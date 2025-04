10 beste AI Content Brief Generators voor 2025

Als je ooit hebt geprobeerd om content te maken die goed scoort in zoekmachines, dan weet je dat daar een krachtig duo voor nodig is: een schrijver die het publiek echt begrijpt en een SEO-strateeg die weet hoe hij de aandacht van het algoritme moet trekken.

Dat is waar een content briefing van pas komt - zie het als een spiekbriefje van uw SEO-expert, boordevol met alles wat u nodig hebt: inzichten in het doelpubliek, de beste zoekwoorden en zelfs content secties die top-ranking blogs gebruiken. Met andere woorden, een briefing is als een SEO-roadmap die uw content naar de juiste lezers leidt.

Maar wat als je niet iemand hebt die een gedetailleerd overzicht van de content kan samenstellen? Geen paniek. AI content brief generators zijn er om het leven gemakkelijker te maken.

Deze handige tools combineren kunstmatige intelligentie met contentoptimalisatie en veranderen een lege pagina in een duidelijke, strategische gids voor je content.

Natuurlijk kan het vinden van de juiste AI-generator, met een zee aan opties, aanvoelen als zoeken naar een speld in een hooiberg. Gelukkig heb ik Nog te doen voor je. Hier is een lijst met de 10 beste AI content brief generators om je te helpen van "Waar begin ik?" naar "A++ content, geweldig!".

Jasper AI : Het beste voor het genereren van creatieve content

: Het beste voor het genereren van creatieve content ClickUp : Het beste voor AI content aanmaken, beheren en samenwerken

: Het beste voor AI content aanmaken, beheren en samenwerken Dashword : Het beste voor datagestuurde optimalisatie van content

: Het beste voor datagestuurde optimalisatie van content Frase.io : Beste voor AI-gestuurd onderzoek en schrijven

: Beste voor AI-gestuurd onderzoek en schrijven Copy.ai : Het beste voor het snel genereren van content

: Het beste voor het snel genereren van content MarketMuse : Het beste voor enterprise content strategie

: Het beste voor enterprise content strategie Writesonic : Beste voor automatisering van content aanmaken

: Beste voor automatisering van content aanmaken Surfer SEO : Beste voor on-page SEO optimalisatie

: Beste voor on-page SEO optimalisatie Narrato : Beste voor content workflow management

: Beste voor content workflow management Keyword Insights: Het beste voor trefwoordclustering en onderwerponderzoek

Wat moet je zoeken in AI Content Brief Generators?

Bij het kiezen van een AI tool voor het aanmaken van content zijn er een paar must-haves waar je op moet letten.

Gebruiksvriendelijke interface : Hoe eenvoudiger de navigatie, hoe efficiënter je team content van hoge kwaliteit kan produceren

: Hoe eenvoudiger de navigatie, hoe efficiënter je team content van hoge kwaliteit kan produceren Snelle toegang : Zoek naar tools die snel toegang bieden tot functies zonder een steile leercurve, zodat makers van content zonder veel moeite kunnen beginnen met schrijven

: Zoek naar tools die snel toegang bieden tot functies zonder een steile leercurve, zodat makers van content zonder veel moeite kunnen beginnen met schrijven Aanpassingsmogelijkheden : Elk team heeft unieke eisen, dus een goede generator moet sjablonen voor korte content bieden die aansluiten bij je specifieke contentstrategie. Bonus als daar een of twee gratis sjablonen voor korte inhoud bij zitten

: Elk team heeft unieke eisen, dus een goede generator moet sjablonen voor korte content bieden die aansluiten bij je specifieke contentstrategie. Bonus als daar een of twee gratis sjablonen voor korte inhoud bij zitten Naadloze integratie : Integratiemogelijkheden zijn ook belangrijk. Je AI-tool moet naadloos aansluiten op je bestaande workflow, of het nu gaat om projectmanagementsoftware of SEO-tools. Dit vergemakkelijkt het proces voor het aanmaken van content

