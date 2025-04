Top 10 Recraft AI alternatieven voor Creatief Content Ontwerp

AI geeft het aanmaken van visuele content een nieuwe vorm door gebruikers te helpen binnen enkele minuten afbeeldingen van hoge kwaliteit te genereren.

Van hyperrealistische portretten tot ingewikkelde vectorkunst, AI-afbeeldingsgeneratoren veranderen het spel voor ontwerpers, marketeers en makers van content. Maar niet alle tools zijn gelijk.

Neem bijvoorbeeld Recraft AI. Hoewel het een populaire keuze is voor het aanmaken van afbeeldingen en vectorkunst, heeft het zijn beperkingen - of het nu gaat om de prijs, beperkingen in functies of een gebrek aan aanpassingsmogelijkheden. Als je op zoek bent naar iets dat flexibeler en krachtiger is of beter aansluit bij jouw behoeften, dan zit je hier goed.

We hebben de beste Recraft AI alternatieven op een rijtje gezet, zodat je de perfecte AI art generator voor jouw werkstroom kunt vinden.

Weet je niet zeker welke AI-tool past bij jouw behoeften? Hier is een snel overzicht om je te helpen beslissen. 👇

Midjourney : Het beste voor hoogwaardige AI-gegenereerde kunst

Canva : Het beste voor snel en eenvoudig grafisch ontwerp

DALL-E 3: Beste voor beeldgeneratie door ChatGPT-integratie

Ideogram: Het beste voor tekst-naar-beeld-AI met geavanceerde stijlcontrole

Stabiel Diffusion Online : Het beste voor gratis AI-gegenereerde afbeeldingen met volledige creatieve controle

Figma: Het beste voor gezamenlijk UI/UX-ontwerp en prototypen

Piktochart: Het beste voor AI-aangedreven infographics en visual storytelling

Stencil: Beste voor snelle en eenvoudige afbeeldingen voor sociale media

Adobe Express: Beste voor AI-aangedreven content aanmaken met professionele kwaliteit

Wat is Recraft AI

Recraft AI is een AI-gestuurde afbeeldingsgenerator, ontworpen voor het eenvoudig maken van vectorkunst, illustraties en digitale kunst. Het helpt ontwerpers, marketeers en makers van content met het genereren van schaalbare visuals van hoge kwaliteit in slechts een paar klikken.

In tegenstelling tot traditionele ontwerpsoftware gebruikt Recraft AI machine learning om het creatieve proces te automatiseren, waardoor het sneller en efficiënter verloopt.

Leuk weetje: De hoogst gewaardeerde door AI gegenereerde NFT is verkocht voor 1 miljoen dollar. AI-kunst herdefinieert digitale waarde - wie wist dat een paar aanwijzingen meesterwerken van een miljoen dollar konden creëren? 🎨💎

Waarom kiezen voor Recraft AI alternatieven

Recraft AI is een solide AI-afbeeldingsgenerator, maar het is niet zonder gebreken. Voor gebruikers die meer controle, flexibiliteit en efficiëntie nodig hebben, kan het onderzoeken van alternatieven leiden tot een betere pasvorm. Dit is waar Recraft AI tekortschiet:

Beperkte bewerkingstools: U moet afbeeldingen vaak exporteren naar een andere editor voor verfijningen, omdat de aanpassingen in de app minimaal zijn

Starre interface: Het platform mist flexibiliteit voor gedetailleerde wijzigingen direct in de app

Restrictief freemium-model: Maandelijkse verdeling van tokens kan limiet zijn, waardoor het moeilijk is om vrij te experimenteren. Een dagelijks token-systeem, zoals dat van Sumo, zou de bruikbaarheid verbeteren

inconsistenties in de prompt: Niet alle parameters worden nauwkeurig vertaald naar de uiteindelijke afbeelding en er is geen duidelijke manier om de woordgewichten aan te passen

