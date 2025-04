11 Beste timemanagement apps in 2025 (beoordelingen & prijzen)

Raak je afgeleid als je met een krappe deadline werkt? Of eindig je de dag met een onproductief gevoel en vraag je je af waar al die tijd gebleven is?

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Van herinneringen aan je kalender tot vergaderingen op kantoor en lijsten met taken, het kan overweldigend zijn om alles consequent af te handelen.

We willen allemaal meer doen in minder tijd. 🕖

De sleutel tot productiviteit is je vermogen om tijd effectief te beheren . Dat is waar apps voor tijdbeheer van pas komen.

Of je nu een manager bent die op zoek is naar taken wilt delegeren aan je team of een freelancer die je maandelijkse kalender instelt, er is een app op maat van je behoeften. Wij hebben een lijst samengesteld met de 11 beste apps voor tijdbeheer waaruit je kunt kiezen. Lees verder.

Wat is een app voor tijdmanagement?

Een tijdmanagement app is een mobiele of desktop-gebaseerde software applicatie ontworpen om gebruikers te helpen met het plannen, bijhouden en optimaliseren van hun tijdsbesteding voor alle taken en projectmanagement.

Ze helpen individuen en professionals om hun agenda's te organiseren, productiviteit te verhogen en een betere balans tussen werk en privé. ⏳

Of u nu kampioen multitasking bent of orde wilt scheppen in de chaos van uw persoonlijke of professionele leven, hulpmiddelen voor tijdbeheer helpen u om sneller te werken door tijdsregistraties toe te wijzen aan verschillende Taken en projecten.

Bovendien worden ze geleverd met extra functies zoals aantekeningen maken, to-do lijsten, taakbeheerders, tijdorganisatoren, projectmanagement en het bijhouden van gewoontes. Want het is niet de tijd op zich die je bijhoudt, maar waaraan je die besteedt.

Wat moet je zoeken in apps voor tijdmanagement?

Cross-platform compatibiliteit: Kies een tijdmanagementprogramma dat compatibel is met meerdere platforms, zodat u de tijd die u aan een bepaalde taak besteedt kunt bijhouden en op meerdere apparaten kunt werken, waaronder mobiele telefoons, tablets en desktops

Kies een tijdmanagementprogramma dat compatibel is met meerdere platforms, zodat u de tijd die u aan een bepaalde taak besteedt kunt bijhouden en op meerdere apparaten kunt werken, waaronder mobiele telefoons, tablets en desktops Activiteit bijhouden: De tool voor tijdbeheer moet ook een nog te doen lijst van Taken, categoriseren, instelling van prioriteiten en deadlines en werkuren bijhouden gedurende de dag. Apps voor tijdbeheer moeten ook de mogelijkheid hebben om bijgehouden tijd te bewerken en het mogelijk maken om tijd blokkeren handmatig om gefocust te blijven op kritieke taken

Houd huidige, vroegere en toekomstige vergaderingen of gebeurtenissen bij met het sjabloon van ClickUp voor het bijhouden van planningen

Rapportage en analyse : Een uitgebreid dashboard met analyses analyseert uw productiviteit en helpt bij het identificeren van verbeteringsgebieden. Gebruik deze gegevens om tijdsinschattingen te maken nauwkeurig in te stellen

: Een uitgebreid dashboard met analyses analyseert uw productiviteit en helpt bij het identificeren van verbeteringsgebieden. Gebruik deze gegevens om tijdsinschattingen te maken nauwkeurig in te stellen Intuïtieve interface: Een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke en intuïtieve app-interface helpt je te focussen op het beheren van uw tijd in plaats van het uitzoeken van de navigatie van de app

Een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke en intuïtieve app-interface helpt je te focussen op het beheren van uw tijd in plaats van het uitzoeken van de navigatie van de app Integratiemogelijkheden: Tools voor tijdbeheer moeten naadloze integratie bieden met projectmanagement, communicatie, facturering en apps voor kalenders voor professionals en projectmanagers om workflows te automatiseren