: Integratiemogelijkheden zijn ook belangrijk. Je AI-tool moet naadloos aansluiten op je bestaande workflow, of het nu gaat om projectmanagementsoftware of SEO-tools. Dit vergemakkelijkt het proces voor het aanmaken van content Prestatie bijhouden : Generatoren met analytics helpen je de effectiviteit van content te meten, zodat je begrijpt wat aanslaat bij je publiek (voor je target trefwoord) en je strategie na verloop van tijd kunt verfijnen. Dit is vooral belangrijk voor content die goed moet scoren bij zoekmachines

: Generatoren met analytics helpen je de effectiviteit van content te meten, zodat je begrijpt wat aanslaat bij je publiek (voor je target trefwoord) en je strategie na verloop van tijd kunt verfijnen. Dit is vooral belangrijk voor content die goed moet scoren bij zoekmachines Content optimalisatie: De beste generatoren bieden SEO-inzichten, trefwoordsuggesties en leesbaarheidsanalyses, zodat u geoptimaliseerde content kunt maken terwijl u zich houdt aan uw merkrichtlijnen. Goede content brief generators zijn ook bedreven in het suggereren van sterke interne en externe links

De 10 beste AI Content Brief Generators

1. ClickUp (Beste voor AI content aanmaken, beheren en samenwerken)

Vereenvoudig het aanmaken van content en produceer content van hoge kwaliteit in slechts enkele minuten met ClickUp Brain. ClickUp schittert als de "alles app" voor al uw content- en projectmanagement vereisten. Het is ideaal voor het verbeteren van uw processen voor het aanmaken van content en samenwerking. ClickUp Documenten werkt als een geweldig hulpmiddel voor realtime bewerking. Het helpt me om samen te werken met de leden van mijn team, die toegang hebben tot mijn content en suggesties kunnen achterlaten. Dit bevordert een efficiënte feedbacklus in mijn team. ClickUp Brein helpt bij het snel genereren van AI-gestuurde contouren en content voor verschillende formats. Met ClickUp hoeft u nooit meer van nul te beginnen dankzij de 1000+ gratis sjablonen waaruit u kunt kiezen.

SEO Korte inhoud sjabloon van ClickUp

De ClickUp SEO Korte inhoud sjabloon is een gamechanger met zijn vooraf geladen SEO-componenten, zoals target zoekwoorden en doelgroepinzichten, die essentieel zijn voor effectief SEO schrijven.

geen probleem. Het sjabloon wordt geleverd met aangepaste statussen voor het bijhouden van de voortgang, aangepaste velden voor het categoriseren van elementen en verschillende weergaven om workflows efficiënt te beheren.

ClickUp biedt ook een bereik van andere sjablonen, zoals de Sjabloon voor het schrijven van content en Sjabloon voor kalender voor content die consistente werkstromen vergemakkelijken.

ClickUp beste functies

Taakspecifieke samenwerkingstools : Werk naadloos in ClickUp Docs voor real-time brainstormsessies, reviews van content en bewerkingen

: Werk naadloos in ClickUp Docs voor real-time brainstormsessies, reviews van content en bewerkingen Geïntegreerd Taakbeheer : Taken voor het aanmaken van content toewijzen, bijhouden en prioriteren binnen één platform

: Taken voor het aanmaken van content toewijzen, bijhouden en prioriteren binnen één platform ClickUp Brain met AI-ondersteuning : Krijg direct ideeën voor content, hulp bij het schrijven en inzichten in projecten die zijn afgestemd op creatieve werkstromen

: Krijg direct ideeën voor content, hulp bij het schrijven en inzichten in projecten die zijn afgestemd op creatieve werkstromen Voortgangsdashboards : Bewaak de mijlpalen van je team op het gebied van content en vereenvoudig feedbacklussen met bruikbare gegevens

