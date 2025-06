10 beste creatieve automatiseringstools om de productiviteit te verhogen

Als je geen automatiseringstools gebruikt om die vervelende repetitieve taken uit te voeren, loop je al achter. Ik heb het meegemaakt.

Hoewel ik nog een lange weg te gaan heb voordat ik volledig vertrouw op AI voor creatieve productie, zou ik liegen als ik zou zeggen dat AI en tools voor procesautomatisering mijn leven niet gemakkelijker hebben gemaakt. Ze hebben me geholpen mijn werkstroom te optimaliseren en mijn efficiëntie te verhogen.

Als u ook worstelt met het vinden van een balans tussen AI en het behouden van uw creativiteit, dan ben ik er voor u. In deze blogpost bespreek ik de tien beste creatieve automatiseringsoplossingen die u kunnen helpen uw werklast beter te beheren en uw creativiteit een boost te geven.

Wat is een tool voor creatieve automatisering?

Creatieve automatiseringstools zijn software die AI gebruikt om repetitieve taken in content- en ontwerpproductie te automatiseren. Zie het als een superkrachtige assistent die repetitieve taken afhandelt.

Stel dat u posts voor verschillende kanalen op sociale media nodig hebt. Een creatief automatiseringsplatform kan op basis van uw input, zoals productdetails en afbeeldingen, variaties op één sjabloon genereren.

Dit vermindert de mentale werklast en helpt je om je beter te concentreren op de creatieve aspecten, zoals concept en boodschap.

Creatieve automatiseringssoftware moet u helpen processen te vereenvoudigen en creativiteit te verbeteren. Hier zijn de sleutelkenmerken waarmee u rekening moet houden om de perfecte oplossing voor uw werkstroom te vinden:

Focus op content

Gerichte content: Creatieve automatiseringssoftware moet gepersonaliseerde content kunnen creëren voor verschillende doeleinden, zoals video's, afbeeldingen, posts op sociale media en presentaties

Sjabloonbibliotheek: Je moet toegang hebben tot een uitgebreide bibliotheek met vooraf ontworpen ontwerpsjablonen in verschillende formaten

Functies voor automatisering

Taakautomatisering: Het moet Het moet repetitieve taken automatiseren , waaronder het aanpassen van de grootte van afbeeldingen, opmaak, achtergrondverwijdering en tekstvertaling

Data-integratie: Creatieve automatiseringssoftware moet verbinding maken met uw CRM, marketingautomatiseringsplatform of andere databronnen om gepersonaliseerde content te creëren

Verdeling en testen

Publiceren via meerdere kanalen: U moet uw creaties eenvoudig kunnen exporteren of rechtstreeks op verschillende platforms (sociale media, e-mail, enz.) kunnen publiceren

A/B-testen: Controleer of de software het testen van verschillende variaties van uw creatieve uitingen ondersteunt

Gebruiksvriendelijkheid en samenwerking

Gebruikersinterface: De tool moet gemakkelijk te leren en te gebruiken zijn, vooral voor niet-ontwerpers

Samenwerkingstools: Deze moeten realtime samenwerking voor creatieve teams ondersteunen

Bijkomende factoren

Schaalbaarheid: Controleer of de tool schaalbaar is en kan voldoen aan uw huidige en toekomstige creatieve behoeften

Integraties: Het moet ook naadloos integreren met uw bestaande ontwerpstack

Hier zijn de beste creatieve automatiseringstools die u kunt gebruiken om uw creatieve productieproces te stroomlijnen en de kwaliteit van uw projecten te verbeteren:

1. ClickUp (het beste voor creatief projectmanagement)

Werk samen, organiseer en beheer ontwerpprojecten op het uitgebreide platform voor ontwerpprojectmanagement van ClickUp

Het is moeilijk om creativiteit en strategisch denken in balans te houden. Terwijl ik me concentreer op innovatieve ideeën en het oplossen van problemen, komen langetermijndoelen op de achtergrond te staan. ClickUp heeft me geholpen om hier een balans te vinden door een volledig creatief werkstroombeheerproces op te zetten.

