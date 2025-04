11 Beste AI-scriptgeneratoren voor 2025

Een blok aan het been van een schrijver bestaat echt. Of je nu content maakt, marketeer bent of video's produceert, je hebt waarschijnlijk wel eens naar een leeg scherm moeten staren, op zoek naar de perfecte woorden.

Laat de AI scriptgenerator maar komen. 🤖

Deze slimme tools nemen de hoofdpijn weg van het schrijven van scripts en zetten je ideeën binnen enkele seconden om in gepolijste, kant-en-klare content. AI doet al het zware werk zodat jij je kunt richten op wat belangrijk is - verbinding maken met je publiek.

Hieronder hebben we de top (en onze favorieten) AI scriptschrijvers verzameld die in 2024 trending zijn en zullen blijven. Maar laten we eerst eens kijken hoe je de beste AI-tool voor jou kunt kiezen.

Wat moet je zoeken in een AI-scriptgenerator?

Niet alle AI tools voor het aanmaken van content zijn hetzelfde en het vinden van de juiste kan je werkstroom maken of breken. Hier zijn de functies waar je rekening mee moet houden:

Gebruiksgemak: Kies een AI scriptschrijver met een intuïtieve interface, zodat je snel aan de slag kunt zonder steile leercurve

Kies een AI scriptschrijver met een intuïtieve interface, zodat je snel aan de slag kunt zonder steile leercurve Toon- en stijlopties : Zoek een tool die flexibiliteit in toon toestaat, of het nu professioneel, conversationeel of verhalend is, passend bij het doel van je content

: Zoek een tool die flexibiliteit in toon toestaat, of het nu professioneel, conversationeel of verhalend is, passend bij het doel van je content Creatieve boosters : Kies voor een tool die inspiratie geeft met haken, taglines of ideeën om je creatieve proces te starten

: Kies voor een tool die inspiratie geeft met haken, taglines of ideeën om je creatieve proces te starten Compatibel met formaten : Kies een tool die past bij jouw medium , of je nu boeiende video scripts, presentaties of social media posts schrijft

: Kies een tool die past bij jouw medium of je nu boeiende video scripts, presentaties of social media posts schrijft Kwaliteitsuitvoer : Kies een tool die duidelijke, goed gestructureerde scripts maakt die minimale bewerking nodig hebben

: Kies een tool die duidelijke, goed gestructureerde scripts maakt die minimale bewerking nodig hebben Integratiemogelijkheden: Zoek een tool die integreert met je favorieteproductiviteitstoolswaardoor u nog meer tijd bespaart

Zoek een tool die integreert met je favorieteproductiviteitstoolswaardoor u nog meer tijd bespaart Betaalbaarheid: Zoek een hulpmiddel dat binnen uw budget past (sommige hulpmiddelen bieden een geweldige functie zonder dat het veel geld kost)

De 11 beste AI-scriptgenerators

Ontdek deze beste tools voor het schrijven van AI-scripts om de stress van het schrijven weg te nemen en je creativiteit te stimuleren.

1. ClickUp (Beste voor het genereren van AI content en geïntegreerd projectmanagement)

Maak optimaal gebruik van ClickUp's neurale netwerk AI-tool, ClickUp Brain, om snel aan uw content behoeften te voldoen ClickUp brengt het aanmaken van scripts en projectmanagement samen in één keurig pakket. Met het neurale netwerk van ClickUp Brein met ClickUp's ingebouwde AI-assistent kunt u snel inzichten verkrijgen en scripts genereren om uw projectwerkstroom te versnellen.

Of u nu een videoscript, marketingbrief of samenvatting van een rapport schrijft, deze AI-tool vereenvoudigt het hele proces, van ideevorming tot eindredactie.

ClickUp onderscheidt zich ook door zijn nadruk op real-time samenwerking.

Bewerk, becommentarieer en verfijn de door AI gegenereerde scripts onmiddellijk met je team in ClickUp Documenten . Met rich text format en real-time samenwerking kunt u met uw team aan ideeën werken en ze verbinden met taken en werkstromen voor extra context. Het aantrekkelijkste script ideeën kunnen worden omgezet in taken en worden toegewezen aan relevante teamleden om de verantwoordelijkheid binnen teams te vergroten.

Klik gewoon met de rechtermuisknop op de pagina om "schrijf met AI" te zeggen en zie hoe de magie zich ontvouwt. Je kunt ook de tekst selecteren en de AI vragen om de tekst uit te breiden, in te korten of samen te vatten op basis van jouw behoeften.

