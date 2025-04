Hoe omnichannelmarketing verbeteren voor businessgroei

Om te begrijpen hoe omnichannel marketing zou moeten werken, hoef je niet verder te kijken dan het Marvel Cinematic Universe.

Alles in het MCU heeft verbinding met al het andere.

Elke op zichzelf staande film past op zijn eigen plek in het overkoepelende verhaal. Fans worden verleid door verleidelijke teasers en content van achter de schermen op sociale media, fysieke winkels slaan must-have merchandise in en de optredens van de acteurs op Comic-Con worden begroet met fanwaanzin.

Er komen steeds nieuwe stripboeken uit, sommige teken hebben zelfs hun eigen tv-serie gekregen en het MCU houdt het publiek al tien jaar in zijn greep.

Het vermogen van het MCU om het publiek aan zich te binden door middel van storytelling, verschillende marketingkanalen, strategische partnerschappen en het opbouwen van een gemeenschap heeft het tot een cultureel fenomeen gemaakt zoals geen ander.

Jij kunt dit ook doen. Laten we eens onderzoeken wat omnichannelmarketing belangrijk maakt en hoe je het kunt inzetten om het relatiebeheer, de klantloyaliteit en het rendement op investering (ROI) te verbeteren.

Klaar?

Wat is omnichannel marketing?

Omnichannel marketing is een strategie die online en offline kanalen integreert om een uniforme, naadloze klantervaring te creëren.

Bij deze marketingstrategie gaat het er niet alleen om dat je op meerdere platforms aanwezig bent; het gaat erom dat je een consistente merkervaring creëert die naadloos aansluit op online en offline interacties. En het is belangrijk!

Klanten een naadloze ervaring op meerdere kanalen bieden, kan het volgende opleveren 80% meer incrementele winkelbezoeken .

Dit is de instelling die omnichannelmarketing onderscheidt:

Cross-channel consistentie: Zorgt ervoor dat klanten samenhangende berichten ontvangen, of ze nu sociale media, websites, mobiele apps, e-mail of fysieke winkels gebruiken

Zorgt ervoor dat klanten samenhangende berichten ontvangen, of ze nu sociale media, websites, mobiele apps, e-mail of fysieke winkels gebruiken Geïntegreerd klanttraject: Doorbreekt silo's tussen touchpoints, waardoor bedrijven een verbonden en gepersonaliseerde ervaring kunnen creëren

Omnichannel marketing richt zich op het verbinden van elk platform - of het nu gaat om websites, apps, sociale media of ervaringen in winkels - om klanten een vloeiend en naadloos traject te bieden. Deze marketingaanpak maakt gebruik van de volgende technologieën om uniforme en exclusieve klantervaringen te produceren:

Self-service kennisbanken: Levert snelle informatie voor behoeften van klanten

Levert snelle informatie voor behoeften van klanten Chatbots met AI-ondersteuning: Ondersteunen klanten in realtime op verschillende platforms

Ondersteunen klanten in realtime op verschillende platforms Realtime data: Vangt klantgedrag op en past het aan voor gepersonaliseerde betrokkenheid

Een voorbeeld: een klant bladert door een product in de winkel bij hem in de buurt, voegt het toe aan zijn winkelwagentje op uw website en voltooit vervolgens de aankoop op uw mobiele app zonder wrijving.

💡 Pro Tip: U kunt het volgende gebruiken sjablonen voor analyses om klantgedrag bij te houden, ervaringen op maat mogelijk te maken en uw promotiestrategie voor meer effectiviteit.

Belang van omnichannelmarketing in het huidige landschap

Omnichannelmarketing is van cruciaal belang voor de vergadering van moderne consumenten die een naadloze en gepersonaliseerde ervaring willen op verschillende contactpunten.

Door online en offline kanalen te integreren, kunnen bedrijven hun verbindingen met klanten versterken, inkomsten genereren en de concurrentie voor blijven.

Dit is waarom omnichannelmarketing essentieel is:

1. Verbeterde klantervaring

Omnichannel marketing zorgt ervoor dat klanten contact kunnen leggen met uw merk via de mobiele app, website of sociale media van hun voorkeur. Consistente en gepersonaliseerde interacties creëren een naadloos traject dat de klanttevredenheid en -loyaliteit verhoogt.

