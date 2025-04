Hoe maak je een beslissingsboom in Excel voor projectplanning?

Wist je dat meer dan 25% van de organisaties elke strategische beslissing volledig baseert op gegevens? En bijna de helft vertrouwt op gegevens voor de meeste van hun beslissingen, volgens het onderzoek Voice of the Enterprise van S&P Global.

Het zal je niet verbazen dat je voor het nemen van de juiste beslissing vaak bergen ruwe gegevens moet doorspitten.

Geen wonder dat er een overdaad aan gegevens is. Staren naar eindeloze nummers en spreadsheets kan overweldigend aanvoelen. Dat is waar visuals te hulp schieten. Conceptkaarten, grafieken, grafieken en ideeënborden maken ingewikkelde gegevens makkelijker te verteren.

En dan is er nog de meest gestructureerde van allemaal: een beslisboom, de ultieme besluitvormingstechniek. In tegenstelling tot andere visuals die alleen informatie weergeven, leiden beslisbomen je stap voor stap door elke mogelijke uitkomst. Ze helpen je opties te vergelijken, risico's te voorspellen en intelligentere keuzes te maken.

In dit artikel laten we je zien hoe je een beslisboom maakt in Excel, zodat je je gegevens kunt omzetten in bruikbare inzichten.

Als bonus laten we u ook kennismaken met ClickUp Mindmaps, de perfecte tool om beslisbomen te maken die uw denkprocessen verduidelijken en uw planning vereenvoudigen + gratis sjablonen om u op weg te helpen!

Een beslissingsboom maken in Excel

Een beslisboom helpt bij het opdelen van het besluitvormingsproces in knooppunten, die elk een fase in het beslissingspad vertegenwoordigen:

Hoofdknooppunt : Het startpunt van het besluitvormingsproces, meestal het probleem of de vraag waar het om gaat

Beslissingsknooppunten : Dit zijn de opties of keuzes die zich vertakken vanaf het hoofdknooppunt, elk leidend naar een ander pad

Kans knooppunten : Niet elke beslissing heeft een bepaalde uitkomst. Deze knooppunten vertegenwoordigen onzekerheden of risico's langs het pad

Knooppunten van resultaten: De mogelijke uitkomsten van elke beslissing, die je naar de best mogelijke oplossing leiden

via AlmaBetter

Excel is geen software voor stroomdiagrammen, maar je kunt je beslissingsboom op twee manieren in Excel maken: handmatig met de vormbibliotheek of met de functie SmartArt Graphics.

Beslisbomen in machinaal leren (ML) worden gebruikt om algoritmen te structureren.

Laten we aan de slag gaan.

1. Gegevens invoeren in de spreadsheet

Begin met het openen van een nieuw Excel-spreadsheet en voer de gegevens voor uw beslisboom in.

via Microsoft Excel

Dit omvat de knooppunten of vertakkingen, die de verschillende keuzes of beslissingen voorstellen die je tijdens het proces tegenkomt.

2. Dialoog- of tekstvakken maken om informatie weer te geven

Om de belangrijkste actie of vraag toe te voegen, klikt u op het tabblad Invoegen, kiest u Tekstvak in de sectie Tekst en tekent u het vak op het spreadsheet. Typ vervolgens de actie of vraag die u in het tekstvak wilt weergeven.

via Microsoft Excel

3. Mogelijke uitkomsten toevoegen met vormen en lijnen

Om mogelijke uitkomsten weer te geven, ga naar het tabblad Invoegen, selecteer Vormen en kies Rechte lijn. Teken een lijn die uw beslissing of vraag met een uitkomst verbindt. Voeg boxen of ovalen toe in de vormenbibliotheek om elk resultaat weer te geven en ga zo nodig door met het gebruik van lijnen en vormen om extra resultaten te illustreren.

4. Een beslissingsboom maken met SmartArt Graphics in Excel

Je kunt ook een beslissingsboom in Excel maken met SmartArt-afbeeldingen.

Klik op de tab Invoegen en selecteer SmartArt Graphics in de sectie Illustraties

Navigeer in het dialoogvenster dat verschijnt naar het tabblad Hiërarchie , selecteer de optie Horizontale hiërarchie en klik op de knop OK

Hiermee wordt de grafiek Horizontale hiërarchie SmartArt ingevoegd in je Excel-sheet

Om de beslissingsboom aan te passen, klikt u op de tekst in de tekstvakken en vervangt u deze door uw content

U kunt ook het kleine editorvenster naast de grafiek gebruiken om verdere wijzigingen aan te brengen

💡Pro Tip: Om de leesbaarheid en algemene esthetiek van uw beslissingsboom te verbeteren, zorgt u voor een consistente opmaak voor alle knooppunten en connectors (zoals uniforme kleuren, lettertypes en lijnstijlen).

wist je dat? Onderzoekers van het Georgia Institute of Technology hebben een neuraal netwerk ontwikkeld dat menselijke besluitvormingsprocessen nabootst, met als doel de betrouwbaarheid van modellen voor machinaal leren te verbeteren.

