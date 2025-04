Bear vs. Apple Notes: Welke app voor het maken van aantekeningen is beter?

Als je ooit hebt gemerkt dat je verdrinkt in een zee van aantekeningen, to-do lijsten en willekeurige middernachtelijke gedachten, heb je je waarschijnlijk afgevraagd: *Met welke app voor aantekeningen krijg ik eindelijk orde in mijn leven?

Vandaag strijden twee grote kanshebbers - Bear en Apple Notes - om de kroon op het gebied van aantekeningen maken.

De ene app ondersteunt Markdown en strakke organisatie (hallo, geneste tags!). Tegelijkertijd is de andere diep geworteld in het Apple ecosysteem, waardoor het belachelijk handig is voor snelle handgeschreven aantekeningen met een Apple Pencil.

Maar welke is beter voor jouw werkstroom? Of je nu een krachtige gebruiker bent, een occasionele notulist of iemand die gewoon al zijn snelle aantekeningen wil bijhouden, laten we Bear vs. Apple Notes eens uit elkaar halen om te zien welke voor jou het meest geschikt is.

Tot slot laten we je ook kennismaken met het beste alternatief voor beide tools! ClickUp AI Notetaker transcribeert je vergaderingen en zet ze om in perfecte samenvattingen en slimme inzichten zonder enige moeite.

60-seconden samenvatting Hier is een snel overzicht van de sleutel mogelijkheden van Bear Notes en Apple Notes Apple Notes is het beste voor Bear Notes is het beste voor Naadloze integratie binnen het Apple ecosysteem Strak ontwerp en zeer aanpasbare aantekeningen Free, ingebouwde oplossing voor alle Apple gebruikers Markdown ondersteuning voor geavanceerde opmaak Eenvoudige organisatie van mappen met krachtige zoekfunctie (inclusief tekst in afbeeldingen) Hashtag-gebaseerde organisatie voor flexibele categorisatie Betrouwbaar iCloud synchroniseren tussen apparaten zonder extra kosten Synchroniseert tussen apparaten maar vereist een PRO abonnement Real-time samenwerking en eenvoudig delen Het beste voor solo gebruikers die de voorkeur geven aan esthetiek en structuur ClickUp het maken van aantekeningen met Taakbeheer, Samenwerking en ClickUp-taak functies ClickUp gaat nog een stap verder in het maken van aantekeningen. In tegenstelling tot de Bear app of Apple Notes, combineert

Met realtime bewerking, mindmaps en automatisering verandert het eenvoudige aantekeningen in uitvoerbare abonnementen - alles in één werkruimte

Wat is Bear Notes?

Bear Notes is een lichtgewicht en krachtige app voor het maken van aantekeningen die het vastleggen, organiseren en delen van je gedachten vereenvoudigt. Bear is perfect voor creatieve denkers, drukke professionals en toegewijde aantekeningenmakers en biedt een balans tussen eenvoud en functionaliteit.

Moet je snel aantekeningen maken, dagelijkse taken bijhouden of je verdiepen in langere formulieren?

Bear's intuïtieve ontwerp en Markdown ondersteuning passen zich soepel aan je werkstroom aan. En met de compatibiliteit met Apple Pencil voelen handgeschreven aantekeningen natuurlijk aan. Van dagelijkse aantekeningen tot diepgaande projecten, met Bear kun je je concentreren op wat belangrijk is: je ideeën.

👀 Wist je dat: In de Apple App Store behoren zakelijke en hulpprogramma's, waaronder applicaties voor het maken van aantekeningen, tot de populairste categorieën, die respectievelijk ongeveer 10,11% en 9,73% van de actieve apps uitmaken.

Bear notes functies

Bear Notes is een goede keuze als je waarde hecht aan functionaliteit en esthetiek in een app voor het maken van aantekeningen. Er is een desktop-app en een app die compatibel is met iPhone en iPad.

Hier zijn enkele opvallende functies die het een favoriet maken onder notitiemakers:

Functie #1: Eenvoudige Markdown opmaak

Bear Notes is een third-party notitie app voor Apple apparaten en blinkt uit door zijn duidelijke en intuïtieve Markdown opmaak. Van het schrijven van blogberichten en het opstellen van code tot het organiseren van lijsten, Bear houdt de opmaak eenvoudig en krachtig, zonder onnodige rommel.

via Bear

Het is perfect voor notulisten die houden van gestructureerde, doorkijkbare aantekeningen en de extra controle op prijs stellen. Bovendien kun je met de functie live voorbeeld de geformatteerde tekst in realtime zien terwijl je schrijft.

