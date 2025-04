DeepSeek AI vs ChatGPT: Welk AI-model is het beste voor uw behoeften?

AI-chatbots zijn overal. En ze zijn op veel manieren een onmisbaar onderdeel van onze werkstroom geworden. Of het nu gaat om het debuggen van code, het genereren van content, het analyseren van enorme hoeveelheden gegevens of het automatiseren van repetitieve taken, AI heeft zichzelf naadloos verweven in de manier waarop we werken.

ChatGPT domineert deze ruimte nu al een paar jaar als de go-to AI-assistent. Het heeft echter een nieuwe concurrent - DeepSeek AI R1.

Nu is de vraag, DeepSeek of ChatGPT? Welke is het meest geschikt voor jouw behoeften?

Om een winnaar te kiezen in deze AI-race, zullen we hun sterke en zwakke punten en prestaties in de praktijk uitsplitsen, zodat je de AI kunt kiezen die het beste werkt voor jou.

Wat is DeepSeek AI?

DeepSeek AI is een open-source groot taalmodel (LLM) ontwikkeld als open-source alternatief voor ChatGPT.

Het blinkt uit in content aanmaken, code genereren, onderzoek en geavanceerd redeneren en kan alles aan, van eenvoudige query's tot het oplossen van complexe problemen.

DeepSeek AI is toegankelijk via zowel mobiele apparaten als het web en biedt aanpasbare API-oplossingen die kunnen worden aangepast aan specifieke behoeften.

Omdat het een open-source model is, heb je volledige controle over de inzet en aanpassing van het platform.

Wist u dat? Binnen een week na de release werd DeepSeek-R1 de meest gedownloade gratis app in de VS.

DeepSeek AI functies

DeepSeek AI heeft zichzelf snel gepositioneerd als een sterke concurrent voor enkele van de beste AI-tools - zozeer zelfs dat veel actieve AI-gebruikers het overwegen als vervanging voor ChatGPT. Laten we eens kijken naar de functies waarmee DeepSeek AI zich onderscheidt.

Functie #1: MoE-architectuur

DeepSeek AI gebruikt een Mixture-of-Experts (MoE) model om antwoorden op query's van gebruikers te genereren.

Dit betekent dat in plaats van één gigantisch neuraal netwerk te gebruiken voor alles, het taken verdeelt over gespecialiseerde 'expert'-modellen die zich richten op verschillende problemen.

MoE is alsof je een team van specialisten hebt voor elke Taak categorie in plaats van één persoon die al het werk doet. Hierdoor kan DeepSeek AI efficiënter werken met minder middelen en gebruikers de meest nauwkeurige antwoorden geven.

Functie #2: Open-source model

DeepSeek gebruikt een volledig open-source AI-model. Iedereen kan DeepSeek-R1 gratis downloaden en lokaal uitvoeren, en heeft onbeperkte toegang tot de architectuur en trainingsgegevens.

Met DeepSeek kunnen ontwikkelaars en bedrijven AI op hun systemen aanpassen, optimaliseren en implementeren zonder afhankelijk te zijn van providers van derden.

Functie #3: Redeneren op basis van gedachtekronkels

via DeepSeek AI

DeepSeek AI gebruikt versterkend leren (RL) en logica om query's van gebruikers te beantwoorden. Het volgt een stap-voor-stap redeneringsproces om complexe problemen logisch op te lossen in plaats van te vertrouwen op patronen voor snelle antwoorden.

Deze verbeterde redenering maakt Deepseek zeer effectief voor wiskunde, code en analytische taken, waarbij nauwkeurigheid en gestructureerde uitleg belangrijk zijn.

Functie #4: Geavanceerde tekstverwerking

De tekstverwerking van DeepSeek is gebaseerd op domeingericht aanpassingsvermogen. Het haalt informatie uit dichte, onderzoeksintensieve en met jargon gevulde teksten met hoge precisie en nauwkeurigheid, waardoor het beter presteert dan standaard AI-chatbots.

De meerlagige contextvensters kunnen verbindingen bijhouden tussen verschillende blokken tekst in lange documenten, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor academisch onderzoek, juridische documenten en technische rapporten.

DeepSeek AI prijzen

De prijzen van DeepSeek werken volgens een pay-as-you-go model, wat betekent dat u alleen betaalt voor wat u gebruikt. In plaats van een vast abonnement is de prijs gebaseerd op het aantal verwerkte tokens.