Het is een alles-in-één platform voor projectbeheer, teamsamenwerking, productiviteit en klantenbeheer. De functie ClickUp Automations heeft mijn werkstromen gestroomlijnd, waardoor ik repetitieve taken gemakkelijker van mijn takenlijst kan schrappen.

ClickUp maakt creatief projectmanagement veel eenvoudiger met zijn functies voor samenwerking. U kunt automatisch toegewezen personen en volgers toevoegen, zodat taken met prioriteit continu worden gecontroleerd en teamleden op de hoogte worden gebracht van statusupdates.

U kunt meer dan 100 sjablonen voor automatisering bekijken om automatiseringen in te stellen voor het toewijzen van taken en het wijzigen van de status, prioriteit, toegewezen persoon, deadline en locatie van taken.

Ontdek meer dan 100 sjablonen voor automatisering om aangepaste creatieve werkstromen te maken

Wat ik tot nu toe het leukste vind, is ClickUp Brain, de AI-assistent van ClickUp. Je kunt het eenvoudigweg opdracht geven om een automatisering te creëren (wat er moet gebeuren wanneer een taak is voltooid). Met ClickUp Brain kun je ook triggers of voorwaarden instellen om acties te automatiseren.

Voeg triggers of voorwaarden toe om acties te automatiseren met ClickUp Brain

Je kunt in ClickUp ook e-mailautomatisering instellen om automatische projectupdates naar leveranciers en klanten te sturen, zodat iedereen op de hoogte blijft.

Terwijl ClickUp Automations het beheerproces heeft geordend, heeft de op maat gemaakte ClickUp Agency Project Management Software geholpen om de creativiteit van mijn team te stimuleren.

Stroomlijn de werkstroom en stimuleer creativiteit met ClickUp Agency Project Management Software

Ik vond ClickUp Docs ook erg handig voor creatieve samenwerking. Het helpt bij het maken en opslaan van projectroadmaps, het bouwen van sjablonen voor creatieve briefings en het ontwerpen van uitvoeringsplannen. Met uitgebreide opmaakopties, geneste pagina's en de mogelijkheid om assets in te sluiten, kan Docs dienen als centrale opslagplaats voor alle projectgerelateerde informatie.

Bereid creatieve briefings voor en maak een lijst van processen, taken of projectrichtlijnen met ClickUp Docs

ClickUp Whiteboards is onze favoriete tool geworden voor creatieve jamsessies. Alle teamleden kunnen hun ideeën en aantekeningen op het canvas delen. Ik gebruik het graag om ideeën met elkaar te verbinden met de drag-and-drop-editor en om afbeeldingen en links toe te voegen. Ik kan er zelfs projecttaken rechtstreeks vanuit de whiteboards mee maken.

Werk samen en brainstorm ideeën met ClickUp Whiteboards voor meer creativiteit

De beste functies van ClickUp

Taken automatiseren: Verdeel creatieve projecten in beheersbare stappen met Verdeel creatieve projecten in beheersbare stappen met ClickUp-taken en automatiseer ze met ClickUp-automatisering, zodat ze minder overweldigend en gemakkelijker bij te houden zijn. Je kunt taaktypes aanmaken, prioriteitsniveaus instellen en gerelateerde taken aan elkaar koppelen

Werkstromen creëren: Gebruik Gebruik ClickUp Mind Maps om creatieve ideeën om te zetten in actieplannen. Ze helpen je creatieve werkstromen op te zetten voor soepel projectmanagement

Creëer gepersonaliseerde content: Automatiseer het genereren van gepersonaliseerde content voor campagnes, klantenenquêtes of productbeschrijvingen met Automatiseer het genereren van gepersonaliseerde content voor campagnes, klantenenquêtes of productbeschrijvingen met ClickUp Brain