: Bewaak de mijlpalen van je team op het gebied van content en vereenvoudig feedbacklussen met bruikbare gegevens Automatiseer werkstromen : Bouw en pas workflows aan voor het bedenken, opstellen en goedkeuren van content met de intuïtieve interface van ClickUp

: Bouw en pas workflows aan voor het bedenken, opstellen en goedkeuren van content met de intuïtieve interface van ClickUp Integratie van apps voor content tools: Synchroniseer met meer dan 1000 populaire apps, zoals Google Drive en Slack, om alle contentbronnen te centraliseren

ClickUp limieten

Beperkte AI-toegang : Gebruikers van het Free Forever-abonnement hebben geen toegang tot de ClickUp AI-functies

: Gebruikers van het Free Forever-abonnement hebben geen toegang tot de ClickUp AI-functies Beperkingen van de mobiele app: De mobiele app heeft geen tabelweergave, wat de bruikbaarheid onderweg kan beperken

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

2. Dashword (het beste voor gegevensgestuurde optimalisatie van content)

via Trefwoord Dashword maakt gebruik van AI om SEO-geoptimaliseerde content te creëren die is opgebouwd uit datagestuurde inzichten.

Met behulp van deze tool kunt u limieten identificeren binnen uw voorlopige briefing en deze optimaliseren door middel van uitgebreide concurrentie-analyses en real-time feedback van de content editor.

Het dashboard heeft ook een ingebouwde leesbaarheidsmeter waarmee u uw leesbaarheidsscores kunt bijhouden, samen met andere meetgegevens voor contentoptimalisatie.

Dashword beste functies

Intuïtieve content editor : Real-time SEO en leesbaarheidsscores die onmiddellijke feedback geven over optimalisatie

: Real-time SEO en leesbaarheidsscores die onmiddellijke feedback geven over optimalisatie Uitgebreide SERP analyse : Benchmark concurrenten om content gaten en kansen te identificeren

: Benchmark concurrenten om content gaten en kansen te identificeren Geautomatiseerde content generatie : Gebaseerd op target zoekwoorden en zoekintentie analyse

: Gebaseerd op target zoekwoorden en zoekintentie analyse Ingebouwde AI-schrijfmogelijkheden : Voor het genereren en uitbreiden van content

: Voor het genereren en uitbreiden van content Content monitoring tool: Houdt prestaties bij en stelt updates voor (beschikbaar in het Business-abonnement)

Dashword beperkingen

Beperkte AI sjablonen : Minder sjablonen in vergelijking met speciale AI-schrijfplatforms

: Minder sjablonen in vergelijking met speciale AI-schrijfplatforms Focus op SEO-content met lange formaten : Mist veelzijdigheid voor andere content typen

: Mist veelzijdigheid voor andere content typen Beperkte limieten voor gebruik: Abonnementen van een lager niveau hebben een limiet op het gebruik

Dashword prijzen

Startersabonnement: $99/maand

$99/maand Business-abonnement: $349/maand

Dashword beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

3. Frase.io (het beste voor AI-gestuurd onderzoek en schrijven)

via Frase.io Frase.io is een AI-gestuurd platform voor contentoptimalisatie dat onderzoeksautomatisering, content aanmaken en SEO-optimalisatiemogelijkheden combineert.

Dit maakt het vooral nuttig als je primaire doel het analyseren van goed presterende content en het genereren van AI-ondersteunde concepten is.

Frase.io biedt ook realtime optimalisatiesuggesties binnen de content editor en kan je helpen om content te maken die hoog scoort in zoekmachines.