Tools voor tijdbeheer moeten naadloze integratie bieden met projectmanagement, communicatie, facturering en apps voor kalenders voor professionals en projectmanagers om workflows te automatiseren Offline functie: Denk aan een tijdsregistratie app die de bestede tijd kan bijhouden, zelfs als je offline werkt, zodat je op de hoogte blijft van je tijd, zelfs zonder verbinding met het internet

Denk aan een tijdsregistratie app die de bestede tijd kan bijhouden, zelfs als je offline werkt, zodat je op de hoogte blijft van je tijd, zelfs zonder verbinding met het internet Prebuiltsjablonen voor tijdbeheer: Toegang hebben tot kant-en-klare tijdbudgettering en sjablonen voor dagelijkse planningen helpt u direct aan de slag te gaan zonder dat u zelf een dagelijkse planner vanaf nul

De 11 beste timemanagement apps voor gebruik in 2024

1. ClickUp

Organiseer en gebruik uw tijd beter door ClickUp's tijdsregistratie voor projecten te gebruiken

Tijdsregistratie vormt de basis voor het succes van elk project. U wilt als team projecten op tijd opleveren omdat vertragingen kunnen leiden tot budgetoverschrijdingen.

Een app voor tijdbeheer ingebouwd in uw platform voor projectmanagement bespaart je team het gedoe van bewegen tussen de hulpmiddel voor tijdsregistratie en uw platform voor projectmanagement. Het is een enkele bron van waarheid om tijd effectief te beheren en op koers te blijven naar uw doelen voor tijdmanagement .

Maak urenregistraties om bijgehouden tijd te verzamelen en weer te geven voor verschillende Taken en locaties voor snel inzicht in uw voortgang ClickUp's tijdbeheer app kan uw team vanaf elk platform de tijd bijhouden, uw klanten factureren voor factureerbare uren en urenregistraties integreren in uw projectworkflows.

Een breed bereik aan tijdbesparende functies, waaronder start- en einddata, remapping van deadlines, timesheets en het herschikken van afhankelijkheid, maken het de beste app voor tijdmanagement.

ClickUp beste functies

Houd uw tijd overal bij- op de desktop of de mobiele app . De stopwatch werkt op verschillende apparaten en koppelt tijdgegevens aan ClickUp-taak

Volg tijd, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en bekijk rapporten van uw tijd vanaf elke locatie met de globale timer in ClickUp

Gebruik ClickUp's tijdsregistratie voor projecten functie om handmatig tijdsinvoer voor activiteiten uit het verleden toe te voegen en zelfs eerder bijgehouden invoer te bewerken, maakt tijdsregistratie van projecten een fluitje van een cent

Voorspellen en verwachtingen vastleggen met tijdsinschattingen, tijdsinschattingen verdelen over teamleden voor taken en rollups weergeven voor tijdsinschattingen om een groter beeld te krijgen

Onderscheid maken tussen factureerbare en niet-factureerbare uren om je clients nauwkeurig te factureren

Overschakelen van de ene omgeving naar de andere zonder de huidige voortgang van de timer te verliezen met behulp van de globale timer van ClickUp ⌛

Gebruik kant-en-klare sjablonen zoals deSjabloon voor tijdbeheer, tijd log sjablonen en meer om uw dag en projecten te organiseren zonder dat het u moeite kost

ClickUp limieten

Urenregistratie en factureerbare rapporten zijn alleen beschikbaar op Business- en Enterprise-abonnementen

Het aanpassen van de ClickUp app vereist een kleine leercurve

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3800+ beoordelingen)

2. Notion

via Notion Onze taken en projecten zijn vaak verspreid in verschillende dagboeken, takenlijsten of zelfs apps voor het bijhouden van aantekeningen op onze telefoons.

We missen tijd omdat we ze niet op één plek zien, wat leidt tot het missen van deadlines voor sleutelactiviteiten.

Al onze komende Taken op één plek visualiseren is de eerste stap naar succesvol tijdbeheer.

Notion's tijdmanagement tool stelt projectmanagers in staat om taken beter te plannen door ze op één plaats te visualiseren, door meerdere kalenders en Kanban weergaven te ondersteunen, en productiviteit te verbeteren met effectieve monitoring.