Krijg inzicht: Houd de prestaties van campagnes bij met Houd de prestaties van campagnes bij met ClickUp Dashboards om creatieve technieken en processen te optimaliseren

Marketingcampagnes bijhouden en optimaliseren met ClickUp Dashboards

Tijdsregistratie: Analyseer hoeveel tijd u besteedt aan handmatige taken en creatieve processen met de functie Analyseer hoeveel tijd u besteedt aan handmatige taken en creatieve processen met de functie Tijdsregistratie van ClickUp om uw werkstroom te verbeteren

U kunt eenvoudig een creatieve werkstroom opzetten met de sjabloon voor creativiteit en ontwerp van ClickUp. Hiermee kunt u een gedetailleerd projectplan opstellen, visuele tijdlijnen toevoegen en ideeën ordenen in uitvoerbare taken.

Download deze sjabloon Bouw end-to-end werkstromen voor het naadloos uitvoeren van creatieve projecten met de sjabloon voor creativiteit en ontwerp van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

ClickUp heeft een leercurve vanwege de vele functies

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/maand per gebruiker

Business : $ 12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand, jaarlijks gefactureerd

ClickUp beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Celtra (het beste voor het lanceren van digitale campagnes)

via Celtra

Celtra is een creatieve automatiseringstool, speciaal ontworpen voor het maken en lanceren van digitale campagnes. Je kunt AI gebruiken om content, afbeeldingen en video's in verschillende formats en voor verschillende kanalen te maken.

Wat ik het leukste vind aan Celtra is dat het naadloze samenwerking tussen ontwerp- en contentteams mogelijk maakt door het aanmaken van content en ontwerp te scheiden. Hierdoor kunnen creatieve teams aan verschillende versies werken en worden fouten voorkomen.

Het helpt ook bij het waarborgen van merkconsistentie via aangepaste toolkits en functies voor het vergrendelen van sjablonen. Van campagneproductie tot beoordeling, goedkeuring en verdeling, alles is beschikbaar op één platform.

De beste functies van Celtra

Schaal uw werk efficiënt door repetitieve taken zoals het aanpassen van de grootte, bijsnijden en tekst opmaken te automatiseren

Gebruik AI om visuele elementen zoals animaties en productgalerijen toe te voegen en zo boeiende digitale campagnes te maken

Creëer een centrale hub voor alle creatieve assets

Schaal het aanmaken en de verdeling van campagnes en verbeter de transparantie met gecentraliseerde sjablonen

Beperkingen van Celtra

De interface heeft een steile leercurve en kan complex zijn voor niet-ontwerpers

Prijzen van Celtra

Prijzen niet beschikbaar

Celtra beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,4 /5 (350+ beoordelingen)

Capterra: 4,4 /5 (meer dan 250 beoordelingen)

3. Adacado (het beste voor het lanceren van dynamische advertentiecampagnes)

via Adacado

Adacado is een doe-het-zelf advertentieplatform dat u helpt bij het plaatsen van display-advertenties. Het opzetten van een campagne is ongelooflijk eenvoudig. Ik heb gewoon mijn adverteerdersgegevens ingevoerd, een campagneoplossing gekozen, mijn logo en afbeeldingen geüpload en voilà: ik was live!

Het beste van alles is dat het professionals zoals ik helpt om de kosten voor leveranciers aanzienlijk te verlagen.

Het biedt aangepaste advertentieoplossingen voor verschillende sectoren. Of ik nu een advertentie op maat nodig heb voor mijn specifieke sector of helemaal vanaf nul wil beginnen, hun creatieve editor staat voor me klaar.

De meest interessante functie van Adacado is dat het snel dynamische productadvertenties kan aanmaken door productfeedupdates te synchroniseren.