Problemen met bewerking: De bewerkingstool van de webversie werkt niet altijd zoals verwacht, waardoor precieze bewerkingen frustrerend zijn

Herhalende uitvoer: Zelfs na het aanpassen van aanwijzingen genereert de tool soms vergelijkbare afbeeldingen, waardoor de creatieve controle afneemt

💡 Pro Tip: AI heeft de kracht om de efficiëntie in verschillende sectoren te verhogen. Breng je creatieve visie tot leven met deze inspirerende AI-kunstvoorbeelden die je met alles kunnen helpen - denk aan een LinkedIn-profielfoto of een kunstwerk voor je huis!

Hier is een snelle vergelijking van de beste Recraft AI alternatieven om je te helpen de perfecte tool te vinden voor jouw creatieve behoeften.

Tool Beste Voor Sleutelfuncties ClickUp AI-gestuurd beheer van de ontwerpworkflow Whiteboards, AI-beeldgeneratie, projectmanagement Midjourney Hoogwaardige AI-gegenereerde kunst Hyperrealistische beelden, gedetailleerde aanwijzingen, gebaseerd op Discord Canva Snel en eenvoudig grafisch ontwerp Sjablonen, AI-tools, samenwerken in teams DALL-E 3 AI-gegenereerde afbeeldingen met ChatGPT-integratie ChatGPT-integratie, gedetailleerde visuals, snelle verfijning Ideogram Tekst-naar-beeld AI met geavanceerde stijlcontrole Stijl aanpassen, tekst renderen, Magic Prompt Stabiele verspreiding Gratis AI-gegenereerde afbeeldingen met volledige creatieve controle Inkleuren, uitkleuren, snelle database Figma Samenwerken aan UI/UX-ontwerp en prototypering Real-time samenwerking, AI-mockups, ontwerpsystemen Piktochart AI-aangedreven infografieken en visual storytelling Infografieken, sjablonen, video bewerking Stencil Snelle en eenvoudige afbeeldingen voor sociale media Sjablonen voor sociale media, extensies voor browsers, stockfoto's Adobe Express AI-gestuurde content aanmaken met professionele kwaliteit AI beeldgeneratie, video bewerking, stockassets

De 10 beste Recraft AI alternatieven om afbeeldingen te maken in 2025

We hebben het zware werk gedaan en 10 krachtige tools gevonden die Recraft AI op verschillende vlakken evenaren of zelfs overtreffen. Of je nu op zoek bent naar betere beeldgeneratie, verbeterde workflowintegratie of geavanceerde AI-functies, deze alternatieven bieden sterke oplossingen.

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd beheer van de ontwerpworkflow)

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die je creatieve workflows end-to-end ondersteunt met AI. Stel je voor dat je aan het brainstormen bent over je volgende grote creatieve project en direct AI-gestuurde visuals genereert zonder je workflow te verlaten. Dat is precies wat ClickUp Brain te bieden heeft.

Brainstorm creatieve projecten en breng ideeën binnen enkele seconden tot leven met ClickUp Brain

Gebruik deze krachtige tool om afbeeldingen, ideeën en content te genereren voor diagrammen, grafieken of andere visuele content die je nodig hebt. Het beste deel? Door je voorkeuren voor thema's, kleuren en kunststijlen op te geven, kun je afbeeldingen maken die elke keer weer aan je ontwerpdromen voldoen!

Deze AI-assistent is direct geïntegreerd in ClickUp Whiteboards en helpt teams ideeën tot leven te brengen door gedetailleerde beschrijvingen te genereren, creatieve concepten te brainstormen en te helpen met project-werkruimte.

Stelt u zich eens voor dat u aan het brainstormen bent over een ontwerpproject met een onderwaterthema. ClickUp Brain kan helpen bij het maken van levendige scènebeschrijvingen, het verfijnen van uw creatieve briefings en het genereren van content om uw ontwerpwerk te begeleiden. Hebt u een concept nodig voor uw volgende campagne? Vraag het ClickUp Brain; het zal u creatieve input geven, waardoor u tijd bespaart en inspiratie opdoet.