Notion beste functies

Functie voor het bijhouden van taken om al je geplande taken en projecten op één plaats te visualiseren, prioriteiten te stellen en de voortgang ervan bij te houden

Tijdlijn weergave geeft flexibiliteit om projecten te scannen, tijdlijnen aan te passen en de weergaven aan te passen zodat je kunt plotten projecten en taken kunt plotten chronologisch

Notion AI vult automatisch gegevens in, maakt analytische rapporten en genereert automatisch nieuwe schrijfideeën voor tijd te besparen tijdens het brainstormen

Notion beperkingen

Mobiele app kan traag in gebruik zijn

De app heeft een leercurve

Notion prijzen

Gratis voor particulieren

Plus: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Business: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Notion AI kan worden toegevoegd aan elk betaald abonnement voor $8 per lid/maand

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4835 beoordelingen)

4.7/5 (4835 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1946 beoordelingen)

3. MijnLevenGeorganiseerd

via MyLifeOrganized Stel je voor dat je een zakelijke gebeurtenis aan het plannen bent. Er zijn taken die afhankelijk zijn van meerdere mensen in verschillende teams. Zo is bijvoorbeeld het afdrukken van de achtergrond afhankelijk van of het ontwerp klaar is, terwijl een ander team verantwoordelijk is voor het laten afdrukken.

Wanneer er afhankelijkheid is, is het essentieel om deze te visualiseren om te begrijpen welke taak de gebudgetteerde tijd heeft overschreden en de vertraging heeft veroorzaakt.

MyLifeOrganized (MLO) maakt flexibele hiërarchische lijsten met subtaken en gedefinieerde afhankelijkheid om de blokkades op te sporen die het Klaar krijgen van de klus in de weg staan.

MyLifeOrganized beste functies

Drag-and-drop interface voor het maken van takenlijsten en het herschikken ervan in de vorm van een lijst of virtuele boom voor het eenvoudig bijhouden van tijdsregistratie

Subtaken binnen taken maken en zelfs afhankelijkheid binnen taken toevoegen

Kant-en-klaar sjabloon om te implementeren technieken voor tijdbeheer zoals David Allen's "Getting Things Klaar"® (GTD®) aanpak

MyLifeOrganized beperkingen

Interfaceontwerp is niet intuïtief en gebruiksvriendelijk

Gebruikers hebben een extra abonnement nodig om cloud synchroniseren tussen apparaten mogelijk te maken

MyLifeOrganized prijzen

MLO voor Android (eenmalig, geen maandelijkse kosten) Gratis Professioneel: $29,99

(eenmalig, geen maandelijkse kosten) MLO voor iOS (eenmalig, geen maandelijkse kosten) Gratis Professioneel: $29,99

(eenmalig, geen maandelijkse kosten) MLO voor Windows (eenmalig, geen maandelijkse kosten) Standaard: $49,95 Professional: $59,95

(eenmalig, geen maandelijkse kosten) Cloud sync service (om voortgang op verschillende apparaten te synchroniseren) $19,95 per jaar $12,95 voor zes maanden

(om voortgang op verschillende apparaten te synchroniseren)

MyLifeOrganized beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

4. Rize

via Rize Als projectmanager is het essentieel om te begrijpen hoe je team zijn tijd investeert en of er een betere manier is om ieders productiviteit te maximaliseren.

Rize is een tijdmanagement app die AI gebruikt om focus en productiviteit te verbeteren en gezonde werkgewoonten op te bouwen. Het helpt je je taken tussen meerdere lopende projecten te beheren en afleidingen vermijden.

Houd taken automatisch bij, categoriseer de activiteiten van je team in realtime, analyseer hoe ze hun tijd investeren en help ze hun productiviteit te optimaliseren.

