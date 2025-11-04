De 13 beste apps voor tijdindeling in 2026

Je hebt een vermoeiende dag op het werk gehad met allerlei taken en vergaderingen. Maar als je naar je lijst met nog te doen items kijkt, staan er nog steeds veel items open en heb je het gevoel dat je niets belangrijks hebt bereikt.

Dit gebeurt vaak wanneer je te veel dingen tegelijk doet en voortdurend wordt afgeleid. Time-blocking-apps kunnen je hierbij helpen. Door voor elke taak een specifiek tijdsblok toe te wijzen, kun je je op één ding tegelijk concentreren en je productiviteit verbeteren.

Maar welke app voor tijdindeling moet je kiezen? Laten we eens kijken naar de beste apps voor tijdindeling, hun functies en prijzen.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Dit zijn de 13 beste apps voor tijdblokkering: ClickUp: Het beste voor taakbeheer met tijdblokkering en kalenderintegratie Het beste voor taakbeheer met tijdblokkering en kalenderintegratie Google Agenda: Het meest geschikt voor het met kleuren coderen van persoonlijke en werk-taken Clockify: Het beste voor tijdrapportage Sunsama: Het beste voor begeleide werkplanning Toggl Track: Het beste voor het bijhouden van de tijd die aan verschillende taken wordt besteed Planyway: Het beste voor het bijhouden van taken in Jira en Trello Todoist: Het beste voor de snelte van de invoer van taken en het beheren van terugkerende taken Notion: Het beste voor flexibel tijdblokkeren en het beheren van werkstroomen TickTick: Het beste voor het prioriteren van taken TimeBloc: Het beste voor het opstellen van routines en het inplannen van tijd op je mobiel Abonnement: Het meest geschikt voor GitHub-gebruikers Fantastical: Het beste voor geavanceerde planning en het beheer van meerdere kalenders Clockwise: De beste app voor tijdblokkering op basis van AI

Wat is time blocking?

Time blocking is een methode voor productiviteit en tijdmanagement waarbij je je dag indeelt in specifieke tijdsblokken voor bepaalde taken of activiteiten. In plaats van heen en weer te springen tussen taken of te reageren op onderbrekingen, helpt deze tijdmanagementtechniek je om je agenda van tevoren te plannen, waarbij je elk blok toewijst aan een bepaalde taak, vergadering of pauze.

Voordelen van time blocking:

🎯 Verbetert de focus: Wanneer je specifieke tijdsblokken instelt voor bepaalde taken, voorkom je multitasking, contextwisselingen en afleidingen

🀢 Verhoogt de productiviteit: Je werkt efficiënter als je precies weet wat er nog te doen is en wanneer je dat moet doen

🌿 Voorkomt burn-out: Door pauzes en vrije tijd in te plannen, behoud je een betere balans tussen werk en privé

🔝 Stimuleert het stellen van prioriteiten: Time blocking dwingt je om vooruit te plannen, zodat je belangrijkste taken als eerste worden afgehandeld

⏳ Vermindert uitstelgedrag: wanneer taken zijn ingepland, is er minder ruimte om ze uit te stellen of te vermijden

🧠 Wist je dat? Mensen besteden gemiddeld 12 minuten en 40 seconden aan een taak voordat ze worden onderbroken. Frequente onderbrekingen verstoren het werkritme en de mentale toestand, waardoor de duur van de taak langer wordt.

