13 Beste software voor werkstroomdiagrammen voor 2025

Ik was sceptisch toen een collega voor het eerst voorstelde om een werkstroomdiagram te gebruiken om projecten te plannen. Het voelde te ingewikkeld, alsof je War and Peace in Excel probeerde te schrijven. Zouden eenvoudige vormen echt duidelijkheid kunnen verschaffen voor het beheren van de workflow van een heel team?

Maar toen ik ze begon te verkennen, realiseerde ik me hoe krachtig ze konden zijn.

Werkstroomdiagrammen bieden meer dan alleen visuele organisatie; ze scheppen duidelijkheid. Door complexe processen op te splitsen in beheersbare stappen, helpen de juiste diagramtools teams op één lijn te brengen, de communicatie te stroomlijnen en zelfs de meest chaotische projecten op orde te brengen.

Om je te helpen de juiste tool te kiezen, heb ik 13 van de beste workflowsoftware-opties voor je op een rijtje gezet.

Wat is software voor werkstroomdiagrammen?

Software voor werkstroomdiagrammen is een hulpmiddel om bedrijfsprocessen en Taken visueel in kaart te brengen. Het helpt om complexe workflows op te splitsen met behulp van gestandaardiseerde symbolen en vormen om elke stap van begin tot eind weer te geven.

Key Insight

Werkstroomdiagrammen zijn niet alleen bedoeld om processen in kaart te brengen, ze verbeteren ook samenwerking op de werkplek . Door duidelijk te definiëren wie wat doet, wanneer en hoe, helpen ze teams op één lijn te komen en bevorderen ze betere communicatie tussen afdelingen.

Enkele andere voordelen van het gebruik van software voor werkstroomdiagrammen zijn:

Duidelijk stappen, rollen en verantwoordelijkheden definiëren om ervoor te zorgen dat iedereen zijn Taken kent

Knelpunten en verbeterpunten identificeren, processen optimaliseren en tijd besparen

Een visuele gids bieden die teams helpt effectiever samen te werken en op één lijn te blijven

Misverstanden verminderen door complexe werkstromen visueel weer te geven zodat ze makkelijker kunnen worden besproken

Herhaalbare, efficiënte processen creëren die consistent gevolgd kunnen worden door teams of afdelingen heen

In realtime de voortgang bijhouden, zodat taken op tijd en binnen het bereik worden voltooid

Hoewel werkstromen hun oorsprong vinden in de productie, worden ze tegenwoordig gebruikt in sectoren als financiën, gezondheidszorg en technologie. Met de geavanceerde tools voor datavisualisatie van tegenwoordig is het maken en delen van deze diagrammen gemakkelijker en effectiever dan ooit.

Wat moet je zoeken in software voor werkstroomdiagrammen?

Software voor werkstroomdiagrammen kan bereik hebben van basis tot super geavanceerd. Desondanks zijn er een aantal gemeenschappelijke functies die je van je tool zou moeten verwachten.

Aanpassing en flexibiliteit : Zoek naar software waarmee je sjablonen, vormen en symbolen voor diagrammen volledig kunt aanpassen voor meer nauwkeurigheid en schaalbaarheid

: Zoek naar software waarmee je sjablonen, vormen en symbolen voor diagrammen volledig kunt aanpassen voor meer nauwkeurigheid en schaalbaarheid Functies voor samenwerking : Samenwerking in realtime stelt meerdere gebruikers in staat om tegelijkertijd bij te dragen, vooral voor teams die geografisch verspreid werken

: Samenwerking in realtime stelt meerdere gebruikers in staat om tegelijkertijd bij te dragen, vooral voor teams die geografisch verspreid werken Sjablonen: U moet toegang hebben tot sjablonen, inclusief sjablonen voor stroomschema's ensjablonen voor mindmaps-om de leercurve te verkleinen en de gekozen software meteen te kunnen gebruiken