Rize beste functies

Houdt automatisch bij hoeveel tijd je op je computer hebt doorgebracht zonder dat je timers hoeft te starten of te stoppen

Aangepaste categorieën maken om beter inzicht te krijgen in waar uw tijd aan wordt besteed

Instellen van de aantal uren in dat u aan werk besteedt op een dag in en ontvang notificaties om overwerken te voorkomen

Rize beperkingen

Gebruikers rapporteren dat er problemen optreden bij de instelling van aangepaste categorieën

Niet beschikbaar op iOS en Android

Rize prijzen

Gratis proefversie, maar voor een maand

Maandelijks: $16,99 per maand

$16,99 per maand Jaarlijks: $9.99 per maand

Rize beoordelingen en recensies

G2: NA (0 beoordelingen)

NA (0 beoordelingen) Capterra: NA (0 beoordelingen)

5. Wrike

via Wrike Te veel in-person of e-mail check-ins kunnen overweldigend zijn voor je team. Wat nog erger is, is dat ze het grootste deel van hun tijd besteden aan het beantwoorden van je e-mails, wat leidt tot productiviteitsverlies.

Met de kalenders van Wrike krijgen relevante belanghebbenden real-time de voortgang van het project te zien zonder dat ze meerdere e-mails hoeven te controleren om iedereen op één lijn te houden. De projectkalender bijhoudt deadlines, project voortgang, werklast conflicten en potentiële knelpunten.

Wrike beste functies

De software voor tijdsregistratie van Wrike geeft nauwkeurig de tijd weer die aan verschillende projecten/taken is besteed, die kan worden vergeleken met de geplande uren

Houd de tijdsregistratie bij om de exacte factureerbare uren te krijgen en synchroniseer deze vervolgens met uw financiële systemen voor facturering

Houd uw teams op de hoogte van essentiële mijlpalen voor het plannen van projecten en werk synchroon aan taken tussen afdelingen

Wrike limieten

Heeft geen ingebouwde analyses voor visualisatie

De weergave van de tijdlijn heeft geen functie om taken ongedaan te maken; je kunt ze niet opnieuw inplannen

Prijzen van Wrike

Free: $0 per gebruiker per maand

$0 per gebruiker per maand Teams: $9.80 per gebruiker per maand

$9.80 per gebruiker per maand Business: $24.80 per gebruiker per maand

$24.80 per gebruiker per maand Enterprise: aangepaste prijzen

aangepaste prijzen Pinnacle: aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3500 beoordelingen)

4.2/5 (3500 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2535 beoordelingen)

6. Toggl Track

via Toggl Het nauwkeurig beheren van factureerbare uren is een sleuteluitdaging voor projectmanagers wanneer ze met verschillende teamleden over de hele wereld werken. Met apps voor tijdmanagement kun je de tijd van je team op elk project van een client maximaliseren.

Business gebruikt Toggl om clients te factureren, winstgevendheid te meten en werklasten te beheren. Geef je ingevoerde tijd weer in een raster- of kalenderformaat en de dashboards voor tijdrapportage laten zien waar je team dagelijks en wekelijks zijn tijd aan besteedt.

De beste functies van Toggl Track

Met de extensie Toggl Track Chrome kunt u de app voor tijdsregistratie automatisch starten en stoppen, zelfs als uw computer niet is gebruikt, maar er nog wel een timer loopt; de extensie biedt ook manieren om het opgenomen blok tijd te corrigeren

Maak nauwkeurige projectbudgetten op basis van tijdregistratiegegevens en houd factureerbare uren voor projecten bij in een dashboard voor clients

Integreert met alle toonaangevende Google Agenda, tools voor projectmanagement hR- en boekhoudplatforms

Toggl Track limieten

Gebruikers rapporteren Instances waarbij eindtijden van sessies niet werden vastgelegd in de desktop-app

Er is geen taakbeheer of functie voor planning; je kunt de werklast van je team niet plannen en bijhouden

Toggl Prijzen bijhouden

Free: Voor maximaal vijf gebruikers

Voor maximaal vijf gebruikers Starter: $9 per gebruiker per maand

$9 per gebruiker per maand Premium: $18 per gebruiker per maand

$18 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Toggl Beoordelingen en beoordelingen bijhouden

G2: 4.6/5 (1553 beoordelingen)

4.6/5 (1553 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2235 beoordelingen)

7. Asana

via Asana Tijdgegevens zijn cruciaal voor werklast- en resourceplanning, bieden realtime schattingen van de voortgang van projecten en zijn ook belangrijk voor betere prognoses en budgettering.

