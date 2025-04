10 beste NoteGPT alternatieven in 2025

Effectief aantekeningen maken is essentieel voor het maximaliseren van productiviteit, of je nu een lezing geeft, samenwerkt in een team vergadering of diepgaand onderzoek doet. De uitdaging is vaak om talloze ideeën te beheren die verspreid zijn over verschillende apps, documenten en spraakmemo's.

Maak kennis met NoteGPT, een AI-applicatie voor het maken van aantekeningen die veel functies biedt, van het samenvatten van YouTube video's en het extraheren van informatie uit PDF's en artikelen tot het genereren van mindmaps die je gedachten visueel ordenen. Met deze mogelijkheden kan NoteGPT het proces van aantekeningen maken stroomlijnen en informatie beter vasthouden.

Ondanks de mogelijkheden voldoet het echter niet aan de eisen van elke gebruiker. Gelukkig zijn er genoeg NoteGPT alternatieven (gratis en betaald) die AI-gestuurd aantekeningen maken, betere organisatie en aanpassingen bieden.

Deze blogpost onderzoekt de 10 beste alternatieven om je productiviteit te verhogen.

60-seconden samenvatting Hier is onze lijst met de 10 beste NoteGPT alternatieven om je te helpen het beste uit je aantekeningen te halen: ClickUp : Beste voor AI schrijven, aantekeningen maken en documentbeheer Beste voor AI schrijven, aantekeningen maken en documentbeheer

Evernote: Beste voor het georganiseerd houden van ideeën en taken in verschillende projecten

Microsoft OneNote: Beste voor het organiseren van gedetailleerde multimedia aantekeningen met flexibele opmaak op verschillende apparaten

Notion: Beste voor Taakorganisatie, Projectmanagement en Samenwerking in Teams

Google Keep: Beste voor snelle aantekeningen, organiseren met labels en instellen van herinneringen op locatie

Bear: Beste voor het offline maken van aantekeningen met uitgebreide Markdown ondersteuning en eenvoudig taggen

Simplenote: Beste voor eenvoudig, snel en cross-platform aantekeningen maken met moeiteloos synchroniseren

Zoho Notebook: Beste voor creatief, multimedia aantekeningen maken met levendige ontwerpen

Obsidian: Beste voor het bouwen van een web van ideeën en concepten

Roam Research: Beste voor het organiseren van onderling verbonden ideeën en complexe onderzoekstaken

Wist je dat? De oude Grieken gebruikten wastabletten om aantekeningen te maken. Ze schreven met een stylus en wreven de was vervolgens glad om het tablet opnieuw te gebruiken - het eerste herbruikbare notitieboek ter wereld!

Wat is NoteGPT?

NoteGPT is een hulpmiddel voor het maken van aantekeningen op basis van AI dat leren en het vastleggen van informatie stroomlijnt. De intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface helpt gebruikers moeiteloos sleutelinzichten te verkrijgen.

De NoteGPT Chrome extensie maakt het samenvatten van lange YouTube video content, PDF's, presentaties, afbeeldingen en webartikelen eenvoudiger.

via NoteGPT

Dit is wat het onderscheidt:

Inhoud samenvatten: Vat YouTube video's, documenten, afbeeldingen en boeken snel samen in beknopte samenvattingen, met de nadruk op de sleutelpunten

AI diagram aanmaken: Genereer mindmaps, schetsen, diagrammen en stroomschema's om ideeën te visualiseren en het begrip te verbeteren

AI chat assistent: Krijg gedetailleerde uitleg over complexe onderwerpen via AI-gebaseerd chatten

Transcripties met tijdstempel: Genereer transcripties met tijdstempels voor lange video's met slechts één klik

Extensies voor Chrome: Toegang tot YouTube Summarizer en Web Summarize rechtstreeks vanuit uw zijbalk of ingesloten paneel

NoteGPT prijzen

Basis: $2. 99/maand per gebruiker

Pro: $9. 99/maand per gebruiker

Onbeperkt: $29/maand per gebruiker

Limieten van NoteGPT

Hoewel NoteGPT krachtige AI-gestuurde functies biedt voor het maken van aantekeningen en samenvattingen van YouTube, heeft het enkele beperkingen:

Beperkingen voor het type content: Het meest geschikt voor het samenvatten van digitale tekst en YouTube video's, maar heeft moeite met zeer visuele of grafisch zware materialen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden: Gebruikers die zeer gepersonaliseerde AI-samenvattingen of handmatige controle wensen, zullen mogelijk opties tekort komen

