11 Beste HR-ticketing systemen voor beheer van personeelsverzoeken

HR Teams beheren alles: aanwerving, onboarding, salarisadministratie, naleving en een eindeloze werkstroom van dringende verzoeken van werknemers.

"Kan ik overschakelen naar afstandsbediening?" of "Wat is ons beleid met betrekking tot bovenliggend verlof?"-de moeilijkste vragen komen op de drukste momenten.

Het afhandelen van deze voortdurende vragen via e-mails, spreadsheets of aantekeningen leidt tot inefficiëntie, frustratie en mogelijk een burn-out.

Een HR-ticketing systeem kan het spel veranderen. Door elk verzoek van een medewerker te centraliseren, bij te houden en te automatiseren, houdt het HR teams georganiseerd, responsief en zonder stress, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is.

Klinkt dit als de upgrade die uw HR-afdeling nodig heeft? Ontdek samen met ons de 11 toonaangevende HR-ticketing softwaretools om workflows te vereenvoudigen en werknemers beter te ondersteunen.

Wat is een HR-ticketing systeem?

Een HR-ticketing systeem is een gecentraliseerd platform dat verzoeken van werknemers bijhoudt, beheert en stroomlijnt. Het vervangt verspreide communicatiekanalen door een gestructureerde workflow, zodat elk HR-verzoek snel en efficiënt wordt geregistreerd, toegewezen en opgelost.

Maar het gaat verder dan het beheren van query's van werknemers. Het vereenvoudigt HR-processen, automatiseert repetitieve taken en genereert waardevolle inzichten in de tevredenheid van werknemers. 💯

Hier zijn enkele praktische gebruikssituaties van een HR-ticketing systeem:

Voorbeeld 1: Problemen met salarisadministratie en compensatie

Een werknemer merkt een mysterieuze inhouding op zijn loonstrookje op. In plaats van de HR-afdeling te achtervolgen met e-mails, dienen ze een ticket in. Het systeem stuurt het ticket automatisch door naar het salaristeam en zorgt voor een snelle, gedocumenteerde oplossing, zonder heen-en-weergeloop.

Voorbeeld 2: Patronen en frequente klachten herkennen

HR-managers merken dat de klachten over PTO zich opstapelen. In plaats van dezelfde query herhaaldelijk te beantwoorden, markeert het HR helpdesk ticketing systeem dit als een terugkerend probleem, waardoor de HR helpdesk de interne kennisbank kan bijwerken of training kan geven, waardoor het aantal toekomstige tickets afneemt.

wist je dat? HR-ticketing systemen en helpdesksoftware zijn in wezen hetzelfde! Of het nu gaat om HR, IT of klantenservice, ze loggen, volgen op en lossen verzoeken op. Verschillende namen, dezelfde missie: efficiënt ticketbeheer.

Voordelen van het implementeren van een HR-ticketing systeem

HR is meer dan beleid en papierwerk: het gaat om het creëren van een naadloze werknemerservaring. Wanneer HR ondersteuning snel, gestructureerd en efficiënt is, wint iedereen.

Lees hier hoe een HR helpdesk ticketingsysteem het verschil maakt:

1. Hogere medewerkerstevredenheid

Twee derde van de HR leiders noemt overwerk als hun grootste uitdaging en trage HR systemen en antwoorden maken de frustratie alleen maar groter. Met een ticketsysteem krijgen medewerkers sneller antwoord, is de zichtbaarheid van hun status beter en hebben ze toegang tot een selfserviceportal, zonder eindeloze follow-ups.

2. Sneller werknemers inwerken

Nieuwe werknemers moeten geen tijd verspillen aan IT-installaties of papierwerk. Geautomatiseerde taaktoewijzingen houden IT, salarisadministratie en managers synchroon en zorgen ervoor dat elke stap efficiënt en volgens schema wordt afgehandeld, zodat werknemers vanaf de eerste dag meteen aan de slag kunnen.

3. Gestandaardiseerde HR-dienstverlening - altijd en overal

Het ondersteunen van werknemers of het leveren van diensten zou niet afhankelijk moeten zijn van de locatie. Een gecentraliseerd HR service delivery en management systeem zorgt ervoor dat het beleid en de responstijden consistent blijven, of je team nu op afstand werkt, een hybride team is of wereldwijd actief is.