Instance, een klant die een item scant in de winkel via uw app en een e-mail ontvangt wanneer het item in de uitverkoop gaat, laat de kracht zien van personalisatie om de klantervaring te verbeteren.

2. Verhoogde klantloyaliteit en klantenbinding

Het bieden van een consistente en hoogwaardige ervaring via alle kanalen bevordert het vertrouwen en de loyaliteit van de klant. Gepersonaliseerde aanbiedingen, soepele overgangen tussen contactpunten en snelle klantenservice moedigen herhaalaankopen aan.

Bovendien is het behouden van klanten kosteneffectiever dan het werven van nieuwe klanten, waardoor loyaliteit een essentiële factor is voor duurzame groei.

3. Verbeterde gegevensverzameling en -analyse

Omnichannel marketing stelt bedrijven in staat om gegevens van meerdere kanalen te verzamelen, wat waardevolle inzichten biedt in het gedrag en de voorkeuren van klanten.

Deze gegevens kunnen worden geïntegreerd in tools zoals CRM's om trends bij te houden, voorraden te optimaliseren en beter getargete campagnes te ontwerpen. Een voorbeeld: het analyseren van de sociale-mediabetrokkenheid kan helpen bij het identificeren van goed presterende producten en informatie geven over toekomstige strategieën.

💡 Pro Tip: Vereenvoudig gegevensanalyse en campagnebeheer met behulp van robuuste marketing projectmanagement software.

4. Hoger inkomstenpotentieel

Met de focus op personalisering en klantenbinding stimuleert omnichannel marketing conversies en verhoogt het de verkoop.

Functies zoals snelle verzending, afhalen in de winkel en tijdige promoties via verschillende kanalen zorgen voor een wrijvingsloze aankoopervaring, waardoor klanten worden aangemoedigd om terug te komen en meer uit te geven.

5. Sneller problemen oplossen

Geïntegreerde omnichannel ondersteuning stelt bedrijven in staat om problemen van klanten snel op te lossen via e-mail, chatten of sociale media. Door gebruik te maken van tools zoals AI-chatbots kan het reactievermogen verder worden verbeterd, waardoor de algehele tevredenheid toeneemt.

Ook lezen: 7 Free Go-to-Market Strategie sjablonen die u bij de hand moet houden

Het verschil tussen omnichannel- en multichannelmarketing

Hier volgen enkele sleutelelementen voor het verschil tussen omnichannel- en multichannelmarketing:

Het verschil tussen omnichannelmarketing en multichannelmarketing is het verschil tussen omnichannelmarketing en multichannelmarketing Merkgerichtheid, klantgerichtheid Communicatiestijl Voornamelijk statisch, met gelijksoortige boodschappen voor alle kanalen Dynamisch, aangepast aan interacties met klanten Functionaliteit Kanalen werken onafhankelijk van elkaar, zonder integratie Kanalen zijn onderling verbonden en worden bijgewerkt op basis van acties van klanten Geen naadloze overgang tussen kanalen Biedt een soepele, samenhangende ervaring op alle contactpunten

Integratie is de sleutel in omnichannelmarketing, omdat het touchpoints zoals websites, sociale media en e-mail combineert, waardoor klanten soepel van het ene platform naar het andere kunnen overstappen - in tegenstelling tot multichannel, waar deze connectiviteit ontbreekt.

De voordelen van een omnichannel-aanpak voor Business zijn het gemakkelijker te maken clients te behouden en loyaliteit terwijl ook de marketing abonnement door middel van gestructureerde strategieën. Deze boeiende en consistente ervaring versterkt de relaties met de klant en zorgt voor hogere inkomsten.

Ook lezen: Een doeltreffende marketingcommunicatiestrategie maken: Stap voor stap gids

Sleutelcomponenten van een effectieve omnichannel marketingstrategie

Om een succesvolle omnichannel marketingstrategie te creëren, moet u zich richten op een paar sleutelelementen die zorgen voor een naadloze en gepersonaliseerde ervaring voor uw klanten.