Essentiële functies van de beste apps voor tijdindeling

Dit zijn de essentiële functies van de beste apps voor tijdindeling waar je op moet letten:

Dynamische herschikking: Een goede app voor tijdblokkering kan je helpen je tijdblokken automatisch aan te passen wanneer vergaderingen uitlopen of er onverwachte taken opduiken. Zo blijft je planning in balans zonder dat je deze voortdurend handmatig hoeft bij te werken

Terugkerende tijdblokken: Voor dagelijkse gewoontes of terugkerende taken besparen terugkerende blokken tijd en bevorderen ze consistentie. De app moet je in staat stellen om eenvoudig terugkerende schema's in te stellen. Dit zorgt ervoor dat je essentiële routines en langdurige taken niet vergeten worden in een drukke kalender

Prioritering van taken: Een uitgebreide app voor tijdblokkering moet je in staat stellen taken te prioriteren, zodat je activiteiten met een grote impact als eerste kunt aanpakken

Herinneringen en notificaties: De app moet je tijdig herinneringen en notificaties kunnen sturen, zodat je je focusmomenten niet mist

Integratie met andere tools : Een andere handige functie is de mogelijkheid om te synchroniseren met kalenders, takenlijsten of projectmanagementtools. Dit zorgt voor een naadloze werkstroom en beter taakbeheer

Samenwerking en gedeelde planning: Voor teamomgevingen moet een time-blocking-app Voor teamomgevingen moet een time-blocking-app gedeelde kalenders of tools zoals vergaderpolls bieden om de beste momenten voor samenwerking te vinden. Zoek naar synchronisatie van de beschikbaarheid van teamleden om ervoor te zorgen dat vergaderingen niet overlappen met de focus-tijd van een teamlid

💡Pro-tip: Plan buffertijd tussen de blokken. Door 5–10 minuten tussen taken in te lassen, kun je taken afronden, je weer concentreren en voorkomen dat je je gehaast voelt. Dit is vooral handig bij opeenvolgende vergaderingen of veeleisende taken.

De 13 beste apps voor tijdindeling

Laten we eens kijken naar de 13 beste apps voor tijdindeling die je kunt gebruiken om je focus en productiviteit te verbeteren:

1. ClickUp (Het beste voor taakbeheer met tijdblokkering en kalenderintegratie)

De kalender van ClickUp is een door AI aangestuurde tool voor tijdindeling die is bedoeld om je werklast te verbeteren. Stel je voor dat je een assistent hebt die je takenlijst evalueert en prioriteiten stelt, waarbij automatisch tijdblokken worden toegewezen voor maximale productiviteit.

De ClickUp AI vervult deze functie door op intelligente wijze de optimale momenten te identificeren waarop u uw belangrijkste taken kunt uitvoeren, zodat uw prioriteiten worden gerealiseerd.

Als deadlines verschuiven of er nieuwe taken aan je backlog worden toegevoegd, past het systeem je planning direct aan, zodat je op koers blijft zonder dat je handmatig aanpassingen hoeft te doen. Deze AI-ondersteunde methode verlicht de stress die gepaard gaat met dagelijkse planning, waardoor je je kunt concentreren op het uitvoeren van je prioriteiten en het efficiënt wegwerken van je backlog.

Op teamniveau biedt de ClickUp-kalender AI-gestuurde inzichten in de algemene beschikbaarheid, wat een soepelere teamplanning mogelijk maakt en conflicten tot een minimum beperkt.

De tijdmanagementfunctie van ClickUp kan je helpen bij het instellen van passende tijdsblokken door bij te houden hoeveel tijd je aan elke taak besteedt. Je hoeft alleen maar de tijd te starten en te stoppen vanaf je desktop, mobiele app of browser en de tijdsinschatting voor verschillende taken te analyseren.

Houd bij hoeveel tijd je aan elke taak besteedt om passende tijdsblokken in te stellen

Je kunt ook recente en aankomende taakupdates ontvangen via ClickUp Brain en tijd reserveren voor openstaande of belangrijke taken.

Houd dagelijkse stand-ups met ClickUp Brain

Wilt u direct aan de slag met tools voor productiviteit? ClickUp biedt ook sjablonen voor time-blocking om het plannen te vereenvoudigen.

De ClickUp Daily Time Blocking Sjabloon helpt je bijvoorbeeld om je taken op te splitsen in kleinere, tijdgebonden blokken, zodat je op schema blijft en tegelijkertijd werk en privé in balans houdt.