Gratis abonnement: Free forever

DeepSeek AI Chat: DeepSeek AI Chat rekent $0,07 als het antwoord wordt opgehaald uit de cache (cache hit), $0,27 als het antwoord opnieuw moet worden verwerkt (cache miss), en $1,10 voor de uitvoer

DeepSeek AI Reasoner: Dit abonnement kost $ 0,14 voor cache-hits, $ 0,55 voor cache-misses en $ 2,19 voor uitvoer

Aantekening: Deze prijzen worden berekend per 1 miljoen verwerkte tokens*

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een AI-chatbot die natuurlijke taalverwerking (NLP) gebruikt om gebruikers te betrekken bij mensachtige gesprekken.

Het platform wordt momenteel aangedreven door het GPT-4o grote taalmodel (LLM), dat verbeterde mogelijkheden biedt om context te begrijpen, interacties uit het verleden te onthouden en gedetailleerde antwoorden te genereren.

Van klantenservice tot het oplossen van technische problemen en het aanmaken van content, de veelzijdigheid van ChatGPT kan bijna alles aan. Het is een hoeksteen geworden voor AI-gedreven innovatie in moderne bedrijven en helpt bedrijven en ontwikkelaars om eenvoudig AI-gedreven tools te bouwen en te implementeren.

🔎Wist je dat? ChatGPT werd in november 2022 gelanceerd door OpenAI en werd de snelst groeiende softwaretoepassing voor consumenten in de geschiedenis, met meer dan 100 miljoen gebruikers in twee maanden.

ChatGPT-functies

ChatGPT is een AI-assistent die uitgebreid wordt gebruikt door een aantal professionals. Hier zijn enkele van zijn opvallende functies:

Functie #1: Op transformator gebaseerde architectuur

ChatGPT van OpenAI is gebouwd op een transformator-gebaseerde architectuur. In plaats van geselecteerde neurale paden te activeren, gebruikt het zijn volledige kennisbank (1,8 biljoen parameters) om de query van een gebruiker coherenter te beantwoorden.

ChatGPT gebruikt een zelfaandachtsmechanisme om de relaties tussen woorden te begrijpen, waardoor het zeer effectief is in het afhandelen van lange discussies, het opvolgen van complexe instructies en het nauwkeurig genereren van mensachtige tekst.

Functie #2: Aangepaste GPT's

ChatGPT stelt gebruikers in staat om zogenaamde aangepaste GPT's te bouwen. Je kunt deze op maat gemaakte versies van ChatGPT gebruiken om te helpen bij specifieke Taken.

Met aangepaste GPT's kun je de reacties van de bot verfijnen, specifieke kennis integreren en bepaalde Taken automatiseren zonder code.

U kunt een aangepaste GPT maken die is aangepast aan het bedrijfsbeleid om interne query's af te handelen en er een inzetten die is aangepast aan uw unieke schrijfstijl voor hulp bij content. Of je kunt zelfs een GPT instellen om code te debuggen met behulp van een specifiek framework. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Aangepaste GPT's werken onafhankelijk van het geheugen dat ChatGPT gebruikt bij standaardinteracties. Elke aangepaste GPT kan zijn eigen instructies en referentiebestanden hebben, maar onthoudt standaard geen interacties uit het verleden.

Functie #3: Multimodale mogelijkheden

ChatGPT is niet beperkt tot reacties op tekst. Dankzij de multimodale mogelijkheden kan het programma tekst, afbeeldingen en zelfs audio content verwerken en genereren.

Dit betekent dat je afbeeldingen, schermafbeeldingen of audioclips kunt uploaden en dat ChatGPT informatie kan extraheren, objecten kan identificeren, gesproken woorden kan transcriberen en uitleg of samenvattingen kan geven op basis van de content.

Functie #4: Gespreksgeheugen

ChatGPT kan voorkeuren van gebruikers, eerdere discussies en lopende Taken in meerdere interacties onthouden. In tegenstelling tot AI-modellen die na elke sessie opnieuw worden ingesteld, kan ChatGPT details in de loop van de tijd herinneren, waardoor het ideaal is voor langetermijnprojecten, gepersonaliseerde workflows en automatisering van projecten.

Betaalde gebruikers kunnen het geheugen van ChatGPT trainen om specifieke informatie te onthouden, zoals projectdetails, schrijfstijl of gebruikersspecifieke instructies. Dus in plaats van elke keer gedetailleerde instructies te geven, kunnen bedrijven taken naadloos voortzetten, consistentie behouden en repetitieve workflows automatiseren.