Geen functies voor samenwerking: Ontbreekt aan realtime of asynchroon delen van aantekeningen, waardoor groepsprojecten en samenwerkend leren moeilijk worden

Leercurve: Beginners kunnen tijd nodig hebben om door de interface te navigeren en de functies te maximaliseren

Beperkte werkruimte-integratie: Kan niet direct samenvatten of toegang krijgen tot gegevens van interne werkruimtetools

Deze uitdagingen onderstrepen de behoefte aan een flexibeler AI-alternatief voor het maken van aantekeningen voor beter kennisbeheer.

👀 Weet je dat? Aantekeningen maken tijdens het bekijken van video's verhoogt de retentie tot 50%, waardoor passief bekijken verandert in actief, productief leren.

NoteGPT alternatieven op een rij

Hier vind je een kort overzicht van de sterke punten van elke tool en het publiek waarvoor ze gemaakt zijn. Of je nu je efficiëntie wilt optimaliseren of je creativiteit wilt stimuleren, er zijn AI-tools voor elke behoefte!

Tool Gebruikssituatie Beste voor ClickUp Combineert projectmanagement en aantekeningen maken met geavanceerde AI-functies Freelancers, starters, teams, ondernemingen Evernote Organiseert taken, ideeën en bronnen Professionals, studenten en onderzoekers Microsoft OneNote Biedt creatieve en flexibele manieren voor het maken van beknopte samenvattingen Teams, docenten en kunstenaars Notion Bouwt onderling verbonden werkstromen en wiki's Freelancers, starters en teams Google bewaren Snel en eenvoudig aantekeningen maken Persoonlijke gebruikers en Taakgerichte mensen Beer Minimalistisch schrijven met geavanceerde tagging Schrijvers, studenten en Apple gebruikers Simplenote Gericht op schrijven zonder afleiding Minimalisten en persoonlijke gebruikers Zoho notitieboek Maakt multimediarijke aantekeningen Professionals, studenten en bedrijven Obsidiaan Visualiseer de relatie tussen je aantekeningen Onderzoekers en creatieve denkers Roam Onderzoek Organiseert complex onderzoek en taken Academici en auteurs

De 10 beste NoteGPT alternatieven om te gebruiken

Op zoek naar een slimmer NoteGPT alternatief om aantekeningen te maken, video en tekst samen te vatten en productiviteit te verhogen? Bekijk deze 10 AI-tools, elk ontworpen om aan jouw behoeften te voldoen.

1. ClickUp (het beste voor AI schrijven, aantekeningen maken en documentbeheer)

ClickUp, de alles app voor werk, combineert project planning, organisatie en samenwerking in één tool.

Het beste aan ClickUp is ClickUp Brain, een AI-gestuurde assistent die het aanmaken van content vereenvoudigt, het bijwerken van taken automatiseert en samenvattingen van vergaderingen genereert. ClickUp Brain breekt in uw werkruimte in en haalt gegevens uit taken, projecten en documenten om perfecte samenvattingen te maken.

Gebruik deze AI om aantekeningen te maken voor vergaderingen, tijd te besparen, nauwkeurige samenvattingen te maken en actiepunten te schetsen.

Gebruik ClickUp Brain om teksten samen te vatten, beter te schrijven en fouten direct in Docs te corrigeren

*Aantekeningen van een vergadering nodig?

ClickUp's AI Notetaker legt elk detail van de vergadering vast. Het legt automatisch sleutelinzichten, beslissingen en actie-items vast en stroomlijnt de werkstroom door duidelijke, bruikbare samenvattingen te bieden die discussies verbinden met lopende projecten.

Transformeer uw aantekeningen en documentbeheer met ClickUp Docs, waar asynchroon samenwerken gemakkelijker is dan ooit. In tegenstelling tot NoteGPT kunt u met ClickUp delen met uw team.

Bewerk met rijke formattering, snelle slash commando's en voeg knoppen, banners, blokken code en widgets toe in ClickUp Docs

Gebruik het ClickUp Kladblok om gedachten op te schrijven, ze te organiseren met checklists en ze om te zetten in uitvoerbare Taken (allemaal met uitgebreide opmaakopties zoals kleuren, kopteksten en opsommingstekens) om uw aantekeningen visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te volgen te maken.

