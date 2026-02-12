Hoe u negatieve prompts van Midjourney kunt gebruiken voor betere beeldgeneratie

Als je AI-gegenereerde afbeeldingen niet naar wens uitpakken, ligt het probleem misschien niet in wat je vraagt, maar in wat je 'niet' uitsluit.

AI-beeldgeneratoren, waaronder Midjourney, interpreteren prompts letterlijk, dus als je ongewenste elementen niet specificeert, kan dit leiden tot rommelige, onrealistische of irrelevante resultaten. Terwijl je aangeeft wat je wilt, moet je het AI-model ook vertellen wat je ‘niet’ wilt in het ontwerp.

Door negatieve prompts toe te voegen, krijgt u meer controle over de compositie, de stijl en ongewenste vervormingen.

In deze blogpost bespreken we de kracht van negatieve prompts in Midjourney.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Hier volgt een kort overzicht van negatieve prompts in Midjourney: Negatieve prompts helpen bij het verfijnen van door AI gegenereerde afbeeldingen door aan te geven welke elementen moeten worden uitgesloten

Door twee koppeltekens gevolgd door het woord 'no' te gebruiken, worden ongewenste elementen verwijderd, terwijl negatieve gewichten hun aanwezigheid verminderen zonder ze volledig te elimineren

Negatieve prompts besparen tijd door het aantal fouten te verminderen, de stijl consistent te houden en achtergronden te verfijnen voor strakkere beelden

Negatieve prompts hebben ook beperkingen: ze werken mogelijk niet altijd zoals verwacht, hebben een grote afhankelijkheid van training, hebben moeite met complexiteit en hebben een steile leercurve. Vaak is fijnafstemming nodig

Probeer het AI-model niet te overbelasten met meerdere prompts en geef duidelijke instructies over stijl en meer

ClickUp verbetert ontwerpprocessen door geavanceerde functies aan te bieden, waardoor teams efficiënt kunnen brainstormen, plannen en projecten uitvoeren.

Wat zijn negatieve prompts van Midjourney?

Negatieve prompts zijn instructies die aangeven wat je niet in je afbeelding wilt. Zie negatieve prompts als filters die de AI specifiek vertellen welke elementen in een afbeelding moeten worden vermeden.

Als je Midjourney-prompt bijvoorbeeld 'levendige universiteitscampus' is, kan deze elementen bevatten zoals studenten, paden en andere relevante bouwwerken.

Maar je kunt een afbeelding met extreme precisie genereren door middel van negatieve prompts. Als je bijvoorbeeld twee koppeltekens gevolgd door de woorden “no students” aan je prompt toevoegt, zoals in het onderstaande voorbeeld, geef je de AI de opdracht om afbeeldingen van studenten uit te sluiten, wat het resultaat is van een strakker, meer gefocust beeld van een universiteitscampus.

Waarom negatieve prompts van Midjourney gebruiken?

Kun je niet gewoon een andere prompt schrijven om een nieuwe afbeelding te maken? Dat zou eenvoudiger zijn, maar je zou niet dezelfde resultaten krijgen als met negatieve prompts. Zo helpt negatieve prompting:

🎨 Meer creatieve controle

AI-ontwerpmodellen, waaronder Midjourney, werken op basis van statistische waarschijnlijkheden en genereren afbeeldingen door te putten uit enorme datasets. Dit betekent echter dat de AI soms elementen toevoegt die je niet expliciet hebt gevraagd. Een negatieve prompt vertelt Midjourney om ongewenste details te vermijden, waardoor je afbeeldingen worden verfijnd.

🔁 Consistentie in stijl

Midjourney kiest soms standaard voor een bepaalde stijl, zoals anime of cyberpunk, afhankelijk van de training. Als je een unieke look wilt creëren, helpen negatieve prompts om storende stijlen te verwijderen. Door bijvoorbeeld twee koppeltekens te typen gevolgd door ‘no comic book style’, zorg je ervoor dat je kunstwerk geen illustratieve elementen in stripboekstijl bevat.

⏳ Tijdbesparing

Zonder negatieve prompts moet u afbeeldingen mogelijk meerdere keren opnieuw genereren om het gewenste resultaat te krijgen. Negatieve prompts verminderen dit proces van vallen en opstaan aanzienlijk, omdat u het AI-model instrueert om specifieke elementen uit te sluiten, waardoor u tijd voor de bewerking bespaart.