Vat lange chatsessies met teams direct samen en plak de inzichten in een toegankelijk document binnen de ClickUp-werkruimte

ClickUp beste functies

Rol-specifieke AI-aanwijzingen: Genereer snel hoogwaardige concepten met contextbewusteAI schrijfaanwijzingenafgestemd op verschillende behoeften voor content

Genereer snel hoogwaardige concepten met contextbewusteAI schrijfaanwijzingenafgestemd op verschillende behoeften voor content Audio- en video transcriptie : Converteer opnames naar bewerkbare, doorzoekbare tekst, zodat het gemakkelijker wordt om sleutel details te extraheren en te verwerken in je content

: Converteer opnames naar bewerkbare, doorzoekbare tekst, zodat het gemakkelijker wordt om sleutel details te extraheren en te verwerken in je content Bibliotheek met sjablonen : Gebruik kant-en-klare lay-outs zoalssjablonen voor podcasts die helpen bij het automatisch schrijven van een videoscript en meer

: Gebruik kant-en-klare lay-outs zoalssjablonen voor podcasts die helpen bij het automatisch schrijven van een videoscript en meer Integratie hub : Verbinding met 1000+ apps zoalsGrammarly voor bewerking, Figma voor ontwerp en Google Drive voor opslagruimte om alle Taken op één plek te beheren

: Verbinding met 1000+ apps zoalsGrammarly voor bewerking, Figma voor ontwerp en Google Drive voor opslagruimte om alle Taken op één plek te beheren Ingebouwde teamcommunicatie: Gebruik ClickUp chatten om scripts te bespreken, ideeën te brainstormen en af te stemmen met uw team zonder van platform te wisselen

ClickUp limieten

De functierijke werkruimte kan in het begin enigszins overweldigend zijn om onder de knie te krijgen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

2. Rytr (het beste voor het maken van snelle AI-gebaseerde content in korte formaten)

via Rytr Rytr is een AI-gestuurde schrijfassistent die perfect is voor het snel genereren van scripts voor content in korte formaten, zoals CTA's (oproepen tot actie), sms'jes en AI-bijschriften. Het is ideaal voor marketeers, social media managers en eigenaren van kleine bedrijven die snel content moeten produceren zonder aan creativiteit in te boeten.

Rytr beste functies

Toon en stijl aanpassen : Stel de toon en stijl van uw content in met behulp van ingebouwde stemtonen - formeel, informeel of vriendelijk - om aan te sluiten bij de voorkeuren van uw target doelgroep

: Stel de toon en stijl van uw content in met behulp van ingebouwde stemtonen - formeel, informeel of vriendelijk - om aan te sluiten bij de voorkeuren van uw target doelgroep Plagiaatcontrole: Zorg voor de originaliteit van uw content , een must voor makers van content die onbedoeld dupliceren willen voorkomen

Zorg voor de originaliteit van uw content een must voor makers van content die onbedoeld dupliceren willen voorkomen SEO-suggesties van AI: Verhoog de zichtbaarheid van content in zoekmachines met SEO-tips op basis van AI en opties voor zoekwoordintegratie

Rytr beperkingen

Output kan diepte of nauwkeurigheid missen, vooral bij complexere of niche onderwerpen

Het biedt minimale ondersteuning voor rijke tekst (het is niet mogelijk om delen van de tekst te markeren) en de limiet voor tekens per maand is relatief laag

Rytr prijzen

Gratis abonnement

Onbeperkt : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Premium: $29/maand per gebruiker

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

3. Squibler (het beste voor het schrijven van lange projecten met AI-hulp)

via Squibler Squibler is een hulpmiddel dat is ontworpen voor langere, meer creatieve schrijfprojecten zoals romans, screenplays en korte verhalen. Auteurs, scenarioschrijvers en aspirant-romanschrijvers die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak voor het aanmaken van content in lange formaten zullen het nuttig vinden om hun projecten te organiseren en gefocust te blijven.

Squibler beste functies

Split screen format: Werk aan meerdere delen van je manuscript tegelijk met de split-screen weergave

Werk aan meerdere delen van je manuscript tegelijk met de split-screen weergave Organisatie op een kurkbord: Organiseer je ideeën met een kurkbord waarmee je gemakkelijk verhaalelementen kunt verplaatsen en verbinden

Organiseer je ideeën met een kurkbord waarmee je gemakkelijk verhaalelementen kunt verplaatsen en verbinden Ingebouwde versiegeschiedenis: Houd wijzigingen en revisies gemakkelijk bij metautomatisch versiebeheer van documenten Squibler beperkingen