ClickUp biedt ook een bereik van aanpasbare sjablonen voor het maken van aantekeningen om u op weg te helpen. Het ClickUp sjabloon voor aantekeningen voor vergaderingen is uw hulpmiddel om die dagelijkse vergaderingen om te zetten in actie.

Als u op zoek bent naar een manier om alle kennis van uw team te centraliseren. Het sjabloon ClickUp Knowledge Base is uw digitale bibliotheek waarin u alles, van veelgestelde vragen tot essentiële bronnen, in één handige ruimte organiseert. Het maakt het delen van en toegang krijgen tot belangrijke informatie sneller en eenvoudiger dan ooit.

💡Pro Tip:Probeer de Cornell Methode voor het maken van aantekeningen! Verdeel je pagina in drie secties: aantekeningen, aanwijzingen en een samenvatting. Nadat je aantekeningen hebt gemaakt, voeg je vragen toe in het cue-gedeelte en vat je de sleutelpunten onderaan samen. Deze strategie voor het maken van aantekeningen bevordert het onthouden en maakt het leren gemakkelijker. Gebruik de ClickUp Cornell Notes Template voor diepgaand leren!

ClickUp beste functies

Vind content, opmerkingen, taken en gesprekken in uw werkruimte met ClickUp's Connected Search

Integreer met Google Werkruimte, Slack en andere tools om je werkstroom te stroomlijnen

Brainstorm en werk visueel samen met ClickUp Whiteboards

Organiseer projecten en werkstromen met ClickUp Mindmaps voor eenvoudigere navigatie

Beheer en prioriteer dagelijkse taken met de ClickUp-taaklijst voor maximale productiviteit

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve met de vele tijdbesparende functies

Mobiele app dekt de basis, maar mist volledige desktop-app functionaliteit

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain : Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid

ClickUp AI Notetaker: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor slechts $6/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Het is mijn to-do, notitie, projectmanagement en kalender app, alles in één. Het is heel rustgevend om te weten dat alles er is; niets glipt door de mazen van het net. Met het gekke bereik van de wereld om ons heen is het fijn om controle te hebben over dit kleine onderdeel.

Het is mijn to-do, notitie, projectmanagement en kalender app, alles in één. Het is heel rustgevend om te weten dat alles er is; niets glipt door de mazen van het net. Met het gekke bereik van de wereld om ons heen is het fijn om controle te hebben over dit kleine onderdeel.

2. Evernote (het beste voor het georganiseerd bijhouden van ideeën en Taken in verschillende projecten)

via Evernote

Houd je graag je aantekeningen georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk? Evernote is jouw tool! Het synchroniseert op verschillende apparaten, zodat je verder kunt gaan waar je gebleven was.

De krachtige zoekfunctie helpt je belangrijke informatie te vinden in tekst, afbeeldingen, PDF's en bijlagen, terwijl je met de Web Clipper webpagina's of fragmenten direct in je aantekeningen kunt opslaan.

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-ondersteuning bij het schrijven in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chatten, documenten en meer, terwijl u de context van uw hele werkruimte behoudt.

Evernote maakt het ook eenvoudiger om georganiseerd te blijven met stapels notitieblokken. Als je met een team werkt, kun je met Evernote eenvoudig samenwerken door meerdere mensen dezelfde aantekeningen te laten delen, bewerken en becommentariëren.

De beste functies van Evernote

Krijg moeiteloos toegang tot al je aantekeningen op je mobiel, desktop of web met naadloze synchronisatie

Zet afbeeldingen, audio of lange video's om in bewerkbare tekst voor snelle gegevensinvoer

Organiseer je aantekeningen met koppen, markeringen en lijsten voor meer duidelijkheid

Sneller door je aantekeningen scannen met AI-gestuurde zoekfunctie (nog in bèta) die context begrijpt voor intelligentere resultaten

Evernote beperkingen

Beperkte Markdown ondersteuning en geen grafische weergave voor het visualiseren van aantekeningen verbindingen

Gratis versie synchroniseert alleen op één apparaat

Evernote prijzen

Free Forever

Persoonlijk : $14. 99/maand per gebruiker

Professioneel : $17. 99/maand per gebruiker

Teams: $24. 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2 : 4. 4/5 (2.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (8.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Evernote?

Ik ben onlangs overgestapt van Simplenote naar Evernote en de ervaring is tot nu toe goed. Ik geef de voorkeur aan Notities/Taken/Kalender in één app.