🧠 Leuk weetje: Met Bear Notes kun je je aantekeningen exporteren naar onder andere RTF, PDF, JPG, HTML en DOCX.

Als je vaak aantekeningen maakt, weet je hoe lastig het is om honderden aantekeningen door te spitten om die ene aantekening te vinden. En als je er tijdens een cruciale vergadering naar op zoek moet? Vreemd.

Bear Notes's tag-gebaseerde systeem verbetert het organiseren van aantekeningen. Gebruikers kunnen meerdere tags (zoals #werk of #productiviteit) aan een aantekening toekennen en deze vanuit elke categorie openen.

via Bear

Nog beter, met geneste tags kun je subcategorieën maken, zodat alles netjes gestructureerd en gemakkelijk terug te vinden blijft, hoeveel aantekeningen je ook maakt.

Functie #3: Synchroniseren tussen apparaten

Je ideeën verdienen het om je overal te volgen. Bear Notes synchroniseert moeiteloos tussen iPhone-, iPad- en Mac-apparaten en iCloud, zodat je aantekeningen altijd toegankelijk zijn, welk Apple-apparaat je ook gebruikt.

Dankzij de iCloud-integratie blijven je gedachten in realtime bijgewerkt, zodat je een aantekening op je Mac kunt beginnen en op je iPhone kunt afmaken zonder iets te missen. Of je nu snel aantekeningen maakt, notities voor vergaderingen bijhoudt of aan een langer formulier werkt, met Bear heb je altijd direct toegang tot je ideeën.

Functie #4: Elegante thema's en aanpassingen

Personalisatie is belangrijk, en Bear Notes biedt 28+ esthetisch ontworpen thema's die bij jouw stijl passen. Of je nu een nachtbraker bent die houdt van de donkere modus of iemand die houdt van aantekeningen maken met levendige kleuren, met Bear kun je de look en feel van je scherm aanpassen.

De gratis versie geeft je toegang tot drie stijlvolle thema's om het fris te houden. Je kunt ook de typografie en layout aanpassen, zodat je aantekeningen helemaal van jou zijn.

Prijzen van Bear notes

Bear Notes biedt flexibele prijzen voor verschillende gebruikers:

Free Forever

Bear PRO: $2. 99/maand

Ook lezen: Hoe kan productiviteit journaling je focus verbeteren?

Wat is Apple Notes?

Apple Notes is de ingebouwde app van Apple voor het maken van aantekeningen, geïntegreerd in iPhone, iPad, Mac en zelfs Apple Watch. De web app is ontworpen met het oog op eenvoud en efficiëntie en is een hulpmiddel voor iedereen die snel gedachten wil noteren, to-do lijsten wil maken of ideeën wil ordenen zonder te worstelen met onnodige functies.

Wat onderscheidt Apple Notes? Het werkt direct vanuit de doos en houdt je aantekeningen netjes en toegankelijk met mappen, slim zoeken en tagging-opties.

Moet je brainstormen over je volgende grote project, aantekeningen maken voor vergaderingen of je dagelijkse taken bijhouden? Apple Notes past zich aan je werkstroom aan.

Met handgeschreven aantekeningen via Apple Pencil, iCloud synchroniseren en moeiteloos samenwerken is het een veelzijdige, no-fuss notitie app die precies past in je Apple ecosysteem.

Apple Notes functies

Op het eerste gezicht lijkt Apple Notes misschien eenvoudig en bescheiden, maar het zit boordevol waardevolle functies die het maken van aantekeningen moeiteloos maken. Dit is wat het een favoriet maakt onder miljoenen gebruikers:

Functie #1: Moeiteloos synchroniseren met Apple apparaten

Een van de grootste voordelen van Apple Notes is dat het probleemloos synchroniseert met al je Apple apparaten. Of je nu typt op je Mac, bewerkingen uitvoert op je iPad of dezelfde aantekeningen bekijkt op je iPhone, alles blijft perfect op elkaar afgestemd via iCloud.

via Apple Ondersteuning

Updates gebeuren in real-time, dus je vergaderingen, aantekeningen, lijsten en persoonlijke gedachten zijn altijd up-to-date.