De beste functies van Adacado

Schaal uw advertentiecampagnes op met behulp van vooraf ontworpen sjablonen en een creatieve editor

Selecteer waar en aan wie uw Google-advertenties worden weergegeven door verschillende factoren te selecteren, waaronder demografische gegevens, rente, leeftijd en apparaattype

Verbind producten die beschikbaar zijn op Shopify rechtstreeks en gebruik shoppable ads met de in- en checkout widget

Beperkingen van Adacado

Het ondersteunt geen samenwerking met clients of teamleden

Adacado blinkt uit in het automatiseren van eenvoudigere campagnes, maar is misschien niet geschikt voor sterk aangepaste visuals

Prijzen van Adacado

Aangeschafte media: Aantal vertoningen x CPM (kosten per 1000 vertoningen)

Weergegeven advertenties: Gebaseerd op dynamische en statische tarieven (dynamisch tarief begint bij $ 0,99. Statisch tarief begint bij $ 0,25)

Product: Vanaf $ 0,15

Adacado beoordelingen en beoordelingen

Gartner: 4,3/5 (3 beoordelingen)

TrustPilot: 3/ 5 (19 beoordelingen)

4. SundaySky (het beste voor het maken van videoadvertenties op maat)

via SundaySky

SundaySky werkt uitstekend voor teams die veel video's voor socialemediamarketing, gepersonaliseerde verkoopcampagnes en merkpromoties maken. Het Enterprise Video Platform maakt gebruik van AI om boeiende video's te maken.

De AI van SundaySky helpt me om eenvoudig videoscripts te maken, muzikale elementen in de video's in te sluiten en natuurlijke voice-overs aan de clips toe te voegen. Dat is een hoop handmatig werk dat in een mum van tijd is geautomatiseerd.

De AI-integratie voegt ook gepersonaliseerde videocommentaar en teksten toe om de betrokkenheid van de kijker te vergroten.

De beste functies van SundaySky

Maak binnen enkele minuten interactieve video's met vooraf ontworpen sjablonen, thema's en muzieknummers

Voeg gepersonaliseerde teksten, vertellingen en CTA's toe om de aandacht van kijkers te trekken en de conversieratio te verbeteren

Automatiseer de verdeling van video's door video's te integreren in elk CMS, elke website, portaal of applicatie

Maak verschillende versies van dezelfde video om specifieke audiofragmenten te targeten met boodschappen die hen aanspreken

Beperkingen van SundaySky

Met een beperkt aantal sjabloonopties kan het aanmaken van video content repetitief zijn

Geëxporteerde video's hebben een verminderde kwaliteit

Prijzen van SundaySky

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van SundaySky

G2: 4,4 /5 (31 beoordelingen)

Cuspera: 4,4 /5 (meer dan 150 beoordelingen)

5. Hunch (het beste voor het gebruik van productgegevens voor advertenties)

via Hunch

Als je op zoek bent naar een holistisch platform om creatieve uitingen te ontwerpen en campagnes te voeren, probeer dan Hunch. Het maakt gebruik van AI om advertenties in meerdere formaten te maken. Upload gewoon je merkpakket en de AI-functie optimaliseert automatisch afbeeldingen en past layouts aan.

Hunch biedt ook productgedreven creativiteit. Ik kan bijvoorbeeld mijn productfeed aan het platform toevoegen om productafbeeldingen, video's en advertenties op basis van de input te verbeteren. Wat ik het leukste vind aan Hunch is dat het helpt om gegevens om te zetten in creatieve uitingen voor alle items in een catalogus.