Beperkingen van het maken van een beslisboom in Excel

Het maken van een beslisboom in Excel is een handige manier om keuzes in kaart te brengen en uitkomsten te visualiseren, vooral bij complexe beslissingen.

Hier zijn enkele andere limieten waarmee je te maken kunt krijgen bij het maken van een beslissingsboomdiagram in Microsoft Excel.

Geen automatische vertakking: Excel biedt geen geautomatiseerde vertakking van de beslisboom op basis van invoer, wat betekent dat je elke vertakking en elk beslissingspunt handmatig moet maken, waardoor de kans op fouten toeneemt ❌

Slechte schaalbaarheid voor grote bomen: De rasterstructuur van Excel wordt onhandig naarmate beslissingsbomen groeien. Navigeren en bewerking van grote bomen kan frustrerend zijn en het kan de prestaties van je werkmap vertragen ❌

Beperkte visuele aantrekkingskracht: De opmaaktools van Excel zijn relatief eenvoudig, waardoor het moeilijk is om visueel aantrekkelijke beslisboomdiagrammen te maken. Voor Teams die zeer gepolijste visuals nodig hebben, kan Excel beperkend aanvoelen ❌

Beperkte aanpassingsmogelijkheden: Hoewel Excel basisvormen en connectors biedt, ontbreekt het aan geavanceerde functies zoals slepen-en-neerzetten-functionaliteit of vooraf ontworpen beslissingsboom sjablonen, waardoor het maken van complexe bomen tijdrovend wordt ❌

Een gebruiker van Quora zegt ,

Hoewel Excel een nuttig hulpmiddel kan zijn voor het schatten van softwareprojecten, kunnen de beperkte functie, foutgevoeligheid en samenwerkingsproblemen de effectiviteit ervan beperken voor complexe en grote projecten. In deze gevallen kunnen gespecialiseerde tools voor projectmanagement en schatting meer geschikt zijn.

Maak een beslissingsboom met ClickUp

Excel is een waardevol hulpmiddel voor het maken van basis beslisbomen, maar de beperkingen ervan, zoals het gebrek aan samenwerking, onoverzichtelijke visuals en problemen met het beheren van complexe structuren, rechtvaardigen het bekijken van Excel-alternatieven.

Als je je projecten effectiever wilt plannen, heb je een innovatieve alles-in-één oplossing nodig. ClickUp is de 'alles app voor werk' die visuele samenwerking, kennisbeheer en teamcommunicatie combineert op één plek.

ClickUp biedt twee geweldige hulpmiddelen - mindmaps en whiteboards - om beslisbomen te maken.

Hoe maak je een beslisboom met ClickUp Mindmaps?

U kunt ClickUp mindmaps gebruiken om een beslissingsboom te maken om elke keuze uit te splitsen en moeiteloos Taken met elkaar te verbinden. Terwijl u door uw besluitvormingsproces navigeert, kunt u ideeën omzetten in taken, prioriteiten toekennen en de voortgang in realtime bijhouden.

Genereer uw eigen beslisboom met ClickUp Mindmaps

Hier vindt u een stap-voor-stap handleiding voor het maken van uw beslisboom in ClickUp Mindmaps:

1. Klik op het + pictogram in de balk Views om het modale venster Views te openen

2. Selecteer Mindmap uit de beschikbare weergaveopties en geef je mindmap een beschrijvende naam

Selecteer mindmaps in de weergaveopties

3. Gebruik de functie Node toevoegen om het centrale knooppunt te maken en label het met uw beslissing of probleemstelling

Klik op Knooppunt toevoegen op het canvas om te beginnen met het centrale knooppunt

4. Maak twee vertakkingen (of meer als je wilt) voor mogelijke uitkomsten of subbeslissingen met de functie Node toevoegen

Klik op Knooppunt toevoegen om extra knooppunten te maken die vanuit het centrale knooppunt vertakken

5. Label elk knooppunt duidelijk met het potentiële resultaat of de volgende stap. Blijf vertakkingen maken voor elk resultaat, zodat er een boomstructuur ontstaat die alle mogelijke paden visualiseert

6. Deel de weergave met je team en werk met ze samen om te brainstormen over de beslissingen

💡Pro Tip: Gebruik de functie Opnieuw indelen om uw mindmap snel te reorganiseren, waarbij de hiërarchie van de kaart behouden blijft en de leesbaarheid wordt verbeterd.

Selecteer de mensen of ruimte waarmee je de weergave wilt delen

Verbind de mindmap met functies voor taakbeheer om ervoor te zorgen dat beslissingen worden omgezet in uitvoerbare taken. U kunt aan elk knooppunt een Taak toevoegen door op Taak maken te klikken op het betreffende knooppunt

Taken toewijzen aan specifieke knooppunten in je beslisboom

Uit een onderzoek van de Cornell University blijkt dat AI chatbots besluitvormingspatronen vertonen die noch puur menselijk noch volledig rationeel zijn, wat wijst op een unieke mix van computationele logica.

Hoe maak je een beslissingsboom met ClickUp Whiteboards?