Frase.io beste functies

Geautomatiseerde SERP-analyse : Analyseert de top 20 resultaten van Google om binnen enkele seconden een samenvatting van de content te maken

: Analyseert de top 20 resultaten van Google om binnen enkele seconden een samenvatting van de content te maken Geavanceerde AI-schrijfmogelijkheden : Onbeperkt content genereren met een Pro Add-on abonnement

: Onbeperkt content genereren met een Pro Add-on abonnement Uitgebreide tools voor contentoptimalisatie : Maakt vergelijkingen met concurrenten en identificeert hiaten in onderwerpen

: Maakt vergelijkingen met concurrenten en identificeert hiaten in onderwerpen Vraagonderzoek functie : **Vraagt ook aan mensen, Quora en Reddit voor het bedenken van content

: **Vraagt ook aan mensen, Quora en Reddit voor het bedenken van content Het bijhouden van de prestaties van content: Biedt gedetailleerde analyses en optimalisatiesuggesties

Frase.io limieten

Beperkte AI woord generatie : 4k-10k tekens op basis abonnementen zonder Pro add-on

: 4k-10k tekens op basis abonnementen zonder Pro add-on Beperkte kredieten voor documenten : Abonnementen van een lager niveau hebben beperkte kredieten

: Abonnementen van een lager niveau hebben beperkte kredieten Beperking voor gebruikers: Alleen beschikbaar op Solo en Basis abonnementen

Frase.io prijzen

Gratis proefversie: $0 zonder toewijzing

$0 zonder toewijzing Solo-abonnement: $15/maand of $12/maand bij jaarlijkse betaling

$15/maand of $12/maand bij jaarlijkse betaling Basis abonnement: $45/maand of $38/maand bij jaarlijkse betaling

$45/maand of $38/maand bij jaarlijkse betaling Team abonnement: $115/maand of $97/maand bij jaarlijkse betaling

Frase.io beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (250+ beoordelingen)

4. Copy.ai (het beste voor het snel genereren van content)

via Kopiëren.ai Zoals de naam al doet vermoeden, richt Copy.ai zich voornamelijk op het maken van kopieën voor content. Dit is handig voor het genereren van marketingkopieën, blogs en andere formats voor content onderweg.

Copy.ai gebruikt geavanceerde taalmodellen, waaronder GPT-4, om content te genereren die minder generiek aanvoelt dan wat gebruikelijke AI-tools schrijven.

Wat Copy.ai onderscheidt van de meeste AI content brief generators is de gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide sjabloon bibliotheek. Met meer dan 90 kant-en-klare sjablonen is het geschikt voor marketeers, tekstschrijvers en makers van content die snel content willen genereren.

Copy.ai beste functies

90+ kant-en-klare sjablonen voor copywriting : Voor diverse contentbehoeften, waaronder blogs, sociale media en productbeschrijvingen

: Voor diverse contentbehoeften, waaronder blogs, sociale media en productbeschrijvingen Ongelimiteerde woordgeneratie : Beschikbaar op het Pro abonnement voor het consistent aanmaken van content

: Beschikbaar op het Pro abonnement voor het consistent aanmaken van content Ondersteunt 95+ talen : Met de mogelijkheid om de merkstem aan te passen

: Met de mogelijkheid om de merkstem aan te passen Intuïtieve content editor : Realtime suggesties en verbeteringen

: Realtime suggesties en verbeteringen Integratiemogelijkheden: Meerdere integraties zijn beschikbaar via API toegang en workstroom automatisering tools

Copy.ai limieten

Problemen met de stabiliteit van het platform : Incidentele downtime kan het gebruik beïnvloeden

: Incidentele downtime kan het gebruik beïnvloeden Hogere plagiaatscores : Plagiaatscores kunnen hoger uitvallen bij kortere content (teksten van 200 woorden)

: Plagiaatscores kunnen hoger uitvallen bij kortere content (teksten van 200 woorden) Grammaticale nauwkeurigheid: Vereist extra hulpmiddelen voor proeflezen

Copy.ai prijzen

Gratis abonnement: 1 zetel

1 zetel Startersabonnement: $36/mo (jaarlijks)

$36/mo (jaarlijks) Gevorderd abonnement : $186/mo (jaarlijks)

: $186/mo (jaarlijks) Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

5. MarketMuse (Beste voor Enterprise content strategie)

via MarketMuse MarketMuse is een AI-gebaseerd content intelligence-platform dat is gebouwd om te helpen met contentstrategie en SEO.