🖼️ Verfijnde achtergronden en composities

Soms bevatten door AI gegenereerde afbeeldingen onnodige achtergrondelementen die de compositie rommelig maken. Als je bijvoorbeeld een eenvoudig portret nodig hebt, kun je twee koppeltekens typen, gevolgd door "no background", om je uitsluitend op het onderwerp te richten. Dit is vooral handig voor productfotografie, waar een strakke uitstraling de voorkeur geniet.

Negatieve prompts in Midjourney bieden meer mogelijkheden voor aangepast maatwerk, maar ze zijn geen wondermiddel. Negatieve prompts vereisen zorgvuldige promptontwikkeling en experimenteren om het gewenste resultaat te bereiken, net zoals je een gedetailleerde ChatGPT-prompt of Claude.ai-prompt moet schrijven om zinvolle tekst te genereren.

📖 Lees meer: De beste AI-kunstprompts om je creativiteit te stimuleren

Hoe werken negatieve prompts in Midjourney?

Bij het lezen van de bovenstaande paragrafen is het je misschien opgevallen dat we ‘–no’ hebben gebruikt. Wat betekent dit in de context van negatieve prompts? In principe zijn er twee manieren om negatieve prompts te gebruiken: de (–no-parameter) en negatieve promptgewichten. Hieronder leggen we ze voor je uit:

1. De twee koppeltekens gevolgd door de parameter ‘no’

Dit is de eenvoudigste methode om ongewenste elementen te verwijderen. Je voegt gewoon twee koppeltekens (zonder ruimte ertussen) en het woord 'no' toe, gevolgd door de objecten, stijlen of kleuren die je niet wilt. Zie het voorbeeld hieronder.

📌 Hoe het werkt: Midjourney scant zijn dataset, herkent patronen die verband houden met de ongewenste elementen en probeert deze uit de uiteindelijke afbeelding te verwijderen.

🌻 Exemplaar: Je wilt een rustig meer, maar je wilt geen boten of mensen erin. Je prompt en het resultaat zouden er als volgt uitzien:

Het is echter niet altijd perfect: sommige elementen kunnen er toch in sluipen vanwege contextuele associaties. Probeer in dat geval extra synoniemen te gebruiken of de uitsluitingslijst uit te breiden.

2. Gewichten van negatieve prompts

Terwijl de methode met twee koppeltekens en 'no' een element volledig elimineert, kunt u met negatieve gewichten de aanwezigheid van een element verminderen in plaats van het volledig te verwijderen. Deze methode is handig wanneer u de afbeelding wilt beïnvloeden zonder absolute uitsluiting af te dwingen.

📌 Hoe het werkt: Met Midjourney kun je positieve of negatieve gewichten toekennen aan verschillende delen van je prompt met behulp van de ‘::’-syntaxis. Een gewicht van 1 is neutraal, een hoger nummer vergroot het belang en een negatief nummer vermindert de aanwezigheid van het element.

In feite verwijder je een element niet volledig via gewichten, maar geef je Midjourney de opdracht om het *minder te benadrukken.

🌻 Exemplaar: Je wilt een afbeelding genereren van een drukke straat met auto's, maar de auto's mogen niet de hoofdrol spelen. Je prompt zou er dan ongeveer zo uitzien:

Midjourney interpreteert dit als: ‘Voeg een auto toe, maar maak deze half zo belangrijk als de straat.’ Het resultaat? Een straatbeeld waarin de auto's kleiner lijken of opgaan in de achtergrond.

Maar wat als je de aanwezigheid van de auto nog verder wilt verminderen, zonder deze volledig te verwijderen? Gebruik dan een negatief gewicht.

Hier minimaliseert Midjourney actief de auto's in de afbeelding. Het kan de auto's nauwelijks zichtbaar maken door ze in een schaduwrijke hoek te plaatsen of ze volledig te verwijderen als ze niet in de compositie passen (zoals je in de bovenstaande afbeelding kunt zien).

💡 Pro-tip: Als je iets volledig wilt verwijderen, zijn negatieve gewichten alleen misschien niet voldoende—je moet ze mogelijk combineren met ‘–no’ of ze aanpassen om het gewenste resultaat te bereiken. Als je meerdere prompts wilt gebruiken, scheid ze dan met een dubbele dubbele punt (::).