U moet toegang hebben tot sjablonen, inclusief sjablonen voor stroomschema's ensjablonen voor mindmaps-om de leercurve te verkleinen en de gekozen software meteen te kunnen gebruiken Integraties : Zoek naar software die integreert met populaire platforms zoals CRM-systemen, tools voor projectmanagement en opslagruimte in de cloud

: Zoek naar software die integreert met populaire platforms zoals CRM-systemen, tools voor projectmanagement en opslagruimte in de cloud Versiebeheer : Deze functie houdt wijzigingen bij die in de loop van de tijd in werkstroomdiagrammen zijn aangebracht, zodat er een duidelijk revisieregister wordt bijgehouden

: Deze functie houdt wijzigingen bij die in de loop van de tijd in werkstroomdiagrammen zijn aangebracht, zodat er een duidelijk revisieregister wordt bijgehouden Automatisering : Sommige tools voor werkstroomdiagrammen ondersteunen automatisering van Taken op basis van specifieke triggers of voorwaarden, wat handmatig werk vermindert

: Sommige tools voor werkstroomdiagrammen ondersteunen automatisering van Taken op basis van specifieke triggers of voorwaarden, wat handmatig werk vermindert Gegevensvisualisatie : Zorg ervoor dat de software gegevensvisualisatie ondersteunt door complexe gegevenssets om te zetten in eenvoudig te begrijpen grafieken

: Zorg ervoor dat de software gegevensvisualisatie ondersteunt door complexe gegevenssets om te zetten in eenvoudig te begrijpen grafieken Gebruiksvriendelijke interface : Een schone, intuïtieve gebruikersinterface is van vitaal belang voor gebruiksgemak, zodat zelfs niet-technische gebruikers workflowdiagrammen kunnen maken en bewerken

: Een schone, intuïtieve gebruikersinterface is van vitaal belang voor gebruiksgemak, zodat zelfs niet-technische gebruikers workflowdiagrammen kunnen maken en bewerken Functies voor veiligheid : Zoek naar software die encryptie, veilige toegangscontroles en naleving van industrienormen (bijv. GDPR, HIPAA) biedt om gevoelige informatie te beschermen

: Zoek naar software die encryptie, veilige toegangscontroles en naleving van industrienormen (bijv. GDPR, HIPAA) biedt om gevoelige informatie te beschermen Export- en deelopties: Kies software waarmee werkstromen eenvoudig kunnen worden geëxporteerd in meerdere formaten (bijv. PDF, PNG, SVG) voor deel- en presentatiedoeleinden

Laten we met deze functies in gedachten eens kijken naar de 13 beste software voor werkstroomdiagrammen.

De 13 beste software voor werkstroomdiagrammen

Het creëren van een effectieve werkstroom begint met het analyseren van de bestaande processen. Deze analyse helpt bij het identificeren van mogelijke knelpunten en inefficiënties en zorgt ervoor dat gebieden die verbetering behoeven worden getarget voor optimalisatie. Er is software voor elke stijl - je hoeft alleen maar de software te vinden die bij je past.

Ik zal nu alle werkstroomplatforms behandelen die de essentie bieden voor het creëren en implementeren van slimmere werkstromen.

1. ClickUp (het beste voor visueel projectmanagement)

Maak een workflowdiagram met ClickUp Whiteboards en sjablonen

Veel visuele hulpmiddelen voor projectmanagement kunnen je helpen om werkstroomdiagrammen te maken, maar ze zijn niet allemaal geschikt voor verschillende soorten teams. Hoewel sommige tools vooral gericht zijn op projectmanagers en andere bedoeld zijn voor ingenieurs, vind ik het geweldig hoe ClickUp is ontworpen met de flexibiliteit om diagrammen te maken die in elke werkstroom passen.

In het voorbeeld kan mijn HR-team gemakkelijk een organigram maken, terwijl het marketingteam het kan gebruiken om hun volgende grote campagne te abonneren. Sales teams kunnen hun sales funnel in kaart brengen en ontwikkelaars kunnen customer journeys illustreren. Het is fijn dat elk team de diagrammen kan aanpassen aan hun behoeften.