Ontvang een gratis sjabloon Reserveer eenvoudig tijd voor je dagelijkse activiteiten met de ClickUp-sjabloon voor dagelijkse tijdindeling

Als je nog gedetailleerder wilt plannen, probeer dan de ClickUp-sjabloon voor een uurschema. Hiermee kun je elk uur tot in detail plannen. Om grotere tijdsblokken te reserveren voor geconcentreerd werk of specifieke projecten, kun je de ClickUp-sjabloon voor het blokkeren van tijd gebruiken.

De beste functies van ClickUp

Wijzig automatisch de deadlines voor afhankelijke taken met de kalenderweergave van ClickUp

Visualiseer de voortgang van taken en de tijd die aan elke taak is besteed met ClickUp-dashboards

Geef taken prioriteit als Dringend, Hoog, Normaal en Laag met ClickUp-taakprioriteiten

Maak takenlijsten en koppel taken voor time-blocking met ClickUp-taakchecklists

Werk in realtime samen met je team zonder de app te verlaten met ClickUp Chat

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een steile leercurve vanwege de vele functies

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Onbeperkt : $ 7 per maand per gebruiker

Business : $ 12 per maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze tool is zeer effectief voor persoonlijke en professionele groei. Hiermee kunt u uw aanwezigheid registreren, uw werktijd bijhouden en uw individuele taken indelen op basis van uw behoeften. U kunt de prioriteit van de taken in uw lijst met nog te doen-taken instellen en de app kan u een herinnering sturen aan de door u vermelde deadline voor uw taken.

2. Google Agenda (het meest geschikt voor het met kleuren coderen van persoonlijke en werk-taken)

Als je een eenvoudige, vertrouwde app voor tijdblokkering wilt, kies dan voor Google Agenda. Je kunt op een willekeurige plek in de agenda klikken om een taak toe te voegen en het tijdslot te blokkeren. Met de app kun je ook taakbeschrijvingen toevoegen en terugkerende afspraken instellen.

De kalenders met kleurcodes helpen je om voltooide taken te onderscheiden van werk, privé en andere verplichtingen, en ze synchroniseren moeiteloos met Gmail en andere Google-apps. Heb je een herinnering nodig voor je volgende vergadering of projectdeadline? Stel deze binnen enkele seconden in. Je kunt je agenda zelfs delen met anderen om op één lijn te blijven.

De beste functies van Google Agenda

Maak terugkerende gebeurtenissen aan om tijd te besparen voor vaste schema's

Voeg vergaderlinks rechtstreeks toe aan gebeurtenissen met Google Meet-integratie

Stel notificaties en herinneringen in om je taken bij te houden

Maak en plan Google-taken rechtstreeks vanuit de ruimte 'Mijn taken'

Beperkingen van Google Agenda

Limiet voor offline toegang, wat onhandig kan zijn als je op reis bent

Prijzen van Google Agenda

Gratis te gebruiken

Beoordelingen en recensies van Google Agenda

Capterra: 4,8/5 (meer dan 3.400 beoordelingen)

G2: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Het biedt mij een eenvoudige en overzichtelijke manier om al mijn gebeurtenissen, afspraken en werkverplichtingen bij te houden zonder onnodige stappen of onhandige software. Ik kon niet meteen al mijn gebeurtenissen uit mijn bestaande iOS-kalender synchroniseren.

3. Clockify (Het beste voor tijdrapportage)

Met Clockify kun je je tijdblokken eenvoudig in de praktijk brengen. Je kunt tijd blokkeren voor taken en vervolgens vanuit elk blok een timer starten om te zien hoe lang dingen daadwerkelijk duren. Het is een geweldige manier om jezelf verantwoordelijk te houden en waar nodig aanpassingen te doen. Met Clockify kunnen teammanagers ook taken inplannen en tijd voor medewerkers blokkeren in hun kalender.