Laten we eens begrijpen wat omnichannel marketingstrategieën echt effectief maakt:

1. Klantreis in kaart brengen

Inzicht in het klanttraject is cruciaal voor het opbouwen van een samenhangende omnichannelervaring. Het in kaart brengen van het klanttraject helpt u bij het visualiseren van elk contactmoment waarop klanten interactie hebben met uw merk, van browsen op sociale media tot aankopen op uw website of een bezoek aan een fysieke winkel.

2. Unified customer experience

Het creëren van een uniforme ervaring betekent dat uw klanten het gevoel moeten hebben dat ze met één merk communiceren, ongeacht waar ze u tegenkomen. Of ze nu uw website bezoeken, uw sociale media gebruiken of een winkel binnenlopen, ze moeten dezelfde merknaam, berichtgeving en productinformatie zien.

3. Gegevensintegratie tussen kanalen

Een van de belangrijkste aspecten van een omnichannel marketingstrategie is de mogelijkheid om gegevens van verschillende kanalen te verzamelen en te integreren tot één weergave van je klant. Dit betekent het samenvoegen van gegevens van websites, sociale media, e-mailcampagnes en interacties in winkels om een uitgebreid profiel voor elke klant te maken.

4. Consistente berichtgeving en branding

De boodschap van uw merk moet consistent zijn op alle kanalen om ervoor te zorgen dat klanten uw merk herkennen, ongeacht waar ze met u in contact komen. Uw toon, afbeeldingen en aanbiedingen moeten op elkaar zijn afgestemd in e-mails, gepersonaliseerde berichten, berichten op sociale media, advertenties en zelfs displays in winkels.

Ook lezen: Voorbeelden van merkactivatie met strategieën om betrokkenheid te vergroten

Een marketingplan voor omnichannel creëren en implementeren

Een gestructureerde aanpak van een effectief omnichannel marketing abonnement omvat de integratie van verschillende marketingkanalen om een naadloze klantervaring te bieden. Gelukkig zijn er verschillende tools die je hierbij kunnen helpen.

De tools die je kiest voor omnichannelmarketing moeten naadloze integratie tussen verschillende kanalen mogelijk maken voor consistente berichtgeving en branding.

Ze moeten ook realtime updates over klantinteracties bieden en het klanttraject op verschillende contactpunten visualiseren en analyseren. Tot slot moeten ze de mogelijkheid bieden om berichten op maat te maken op basis van klantgegevens.

Hier volgt een tabel met een lijst van dergelijke tools:

Platform Sleutel functies HubSpot: Uitgebreide CRM met tools voor e-mail, sociale media en content management; ideaal voor kleine tot middelgrote bedrijven Zoho biedt CRM, e-mailmarketing, beheer van sociale media en analyses; schaalbaar voor verschillende groottes van bedrijven Mailchimp is geëvolueerd van e-mailmarketing naar een volledig marketingplatform met automatisering en doelgroepsegmentatie Shopify Robuuste eCommerce functies die online winkels verbinden met sociale media en fysieke locaties. Geavanceerde automatisering van e-mailmarketing met CRM-integratie en relatiebeheer Rengage richt zich op het verbeteren van klanttrajecten door inzichten en campagnebeheer CleverTap legt de nadruk op mobiele marketing met inzichten en automatiseringstools voor klantbehoud BigCommerce ondersteunt omnichannel retailing door online winkels te verbinden met verschillende verkoopkanalen WebEngage: platform voor klantgegevens dat gepersonaliseerde communicatie via meerdere kanalen mogelijk maakt

Je kunt ook één tool gebruiken die meerdere functies in één bundel aanbiedt.

Een voorbeeld hiervan is een marketingmanagementtool zoals ClickUp kan de efficiëntie en effectiviteit van omnichannelmarketing aanzienlijk verbeteren.

Dit is wat Margaret Franco , CMO bij Finastra, had te zeggen over ClickUp's marketing functies:

Onze mentaliteit is: 'Als het niet in ClickUp zit, bestaat het niet.' Tegenwoordig is het dus essentieel dat elke marketingactiviteit wordt ingevoerd in ClickUp, waar het zichtbaar is voor alle belanghebbenden.