4. Geen hiaten in compliance, volledige verantwoordelijkheid

HR-uitdagingen - van klachten tot beleidsbevestigingen - vereisen de juiste documentatie. Een gecentraliseerd systeem registreert en bijhoudt elk verzoek, creëert een auditklaar dossier dat transparantie garandeert en ervoor zorgt dat uw bedrijf voldoet aan de arbeidswetgeving.

5. Gestroomlijnde gesprekken, superieure productiviteit

Geen verloren e-mails of eindeloze follow-ups meer: een ticketingsysteem houdt alle HR-verzoeken en updates op één plek bij. Geautomatiseerde workflows en slim ticketbeheer en -routering helpen je teams problemen sneller op te lossen, terwijl een naadloze samenwerking ervoor zorgt dat er niets tussenkomt.

6. Sterkere employer brand en hogere retentie

Werknemers op een goed ondersteunde werkplek lopen 68% minder kans om te vertrekken. Een responsieve HR-ervaring vermindert frustratie, stimuleert loyaliteit en houdt toptalent in dienst, terwijl uw beoordelingen als werkgever worden verbeterd.

Wat moet u zoeken in een HR-ticketing systeem?

Het juiste HR-ticketing systeem wordt de hub van uw HR-activiteiten en zorgt ervoor dat elk verzoek bij de juiste persoon terechtkomt, snel wordt opgelost en wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Hier zijn enkele functies die je zeker moet bekijken:

AI-vaardigheid: Sorteer tickets, voorspel trends en routeer verzoeken automatisch naar het juiste team. Sorteer tickets, voorspel trends en routeer verzoeken automatisch naar het juiste team. 61% van de HR leiders investeert in AI en gebruikt slimme automatisering om terugkerende administratieve taken te elimineren en zich te richten op strategische prioriteiten

Veiligheid van gegevens: Bescherm gevoelige personeelsgegevens, zoals salarisstroken, klachten en juridische documenten. Rolgebaseerde toegang, versleuteling en auditlogs zorgen voor naleving van GDPR, SOC 2 en andere voorschriften

Realtime samenwerking: Laat teams voor salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden en naleving van regels synchroniseren met een gedeeld HR-dashboard. Threaded discussies, het bijhouden van taken en directe notificaties zorgen ervoor dat er geen verzoek door de mazen van het net glipt

Aanpasbaarheid: Pas werkstromen, ticketcategorieën en escalatietriggers aan zodat ze bij uw HR-processen passen. Een flexibel systeem dat meegroeit met uw bedrijf: geen knelpunten, geen inefficiënties

Zelfbedieningsportal: Stel werknemers in staat om direct antwoorden te vinden met een doorzoekbare kennisbank en veelgestelde vragen. Uit onderzoek blijkt dat Stel werknemers in staat om direct antwoorden te vinden met een doorzoekbare kennisbank en veelgestelde vragen. Uit onderzoek blijkt dat 73% van de mensen de voorkeur geeft aan self-service opties boven hulp vragen - en HR-verzoeken vormen hierop geen uitzondering

Gebruiksgemak: Gebruik een gestroomlijnde, intuïtieve gebruikersinterface. Als de navigatie moeiteloos verloopt, lossen uw HR-teams verzoeken van werknemers sneller en zonder wrijving op

Pro Tip: Bedrijven die HR-analyses gebruiken, hebben 2,4x meer kans om beter te presteren dan hun concurrenten. Om dit te bereiken, moet je de sleutelgegevens bijhouden: het aantal tickets, de oplostijd en escalatiepercentages, om trends te zien en knelpunten te voorkomen. Bovendien stelt het gebruik van rapportagetools om deze statistieken te analyseren HR-teams in staat om datagestuurde verbeteringen door te voeren en de algehele dienstverlening te verbeteren.

De 11 beste HR-ticketing systemen om te verkennen

De keuze van het juiste HR-ticketing systeem is cruciaal voor het stroomlijnen van HR-activiteiten en het verbeteren van de werknemerservaring.

Hier volgt een overzicht van de beste systemen die je kunt overwegen:

1. ClickUp (Beste voor het beheren van HR projecten en relaties met medewerkers)

Probeer ClickUp voor HR Teams Bouw, bijhoud en optimaliseer uw personeelsbestand met de HR-beheeroplossingen van ClickUp

Je HR-afdeling is de lijm die je bedrijf bij elkaar houdt, van het aannemen van toptalent tot het betrokken houden van werknemers en alles daartussenin. Toch verzanden eindeloze e-mails en goedkeuringsverzoeken je in een administratieve chaos.

