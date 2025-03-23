Hoe maak je een voortgangsbalk in Google Spreadsheets?

Hebt u wel eens het gevoel dat u een expeditie leidt door een dichte jungle van spreadsheets, met een kapmes in de hand, wanhopig op zoek naar tekenen van voortgang van een project?

Uw team vraagt zich af: "Zijn we er al?

Clients sturen steeds puntiger e-mails en stakeholders eisen een kaart.

U kunt urenlang rijen en kolommen doorhakken om ruwe gegevens om te zetten in begrijpelijke projectupdates. Maar er is een betere manier!

Als u Google Spreadsheets al gebruikt voor projectmanagement, waarom zet u die nummers dan niet om in visuele balken over de voortgang, alsof u uw spreadsheet een ingebouwde GPS geeft met kleurrijke markeringen?

Deze handleiding laat stap voor stap zien hoe u een voortgangsbalk maakt in Google Spreadsheets.

60-seconden samenvatting Het maken van een staafdiagram in Google Spreadsheets is een eenvoudig proces dat een snelle visuele momentopname biedt van de voltooiing van taken of het bereiken van doelen

Volg deze stappen om een staafdiagram te maken: Format sheet: Voeg randen toe, maak kopteksten vet en pas de grootte van de kolommen aan voor een betere leesbaarheid Gegevens invoeren: Lijst met taken in kolom A en voortgangspercentages (als decimalen) in kolom B Vorderingsbalk maken: Gebruik =SPARKLINE(B2,{"grafiektype","balk";"max",1;"color1″,"groen"}) in kolom C Toepassen op alle taken: Sleep de formule naar beneden naar andere rijen Balken aanpassen: Wijzig kleuren of de breedte van de balk met extra formule-opties Totale voortgang bijhouden: Gebruik =AVERAGE(B2:B8) om de gemiddelde voortgang te berekenen en een overzichtsbalk te maken

Hoe maak je een staafdiagram in Google Spreadsheets?

Een staafdiagram geeft u een snelle visuele momentopname van de voltooiing van een taak of het bereiken van een doel. Laten we de stappen doorlopen om een schoon, duidelijk en nuttig staafdiagram te maken in Google Spreadsheets.

Stap 1: Voer uw gegevens in

Namen van taken en waarden voor voortgang (als decimalen) toevoegen aan uw werkblad

Eerst moet u de nummers invoeren die uw balken met voortgang zullen weergeven. Dit zijn meestal percentages die laten zien hoe ver verschillende Taken of doelen gevorderd zijn.

Open een nieuw Google Sheet Typ de namen van uw taken in kolom A Voer in kolom B de voortgangspercentages in als decimalen (0. 75 voor 75%)

Het menselijk brein verwerkt visuele informatie 60.000 keer sneller dan tekst, waardoor visuele voortgangsbalken zeer effectief zijn.

Stap 2: De formule van de voortgangsbalk instellen

Voer de SPARKLINE formule in om uw eerste voortgangsbalk te maken

Hier komt de functie SPARKLINE van pas. Deze handige functie maakt minigrafieken in uw cellen.

Klik op cel C2 (naast je eerste percentage) Typ de volgende formule:

=SPARKLINE(B2,{"grafiektype","balk";"max",1;"min",0;"kleur1","groen"})

Druk op Enter

De formule ziet er als volgt uit: B2: De cel met uw waarde voor voortgang

"Grafiektype","balk": Vertelt Google Spreadsheets om staafdiagram in te voegen

"max",1: Stelt de maximale waarde in op 1 (100%)

"min",0: Stelt de minimale waarde in op 0 (0%)

"kleur1″,"groen": Voegt de groene voortgangsbalk toe

Stap 3: Kopieer de formule naar beneden in de kolom

Kopieer uw formule van de voortgangsbalk naar alle rijen met behulp van de vulgreep

Nu u één voortgangsbalk aan het werk hebt, kopieert u deze naar de andere rijen in die kolom.

Klik op cel C2 met uw werkende voortgangsbalk Pak het kleine blauwe vierkantje in de rechterbenedenhoek Sleep de balk naar beneden om al uw rijen te vullen

👀 Wist je dat? Na drie dagen onthouden we 65% van de visuele informatie, vergeleken met slechts 10% van de auditieve informatie.