Ik ben onlangs overgestapt van Simplenote naar Evernote en de ervaring is tot nu toe goed. Ik geef de voorkeur aan Notities/Taken/Kalender in één app.

💡Pro Tip: Ontdek Evernote alternatieven die je meer controle geven over je aantekeningen, taken en samenwerking - ideaal voor teams en soloprojecten!

3. Microsoft OneNote (het beste voor het organiseren van gedetailleerde multimedia aantekeningen met flexibele opmaak op verschillende apparaten)

via OneNote

Of het nu gaat om tekst, afbeeldingen of multimedia, met OneNote bepaal je zelf hoe je aantekeningen vorm krijgen. De integratie met Microsoft tools zoals Outlook en Teams maakt productiviteit eenvoudig.

Je kunt OneNote offline gebruiken om altijd en overal gedachten vast te leggen. Voor aantekeningen van vergaderingen of lezingen druk je op opnemen en sla je de audio direct op in je aantekeningen. Met de aanpasbare tags kun je moeiteloos taken en sleutelpunten bijhouden bij het organiseren van je aantekeningen.

Microsoft OneNote beste functies:

Maak meerdere notitieblokken en organiseer ze hiërarchisch voor een betere structuur

Gebruik OCR om moeiteloos tekst in afbeeldingen te zoeken

Werk in realtime samen via gedeelde notitieblokken voor naadloos teamwork

Sla webpagina's direct op in notitieblokken voor gemakkelijk onderzoek

Verhoog productiviteit met Copilot (Microsoft AI) om samenvattingen te genereren, concept content op te stellen en aantekeningen te organiseren

Microsoft OneNote limieten:

Gratis versie biedt slechts 5GB opslagruimte

Mist functies voor geavanceerd Taakbeheer

Microsoft OneNote prijzen

Free Forever

Microsoft 365 Personal : $9.99/maand per gebruiker

Microsoft 365 Family: $12. 99/maand per gebruiker

Microsoft OneNote beoordelingen en reviews

G2 : 4. 5/5 (1800+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (1700+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Microsoft OneNote?

Ik vind het geweldig hoe flexibel het is. Ik kan typen, schrijven met een stylus, audio opnemen en webpagina's opslaan in mijn aantekeningen. De structuur met notitieblokken, secties en pagina's houdt alles netjes.

Ik vind het geweldig hoe flexibel het is. Ik kan typen, schrijven met een stylus, audio opnemen en webpagina's opslaan in mijn aantekeningen. De structuur met notitieblokken, secties en pagina's houdt alles netjes.

💡Pro Tip: Apps voor het maken van aantekeningen met automatische spraakherkenning (ASR) leggen elk woord in realtime vast, zodat je je kunt concentreren op luisteren in plaats van op schrijven.

4. Notion (het beste voor het organiseren van taken, projectmanagement en samenwerking in teams)

via Notion

Als het gaat om het organiseren van je werk, onderscheidt Notion zich door zijn aanpasbare databases (denk aan tabellen en kalenders), allemaal ontworpen om in jouw werkstroom te passen.

Of je nu alleen werkt of met een team, met de realtime samenwerking en handige sjablonen bouw je moeiteloos een interne kennisbank op. Het werkt ook offline, zodat je ook zonder internetverbinding aan de slag kunt.

De beste functies van Notion

Centraliseer taken, projecten en gegevens in één hub

Gebruik AI voor schrijven, inzichten en datagestuurde beslissingen

Stroomlijn werkstromen met Kanban-borden, kalenders en tijdlijnen

Verhoog productiviteit met Notion AI voor brainstormen, opstellen en automatisering

Kickstart projecten met aanpasbare Notion sjablonen

Notion beperkingen

Aanpassingen kunnen een uitdaging zijn om te maken en te onderhouden na verloop van tijd

Zoekfunctie en navigatie missen mogelijk de verwachte nauwkeurigheid

Notion prijzen

Free Forever

Pluspunten : $10/maand per zetel

Business : $15/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2 : 4. 7/5 (5.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (2.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Notion?

Ik begon Notion te gebruiken voor mijn persoonlijke projecten, en toen was ik blij om te ontdekken dat mijn nieuwe team het ook gebruikte om alle informatie over onze clients en projecten op een wiki-manier op te slaan.

Ik begon Notion te gebruiken voor mijn persoonlijke projecten, en toen was ik blij om te ontdekken dat mijn nieuwe team het ook gebruikte om alle informatie over onze clients en projecten op een wiki-manier op te slaan.