Het platform gebruikt geavanceerde onderwerpmodelleringstechnologie en eigen algoritmen om kansen en hiaten in uw contentstrategie te identificeren en verbeteringen in uw contentproces voor te stellen.

De belangrijkste sterke punten van MarketMuse zijn concurrentieanalyse, optimalisatie van content en strategische aanbevelingen. Het is voornamelijk ontworpen voor ondernemingen die grootschalige contentactiviteiten beheren.

MarketMuse beste functies

Gepatenteerde technologie voor onderwerpmodellering : Analyseert de diepte van content en identificeert kritieke subonderwerpen voor dekking

: Analyseert de diepte van content en identificeert kritieke subonderwerpen voor dekking Geavanceerde heatmap en SERP X-ray : Maakt diepgaande analyse van concurrenten mogelijk en identificeert hiaten in de content

: Maakt diepgaande analyse van concurrenten mogelijk en identificeert hiaten in de content Geautomatiseerde content audit : **Ontdekt kansrijke pagina's met clusteringstechnologie

: **Ontdekt kansrijke pagina's met clusteringstechnologie Personalized keyword difficulty scoring : Wijst actuele autoriteitsscores toe

: Wijst actuele autoriteitsscores toe Uitgebreide tools voor het plannen van content: Biedt functies voor teamsamenwerking en speciaal accountbeheer

MarketMuse limieten

Hogere prijzen : Duurder in vergelijking met andere tools voor het optimaliseren van content

: Duurder in vergelijking met andere tools voor het optimaliseren van content Geavanceerde functies beperkt : Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar voor premium gebruikers

: Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar voor premium gebruikers Steep leercurve : Vereist tijd om geavanceerde functies te gebruiken

: Vereist tijd om geavanceerde functies te gebruiken Beperkte toegang: Geavanceerde functies zijn beperkt tot lagere abonnementen

MarketMuse prijzen

Free abonnement: $0

$0 Optimaliseren: $99/maand

$99/maand Onderzoek: $249/maand

$249/maand Strategie: $499/maand

MarketMuse beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (25+ beoordelingen)

6. Writesonic (Beste voor automatisering van content aanmaken)

via Schrijftonic Writesonic is in veel opzichten vergelijkbaar met Copy.ai en is gebaseerd op verfijnde OpenAI-taalmodellen GPT-3.5 en GPT-4 om content van hoge kwaliteit te genereren in verschillende formats. Het platform onderscheidt zich door zijn uitgebreide verzameling schrijftools en realtime optimalisatiefuncties.

Writesonic kan content creëren in meer dan 25 talen, waardoor het ideaal is voor het gelijktijdig publiceren van content in meerdere talen.

Writesonic beste functies

Geavanceerde AI Artikel Schrijver 5.0 : Integreert realtime gegevens met SEO-optimalisatiemogelijkheden

: Integreert realtime gegevens met SEO-optimalisatiemogelijkheden Versatile content generatie : Ondersteunt 80+ use cases, waaronder blogs, advertentieteksten en productbeschrijvingen

: Ondersteunt 80+ use cases, waaronder blogs, advertentieteksten en productbeschrijvingen Tweelaags woordkwaliteitssysteem : Biedt Premium (GPT-3.5) en Superior (GPT-4) content generatie

: Biedt Premium (GPT-3.5) en Superior (GPT-4) content generatie Ingebouwde SEO-tools : Integreert met SurferSEO voor optimalisatie

: Integreert met SurferSEO voor optimalisatie Directe WordPress-publicatie: Biedt een uitgebreide sjabloonbibliotheek voor verschillende typen content

