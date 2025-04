De belangrijkste SaaS-gegevens om groei bij te houden en te verbeteren

Hoe definieer je succes?

In de wereld van moderne bedrijven, vooral in technologie, is succes een complex idee om ons hoofd over te buigen. Unicorn worden, dat wil zeggen $1 miljard aan waarde krijgen, wordt gezien als succes. Maar toch, minder dan 1% van deze unicorns genereren $1B aan inkomsten of cash .

Traditioneel was winstgevendheid een marker van succes, maar tegenwoordig nemen startups verliezen in hun streven naar marktverstoring of dramatische groei. Met evoluerende bedrijfsmodellen en nieuwe investeringsstructuren wordt het idee van groei en succes opnieuw gedefinieerd.

In deze wereld dienen de meetgegevens die je kiest als je Poolster en het doel waar je naartoe werkt. In deze blogpost bespreken we enkele van de belangrijkste SaaS-kengetallen die je kunt gebruiken om je reis naar succes te begeleiden.

**Wat zijn SaaS-kengetallen?

Software as a Service (SaaS) statistieken zijn sleutel prestatie indicatoren (KPI's) voor organisaties die cloud-gebaseerde software bouwen en verkopen.

Definitie en belang van SaaS-metriek

In tegenstelling tot traditionele KPI's zijn SaaS-kengetallen ontworpen op basis van de behoeften, bedrijfsmodellen en groei van op abonnementen gebaseerde bedrijven. Ze zijn belangrijk voor:

prestaties te meten: In kaart brengen van mijlpalen in verschillende dimensies, zoals omzet, winstgevendheid, klanttevredenheid, productontwikkeling, enz.

De gezondheid van de business te bewaken: Metrieken zoals operationele kasstroom, burn rate, cyclus voor het omzetten van geld, enz. gebruiken om te controleren of ze in staat zijn hun schulden te betalen en investeringen te beheren.

Strategie bepalen: De marktacceptatie valideren en de productroadmap dienovereenkomstig definiëren.

Instance, als de churn rate hoog is, betekent dit waarschijnlijk dat het product zijn beloften niet nakomt, wat vraagt om een verandering in de marketingstrategie of productfuncties.

Sturen op groei: Inzicht in de huidige status van het bedrijf om verkoop-, marketing-, product- en customer success teams te sturen in de richting van gemeenschappelijke doelen.

In essentie spelen SaaS-kengetallen een krachtige rol in het navigeren van de organisatie naar succes. Hier zijn enkele van de beproefde SaaS-metingen waaruit je kunt kiezen.

De belangrijkste SaaS-gegevens om bij te houden

Voordat je een metriek kiest, moet je het doel van je business begrijpen. Een startup in een vroege fase kan als primaire doel het werven van klanten en de gemiddelde omzet per klant instellen. Aan de andere kant kan een organisatie die zich voorbereidt op een beursgang of verkoop targets hebben rond kostenefficiëntie, terugkerende inkomsten of customer lifetime value.

Hieronder staan belangrijke SaaS-kengetallen die organisaties vaak gebruiken. Kies wat bij jou past op basis van het type product, het bedrijfsmodel, de kosten, de fase van je groei, enz.

1. Maandelijks terugkerende inkomsten

Het primaire doel van elk bedrijf is geld verdienen. Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) helpen precies dat bijhouden. Het meet de omzet/cash die de business maandelijks genereert.

**Hoe bereken je MRR?

MRR wordt berekend door het aantal gebruikers te vermenigvuldigen met hoeveel ze gemiddeld per maand betalen. Afhankelijk van de betalingsabonnementen die je aanbiedt, wil je misschien in plaats daarvan de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) berekenen.

MRR = Aantal actieve accounts x Inkomsten / abonnement per account

Als je een SaaS-gebaseerde kalender app verkoopt aan 100 klanten met een abonnement van $10 per maand, dan is je MRR = 100x$10=$1000

Als je $2 rekent voor elke gebeurtenis in je kalender, is je MRR het aantal gebeurtenissen per maand x $2

En als je jaarabonnementen verkoopt, deel je de kosten door 12 om je MRR te krijgen

maandelijks omzet dashboard met ClickUp

**Waarom moet u MRR berekenen?

Het SaaS-model is gebaseerd op het eenmalig werven van een klant en het verdienen van inkomsten op de lange termijn. MRR is dus de primaire indicator van de financiële stabiliteit van een SaaS-bedrijf.