ClickUp verandert het spel. Als alles-in-één app voor werk vereenvoudigt ClickUp elk aspect van uw werkstroom - en HR-activiteiten vormen hierop geen uitzondering. Met ClickUp brengt u uw HR-projecten, documenten en chatten met teams samen in één krachtige tool met contextbewuste ClickUp AI, waardoor u niet meer van context hoeft te wisselen en meer dan 3 uur per week kunt besparen.

Jongleren met meerdere kandidaten in verschillende wervingsfasen? Met de aanpasbare wervingspijplijnen van ClickUp kunt u elke sollicitant bijhouden, sollicitatiegesprekken plannen en feedback opslaan - op één plek.

En het gaat niet alleen om aanwerving. ClickUp helpt u om inzicht te krijgen in uw werknemers, hun betrokkenheid bij te houden en het moreel op te krikken. Een snelle polscontrole nodig? Voer enquêtes uit met ClickUp Formulieren om de gevoelens van werknemers vast te leggen en de antwoorden om te zetten in bruikbare Taken. Duik vervolgens in ClickUp Dashboards om de betrokkenheid van werknemers en trends te visualiseren en gerichte actie te ondernemen.

Houd de prestaties en werklast van werknemers bij met het aanpasbare ClickUp Dashboard

Maar HR werkt niet in een vacuüm. U hebt naadloze coördinatie nodig met managers, IT, financiën en leiderschap. ClickUp maakt functieoverschrijdende samenwerking moeiteloos, of het nu gaat om het goedkeuren van verlofaanvragen, het bijhouden van functioneringsgesprekken of het beheren van naleving.

En het beste deel? U kunt de HR-oplossing van ClickUp gebruiken om een volledig geïntegreerde kennisbank te bouwen, zodat werknemers direct toegang hebben tot beleidsregels, veelgestelde vragen en inwerkmateriaal. HR-professionals zullen minder tijd hoeven te besteden aan het beantwoorden van steeds terugkerende vragen en zich meer kunnen richten op wat belangrijk is.

Bovendien kunt u met ClickUp Docs alle beleidsregels, hulpmiddelen en kennisbanken van de organisatie op één plaats centraliseren. Bewerk en update documenten eenvoudig en deel ze met teams met behulp van aanpasbare toegangscontroles.

Met de gratis HR sjablonen van ClickUp hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. Sla de administratieve rompslomp over en gebruik kant-en-klare tools voor onboarding, functioneringsgesprekken en meer.

ClickUp HR SOP sjabloon : Standaardiseer HR-processen en zorg voor consistentie op elke afdeling : Standaardiseer HR-processen en zorg voor consistentie op elke afdeling

ClickUp HR Kennisbanksjabloon : Bouw een gecentraliseerde hub met bedrijfsbeleid, veelgestelde vragen en interne bronnen voor naadloze selfservice voor werknemers : Bouw een gecentraliseerde hub met bedrijfsbeleid, veelgestelde vragen en interne bronnen voor naadloze selfservice voor werknemers

ClickUp sjabloon voor werknemershandboek: Houd werknemers op de hoogte van en afgestemd op de bedrijfscultuur, het beleid en de verwachtingen - alles in één gemakkelijk toegankelijk document : Houd werknemers op de hoogte van en afgestemd op de bedrijfscultuur, het beleid en de verwachtingen - alles in één gemakkelijk toegankelijk document

ClickUp beste functies

Gebruik afhankelijkheid van taken om regelmatige check-ins te plannen, feedbacklussen bij te houden en ervoor te zorgen dat elk teamlid de ondersteuning krijgt die het nodig heeft

Gebruik sjablonen voor functioneringsgesprekken om evaluaties te standaardiseren en consistentie tussen afdelingen te garanderen

Stel slimme automatiseringen in, van waarschuwingen voor naleving tot het routeren van goedkeuringen en checklists voor onboarding, om handmatige HR Taken te elimineren

Verbeter de teamsynergie met realtime opmerkingen, gedeelde dashboards en geïntegreerde communicatie

Bewaak de beschikbaarheid van PTO en teams met behulp van ClickUp Werklastweergaven om personeelstekorten te voorkomen en de personeelsplanning te optimaliseren

Plan de behoefte aan personeel door de vraag naar personeel te voorspellen op basis van tijdlijnen voor projecten en bedrijfsdoelen

📮 ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen berichten stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als je alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar zou hebben? Met ClickUp Brain als uw kennismanager behoort het wisselen van context tot het verleden. Stel gewoon een vraag rechtstreeks vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt onmiddellijk de relevante informatie op uit uw werkruimte of verbonden apps van derden!