5. Google Keep (het beste voor snelle aantekeningen, organiseren met labels en instelling van herinneringen op locatie)

via Google Keep

Google Keep onderscheidt zich door zijn eenvoud, waardoor het een goed gratis Notegpt-alternatief is voor het vastleggen en organiseren van gedachten onderweg. Je kunt aantekeningen maken, ze een kleurcode geven zodat je ze snel kunt terugvinden en labels toevoegen om ze gemakkelijk te kunnen sorteren.

Naadloze integratie met Google Werkruimte zorgt ervoor dat alles op alle apparaten gesynchroniseerd blijft.

Als je wilt samenwerken, hoef je maar op een tik te tikken om een deel van je aantekeningen te delen. Of je nu een herinnering op locatie instelt, een checklist maakt of een spraakmemo opneemt, Google Keep stroomlijnt je dagelijkse organisatie.

De beste functies van Google Keep

Direct aantekeningen transcriberen met ASR voor naadloze documentatie

Visueel organiseren met labels in kleur en gecategoriseerde aantekeningen

Op locatie gebaseerde herinneringen instellen om op de hoogte te blijven van boodschappen en afspraken

Maak gebruik van Gemini AI voor op maat gemaakte suggesties en bruikbare inzichten

Google Keep limieten

Mist geavanceerde opmaakopties voor platte tekst en complexe lay-outs

Mist robuuste functies voor het maken van aantekeningen en projectmanagement voor grootschalige taken

Google Keep prijzen

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Google Keep

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: 4. 7/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Google Keep?

De eenvoud en het gebruiksgemak zijn de beste onderdelen, het is geweldig voor snelle aantekeningen en herinneringen. Synchroniseert naadloos tussen apparaten.

De eenvoud en het gebruiksgemak zijn de beste onderdelen, het is geweldig voor snelle aantekeningen en herinneringen. Synchroniseert naadloos tussen apparaten.

🧠 Leuk weetje: Elke minuut wordt er meer dan 500 uur content geüpload naar YouTube, waardoor het een van de meest dynamische platforms is voor leren, entertainment en creativiteit.

6. Bear (het beste voor offline aantekeningen maken met uitgebreide ondersteuning voor Markdown en eenvoudig taggen)

via Beer

Bear ondersteunt Markdown en stelt je in staat om gemakkelijk je aantekeningen te formatteren en te structureren, wat met NoteGPT niet mogelijk is. Bear werkt offline, dus je kunt altijd en overal aantekeningen maken, terwijl NoteGPT afhankelijk is van het web voor zijn AI-gestuurde functies.

Perfect voor Apple gebruikers die liever eenvoudig en flexibel aantekeningen maken.

Draag beste functies

Leg ideeën vast met een gestroomlijnde, gebruiksvriendelijke interface

Organiseer naadloos met een robuust tagging systeem

Maak aantekeningen in PDF-, DOCX-, HTML- en TXT-bestanden en houd al je aantekeningen gecentraliseerd

Geniet van moeiteloze toegang met automatisch synchroniseren van gegevens op alle apparaten

Beperkingen dragen

Geen apps voor Android en Windows, waardoor compatibiliteit beperkt is

Geavanceerde formatteeropties zijn alleen beschikbaar via betaalde extensies

Biedt beperkte integraties met andere tools, wat de flexibiliteit beperkt

Lagere prijzen

Free Forever

Pro: $2. 99/maand

Bear beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Bear?

Kortom, als je op zoek bent naar een snelle, mooie editor met veel functies, dan is Bear zeker de moeite waard om te bekijken.

Kortom, als je op zoek bent naar een snelle, mooie editor met veel functies, dan is Bear zeker de moeite waard om te bekijken.

7. Simplenote (het beste voor eenvoudig, snel en platformonafhankelijk aantekeningen maken met moeiteloze synchronisatie)

via Simplenote

Met een gestroomlijnde interface zonder franje waarmee je snel ideeën kunt noteren, houdt Simplenote het maken van aantekeningen (zoals de naam al zegt) eenvoudig! Bovendien synchroniseert het in realtime met al je apparaten, zodat je aantekeningen altijd binnen handbereik zijn, waar je ook bent.

In tegenstelling tot NoteGPT biedt Simplenote functies zoals het gezamenlijk delen van aantekeningen, waarbij meerdere gebruikers tegelijkertijd een aantekening kunnen bewerken en becommentariëren.