Maak samen mindmap-flowcharts met ClickUp Mindmaps

Met ClickUp Whiteboards met Canva kan ik gemakkelijk vormen tekenen, plakbriefjes toevoegen, multimedia-elementen op mijn canvas invoegen, processtappen aan elkaar koppelen en grafieken of diagrammen maken. Ik hou ervan om elementen te slepen en neer te zetten om de werkstroom naar wens te herschikken. De verbinding tussen mijn diagramelementen en mijn taken is ook eenvoudig, zodat ik naadloos van de planning naar de actie kan gaan.

Ik ben het helemaal eens met Jayson Ermac van AI Bees als hij zegt,

ClickUp heeft tools om je proces, doelen, enz. te visualiseren. Het is het toppunt van samenwerken en het is op dat punt steeds beter geworden, vooral met de toevoeging van de Whiteboard weergave.

Naast Whiteboards, ClickUp mindmaps zijn perfect voor het organiseren van ideeën en werkstromen. Ik gebruik ze vaak om stroomdiagrammen te maken die aankomende projecten visualiseren of om de relaties tussen sleutelconcepten te benadrukken tijdens brainstormsessies met mijn team.

Er zijn duizenden kant-en-klare sjablonen, dus het is gemakkelijk om altijd het juiste diagram voor elke behoefte te vinden. Van sjablonen voor brainstormen naar visgraatdiagrammen de mogelijkheden zijn eindeloos. Jij en je team kunnen elk diagram aanpassen aan specifieke projecten.

Met de Whiteboards en Mindmaps van ClickUp hebt u alle hulpmiddelen om uw volgende grote idee in kaart te brengen, of u nu affiniteitsdiagrammen, Venn-diagrammen of Gantt-diagrammen gebruikt.

Ook lezen: 10 Gratis Interactieve Whiteboard Sjablonen voor Zoom & ClickUp ClickUp brengt werkstroom een stap verder met meer dan 100 sjablonen voor automatiseringen van werkstromen en de mogelijkheid om je eigen automatiseringsreeksen te bouwen. Gebruik ClickUp Automatiseringen om terugkerende taken te stroomlijnen, zoals het toewijzen van taken, het bijwerken van statussen of het automatisch triggeren van notificaties.

Gebruik kant-en-klare automatiseringsworkflows in ClickUp of pas ze aan op basis van uw behoeften, en laat uw team zich concentreren op wat het belangrijkst is

ClickUp beste functies

Toegang tot tonnen sjablonen envoorbeelden van diagrammen om een kickstart te maken met uw werkstroom abonnement

Creëer en beheer ClickUp-taaken en subtaken rechtstreeks vanuit uw whiteboards

Voeg eenvoudig koppelingen, afbeeldingen, documenten en meer toe aan uw werkstroomdiagrammen voor een betere context

Integreer en automatiseer uw weg met populaire productiviteitstools zoals Slack, Zoom, GitHub en meer

ClickUp beperkingen

Het kost tijd om alle functies van ClickUp te leren kennen en eraan te wennen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Lucidchart (Beste voor het geavanceerd in kaart brengen van werkstromen)

via Lucidchart Lucidchart is een andere tool die ik zou aanraden voor het maken van werkstroomdiagrammen, vooral als je op zoek bent naar veelzijdigheid. Het biedt een verscheidenheid aan sjablonen en functies, waardoor ik vormen kan aanpassen en zelfs gegevens kan importeren om unieke workflows te maken.

Ik vind het geweldig hoe de automatische opmaak elk element aanpast, waardoor het diagram schoon en professioneel blijft zonder extra werk. Lucidchart maakt het ook gemakkelijk voor mij om diagrammen te delen met teamgenoten en direct commentaar achter te laten op specifieke vormen, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft wat betreft elk workflow-element.