Nauwkeurige tijdsregistratiegegevens zijn essentieel voor het beheren van persoonlijke en professionele projecten.

De ingebouwde timers in de app Asana helpen bij het automatisch bijhouden van de tijd en leveren realtime gegevens aan het dashboard met analyses, zodat teams op schema kunnen blijven.

Asana beste functies

Inheemse functie voor tijdsinschatting om de tijd in te schatten die nodig is om een taak uit te voeren en de werkelijk bestede tijd te registreren

Subtaken maken, ze toewijzen aan teamleden en hun voortgang in realtime weergeven 🤝

Gegevens voor tijdsregistratie kunnen worden ondersteund in het analytische dashboard en sorteren met aangepaste velden zoals geschatte tijd, bestede tijd en meer

Asana limieten

Ingebedde tijdsregistratie wordt alleen ondersteund op het Advanced tier abonnement en hoger

De interface is niet zo intuïtief als andere apps

Prijzen Asana

Free: voor persoonlijk gebruik (tijdsregistratie wordt alleen ondersteund door integraties)

voor persoonlijk gebruik (tijdsregistratie wordt alleen ondersteund door integraties) Starter: $10,99/maand (ondersteunt geen geïntegreerde tijdsregistratie)

$10,99/maand (ondersteunt geen geïntegreerde tijdsregistratie) Geavanceerd: $24,99/maand

$24,99/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9522 beoordelingen)

4.3/5 (9522 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12270 beoordelingen)

8. TimeTree

via TimeTree Organiseert u een grote gebeurtenis? TimeTree helpt bij het coördineren van je gebeurtenissen door belangrijke informatie te delen en werkschema's . Het is een one-stop shop voor het delen van abonnementen en het bespreken van spannende gebeurtenissen in één kalender.

TimeTree heeft ook chatten mogelijkheden die familie, vrienden en hobbygroepen kunnen gebruiken om een kalender voor elke gemeenschap te maken en gebeurtenissen te abonneren.

TimeTree beste functies

Deel informatie in kalender format met de TimeTree Publieke Kalender

Stroomlijn alle communicatie op één plek en herinneringen versturen , foto's of bijlagen met betrekking tot de gebeurtenis

TimeTree limieten

Gedeelde kalenders kunnen tot 200 leden hebben

Er is een limiet van 20 kalenders per account

TimeTree prijzen

Een maand gratis proefversie

Premium: $4.49 per maand

TimeTree beoordelingen en recensies

G2: Niet vermeld op G2

Niet vermeld op G2 Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Habitica

via Habitica Het is moeilijk om consistent te blijven terwijl je nieuwe gewoonten aan het vormen bent. De interactieve tijdmanagement app Habitica biedt een beloningssysteem dat uw voortgang benadrukt en tastbaarder maakt.

Blijf bovenop je taken, werk to-do lijsten af, verhoog je productiviteit en word beloond elke keer als je een belangrijke taak voltooit op deze gratis gamified app voor tijd- en taakbeheer.

Habitica beste functies

Houd uw tijd, werkgewoonten, dagelijkse doelen en takenlijst bij en beheer deze met Habitica's mobiele apps en webinterface

Level-up van uw avatar en ontgrendelen van functies in het spel wanneer u Taken afwerkt

In-game beloningen en straffen en een sterk sociaal netwerk om gebruikers te inspireren

Habitica limieten

Gamification is voor sommige mensen geen grote motivator

Prijzen Habitica

Maandelijks: $4.99 en bevat 25 edelstenen

$4.99 en bevat 25 edelstenen 3 Maanden: $14.99 en bevat 30 edelstenen en een mystieke zandloper

$14.99 en bevat 30 edelstenen en een mystieke zandloper 6 Maanden: $29.99 en bevat 35 edelstenen en twee mystieke zandlopers

$29.99 en bevat 35 edelstenen en twee mystieke zandlopers Jaarlijks: $47.99 en bevat 45 edelstenen en vier mystieke zandlopers

Habitica beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

10. Trello

via Trello Met drukke werkschema's en meerdere lopende projecten heb je hulp nodig bij het beheren van je persoonlijke productiviteit. Trello's tijdmanagement app verbetert je persoonlijke tijdmanagement, verfijnt prioriteringsmethoden en pak je Nog te doen lijst aan.