De wekelijkse rapportages over tijdsregistratie van Clockify zijn handig om bij te houden welke taken meer tijd vergen en om te ontdekken wat je meest productieve uren zijn. Dit helpt je om je dagelijkse planning beter te organiseren. Bovendien kan Clockify worden gekoppeld aan tools zoals Google Agenda en Trello, zodat alles zonder extra moeite gesynchroniseerd blijft.

De beste functies van Clockify

Houd de tijd bij binnen je tijdblokken om op schema te blijven

Genereer rapporten om het geplande tijdgebruik te vergelijken met het werkelijke tijdgebruik

Maak terugkerende blokken aan voor taken die je regelmatig uitvoert

Synchroniseer met tools zoals Google Agenda en Trello voor een geïntegreerde werkstroom

Limieten van Clockify

Biedt geen geavanceerde opties voor het prioriteren of koppelen van taken

Prijzen van Clockify

Free

Basic: $ 4,99/maand

Standaard: $ 6,99/maand

Pro: $ 9,99/maand

Enterprise: $ 14,99/maand

Beoordelingen en recensies van Clockify

Capterra: 4,8/5 (meer dan 9000 beoordelingen)

G2: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Clockify?

Ik waardeer de gebruiksvriendelijke interface en hoe gemakkelijk het is om de tijd bij verschillende projecten bij te houden. De rapportage-functies zijn zeer robuust, wat gedetailleerde inzichten en analyses mogelijk maakt. De integratie met andere tools verloopt naadloos, wat de productiviteit verhoogt. Hoewel de functionaliteit sterk is, vertoont de applicatie soms vertraging bij het schakelen tussen taken of het genereren van rapporten.

4. Sunsama (Het beste voor begeleide werkplanning)

Sunsama tilt time-blocking naar een hoger niveau door je dagelijkse taken te integreren met je kalender in één naadloos overzicht. Het begint met een begeleide dagelijkse planningssessie, waarin je de taken kunt kiezen die je wilt aanpakken en ze specifieke tijdsvakken kunt toewijzen.

Je kunt ook takens uit tools zoals Trello, Asana of Notion halen en deze naast vergaderingen of persoonlijke prioriteiten inplannen. Met Sunsama kun je zelfs dagelijkse werktijden instellen, zodat je je dag op tijd kunt afronden en burn-out kunt voorkomen.

De beste functies van Sunsama

Gebruik begeleide dagplanning om prioriteiten te stellen en je taken in tijdsblokken in te delen met automatische planning

Sleep genomen vanuit andere tools zoals Trello, Asana of Gmail naar de app om ze eenvoudig in te plannen

Sleep e-mails naar je lijst met taken en reserveer tijd om ze te beantwoorden

Concentreer je zonder afleiding op taken met prioriteit met behulp van de Focus-modus

Limieten van Sunsama

Premiumfuncties lijken misschien overbodig voor eenvoudigere werkstroomen

Prijzen van Sunsama

$ 20/maand

Beoordelingen en recensies van Sunsama

Onvoldoende beoordelingen

📮ClickUp Insight: 60% van de werknemers reageert binnen 10 minuten op chatberichten, maar elke onderbreking kost tot 23 minuten concentratietijd, wat een paradox van de productiviteit creëert. Door al je gesprekken, taken en chatthreads binnen je ClickUp-werkruimte te centraliseren, zorgt ClickUp ervoor dat je niet meer tussen verschillende platforms hoeft te schakelen en snel de antwoorden krijgt die je nodig hebt. Er gaat nooit context verloren!

5. Toggl Track (Het beste voor het bijhouden van de tijd die aan verschillende taken wordt besteed)

Toggl Track past moeiteloos in je werkstroom. Je kunt de kalenderweergave of lijstweergave gebruiken om taken toe te voegen en tijdsblokken in te delen. Met Toggl kun je alle agenda-gebeurtenissen omzetten in tijdregistraties, waardoor het makkelijker wordt om de tijd bij te houden die je aan verschillende taken besteedt.