Het is ook geoptimaliseerd voor het snel en eenvoudig aanmaken van aantekeningen zonder toeters en bellen, waarbij je je puur richt op content met sleutelideeën en zonder complexe formattering.

Simplenote beste functies

Synchroniseer aantekeningen in realtime op meerdere apparaten voor naadloze updates

Deel en werk moeiteloos samen door middel van aantekeningen en commentaar

Blijf gefocust met een schone, afleidingsvrije schrijfinterface

Navigeer moeiteloos met een snel, intuïtief en overzichtelijk ontwerp

Simplenote limieten

Beperkte opties voor opmaak

Mist geavanceerde tools voor projectmanagement

Simplenote prijzen

Free Forever

Premium: $10/jaar

Beoordelingen en recensies van Simplenote

G2: 4. 2/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Simplenote?

Verrassend genoeg heeft het een eenvoudige interface die ideaal is voor het snel vastleggen van mijn aantekeningen voor vergaderingen, dringende ideeën en to-dos; het geeft me toegang tot mijn aantekeningen vanaf elk apparaat en beheert direct de synchronisatie en back-up van mijn gegevens.

Verrassend genoeg heeft het een eenvoudige interface die ideaal is voor het snel vastleggen van mijn aantekeningen voor vergaderingen, dringende ideeën en to-dos; het geeft me toegang tot mijn aantekeningen vanaf elk apparaat en beheert direct de synchronisatie en back-up van mijn gegevens.

8. Zoho Notebook (het beste voor creatieve, multimediale aantekeningen met levendige ontwerpen)

via Zoho Notebook

Zoho Notebook is helder, leuk en zit boordevol handige functies, waardoor het maken van aantekeningen meer voelt als een creatieve ervaring. Dankzij de soepele synchronisatie tussen apparaten zijn je aantekeningen altijd toegankelijk. Je kunt zelfs audio aantekeningen opnemen, waardoor het perfect is voor denkers onderweg!

Met Smart Cards organiseer je aantekeningen in checklists, schetsen en koppelingen. Bovendien kun je direct in je aantekeningen krabbelen of tekenen.

Zoho Notebook beste functies

Clip tekst, afbeeldingen en artikelen direct in je aantekeningen met de webclipper

Beveilig je aantekeningen met Touch ID voor extra privacy

Personaliseer je notitieboeken met aangepaste omslagen voor een uniek tintje

Houd alles georganiseerd met kaarten met kleurcodering voor een visueel overzichtelijk systeem

Geef je aantekeningen een boost met Zia, de AI-assistent die slimmere inzichten biedt

Zoho Notebook limieten

Beperkte integraties met andere tools

Weergave opties kunnen een beetje beperkend zijn

Zoho Notebook prijzen

Free Forever

Zoho Notebook Personal: $14. 99/jaar

Zoho Notebook Pro: $1. 99/maand

Beoordelingen van Zoho Notebook klanten

G2 : 4. 4/5 (70+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoho Notebook?

Ik maak graag een momentopname van het ontwerp van een website of een creatieve marketingreclame en Zoho Notebook webclipper helpt me echt om alle momentopnamen te beheren en te ordenen op categorie en datum. Dit is echt belangrijk voor mij, want ik kan teruggrijpen naar de snapshot wanneer ik een idee nodig heb voor mijn marketingproduct.

Ik maak graag een momentopname van het ontwerp van een website of een creatieve marketingreclame en Zoho Notebook webclipper helpt me echt om alle momentopnamen te beheren en te ordenen op categorie en datum. Dit is echt belangrijk voor mij, want ik kan teruggrijpen naar de snapshot wanneer ik een idee nodig heb voor mijn marketingproduct.

9. Obsidian (het beste voor het bouwen van een web van ideeën en concepten)

via Obsi dian

Je aantekeningen zijn niet zomaar losse gedachten. Het zijn stukjes van een groter geheel. Obsidian helpt je om ze met elkaar te verbinden als een web, waardoor verspreide ideeën veranderen in een robuuste kennisbank. Met de grafische weergave kunt u relaties tussen aantekeningen visualiseren, terwijl backlinks en bi-directionele koppelingen navigatie moeiteloos maken.