ClickUp beperkingen

Door de uitgebreide functies hebben nieuwe gebruikers tijd en training nodig om de mogelijkheden van ClickUp onder de knie te krijgen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Gebruikers zijn enthousiast over het aanpassingsvermogen van ClickUp en hoe het HR-activiteiten vereenvoudigt, waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheid om meerdere tools te consolideren in één efficiënt platform.

Sinds ClickUp op mijn werkplek is geïmplementeerd, is het een hulpmiddel dat enorm heeft geholpen bij de controle en het beheer van activiteiten, vooral op mijn HR-afdeling. Voorheen gebruikten we één tool voor werving, een andere voor onboarding en weer een andere voor offboarding. Tegenwoordig zijn vrijwel al onze processen, formulieren, updates en automatiseringen in deze tool opgenomen.

Sinds ClickUp op mijn werkplek is geïmplementeerd, is het een hulpmiddel dat enorm heeft geholpen bij de controle en het beheer van activiteiten, vooral op mijn HR-afdeling. Voorheen gebruikten we één tool voor werving, een andere voor onboarding en weer een andere voor offboarding. Tegenwoordig zijn vrijwel al onze processen, formulieren, updates en automatiseringen in deze tool opgenomen.

2. HappyFox Help Desk (Beste voor AI-gestuurde HR automatisering en zelfbediening)

via HappyFox

HappyFox is een populair HR-ticketing systeem dat HR functies transformeert met AI-gestuurde automatisering en self-service opties. Het gestructureerde ticketsysteem stelt HR teams in staat om verzoeken te consolideren, te categoriseren en sneller op te lossen.

Bovendien biedt HappyFox robuuste rapportage en analyses om inzicht te krijgen in de prestaties van teams en klanttrends, waardoor de werklast voor handmatige rapportage wordt verminderd. Nog beter, naadloze integraties met populaire business tools zorgen ervoor dat uw ecosysteem voor ondersteuning verenigd en efficiënt blijft.

HappyFox beste functies

Onbeperkt tickets verwerken in meerdere HR mailboxen zonder limiet op volume

Geef werknemers de mogelijkheid tot directe selfservice voor beleidsdocumenten, arbeidsvoorwaarden en veelgestelde vragen

Los verzoeken sneller op met AI-gestuurde ticketsuggesties en geautomatiseerde herinneringen

Verwerf diepgaand inzicht in het personeelsbestand met realtime analyses van HR-trends, responstijden en problemen van werknemers

HappyFox Help Desk limieten

Regels voor automatisering missen de flexibiliteit om meerdere acties tegelijk uit te voeren

Uitgebreide rapportagetools zijn alleen beschikbaar in de hogere abonnementen

HappyFox Help Desk prijzen

Basis: $29/maand per agent

Teams: $69/maand per agent

Pro: $119/maand per agent

Enterprise Pro: Aangepaste prijzen

HappyFox Help Desk beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (130+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (90+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Als je AI gebruikt om HR-activiteiten te optimaliseren, begin dan klein en richt je eerst op gebieden met een grote impact en een laag risico, zoals het automatiseren van cv-screening of het beantwoorden van veelgestelde vragen van werknemers met AI-chatbots. Zo bouw je vertrouwen op in AI-gedreven processen terwijl je de verstoring tot een minimum beperkt. Als je eenmaal succes ziet, breid dan uit naar complexere gebieden zoals personeelsplanning en voorspellende analyses.

3. Zoho Desk (het beste voor naadloze HR-activiteiten binnen het Zoho ecosysteem)

via Zoho Desk

HR-afdelingen werken niet geïsoleerd: ze werken dagelijks samen met financiële, IT- en juridische afdelingen. Zoho Desk overbrugt de kloof en zorgt ervoor dat elk personeelsverzoek gekoppeld wordt aan andere HR-systemen, gegevens, salarisupdates en IT-installaties in één gecentraliseerde hub.

Dankzij de robuuste CRM-integratie krijgen HR-teams volledig inzicht in de interacties tussen medewerkers. Dankzij deze zichtbaarheid kunt u vooraf anticiperen op zorgen van werknemers, ondersteuning personaliseren en de ervaring van werknemers verbeteren, van werving tot doorlopende prestatiebeoordelingen.

