten zorg ervoor dat werknemers begrijpen dat flexibiliteit gepaard gaat met verantwoordelijkheid en moet worden afgestemd op de verantwoordelijkheden voor het werk

Welke is beter? Geen fout aanwezigheidsbeleid is evenwichtiger en wordt veel gebruikt, omdat het een gestructureerd systeem biedt terwijl werknemers toch enige flexibiliteit hebben. Een aanwezigheidsbeleid van nultolerantie is daarentegen veel strenger en kan leiden tot grote ontevredenheid onder werknemers en verloop.

8. Bijhouden en controleren

Behandel dit gedeelte als de ruggengraat van je aanwezigheidsbeleid. Het zorgt ervoor dat alles soepel, eerlijk en transparant verloopt.

Om nauwkeurigheid en eerlijkheid te garanderen: definieer hoe je de aanwezigheid van werknemers gaat bijhouden (bijv. software voor tijdsregistratie, handmatige logboeken, aanwezigheidssystemen op afstand ) specificeren hoe te laat komen en vroegtijdig vertrek worden gecontroleerd en bijgehouden ✅ Leg uit hoe werknemers hun werkuren moeten registreren, inclusief installaties voor werken op afstand en hybride werken

💡 Pro Tip: U kunt sjablonen voor urenregistratie gebruiken om de tijd bij te houden die werknemers aan het werk hebben voor Taken en met clients. Managers kunnen ook herinneringen voor urenregistratie instellen om ervoor te zorgen dat invoer op tijd wordt ingediend, waardoor fouten en vertragingen bij de salarisadministratie worden voorkomen.

Naarmate werken op afstand, flexibele roosters of nieuwe technologieën in opkomst zijn, moet het beleid worden verfijnd om fris en relevant te blijven en te blijven voldoen aan de veranderende behoeften op de werkplek. Bovendien waarderen werknemers het als het beleid zorgvuldig wordt herzien en niet zomaar in steen wordt gehouwen en vergeten.

Om ervoor te zorgen dat het beleid relevant en effectief blijft: vermeld hoe vaak het beleid wordt herzien en bijgewerkt om veranderingen in wetten of behoeften van de organisatie weer te geven geef aan wie verantwoordelijk is voor het herzien en bijwerken van het beleid (HR, juridisch team, leiderschap) ✅ Uitleggen hoe feedback wordt verzameld voor beleidsupdates en hoe updates worden gedeeld (bijv. e-mails, vergaderingen, HR-portal)

In dit gedeelte vind je wie je kunt bereiken als er vragen of problemen zijn met betrekking tot de aanwezigheid. Met directe contactpersonen voor HR, managers of de salarisadministratie krijgen werknemers snel de juiste begeleiding en voelen ze zich beter ondersteund.

Om problemen sneller op te lossen: ✅ Voeg de namen, e-mailadressen en telefoonnummers toe van mensen met wie werknemers contact kunnen opnemen voor vragen of verduidelijkingen over het beleid geef aan wanneer HR of relevante contactpersonen beschikbaar zijn om te reageren op vragen over aanwezigheid neem een contactpersoon op voor dringende verlofsituaties (bijv. medische of familiale noodgevallen)

Stappen om een aanwezigheidsbeleid voor bedrijven op te stellen

1. De behoeften van de business en wettelijke vereisten beoordelen

Voordat je een aanwezigheidsbeleid opstelt, stap je even terug en evalueer je wat je bedrijf echt nodig heeft. Houd rekening met de aard van je bedrijfstak, werkomgeving en operationele vereisten.

Zorg er vervolgens voor dat je beleid in overeenstemming is met de lokale arbeidswet- en regelgeving met betrekking tot werkuren, overuren, verlofrechten en werknemersrechten. Niet-naleving kan leiden tot juridische problemen, dus het is verstandig om een HR-specialist of jurist te raadplegen.