Lucidchart beste functies

Elementen automatisch uitlijnen, waardoor werkstroomdiagrammen er gepolijst en professioneel uitzien

Gebruik Lucidchart waar u ook werkt - het is beschikbaar op Mac-, Linux- en Windows-platforms

Integreer met veelgebruikte platforms, zoals Office en Google Werkruimte

Lucidchart beperkingen

Het gratis account biedt beperkte toegang

De functie voor het koppelen van gegevens is waardevol, maar kan lastig te gebruiken zijn

Prijzen Lucidchart

Gratis

Particulier: $7.95/maand

$7.95/maand Teams: $9.00/maand per gebruiker

$9.00/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

3. Miro (Beste voor alles-in-één werkruimten voor teams op afstand)

via Miro Als je op zoek bent naar een betrouwbaar hulpmiddel om werkstroomdiagrammen te maken, dan is Miro zeker een van de goede keuzes. Het geeft je een krachtig ontwerpsysteem, veel sjablonen en alle functies die je nodig hebt om je ideeën snel op papier te krijgen.

Ik heb het gebruikt om workflows voor de productie van content en organigrammen voor nieuwe medewerkers in kaart te brengen in slechts enkele minuten, wat tijd bespaart. Ik ben ook dol op het Whiteboard-systeem. Het is gemakkelijk voor meerdere mensen om tegelijkertijd wijzigingen aan te brengen en de cursorindicatoren zorgen ervoor dat iedereen gesynchroniseerd blijft.

Bovendien kan ik met de app van Miro overal bij het werk, waardoor het superflexibel is voor teams die onderweg zijn.

Miro beste functies

Visualiseer volledige projecten, documenten, afbeeldingen of bestanden op een oneindig canvas

Toegang tot meer dan 300 sjablonen om snel aan de slag te gaan met projecten zoals Sprint planning, werkstroomdiagrammen of het aanmaken van stroomschema's

Teams in staat stellen om werkstroomdiagrammen te delen en er in realtime aan samen te werken

Integreer met software voor taakbeheer om workflows om te zetten in uitvoerbare taken

Diagrammen veilig houden met veiligheid op enterprise-niveau, zodat teams zich kunnen richten op innovatie

Eenvoudig tools, documenten en afbeeldingen slepen en neerzetten binnen een gebruikersvriendelijke interface

Miro beperkingen

Het kan een uitdaging zijn om content te importeren of exporteren

Het kan moeilijker worden om te navigeren voor grote accounts

Prijzen van Miro

Gratis

Starters : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Business: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (6.800+ beoordelingen)

4.8/5 (6.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

Ook lezen: 10 Beste mindmapsoftware die u vandaag moet proberen

4. FigJam (Beste online collaborative whiteboard voor Teams)

via FigJam FigJam, ontworpen door Figma, is een online whiteboard voor samenwerking op maat om teamwerk te ondersteunen. Het platform bevat handige functies zoals sticky notes, stempels en chatten met de cursor, waardoor het gemakkelijk is voor mijn teamleden om zich bezig te houden met allerlei projecten, van het brainstormen over de lancering van een product tot het maken van gedetailleerde diagrammen voor de goedkeuring van budgetten.

Bovendien biedt FigJam een gratis niveau, wat vooral handig is voor kleine teams of bedrijven met een beperkt budget.

FigJam beste functies

Breng complexe ideeën in kaart in een duidelijke hiërarchische structuur met behulp van de Outline-modus

Maak mockups en visualiseer ontwerpen snel met speciale wireframe functies

Vergroot de duidelijkheid en creativiteit door mindmaps en werkstroomdiagrammen te structureren met add-on ontwerpelementen

Creëer en bewerk diagrammen in realtime met ondersteuning voor samenwerking

FigJam beperkingen

Geen offline toegang

FigJam prijzen

Starter : Free

: Free Professioneel: $5/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$5/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Organisatie: $5/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$5/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $5/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

FigJam beoordelingen en reviews

G2 : 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

5. Microsoft Visio (het beste voor gebruikers van Microsoft 365 en Windows)

via Microsoft Visio Visio kan de perfecte tool zijn voor het maken van werkstroomdiagrammen als je team al Windows en Microsoft 365 gebruikt. Het delen van documenten tussen Microsoft programma's, met name het gebruik van OneDrive voor opslagruimte in de cloud, maakt het hele proces soepeler, van het aanmaken van workflows tot de implementatie.