Zodra je je tijdblokken hebt ingesteld, kun je de ingebouwde timers gebruiken om bij te houden hoe lang elke taak daadwerkelijk duurt. De rapporten geven een duidelijk overzicht van je tijdsbesteding, waardoor je kunt zien waar je aanpassingen kunt doen.

De beste functies van Toggl Track

Houd de daadwerkelijk aan taken bestede tijd rechtstreeks vanuit je tijdblokken bij

Genereer gedetailleerde rapporten om inzicht te krijgen in je tijdsbesteding en je werkstroom te verbeteren

Integreer met tools zoals Google Agenda, Asana en Trello

Profiteer van ondersteuning op verschillende platforms met extensies voor desktop, mobiel en browser

Beperkingen van Toggl Track

Ontbreekt geavanceerde functies voor het prioriteren van taken of afhankelijkheden

Prijzen van Toggl Track

Free

Starttarief: $10 per gebruiker/maand

Premium: $ 20 per gebruiker/maand

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Toggl Track-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Toggl Track?

Ik vind het geweldig hoe eenvoudig het is om een timer te starten, vooral met de voorgestelde timers, en deze vervolgens in de gaten te houden met Live Activities en het Digital Island op iOS. De rapportage in de app is vrij beperkt; voor 'echte' rapportage moet ik naar de website.

💡Pro-tip: Gebruik kleurcodes om onderscheid te maken tussen verschillende soorten taken. Gebruik bijvoorbeeld één kleur voor vergaderingen, een andere voor geconcentreerd werk en een derde voor persoonlijke tijd. Deze visuele duidelijkheid helpt je snel te zien hoe je dag is ingedeeld.

6. Planyway (Het meest geschikt voor het bijhouden van taken in Jira en Trello)

Planyway is voornamelijk ontworpen voor Jira- en Trello-gebruikers die time-blocking willen combineren met apps voor taak- en projectmanagement. Je kunt je taken in een kalenderformat bekijken en taken verslepen om er tijd voor te reserveren. Dit helpt je een duidelijk plan voor je dag of week te maken.

Met Planyway kun je je taken naast gebeurtenissen uit Google Agenda bekijken, zodat je zowel je werk- als je privéagenda op één plek kunt beheren. De app ondersteunt zelfs teamtijdlijnen en resourceplanning, zodat je deadlines kunt bijhouden terwijl je met je team afstemt.

De beste functies van Planyway

Drag-and-drop taken rechtstreeks vanuit Jira- of Trello-borden

Synchroniseer taken met Google Agenda voor een totaalweergave

Beheer de tijdlijnen en middelen van je team voor projecten

Visualiseer de voortgang van projecten en deadlines met gantt-grafieken

Limieten van Planyway

Sommige gebruikers hebben melding gemaakt van vertraagde of ontbrekende klantenservice

Prijzen van Planyway

Free

Individueel: $ 6/maand

Team: $ 5 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Planyway

Onvoldoende beoordelingen

7. Todoist (Het beste voor de snelte van de invoer van taken en het beheren van terugkerende taken)

Todoist is een uitstekende keuze als je een tool nodig hebt waarmee je moeiteloos taken kunt aanmaken en je agenda overzichtelijk kunt houden. Dankzij de opvallende functie ‘Quick Add’ kun je binnen enkele seconden taken aanmaken en toewijzen met behulp van natuurlijke taal.

Als voorbeeld 'Bel Alex woensdag om 10.00 uur' om een gesprek in te plannen.

Je kunt taken groeperen in projecten, labels toevoegen voor extra context en prioriteiten stellen om je te concentreren op wat het belangrijkst is. De tool kan worden geïntegreerd met meer dan 80 platforms, waaronder Google Agenda, zodat je je tijd effectief kunt plannen en op koers kunt blijven, of het nu gaat om persoonlijke doelen of teamprojecten.