Bovendien kun je aantekeningen offline weergeven en bewerken zonder internetverbinding. Je ideeën blijven binnen handbereik, waar je ook bent.

Functie #2: Rijke media en samenwerking

Als je denkt dat Apple Notes alleen platte tekst is, dan ben je er nog niet. Je kunt foto's, schetsen, gescande documenten en zelfs weblinks direct aan je aantekeningen toevoegen, waardoor je notities veranderen in dynamische, multimediarijke documenten.

via App Store

Moet je brainstormen met collega's of aantekeningen van vergaderingen delen? Real-time samenwerken aan documenten maakt teamwerk moeiteloos - deel gewoon een aantekening en iedereen kan deze direct bewerken of er een bijdrage aan leveren. Het is een krachtig maar eenvoudig hulpmiddel voor zowel alledaagse gebruikers als professionals.

Functie #3: Organisatorische eenvoud

Niemand houdt van rommelige aantekeningen, en Apple Notes blinkt uit in het georganiseerd en toegankelijk houden van zaken. Je kunt aantekeningen in mappen sorteren, vastgemaakte notities gebruiken om belangrijke ideeën overzichtelijk te houden en zelfs notities taggen om ze sneller te kunnen openen.

Moet je snel iets vinden? De krachtige zoekfunctie gaat verder dan tekst: het kan trefwoorden herkennen in handgeschreven aantekeningen, gescande documenten en zelfs bijlagen. Of je nu aantekeningen van vergaderingen, projectdetails of persoonlijke herinneringen beheert, met Apple Notes blijft alles netjes, doorzoekbaar en precies waar je het nodig hebt.

Functie #4: Beveilig je privé aantekeningen

Met Apple Notes is privacy geen bijzaak, maar een prioriteit.

Als ingebouwde Apple app biedt het robuuste functies om je vertrouwelijke informatie veilig te houden. Je kunt gevoelige aantekeningen vergrendelen met een wachtwoord, Face ID of Touch ID, zodat alleen jij toegang hebt. Je gegevens blijven beschermd en privé, of het nu gaat om een digitaal dagboek, financiële gegevens of zakelijke documenten.

via Apple Ondersteuning

En omdat alles wordt gesynchroniseerd via iCloud met end-to-end versleuteling, blijven je aantekeningen veilig op al je Apple apparaten, zodat je altijd en overal met een gerust hart aantekeningen kunt maken.

Functie #5: Slimme integraties met het Apple ecosysteem

Deel uitmaken van de Apple familie heeft een aantal voordelen. Apple Notes integreert moeiteloos met Siri, zodat je handsfree aantekeningen kunt maken wanneer je inspiratie krijgt. Moet je een artikel of fragment uit Safari opslaan?

Deel het gewoon rechtstreeks in Notes zonder naar andere apps over te schakelen.

via Apple Ondersteuning

Met Universal Clipboard kun je tekst op het ene apparaat kopiëren en plakken op een ander apparaat, waardoor multitasken moeiteloos gaat.

Of je nu ideeën noteert op je iPhone, ze verder uitwerkt op je Mac of schetst met een Apple Pencil op je iPad, Apple Notes houdt je werkstroom intuïtief op alle apparaten.

Prijzen van Apple Notes

Apple Notes is gratis.

Leuk weetje: Leonardo da Vinci was de oorspronkelijke gebruiker die aantekeningen maakte. Hij vulde duizenden pagina's met schetsen, observaties en ideeën, en gebruikte vaak spiegelschrift (achteruit schrijven) om zijn aantekeningen privé te houden!

Bear vs. Apple Notes: Vergelijking van functies

Bear en Apple Notes zijn geweldige apps voor het maken van aantekeningen die aan verschillende behoeften voldoen.

Bear is ideaal voor gebruikers die een strak ontwerp, Markdown ondersteuning en diepgaande aanpassingen waarderen, waardoor het een favoriet is onder schrijvers en power users.

Aan de andere kant is Apple Notes een krachtpatser zonder poespas, met eenvoud, naadloze integratie in het Apple ecosysteem en robuuste samenwerkingstools - perfect voor alledaagse aantekeningenmakers.