Een ander aspect dat ik waardeer zijn de toegankelijkheidsfuncties. Visio's opties met hoog contrast en de tekst-naar-spraak functie maken het veel gemakkelijker voor teamleden met een visuele beperking om te gebruiken. Ik heb met eigen ogen gezien hoe deze tools bijdragen aan een meer inclusieve werkomgeving, en ik zou zeggen dat dit een goede reden is om Visio te overwegen.

Microsoft Visio beste functies

Excel-gegevens omzetten in werkstroomdiagrammen

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor netwerkdiagrammen om snel werkstromen in kaart te brengen

Werk binnen Visio tijdens video-oproepen en schakel gebruikers van buiten Windows in via de Visio web app

Microsoft Visio limieten

Formatteren is een uitdaging als je grote Visio-bestanden hebt, en het is moeilijk om alle informatie samen weer te geven

De kosten zijn hoger in vergelijking met concurrerende tools

Heeft minder integraties dan anderediagramsoftware Microsoft Visio prijzen

Inclusief in commerciële abonnementen van Microsoft 365

in commerciële abonnementen van Microsoft 365 Visio Abonnement 1: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Visio Plan 2: $15/maand per gebruiker

Microsoft Visio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

4.2/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.200+ beoordelingen)

6. Gliffy (het beste voor teams in de Atlassian-omgeving)

via Gliffy Gliffy van Atlassian is een webtool voor verschillende toepassingen, waaronder diagrammen, werkstroomdiagrammen en wireframing. De installatie via slepen en neerzetten en de kant-en-klare vormen, sjablonen en thema's maken het een genot om mee te ontwerpen.

Ik kan zelfs zonder problemen oudere diagrammen importeren, bewerkingen uitvoeren of mijn nieuwste aanmaak exporteren.

Gliffy beste functies

Deel je werk gemakkelijk via URL's of door werkstroomdiagrammen direct op websites in te sluiten

Integreer probleemloos met tools zoals Atlassian's Jira en Confluence voor een naadloze ervaring

Werk in realtime samen met team leden met de nieuwe Confluence Cloud add-on

Wijzigingen bijhouden met de revisiegeschiedenis en eerdere versies op elk moment opnieuw bekijken

Gliffy beperkingen

Objecten kunnen beperkt worden aangepast voor complexe diagrammen

Er is geen gratis versie beschikbaar

Gliffy prijzen

Professioneel:

1 tot 9 gebruikers : $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd 10 tot 50 gebruikers : $6/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker

: $6/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Gliffy beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (220+ beoordelingen)

4.4/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

7. SmartDraw (het beste voor intuïtief diagrammen)

via SmartDraw SmartDraw biedt meer dan 70 diagrammen, van diagrammen van gegevensstromen tot gedetailleerde schema's. Deze flowchart-software is ontworpen met intuïtieve aanpassings- en samenwerkingsfuncties, waardoor het eenvoudig is om de juiste ontwerpen te maken.

Een functie die eruit springt is de CAD (computer-aided design) tekenfunctie. Dit is perfect voor mensen die bouwkundige tekeningen of gedetailleerde plattegronden nodig hebben, en het is iets wat ik nog niet heb gezien in veel andere tools voor werkstroomdiagrammen.

Als je een team hebt dat dit precisieniveau vereist, kan SmartDraw precies zijn wat je nodig hebt.