Beschikbare sjablonen zijn beperkend voor zeer creatieve of niche projecten

Taalondersteuning voor niet-Engelse schrijvers is niet gespecificeerd

Squibler prijzen

Squibler beperkt : Free

: Free Squibler Pro: $29/maand per gebruiker

4. Writecream (het beste voor het AI-gestuurd aanmaken en verspreiden van multimedia)

via Schrijfstroom Writecream genereert tekst en multimedia content, waardoor het geschikt is voor het maken van advertentieteksten, blogberichten en podcast voiceovers. Het is ook perfect voor digitale marketeers, makers van content en ondernemers, omdat het helpt bij het snel aanmaken van concepten. Bovendien helpt het bij het opstellen van gepersonaliseerde berichten, waaronder koude e-mails en LinkedIn introducties.

Writecream beste functies

Command-modus: Versnel het genereren van content met gebruiksvriendelijke commando's voor nauwkeurige controle over de output

Versnel het genereren van content met gebruiksvriendelijke commando's voor nauwkeurige controle over de output Afbeeldingen genereren: Maak door AI gegenereerde afbeeldingen als aanvulling op je op tekst gebaseerde content

Maak door AI gegenereerde afbeeldingen als aanvulling op je op tekst gebaseerde content YouTube video voiceover: Zet blogartikelen om in audio-inhoud met ingebouwde spraakopties

Writecream limieten

Voor het parafraseren zijn slechts 2000 tekens per keer toegestaan

De resultaten zijn soms middelmatig en vereisen verdere bewerking

Prijzen van Writecream

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited: $9/maand per gebruiker

Writecream beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

5. Copy.ai (het beste voor het automatiseren van content aanmaken en output schalen met AI)

via Kopiëren.ai Copy.ai maakt het aanmaken van content gemakkelijk door taken te automatiseren, zoals het schrijven van SEO-vriendelijke content, het omzetten van interviews in artikelen en het hergebruiken van transcripten in gepolijste verhalen. Het is ideaal voor bedrijven die snel en op grote schaal materiaal van hoge kwaliteit willen maken met behoud van een consistente merkstem.

Copy.ai beste functies

Toegang tot API en bulk workstroom: Content aanmaken automatiseren via vlotte API-integratie, ideaal voor het verwerken van grote hoeveelheden kopij

Content aanmaken automatiseren via vlotte API-integratie, ideaal voor het verwerken van grote hoeveelheden kopij Updated LLMs: Gebruik up-to-date modellen voor taalverwerving om dynamische content te genereren die zich aanpast aan verschillende onderwerpen en industrieën

Gebruik up-to-date modellen voor taalverwerving om dynamische content te genereren die zich aanpast aan verschillende onderwerpen en industrieën Marketing- en verkoopworkflows: Schrijf snel scripts met target content met behulp van vooraf gebouwde workflows

Copy.ai limieten

De tool mist fact-checking en bronvermeldingen voor gegenereerde content

Het heeft de neiging om content te herhalen, vooral bij het genereren van meerdere stukken over vergelijkbare onderwerpen

Copy.ai prijzen

Self-Serve (het beste voor particulieren) Free : Gratis Starters : $49/maand per gebruiker Geavanceerd: $249/maand per team van vijf leden

Witte handschoen (het beste voor organisaties): Aangepaste prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

4.7/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

6. Invideo AI (het beste voor het snel aanmaken van video's van hoge kwaliteit met behulp van AI)

via Invideo AI Invideo AI vereenvoudigt de productie van video's door taken als scriptschrijven, media zoeken en voice-overs toevoegen te automatiseren. Deze AI-videoscriptgenerator is perfect voor videomarketeers, makers van YouTube en bedrijven die promotionele content produceren. Het helpt je snel professionele video's te maken zonder dat je technische kennis nodig hebt.

Invideo AI beste functies

Toegankelijke stockmedia: Verken een bibliotheek met stockafbeeldingen , video's en muziek (inclusief iStock-media) om uw video's te verbeteren

Verken een bibliotheek met stockafbeeldingen video's en muziek (inclusief iStock-media) om uw video's te verbeteren Ingebouwde sjablonen voor video's: Kies uit een bereik van sjablonen (van uitlegvideo's tot productdemo's) om het aanmaken van video's te versnellen

Kies uit een bereik van sjablonen (van uitlegvideo's tot productdemo's) om het aanmaken van video's te versnellen Realistische AI-voice-overs: Maak levensechte voice-overs in meerdere talen, met de extra mogelijkheid om aangepaste stemklonen te maken