ChatGPT prijzen

ChatGPT biedt een gratis abonnement, maar mensen die het consistent en vaak gebruiken kunnen meer profiteren van het betaalde abonnement.

Free Forever

Pluspunten: $20 per maand

Pro: $200 per maand

Teams : $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

DeepSeek AI vs. ChatGPT: Vergelijking van functies

Zowel DeepSeek AI als ChatGPT hebben verschillende sterke punten.

ChatGPT is een gevestigde en betrouwbare AI-tool die uitblinkt in gespreksinteracties, terwijl DeepSeek AI zeer kostenefficiënt is en geoptimaliseerd voor technische Taken en logisch redeneren.

Hier lees je hoe beide AI-modellen van elkaar verschillen:

Functies DeepSeek ChatGPT Prestaties Superieure prestaties voor gestructureerde Taken Consistente prestaties over een breder bereik van onderwerpen Gebruiksgevallen Technische taken, onderzoek, gestructureerde gegevensanalyse Creatief schrijven, brainstormen en algemene AI Taken Gebruikersinterface Gericht op ontwikkelaars Intuïtief en gemakkelijk te volgen Downtime Frequente server uitval Consistente serveruitvoer Opleidingskosten 5 miljoen dollar 100 miljoen dollar Aangepast Maakt geavanceerde aanpassingen en fine-tuning mogelijk Afhankelijk van de gegevensupdates van Open AI Gegevensanalyse Ondersteunt alleen tekst Multimodale extractie van informatie uit tekst, afbeeldingen en audio

Laten we nu de sleutel verschillen in detail bespreken.

Functie #1: Content aanmaken

Zowel DeepSeek AI als ChatGPT zijn spraakgestuurde AI-modellen die in staat zijn om op mensen lijkende content te produceren voor hun publiek. Wanneer hun mogelijkheden om content te genereren nauwkeurig worden getest, blinkt elk model echter uit in verschillende aspecten, waarbij wordt ingespeeld op verschillende gebruikssituaties en schrijfstijlen.

DeepSeek

DeepSeek AI doet technisch schrijven beter dan ChatGPT. Het produceert op feiten gebaseerde, gestructureerde content waarbij de nadruk ligt op diepgaande uitleg in plaats van op werkstroom.

Dit betekent niet dat het creatief schrijven mist. Het is gewoon beter geschikt voor formele documenten, technische uitleg en onderzoekssamenvattingen die contextuele, goed georganiseerde en precieze informatie zonder poeha vereisen.

We vroegen DeepSeek AI om de werkingsprincipes van LiDAR-technologie in autonome voertuigen uit te leggen. Het antwoord was kort en bondig, maar gaf een duidelijke en gestructureerde uitsplitsing van het concept, waardoor het ongelooflijk eenvoudig te begrijpen was.

ChatGPT

ChatGPT, aan de andere kant, heeft een voorsprong in creatief en technisch schrijven met een focus op het houden van gesprekken en het boeien.

Van het brainstormen over creatieve ideeën tot het ontwikkelen van blogteksten, social media teksten, e-mails en alles daartussenin, de kracht van ChatGPT ligt in het vloeiend vertellen van verhalen, het genereren van ideeën en het produceren van content met een natuurlijke, menselijke werkstroom.

Dit wil niet zeggen dat ChatGPT geen technische content kan schrijven. In tegenstelling tot DeepSeek AI, dat zich richt op nauwkeurigheid en precisie, richt ChatGPT zich op het vereenvoudigen van complexe technische ideeën met analogieën, voorbeelden en gegevenspunten om ze verteerbaar te maken voor niet-technische gebruikers.

Om de brainstormcapaciteiten te testen, vroegen we ChatGPT om quantum computing uit te leggen aan een 10-jarig kind. Zoals je kunt zien, wordt het complexe onderwerp afgebroken zodat het gemakkelijk te begrijpen is. Het mist echter het merk in termen van nauwkeurigheid op specifieke gegevenspunten.

🏆Winnaar: ChatGPT onderscheidt zich door zijn creatieve, conversationele schrijfwijze. Als je echter op zoek bent naar iets voor technische documentatie en onderzoekssamenvattingen, dan is DeepSeek beter.

