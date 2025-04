10 Gratis sjablonen voor adviesvoorstellen om clients te winnen en deals te sluiten

Wist je dat 70% van de consultants minder dan 60% van hun voorstellen binnenhaalt? Betekent dit dat het probleem in hun aanpak ligt? Niet echt.

Stel dat je consultingdiensten uitzonderlijk zijn. Je hebt zelfs een solide projectscope ontwikkeld, waarbij elk proces en elke deliverable is afgestemd op de behoeften van de client. Toch kun je de deal niet sluiten als je voorstel er niet in slaagt om de waarde ervan effectief over te brengen.

Dit is waar sjablonen voor adviesvoorstellen hun nut bewijzen. Door een duidelijke structuur te bieden, helpen ze je om je waarde over te brengen en je expertise aan te tonen, waardoor het voor potentiële clients gemakkelijker wordt om te zien waarom jij de juiste persoon bent.

Hier zijn 10 winnende sjablonen voor consultingvoorstellen waarmee je clients voor je consultingbedrijf kunt werven.

Wat zijn sjablonen voor adviesvoorstellen?

Een sjabloon voor een consultancyvoorstel is een kant-en-klaar document dat gecertificeerde consultants helpt bij het structureren van voorstellen voor clients.

Het belangrijkste doel van dit document is om een kader te bieden voor een effectief consultancyvoorstel.

Daarom is het opgedeeld in verschillende secties, die elk aspecten van de consulting service belichten, zoals project scope, tijd, proces, deliverables, voorwaarden en condities, prijzen, etc.

Deze sjablonen helpen de consultant en de client bij het afronden van een projectaanpak en het afspreken van de reikwijdte, verwachtingen en resultaten.

🔎 Wist je dat? In de jaren 1980 kreeg McKinsey de opdracht van AT&T om het totale aantal gebruikers van mobiele telefoons tegen het jaar 2000 te voorspellen. Het bedrijf concludeerde dat er in het gunstigste geval 900.000 gebruikers zouden zijn. Het bleek echter een enorme misrekening te zijn. In 2000 waren er meer dan 109 miljoen gebruikers van mobiele telefoons! Dus, de volgende keer dat je een consultingblunder maakt, weet dan dat het zelfs de beste bedrijven overkomt!

Wat maakt een sjabloon voor een goed adviesvoorstel?

Het kenmerk van een goed sjabloon voor een consultancyvoorstel is duidelijk: het helpt consultants om hun diensten effectief aan nieuwe clients aan te bieden.

Als je dit ook wilt doen, zijn hier een paar specifieke functies die je moet zoeken in een steekproef sjabloon voor een consultancy voorstel:

Duidelijke structuur: Ga voor een sjabloon dat goed gestructureerd en gemakkelijk te begrijpen is. Zoek naar elementen zoals een inhoudsopgave, secties, subsecties, enz. om de leesbaarheid voor uw teamleden en clients te verbeteren ✅️

Professioneel format: Kies een sjabloon met een heldere visuele aantrekkingskracht en beknopte taal. Dit zal je helpen om je waarde over te brengen - vooral aan nieuwe clients - met professionalisme ✅️

Alomvattendheid: Kies een sjabloon waarin elk aspect van de scope van een project uitgebreid aan bod komt. Bijvoorbeeld prijsstelling, betalingsvoorwaarden, tijd, te leveren prestaties, voorwaarden, enz. ✅️

Klantgerichte aanpak: Zoek naar een sjabloon dat de uitdagingen van de client goed weergeeft. Dit helpt u bij het schrijven van een helder projectvoorstel met duidelijk gedefinieerde processen, doelstellingen en resultaten ✅️

Aanpasbaarheid: Kies een sjabloon waarmee u de content kunt aanpassen voor nieuwe clients. Op deze manier kunt u elk voorstel aanpassen aan de behoeften en uitdagingen van de client, waardoor uw kansen om de deal te sluiten toenemen ✅️

➡️ Lees meer: Beste sjablonen voor zakelijke voorstellen

10 sjablonen voor adviesvoorstellen

Je zoektocht naar effectieve sjablonen voor consultancyvoorstellen eindigt hier. Bekijk deze 10 sjablonen voor sjablonen voor consultancyvoorstellen die op maat gemaakt zijn voor consultants en adviesbureaus die gericht zijn op groei:

1. ClickUp Consulting Agreement Template

Ontvang gratis sjabloon Creëer uitgebreid gedetailleerde, juridisch bindende consultancyovereenkomsten met de sjabloon voor consultingovereenkomsten ClickUp

Een consultancyovereenkomst is een essentieel zakelijk document dat de verwachtingen, voorwaarden en andere juridische aspecten van een project schetst. Met het nieuwe sjabloon voor consultingovereenkomsten van ClickUp hoeft u deze niet meer helemaal opnieuw op te stellen.