Invideo AI limieten

De editor is niet geoptimaliseerd voor browsers en er kunnen vertragingen optreden

Het mist de mogelijkheid om de intonatie en snelheid van de spraak te controleren, dus het is niet in staat om echte menselijke spraakkwaliteiten te produceren

Invideo AI prijzen

Gratis

Plus: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Max: $60/maand per gebruiker

$60/maand per gebruiker Generatief: $120/maand per gebruiker

Invideo AI beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

7. ChatGPT (het beste voor AI-gestuurd brainstormen en content schetsen)

via ChatGPT ChatGPT is een veelzijdig AI-hulpprogramma dat kan helpen bij een breed scala aan Taken, van het genereren van content en brainstormen tot het beantwoorden van vragen en coderen. Het is nuttig voor studenten, docenten, onderzoekers en zakelijke professionals die hulp nodig hebben bij het oplossen van problemen, het opstellen van content of het verzamelen van informatie over verschillende onderwerpen.

ChatGPT beste functies

Natuurlijke taalverwerking : Genererenmensachtige reacties ten opzichte van AI-antwoorden , waardoor gesprekken natuurlijk en vloeiend aanvoelen

: Genererenmensachtige reacties ten opzichte van AI-antwoorden waardoor gesprekken natuurlijk en vloeiend aanvoelen Contextueel begrip : Voer samenhangende, meerstemmige conversaties omdat ChatGPT eerdere interacties binnen een sessie kan onthouden

: Voer samenhangende, meerstemmige conversaties omdat ChatGPT eerdere interacties binnen een sessie kan onthouden Aanpassing: Pas het model aan voor specifieke gebruikssituaties via API-integratie, voor meer gepersonaliseerde interacties

ChatGPT limieten

Bij het werken met complexe gegevens zijn de antwoorden soms niet nauwkeurig genoeg

Werkt niet goed voor het genereren van meertalige content

ChatGPT-prijzen

Gratis

Plus : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Teams: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise:Aangepaste prijzen

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

8. Jasper AI (het beste voor het vereenvoudigen van marketingworkflows met AI-content)

via Jasper AI Jasper is een AI-tool dat is ontworpen om hoogwaardige geschreven content te creëren in verschillende formats, waaronder blogartikelen, productbeschrijvingen en websiteteksten. Het is vooral handig voor marketingteams, contentbureaus en bedrijven die grote hoeveelheden content moeten produceren met een consistente kwaliteit en stijl.

Jasper AI biedt sjablonen, aanpasbare workflows en integraties met grammaticacontroleurs zoals Grammarly, die u helpen scripts te schrijven en ze snel te optimaliseren.

Jasper AI beste functies

Realtime nieuws en citaten: Vraag Jasper om over actuele gebeurtenissen te schrijven en hij voegt koppelingen naar de bronnen toe, zodat het eenvoudiger wordt om je content actueel en nauwkeurig te houden

Vraag Jasper om over actuele gebeurtenissen te schrijven en hij voegt koppelingen naar de bronnen toe, zodat het eenvoudiger wordt om je content actueel en nauwkeurig te houden Projectmanagement: Deel eenvoudig documenten met uw team en voeg statuslabels toe om snel te zien wat klaar is voor beoordeling of wat nog in voortgang is

Deel eenvoudig documenten met uw team en voeg statuslabels toe om snel te zien wat klaar is voor beoordeling of wat nog in voortgang is Campagne aanmaken: Upload uw campagnekennisgeving en genereer alle middelen die nodig zijn voor een volledige marketingcampagne

Jasper AI limieten

Sommige gebruikers vonden dat de gegenereerde tekst vol onnauwkeurigheden en inconsistenties zat, waardoor veel bewerking en factchecking nodig was

Het ontbreekt aan geavanceerde taalverwerkingsmogelijkheden, wat leidt tot een inferieure uitvoerkwaliteit en een minder intuïtieve gebruikerservaring.

Jasper AI prijzen

Maker: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Pro: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Business: Aangepaste prijzen

Jasper AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

9. Writesonic (de beste voor veelzijdige AI content aanmaken met meerdere functies)

via Schrijftonic Writesonic biedt een alles-in-één platform voor het maken van content van hoge kwaliteit, van SEO-geoptimaliseerde artikelen tot landing page copy, op maat gemaakt voor content marketing en creatieve behoeften. Een van de meest populaire video script generatoren, het is beste voor digitale marketeers, SEO specialisten en content makers op zoek naar Jasper alternatieven om zoekmachine-vriendelijke content te genereren.