De beste functies van Todoist

Taak genomen direct met natuurlijke taalinvoer

Voeg terugkerende taken toe om schema's voor herhaalde activiteiten te automatiseren

Ontdek meer dan 80 integraties, waaronder Google Agenda en Slack

Voeg taaklabels en niveaus van prioriteit toe voor naadloos taakbeheer

Limieten van Todoist

Sommige geavanceerde functies, zoals herinneringen en labels, zijn alleen beschikbaar in de premiumversie

Prijzen van Todoist

Free

Pro: $ 2,50 per gebruiker/maand

Business: $ 8 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Het is heel makkelijk te gebruiken en ik kan projecten aanmaken om de taken beter te organiseren. Bovendien vind ik het geweldig om de deadlines voor elke taak te zien, zodat ik mijn week daarop kan afstemmen.

8. Notion (Het beste voor flexibele tijdindeling en het beheren van werkstroomen)

Met Notion kun je je dag efficiënt plannen. Met kalenderweergaven en databases kun je taken, gebeurtenissen en deadlines inplannen terwijl alles met elkaar verbonden blijft.

Wil je een dagplanner? Maak er zelf een en voeg tijdblokken en checklists toe. Heb je een projecttracker nodig? Koppel je taken aan gedetailleerde projectpagina's, zodat alles overzichtelijk blijft.

Je kunt je dag plannen, je week bekijken en direct aanpassingen maken. De app synchroniseert ook met Google Agenda, zodat je ingeplande afspraken synchroon blijven lopen met je andere verplichtingen.

De beste functies van Notion

Combineer time blocking met aantekeningen maken, bijhouden en projectmanagement

Reserveer tijd en organiseer taken visueel met aanpasbare kalenderweergaven

Koppel taken rechtstreeks aan projectpagina's voor extra context

Synchroniseer met Google Agenda om je planning up-to-date te houden

Beperkingen van Notion

De eindeloze mogelijkheden voor aanpassing kunnen overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Notion

Free

Plus : $ 12 per gebruiker/maand

Business: $ 18 per gebruiker/maand

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 5900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Ik vind het geweldig dat alles wat ik nodig heb – taken, aantekeningen, kalenders (zelfs mijn G-cal synchroniseren!) en databases – op één plek kan worden samengebracht. Het is de perfecte tool voor iemand als ik, die gedijt op structuur en orde. Dankzij de aanpassingsopties kan ik systemen creëren die perfect aansluiten bij mijn werkstroom, en ik kan dingen opsplitsen in behapbare stukjes met alle kleurcodering en tags die ik maar kan bedenken. Maar soms laat ik me een beetje te veel meeslepen door de eindeloze mogelijkheden voor aanpassing.

9. TickTick (Het beste voor het prioriteren van taken)

TickTick is een app voor taakbeheer waarmee je eenvoudig taken kunt plannen en tijdblokken kunt indelen. Met de ingebouwde kalenderweergave kun je taken naar tijdsvakken slepen om een duidelijk plan voor je dag te maken. Je kunt er ook beproefde prioriteringsmethoden, zoals de Eisenhower-matrix, mee gebruiken om urgente en belangrijke taken te bepalen en deze in je kalender in te plannen.

Als je het moeilijk vindt om tijd voor jezelf vrij te maken, kun je tijd in je kalender reserveren om je op jezelf te concentreren. TickTick biedt ook een habit tracker om consistentie te garanderen. Bovendien helpen de Pomodoro-timer en de Focus-modus om afleiding te voorkomen tijdens je geplande tijdsblokken.