Writesonic limieten

Leercurve : Vereist tijd om de effectiviteit van de tool te maximaliseren

: Vereist tijd om de effectiviteit van de tool te maximaliseren Hoge afhankelijkheid van aanwijzingen : Gedetailleerde AI-aanwijzingen nodig voor de beste resultaten

: Gedetailleerde AI-aanwijzingen nodig voor de beste resultaten Herhaling van content : Suggested content may sound repetitive, especially if used with similar prompts

: Suggested content may sound repetitive, especially if used with similar prompts Limieten voor het aantal woorden: Beperkingen in het aantal woorden zijn opgelegd aan lagere abonnementen

Writesonic Prijzen

Gratis abonnement: $0

$0 Individueel abonnement: $16/maand (jaarlijks gefactureerd) of $20 maandelijks

$16/maand (jaarlijks gefactureerd) of $20 maandelijks Standaard abonnement: $79/maand (jaarlijks gefactureerd) of $99 per maand

$79/maand (jaarlijks gefactureerd) of $99 per maand Professioneel abonnement: $199/maand (jaarlijks gefactureerd) of $249 per maand

$199/maand (jaarlijks gefactureerd) of $249 per maand Geavanceerd abonnement: $399/maand (jaarlijks gefactureerd) of $499 per maand

$399/maand (jaarlijks gefactureerd) of $499 per maand Enterprise-abonnement: Begint bij $9.999/jaar

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1900+ beoordelingen)

4.7/5 (1900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Surfer SEO (Beste voor on-page SEO optimalisatie)

via Surfer SEO Wat Surfer SEO onderscheidt van andere AI content brief generators is zijn vermogen om ruwe SERP-gegevens om te zetten in duidelijke, bruikbare richtlijnen voor content.

Dit zorgt ervoor dat Surfer SEO datagestuurde contentoptimalisatie biedt, met functies als realtime scoren en concurrentieanalyse, waardoor het vooral eenvoudig is voor nieuwe gebruikers.

Daarnaast vond ik de NLP-aanbevelingen een handige manier om meerdere zoekwoorden in mijn content te integreren.

Surfer SEO beste functies

Geavanceerde content editor : Real-time optimalisatiescore met NLP-aanbevelingen

: Real-time optimalisatiescore met NLP-aanbevelingen Uitgebreide SERP-analyser : Analyseert meer dan 500 on-page signalen voor data-driven content optimalisatie

: Analyseert meer dan 500 on-page signalen voor data-driven content optimalisatie Detailed content audit capabilities : Geeft bruikbare aanbevelingen voor bestaande content

: Geeft bruikbare aanbevelingen voor bestaande content AI-gestuurde contentgeneratie : Inclusief ingebouwde SEO optimalisatie

: Inclusief ingebouwde SEO optimalisatie Onderzoek naar onderwerpen en clusteren van trefwoorden: Helpt bij het plannen van content

Surfer SEO limieten

Overweldigende datapunten : Kan moeilijk zijn om alle voorgestelde gegevenspunten effectief te prioriteren

: Kan moeilijk zijn om alle voorgestelde gegevenspunten effectief te prioriteren Basis zoekwoord onderzoek : Zoekwoordonderzoek is limiet vergeleken met speciale tools

: Zoekwoordonderzoek is limiet vergeleken met speciale tools NLP krediet beperkingen : Er zijn kredietbeperkingen voor lagere abonnementen

: Er zijn kredietbeperkingen voor lagere abonnementen Af en toe problemen met de nauwkeurigheid van gegevens: Gegevens nauwkeurigheid kan dip in bepaalde concurrerende analyse

Surfer SEO prijzen

Essentieel abonnement : $79/maand (jaarlijks)

: $79/maand (jaarlijks) Schaal abonnement: $175/maand (jaarlijks)

$175/maand (jaarlijks) Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Surfer SEO beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (350+ beoordelingen)

8. Narrato (het beste voor het beheer van de werkstroom van content)

via Narrato Op het gebied van werkstroombeheer is Narrato een klasse apart.