Margaret Franco, CMO bij Finastra

Hier zijn enkele manieren waarop u de functies van ClickUp kunt gebruiken in omnichannel marketingcampagnes:

1. Planning en instelling van doelen

We hebben het eerder gehad over het in kaart brengen van het klanttraject. Begin met het evalueren van je bestaande verkoopkanalen en het begrijpen van de kooppaden van je target doelgroep. Identificeer hoe klanten omgaan met verschillende kanalen en wat hun voorkeuren zijn.

Dit helpt je om duidelijke en meetbare doelen te bereiken voor je omnichannelstrategie. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van de klantbetrokkenheid, het stimuleren van de verkoop of het verbeteren van de klantenservice.

Gebruik SMART-criteria (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant, Tijdgebonden) om deze doelstellingen te bepalen. ClickUp Doelen kan u helpen bij het beheren en bijhouden van uw omnichannel marketingdoelen .

Plan en creëer je omnichannelmarketingplan met ClickUp Goals

Zo werkt het:

Duidelijke doelstellingen: Definieer specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen voor elk kanaal en voor elke campagne

Definieer specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen voor elk kanaal en voor elke campagne Voortgang bijhouden: Bewaak de voortgang naar uw doelen met realtime updates en notificaties

Bewaak de voortgang naar uw doelen met realtime updates en notificaties Samenwerking: Faciliteer communicatie en samenwerking tussen leden van het team die aan verschillende kanalen werken

2. KPI's vaststellen

Nadat je je doelen hebt ingesteld, moet je Key Performance Indicators (KPI's) definiëren op basis van je doelstellingen.

Deze kunnen zijn:

Klantenbehoud : Meet hoe goed je klanten na verloop van tijd behoudt

: Meet hoe goed je klanten na verloop van tijd behoudt Conversiepercentage via verschillende kanalen : Bijhouden hoe effectief verschillende kanalen zijn in het omzetten van leads naar verkoop

: Bijhouden hoe effectief verschillende kanalen zijn in het omzetten van leads naar verkoop Klanttevredenheidsscore (CSS): Beoordeel hoe tevreden klanten zijn met hun ervaringen met verschillende kanalen

Als je deze KPI's regelmatig bekijkt, kun je strategieën zo nodig aanpassen om de prestaties te verbeteren. ClickUp Aangepaste velden kan uw team helpen specifieke velden te maken voor elke KPI, zodat relevante gegevenspunten zoals 'Doelwaarde', 'Werkelijke waarde', 'Vorderingen' en 'Variantie' kunnen worden vastgelegd

Deze aanpak op maat zorgt ervoor dat alle benodigde informatie wordt verzameld en systematisch wordt georganiseerd, waardoor het analyseren van de prestaties ten opzichte van de gestelde targets eenvoudiger wordt.

Bijhouden van de KPI's van uw omnichannel marketing met ClickUp Aangepaste velden

U kunt ook meerdere dimensies van KPI's tegelijk bijhouden. Door velden als 'Verschil' en 'Afdeling' te gebruiken, kunnen Teams bijvoorbeeld prestaties over verschillende segmenten vergelijken en verbetergebieden identificeren.

Dit detailniveau maakt beter geïnformeerde besluitvorming en strategische aanpassingen mogelijk.

3. Kanaalselectie en -integratie

Het kiezen van de juiste kanalen is cruciaal voor een effectieve omnichannelstrategie. Overweeg het volgende:

Klantenvoorkeuren : Analyseer welke kanalen uw target het vaakst gebruikt

: Analyseer welke kanalen uw target het vaakst gebruikt Resource allocatie : Evalueer de middelen die nodig zijn om elk kanaal effectief te beheren

: Evalueer de middelen die nodig zijn om elk kanaal effectief te beheren Integratievermogen: Zorg ervoor dat de geselecteerde kanalen naadloos geïntegreerd kunnen worden om een consistente ervaring te bieden

Een succesvolle omnichannel-aanpak moet zowel online als offline touchpoints omvatten, zodat klanten op meerdere manieren met elkaar in contact kunnen komen. ClickUp Whiteboards bieden een flexibele visuele ruimte waar teams kunnen brainstormen en hun kanaalstrategieën in kaart kunnen brengen.