Stap 4: Uw voortgangsbalken aanpassen

Pas uw balken aan met verschillende kleuren en breedtes

Wilt u uw balken met voortgang opvallender maken? Probeer deze aanpassingen:

Van kleur veranderen:

=SPARKLINE(B2,{"grafiektype","balk";"max",1;"min",0;"color1″,"#FF6B6B"})

Vervang "groen" door elke kleurnaam of hexcode

Pas de breedte van de balk aan:

=SPARKLINE(B2,{"grafiektype","balk";"max",1;"min",0;"color1″,"groen";"rtl",false;"width",4})

Wijzig het nummer "breedte" om balken dikker of dunner te maken

Stap 5: Een algemene voortgangstracker toevoegen

Algehele voortgang bijhouden met een gemiddelde voortgangsbalk

Wilt u de totale voortgang van alle Taken zien? Voeg een gemiddelde voortgangsbalk toe:

Typ in een cel onder uw Taken (hier B9):

=GEMIDDELDE(B2:B8)

Kopieer in de cel ernaast (C9) uw formule SPARKLINE, maar verwijs naar de cel met het gemiddelde:

=SPARKLINE(B9,{"grafiektype","balk";"max",1;"min",0;"kleur1","blauw"})

🧠 Leuk weetje: Personen die hun voortgang bijhouden, hebben twee keer zoveel kans om hun doelen binnen een jaar te bereiken.

Stap 6: formatteer uw werkblad

Uw voltooide voortgangsbalk tracker met toegepaste opmaak

Maak uw voortgangsbalk beter leesbaar:

Randen rond uw gegevens toevoegen Kolom kopteksten vet maken Formaat van kolommen aanpassen aan uw balken Bovenaan een titel toevoegen

Beperkingen van het maken van voortgangsbalken in Google Spreadsheets

Hoewel het maken van een balk met voortgang in Google Spreadsheets handig is, heeft deze aanpak een aantal sleutelbeperkingen. Laten we eens kijken naar vijf belangrijke limieten waar u van op de hoogte moet zijn voordat u in uw project duikt:

Beperkte aanpassingsmogelijkheden : Google Spreadsheets ondersteunt alleen basis kleurveranderingen en instellingen voor waarden - geavanceerde functies zoals afgeronde hoeken of animaties zijn niet mogelijk

Lastige percentageplafonds : Voor het aftoppen van de voortgang op 100% zijn complexe IF-statements nodig, wat verwarrend kan zijn voor beginners

Afhankelijkheid van formules : Balken zijn volledig afhankelijk van formules - een kleine fout kan de hele installatie breken, vooral bij grote datasets

Visuele beperkingen : Balken zijn beperkt tot celgrenzen, waardoor ze vaak klein en moeilijk leesbaar zijn

Beperkte verbindingen met tools: Google Spreadsheets integreert goed met Google-producten, maar heeft moeite om te synchroniseren met externe tools voor projectmanagement

inzicht in ClickUp: Teams die slecht presteren hebben 4 keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

Vooruitgangbalken maken en de voortgang van projecten bijhouden met ClickUp

Taken en mijlpalen van projecten bijhouden kan een rommeltje worden zonder de juiste hulpmiddelen. Maar het goede nieuws? U hoeft het niet bij Google Spreadsheets te laten.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, biedt verschillende krachtige manieren om de voortgang te bewaken en iedereen te synchroniseren.

Aangepaste velden voor voortgang: Taken handmatig voltooien

Aangepaste velden toevoegen om voortgang bij te houden in ClickUp

ClickUp Dashboards vereenvoudigen het bijhouden van de voortgang van individuele taken en belangrijkere projecten. Zo stelt u een systeem in om de voortgang bij te houden:

Een aangepast veld maken

Kop naar uw instellingen voor projecten

Klik op 'Aangepaste velden' in het menu aan de zijkant

Kies 'Nummer' als veldtype

Geef het de naam 'Voortgang %' of iets dergelijks

Stel het bereik in van 0-100

Taken toevoegen

Het veld verschijnt bij elke taak, zodat de leden van het team de percentages kunnen bijwerken naarmate het werk vordert, zodat je in één oogopslag een duidelijk beeld krijgt van de status van de taken.