Welke past het beste bij jouw werkstroom? Laten we eens kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Functies Bear Apple Notes Organisatie Een tag-gebaseerd systeem met geneste tags voor flexibiliteit Traditioneel mapsysteem met vastgemaakte aantekeningen Formatting Ondersteunt Markdown voor gestructureerd schrijven Rijke tekst opmaak, geen Markdown ondersteuning Synchroniseren Vereist een PRO abonnement voor cross-device synchroniseren Gratis iCloud synchroniseren met alle Apple apparaten Aanpassingen 28+ thema's, typografische opties Minimale aanpassingen, donkere modus beschikbaar Samenwerken Geen real-time functies voor samenwerking Gedeelde aantekeningen met real-time samenwerking Handschrift en Apple Pencil Geen directe ondersteuning Ondersteunt handschrift en Apple Pencil Multimedia Ondersteuning Ondersteunt afbeeldingen en koppelingen, maar geen documenten scannen Ondersteunt afbeeldingen, gescande documenten en tekeningen Privacy en veiligheid Wachtwoordbeveiliging voor aantekeningen Aantekeningen vergrendelen met Face ID, Touch ID of wachtwoord Integratie Beperkte integratie met derden Diep geïntegreerd in het Apple ecosysteem Prijzen Gratis versie beschikbaar; PRO abonnement ontgrendelt premium functies Voltooid gratis met Apple apparaten

Functie #1: Organisatie en zoeken

Apple Notes houdt het simpel met een op mappen gebaseerd systeem, vastgemaakte aantekeningen en een intelligente zoekfunctie die zelfs tekst in afbeeldingen en gescande documenten herkent. Het is schoon, efficiënt en perfect voor mensen die de voorkeur geven aan een gestructureerde aanpak zonder poespas.

Bear neemt een meer flexibele route met een hashtag-gebaseerd systeem. Je kunt aantekeningen taggen met meerdere categorieën, geneste tags maken voor betere organisatie en aantekeningen snel terugvinden, zonder de beperkingen van traditionele mappen.

🏅 Winnaar: Bear voor zijn veelzijdigheid in organisatie. Als je een krachtige gebruiker bent die een grote hoeveelheid aantekeningen verwerkt en geavanceerde categorisatie nodig heeft, zul je aantekeningen in Bear waarderen.

Functie #2: Synchroniseren en toegankelijkheid

Apple Notes is moeilijk te verslaan als je volledig hebt geïnvesteerd in het Apple ecosysteem. Het synchroniseert moeiteloos tussen iPhone, iPad en Mac via iCloud, waardoor je aantekeningen direct toegankelijk zijn. De synchronisatie is snel, betrouwbaar en volledig gratis, waardoor het een naadloos onderdeel van je werkstroom is.

Aan de andere kant biedt Bear ook apparaatoverkoepelend synchroniseren, maar het zit opgesloten achter een PRO abonnement. Hoewel het synchroniseren soepel en betrouwbaar verloopt, kan de betaalmuur een doorslaggevende factor zijn. Als gratis, automatisch synchroniseren een prioriteit is, gaat Apple Notes aan kop.

🏅 Winnaar: Apple Notes, voor het gratis synchroniseren.

Functie #3: Aanpassing en esthetiek

Bear is een droom voor designliefhebbers. Met zijn elegante thema's, verfijnde typografie en rommelvrije interface voelt het maken van aantekeningen plezierig en creatief. Markdown ondersteunt de volledige controle over het format, terwijl de live preview ervoor zorgt dat je aantekeningen er precies goed uitzien terwijl je schrijft.

Apple Notes geeft daarentegen de voorkeur aan functie boven formulier. Het strakke, rechttoe rechtaan ontwerp is makkelijk te gebruiken, maar mist de personalisatie die Bear biedt. Als je liever aantekeningen maakt die helemaal van jou zijn, dan is Bear de beste.

🏅 Winnaar: Bear, voor de nadruk op esthetiek en personalisatie.