Functie #2: Wiskundige en coderingsmogelijkheden

Beide AI-modellen, DeepSeek en ChatGPT, hebben indrukwekkende mogelijkheden die helpen bij wiskunde en codering. Laten we ze vergelijken.

DeepSeek

DeepSeek AI excelt in het uitvoeren van technische Taken, of het nu gaat om geavanceerde wiskundige problemen, statistische berekeningen, ontwikkeling van code of zelfs het debuggen van complexe codes.

Het scoorde 97. 3% op de MATH-500 benchmark en heeft een hoge percentiel ranking in Codeforces uitdagingen, waarbij het beter presteert dan ChatGPT en Google's Gemini.

DeepSeek AI geeft de voorkeur aan directe antwoorden boven stapsgewijze uitleg. Het is gebouwd voor programmeurs, technici en onderzoekers die snelle, nauwkeurige resultaten nodig hebben zonder lange uitleg.

ChatGPT

ChatGPT presteert ook uitzonderlijk goed op het gebied van wiskundig redeneren en codeontwikkeling. Het genereert niet alleen antwoorden op je wiskundige query's, maar loopt met je mee door de redenering en legt alle hoofdpunten op een vereenvoudigde manier uit.

ChatGPT biedt bovendien uitgebreide hulp bij code, stelt verbeteringen voor en helpt bij het opsporen van fouten. Het is perfect voor studenten, ontwikkelaars en professionals, vooral voor degenen die net beginnen met coderen of gevorderde wiskunde en gestructureerde, stap-voor-stap begeleiding nodig hebben.

🏆Winnaar: Hoewel beide tools helpen met wiskunde en code, wint DeepSeek vanwege de precisie en het vermogen om complexe algoritmen snel te verwerken.

Functie #3: Datavisualisatie en analytische mogelijkheden

Laten we eens kijken hoe DeepSeek AI en ChatGPT helpen bij gegevensanalyse.

DeepSeek

DeepSeek AI blinkt uit in het ophalen en doorzoeken van gegevens. Het verwerkt grote datasets efficiënt en genereert gestructureerde output zonder aan nauwkeurigheid in te boeten.

Het kan echter geen informatie uit afbeeldingen halen of spraakgestuurd zoeken ondersteunen. Het beschikt ook niet over ingebouwde visualisatietools, dus het kan geen tabellen, grafieken of grafieken maken die essentieel zijn voor gegevensanalyse, rapportage en trendvisualisatie.

ChatGPT

In tegenstelling tot DeepSeek ondersteunt ChatGPT beeldanalyse en tekstextractie uit schermafbeeldingen, waardoor gebruikers visuele gegevens rechtstreeks kunnen verwerken. Dit maakt het handig voor het scannen van documenten, het extraheren van tabellen en het analyseren van grafische content zonder tools van derden nodig te hebben.

🏆Winnaar: ChatGPT wint in deze ronde. Dankzij de multimodale mogelijkheden kan het informatie uit tekst, afbeeldingen en zelfs grafieken halen en interpreteren, terwijl DeepSeek alleen informatie uit tekst kan halen.

Functie #4: Privacy, ethische overwegingen en censuur

Privacy, ethiek en censuur zijn sleutel factoren bij het kiezen van een AI-tool. ChatGPT is betrouwbaarder vanwege zijn standaardbeleid voor gegevensbescherming.

DeepSeek

DeepSeek AI slaat gebruikersgegevens op beveiligde servers in China op, maar het beleid voor gegevensgebruik blijft onduidelijk. Dit gebrek aan transparantie is zorgwekkend voor bedrijven die gevoelige informatie verwerken, omdat het onzeker is hoe gebruikersgegevens worden verwerkt of bewaard.

Bovendien dwingt DeepSeek AI strikte censuur af op politiek gevoelige onderwerpen, met name geopolitiek en historische gebeurtenissen.

ChatGPT

ChatGPT volgt echter de Westerse normen voor gegevensbescherming en voldoet aan de GDPR- en CCPA-normen. Het biedt meer transparantie in de verwerking van gegevens, waardoor het een veiligere keuze is voor bedrijven die gevoelige informatie beheren. Enterprise klanten hebben ook meer controle over hun privacy door af te zien van het bijhouden van gegevens.

Hoewel OpenAI content moderatie en veiligheidsfilters toepast, elimineren deze maatregelen vooroordelen niet volledig. Men moet handmatig biascontroles uitvoeren om eerlijke en evenwichtige uitvoer te garanderen in gevoelige toepassingen.