De beste functies van Hunch

Maak aangepaste sjablonen voor afbeeldingen en video's om creatieve productie op te schalen

Upload uw merkpakket en ontvang automatisch aangepaste advertentiesjablonen voor verschillende kanalen

Voer geautomatiseerde campagnes uit op sociale mediakanalen en stroomlijn de werkstromen van campagnes

Automatisch meerdere sjablonen in verschillende formaten gemaakt die bij het merk passen met Hunch's Multi Artboard Template

Beperkingen van intuïtie

Je hebt enige technische ontwerp- en advertentie-ervaring nodig om campagnes op Hunch uit te voeren en te beheren

Prijszetting op basis van intuïtie

Aangepaste prijzen

Hunch beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,6/5 (33 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (13 beoordelingen)

6. ChatGPT (het beste om je brainstormsessies te automatiseren)

via ChatGPT

ChatGPT is een alles-in-één AI-aangedreven creatieve assistent waar ik terecht kan voor alles, van content voor sociale media en advertentieteksten tot gepersonaliseerde e-mails. Het enige wat ik hoef te doen is de juiste prompt invoeren.

Ik vind het heerlijk om ideeën uit te wisselen en te zien waar het gesprek me brengt.

Het kan zelfs helpen bij het ontwerpproces door ideeën en werkstromen voor de gebruikersinterface voor te stellen. Als u geavanceerde ontwerpen wilt maken met technische software, kan ChatGPT ontwerpcodes leveren.

De beste functies van ChatGPT

Geef tekstuele aanwijzingen en krijg hoogwaardige content voor artikelen, sociale media of marketingteksten

Brainstorm en unieke suggesties voor advertentiecampagnes

Creëer gepersonaliseerde content op basis van je target audience

Gebruik de geavanceerde versie om infographics te genereren met tekstquery's

Beperkingen van ChatGPT

Het helpt alleen bij het bedenken en produceren van content en kan geen ontwerptaken of advertentiecampagnes beheren

Het houdt niet automatisch de prestaties van campagnes bij

Prijzen van ChatGPT

Gratis: Forever gratis abonnement

Plus: $ 20 per maand, jaarlijks gefactureerd

Team: $ 25 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Aangepaste prijzen

ChatGPT beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (49 beoordelingen)

7. Canva (het beste voor het ontwerpen van visuele content)

via Canva

Canva is mijn favoriete tool voor het maken van prachtige ontwerpen voor campagnes, advertenties op sociale media, brochures, presentaties, reels, video's en andere visuals. Het heeft veel sjablonen voor verschillende ontwerpformaten, kanalen en branches en een enorme bibliotheek met miljoenen afbeeldingen, pictogrammen en grafische elementen.

Ik kan eenvoudig afbeeldingen uploaden en bewerken, ontwerpen maken vanaf nul of met behulp van sjablonen, of tekenen, schetsen en in realtime samenwerken met de functie Tekenen in Canva.

Heb je een wazige afbeelding met een onhandige kadrering? Gebruik de optie Magic edit om alle afbeeldingen met slechts één klik te verbeteren. De functie voor het bijhouden van betrokkenheid van Canva is ook handig voor het beoordelen van je ontwerpen en de betrokkenheid van gebruikers.

De beste functies van Canva

Visualiseer uw ontwerpen door tekstprompts te geven aan de Magic Design-tool

Voeg automatisch populaire muziek of melodieën toe aan je video's

Combineer snel afbeeldingen tot video's met behulp van AI

Vertaal uw ontwerpen automatisch voor verschillende doelgroepen met AI

Vereenvoudig uw sociale media-werkstroom door posts voor sociale media te plannen, in te roosteren en op verschillende kanalen te publiceren met behulp van de contentplanner

Beperkingen van Canva

Het ontbreekt aan mogelijkheden voor advertentie- en campagnebeheer

Canva mist geavanceerde ontwerpfuncties voor advertenties

Prijzen van Canva

Canva gratis: Voor altijd gratis

Canva Pro: $ 15 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Canva Teams: $ 10 per gebruiker per maand (minimaal drie gebruikers), jaarlijks gefactureerd

Canva Enterprise: Aangepaste prijzen

Canva beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,7/5 (4500+ beoordelingen)

GetApp: 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

8. Marpipe (het beste voor het genereren van productadvertentiecatalogi)

via Marpipe

Marpipe is een andere creatieve automatiseringstool die productcatalogusadvertenties maakt met AI. Het integreert met je bestaande productfeed van Shopify en andere platforms en optimaliseert advertentieontwerpen.