Brainstorm uw omnichannel marketingstrategie met ClickUp Whiteboards

Teams kunnen de virtuele whiteboards gebruiken om verschillende marketingkanalen te schetsen, zoals sociale media, e-mail en promoties in winkels, en visualiseren hoe elk kanaal in het algemene marketingplan past.

Dit helpt hen te bepalen welke kanalen prioriteit moeten krijgen op basis van hun effectiviteit en afstemming op de voorkeuren van de klant. Met dezelfde tool kunnen ze ook de verschillende campagne-workflows opbouwen.

💡Pro Tip: U kunt gebruikmaken van ClickUp integraties om uw verschillende marketingtools te integreren om workflows te vereenvoudigen, samenwerking te verbeteren en waardevolle inzichten te bieden op meerdere platforms.

4. Stap-voor-stap implementatie

Zodra de juiste kanalen zijn geïdentificeerd, is het tijd om het omnichannel marketing abonnement uit te voeren :

Ontwikkel een actieplan : Maak een gedetailleerd abonnement met de stappen die nodig zijn om je strategie te implementeren, inclusief tijdlijnen en verantwoordelijke partijen

: Maak een gedetailleerd abonnement met de stappen die nodig zijn om je strategie te implementeren, inclusief tijdlijnen en verantwoordelijke partijen Lanceer uw strategie : Begin met het uitrollen van uw omnichannel marketing abonnement en zorg ervoor dat alle kanalen op elkaar zijn afgestemd en een samenhangende klantervaring leveren

: Begin met het uitrollen van uw omnichannel marketing abonnement en zorg ervoor dat alle kanalen op elkaar zijn afgestemd en een samenhangende klantervaring leveren Bewaak de prestaties : Gebruik analysetools om de prestaties van elk kanaal bij te houden ten opzichte van uw vastgestelde KPI's

: Gebruik analysetools om de prestaties van elk kanaal bij te houden ten opzichte van uw vastgestelde KPI's Voortdurend optimaliseren: Maak op basis van prestatiegegevens de nodige aanpassingen om uw strategie voortdurend te optimaliseren

Gebruik ClickUp-taak om uw omnichannel marketing abonnement uit te voeren

Gebruik ClickUp-taak om taken te maken en toe te wijzen aan verschillende teams. Dit zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit, of het nu gaat om het aanmaken van content voor sociale media of website-updates. Door samen te werken aan taken binnen een gecentraliseerd systeem zorgt uw team voor consistentie op alle kanalen.

Herhaalde taken automatiseren met ClickUp-taaken

💡Pro Tip: Het automatiseren van repetitieve taken en processen is van cruciaal belang voor het beheren van omnichannelcampagnes, en ClickUp Automatiseringen maakt het gemakkelijk om deze activiteiten te vergemakkelijken. Automatisering helpt tijd besparen door routinematige acties af te handelen, zoals statusupdates, taaktoewijzingen en notificaties.

5. Veelvoorkomende uitdagingen overwinnen

Het implementeren van een omnichannelstrategie kan verschillende uitdagingen met zich meebrengen:

Datasilo's : Klantgegevens bevinden zich vaak in losgekoppelde systemen over verschillende kanalen, wat leidt tot onvolledige inzichten en inefficiëntie. Om dit te verhelpen, moeten bedrijven gegevens van alle kanalen integreren in één systeem, zodat ze uitgebreide analyses kunnen uitvoeren en betere beslissingen kunnen nemen

: Klantgegevens bevinden zich vaak in losgekoppelde systemen over verschillende kanalen, wat leidt tot onvolledige inzichten en inefficiëntie. Om dit te verhelpen, moeten bedrijven gegevens van alle kanalen integreren in één systeem, zodat ze uitgebreide analyses kunnen uitvoeren en betere beslissingen kunnen nemen Overname van technologie : Het invoeren van nieuwe technologieën kan het personeel overweldigen en weerstand oproepen door een gebrek aan vertrouwdheid of training. Investeren in goede trainingsprogramma's en middelen zorgt ervoor dat teams de tools effectief kunnen gebruiken en legt de basis voor een succesvolle omnichannelstrategie