Misschien vraag je je af: ‘Hé, waarom kan ik niet gewoon ‘don’t’ gebruiken en dan ben ik klaar?’ Nou, dat is een terechte vraag. Maar we hebben een verklaring.

Waarom werkt 'don't' niet?

Veel mensen gaan ervan uit dat het schrijven van 'don't' of 'without' in een prompt ervoor zorgt dat Midjourney bepaalde elementen vermijdt. Maar zo werkt het niet. Wanneer je schrijft "don't include rain", begrijpt de AI 'don't' niet automatisch als een ontkenning. In plaats daarvan verwerkt het de hele zin als een beschrijving die het woord "rain" bevat.

Dit kan er paradoxaal genoeg toe leiden dat de AI zich juist op het concept van regen richt, zelfs als het je bedoeling was om dit uit te sluiten.

Hoe dit op te lossen: ❌ Prompt: Een fantasiekasteel, zonder draken. ✅ Prompt: Een sprookjeskasteel ⁃ ⁃ geen draken ✅ Prompt: Een magisch fantasiekasteel::1, draken::-1

De tweede en derde optie zorgen ervoor dat Midjourney goed begrijpt wat het moet vermijden, terwijl de eerste optie juist een kasteel met draken zou kunnen creëren.

🧠 Wist je dat? Midjourney is beschikbaar op Discord en vereist een betaald abonnement om AI-gegenereerde afbeeldingen te maken! Het is ook de populairste Discord-server.

Hoe maak je effectieve negatieve prompts voor Midjourney?

Hier zijn een paar tips voor het maken van effectieve negatieve prompts in Midjourney:

Identificeer ongewenste elementen: Bepaal wat je niet in de afbeelding wilt hebben. Is het een kleur, een object of een stijl? Zodra je dat weet, voeg je ‘⁃ ⁃no’ toe, gevolgd door het ongewenste element. Bijvoorbeeld: ‘⁃ ⁃no blurry details’ of ‘⁃ ⁃no cartoonish style’ kan je resultaten scherper maken

Wees specifiek: Gebruik in plaats van vage termen als ‘⁃ ⁃geen slechte dingen’ precieze beschrijvingen zoals ‘⁃ ⁃geen oververzadigde kleuren’ of ‘⁃ ⁃geen vervormde gezichten’. Hoe duidelijker je bent, hoe beter Midjourney je bedoeling begrijpt

Experimenteer met combinaties en gewichten: Als je een futuristisch stadslandschap genereert maar steeds bomen krijgt, probeer dan ‘trees::-0.5, ⁃ ⁃ no greenery’ of iets dergelijks. Dit versmalt de focus, waardoor de AI-tool zich aan jouw visie houdt

💡Pro-tip: Gebruik negatieve prompts alleen wanneer dat nodig is en voor precieze uitsluitingen in plaats van algemene beperkingen. Geef bijvoorbeeld niet de raad: ‘Vermijd rommelige ontwerpen’, maar kies voor ‘Een strakke, minimalistische layout met voldoende witruimte en een duidelijk focuspunt’ om de gewenste look te bereiken.

Meer dan 20 negatieve prompts van Midjourney voor verschillende toepassingen

We hebben meer dan 20 voorbeelden van negatieve prompts van Midjourney in verschillende scenario's voor je verzameld, zodat je niet met vallen en opstaan hoeft te werken, je creatieve ideeën en technieken kunt stimuleren en het maximale uit Midjourney kunt halen.

Prompt 1: Schone zonsondergang op het strand

Toepassing: Rommel of overbodige elementen verwijderen om een strakker beeld te creërenPrompt: ‘Zonsondergang boven een rustig strand, gouden tinten die weerkaatsen op kalme golven ⁃ ⁃ geen mensen, afval, voetafdrukken, boten, gebouwen, drijfhout’

Prompt 2: Minimalistische stadsskyline

Toepassing: Afleidingen vermijden voor een moderne, strakke esthetiekPrompt: ‘Futuristische stadsskyline bij nacht, gloeiende neonreflecties op natte straten⁃ ⁃ geen auto's, voetgangers, reclameborden, graffiti, mist

Prompt 3: Rustig berglandschap

Toepassing: Natuurlijke schoonheid versterken door kunstmatige objecten te verwijderenPrompt: ‘Majestueuze met sneeuw bedekte bergen, zacht ochtendlicht, heldere lucht ⁃ ⁃ geen elektriciteitskabels, huizen, skiliften, mensen, wegen, borden’