De beste functies van TickTick

Kalender met slepen en neerzetten om taken in tijdsblokken in te plannen

Automatiseer routinematige activiteiten door terugkerende taken in te stellen

Integreer met Google Agenda om taken en gebeurtenissen te synchroniseren

Limieten van TickTick

Kan voor gebruikers van ondernemingen wat beperkt aanvoelen vanwege het ontbreken van functies voor rapportage over tijd

Prijzen van TickTick

Free

Premium: $ 35,99 per jaar

Beoordelingen en recensies van TickTick

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TickTick?

De app bevat gebruiksvriendelijke functies die ons ondersteunen bij testcases. De functie voor subtaaken is bijvoorbeeld bijzonder handig om complexe cases op te splitsen in kleinere, beter beheersbare stappen, waardoor ze gemakkelijker te bijhouden en efficiënt uit te voeren zijn. We kunnen ook relevante documenten en bewijzen van testresultaten bijhouden door bestanden en links aan elke taak toe te voegen. Het is een geweldige applicatie voor het beheren van dagelijkse taken, maar een nadeel is dat het geen geavanceerde functies voor gegevensanalyse heeft om diepgaande informatie over de productiviteit van het team te bieden.

10. TimeBloc (Het beste voor het maken van routines en het inplannen van tijd op je mobiel)

Als je op zoek bent naar een eenvoudige app voor time-blocking die perfect werkt op je telefoon, dan is TimeBloc de app die je moet proberen. Deze app helpt je je dag te plannen en routines op te bouwen, zonder je te overweldigen met allerlei functies.

Je kunt terugkerende tijdblokken instellen voor dagelijkse gewoontes, zoals een ochtendworkout, concentratietijd of zelfs een ontspanningsroutine, en deze naar je tijdlijn slepen.

De beste functies van Time Bloc

Sleep genomen eenvoudig naar de gewenste blokken om tijd te reserveren voor taken en routines

Maak terugkerende blokken voor dagelijkse gewoontes en terugkerende taken

Ontvang herinneringen om tijdens elk blok het overzicht te houden

Limieten van Time Bloc

Geen integraties met andere tools, wat een nadeel kan zijn voor complexere werkstroomen

Prijzen van Time Bloc

Free

Beoordelingen en recensies van Time Bloc

Er zijn niet genoeg recensies online

11. Abonnement (Het beste voor GitHub-gebruikers)

Plan combineert je taken, vergaderingen en projecten in één enkele, praktische werkstroom.

Dankzij de opvallende Agenda + kalender-functie kun je je taken naast geplande gebeurtenissen zien, waardoor je in één oogopslag een volledig beeld van je dag krijgt. Je kunt taken naar je tijdlijn slepen, de duur ervan aanpassen en ze zelfs koppelen aan GitHub-problemen of andere projectdetails.

Voor ontwikkelaars of projectmanagers die met GitHub werken, maakt Plan het heel eenvoudig om je taken om te zetten in echte voortgang. Je kunt taken rechtstreeks vanuit opslagplaatsen synchroniseren en ze integreren in je dagelijkse planning.

De beste functies van het abonnement

Synchroniseer problemen en zet ze om in uitvoerbare taken met GitHub-integratie

Ontvang realtime updates en werk beter samen met Team Feed

Visualiseer je tijdlijnen om een overzicht te krijgen van de prioriteiten en deadlines van je taken

Beperkingen van het abonnement

De app is sterk gericht op GitHub-gebruikers, wat misschien niet ideaal is voor niet-technische teams

Abonnementen bekijken

Free

Premium: $10 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies voor abonnementen

Er zijn niet genoeg recensies online

12. Fantastical (Het beste voor geavanceerde planning en het beheer van meerdere kalenders)

Fantastical is een agenda-app voor het plannen van taken en gebeurtenissen. Wat Fantastical echt onderscheidt, is de functie 'Meeting Proposals'. In plaats van eindeloze e-mailketens om een geschikte tijd voor een vergadering te vinden, kun je meerdere tijdvakken voorstellen, waaruit de genodigden kunnen kiezen.