Zoho Desk beste functies

Verzoeken automatisch doorsturen naar de juiste specialist of afdeling - geen knelpunten, geen vertragingen

Koppel serviceverzoeken aan personeelsdossiers voor een volledige context van eerdere interacties

Snellere oplossingen met AI-gestuurde ticketsuggesties en automatisering van de werkstroom

Verminder de werklast voor HR met een zelfbedieningskennisbank voor beleidsregels, arbeidsvoorwaarden en veelgestelde vragen

Zoho Desk limieten

Het zware CRM-ontwerp kan overdreven aanvoelen voor teams die alleen een basis HR-ticketingproces nodig hebben

Geavanceerde aanpassingsopties kunnen extra installatietijd vereisen

Zoho Desk prijzen

Express: $9/maand per gebruiker

Standaard: $20/maand per gebruiker

Professioneel: $35/maand per gebruiker

Enterprise: $50/maand per gebruiker

Zoho Desk beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (6.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (2.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoho Desk?

Zeer gedetailleerd en granulair. Maak velden, lijsten met taken en meer via apps op de marktplaats. HR onboarding lijkt soepel te verlopen als je de lijsten combineert met tickets. De automatisering is ook erg cool.

Zeer gedetailleerd en granulair. Maak velden, lijsten met taken en meer via apps op de marktplaats. HR onboarding lijkt soepel te verlopen als je de lijsten combineert met tickets. De automatisering is ook erg cool.

4. Hiver (Beste voor op Gmail gebaseerde HR-ticketing en samenwerking)

via HiverHQ

Hiver verandert Gmail in een volledig functionele HR helpdesk en zet verspreide e-mail verzoeken om in gestructureerde, traceerbare tickets. In plaats van handmatig de verschillende HR-processen en -vragen te sorteren, kunnen teams problemen toewijzen, bijhouden en oplossen met duidelijkheid, rechtstreeks vanuit hun inbox.

Dankzij de AI-gebaseerde automatisering stelt dit HR-ticketing systeem teams in staat om dringende verzoeken te prioriteren, goedkeuringen te vereenvoudigen en interne discussies te scheiden van communicatie met medewerkers, wat zorgt voor duidelijke, efficiënte ondersteuning.

Hiver beste functies

Maak van HR e-mails gestructureerde tickets met realtime bijhouden en duidelijke toewijzingen

Verkort de reactietijd met automatische ticketprioritering en slimme routing

Verbeter de HR-samenwerking met interne aantekeningen en gedeelde zichtbaarheid van teams

Efficiëntie meten met realtime analyses van responstijden en servicetrends

Beperkingen

In eerste instantie ontworpen voor Gmail, waardoor de flexibiliteit voor teams op andere e-mailplatforms beperkt is

Ontbreekt aan geavanceerde functies voor HR-beheer die verder gaan dan ticketing en samenwerking

Hiver prijzen

Free Forever

Lite: $24/maand per gebruiker

Groei: $34/maand per gebruiker

Pro: $59/maand per gebruiker

Elite: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (100+ beoordelingen)

5. HelpScout (het beste voor HR-teams die een gebruiksvriendelijk ondersteuningssysteem nodig hebben)

via HelpScout

Help Scout herdefinieert HR ondersteuning met een conversationele, mensgerichte aanpak. In tegenstelling tot andere HR-ticketing systemen voelt deze tool meer aan als een gedeelde inbox, waardoor interacties persoonlijk blijven en verzoeken gestructureerd worden beheerd.

Dankzij de ingebouwde automatisering kunnen HR Teams achterstanden wegwerken, follow-ups beheren en belangrijke Taken prioriteren. Ondertussen hebben werknemers direct toegang tot beleidsregels en veelgestelde vragen, waardoor het aantal terugkerende vragen en tickets afneemt.

Help Scout beste functies

Verminder HR-achterstanden met automatisering van werkstromen voor follow-ups en herinneringen

Vereenvoudig het beheer van taken door verzoeken te categoriseren, prioriteren en bij te houden

Personaliseer HR-interacties met realtime toegang tot de geschiedenis van werknemers, eerdere gesprekken en activiteitenlogboeken

Handhaaf de afstemming tussen teams met interne aantekeningen en botsingdetectie om dubbele reacties te voorkomen

Help Scout beperkingen

De prijzen stijgen naarmate het contactvolume toeneemt, wat mogelijk niet geschikt is voor grotere HR teams met frequente interacties met medewerkers

Beperkte projectmanagement tools zoals het bijhouden van deadlines en kennismanagement

Help Scout prijzen

Free Forever

Standaard: $55/maand per 100 contacten

Plus: $83/maand per 100 contacten

Pro: Aangepaste prijzen

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Help Scout?