Dit sjabloon is uitgebreid maar toch compact. Met deze hulp kun je dus een samenvatting maken van elk voorstel voor een client. Het behandelt cruciale details van het project, zoals de uitdagingen van de client, de voorgestelde oplossing, de deliverables, de uitvoeringstermijn, de betalingsvoorwaarden, de volgende stappen, enz. zodat geen enkel belangrijk detail over het hoofd wordt gezien.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Moedig transparantie en naleving aan terwijl u en uw potentiële client op één lijn blijven met de reikwijdte van het project

Definieer de opdrachtvoorwaarden duidelijk, inclusief reikwijdte, te leveren prestaties en tijdlijnen

Gemakkelijk aan te passen aan verschillende soorten adviesdiensten en industrieën

Stroomlijn goedkeuringen door alles op één plek te bewaren voor snelle ondertekening

Ideaal voor: Onafhankelijke consultants en adviesbureaus die hun client engagements willen formaliseren.

📚 Lees ook: Hoe je een Consulting Business kunt uitbreiden

2. ClickUp Voorbeeldsjabloon voor een Business Contract

Ontvang gratis sjabloon Maak en beheer verschillende soorten zakelijke contracten met de ClickUp Business Contract Sample Template

Net als de vorige sjabloon, verlicht de ClickUp Business Contract Sample Template uw taak om juridisch afdwingbare contracten op te stellen. Maar dat is niet alles. Deze sjabloon bevat ook functies voor het bijhouden van de voortgang.

Je kunt ook al je zakelijke contracten op één plek organiseren, zodat je ze gemakkelijk kunt openen en vernieuwen wanneer dat nodig is. Het sjabloon heeft een holistisch ontwerp en een strak format.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Visualiseer direct de status van een contract en identificeer elk specifiek probleem dat een succesvolle voltooiing in de weg staat

Zorg voor juridische bescherming met gestructureerde paragrafen over aansprakelijkheid, betalingen en beëindiging

Verkort de tijd die je nodig hebt voor het opstellen van een contract door een voorgeformatteerde, professionele layout te gebruiken

Pas de contractvoorwaarden aan om ze af te stemmen op uw consultingdiensten en de behoeften van uw clienten

Ideaal voor: Consultingbedrijven en freelancers die een gestructureerd, juridisch solide zakelijk contract nodig hebben voor hun potentiële clienten.

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of het nu gaat om het sturen van aantekeningen of het gebruik van spreadsheets, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. ClickUp's oplossing voor taakbeheer zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn kan blijven.

3. ClickUp Consulting Project Plan Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Gebruik de ClickUp Consulting Project Plan Template om eenvoudig te volgen sjablonen voor consulting projecten te maken

Bent u op zoek naar een hulpmiddel waarmee u gestructureerde consulting projectplannen kunt maken? Dan is de ClickUp Consulting Project Plan Template iets voor u.

Deze sjabloon is ontworpen als een eenvoudige lijst met taken en geeft een overzicht van elk specifiek project. Het resultaat is dat je de taken gemakkelijk kunt visualiseren, verantwoordelijkheden kunt toewijzen aan teamleden en de volgende stappen voor het voltooien van het project kunt schetsen. Zie het als een samenvatting van uw consulting project abonnementen - alleen veel beter georganiseerd en actiegericht.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Bepaal deadlines en prioriteiten om ervoor te zorgen dat elke deliverable op tijd Voltooid is

Breng uw project in kaart met een gestructureerde tijdlijn, mijlpalen en sleutel Taken

Wijs verantwoordelijkheden toe aan teamleden voor een naadloze uitvoering

Minimaliseer projectrisico's door van tevoren een abonnement te nemen op onvoorziene omstandigheden

Ideaal voor: Projectmanagers en consultants die adviesprojecten efficiënt moeten schetsen en bijhouden.