In het voorbeeld van de Fair Labor Standards Act (FLSA) zijn het minimumloon, overuren en het bijhouden van gegevens vastgelegd voor fulltime en parttime werknemers in de privésector en bij de overheid.

💡Pro Tip: Ontdek flexibele roostermodellen. Als je bedrijf flexibiliteit wil bieden met behoud van structuur, kan een 8/90 werkschema een goede optie zijn. Het zorgt ervoor dat werknemers een vaste vrije dag krijgen terwijl ze aan hun vereiste uren voldoen.

2. Duidelijke aanwezigheids- en verlofrichtlijnen instellen

je hebt je onderzoek gedaan op het gebied van arbeidswetgeving en businessvereisten.

✅ Goedkeuring ontvangen van juridische en HR teams.

✅ Creëer een structuur voor afwezigheidsbeheer.

Wat nu?

Nu is het tijd om alles om te zetten in duidelijke, bruikbare richtlijnen die medewerkers gemakkelijk kunnen volgen. Een duidelijk aanwezigheidsbeleid verwijdert dubbelzinnigheid en zorgt voor consistentie binnen de organisatie.

Met ClickUp Docs blijft uw aanwezigheidsbeleid georganiseerd, transparant en eenvoudig te onderhouden, terwijl u tegelijkertijd zorgt voor naleving en duidelijkheid voor uw team.

U kunt:

Checklists toevoegen voor stappen in verlofaanvragen of procedures voor het bijhouden van aanwezigheid

Organiseer verloftypen, tijdlijnen voor notificatie en goedkeuringsvereisten in tabellen

Geef managers en HR de mogelijkheid om feedback te geven of wijzigingen direct in het document voor te stellen met functies voor realtime bewerking en samenwerking

Taken aanmaken en toewijzen aan HR voor beleidsupdates of opleiding van werknemers

Werk in realtime samen met uw team, laat opmerkingen achter en wijs rechtstreeks vanuit uw ClickUp-taak aan leden toe

ClickUp Brain, de ClickUp AI assistent, maakt het proces sneller, slimmer en efficiënter. Het maakt gebruik van AI om een gestructureerd overzicht te bieden met de sleutelsecties, het beleid aan te passen aan de specifieke behoeften van je bedrijf, suggesties te doen voor best practices voor het bijhouden van aanwezigheid en naleving, en juridisch jargon om te zetten in eenvoudige, werknemersvriendelijke taal.

ClickUp Brain scant ook op verouderde informatie en beveelt updates aan op basis van nieuwe arbeidswetten. Dit helpt bij het ontwikkelen van een inclusief beleid dat rekening houdt met geografische wetten en culturele factoren als u een geografisch verspreid team hebt.

3. Communiceer het beleid naar werknemers

Een goed geschreven aanwezigheidsbeleid is nutteloos als werknemers niet weten dat het bestaat. Duidelijke, proactieve communicatie in een gecentraliseerde database zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit, waardoor er minder verwarring en problemen met de naleving ontstaan.

Met de kennismanagementoplossingen van ClickUp wordt je aanwezigheidsbeleid een levende, toegankelijke bron die werknemers op elk moment kunnen raadplegen.

Nooit meer misplaatste PDF's, verouderde documenten of verwarring. Met behulp van AI creëer je een gestroomlijnd, gemakkelijk te volgen systeem dat ervoor zorgt dat je personeel altijd op één lijn zit met de verwachtingen en verantwoording aflegt.

📮ClickUp Inzicht: Een typische kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen verbinding maken om werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat je dagelijks contact moet zoeken met 6 belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De strijd is echt - voortdurende follow-ups, verwarring over versies en zwarte gaten in de zichtbaarheid ondermijnen de productiviteit van teams. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken binnen handbereik.

Werknemers kunnen AI gebruiken om informatie op te halen die verspreid is over documenten, taken en opmerkingen binnen een werkruimte om precieze antwoorden op query's te krijgen. Alle kennisbronnen worden opgeslagen in een gecentraliseerde Docs Hub, met functies om documenten te zoeken, sorteren en filteren voor eenvoudige toegang.