Opgeslagen antwoorden besparen 80% van mijn tijd. Ik vind het ook leuk om te zien aan welke tickets mijn teamleden werken en hoe we aantekeningen bij tickets kunnen maken. Het voordeel van het gebruik van HelpScout in plaats van een algemene e-mailservice is dat andere leden van het team automatisch op één lijn zitten.

Opgeslagen antwoorden besparen 80% van mijn tijd. Ik vind het ook leuk om te zien aan welke tickets mijn teamleden werken en hoe we aantekeningen bij tickets kunnen maken. Het voordeel van het gebruik van HelpScout in plaats van een algemene e-mailservice is dat andere leden van het team automatisch op één lijn zitten.

6. HubSpot (het beste voor HR teams die een alles-in-één hub nodig hebben)

via HubSpot

Gebruik je HubSpot CRM al? Breid het uit naar HR met naadloze ticketing, AI-gestuurde automatisering en een uniforme database van werknemersinteracties.

Met realtime dashboards krijgen uw HR-teams zichtbaarheid in servicetrends, responstijden en werklastverdeling, zodat ze ondersteuning kunnen optimaliseren en de dienstverlening kunnen verbeteren. AI-gestuurde automatisering vermindert handmatige taken en stroomlijnt goedkeuringen, het bijhouden van verzoeken en het oplossen van problemen.

HubSpot beste functies

HR-ticketing automatiseren met AI-gestuurde antwoordsuggesties en werkstroomassistenten

Wijs tickets efficiënt toe met routing op basis van vaardigheden aan de juiste HR-specialist

Centraliseer vragen van medewerkers in een helpdesk die volledig is geïntegreerd in HubSpot CRM

Ondersteun omnichannel door e-mail, chatten en selfserviceportals met elkaar te verbinden

HubSpot limieten

Kan onbetaalbaar zijn voor kleine bedrijven, vooral als je ook Marketing of Sales Hubs nodig hebt

Voor sommige geavanceerde functies (zoals aangepaste tools voor rapportage) zijn hogere abonnementen nodig

HubSpot prijzen

Free Forever

Service Hub Starter: $20/maand per zetel

Service Hub Professional: $100/maand per zetel

Service Hub Enterprise: begint bij $150/maand per zetel

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (2.400+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (100+ beoordelingen)

7. Zendesk (het beste voor grote HR Teams die geavanceerde automatisering nodig hebben)

via Zendesk

Grote HR Teams verwerken dagelijks honderden verzoeken, van het inwerken van nieuwe medewerkers en salarisaanpassingen tot het goedkeuren van verlof. Om dit volume zonder vertragingen te beheren is een schaalbaar, gestructureerd systeem nodig, en dat is waar Zendesk om de hoek komt kijken.

Het centraliseert HR-vragen over alle kanalen heen, zodat werknemers accurate en snelle ondersteuning krijgen. Deze AI-gestuurde ticketing software automatiseert goedkeuringen en escalaties, terwijl realtime dashboards responstijden, achterstanden en servicetrends bijhouden.

Zendesk beste functies

Automatiseer terugkerende taken met AI-gestuurde ticketrouting, ingeblikte antwoorden en workflow triggers

Maak naadloze samenwerking tussen teams mogelijk met interne aantekeningen, gedeelde weergaven en ticketkoppeling voor complexe zaken

Beheer nalevingsverzoeken met gestructureerde audit trails en veilige documentatie

Ondersteun werknemers 24/7 met AI-gestuurde chatbots en zelfbedieningsportalen

Zendesk limieten

Aangepaste weergaven vereisen handmatige installatie voor elke gebruiker, waardoor de administratieve inspanning toeneemt

Af en toe een storing in het ticketingsysteem verstoort de efficiëntie van de workflow

Zendesk prijzen

Suite Team: $55/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

Suite Groei: $89/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

Suite Professional: $115/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

Geavanceerde AI: Beschikbaar als add-on voor $50 per agent per maand

Zendesk beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (6.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zendesk?

Voor Zendesk hielden we alle helpdesktickets bij via e-mail. Nu gebruiken we hun ticketingsysteem, zodat we niet aan e-mail hoeven te werken en we ervoor kunnen zorgen dat een ticket aan een gebruiker wordt toegewezen, zodat niet meer dan één persoon aan hetzelfde werkt.

