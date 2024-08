Een planningstabel maken in Google Documenten (met sjablonen!)

Bouw een basis Gantt grafiek in Google Documenten met deze eenvoudig te volgen zelfstudie. We behandelen elke stap van het aanmaken van gantt grafieken en voegen nieuwe vaardigheden toe aan uw Google projectmanagement kennis.👩‍💻

Aan het eind van dit artikel leer je:

Een Gantt Grafiek invoegen vanuit een bestaande Google spreadsheet

Hoe je een Gantt Diagram maakt met een gestapeld staafdiagram

Een betere manier om een Gantt Chart te maken (hint: het zit niet in Google Documenten!)

Een basis Google Documenten Gantt Grafiek maken

Als je vanaf nul een Gantt-diagram wilt maken in Google Documenten, ga dan naar de versie 2 tutorial.

📄 Methode 1: invoegen vanuit een bestaand Google Spreadsheets Gantt-diagram

Open een nieuw Google-document in Google Documenten Klik op Invoegen > Chart > Van Sheets

Kies je spreadsheet >klik op Selecteren om toe te passen Selecteer de afbeelding nogmaals en klik linksonder op het ellips-pictogram > Alle afbeeldingsopties in het uitklapmenu

Gebruik deze hulpmiddelen om je grafiek aan te passen:

Grootte en rotatie

Tekst inpakken

Positie

Kleur

Doorzichtigheid, Helderheid, en Contrast onder Aanpassingen

Methode 2: Het gestapelde staafdiagram gebruiken in Google Documenten

Open een nieuw Google-document in uw Google Drive Selecteer Invoegen > Kaart > Balk uit de grafiektypen Selecteer in de benedenhoek Bewerk in Sheets in de pop-up of Bron openen rechtsboven in de afbeelding

InGoogle Spreadsheetsklikt u op het ellips-pictogram in de rechterbovenhoek van de grafiek > Grafiek bewerken Op het tabblad Installatie wijzigt u Nee in Standaard onder Stapelen (hierdoor wordt het Kaarttype automatisch gewijzigd in Stapeld staafdiagram)

Selecteer onder Gestapeld staafdiagram dit type grafiek ⬇️

Verwijder de Startdatum door de lichtblauwe balken te markeren en wijzig onder Serie de Vuldekking van 100% in 0%

Onder het tabblad Aanpassen:

Selecteer Kaartstijl > pas de Achtergrond kleur , Lettertype , en Kaart Rand kleur aan naar een donkerdere kleur

> pas de , , en aan naar een donkerdere kleur Selecteer Kaart & titels van assen en bewerk de naam van de grafiek

en bewerk de naam van de grafiek Selecteer Horizontale as en vink het vakje Ashow axis line aan

Voltooid, ga terug naar uw Google-document en klik op UPDATE op de afbeelding om alle bewerkingen die u hebt gemaakt in Google Spreadsheets over te nemen Selecteer de afbeelding opnieuw en klik linksonder op het ellips-pictogram > Alle afbeeldingsopties. Gebruik deze hulpmiddelen om uw grafiek aan te passen:

Grootte en rotatie

Tekstomloop

Positie

Kleur

Doorzichtigheid, Helderheid, en Contrast onder Aanpassingen

Tip: Als u tekst boven het staafdiagram wilt plaatsen, plaatst u de cursor rechts van het staafdiagram, drukt u op de pijl naar links op uw toetsenbord om de cursor naar de linkerkant van het staafdiagram te verplaatsen en drukt u driemaal op de sleutel Enter. ⬇️

Hoe u uw basisgrafiek als sjabloon in documenten kunt opslaan

U hebt al dit werk gedaan om een Google Documenten Gantt-diagram te maken. Sla het op als sjabloon om uw voorbereidingstijd voor het volgende project te halveren! Zo sla je een sjabloon voor een Gantt-diagram op in Documenten:

1. Voeg het woord Template toe aan de titel van het document

2. Klik op het map-icoon naast de titel van het document > Nieuwe map-icoon

4. Selecteer Hierheen verplaatsen om het sjabloon op te slaan in de map die u hebt gemaakt

Er is een betere (en snellere) manier om gratis een grafiek te maken

Hoewel het handig is om te weten hoe je Gantt grafieken maakt in een populaire tool zoals Google Documenten of andere software voor projectmanagement dat was een hoop werk voor een grafiek die de volgende dag onbruikbaar zal zijn... misschien zelfs in het komende uur of de komende twee uur.

Zoals we allemaal weten (en ervaren), veranderen projecten dagelijks. Dus terwijl je bezig bent met het handmatig maken van een Gantt grafiek in Google Documenten, kunnen de gegevens, mensen en omstandigheden veranderen en moet je opnieuw beginnen.

Deze onvermijdelijke situatie is de reden waarom het essentieel is om een intuïtieve softwaretool zoals ClickUp te gebruiken om het handmatige werk te elimineren en in real-time bij te werken. ClickUp is het ultieme productiviteitsplatform waarmee teams projecten kunnen beheren, slimmer kunnen samenwerken en al het werk onder één tool kunnen brengen. Of je nu een nieuwkomer bent in productiviteitsapps of een doorgewinterde projectmanager, ClickUp kan worden aangepast aan elke grootte van het team voor consistente samenwerking.

Visualiseer je projecten abonnementen met ClickUp Gantt grafieken

De weergave van ClickUp's Gantt grafieken kan niet eenvoudiger zijn om te maken en te controleren.

Klik op + Weergave in uw gewenste Ruimte, map of lijst2. Selectie Gantt Voer een naam in voor deze weergave Klik op Weergave toevoegen

Voeg een ClickUp Gantt weergave toe en vink de vakjes Persoonlijke weergave en Pinweergave aan voor extra instellingen

Wat Google Documenten niet kan dat de functie ClickUp's Gantt-diagram overtreft, is instelling en afhankelijke taken beheren in de tijdlijn van je project:

Meer informatie Afhankelijkheid van ClickUp !

Bepaal snel hoeveel tijd er nodig is om een taak te voltooien door met de muis over de balken voor voortgang te bewegen Weergave van de kritiek pad (keten van taken die cruciaal zijn voor het voltooien van een project) Taken van een project afzonderlijk of in groepen beheren

Schakel de Kritisch pad en Slack Time functies aan of uit voor meer aanpassingen

Met de drag-and-drop editor kun je in een paar seconden wijzigingen aanbrengen in je Gantt grafiek zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen:

Pas startdata en deadlines aan zonder een tweede tabel te maken

Taken op elk gewenst moment toevoegen om de reikwijdte van het project abonnement aan te passen

Open een taak voor beschrijving, toegewezen personen, projectgegevens en meer

Pas de kolommen aan de gewenste grootte aan door de breedte te slepen in de zijbalk van de weergave van Gantt

Wat is de volgende stap?

Wanneer je gewoon niet genoeg hebt aan de basisgrafieken van Gantt in Documenten, maak je professionele Gantt grafiek in ClickUp en deel het vandaag nog gratis met iedereen! 🤩