Dit is wat Ansh Prabhakar, Business Process Improvement Analyst bij Airbnb, vindt van het gebruik van ClickUp voor project abonnementen:

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven absoluut gemakkelijker gemaakt omdat het makkelijk te gebruiken is, de UI goed ontworpen is en de samenwerking binnen het team en met andere teams makkelijker is. We waren in staat om het werk beter te beheren, werk gemakkelijk bij te houden en te rapporteren en op basis van voortgang, dagelijks overleg en toekomstige abonnementen was het gemakkelijk.

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven absoluut gemakkelijker gemaakt omdat het makkelijk te gebruiken is, de UI goed ontworpen is en de samenwerking binnen het team en met andere teams makkelijker is. We waren in staat om het werk beter te beheren, werk gemakkelijk bij te houden en te rapporteren en op basis van voortgang, dagelijks overleg en toekomstige abonnementen was het gemakkelijk.

4. ClickUp Consultant Rapport Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Haal het meeste uit projectgegevens en krijg meer inzicht met de ClickUp Consulting Rapportsjabloon

Stel dat u betrokken bent bij marketingadvies. Gebruik het sjabloon voor ClickUp Consulting om gegevens te verzamelen, een samenvatting van uw bevindingen te maken, de onderliggende uitdagingen te begrijpen en effectieve marketingstrategieën te ontwikkelen.

Het minimalistische ontwerp van het document richt zich op het presenteren van informatie op een begrijpelijke manier. Daarom maakt het gebruik van elementen zoals een inhoudsopgave, secties, subsecties, enz.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Visualiseer de analyse aan de hand van grafieken en diagrammen en deel deze met uw potentiële client

Presenteer gegevens effectief met gestructureerde secties voor bevindingen, aanbevelingen en volgende stappen

Bespaar tijd op rapportage door een kant-en-klaar sjabloon te gebruiken dat je gemakkelijk kunt aanpassen

Documenteer projectresultaten om het succes van contentmarketing bij te houden en toekomstige verbeteringen te onderbouwen

Ideaal voor: Consultants en analisten die de bevindingen en aanbevelingen van marketing consulting projecten professioneel willen presenteren.

📚 Lees ook: De meest gevraagde adviesdiensten onder organisaties

5. ClickUp Client Success Samenwerkingssjabloon

Ontvang gratis sjabloon Ga effectief van pitching naar onboarding met de ClickUp Client Success Collaboration Template

Hoewel het geen traditioneel sjabloon voor consulting is, is het ClickUp Client Success Collaboration Template nog steeds een onmisbare bron voor elke consultant.

Stel, je hebt een potentiële client gepitcht. Op de hoogte blijven van de status van het voorstel kan moeilijk zijn zonder de juiste hulpmiddelen. Maar hier stapt het sjabloon in als een redder in nood.

Het is uitgebreid gestructureerd, met de juiste hulpmiddelen en functies, zodat u het traject van de client kunt visualiseren, de voortgang kunt bijhouden, taken kunt beheren en voor duidelijke communicatie kunt zorgen. Dit minimaliseert de kans op een misstap en zorgt voor een positieve klantervaring.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Optimaliseer de volgende stappen van de deal voor een soepele, succesvolle onboarding van de client

Teams en potentiële klanten op één lijn brengen met gedeelde doelen en het bijhouden van de voortgang

Bijhouden van sleutelgegevens om er zeker van te zijn dat aan de doelstellingen van de client wordt voldaan

Bouw langdurige relaties op door feedback en follow-upacties te documenteren

Ideaal voor: Teams die zich richten op het bijhouden en verbeteren van relaties met klanten en accountmanagers.

🧠 Leuk weetje: Nauwkeurige rapportage en analyse stimuleren gegevensgestuurde besluitvorming, waardoor de operationele efficiëntie van uw bedrijf met 20% toeneemt.

6. ClickUp Client Discovery Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Leg elk essentieel detail van de client vast en maak winnende consultancyvoorstellen met de ClickUp Client Discovery Template

Weet je waarom de meeste Teams er niet in slagen om winnende adviesvoorstellen te maken? Heel eenvoudig, omdat ze geen aandacht besteden aan de uitdagingen en behoeften van hun potentiële clienten. Gelukkig helpt de ClickUp Client Discovery Template hierbij.