Voor Zendesk hielden we alle helpdesktickets bij via e-mail. Nu gebruiken we hun ticketingsysteem, zodat we niet aan e-mail hoeven te werken en we ervoor kunnen zorgen dat een ticket aan een gebruiker wordt toegewezen, zodat niet meer dan één persoon aan hetzelfde werkt.

8. Freshdesk (Beste voor meerkanaals HR-servicemanagement)

via Freshdesk

Freshdesk maakt HR-ondersteuning naadloos door vragen van werknemers via verschillende kanalen te centraliseren in één gestructureerd platform. De slimme kennisbank vereenvoudigt selfservice terwijl HR teams zichtbaarheid beheren, FAQ's organiseren en workflows stroomlijnen.

Complexe problemen? Wijs afhankelijkheid toe, escaleer verzoeken en zorg ervoor dat bovenliggende tickets open blijven totdat alle problemen zijn opgelost. AI-analytics signaleren terugkerende problemen, waardoor HR Teams de responstijden kunnen optimaliseren en knelpunten kunnen oplossen - voordat ze escaleren.

De beste functies van Freshdesk

Aangepaste SLA's instellen voor HR-serviceprioriteiten, -verschuivingen en -werkstromen

HR-prestaties bewaken met kant-en-klare rapportages over responstijden, ticketvolume en medewerkerstevredenheid

Werk kennisartikelen in bulk bij met behulp van de Freshdesk API voor naadloos contentbeheer

Efficiënt samenwerken met privé aantekeningen en interne discussies, zonder dat de communicatie tussen medewerkers verstopt raakt

Freshdesk limieten

Analytics zouden verfijnder kunnen voor het beter bijhouden van HR-ticketprestaties

Het kan trager worden bij het afhandelen van meerdere tickets en bewerkingen van grote documenten

Freshdesk prijzen

Free Forever

Groei: $15/gebruiker per maand

Pro: $49/gebruiker per maand

Enterprise: $79/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Freshdesk

G2: 4. 4/5 (3.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (3.300+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Freshdesk?

De kennisbank, ingeblikte antwoorden en de mogelijkheid van ticketing om HR Support voor ons bedrijf bij te houden en te meten is geweldig. De werknemers kunnen ook een beoordeling geven van de service die ze ontvangen. We kunnen zelfs tickets aanmaken voor oproepen.

De kennisbank, ingeblikte antwoorden en de mogelijkheid van ticketing om HR Support voor ons bedrijf bij te houden en te meten is geweldig. De werknemers kunnen ook een beoordeling geven van de service die ze ontvangen. We kunnen zelfs tickets aanmaken voor oproepen.

🧠 Leuk weetje: 'Ticket' in HR ticketing software komt van de oude gewoonte om verzoeken op papieren briefjes te schrijven en door te geven! Tegenwoordig is het allemaal digitaal, maar het doel blijft hetzelfde: het juiste verzoek snel bij de juiste persoon krijgen!

9. Spiceworks (De beste gratis HR helpdesksoftware voor kleine teams)

via Spiceworks

Spiceworks is een gratis HR-ticketing systeem dat is ontworpen voor kleine teams die een eenvoudige oplossing met weinig onderhoud nodig hebben. Spiceworks wordt in de cloud gehost en maakt serveronderhoud overbodig, terwijl HR-verzoeken gestructureerd en gemakkelijk bij te houden blijven.

Het intuïtieve dashboard consolideert ticketing en helpt teams om verzoeken van medewerkers efficiënt te prioriteren en op te lossen. Rapportage in realtime biedt waardevolle inzichten in trends op het gebied van HR-services, waardoor het bijhouden van veelvoorkomende problemen en het verbeteren van responsworkflows eenvoudiger wordt.

Spiceworks beste functies

Automatiseer tickettoewijzingen op basis van prioriteit, categorie en werklast om HR-taken georganiseerd te houden

Beheer verzoeken met visuele dashboards en geconsolideerde activiteitenstromen

Los problemen onderweg op met een mobielvriendelijke helpdesk app voor Android en iOS

Verkrijg inzicht met geavanceerde rapportage: filter gegevens, houd trends bij en voorspel de behoefte aan HR-services

Spiceworks limieten

Aangepast in vergelijking met betaalde alternatieven

De gratis versie is mogelijk niet geschikt voor alle teams

Spiceworks prijzen

Free Forever

Spiceworks beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (500+ beoordelingen)

10. Jira Service Management (Beste voor enterprise ticketing en automatisering)

via Atlassian

Jira Service Management biedt op ondernemingsniveau ticketing en automatisering voor HR-professionals. De flexibele workflows zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor IT, maar passen zich aan uw unieke HR goedkeuringen, escalaties en andere serviceverzoeken aan.