We stelden ChatGPT dezelfde vraag over mensenrechten die we DeepSeek stelden, maar in plaats van het antwoord te blokkeren, gaf het een gedetailleerd, genuanceerd antwoord, waarin de complexiteit werd erkend.

🏆Winnaar: ChatGPT wint omdat het voldoet aan de GDPR- en CCPA-normen, waardoor het beter is voor gegevensbescherming en transparantie.

DeepSeek AI vs. ChatGPT op Reddit

We zijn naar Reddit gegaan om te kijken waar mensen staan in het DeepSeek AI vs ChatGPT debat. Als je DeepSeek AI vs. ChatGPT zoekt op Reddit, zijn veel gebruikers het erover eens dat DeepSeek AI efficiënter (en goedkoper) is voor code en wiskundige query's.

Een gebruiker van Reddit zei:

Twee dingen die GPT voortdurend fout doet zijn 'arrays' en 'if else'-statements. Hoe vaak ik GPT ook corrigeer, hij onthoudt de correctie niet. DeepSeek AI en Copilot, die gratis zijn, krijgen de eerste kans. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het 17X goedkoper is dan GPT 4o

Een andere gebruiker van Reddit zei:

Mensen begrijpen niet dat het net zo goed is als O1, maar 1/50e van de kosten. Je kunt het de hele dag gebruiken en evenveel geld uitgeven als met O1

Nog een gebruiker van Reddit zei dit in het voordeel van DeepSeek AI:

R1 steekt absoluut boven o1 uit wat betreft de weergave van het denkproces. OpenAI heeft deze functie voor ons afgeschermd, dus ik vind het leuk dat R1 elke stap laat zien die het heeft genomen om tot dat antwoord te komen.

Andere gebruikers van Reddit tonen aan dat ChatGPT meer geschikt is voor taken waarbij gesprekken en gedetailleerde antwoorden nodig zijn:

ChatGPT blinkt uit in het begrijpen van contextuele nuances en het genereren van mensachtige reacties, waardoor het zeer geschikt is voor verschillende Taken. - Reddit beoordeling

o1 of ChatGPT modellen zijn beter in het begrijpen van afbeeldingen in het algemeen, DeepSeek doet denk ik alleen wat tekst extractie maar heeft problemen met het begrijpen wat er aan de hand is met tekst als het een diagram of iets dergelijks is. - Reddit beoordeling

ChatGPT lijkt het beste voor het stellen van vragen over onderwerpen. DeepSeek lijkt over veel onderwerpen niets te weten en hallucineert. - Reddit beoordeling

Maak kennis met ClickUp - het beste alternatief voor DeepSeek AI vs. ChatGPT

AI-zoekmachines zoals ChatGPT en DeepSeek AI zijn geweldig voor het genereren van content, het samenvatten van tekst, het helpen met code en zelfs het ondersteunen van onderzoek. Maar daar houdt hun werk op.

Ze houden je voortgang niet bij, slaan geen discussies op en helpen je team niet op één lijn te blijven. Ze herinneren zich niet de aantekeningen van de vergadering van vorige week, de deadline die je hebt verzet of de taak die nog op goedkeuring wacht. Zodra het chatten stopt, stopt ook hun geheugen.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken: de ultieme hub voor productiviteit op basis van AI. Het combineert AI met gestructureerde werkstromen, realtime samenwerking en naadloze organisatie zodat u slimmer kunt werken.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain is meer dan alleen AI. Het begrijpt uw werkstromen, houdt informatie bij en haalt relevante inzichten uit uw werkruimte, of het nu gaat om de tijdlijn van een project, een discussie uit het verleden of een specifiek bestand.

In plaats van tussen meerdere tools te moeten schakelen om verspreide informatie te zoeken, biedt ClickUp Brain u alles wat u nodig hebt op één plek. Het verbindt bedrijfsdocumentatie, taken, mensen en kennis naadloos met AI, zodat je overal aan kunt werken vanuit één uniforme werkruimte.