Gebruik ClickUp Brain om ideeën voor ontwerpen te genereren en te verfijnen

ClickUp Whiteboards voegt meer dimensie toe aan dit creatieve proces omdat het samenwerking in realtime ondersteunt en alle ideeën op één plaats vastlegt. Zet ideeën in een handomdraai om in Taken wanneer je Klaar bent met brainstormen!

Dus of je nu een marketingcampagne in kaart brengt, een nieuw product ontwerpt of een visuele contentstrategie organiseert, ClickUp maakt je hele creatieve proces naadloos!

ClickUp beste functies

Visualiseer creatieve ideeën met ClickUp Whiteboards voor brainstormen, mindmaps en het in kaart brengen van projecten

Beheer moeiteloos ontwerpprojecten met lijsten met taken, Kanban-borden, Gantt-grafieken en tijdlijnen weergave

Werk in realtime samen met je ontwerpteam met behulp van ingebouwde opmerkingen, ClickUp Chat en delen van bestanden, waardoor miscommunicatie wordt verminderd en goedkeuringen sneller worden gegeven

Integreer naadloos met tools als Figma, Slack en Google Drive, zodat je creatieve werkstroom verbonden en gestroomlijnd blijft

Optimaliseer creatieve werkstromen met kant-en-klare sjablonen voor grafisch ontwerp

Automatiseer terugkerende taken zoals het toewijzen van ontwerpbeoordelingen, het bijhouden van projectdeadlines en het bijwerken van statusrapporten met ClickUp-taak Automatisering

Organiseer en beheer ontwerpactiva op één plaats met ClickUp Docs , Taak-bijlagen en een gecentraliseerde bestands hub, waardoor u content gemakkelijk kunt vinden en hergebruiken

ClickUp beperkingen

Kan een leercurve hebben voor nieuwe gebruikers

Sommige geavanceerde AI functies vereisen een extra betaald abonnement

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Dit is wat Jayson Ermac van AI-bees te zeggen heeft over ClickUp:

ClickUp heeft tools om je proces, doelen, enz. te visualiseren. Het is het toppunt van samenwerken, en het is op dat gebied steeds beter geworden, vooral met de toevoeging van de Whiteboard weergave.

ClickUp heeft tools om je proces, doelen, enz. te visualiseren. Het is het toppunt van samenwerken, en het is op dat gebied steeds beter geworden, vooral met de toevoeging van de Whiteboard weergave.

Wist je dat? 65% van de kunstenaars heeft tekst-naar-beeld AI-tools gebruikt om creatieve ideeën te brainstormen. Zit u vast op een idee? AI-tools zoals ClickUp Brain zijn er om uw creatieve vonken binnen enkele seconden om te zetten in verbluffende visuals!

2. Midjourney (Beste voor hoogwaardige AI-gegenereerde kunst)

via Midjourney

Als je op zoek bent naar verbluffende, hoge-resolutie AI-gegenereerde kunst, dan is Midjourney een van de beste beschikbare tools.

Het staat bekend om zijn hyperrealistische en artistieke uitvoer en is de keuze bij uitstek voor digitale kunstenaars, marketeers en ontwerpers die unieke, met AI gemaakte beelden willen. De resultaten zijn vaak kunstzinnig, waardoor het een favoriet is onder creatieven die de grenzen van AI-kunst verleggen.