ClickUp Whiteboard is een andere uitstekende optie voor het maken van beslisbomen en het visualiseren van uw besluitvormingsproces. Hiermee kunt u uw opties in kaart brengen, Taken koppelen en potentiële resultaten bekijken in één dynamische werkruimte.

Van beslisbomen tot werkstromen voor gebruikers, ClickUp Whiteboards kan het allemaal doen

Zo maakt u een beslissingsboom in ClickUp met behulp van Whiteboards.

Navigeer naar uw ClickUp-werkruimte, klik op de knop New in de rechterbovenhoek

Selecteer Nieuw om een nieuw item te maken in ClickUp

Selecteer het tabblad Whiteboard in het vervolgkeuzemenu. Geef uw Whiteboard een naam, kies de locatie en bepaal of u het privé wilt houden of wilt vastmaken voor snelle toegang

Kies Whiteboard in het pop-up scherm om een nieuw Whiteboard te maken

Maak het pictogram Vormen en kies een vorm om de belangrijkste beslissing of probleemstelling te maken

Selecteer Vormen en kies een vorm uit het systeemvak om het primaire knooppunt te maken

Gebruik het lijn- of pijlgereedschap om vertakkingen te tekenen vanaf het hoofdknooppunt. Label elke vertakking met verschillende beslissingsopties of paden om mogelijke keuzes te schetsen

Selecteer Pijl in het systeemvak om connectoren te maken

Gebruik de vorm tool om knooppunten (bladeren) toe te voegen aan het einde van elke vertakking, die de verwachte uitkomsten of volgende stappen voor elke beslissing vertegenwoordigen

Gebruik de vormen in het systeemvak om de volgende stappen en resultaten toe te voegen

Tekstvakken toevoegen aan elke vertakking met de geschatte waarschijnlijkheid van succes voor elke beslissing, waardoor de waarschijnlijkheid van elke uitkomst wordt gekwantificeerd

Klik op tekstvakken in het systeemvak om informatie over de uitkomstmogelijkheden toe te voegen

Voeg aantekeningen of tekstvakken toe aan elke vertakking om de bijbehorende risico's en kosten voor elke beslissingsoptie op te nemen, zodat u een beter geïnformeerde context voor uw keuzes krijgt

Gebruik aantekeningen in het systeemvak om informatie toe te voegen

Deel het Whiteboard met je team voor real-time samenwerking. Verzamel feedback, voer updates uit en zorg ervoor dat de beslisboom relevant blijft en de input van alle belanghebbenden weerspiegelt

Deel het Whiteboard met teamgenoten voor samenwerking

Wil je een eenvoudigere manier om dit te doen? Gebruik een gratis sjabloon voor whiteboards om sneller beslissingen te nemen en brainstormsessies te starten.

📮 ClickUp Inzicht: Context-switching vreet stilletjes aan de productiviteit van je team. Ons onderzoek toont aan dat 42% van de onderbrekingen op het werk te wijten is aan het jongleren met platformen, het beheren van e-mails en het springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstromen (en chatten) in één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chatten, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

ClickUp beslissingsboom sjabloon

Het sjabloon ClickUp Decision Tree geeft je de structuur om alle mogelijkheden te onderzoeken en betere beslissingen te nemen.

Ontvang gratis sjabloon Maak gedetailleerde en visueel intuïtieve beslisbomen met behulp van het ClickUp sjabloon voor beslisbomen

Dit is wat je met dit sjabloon kunt doen:

Snel de voortgang van beslissingen bijhouden met kleurcodes, zodat u wegversperringen kunt identificeren en het proces op schema kunt houden

Werkstromen op maat maken met aangepaste taakstatussen en weergaven zoals lijst, gantt, werklast en kalender om aan de voorkeuren van je team te voldoen

Organiseer en categoriseer uw beslissingen met aangepaste velden voor een duidelijkere visualisatie en analyse van complexe scenario's

Koppel gekoppelde taken aan beslissingen en stel ClickUp-taak automatiseringen in voor acties op basis van voorwaarden, zodat u minder handmatig werk hoeft te doen en efficiënter kunt werken

Dit is wat Jayson Ermac, procesmanager bij AI Bees, zegt over het gebruik van ClickUp.

ClickUp heeft hulpmiddelen om uw proces, doelen, enz. te visualiseren. Het is het toppunt van samenwerken en is steeds beter geworden, vooral met de toevoeging van de Whiteboard weergave.

ClickUp is een slimmer alternatief voor een beslissingsboomdiagram

Waarom worstelen met de beperkingen van een Excel-werkmap als ClickUp een snellere, flexibelere manier biedt om beslisbomen in verschillende formats te maken?

Met de mindmaps en whiteboards van ClickUp kunt u complexe keuzes omzetten in duidelijke, bruikbare abonnementen.

ClickUp gaat verder dan eenvoudige visuals: uw beslisbomen integreren naadloos in uw werkstromen, waardoor het gemakkelijker wordt om taken toe te wijzen, de voortgang bij te houden en in realtime samen te werken.

Klaar om je besluitvorming te verbeteren?

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en neem eenvoudig slimmere en snellere beslissingen!