Prompt 4: Rustig bospad

Toepassing: De focus op de natuur houden zonder menselijke invloedPrompt: ‘Kronkelend bospad bedekt met herfstbladeren, zacht goudkleurig zonlicht dat door de bomen schijnt ⁃ ⁃ geen bankjes, borden, vuilnisbakken, mensen, fietsen’

Prompt 5: Dromerige nachtelijke hemel

Toepassing: Een prachtige, afleidingsvrije hemelscène creërenPrompt: ‘Melkweg met levendige nevels en talloze sterren, dieppaarse en blauwe tinten ⁃ ⁃ geen satellieten, vliegtuigen, stadslichten, tekst, watermerken’

Prompt 6: Majestueuze waterval

Toepassing: De natuur ongerept en onberoerd houdenPrompt: ‘Stortende waterval in een weelderige groene jungle, mist die van onderen opstijgt ⁃ ⁃ geen bruggen, toeristen, boten, borden, hekken’

Prompt 7: Elegante productfotografie

Toepassing: Gerichte productfoto's voor commerciële doeleindenPrompt: ‘Strakke zwarte smartwatch op een reflecterend oppervlak, dramatische belichting ⁃ ⁃ geen tekst, logo's, reflecties, rommel, handen, mensen’

Prompt 8: Fantasiekasteel

Toepassing: Een magische instelling versterken zonder moderne elementenPrompt: ‘Groots middeleeuws kasteel op een mistige heuvel, warme fakkels gloeien ⁃ ⁃ geen elektriciteitskabels, moderne gebouwen, auto's, antennes, wegen’

Prompt 9: Zen-tuin

Toepassing: Een rustige en minimalistische esthetiek behoudenPrompt: ‘Japanse zen-tuin met geharkte zand en bonsaiboompjes, zachte sfeerverlichting ⁃ ⁃ geen beelden, borden, bankjes, mensen, toeristen’

Prompt 10: Oude ruïnes

Toepassing: Historische schoonheid behouden zonder moderne elementenPrompt: ‘Overwoekerde ruïnes van een oude tempel in een dichtbegroeide jungle, klimplanten die over de stenen kruipen ⁃ ⁃ geen toeristen, hekken, borden, steigers of afval’

Prompt 11: Perfecte voedselfotografie

Toepassing: Het eten centraal stellen zonder afleidingPrompt: ‘Gourmetburger op een houten plank, zachte verlichting, opstijgende stoom ⁃ ⁃ geen borden, handen, bestek, servetten, rommel op de achtergrond’

Prompt 12: Kosmisch landschap

Toepassing: Focus op de ruimte zonder aardse afleidingenPrompt: ‘Buitenaardse planeet met gloeiende bioluminescente planten, twee manen aan de hemel ⁃ ⁃ geen ruimteschepen, astronauten, satellieten, tekst of watermerken’

Prompt 13: Vintage straatfotografie

Toepassing: Historische verificatie vastleggen zonder moderne afleidingenPrompt: ‘Kasseienstraat uit de jaren 40, warme sepia-tinten, zacht avondlicht ⁃ ⁃ geen moderne auto's, mensen met telefoons, reclameborden, neonreclames’

Prompt 14: Opgeruimde installatie van het bureau

Toepassing: Een esthetisch aantrekkelijke werkruimte creëren zonder rommelPrompt: ‘Moderne, minimalistische bureauinstallatie, strakke laptop, warme sfeerverlichting ⁃ ⁃ geen wirwar van kabels, koffiekopjes, boeken, papieren, rommel’

Prompt 15: Rustig oceaanzicht

Toepassing: Een rustgevende weergave van de oceaan verbeteren door afleidingen te verwijderenPrompt: ‘Uitgestrekte oceaanhorizon onder een roze zonsopgang, zacht kabbelende golven ⁃ ⁃ geen boten, mensen, gebouwen, afval, boeien’

Prompt 16: Dramatische onweerswolken

Toepassing: Focus op de kracht van de natuur zonder afleidingPrompt: ‘Donkere onweerswolken boven een uitgestrekt leeg veld, knetterende bliksem ⁃ ⁃ geen gebouwen, auto's, mensen, borden, antennes’