Beste functies in het midden

Genereer direct hyperrealistische AI-afbeeldingen met een hoge resolutie

Afbeeldingen aanpassen met gedetailleerde tekstaanwijzingen en stijlvariaties

Toegang tot onbeperkte ontspannen generaties met Standaard en hogere abonnementen

Gebruik de stealth modus voor het privé genereren van afbeeldingen (Pro & Mega abonnementen)

Sluit je aan bij een grote, actieve Discord-community voor inspiratie en ondersteuning

Midjourney limieten

Geen directe integratie met tools voor projectmanagement zoals Photoshop of Figma

Vereist Discord om te gebruiken, wat een leercurve kan zijn voor nieuwe gebruikers

Beperkte controle over specifieke details in AI-gegenereerde beelden

Midjourney prijzen

Basis abonnement: $10/maand per gebruiker

Standaard abonnement: $30/maand per gebruiker

Pro abonnement: $60/maand per gebruiker

Mega abonnement: $120/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5. 0 (80+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Pro Tip: Het maken van duidelijke, gedetailleerde aanwijzingen is de sleutel tot het genereren van verbluffende AI-beelden. Door te leren van goed gestructureerde voorbeelden van Midjourney-prompts kunt u uw invoer verfijnen voor betere, nauwkeurigere beelden.

3. Canva (Beste voor snel en eenvoudig grafisch ontwerp)

via Canva

Canva is een gebruiksvriendelijk ontwerpplatform waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen maken zonder geavanceerde ontwerpvaardigheden. Met zijn sleep-en neerzet-interface, enorme bibliotheek met sjablonen voor brainstormsessies en AI-tools is het perfect voor afbeeldingen voor sociale media, marketingmateriaal, presentaties en meer.

Canva ondersteunt ook samenwerking in teams, waardoor het een veelgebruikte tool is voor bedrijven en makers van content die snelle ontwerpen van professionele kwaliteit nodig hebben.

Canva beste functies

Maak verbluffende visuals met een intuïtieve drag-and-drop editor

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek met sjablonen, stockfoto's en ontwerpelementen

Verwijder achtergronden en pas het formaat van ontwerpen aan met één klik in Canva Pro

Werk in realtime samen met teamleden aan gedeelde projecten

Gebruik AI-tools om het aanmaken van kunst en branding te stroomlijnen

Canva beperkingen

Vereist een internetverbinding voor bewerking - geen offline modus

Mist geavanceerde functies voor professionele ontwerpers die aan complexe projecten werken

Prijzen van Canva

Gratis abonnement

Pro abonnement: $14. 99/maand per gebruiker

Teams abonnement: $29. 99/maand per gebruiker

Beoordelingen & reviews van Canva

G2: 4. 7/5. 0 (4.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5. 0 (12.400+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Canva? Wat zeggenechte gebruikersover Canva?

Het is een zeer eenvoudig ontwerpprogramma dat iedereen helpt bij het maken van fantastische afbeeldingen voor hun projecten, ongeacht hun ontwerpvaardigheden. Je kunt snel een grote bibliotheek met sjablonen, stockfoto's en ontwerpelementen aanpassen.

Het is een zeer eenvoudig ontwerpprogramma dat iedereen helpt bij het maken van fantastische afbeeldingen voor hun projecten, ongeacht hun ontwerpvaardigheden. Je kunt snel een grote bibliotheek met sjablonen, stockfoto's en ontwerpelementen aanpassen.

Pro Tip: Het beheersen van AI voor grafisch ontwerp betekent begrijpen hoe je automatisering kunt combineren met creativiteit, zoals het gebruik van AI-tools om repetitieve taken te versnellen terwijl je je concentreert op je unieke ontwerpstijl. Als je onderzoekt hoe AI grafisch ontwerp verandert, kun je een voorsprong nemen in het maken van opvallende visuals.

4. DALL-E 3 (Beste voor beeldgeneratie via ChatGPT-integratie)

DALL-E 3 is een geavanceerde AI-art generator die je ideeën vertaalt naar zeer gedetailleerde, realistische beelden. In tegenstelling tot standalone tools is DALL-E 3 rechtstreeks ingebouwd in ChatGPT, waardoor je AI-aanwijzingen kunt verfijnen, ideeën kunt brainstormen en afbeeldingen kunt aanpassen binnen één enkele werkstroom.