Dit werkt geweldig voor taken waarbij de voortgang wordt gekwantificeerd. Als u bijvoorbeeld aan een lang rapport werkt en 60% van de eerste versie hebt voltooid, kunt u die voortgang visueel weergeven.

Houd de voortgang bij door aangepaste statussen toe te voegen aan ClickUp-taaken

Wilt u voortgangbalken die zichzelf bijwerken? Stel dan bijhouden op basis van status in:

Bepaal uw werkstroom

Maak aangepaste statussen zoals 'Niet begonnen' (0%), 'In uitvoering' (50%), 'Herzien' (80%) en 'Voltooid' (100%) om de voortgang van taken bij te houden.

Bekijk voortgang update

Naarmate de statussen van taken veranderen, worden de balken automatisch gevuld, zodat u ze niet handmatig hoeft bij te werken.

Als uw ontwerper bijvoorbeeld een logotaak verplaatst van 'In uitvoering' naar 'Beoordelen', springt de voortgang automatisch van 50% naar 80%.

Doelen en targets: Algehele voortgang meten

Visualiseer voortgangspercentages over meerdere doelen in één weergave met ClickUp Goals

ClickUp doelen helpen bij het bijhouden van de voortgang. Stel meetbare targets in die rechtstreeks verbinding maken met uw Taken:

Een doel creëren

Geef het een naam (bijvoorbeeld: 'Q4 Website Redesign')

Specifieke targets toevoegen (50 taken voltooien)

Gerelateerde taken koppelen aan het doel

Voortgang bijhouden

Doelen worden automatisch bijgewerkt met gekoppelde voltooide taken, waarbij percentages worden weergegeven en u knelpunten vroegtijdig kunt opsporen.

Stel dat u een nieuw product gaat lanceren. Maak een doel met targets voor ontwerp-, test- en marketingtaken. Naarmate je team elke taak voltooit, wordt de voortgang van het doel automatisch bijgewerkt.

Dashboards en widgets: Visueel bijhouden van voortgang

Maak uw eerste dashboard Houd eenvoudig de voortgang bij met ClickUp Dashboards die in realtime worden bijgewerkt

Maak aangepaste dashboards voor taken met ClickUp Dashboards om de voortgang van projecten in één oogopslag te zien:

Bouw uw dashboard

Widgets voor voortgang toevoegen

Kies uit verschillende soorten grafieken

Taak voltooiingspercentages weergeven

Aangepaste weergaven

Filter op teamleden

Groepeer op project

Sorteren op prioriteit

Prioriteiten beheren, afhankelijkheid bijhouden en de voortgang van projecten weergeven met Gantt-grafieken

Voortgang in de tijd bijhoudenMet de Met de ClickUp Gantt Chart kunt u:

Afhankelijkheid van taken bekijken

Tijdlijn voortgang bijhouden

Problemen met planning herkennen

Deadlines eenvoudig aanpassen

Een marketingteam kan bijvoorbeeld een dashboard instellen waarop wordt weergegeven:

Aantal voltooide blogposts

Voortgang socialemediacampagne

Taakstatus e-mailmarketing

Voortgang algemeen driemaandelijks doel

Zonder in meerdere weergaven te hoeven graven, krijgt iedereen een duidelijk beeld van de stand van zaken.

💡 Pro Tip: Maak opgeslagen lay-outs voor dashboards voor verschillende behoeften, zoals een dagelijkse taakvolger voor vergaderingen, een andere voor updates van clients en een derde voor beoordelingen door leidinggevenden.

Moeiteloos voortgang bijhouden met ClickUp sjablonen

Sjablonen besparen u uren installatietijd en zorgen voor consistent projectmanagement. Laten we eens kijken naar een aantal handige sjablonen die het bijhouden van voortgang een stuk eenvoudiger maken.