Het platform combineert het genereren van content, samenwerking tussen teams en automatisering van publicaties - alles in één verenigde werkruimte.

De Content Genie automatiseert het aanmaken van content voor sociale media en blogs op de automatische piloot. Gebruikers kunnen aangepaste workflows instellen waarbij specifieke taken, zoals het informeren van editors, het goedkeuren van content en zelfs het plannen van het tijdstip van publicatie, automatisch worden toegewezen op basis van vooraf bepaalde criteria.

Teams waarderen vooral de mogelijkheid om te integreren met de belangrijkste publicatieplatforms met behoud van een consistente kwaliteit van de content.

Narrato beste functies

AI Content Genie : Automatiseert het genereren van content voor sociale media en blogs

: Automatiseert het genereren van content voor sociale media en blogs Uitgebreide bibliotheek met sjablonen : Bevat 100+ AI-tools voor verschillende typen content en use cases

: Bevat 100+ AI-tools voor verschillende typen content en use cases Aangepaste automatisering van werkstromen : Ondersteunt het toewijzen van taken, notificaties en het beheer van fases

: Ondersteunt het toewijzen van taken, notificaties en het beheer van fases Ingebouwde SEO-optimalisatie : Biedt het genereren van content en trefwoordsuggesties

: Biedt het genereren van content en trefwoordsuggesties Naadloze platformintegratie: Verbindingen met WordPress, Webflow en sociale mediakanalen

Narrato limieten

Beperkte analytische functies : Zou uitgebreider kunnen zijn

: Zou uitgebreider kunnen zijn Tijdrovende integratie van sociale media : Vereist installatie voor volledige integratie

: Vereist installatie voor volledige integratie Beperkte rapportage mogelijkheden : Voor het bijhouden van specifieke gegevens

: Voor het bijhouden van specifieke gegevens Basis abonnement beperkingen: AI-gebruik en zetels van gebruikers zijn gelimiteerd

Narrato prijzen

Pro abonnement: $36/maand jaarlijks gefactureerd

$36/maand jaarlijks gefactureerd Business-abonnement: Jaarlijks gefactureerd $96/maand

Jaarlijks gefactureerd $96/maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Narrato beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (160+ beoordelingen)

4.9/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (40+ beoordelingen)

9. Keyword Insights (Beste voor trefwoordclustering en onderwerponderzoek)

Via Trefwoord Inzichten Op zoek naar een AI- aangedreven SEO tool specifiek voor trefwoord steekproeven?

Keyword Insights is gespecialiseerd in keyword clustering en topical authority optimization. Deze AI tool kan je content team helpen bij het organiseren en analyseren van grote sets zoekwoorden om zo uitgebreide content strategieën te creëren.

Het platform kan tot 200.000 zoekwoorden tegelijk verwerken, waardoor het vooral ideaal is voor grootschalige content activiteiten.

Keyword Insights beste functies

Geavanceerde trefwoord clustering : Biedt snelle en langzame algoritmen voor verschillende nauwkeurigheidsbehoeften

: Biedt snelle en langzame algoritmen voor verschillende nauwkeurigheidsbehoeften Uitgebreide trefwoord ontdekking : Heeft toegang tot een database met meer dan vijf miljard trefwoorden

: Heeft toegang tot een database met meer dan vijf miljard trefwoorden Zoekintentieanalyse : Maakt gebruik van op context gebaseerde clustering voor verbeterde abonnementen op content

: Maakt gebruik van op context gebaseerde clustering voor verbeterde abonnementen op content AI-gestuurde content brief generator : Integreert concurrentieanalyse in zijn content briefings

: Integreert concurrentieanalyse in zijn content briefings Visuele trefwoordanalyse: Benchmarks voor zichtbaarheid van concurrenten door gedetailleerde visuals van trefwoordanalyses