Het is uitputtend gestructureerd om elk detail aan te pakken en is gemakkelijk te gebruiken om informatie van je client te verzamelen. Hierbij gaat het om alles - van hun pijnpunten tot hun doelen, target doelgroep of andere bijzonderheden - om twee dingen te garanderen. Ten eerste zitten jij en de client op dezelfde pagina wat betreft de resultaten en deliverables van het project. Ten tweede is de adviesaanpak die je hebt gekozen inderdaad afgestemd op hun problemen.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Verzamel essentiële clientgegevens in één gestructureerd document

Optimaliseer client onboarding door doelen, behoeften en verwachtingen vooraf te verzamelen

Verbeter de nauwkeurigheid van voorstellen door oplossingen af te stemmen op de uitdagingen van de client

Verbeter de ontdekking van clients met AI, automatisering, schermopname, bewerking in samenwerking en andere geavanceerde tools.

Ideaal voor: Sales teams en consultants die een grondige beoordeling van de client uitvoeren voordat ze een voorstel maken.

Pro Tip: Als je team moeite heeft om winnende adviesvoorstellen te maken, is het misschien een goed idee om aandacht te besteden aan maatwerk. Stem elk voorstel af op de behoeften van de client en verwijs naar specifieke doelen, problemen of gesprekken die je hebt gevoerd. Dit alleen al tilt je voorstellen naar een hoger niveau! 🚀

7. ClickUp Projectvoorstel Whiteboard Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Werk samen met uw team om advies- en marketingvoorstellen visueel te plannen met de ClickUp Project Proposal Whiteboard Template

Hebt u ooit gewenst dat er een hulpmiddel was om het maken van winnende consultancyvoorstellen aantrekkelijker en intuïtiever te maken? Zo ja, dan is de ClickUp Project Proposal Whiteboard Template uw droom die werkelijkheid wordt.

Het beschikt over een interactief Whiteboard waarop jij en je teamgenoten kunnen samenwerken om adviesvoorstellen te abonneren. Noteer de reikwijdte van je project, bespreek de projectsamenvatting, schat de gemiddelde tijdsinschatting, stel de betalingsvoorwaarden vast en nog veel meer. Het sjabloon account voor elk specifiek, zodat jij dat niet hoeft te doen!

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Visualiseer je voorstel met behulp van een interactieve whiteboard layout

Mis nooit een sleutelpunt dankzij de ingebouwde checklist

Breng de reikwijdte van het project in kaart met stroomdiagrammen, diagrammen en sleutelgegevens

Verfijn je pitch door tijdens besprekingen direct aanpassingen te maken

Ideaal voor: Consultants en bureaus die interactieve, visuele voorstellen voor clients willen maken.

📚 Ook lezen: Hoe schrijf ik een projectvoorstel (voorbeelden en sjablonen)?

8. ClickUp Business Voorstel Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Maak overtuigende voorstellen voor uw clients met de ClickUp Business Proposal Template

Bent u op zoek naar een sjabloon dat uw consultancybedrijf kan helpen om zijn waarde aan clients over te brengen? Koop de ClickUp Business Proposal Template.

Dit duidelijke en beknopte document vat de sleutelpunten van je business samen. Je kunt het dus gebruiken om je clients te overtuigen en een RFP (Request For Proposal) van hun kant te krijgen.

Je kunt deze sjabloon ook later gebruiken, bijvoorbeeld nadat je de client hebt binnengehaald. Aangezien het sjabloon aanpasbaar is, kunt u specifieke zaken toevoegen, zoals uitdagingen, aanpak, te leveren prestaties, enz. om de reikwijdte van het project af te ronden.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Maak overtuigende voorstellen die je waardepropositie benadrukken

Pas secties eenvoudig aan voor verschillende clients en industrieën

Verhoog de winstpercentages door een gepolijst en uitgebreid sjabloon voor een consultancyvoorstel te presenteren

Verbeter de tijdsregistratie van zakelijke voorstellen door de integratie van tijdsregistratie, e-mail notificaties, waarschuwingen voor afhankelijkheid, tagging systemen en extra functies

Ideaal voor: Consultants, ondernemers en dienstverleners die een consultancy- of professioneel voorstel moeten schrijven om hun zakelijke oplossingen aan te bieden.