Gratis sjabloon downloaden Houd de voortgang en deadlines van projecten bij met het sjabloon Project Tracker van ClickUp

Het ClickUp Project Tracker sjabloon helpt teams om mijlpalen en deadlines van projecten op één centrale plek bij te houden. Dit is wat het handig maakt:

Aangepaste velden voor het bijhouden van sleutelgegevens en statussen van taken

Ingebouwde afhankelijkheid van taken om projectworkflows in kaart te brengen

Balken met het voltooiingspercentage voor elke taak

Geautomatiseerde statusupdates naarmate taken vorderen

Teams kunnen hun eigen aangepaste velden toevoegen om statistieken bij te houden die specifiek zijn voor hun projecten. Een softwareteam kan bijvoorbeeld velden toevoegen voor de ernst van bugs, testdekking en kwaliteitsscores.

Het ClickUp sjabloon voor projectvoortgangsrapporten maakt het eenvoudig om updates te maken die klaar zijn voor belanghebbenden. Het heeft ingebouwde secties voor statusoverzichten, mijlpalen bijhouden, risicodocumentatie en toewijzing van middelen.

De sjabloon is ideaal voor maandelijkse of kwartaalevaluaties en laat teams grafieken en statusindicatoren toevoegen om de voortgang duidelijk te communiceren.

Ondertussen helpt het ClickUp SMART Goals Template bij het opsplitsen van grote doelen in meetbare targets, perfect voor het bijhouden van doelen zoals 'Verhoog websiteverkeer met 25% in Q2' met deadlines, prioriteiten en succescijfers.

Voor tijdlijnen van projecten biedt het ClickUp Simple Gantt Template een visueel overzicht van taken, afhankelijkheid en kritieke paden. Teams kunnen eenvoudig taken slepen en neerzetten om schema's aan te passen en conflicten vroegtijdig te signaleren.

Pro Tip: Sla uw aangepaste sjablonen op voor toekomstige projecten om consistentie in uw team te behouden.

Overwin de beperkingen van spreadsheets

Google Spreadsheets balken voor voortgang klaren de klus, totdat ze dat niet meer doen. ClickUp maakt het bijhouden van voortgang naadloos met geautomatiseerde statusupdates die direct de voortgangbalken aanpassen naarmate taken vorderen, zonder formules of handmatige updates.

ClickUp biedt cirkelindicatoren, grafieken en aangepaste widgets die bij uw merk passen en de voortgang kristalhelder maken. Visualiseer de voortgang op uw manier, of u nu lijsten met taken, Kanban-borden of tijdlijnen gebruikt.

Met aangepaste velden kunt u story points, budgetten of andere belangrijke cijfers bijhouden, terwijl ClickUp updates van meerdere leden van uw team in realtime synchroniseert. Waarom worstelen met spreadsheets als u ClickUp het zware werk kunt laten doen?

"Het bijhouden en organiseren van projecten is heel eenvoudig en effectief met ClickUp software. Van eenvoudige lijsten tot ingewikkelde projecten, ClickUp software is gebruikt om dingen Klaar te krijgen zoals verwacht. Het is een zeer effectieve software bij het aanpakken van problemen met projectmanagement en het bijhouden van de voortgang van lopende taken en projecten. "

Geef uw gegevensvisualisatie een boost met ClickUp

Het maken van Google Spreadsheets voortgangbalken biedt interessante mogelijkheden voor het bijhouden van de voortgang van projecten, maar waarom zou u het hierbij laten? Als u complexe projecten beheert en iedereen op één lijn wilt houden wat betreft doelen, wilt u een hulpmiddel dat verder gaat dan eenvoudige datavisualisatie.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. ClickUp is gebouwd voor teams die de voortgang glashelder willen bijhouden en biedt krachtige functies waarmee projectmanagement een fluitje van een cent wordt. In realtime kunt u aangepaste dashboards maken met meer dan 50 widgets om de gezondheid van projecten te bewaken, de capaciteit van teams te bekijken en mijlpalen bij te houden.

Het beste deel? U zit niet vast aan starre systemen. ClickUp geeft u de vrijheid om alles aan te passen, van automatiseringsregels tot sjablonen voor taken, zodat het platform meegroeit met de behoeften van uw team.

Klaar om uw voortgang bijhouden verder te brengen dan basisbalken in spreadsheets? Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en ontdek waarom teams graag al hun tools voor projectmanagement op één plek hebben.