SmartDraw beste functies

Toegang tot geavanceerde ontwerpopties in vergelijking met andere flowchart-softwareoplossingen

Ontgrendel meer dan 4500 ingebouwde sjablonen en 29000+ ingebouwde symbolen

Bouw klassediagrammen en sitemaps rechtstreeks vanuit uw gegevens met geïntegreerde extensies

SmartDraw beperkingen

Bevat veel geavanceerde functies die je niet nodig hebt als je alleen eensoftware voor stroomdiagrammen Sommige geavanceerde functies kunnen een uitdaging zijn voor niet-technische gebruikers



SmartDraw prijzen

Individueel: $9,95/maand

$9,95/maand Team: $8,25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd, minimaal drie gebruikers)

$8,25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd, minimaal drie gebruikers) Site: Aangepaste prijzen

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (270+ beoordelingen)

: 4.6/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (110 beoordelingen)

8. Draw.io (het beste voor browsergebaseerde diagrammen voor eindgebruikers)

via /href/ Als je ooit hebt gedacht: "Gratis spul is mijn soort spul", dan is Draw.io misschien wel iets voor jou. Met deze open-source tool kun je eenvoudig werkstroomdiagrammen maken zonder een cent uit te geven. Ik vind het geweldig dat je een desktop versie kunt downloaden als je meer controle over je bestanden wilt en alles liever offline houdt. Het geeft me een gerust gevoel dat mijn werk veilig blijft.

Als het tijd is om samen te werken met het team, vind je de online versie ongelooflijk naadloos. Je kunt diagrammen delen via Google Drive, wat het makkelijk maakt als je het platform van Google al gebruikt. Ik waardeer het dat het eenvoudig is om snel aan de slag te gaan met Draw.io.

Draw.io beste functies

Keuze uit drie diagrammappen en veel drag-and-drop elementen

Ontworpen voor een breed bereik aan diagrammen, van organogrammen tot netwerkdiagrammen

Deel ruimtes in diagrammen, bekijk teamcursors en werk samen

Voltooi volledige controle over gegevens en stel aangepaste voorkeuren in voor gegevensbeheer met de desktop versie

Draw.io beperkingen

Sommige gebruikers vinden het lastig om elementen te schalen zodat ze op het canvas of in de grootte van de afdruk passen

De interface kan er een beetje verouderd uitzien in vergelijking met nieuwere diagrammenplatforms

Draw.io prijzen

Gratis

Draw.io beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (410+ beoordelingen)

: 4.4/5 (410+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (750+ beoordelingen)

9. Whimsical (Beste interactieve werkruimte voor design teams)

via Grillig Whimsical is ideaal voor freelancers, ontwerpteams, softwareontwikkelaars en productmanagers die stroomdiagrammen en werkstroomdiagrammen willen maken en deze vervolgens met anderen willen delen voor feedback. Het heeft ook veel configureerbare elementen, zoals tekst invoervakken, knoppen, selectievakjes, labels, beoordelingssterren en kant-en-klare klikbare uitnodigingen zoals "Ons werk weergeven" en "Contact met ons opnemen" Ik heb gemerkt dat deze helpen om interactieve elementen toe te voegen.

Whimsical biedt veel waarde voor je geld als je niet te veel editors nodig hebt in je werkruimte. Je kunt nog steeds gratis gasten uitnodigen, zodat ze je gedeelde bestanden kunnen weergeven, becommentariëren en zelfs bewerken.