Uiteindelijk hangt de juiste app af van je behoeften - of je nu creatieve controle of naadloze functionaliteit belangrijk vindt. Welke app je ook kiest, beide apps bieden krachtige hulpmiddelen om je gedachten georganiseerd en toegankelijk te houden.

clickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chatten, e-mail en spreadsheets. Zonder een eenduidig systeem om beslissingen vast te leggen en bij te houden, gaan kritieke bedrijfsinzichten verloren in de digitale ruis. Met ClickUp's Taakbeheer hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chatten, commentaar op taken, documenten en e-mails!

Bear vs. Apple Notes op Reddit

We hebben Reddit threads onderzocht om te zien wat gebruikers vinden van Bear vs. Apple Notes, en het is duidelijk dat beide apps een sterke aanhang hebben. De keuze wordt vaak bepaald door persoonlijke voorkeuren en de behoefte aan werkstroom.

Een gebruiker van Reddit prijst Bear en zegt:

Ik denk dat Bear gescande handschriften beter doorzoekt dan Apple Notes. Ik gebruik fysieke notitieblokken en scan soms mijn aantekeningen in, en de zoekfunctie van Bear is daar echt nuttig bij. Bear heeft over het algemeen uitstekende functies om te zoeken.

Ik denk dat Bear gescande handschriften beter doorzoekt dan Apple Notes. Ik gebruik fysieke notitieblokken en scan soms mijn aantekeningen in, en de zoekfunctie van Bear is daar echt nuttig bij. Bear heeft over het algemeen uitstekende functies om te zoeken.

Aan de andere kant heeft Apple Notes toegewijde fans.

Een Redditor zegt:

Ik ben overgestapt op Apple notes, vooral omdat:GratisAantekeningen delen met minder technische familieleden die Apple gebruikers zijnZoekbaar vanaf iPhone/mac/iPad zoekfunctieGoed genoegAls Apple eenmaal deel uitmaakt van AI, lijkt het erop dat AI veel sneller geïmplementeerd zou worden op Apple notes.

Ik ben overgestapt op Apple notes, vooral omdat:GratisAantekeningen delen met minder technische familieleden die Apple gebruikers zijnZoekbaar vanaf iPhone/mac/iPad zoekfunctieGoed genoegAls Apple eenmaal deel uitmaakt van AI, lijkt het erop dat AI veel sneller geïmplementeerd zou worden op Apple notes.

Maak kennis met ClickUp-Het beste alternatief voor Bear vs. Apple Notes

Ben je op zoek naar alternatieven voor Apple Notes of Bear, maar heb je nog niet de perfecte oplossing gevonden?

maak kennis met ClickUp, de *everything app voor werk. Hoewel het vooral bekend staat als een krachtpatser op het gebied van productiviteit, blinkt het ook uit als een app met veel functies voor het maken van aantekeningen - het combineert het beste van Bear en Apple Notes en biedt nog meer.

Of u nu ideeën wilt brainstormen, taken wilt beheren of uw gedachten wilt ordenen, ClickUp stroomlijnt het allemaal op één plek. Het is meer dan alleen een hulpmiddel om aantekeningen te maken: het is een voltooide werkruimte die is ontworpen om uw productiviteit naar een hoger niveau te tillen.

Vriendelijke herinnering: Als je ooit hebt geworsteld met de gedachte: waar zijn al mijn aantekeningen en geen notendatabase bij de hand had om naar toe te gaan, dan zal ClickUp daar verandering in brengen. Met ClickUp leven en ademen aantekeningen onder één dak!

ClickUp's One Up #1: Documenten die verder gaan dan aantekeningen

Werk samen met teamgenoten en zet je aantekeningen om in uitvoerbare abonnementen met ClickUp Docs

ClickUp Docs is niet alleen voor het noteren van ideeën, maar zet ze om in uitvoerbare abonnementen. Met Unlimited nesting, rijke opmaak en directe taakintegratie is het perfect voor alles van snelle memo's tot volledig projectmanagement.

In tegenstelling tot Bear of Apple Notes biedt ClickUp Docs samenwerking in realtime, zodat teams eenvoudig aantekeningen kunnen bewerken en delen. U kunt links, video's of zelfs taken direct in uw documenten invoegen, waardoor het een dynamische werkruimte wordt die verder gaat dan alleen aantekeningen maken.

Docs is zo goed dat ik Word nooit meer wil gebruiken om te beschrijven of aantekeningen te maken

Docs is zo goed dat ik Word nooit meer wil gebruiken om te beschrijven of aantekeningen te maken

ClickUp's One Up #2: Persoonlijke ClickUp Assistent tot uw dienst

Waarom handmatig krabbels maken als AI aantekeningen voor je kan maken tijdens vergaderingen?