Obsidian kan volledig offline werken en houdt je gegevens privé en onder jouw controle. Het ondersteunt Markdown voor schone, draagbare aantekeningen en biedt plugins, thema's en aangepaste scripts om je installatie aan te passen. Voor het synchroniseren tussen apparaten is echter een betaalde add-on nodig.

Obsidian beste functies

Organiseer je aantekeningen in een gekoppelde kennis hub met bi-directionele koppelingen

Pas je werkruimte aan met een breed bereik aan plugins en thema's

Maak gebruik van AI-hulp voor slimmere inzichten en suggesties

Visualiseer en structureer ideeën moeiteloos met de gratis Canvas plugin van Obsidian

Obsidiaan beperkingen

De steile leercurve kan het bouwen van de ideale structuur tijdrovend maken

De eenvoud van Markdown is misschien niet voldoende voor gebruikers die op zoek zijn naar geavanceerde ontwerpopties

Obsidian prijzen

Free Forever

Commercieel gebruik: $50/jaar per gebruiker

Add-ons

Synchroniseer functie : $4/maand per gebruiker

Publiceer functie: $8/maand per gebruiker

Obsidian beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 8/5 (30+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Obsidian?

Gemakkelijk te gebruiken voor het maken en bewerken van aantekeningen. Het was handig bij het importeren en lezen van Markdown aantekeningen die ik had geëxporteerd van Mac Notes.

Gemakkelijk te gebruiken voor het maken en bewerken van aantekeningen. Het was handig bij het importeren en lezen van Markdown aantekeningen die ik had geëxporteerd van Mac Notes.

10. Roam Research (het beste voor het organiseren van samenhangende ideeën en complexe onderzoekstaken)

via Roam Onderzoek

Ooit het gevoel gehad dat je onderzoeksideeën overal verspreid zijn? Roam Research transformeert verspreide gedachten in een verbonden web, waarbij relaties tussen aantekeningen worden onthuld op een manier die natuurlijk aanvoelt. Ideaal voor onderzoekers, schrijvers en teams die complexe projecten aanpakken.

Met zijn niet-lineaire werkruimte weerspiegelt Roam hoe je hersenen informatie verwerken. Bovendien zijn exporteren en back-ups maken naadloos - kies uit Markdown, JSON of EDN formats om je kennis draagbaar te houden.

Roam Research beste functies

Verbind ideeën moeiteloos met bi-directionele verbindingen en tags

Verwijs blokken tekst door projecten heen zonder werk te dupliceren

Visualiseer je kennis met een interactieve grafiek die groeit terwijl je denkt

Onderzoek limieten

Er is geen gratis abonnement beschikbaar, waardoor het minder toegankelijk is voor persoonlijk gebruik

Beperkte opties voor aangepaste opmaak

Roam Onderzoek prijzen

Pro : $15/maand per gebruiker

Believer: $500/ per gebruiker (voor vijf jaar)

Roam Research beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Roam Research?

Roam heeft echt mijn manier van denken veranderd over het organiseren van mijn verspreide gedachten in een grafiekdatabase. De gebruikersinterface is relatief schoon en het schrijven van individuele aantekeningen is vrij eenvoudig.

Roam heeft echt mijn manier van denken veranderd over het organiseren van mijn verspreide gedachten in een grafiekdatabase. De gebruikersinterface is relatief schoon en het schrijven van individuele aantekeningen is vrij eenvoudig.

ClickUp AI voor schrijven, aantekeningen maken en documentbeheer op één plek

"De geest is er om ideeën te hebben, niet om ze vast te houden. "

Dit citaat van David Allen vat perfect samen waarom we vertrouwen op onze aantekeningen - om onze geest vrij te maken voor creativiteit en het oplossen van problemen. Goede aantekeningen moeten meer doen dan alleen gedachten vastleggen - ze moeten je helpen ze te organiseren, verfijnen en er naar te handelen.

Hoewel tools als Simplenote en Roam Research uitblinken op specifieke gebieden, missen ze vaak het volledige plaatje.

Dat is waar ClickUp opvalt. Heb je een plek nodig om aantekeningen te maken? Klaar. Wil je AI om je ideeën te verfijnen? Makkelijk. Op zoek naar een manier om alles georganiseerd te houden zonder rommel? U hebt het. Van snelle aantekeningen tot diepgaande documentatie, ClickUp brengt het allemaal samen in één krachtige werkruimte.

Waarom jongleren met meerdere tools als je alles op één plek kunt hebben? Meld je vandaag nog aan voor ClickUp en ontdek het verschil.