Of je nu illustraties, concept art of fotorealistische renders nodig hebt, DALL-E 3 levert uitzonderlijke nauwkeurigheid met minimale inspanning. De gebruiksvriendelijke interface maakt dit platform ongelooflijk nuttig voor het bewerken en aanmaken van afbeeldingen, zelfs voor nieuwe gebruikers.

DALL-E 3 beste functies

Maak hoogwaardige afbeeldingen die realistisch en zeer gedetailleerd zijn

Gebruik ChatGPT om prompts te verfijnen en gegenereerde visuals in seconden aan te passen

Maak unieke illustraties, concept-art en fotorealistische afbeeldingen

Volledige rechten op alle gegenereerde beelden zonder extra licenties

DALL-E 3 limieten

Geen directe integratie met externe ontwerpsoftware zoals Photoshop

Beperkte opties voor bewerking na het genereren in vergelijking met concurrenten

Vereist een internet verbinding en OpenAI account om te gebruiken

DALL-E 3 prijzen

Aangepaste prijzen

DALL-E 3 beoordelingen & reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 6/5. 0 (20+ beoordelingen)

📮ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormsessies en ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Dit is waar je een AI-aangedreven whiteboard nodig hebt , zoals ClickUp Whiteboards, dat je helpt om ideeën uit de brainstormsessie direct om te zetten in Taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag je gewoon aan de AI image generator om een visual te maken op basis van je vraag. Het is de alles-in-één app voor werk waarmee je sneller kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

5. Ideogram (Beste voor tekst-naar-beeld AI met geavanceerde stijlcontrole)

via Ideogram

Ideogram 2. 0 is een AI-afbeeldingsgenerator van de volgende generatie, ontworpen om realistische foto's, grafische ontwerptrends en op typografie gebaseerde visuals te maken met uitzonderlijke nauwkeurigheid. Het biedt industrieleidende rendering van tekst, waardoor het een ideaal hulpmiddel is voor branding, posters en afbeeldingen voor sociale media.

Met geavanceerde stijlopties zoals Realistisch, Design, 3D en Anime, geeft Ideogram je meer controle over het uiteindelijke uiterlijk van je afbeeldingen. Bovendien zorgen de functies Magic Prompt en Describe ervoor dat je prompts beter kunt verfijnen en creatief kunt verkennen.

Ideogram beste functies

Genereer afbeeldingen van hoge kwaliteit met geavanceerde stijlopties

Maak ontwerpen op basis van typografie met toonaangevende rendering van tekst

Afbeeldingen aanpassen met een persoonlijk kleurenpalet

Bewerk, remix en verfijn afbeeldingen rechtstreeks op de Canvas editor

Ideogram limieten

Voor sommige premium functies, zoals privé generaties en batchverwerking, is een betaald abonnement vereist

Free abonnement heeft beperkt krediet, waardoor veelvuldig gebruik beperkt is

Geen integratie met externe ontwerpsoftware zoals Photoshop of Figma

Ideogram prijzen

Gratis abonnement

Basis abonnement: $8/maand per gebruiker

Plus abonnement: $20/maand per gebruiker

Pro abonnement: $60/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van indices

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Het kunstwerk met de hoogste waarde, Portret van Edmond Belamy, is verkocht voor $432.000. AI-kunst is niet alleen cool, het is ook verzamelwaardig! Stel je voor dat je een digitaal meesterwerk maakt dat bijna een half miljoen dollar waard is!

6. Stable Diffusion (Beste voor gratis AI-gegenereerde afbeeldingen met volledige creatieve controle)

via Stabiele verspreiding

Stable Diffusion Online is een veelzijdige AI-afbeeldingsgenerator waarmee gebruikers fotorealistische en artistieke afbeeldingen kunnen maken van teksten.