Stel een uitgebreid en relevant bedrijfsbeleid op met ClickUp Brain

En dat is nog niet alles. ClickUp Brain fungeert echt als uw productiviteitsassistent en neemt u steeds terugkerende taken uit handen, zoals het delen van projectupdates, het wijzigen van de status van taken en andere alledaagse maar belangrijke taken die het werk in beweging houden. Zo kunt u zich concentreren op projecten met een grote impact zonder dat het drukke werk u afremt.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je wekelijks een projectupdate naar je team moet sturen. In plaats van deze handmatig op te stellen, kan ClickUp Brain de voortgang van uw project analyseren, de sleutelpunten eruit halen en binnen enkele seconden een duidelijke, professionele update genereren.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Verbonden zoeken

Hoe vaak ben je niet uren bezig geweest met het zoeken naar een bestand, een oude discussie of een cruciale projectupdate, terwijl je heen en weer springt tussen e-mails, Slack, Google Drive en eindeloze tabbladen, om je vervolgens te realiseren dat je de helft van je dag hebt verspild?

Gefragmenteerde werkstromen schaden de productiviteit. Volgens een onderzoek van Harvard Business Review schakelen werknemers 1200 keer per dag tussen apps, wat leidt tot wat de 'toggle tax' wordt genoemd. Dit kost bedrijven 9% van de jaarlijkse werktijd van hun werknemers.

Dat is wat ClickUp's Connected Search helpt elimineren. Het centraliseert uw gegevens en maakt alles gemakkelijk doorzoekbaar en toegankelijk. In plaats van handmatig door meerdere tools te zoeken, kunt u direct precies vinden wat u nodig hebt.

Gefragmenteerde werkstromen oplossen met ClickUp's Connected Search

Bovendien wordt elke wijziging binnen ClickUp en geïntegreerde apps van derden automatisch bijgewerkt, zodat u altijd over de nieuwste informatie beschikt.

Pro Tip: Gebruik ingebouwde filters om je zoekresultaten te sorteren op Taken, Documenten of Commentaar. Vermeld specifieke trefwoordcombinaties, bijv. "aantekeningen vergadering" + "Q4" om snelle en nauwkeurige resultaten te krijgen

ClickUp's One Up #3: ClickUp Kennisbeheer

Centraliseer de kennis van uw bedrijf met ClickUp Kennisbeheer

De kennis van uw bedrijf is zo waardevol als de toegankelijkheid ervan. Als belangrijke informatie verstopt zit in e-mails, verloren raakt in verouderde documenten of verspreid is over meerdere tools, dan is het zo goed als vergeten.

ClickUp Knowledge Management bewaart alle informatie van uw bedrijf in één gecentraliseerde, gestructureerde en doorzoekbare hub.

Of het nu gaat om interne documentatie, SOP's, beleidsregels of wiki's, je team krijgt eenvoudig toegang tot actuele informatie met kennisbeheertools.

Verander elk document onmiddellijk in een wiki : Verander : Verander ClickUp Docs in een interactieve kennisbank met kant-en-klare sjablonen, rijke opmaak en realtime samenwerking ✅

Samenwerken en informatie up-to-date houden : Teamleden kunnen kennis in realtime bewerken, becommentariëren en delen ✅

Creëer een verbonden netwerk met backlinking : Koppel eenvoudig gerelateerde documenten, beleidsregels en bronnen om een volledig onderling verbonden kennis hub te bouwen zodat geen enkele informatie geïsoleerd blijft ✅

Naadloze integratie : Breng spreadsheets, documenten en aantekeningen uit andere tools in om kennis te consolideren zonder het werk uit het verleden uit het oog te verliezen ✅

Kennisbasesjablonen: Voorgebouwde sjablonen voor kennisbank om het delen en ophalen van kennis te stroomlijnen ✅

📮ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen berichten stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als u alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar zou hebben? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde behoort het wisselen van context tot het verleden. Stel de vraag gewoon vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie op uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

Maak van AI meer dan alleen antwoorden: verbeter uw werkstroom met ClickUp AI

Aangezien DeepSeek AI en ChatGPT zich blijven ontwikkelen en met elkaar blijven concurreren, is de AI-ruimte ingesteld op grote vooruitgang. Maar uiteindelijk blijven beide standalone tools gericht op het genereren van antwoorden, niet op het beheren van werkstromen.

Met ClickUp AI krijgt u niet alleen een AI-tool voor het beantwoorden van query's, maar ook een gecentraliseerde hub die informatie uit documenten, taken, de kennisbank en gesprekken met elkaar verbindt, workflows automatiseert en verspreide informatie omzet in bruikbare inzichten.

Meld je gratis aan bij ClickUp.