Gebruik ClickUp Knowledge Management om alle bedrijfsinformatie op één plaats te verzamelen en snel toegankelijk te maken

Gebruik voor nieuwe werknemers het Employee Onboarding Template van ClickUp om duidelijke verwachtingen, richtlijnen en procedures voor aanwezigheid vast te leggen.

Ontvang gratis sjabloon Vereenvoudig de coördinatie van het inwerken van nieuwe medewerkers in teams met het sjabloon voor het inwerken van medewerkers in ClickUp

Het sjabloon helpt je:

Voeg Attendance Policy-documenten toe en wijs ze toe als een verplichte leestaak voor nieuwe werknemers

Een dashboard instellen om aanwezigheidstrends bij te houden, zodat HR terugkerende problemen in een vroeg stadium kan herkennen

Een gedeelde kalender bijhouden met goedgekeurde verloven voor een betere personeelsplanning

Voorbeeld Aanwezigheidsbeleid van Netflix Het aanwezigheidsbeleid van Netflix is niet een typische punch-the-clock, tel-je-vacatie-dagen installatie voor werknemers in loondienst. In plaats daarvan worden werknemers aangemoedigd om de tijd te nemen die ze nodig hebben, op basis van hun persoonlijke oordeel en gesprekken met managers, om ervoor te zorgen dat ze het beste van zichzelf geven op het werk. De sleutelaspecten zijn onder andere: Geen vaste werktijden : Niemand houdt de klok in de gaten. Werknemers beheren hun eigen schema's om hun werk nog Klaar te krijgen

Onbeperkt verlof: Geen vakantiespreadsheets of opbouw van PTO. Heb je een pauze nodig? Neem er een, en houd je team op de hoogte Het idee is eenvoudig: als mensen de vrijheid hebben om hun tijd te beheren, zijn ze meer betrokken, energieker en productiever. Netflix zet in op autonomie en persoonlijke verantwoordelijkheid in plaats van micromanagement.

De rol van software voor personeelsplanning

Het creëren van een duidelijk en effectief aanwezigheidsbeleid is slechts de helft van de strijd. Ervoor zorgen dat werknemers het naadloos volgen is waar software voor personeelsplanning om de hoek komt kijken. Een goed ontworpen planningstool helpt bedrijven bij het stroomlijnen van het bijhouden van aanwezigheid, het verminderen van planningsconflicten en het optimaliseren van verlofbeheer.

ClickUp Timesheets biedt een uitgebreide oplossing voor het beheren van tijdsregistratie, verzenden en goedkeuringsprocessen binnen één platform. Het houdt de tijd direct bij binnen taken en zorgt ervoor dat alle invoer van tijd gekoppeld is aan specifieke taken en projecten.

Live dashboards bewaken de invoer van uren terwijl ze worden goedgekeurd, waardoor er direct zichtbaarheid is op de activiteiten van het team en een efficiënt beheer van werklast en resources mogelijk is.

Maak timesheets voor elk teamlid en zie hoeveel tijd ze hebben besteed aan het voltooien van taken met ClickUp-taak

ClickUp's dagelijkse sjabloon voor personeelsregistratie biedt u een gestructureerd kader om de tijd die aan taken wordt besteed bij te houden en de toewijzing van middelen aan meerdere projecten vanuit één interface te beheren.

Ontvang gratis sjabloon Gebruik ClickUp's sjabloon voor dagelijkse urenregistratie om de uren van werknemers bij te houden en ervoor te zorgen dat ze op verantwoorde wijze worden besteed

Met dit sjabloon kun je:

Presentietrends en -patronen visualiseren met grafieken en diagrammen

Ga naar de Aanzicht overzichtslijst* voor een overzicht van verzonden uren en om de status van een specifieke urenregistratie goed te keuren of te wijzigen

Houd het uurtarief, het totaal aantal factureerbare uren, betaalde vakantie-uren en meer bij met aangepaste velden