: Het invoeren van nieuwe technologieën kan het personeel overweldigen en weerstand oproepen door een gebrek aan vertrouwdheid of training. en middelen zorgt ervoor dat teams de tools effectief kunnen gebruiken en legt de basis voor een succesvolle omnichannelstrategie Het klanttraject in kaart brengen: Het begrijpen van klantinteracties via verschillende kanalen kan complex zijn, waarbij hiaten vaak leiden tot onsamenhangende ervaringen. Het creëren van gedetailleerde kaarten vanklanttrajectenhelpt bij het identificeren van pijnpunten en zorgt voor naadloze, consistente ervaringen bij verschillende touchpoints

Door deze uitdagingen proactief aan te pakken, kunnen bedrijven hun omnichannel marketinginspanningen verbeteren, de klanttevredenheid verhogen en de verkoop stimuleren. ClickUp Formulieren kunnen een belangrijke rol spelen bij het overwinnen van veelvoorkomende uitdagingen in omnichannelmarketing door het verzamelen van gegevens te stroomlijnen, de klantbetrokkenheid te vergroten en de teamcommunicatie te verbeteren.

Ga uitdagingen in omnichannelmarketing aan door feedback te verzamelen met ClickUp Forms

Gebruik ClickUp Formulieren om continu of na gebeurtenissen feedback van klanten te verzamelen en ervoor te zorgen dat hun ervaringen worden begrepen en aangepakt. Met deze functie kunnen leden van marketingteams onmiddellijk actie ondernemen op basis van verzamelde feedback, waardoor de klanttevredenheid toeneemt en het hele klanttraject wordt verfijnd.

Ook lezen: Hoe ClickUp's Marketing Team ClickUp gebruikt

Praktijkvoorbeelden en voorbeelden

Het begrijpen van de theorie achter omnichannelmarketing is waardevol, maar het zien van echte toepassingen kan meer inzicht verschaffen.

Hier zijn een paar opvallende casestudies:

1. Disney's naadloze omnichannel ervaring

via Ierse OnafhankelijkheidDisney's omnichannel marketingstrategie is een allesomvattende aanpak die verschillende kanalen integreert om een naadloze en boeiende klantervaring te creëren.

Dit zijn de sleutelcomponenten van de strategie van Disney:

Naadloze integratie tussen kanalen: Disney gebruikt een aanpak met meerdere kanalen die zijn films, themaparken, merchandise en digitale platforms met elkaar verbindt. Het succes van een film kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere verkoop van merchandise en thema-attracties in de parken, waardoor een samenhangend verhaal op alle platforms ontstaat

Disney gebruikt een aanpak met meerdere kanalen die zijn films, themaparken, merchandise en digitale platforms met elkaar verbindt. Het succes van een film kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere verkoop van merchandise en thema-attracties in de parken, waardoor een samenhangend verhaal op alle platforms ontstaat **Centraal in Disney's strategie staat de My Disney Experience tool, die digitale en fysieke interacties samenvoegt. Deze app stelt klanten in staat om hun bezoeken te abonneren, door de parken te navigeren met GPS en toegang te krijgen tot gepersonaliseerde routes, wat zorgt voor een consistente ervaring

Engaging content en community building: Disney betrekt zijn publiek actief via sociale media en digitale content. Door delen achter de schermen en interactieve ervaringen, Disney bevordert een gevoel van gemeenschap onder fans

Disney betrekt zijn publiek actief via sociale media en digitale content. Door delen achter de schermen en interactieve ervaringen, Disney bevordert een gevoel van gemeenschap onder fans Personalisatie en datagebruik: Disney gebruikt big data om ervaringen en marketinginspanningen te personaliseren. Disney kan zijn aanbod afstemmen op individuele voorkeuren door de interacties van klanten op verschillende touchpoints bij te houden

2. Het geïntegreerde klanttraject van Sephora

via SephoraSephora is een voorbeeld van effectieve omnichannel marketing door de klantervaring zowel digitaal als in de winkel te integreren. Hier zijn enkele hoogtepunten van hun aanpak:

Geünificeerde merkervaring : Sephora onderhoudt een consistente merkaanwezigheid in alle kanalen - website, mobiele app en fysieke winkels

: Sephora onderhoudt een consistente merkaanwezigheid in alle kanalen - website, mobiele app en fysieke winkels Digitale tools in winkels : Met tablets in de winkel hebben klanten tijdens het winkelen toegang tot productinformatie, reviews en handleidingen