In tegenstelling tot andere platforms biedt het volledige creatieve controle, zodat gebruikers hun uitvoer kunnen verfijnen met gedetailleerde aanwijzingen en functies voor in- en uitkleuren. Hun gratis abonnement staat 10 beeldgeneraties per dag toe, terwijl premium abonnementen snellere verwerking en privé beeldgeneratie bieden.

Stable Diffusion beste functies

Fotorealistische AI-afbeeldingen van hoge kwaliteit genereren op basis van tekst

Creëer privé afbeeldingen zonder watermerk en met commerciële licenties

Upscale-gegenereerde afbeeldingen voor betere resolutie en helderheid

Verken een snelle database met miljoenen door gebruikers gegenereerde ideeën

Stabiele Diffusie limieten

Geen directe integratie met Photoshop, Figma of andere ontwerptools

Gratis abonnement is beperkt tot 10 generaties per dag

Vereist gedetailleerde aanwijzingen voor nauwkeurige beelduitvoer

Stabiele diffusieprijzen

Gratis abonnement

Pro abonnement : $10/maand per gebruiker

Max abonnement: $20/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Stable Diffusion

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Stable Diffusion? Wat zeggenechte gebruikersover Stable Diffusion?

Stable Diffusion is het beste AI-model dat ons helpt om afbeeldingen van zeer hoge kwaliteit te genereren voor onze websites. Het genereert afbeeldingen van zowel onze aanwijzingen als onze afbeeldingen. Ze bieden de goedkoopste prijs voor hun kredieten voor het genereren van afbeeldingen. Het biedt ook veel afbeeldingsstijlen en groottes voor het genereren van de afbeeldingen die we nodig hebben voor onze websites en sociale media.

Stable Diffusion is het beste AI-model dat ons helpt om afbeeldingen van zeer hoge kwaliteit te genereren voor onze websites. Het genereert afbeeldingen van zowel onze aanwijzingen als onze afbeeldingen. Ze bieden de goedkoopste prijs voor hun kredieten voor het genereren van afbeeldingen. Het biedt ook veel afbeeldingsstijlen en groottes voor het genereren van de afbeeldingen die we nodig hebben voor onze websites en sociale media.

🔍 Wist je dat? Op OpenSea worden door AI gegenereerde NFT's gemiddeld verkocht van $244 tot $1.631. Van tekst tot NFT marktplaatsen: AI-gegenereerde kunst creëert niet alleen buzz, maar levert ook geld op! 💸

7. Figma (het beste voor gezamenlijk UI/UX-ontwerp en prototypen)

via Figma

Figma is een krachtige ontwerptool in de cloud waarmee teams in realtime kunnen samenwerken aan UI/UX-ontwerp, prototypes en brainstormsessies. Met functies zoals auto layout, interactieve prototypes en Dev Mode voor code handoff, is het een favoriet AI-hulpprogramma voor ontwerpers en ontwikkelaars.

Figma's AI-hulpmiddelen kunnen mockups genereren en het ontwerpproces stroomlijnen, waardoor het een efficiënt alternatief is voor Recraft AI voor gestructureerd ontwerpwerk.

Figma beste functies

Ontwerp en prototype in realtime met samenwerking in teams

Genereer direct UI-mockups met AI-tools

Maak interactieve prototypes met geavanceerde animaties

Gebruik de Dev Mode om ontwerpen naadloos te vertalen naar code

Ontwerpsystemen organiseren met gedeelde bibliotheken en variabelen

Figma limieten

Voor geavanceerde functies voor prototyping en Dev Mode is een betaald abonnement nodig

Kan een leercurve hebben voor nieuwe gebruikers die overstappen van andere ontwerptools

Figma prijzen

Gratis abonnement

Professioneel team : $15/maand per gebruiker

Organisatie: $45/maand per gebruiker

Enterprise: $75/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Figma

G2 : 4. 7/5. 0 (1.100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5. 0 (800+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Figma?