Whimsical beste functies

Integreer met populaire apps zoals Notion, Figma en Slack

Kies uit een uitgebreide galerij met sjablonen en bouwblokken, inclusief blokken voor projecten, plattegronden, checklists voor productlanceringen en sjablonen voor landingspagina's

Whimsical limieten

Whimsical is beperkt in zijn offline mogelijkheden. Dit kan een belangrijk nadeel zijn als u vaak geen toegang tot internet heeft

Whimsical prijzen

Starter (gratis)

Pro: $10/maand per editor, jaarlijks gefactureerd

$10/maand per editor, jaarlijks gefactureerd Organisatie: $20/maand per editor, jaarlijks gefactureerd

Whimsical beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50 beoordelingen)

10. EdrawMax (Beste alternatief voor Microsoft Visio)

via EdrawMax EdrawMax is gemaakt als directe concurrent voor Microsoft Visio. Dus als je bekend bent met Visio, is het vrij eenvoudig om EdrawMax te gebruiken. Dit hulpprogramma voor werkstroomdiagrammen biedt een grote bibliotheek met sjablonen en diagramelementen voor een snelle start, waardoor het eenvoudig is om aangepaste lay-outs te maken.

Met meer dan 200 sjablonen ondersteunt de tool niche diagramtypes zoals elektrische systemen en P&ID tekeningen. Ik waardeer ook dat het meerdere exportopties biedt, zodat ik mijn werkstroomdiagrammen kan opslaan en delen in formaten zoals JPG, PDF, Word en Excel.

EdrawMax beste functies

Gebruik 200 sjablonen voor netwerkdiagrammen, organogrammen, werkstroomdiagrammen, mindmaps en meer

Exporteer diagrammen in verschillende formaten zoals JPG, PDF, Word, PowerPoint, Visio en meer

Zorg voor veiligheid met SSL-encryptie voor al je bestanden en overdrachten

Geniet van compatibiliteit met Mac, Windows en Linux

EdrawMax beperkingen

Het kan lastig zijn om elementen en afbeeldingen te schalen zodat ze in uw diagram passen

Geen optie om de grootte van tekst of afbeeldingen in het hele diagram bij te werken

Reacties van de klantenservice kunnen traag zijn, sommige gebruikers moeten meerdere keren contact opnemen

EdrawMax prijzen

Individueel

Abonnement: $45.99 per jaar

$45.99 per jaar Levenslang abonnement: $99.99 (eenmalige betaling)

$99.99 (eenmalige betaling) Lifetime bundel abonnement: $125,99 (eenmalige betaling)

Teams & Business:begint bij $238 voor twee gebruikers/maand, jaarlijks gefactureerd

Onderwijs: Vanaf $62 (voor individuele gebruikers)

EdrawMax beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200 beoordelingen)

11. Creately (Beste voor visuele samenwerking en diagrammen)

via Creately De multifunctionele opbouw van Creately combineert technische diagrammen, projectmanagement en het bouwen van databases in één platform. Ik heb gemerkt dat het vooral nuttig is voor teams die meerdere workflow diagrammen moeten maken en tegelijkertijd taken binnen een project moeten beheren. Het houdt dingen georganiseerd, waardoor het makkelijker is om met verschillende aspecten van de workflow te jongleren.

Ik vind het geweldig hoe je kunt schakelen tussen mindmaps, Gantt grafieken en ER-diagrammen. Het helpt om alles gefocust te houden en ik hoef niet constant tussen verschillende tools te schakelen.

Een van de beste functies van Creately is de mogelijkheid om rijke tekst op te nemen in je diagrammen. Dit maakt het makkelijk voor teams om extra details en context toe te voegen, zodat iedereen dezelfde pagina heeft over de betekenis van het diagram.

Creately beste functies

Werkstroomdiagrammen maken die geschikt zijn voor zowel kleine als grote projecten, zodat de visualisaties duidelijk en gedetailleerd zijn

Kies uit meer dan 8.000 sjablonen en 200.000 voorbeelden

Bouw aangepaste databases binnen het platform om de organisatie en het beheer van informatie te verbeteren

Real-time updates maken die onmiddellijk zichtbaar zijn voor alle deelnemers, zodat iedereen op de hoogte blijft

De voortgang van projecten, tijdlijnen en afhankelijkheid bijhouden met ingebouwde tools om op koers te blijven

beperkingen van Creately ####

Het kan een uitdaging zijn om alle mogelijkheden van de tool te ontdekken

De zoekfunctie zou verbeterd kunnen worden voor een betere gebruikerservaring

Creately prijzen

Persoonlijk: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Teams: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Business: $149/maand