: Met tablets in de winkel hebben klanten tijdens het winkelen toegang tot productinformatie, reviews en handleidingen Sephora app : De Sephora app biedt functies zoals virtuele proefritten met behulp van augmented reality (AR), gepersonaliseerde productaanbevelingen op basis van gebruikersvoorkeuren en het bijhouden van loyaliteitsbeloningen

: De Sephora app biedt functies zoals virtuele proefritten met behulp van augmented reality (AR), gepersonaliseerde productaanbevelingen op basis van gebruikersvoorkeuren en het bijhouden van loyaliteitsbeloningen Loyaliteitsprogramma : Sephora's Beauty Insider programma integreert naadloos online en offline ervaringen. Klanten verdienen punten voor aankopen in de winkel of online, die kunnen worden ingewisseld voor exclusieve producten of ervaringen

: Sephora's Beauty Insider programma integreert naadloos online en offline ervaringen. Klanten verdienen punten voor aankopen in de winkel of online, die kunnen worden ingewisseld voor exclusieve producten of ervaringen Afhaalopties in de winkel: Klanten kunnen producten online bestellen en ervoor kiezen om ze in de winkel op te halen. Deze functie vergroot niet alleen het gemak, maar leidt ook tot meer voetgangers naar fysieke locaties, waar extra aankopen kunnen worden gedaan

Ook lezen: Hoe een analyse van klantgedrag uit te voeren

Omnichannel marketingsucces meten

Om de effectiviteit van uw omnichannel marketinginspanningen te garanderen, is het essentieel om specifieke statistieken te monitoren die inzicht geven in hoe uw campagnes via verschillende kanalen presteren.

Hier zijn enkele sleutelgegevens die je in de gaten moet houden:

Klant levensduur waarde (CLV): Het beoordelen van de totale inkomsten die een klant naar verwachting zal genereren gedurende zijn relatie met uw merk

Het beoordelen van de totale inkomsten die een klant naar verwachting zal genereren gedurende zijn relatie met uw merk Behoud van klanten: Het meten van het percentage klanten dat nog steeds zaken blijft doen met uw bedrijf gedurende een bepaalde periode

Het meten van het percentage klanten dat nog steeds zaken blijft doen met uw bedrijf gedurende een bepaalde periode Betrokkenheidspercentage: Berekent hoe actief gebruikers omgaan met uw content via verschillende kanalen

Berekent hoe actief gebruikers omgaan met uw content via verschillende kanalen Conversiepercentage: Het meten van het percentage gebruikers dat een gewenste actie voltooit op het totale aantal bezoekers of interacties

Het meten van het percentage gebruikers dat een gewenste actie voltooit op het totale aantal bezoekers of interacties Kanaalspecifieke ROI: Het vergelijken van de inkomsten uit marketingcampagnes met de gemaakte kosten

Houd de sleutelcijfers van omnichannelmarketing bij met ClickUp Dashboards

Zodra u de sleutelcijfers hebt geïdentificeerd om bij te houden, ClickUp's dashboards stellen u in staat om uw omnichannelprestaties te analyseren.

Maak visuele rapportages, voeg widgets toe om realtime gegevens weer te geven en bewaak KPI's zoals conversiepercentages, betrokkenheid en ROI. Door deze gegevens voortdurend te analyseren, kun je realtime campagnes optimaliseren en strategieën aanpassen voor maximale effectiviteit.

Ook lezen: Hoe maak je een marketing draaiboek?

Omnichannel succes bereiken met ClickUp

Het beheersen van de omnichannel marketingaanpak betekent het leveren van een naadloze, consistente ervaring op elk contactpunt met de klant, of het nu online is of in een winkel.

Met de juiste omnichannel marketingtools kunnen bedrijven efficiënt campagnes beheren belangrijke statistieken bijhouden en strategieën optimaliseren om de concurrentie voor te blijven.

Met de uitgebreide tools van ClickUp kunt u van uw omnichannelstrategie een geoliede machine maken die betrokkenheid stimuleert en klantenbinding bevordert. Aanmelden voor ClickUp en begin vandaag nog met het maken van naadloze, goed presterende marketingcampagnes!