We doen letterlijk al ons werk in Figma en het is een doorbraak geweest. Ten eerste is de samenwerking top. Meerdere leden van het team die in realtime aan hetzelfde bestand werken is perfect voor brainstormen en iteratie. Het is een intuïtieve interface; de tools zijn zowel erg krachtig als makkelijk te gebruiken, of het nu gaat om wireframing, prototyping of het ontwerpen van de finale. De mogelijkheid om ontwerpen direct te delen en direct feedback te krijgen bespaart veel tijd en houdt iedereen op dezelfde pagina.

We doen letterlijk al ons werk in Figma en het is een doorbraak geweest. Ten eerste is de samenwerking top. Meerdere leden van het team die in realtime aan hetzelfde bestand werken is perfect voor brainstormen en iteratie. Het is een intuïtieve interface; de tools zijn zowel erg krachtig als makkelijk te gebruiken, of het nu gaat om wireframing, prototyping of het ontwerpen van de finale. De mogelijkheid om ontwerpen direct te delen en direct feedback te krijgen bespaart veel tijd en houdt iedereen op dezelfde pagina.

8. Piktochart (het beste voor AI-aangedreven infographics en visual storytelling)

via Piktochart

Piktochart is een veelzijdige AI-gestuurde ontwerptool die complexe ideeën omzet in boeiende visuals. Het genereert AI-gegenereerde infografieken, grafieken, presentaties en rapporten, die visuele communicatie vereenvoudigen voor marketeers, docenten en zakelijke professionals.

Het platform biedt merkaanpassing, een uitgebreide sjabloonbibliotheek en samenwerkingstools, waardoor het een solide alternatief is voor Recraft AI voor gestructureerde ontwerpprojecten.

Piktochart beste functies

Kies uit duizenden aanpasbare sjablonen voor snelle ontwerpen

Afbeeldingen bewerken en video's transcriberen met AI-tools

Behoud merkconsistentie met aangepaste lettertypes, kleuren en logo's

Werk samen met teamleden met realtime commentaar en bewerking

Piktochart limieten

Beperkte compatibiliteit met mobiele browsers

Geavanceerde functies voor branding en grote opslagruimte zijn beperkt tot betaalde abonnementen

Free abonnement staat slechts twee PNG downloads per maand toe

Piktochart prijzen

Gratis abonnement

Pro abonnement: $29/maand per gebruiker

Business-abonnement: $49/maand per gebruiker

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van Piktochart

G2: 4. 4/5. 0 (160+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5. 0 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Piktochart?

Ik vind het leuk omdat het veel sjablonen heeft die me tijd besparen, omdat ik alleen de meest geschikte sjabloon hoef te kiezen en deze hoef in te vullen met de informatie die ik wil. Bovendien kan ik video's bewerken en ze kunnen in elke taal worden getranscribeerd. Ik hou van deze functie omdat het me helpt meer mensen te bereiken met mijn content - dit gebeurt automatisch.

Ik vind het leuk omdat het veel sjablonen heeft die me tijd besparen, omdat ik alleen de meest geschikte sjabloon hoef te kiezen en deze hoef in te vullen met de informatie die ik wil. Bovendien kan ik video's bewerken en ze kunnen in elke taal worden getranscribeerd. Ik hou van deze functie omdat het me helpt meer mensen te bereiken met mijn content - dit gebeurt automatisch.

9. Stencil (het beste voor snelle en eenvoudige afbeeldingen voor sociale media)

via Stencil

Stencil is een lichtgewicht, gebruiksvriendelijke ontwerptool, gemaakt voor bloggers, marketeers en eigenaren van bedrijven die snel afbeeldingen van hoge kwaliteit voor sociale media nodig hebben.