Trello combineert alle taken, teamgenoten en hulpmiddelen door gebruik te maken van hun borden, lijsten en kaarten om een beter inzicht te krijgen in de resources en de toewijzing van tijd.

Trello beste functies

Houd je persoonlijke deadlines voor productiviteit bij met de kalenderweergave van Trello en Trello sjablonen Gebruik Tijdlijn om de voortgang van alle taken van uw project in de tijd te overzien. Sleep eenvoudigweg om startdata te wijzigen of deadlines aan te passen naarmate prioriteiten verschuiven 📆

Beheer werklasten, overwin knelpunten, visualiseer statistieken zoals deadlines en toegewezen taken en houd belanghebbenden op de hoogte met Trello Dashboard

Trello beperkingen

Geen ingebouwde ondersteuning voor tijdsregistratie

De gratis versie heeft beperkte mogelijkheden

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

$5 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Premium: $10 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

$10 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $17,50 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13427 beoordelingen)

4.4/5 (13427 beoordelingen) Capterra: 4.5 /5 (23018 beoordelingen)

11. Klokweergave

via Klokweergave Clockify is een eenvoudige en efficiënte app voor tijdmanagement waarmee gebruikers werkuren kunnen bijhouden voor verschillende projecten. Het is een ideaal hulpmiddel voor bureaus, freelancers en professionals die hun tijd willen indelen voor een efficiënter beheer. Clockify heeft een duidelijke interface waarmee je eenvoudig kunt schakelen tussen Taken en genereert uitgebreide rapportages.

Clockify beste functies

Gebruikers kunnen taakspecifieke timers aanmaken, bijgehouden tijd toewijzen aan projecten en meerdere timers tegelijk beheren.

Het biedt een dashboard voor teamactiviteiten om de productiviteit van een team in één oogopslag te volgen en biedt inzichten voor optimalisatie.

Clockify integreert met populaire projectmanagement tools zoals Trello, Asana en Jira

Clockify limieten

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat de timer af en toe hapert en dat de interface soms moeilijk te navigeren is.

Geavanceerde functies, zoals het bijhouden van targets of waarschuwingen, zijn alleen beschikbaar met de betaalde versies.

Prijzen Clockify

Free Forever: Beperkte functies

Beperkte functies Basis: $4.99/maandelijks

$4.99/maandelijks Standaard: $6.99/maandelijks

$6.99/maandelijks Pro: $9.99/maandelijks

$9.99/maandelijks Enterprise: $14,99/maandelijks

Klantbeoordelingen Clockify

G2: 4.5/5 (150 beoordelingen)

4.5/5 (150 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.500+ beoordelingen)

Maximaliseer je productiviteit met de beste timemanagement apps

Als je veel aan je hoofd hebt, kan dat stress en gemiste deadlines veroorzaken. De juiste tijdsregistratie app kan je helpen je tijd effectief te beheren, je persoonlijke en professionele productiviteit te verbeteren en een betere balans tussen werk en privé te bereiken.

Bij het kiezen tussen tijdmanagement apps die bij je passen, moet je letten op de functies, cross-platform mogelijkheden, integraties met toonaangevende projectmanagement tools en kalenders, automatisering en analyses om je te helpen meer uit je tijd te halen. ClickUp de functies voor tijdsregistratie, in combinatie met de alles-in-één projectmanagementsoftware, stellen u in staat om u concentreren op de meest kritieke taken . Probeer ClickUp gratis uit vandaag nog en krijg meer Klaar in minder tijd._