ClickUp Brain revolutioneert het maken van aantekeningen door samen te vatten, te brainstormen en uw workflow te versnellen met sjablonen voor het maken van aantekeningen op basis van AI.

Vat je tekst samen tot zinvolle inzichten met de ClickUp Brain functie

Of je nu de hoogtepunten van vergaderingen vastlegt of gedetailleerde documenten opstelt, ClickUp Brain houdt alles duidelijk, beknopt en gestructureerd - iets wat noch Bear noch Apple Notes bieden.

ClickUp's One Up #3: Ingebouwd notitieblok voor snelle ideeën

Maak onderweg snel aantekeningen met ClickUp Notepad en zet ideeën om in Taken.

Voor die plotselinge "lightbulb-momenten" is ClickUp Notepad een game-changer. Met deze app, die naadloos in het platform is geïntegreerd, kunt u aantekeningen, herinneringen of to-dos noteren zonder uw werkstroom te verstoren.

In tegenstelling tot traditionele apps voor het maken van aantekeningen, zet ClickUp Notepad ideeën direct om in taken, waardoor het een krachtpatser is voor productiviteit.

ClickUp's One Up #4: AI-notitiemaker die het spel verbetert

Ontsluit het ware potentieel van uw vergaderingen. ClickUp's AI Notetaker biedt 10x meer bruikbare inzichten uit je aantekeningen

Maak vergaderingen gemakkelijk met de ClickUp AI Notetaker

En laten we eerlijk zijn, soms zijn vergaderingen een waas. AI Notetaker lost dat op:

Legt elke beslissing vast, zodat je de mensen die er niet waren (of er wel waren maar dagdroomden) precies kunt vertellen wat ze gemist hebben

Zet die vage 'daar komen we nog op'-verklaringen om in echte Taken en wijst ze toe aan relevante mensen

Koppelt alle stukjes en beetjes, zodat je niet de hele vergadering opnieuw hoeft te beleven als je een klein detail moet vinden. Het voorkomt Groundhog Day door vergaderingen

Bonus functies die ClickUp een ster maken

ClickUp's mindmaps gaan verder dan alleen het maken van aantekeningen.

Visualiseer en organiseer je ideeën met de functie ClickUp Mindmaps.

Met mindmaps sjablonen voor het maken van aantekeningen kun je ideeën visueel structureren, waardoor het ideaal is voor brainstormsessies of het in kaart brengen van complexe projecten.

Tot slot kunt u met kennisbeheertools belangrijke informatie centraliseren, terwijl de ClickUp-taak en samenwerkingsfuncties ervoor zorgen dat uw aantekeningen meer zijn dan statische tekst - ze worden stappen waarop u actie kunt ondernemen met uw hele team.

💡Pro Tip: Maak gebruik van ClickUp mindmaps sjablonen om uw project een vliegende start te geven. Met deze aanpasbare sjablonen kunt u complexe ideeën efficiënt structureren en brainstormsessies naadloos omzetten in uitvoerbare Taken.

Of je nu alleen werkt of met een team, ClickUp verandert het maken van aantekeningen in een dynamische, georganiseerde werkstroom - allemaal binnen één intuïtieve werkruimte.

Maak je werk aantekeningen waardig met ClickUp

Het maken van aantekeningen heeft een lange weg afgelegd - zou die van jou dat ook niet moeten doen? Hoewel deze apps het werk doen, hebben ze hun beperkingen. Wat zijn de beste alternatieven voor Bear apps of stand-ins voor Apple Notes?

Geen verrassingen hier: het is ClickUp.

ClickUp is meer dan alleen een app om aantekeningen te maken, ClickUp is een krachtpatser op het gebied van productiviteit.

Of je nu ideeën noteert, samenvattingen maakt met AI of aantekeningen omzet in uitvoerbare abonnementen, de app ondersteunt elke stap van je werkstroom. Je krijgt alle voordelen van traditionele aantekeningenmakers - zonder de nadelen - en nog veel meer.

Klaar om slimmere aantekeningen te maken? Meld je vandaag nog aan voor ClickUp - het is gratis!