➡️ Lees meer: Beste Proposal Management Software Tools

9. ClickUp commercieel voorstel sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Pitch klanten effectief en maak een blijvende eerste indruk met de ClickUp Commercial Proposal Template

De ClickUp Commercial Proposal Template is bedoeld om verkoopteams te helpen hun commerciële voorstellen aan potentiële clients te presenteren. Het stelt u in staat om in een mum van tijd een professioneel en overtuigend voorstel op te stellen en organiseert alle sleutelelementen van uw pitch op één plek, zodat u verzekerd bent van duidelijkheid en structuur.

Bovendien bevat de sjabloon een duidelijk overzicht van uw aanbod. Dit helpt clients om in één oogopslag de volledige reikwijdte van uw consultingdiensten te begrijpen.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Organiseer alle adviesvoorstellen in één professioneel document

Stel taken op vanuit verschillende aangepaste statussen binnen de sjabloon om de voortgang van elk voorstel te bewaken

Geef een duidelijke projectsamenvatting die de besluitvorming voor clients vereenvoudigt

Optimaliseer contractonderhandelingen door vooraf voorwaarden en deliverables te definiëren

Ideaal voor: B2B verkoopteams en adviesbureaus die gestructureerde zakelijke oplossingen bieden aan clients uit het bedrijfsleven.

🔍 Wist je dat? Accenture - een van 's werelds grootste adviesbureaus - heeft zijn naam te danken aan een interne wedstrijd. Kim Petersen, een Noorse werknemer, bedacht de term "Accenture", wat "accent op de toekomst" betekent 😎

10. ClickUp Projectmanagement Services Contract Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Creëer een uitgebreid servicecontract om risico's en aansprakelijkheid te vermijden - gebruik de ClickUp Projectmanagement Services Contract Template

De ClickUp Project Management Services Contract Template zou de optie bij uitstek moeten zijn als u een document wilt dat moeiteloos een samenvatting geeft van uw project en de bijzonderheden ervan.

Dit zeer aanpasbare en gebruikersvriendelijke sjabloon beschrijft de details van uw project. Vermeld problemen van de client, voorgestelde oplossing, aanpak, deliverables, tijd, prijs, voorwaarden, enzovoort. Je kunt zelfs rollen en verantwoordelijkheden definiëren om de transparantie binnen je organisatie te maximaliseren.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Begin met deze ClickUp Docs sjabloon om uw ClickUp workflow te ontwikkelen met lijsten, gantt, werklast en kalender

Stel de verantwoordelijkheden voor beide partijen vast met goed gedocumenteerde voorwaarden

Zorg voor een naadloze projectuitvoering door tijdlijnen en deliverables op elkaar af te stemmen

Verbeter uw geloofwaardigheid met een professioneel opgestelde projectsamenvatting

Ideaal voor: Consultants, projectmanagers en providers die een duidelijke overeenkomst nodig hebben waarin de reikwijdte en voorwaarden van een project worden beschreven.

Als u een projectmanager bent die worstelt met het gebruik van dashboards, leest u hier hoe ClickUp het u gemakkelijk maakt:

Krijg winnende sjablonen voor adviesaanvragen in handen - probeer ClickUp!

Het maken van een consultancy voorstel vereist precisie en expertise. Elk detail, van de samenvatting van het project tot de prijs, moet duidelijk en overtuigend zijn om potentiële clients voor je te winnen. Het is echter een hele uitdaging om een voorstel vanaf nul op te stellen.

Dit is waar sjablonen voor adviesvoorstellen om de hoek komen kijken. Met deze sjablonen kunnen consultants gemakkelijk professionele voorstellen maken, waardoor ze minder fouten maken, tijd besparen en de kans op het sluiten van deals maximaliseren.

Dus waarom zou u worstelen met format en structuur als u zich ook kunt richten op het oplossen van het probleem? Probeer ClickUp - de alles-in-één app voor werk die een grote verscheidenheid aan gratis sjablonen voor adviesvoorstellen biedt om u te helpen moeiteloos meer clients binnen te halen.

Haast je-check ClickUp, of meld je hier aan voor een gratis proefversie!