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp's sjabloon voor ploegendiensten en taken met eenvoudige drag-and-drop functies om dekking en bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Een effectief aanwezigheidsbeleid opstellen: Beste werkwijzen

1. Wettelijke naleving garanderen

Arbeidswetten zijn niet in steen gebeiteld. Ze evolueren en je aanwezigheidsbeleid zou dat ook moeten doen. Blijf op de hoogte van FMLA, ADA, de gehandicaptenwet, USERRA en andere voorschriften om naleving te garanderen, boetes te voorkomen en alles eerlijk te houden voor iedereen. Een snelle juridische controle vandaag bespaart je morgen een hoop HR-hoofdpijn.

2. Afstemming op de bedrijfscultuur

Een goed aanwezigheidsbeleid moet passen bij de sfeer van je branche en bedrijf en niet aanvoelen als een star reglement. No-show beleid van een restaurant? Niet onderhandelbaar. Een marketingbureau met flexibele uren? Een heel ander spel. Het doel? De balans tussen werk en privé ondersteunen en tegelijkertijd voldoen aan de behoeften van de business.

3. Maak het beleid toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen

Communiceer de beleidsverwachtingen en neem ze op in het werknemershandboek, de interne kennisbank van het bedrijf en de inwerkdocumentatie.

De sleutel is dat het gemakkelijk te vinden en te begrijpen is. Sla het jargon over en schrijf het in gewone, mensvriendelijke taal. Niemand wil een bedrijfsraadsel ontcijferen om erachter te komen hoe je betaald ziekteverlof aanvraagt.

4. Een feedback- en beoordelingsmechanisme instellen

Aanwezigheidsbeleid moet geen kwestie zijn van instellen en vergeten. Neem contact op met je team, voer snelle enquêtes uit en creëer ruimte om echt te praten over te laat komen, absenteïsme en wat er echt werkt.

Als de dynamiek op de werkplek verandert, moet je beleid dat ook doen. Pas het aan, verfijn het en werk het bij op basis van feedback om het eerlijk en effectief te houden.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Formulier Weergave om feedback van werknemers te verzamelen en een gestructureerde aanwezigheidsenquête te maken. Het centraliseert reacties, automatiseert gegevensverzameling en helpt HR het beleid te verfijnen op basis van de werkelijke behoeften van werknemers.

5. Eer consistente aanwezigheid

Met een beetje erkenning kom je een heel eind. Serieus, wie houdt er niet van een welverdiend schouderklopje? Hoewel het gemakkelijk is om je te richten op het aanpakken van problemen met betrekking tot aanwezigheid, moet je niet vergeten om diegenen te vieren die consequent komen opdagen en helpen om alles soepel te laten verlopen.

Enkele manieren om consistente aanwezigheid te belonen:

Publieke erkenning : Roep toppresteerders uit in vergaderingen van het team, bedrijfsnieuwsbrieven of op je interne communicatieplatform

Bonussen : Koppel aanwezigheidsstimulansen aan het beloningsprogramma van je bedrijf

Extra vakantiedagen: Bied een extra vakantiedag of een kortere vrijdag voor werknemers met een goede staat van dienst

Creëer een succesvol aanwezigheidsbeleid voor bedrijven met ClickUp

Een effectief aanwezigheidsbeleid is essentieel voor een betrouwbare, efficiënte en eerlijke werkplek.

Door duidelijke richtlijnen in te stellen en het beleid toegankelijk en up-to-date te houden, kunnen bedrijven het ziekteverzuim terugdringen, de naleving van regels verbeteren en een positieve werkcultuur bevorderen.

Gebruik ClickUp Docs om gemakkelijk toegankelijke en uitgebreide beleidsdocumenten te maken, ClickUp Knowledge Management om AI-gestuurde antwoorden op vragen van werknemers te geven en ClickUp Timesheets om tijd en aanwezigheid bij te houden.

Meld je gratis aan bij ClickUp om je team betrokken, verantwoordelijk en productief te houden.