Keyword Insights limieten

CSV-alleen uitvoer : Voor sommige functies

: Voor sommige functies Beperkte live ondersteuning : Beschikbaar op lagere abonnementen

: Beschikbaar op lagere abonnementen Leercurve : Vereist tijd om geavanceerde clustering functies te maximaliseren

: Vereist tijd om geavanceerde clustering functies te maximaliseren Op krediet gebaseerd systeem: Vereist zorgvuldig resourcebeheer

Keyword Insights prijzen

Proefversie: $1 voor 14 dagen

$1 voor 14 dagen Basis abonnement: $58/maand

$58/maand Professioneel abonnement: $145/maand

$145/maand Premium abonnement: $299/maand

10. Jasper AI (het beste voor het genereren van creatieve content)

via Jasper AI Jasper AI helpt bij het genereren van creatieve, mensachtige content in verschillende formats, zoals blogberichten, marketingteksten, koude e-mails, enz.

Wat Jasper echt onderscheidt, is zijn talent voor het behouden van de consistentie van de merkstem. Of je nu een formeel artikel opstelt of een informele post op sociale media, Jasper zorgt ervoor dat je toon hetzelfde blijft.

Een ander hoogtepunt is de meertalige ondersteuning die ervoor zorgt dat je altijd kunt schakelen tussen talen met behoud van je content pipeline.

Jasper AI beste functies

Veelzijdige content generatie : Biedt 50+ AI-sjablonen voor verschillende contenttypen en formats

: Biedt 50+ AI-sjablonen voor verschillende contenttypen en formats Aangepaste stemtraining : Inclusief maximaal 150 herinneringen voor consistente toon en berichtgeving

: Inclusief maximaal 150 herinneringen voor consistente toon en berichtgeving Ingebouwde SEO-tools : Integreert met SurferSEO voor ranking van content

: Integreert met SurferSEO voor ranking van content Geavanceerde AI-kunstgeneratie : Creëert originele afbeeldingen en visuals

: Creëert originele afbeeldingen en visuals Real-time samenwerking: Maakt delen van documenten en teamworkflows mogelijk

Jasper AI beperkingen

Hogere prijsstelling : Vergeleken met vergelijkbare AI-schrijftools

: Vergeleken met vergelijkbare AI-schrijftools Verplichte fact-checking : Verplicht voor gegenereerde content

: Verplicht voor gegenereerde content Herhalingsproblemen : Kunnen voorkomen in gegenereerde content

: Kunnen voorkomen in gegenereerde content Extra kosten voor plagiaatdetectie: Door Copyscape-integratie

Jasper AI prijzen

Creator abonnement: $49/maand per zetel

$49/maand per zetel Pro abonnement: $69/maand per zetel

$69/maand per zetel Business-abonnement: Aangepaste prijzen

Jasper AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

Uw contentstrategie verbeteren met ClickUp

AI ontwikkelt zich nog steeds en als het aankomt op creatieve Taken, zoals schrijven, is er nog steeds een flinke dosis menselijke inbreng nodig.

Maar AI kan de technische dingen makkelijker maken. Volgens Het rapport State of AI van HubSpot gebruikt ongeveer een derde van de marketeers AI om de contouren van content te schetsen.

Dus hoewel AI niet het hele creatieve proces voor je kan uitvoeren, is het zeker een handig hulpje.

Of je nu alleen werkt of deel uitmaakt van een groot team, de juiste AI content brief generator kan je helpen je proces te vereenvoudigen en je resultaten te verbeteren.

Daarom heb je met ClickUp altijd de overhand.

Met meer dan 1000 sjablonen om uit te kiezen en een grote verscheidenheid aan AI-tools om mee te werken, kun je eenvoudig werkstromen aanpassen voor elk project, of het nu gaat om een marketingcampagne, een sjabloon voor content of een teamstrategie.