Writesonic beste functies

Multi-generatie output: Maak meerdereunieke versies van uw content in een enkele stap

Maak meerdereunieke versies van uw content in een enkele stap Content humanizer : Verhoog de natuurlijkheid en relateerbaarheid van een AI-gegenereerd script, waardoor het boeiender wordt

: Verhoog de natuurlijkheid en relateerbaarheid van een AI-gegenereerd script, waardoor het boeiender wordt Analyseer hiaten in content: Analyseer hiaten in content en vergelijk content met concurrenten om je contentstrategie te optimaliseren

Writesonic limieten

De tool kan alleen worden gebruikt op desktopcomputers en laptops, dus je kunt geen content onderweg creëren

De gegenereerde content kan een aanzienlijke bewerking nodig hebben om beter te passen bij specifieke merktonen of complexe onderwerpen

Writesonic prijzen

Gratis

Individueel: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Standaard: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Professioneel: $249/maand per team van drie leden

$249/maand per team van drie leden Geavanceerd: $499/maand per team van vijf leden

$499/maand per team van vijf leden AI + Human Content Service: $2.000/maand

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

4.7/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

10. Vereenvoudigd (De beste manier om samen te werken aan projecten voor AI-inhoud en deze te beheren)

via Vereenvoudigd Simplified is een AI-gestuurd platform dat een bereik heeft van verschillende contenttypes, waaronder afbeeldingen, video bewerking en social media posts, allemaal op één plek. Perfect voor het beheren van creatieve middelen en het consolideren van workflows, het helpt je tijd te besparen en tegelijkertijd consistentie te behouden in verschillende content projecten.

Vereenvoudigde beste functies

Ontwerpgereedschappen op basis van AI: Maak eenvoudig visuals met behulp van door AI gegenereerde ontwerpclips, functies voor bewerking van video en automatische ondertitelgeneratoren

Maak eenvoudig visuals met behulp van door AI gegenereerde ontwerpclips, functies voor bewerking van video en automatische ondertitelgeneratoren Externe goedkeuring van klanten: Vereenvoudig de workflows van klanten door delen van projecten voor feedback en goedkeuring rechtstreeks via het platform te laten verlopen

Vereenvoudig de workflows van klanten door delen van projecten voor feedback en goedkeuring rechtstreeks via het platform te laten verlopen Aangepast merkboek: Houd uw merkidentiteit consistent door vast te houden aanmerkrichtlijnen en logo's, kleuren en lettertypes te centraliseren in een aanpasbare merkkit

Vereenvoudigde limieten

Het kan soms beperkt aanvoelen in de aanpassingsopties voor meer geavanceerde gebruikers

Het lijkt een beperkt kleurenpalet te gebruiken ondanks de aanwijzingen

Vereenvoudigde prijzen

Simplified Free

Simplified One: $29.99/maand per gebruiker

$29.99/maand per gebruiker Simplified Growth: $119,99/maand per team van vijf leden

$119,99/maand per team van vijf leden Simplified Enterprise: Aangepaste prijzen

Simplified beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (4.900+ beoordelingen)

4.6/5 (4.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

11. ContentBot (Beste voor end-to-end automatisering van de content werkstroom met AI)

via ContentBot ContentBot is een AI-tool die is ontworpen om marketeers, bloggers en contentmanagers te helpen efficiënt content te creëren, waaronder blogberichten, e-mailcampagnes en SEO-gericht schrijven. Het platform is vooral handig voor het afstemmen van het aanmaken van content op je marketingdoelen.

ContentBot beste functies

Soepele import en export: Upload grote datasets om het aanmaken te versnellen en ontvang output als CSV-bestanden, documenten of zelfs regelmatige e-mails

Upload grote datasets om het aanmaken te versnellen en ontvang output als CSV-bestanden, documenten of zelfs regelmatige e-mails **Creëer ondetecteerbare AI-geschreven content die natuurlijk leest, zodat je schrijven authentiek aanvoelt

Meertalige ondersteuning: Bereik een wereldwijd publiek door content in meerdere talen te genereren

ContentBot limieten

Sommige content is niet altijd up-to-date of accuraat

De content heeft na productie nog steeds QA en bewerking nodig vanwege fouten, zoals het niet herkennen van eigennamen en het niet correct gebruiken van hoofdletters

ContentBot prijzen

Prepaid: $0,5 per 1000 woorden

$0,5 per 1000 woorden Starters : $9/maand voor 50.000 woorden

: $9/maand voor 50.000 woorden Premium : $29/maand voor 150.000 woorden

: $29/maand voor 150.000 woorden Premium+: $49/maand voor 400.000 woorden

ContentBot beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