Geautomatiseerde routing, Atlassian-integraties en gestructureerd casemanagement houden HR-taken georganiseerd en verminderen de handmatige werklast. Voor gerichte ondersteuning kun je ook aangepaste helpcentra maken voor verschillende doelgroepen: nieuwe werknemers, managers of voormalige werknemers.

Jira Service Management beste functies

Vereenvoudig HR-processen met kant-en-klare sjablonen voor aanvragen voor werving, salarisadministratie en secundaire arbeidsvoorwaarden

Automatiseer goedkeuringen en escalaties om HR-verzoeken in beweging te houden - handmatig bijhouden is niet nodig

Bescherm gevoelige gegevens met toegangscontroles en toestemmingen op basis van rollen

Geef HR-teams een zelfbedieningshub voor directe ondersteuning en toegang tot de kennisbank

Jira Service Management limieten

Kan training vereisen voor niet-technische HR teams

Premium functies hebben een hogere prijs

Prijzen voor Jira Servicebeheer

Free Forever voor maximaal 3 medewerkers

Standaard : $19. 04/agent per maand

Premium : $47. 82/agent per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira Service Management beoordelingen en reviews

G2 : 4. 2/5 (750+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (700+ beoordelingen)

11. Deskpro (Beste voor aanpasbaar HR servicebeheer)

via Deskpro

Deskpro is een veelzijdig HR ticketing systeem ontworpen voor middelgrote tot grote organisaties die flexibiliteit en schaalbaarheid nodig hebben. Of u nu routinematige HR vragen behandelt of vertrouwelijke werknemerszaken, Deskpro centraliseert elk verzoek in een gestructureerd, eenvoudig te beheren dashboard.

Met zowel on-premise als cloud opties schaalt het moeiteloos, waardoor HR workflows soepel verlopen en responstijden efficiënt zijn voor alle afdelingen.

Deskpro beste functies

Bijhouden van elk personeelsverzoek via alle kanalen in één gestructureerd dashboard

Automatiseer ticketafhandeling met triggers, SLA's en escalaties om HR-workflows soepel te laten verlopen

Verminder terugkerende query's met een zelfhulpportaal en interne kennisbank

Real-time inzichten verkrijgen door responstijden, trends in verzoeken en HR-prestaties te controleren

Deskpro limieten

Extra kosten voor add-ons zoals onboarding, training van agenten en certificeringen

Complexe integraties die mogelijk extra installatietijd en inspanningen vereisen

Deskpro prijzen

Teams: $29/maand per agent

Professioneel: $59/maand per agent

Enterprise: $99/maand per agent

Deskpro beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (30+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Deskpro?

Ik gebruik DeskPro nu al een paar jaar en mijn ervaring ermee is over het algemeen erg positief. Met DeskPro kan de eindgebruiker zijn eigen lijsten maken, de tickets zelf weergeven en aangepaste functies creëren voor het beantwoorden van tickets en het toevoegen van aantekeningen. Ik vind dat het Helpcentrum/Kennisbank ook eenvoudig te gebruiken is.

Ik gebruik DeskPro nu al een paar jaar en mijn ervaring ermee is over het algemeen erg positief. Met DeskPro kan de eindgebruiker zijn eigen lijsten maken, de tickets zelf weergeven en aangepaste functies creëren voor het beantwoorden van tickets en het toevoegen van aantekeningen. Ik vind dat het Helpcentrum/Kennisbank ook eenvoudig te gebruiken is.

Van aanvragen naar resultaten: Versterk uw HR-processen met ClickUp

Het beheren van HR-verzoeken moet niet aanvoelen als een eindeloze lijst met taken. Een robuust ticketsysteem organiseert niet alleen vragen, maar stroomlijnt ook goedkeuringen, automatiseert antwoorden en zorgt ervoor dat elke medewerker snel de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft.

Maar terwijl andere HR-ticketing systemen zich richten op het oplossen van individuele verzoeken, gaat ClickUp verder dan ticketing. Het integreert taakbeheer, samenwerking tussen documenten en AI-gestuurde automatisering om de HR-dienstverleningsworkflows in elke fase te vereenvoudigen en te verbeteren.

Met ClickUp bouwt u aan een naadloze, schaalbare HR-ervaring die de productiviteit en medewerkerstevredenheid verhoogt.