Ik vond de AI-functie erg handig, waarmee de achtergrondafbeelding automatisch wordt verwijderd, de afbeelding wordt geschaald zodat deze in het ontwerp past en er advertentietekst wordt gegenereerd op basis van de tekst op de productpagina.

De beste functies van Marpipe

Test meerdere productontwerpvarianten tegelijk met de A/B-testmogelijkheden van Marpipe

Bouw creatieve sjablonen voor productontwerp met de drag-and-drop-builder

Creëer aantrekkelijke productontwerpen door ontwerplagen te verbinden met kolommen in de productfeed

Voeg advertentiecatalogi rechtstreeks toe aan advertentieplatforms om de betrokkenheid te vergroten

Beperkingen van Marpipe

Marpipe heeft een complexe interface en installatie

Prijzen van Marpipe

Ontdek: $0 voor altijd

Enterprise: Aangepaste prijzen

Marpipe beoordelingen en beoordelingen

G2: 5/5 (4 beoordelingen)

Capterra: 4/ 5 (1 beoordeling)

9. Bannerflow (het beste voor geautomatiseerde campagneproductie)

via Bannerflow

Bannerflow automatiseert de productie, het beheer en de optimalisatie van digitale advertenties. Wat mij vooral opviel, zijn de geavanceerde merkanimaties van Bannerflow, die digitale advertenties aantrekkelijker maken. De mogelijkheid om automatisch datafeeds toe te voegen aan campagne-uitingen verhoogt ook de betrokkenheid.

U kunt een merkadvertentiebibliotheek opbouwen en geavanceerde creatieve elementen hergebruiken voor campagne- en advertentieproductie. Bannerflow ondersteunt ook het gebruik van aangepaste widgets om unieke ontwerpen te maken. De functie voor vertaalbeheer werkt uitstekend voor bedrijven met een wereldwijd publiek.

Met deze tool hoef ik alleen maar wijzigingen in het ontwerp en de tekst in de masterbriefing aan te brengen, waarna de wijzigingen automatisch in alle campagnes worden doorgevoerd.

De beste functies van Bannerflow

Maak snelle productie, publicatie en lancering van dynamische advertentiecampagnes op meerdere kanalen mogelijk

Maak meerdere variaties voor campagnes met één mastercreatie

Deel live previews van campagnes om goedkeuringen te krijgen

Breng live wijzigingen aan in advertenties om de ROI te verhogen

Beperkingen van Bannerflow

Sommige gebruikers melden problemen zoals trage laadtijden en klikken die niet reageren

Prijzen van Bannerflow

Aangepaste prijzen

Bannerflow beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

TrustRadius: 6,3/10 (7 beoordelingen)

10. Innervate (het beste voor het snel aanmaken van advertenties)

via Innervate

Innervate (voorheen RevJet) is een andere creatieve automatiseringssoftware die marketing- en reclamecampagnes automatiseert. Het helpt gebruikers gepersonaliseerde digitale advertenties en campagnes te maken voor hun target audience.

Met Innervate kon ik A/B-tests uitvoeren om de impact van mijn campagnes te meten en de campagnes voor verschillende kanalen, waaronder sociale media en e-mail, optimaliseren.

De beste functies van Innervate

Maak gepersonaliseerde advertenties met dynamische creatieve optimalisatie (DCO)

Krijg tips voor het maken van gepersonaliseerde campagnes voor regionale doelgroepen

Krijg gedetailleerde prestatieanalyses en meet de ROI van campagnes

Beperkingen doorbreken

Innervate richt zich meer op de klantervaring en is mogelijk niet geschikt voor het automatiseren van creatieve taken

Prijzen van Innervate

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Innervate

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