Met miljoenen stockfoto's, sjablonen en pictogrammen stroomlijnt het het aanmaken van content voor platforms als Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter. Stencil's extensies voor browsers en WordPress-integratie maken het makkelijk om kunst te creëren zonder van app te hoeven wisselen.

Stencil beste functies

Maak binnen enkele seconden prachtige afbeeldingen met drag-and-drop tools

Toegang tot meer dan 5 miljoen stockfoto's en meer dan 3 miljoen pictogrammen en afbeeldingen

Gebruik meer dan 1.350 vooraf ontworpen sjablonen om snel aan te passen

Verander het formaat van ontwerpen onmiddellijk met meer dan 140 vooraf ingestelde groottes voor advertenties, blogs en sociale media

Integreer met Chrome, Firefox en WordPress voor een snellere werkstroom

Stencil limieten

Het gratis abonnement is beperkt tot 10 afbeeldingen opslaan per maand

Geen samenwerking in teams of gedeelde werkruimtes

Geavanceerde functies voor branding (lettertypen, logo's, watermerken) zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Stencil prijzen

Gratis abonnement

Pro abonnement: $15/maand per gebruiker

Onbeperkt abonnement: $20/maand per gebruiker

Beoordelingen & reviews van sjablonen

G2: 4. 5/5. 0 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5. 0 (460+ beoordelingen)

Pro Tip: Het visueel organiseren van uw creatieve ideeën kan uw ontwerpproces verbeteren. Een AI-gestuurd ideeënbord helpt je moeiteloos te brainstormen, concepten te verfijnen en te beheren, zodat je al je inspiratie op één plek hebt.

10. Adobe Express (Beste voor AI-aangedreven content aanmaken met professionele kwaliteit)

via Adobe Express

Adobe Express is een alles-in-één ontwerptool die AI-gestuurde beeldgeneratie, video bewerking en het aanmaken van content voor sociale media combineert. Functies zoals Generative Fill, AI-gebaseerde sjablonen en tools voor tekst-naar-beeld helpen gebruikers om verbluffende visuals te maken met minimale inspanning.

Adobe Express biedt resultaten van professionele kwaliteit zonder de complexiteit van Photoshop, of je nu flyers, posts op sociale media of marketingmateriaal ontwerpt.

Adobe Express beste functies

Genereer direct AI-gestuurde afbeeldingen, sjablonen en afbeeldingen voor sociale media

Maak boeiende video's met AI voice-overs en muziekgeneratie

Toegang tot miljoenen stockassets, lettertypes en ontwerpelementen

Ontwerpen eenvoudig verkleinen en hergebruiken voor meerdere platforms

Adobe Express limieten

Geavanceerde AI functies vereisen een betaald abonnement

Beperkte ontwerpaanpassingen vergeleken met Adobe Photoshop of Illustrator

Adobe Express-prijzen

Gratis abonnement

Premium abonnement: $9.99/maand per gebruiker

Adobe Express beoordelingen en recensies

G2 4. 5/5. 0 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5. 0 (1100+ beoordelingen)

Kies het beste Recraft AI alternatief: Begin vandaag nog met ClickUp!

Het vinden van de juiste AI-afbeeldingsgenerator hangt af van je behoeften - of het nu gaat om visuals van hoge kwaliteit, naadloze ontwerpsamenwerking of geavanceerde AI-tools.

Elk genoemd alternatief biedt unieke functies, van ClickUp's AI-gestuurde creatieve workflows tot Midjourney's verbluffende AI kunstgeneratie. Hoewel Recraft AI zijn sterke punten heeft, bieden deze tools meer flexibiliteit, creativiteit en efficiëntie voor ontwerpers, marketeers en makers van content.

Als je klaar bent om je creatieve projecten te stroomlijnen met AI-tools, biedt ClickUp een voltooide oplossing. Van brainstorm tot uitvoering, beheer uw ontwerpworkflow met gemak.

Probeer ClickUp vandaag nog en verbeter uw creatieve contentontwerp met de kracht van AI!