Prompt 17: Afgezonderde woestijnduinen

Toepassing: Een ongerept en ruig woestijnlandschap behoudenPrompt: ‘Gouden zandduinen die zich eindeloos uitstrekken, zacht licht bij zonsondergang ⁃ ⁃ geen voetafdrukken, voertuigen, mensen, borden, gebouwen’

Prompt 18: Magisch betoverd bos

Toepassing: Een fantasiewereld meeslepend en mysterieus houdenPrompt: ‘Gloeiende paddenstoelen in een mistig betoverd bos, zachte sprookjesverlichting ⁃ ⁃ geen mensen, moderne gebouwen, hekken, straatlantaarns’

Prompt 19: Fotografie van luxe auto's

Toepassing: De auto benadrukken zonder onnodige afleidingenPrompt: ‘Strakke zwarte sportwagen onder zachte studioverlichting, gepolijste reflecties ⁃ ⁃ geen logo's, mensen, showroomachtergrond, tekst, watermerken’

Prompt 20: Weergave van een tropisch eiland uit de lucht

Toepassing: Een ongerepte paradijselijke instelling behoudenPrompt: ‘Kristalhelder turquoise water rondom een weelderig groen eiland, gouden zandstranden ⁃ ⁃ geen boten, steigers, hotels, toeristen, vervuiling’

Laten we ook eens kijken naar een paar voorbeelden van de weging van negatieve prompts:

Prompt 21: Betoverd bos

Toepassing: Een mystieke bos scène creërenPrompt: Oude bomen::2, gloeiende paddenstoelen::1,5, zachte mist::-1

Prompt 22: Cyberpunk-steegje

Toepassing: Een futuristische stedelijke sfeer vastleggenPrompt: Door neon verlichte steeg::3, regenreflecties::1,5, skyline in de verte::-0,5

Prompt 23: Majestueuze tijger

Toepassing: Een indrukwekkend dierenportret presenterenPrompt: Witte tijger::2 , doordringende blauwe ogen::1. 5 , zachte vachttextuur::1

Prompt 24: Vikingkrijger

Toepassing: Historische kracht uitbeeldenPrompt: Vikingkrijger::2, door de strijd gehavend harnas::1. 5, mistige achtergrond::1 –geen scifi-elementen

Prompt 25: Gezellige bibliotheek

Toepassing: Een gezellige leesruimte creërenPrompt: Houten boekenkasten::2, warme verlichting::1,5, antieke boeken::1 ⁃ ⁃ geen lege planken:: -1

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden bij het gebruik van negatieve prompts in Midjourney

Negatieve prompts lijken misschien een superkracht, maar je kunt er gemakkelijk de mist in gaan als je niet oppast. Hier zijn enkele fouten waar je op moet letten:

❗Overdaad aan prompts: Een van de meest voorkomende fouten is het overladen van je prompt met te veel uitsluitingen. Het toevoegen van ⁃ ⁃ geen auto's, bomen, mensen, gebouwen, clouds of dieren lijkt misschien grondig, maar het kan de AI in verwarring brengen, wat leidt tot onverwachte of zelfs onbruikbare resultaten. Concentreer je in plaats daarvan op de meest cruciale elementen die je wilt uitsluiten, en houd je lijst beknopt

❗Willekeurigheid: Een andere valkuil is te vaag zijn. Zeggen “⁃ ⁃ geen objecten” geeft de AI niet genoeg richting. Wat voor soort objecten? Meubels? Voertuigen? Wees altijd specifiek. Als je bijvoorbeeld een minimalistisch landschap maakt, gebruik dan ⁃ ⁃ geen auto’s, gebouwen of elektriciteitskabels om duidelijkheid te garanderen

❗Stijlconflicten negeren: Negatieve prompts verwijderen niet alleen objecten; ze kunnen ook de stijl veranderen. Als je bijvoorbeeld zegt “⁃ ⁃ no anime” en de AI neigt nog steeds naar gestileerde kunst, kan dit komen doordat andere elementen in de prompt onbedoeld de output beïnvloeden. Zorg ervoor dat je prompt heel duidelijk is over de stijl

Beperkingen bij het gebruik van Midjourney

Toen Midjourney werd gelanceerd, zorgden de mogelijkheden ervan voor veel opschudding in de markt voor beeldgeneratie. Hoewel het AI-platform het proces van beeldgeneratie ingrijpend heeft veranderd, kent het ook een aantal beperkingen.