$149/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Creately beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1290+ beoordelingen)

4.4/5 (1290+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (160+ beoordelingen)

12. Cacoo (Beste voor het in kaart brengen van werkstroomdiagrammen)

via Cacoo Cacoo is een cloud-gebaseerd platform dat ideaal is voor bedrijven die een soepel, probleemloos proces voor het diagrammen van werkstromen willen. Het biedt alles wat je zou willen in een tool voor werkstroomdiagrammen, plus extra functies zoals in-app videogesprekken voor samenwerking en slimme opties voor teambeheer.

Wat Cacoo onderscheidt van andere tools is het gebruiksgemak. Omdat er veel tutorials beschikbaar zijn, werden mijn team en ik al snel experts.

Voor grotere bedrijven kan dit organisatieniveau een enorm verschil maken. Het zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina blijft en dat je diagrammen toegankelijk blijven.

Cacoo beste functies

Importeer gegevens en genereer automatisch werkstroomdiagrammen met dynamische grafieken

Werk naadloos samen met team leden via in-app video calls

Houd de werkstroomdiagrammen van je team georganiseerd met slimme organisatorische instellingen waarmee je teamgroepen kunt maken en instellingen voor delen kunt bewerken

Cacoo beperkingen

Er is een steile leercurve om alle functies volledig te begrijpen

Cacoo prijzen

Gratis

Pro: $6/maand

$6/maand Teams: $6/maand per gebruiker

Cacoo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (210+ beoordelingen)

4.5/5 (210+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

13. FlowMapp (Beste voor website abonnementen)

via FlowMapp FlowMapp is een UX-planningstool die is ontworpen om creatieven en ontwerpers te helpen bij het visualiseren van project abonnementen. Het is vooral handig voor het bouwen van workflows, user journeys en site maps, waarbij complexe informatie wordt omgezet in iets dat gemakkelijk te verteren is.

Met de focus op visuele structuur stelt FlowMapp gebruikers in staat om de architectuur van websites in kaart te brengen en af te stemmen op de doelen van de business. De intuïtieve interface maakt het toegankelijk voor niet-technische gebruikers, waardoor de samenwerking tussen teams vlotter verloopt.

FlowMapp beste functies

Biedt een intuïtieve interface die gemakkelijk te gebruiken is voor niet-technische gebruikers

Ondersteuning bieden voor werkstroomdiagrammen die eenvoudig te maken en te delen zijn

Real-time samenwerking en feedback voor project abonnementen mogelijk maken

Content in kaart brengen om contentstrategie te koppelen aan gebruikerservaring

FlowMapp beperkingen

Sommige gebruikers vinden de abonnementen een beetje duur als ze maar een beperkt aantal functies gebruiken

FlowMapp prijzen

Free: $0

$0 Pro: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Teams: $54/maand voor maximaal vijf leden van het team

$54/maand voor maximaal vijf leden van het team Agentschap: $180/maand voor onbeperkte gebruikers

FlowMapp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

4.7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

Teken de beste werkstroomdiagrammen met ClickUp

Deze lijst is slechts een tipje van de sluier van wat er allemaal beschikbaar is voor het maken van workflow diagrammen. Ik heb deze tools onderzocht en elk heeft iets unieks te bieden, afhankelijk van je behoeften.

Een goede manier om te bepalen of een platform bij jouw stijl past, is om het uit te proberen. ClickUp, bijvoorbeeld, is een krachtpatser voor het ontwikkelen van workflow- en netwerkdiagrammen, het beheren van projecten en het bijhouden van taken in teams. Met de functies Whiteboard en Mindmaps van ClickUp kan het platform jouw hub worden voor werkstroomdiagrammen! Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en breng duidelijkheid en efficiëntie in uw werkstroom planningsprocessen!