Voor Apple-gebruikers is de app volledig geïntegreerd met macOS en iOS, met widgets, notificaties en handoff tussen apparaten. Fantastical ondersteunt ook functies zoals weersintegratie en aanpassingen van de tijdzone, waardoor het vooral handig is voor gebruikers die drukke agenda's op meerdere locaties beheren.

De beste functies van Fantastical

Vereenvoudig de planning met externe medewerkers met voorstellen voor vergaderingen

Profiteer van één centraal beheer voor meerdere kalenders voor je privé-, werk- en gezinsplanning

Maak gebruik van ondersteuning voor tijdzones en weersintegratie voor frequente reizigers of telewerkers

Limieten van Fantastical

Exclusief geoptimaliseerd voor Apple-apparaten, waardoor gebruikers van andere merken minder keuze hebben

Prijzen van Fantastical

$ 4,75 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Fantastical

Er zijn niet genoeg recensies online

13. Clockwise (het beste voor tijdblokkering op basis van AI)

Clockwise is een tool voor tijdmanagement die is ontworpen om een van de grootste problemen bij time-blocking op te lossen: het vinden van ononderbroken concentratietijd in een drukke kalender. De AI-tool optimaliseert automatisch je kalender en past vergaderingen en taken aan om afleidingen tot een minimum te beperken. Dit creëert meer tijd voor diepgaand werk, waardoor de productiviteit wordt verhoogd.

Voor teams blinkt Clockwise uit door agenda's te synchroniseren en conflicten te minimaliseren. Het herschikt vergaderingen om gefragmenteerde werktijden te verminderen, geeft prioriteit aan concentratietijd voor iedereen en identificeert zelfs de beste momenten voor samenwerking.

Een andere opvallende functie zijn de ‘Focus Time’-blokken, die dynamisch worden bijgewerkt op basis van je beschikbaarheid. In plaats van handmatig tijd te reserveren, past Clockwise zich voortdurend aan om je de hoogste mogelijke productiviteit te bezorgen.

De beste functies van Clockwise

Herschik vergaderingen met slimme planning om de versnippering van de werkdag te verminderen

Stem agenda's op elkaar af en minimaliseer planningsconflicten door te synchroniseren met teams

Pas je focus-blokken dynamisch aan, zodat ze meegroeien met je kalender

Integreer met apps zoals Google Agenda, Slack en Asana voor gestroomlijnde werkstroomen

Limieten van Clockwise

Beperkt tot gebruikers van Google Agenda, wat mogelijk niet geschikt is voor teams die andere platforms gebruiken

Prijzen van Clockwise

Free

Teams: $ 6,75 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

Business: $ 11,50 per gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Clockwise

G2: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Verhoog je productiviteit met ClickUp

Apps voor tijdblokkering zorgen voor ononderbroken werkuren en verhogen de productiviteit door taakherinneringen te sturen, gebeurtenissen of taken die meer tijd vergen aan te passen en tijdrapporten te genereren. Voor eenvoudige tijdblokkering met een intuïtieve interface kun je apps zoals Todoist of Google Agenda gebruiken. Kies echter voor Calendly voor efficiënte rapportage van gegevens. Als je op zoek bent naar een app met de beste functies voor tijdsregistratie, taakbeheer en projectmanagement, probeer dan ClickUp. Dankzij de krachtige kalenderweergave en taakbeheerfuncties kun je moeiteloos je planning maken, prioriteiten stellen en je agenda aanpassen.

Of je nu taken rechtstreeks vanuit gebeurtenissen aanmaakt of gebruikmaakt van kant-en-klare sjablonen zoals dagelijkse tijdindeling, ClickUp maakt het eenvoudig om je doelen bij te houden. Bovendien is het dankzij de naadloze kalenderintegraties perfect om persoonlijke en zakelijke toewijzingen op één plek te beheren.