Moeite met complexe scènes

Midjourney presteert goed met afbeeldingen met één onderwerp, maar heeft moeite met drukke scènes met meerdere personages.

🌻 Voorbeeld: Als je een drukke markt, een groep mensen die met elkaar in gesprek is of een gedetailleerd gevecht probeert te genereren, gaat het vaak mis. Tekenen kan leiden tot ontbrekende ledematen, vreemde gezichtsuitdrukkingen of raar geplaatste objecten. Ook de belichting en het perspectief kunnen niet kloppen, waardoor de afbeelding er onnatuurlijk uitziet.

Hoewel je Midjourney-afbeeldingen kunt verbeteren met betere prompts, vergt het veel vallen en opstaan om alles goed te krijgen.

Grote afhankelijkheid van de duidelijkheid van de prompt

Midjourney neemt alles wat je typt letterlijk, dus vage of algemene prompts kunnen tot totaal andere resultaten leiden dan verwacht. Zoals we eerder al vermeldden, verschilt het creatieve proces van AI van dat van ons.

🌻 Voorbeeld: Als je vraagt om een 'futuristische stad' zonder details, kun je van alles krijgen, van een gloeiende cyberpunk-skyline tot een verlaten, vervallen wereld. De AI 'raadt' niet wat je bedoelt, dus als je belangrijke details weglaat, kan dit het hele uiterlijk van de door AI gegenereerde afbeelding veranderen.

Moeite met het interpreteren van abstracte concepten

Midjourney is geweldig in het maken van dingen die in de echte wereld of in fantasiewerelden voorkomen, maar het heeft moeite met diepere, emotionele of symbolische ideeën.

🌻 Voorbeeld: Als je de prompt ‘het gevoel van eenzaamheid’ toevoegt, zal de AI waarschijnlijk gewoon een persoon genereren die alleen zit – de subtiliteiten van isolatie, verlangen of melancholie zullen waarschijnlijk niet worden weergegeven.

Met andere woorden: het kan emoties niet volledig vastleggen of interpreteren om de gewenste resultaten te leveren.

Steile leercurve

Hoewel Midjourney eenvoudig te gebruiken is, kan het even duren voordat je nauwkeurige resultaten krijgt. Functies zoals negatieve prompts en promptgewichten vergen enige oefening. Veel beginners hebben moeite met het verwijderen van ongewenste elementen, het creëren van een consistente stijl of het verfijnen van afbeeldingen.

Bovendien heeft Midjourney, in tegenstelling tot andere ontwerptools waar je fouten kunt corrigeren, geen optie voor bewerking van de prompt. Dat betekent dat je moet blijven testen en prompts opnieuw moet invoeren om de beste resultaten te krijgen.

Beperkte trainingsgegevens

Midjourney kan alleen afbeeldingen genereren op basis van waar het op is getraind. Als je iets unieks probeert te maken – zoals een specifieke culturele kunststijl of een ongebruikelijke historische instelling – kan de AI ofwel een zeer generieke versie maken, ofwel volledig falen.

🌻 Voorbeeld: Als je vraagt om een zeldzaam type oude architectuur, kan het zijn dat dit wordt vermengd met iets dat vaker voorkomt. Dit maakt het minder betrouwbaar wanneer je iets heel specifieks of cultureel nauwkeurigs nodig hebt.

Midjourney is dus weliswaar een opmerkelijke tool, maar het is geen pas-overal-oplossing.

✨Leuk weetje: In de tweede helft van 2024, tijdens de Amerikaanse verkiezingen, legde Midjourney beperkingen op aan het genereren van afbeeldingen van Joe Biden en Donald Trump.

We gebruiken ClickUp om onze pijplijn voor het aanmaken van content voor sociale en digitale media te beheren en bij te houden. Hierdoor kunnen we de status van elk stukje content zien (in uitvoering, moet worden bewerkt, gepland, enz.) en zien wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer-e-mailcommunicatie, aangezien de commentaarsectie bij elke taak kan worden gebruikt om te overleggen en taken/volgende stappen te delegeren (wat voldoet aan de behoefte om onze contentcreatiecyclus bij te houden en op te volgen).

📖 Lees meer: De beste creatieve automatiseringstools om je productiviteit te verhogen