Als een organisatie consistent MRR kan genereren, wordt het als succesvol en investeerbaar beschouwd. MRR die een stijgende lijn vertoont, staat voor groei van de organisatie.

Na verloop van tijd helpt dit traject bij het nauwkeurig voorspellen van inkomsten en het effectief abonneren van investeringen, personeelsaantallen, marketingbudgetten, enz.

**Hoe kan ik mijn MRR verbeteren?

De eenvoudigste manier om de MRR te verhogen is door meer klanten te werven. Als u echter een prijsmodel hanteert dat gebaseerd is op gebruik, kunt u ook initiatieven voor klantensucces inzetten om het productgebruik uit te breiden en zo uw MRR te verhogen.

2. Gemiddelde omzet per gebruiker

Average Revenue Per User (ARPU) of, in sommige gevallen, Average Revenue Per Account (ARPA) is wat elke klant/account gemiddeld aan het SaaS-bedrijf betaalt.

**Hoe bereken je ARPU?

ARPU = Totale inkomsten / Aantal gebruikers

Je kunt ARPA berekenen voor elke periode. De meeste Business doen het maandelijks om het in lijn te brengen met MRR.

**Waarom moet je ARPU berekenen?

ARPA kan van verschillende betekenis zijn op basis van uw business model. Hier ziet u hoe het eruit ziet voor verschillende soorten SaaS-bedrijven.

Abonnementsmodel: Voor een typische abonnementsbusiness op basis van gebruikers is de ARPU consistent en daarom niet zo veelzeggend. Bijvoorbeeld, als je een enkel abonnement van $10 hebt voor alle gebruikers, is je APRA $10.

Ondanks de eenvoud kan dit nummer nog steeds nuttig zijn. Je zou deze gegevens kunnen gebruiken om abonnementskosten aan te passen, abonnementen opnieuw te ontwerpen, extra niveaus aan te bieden, enz.

Ondernemingsklanten: Als je Enterprise klanten bedient, is ARPA zinvoller dan ARPU. Bijvoorbeeld, voor een onderneming met 100 gebruikers die elk een ARPU van $8 per maand betalen, zouden uw inkomsten voor dit account $800 zijn. Een andere onderneming met 200 gebruikers zal $1600 aan inkomsten genereren, ook al blijft de ARPU hetzelfde.

Je kunt deze metriek gebruiken om je go-to-market aanpak te strategiseren.

Je zou bijvoorbeeld kunnen gaan voor Enterprise accounts met meer gebruikers. Of je kunt je account-based marketing (ABM)-inspanningen richten op het vergroten van het deel van de portemonnee.

aanpasbare portalen voor clients om ABM en levering bij te houden

Op gebruik gebaseerde prijzen: Prijsstelling op basis van gebruik is wanneer u een bedrag in rekening brengt voor elke activiteit in plaats van een vast abonnement. Als je $2 rekent voor elke gebeurtenis die op de kalender staat, kan je ARPU per gebruiker/gebruikerstype verschillen.

De gemiddelde inkomsten per gebruiker helpen je om je prijsmodel te valideren en een strategie op te stellen om de activiteit van gebruikers op je product te verhogen.

Hoe verbeter je de ARPU?

Er zijn twee veelgebruikte manieren om de ARPU te verhogen:

De prijs verhogen : Verhoog gewoon het abonnementsgeld voor elke gebruiker

: Verhoog gewoon het abonnementsgeld voor elke gebruiker Gebruik verhogen: Stel een op gebruik gebaseerd prijsmodel in en stimuleer de klant om uw product meer te gebruiken

3. Klantlevensduur waarde

Customer Lifetime Value (CLTV of LTV) meet de gegenereerde inkomsten op de as van de klant en niet de tijd.

Hoe bereken je CLTV?

CLTV = ARPA x gemiddelde levensduur van de klant

Bijvoorbeeld, als een klant vijf jaar actief blijft, met een ARPA van $120 per jaar, dan is CTLV = $120 x 5 = $600.

**Waarom moet u CLTV berekenen?

CLTV is om verschillende redenen bijzonder zinvol in SaaS. Voordat we daar dieper op ingaan, is het belangrijk om een andere gerelateerde SaaS-metriek te begrijpen: Kosten voor klantenwerving.

4. Kosten voor klantenwerving

De kosten voor klantenwerving (CAC) is het bedrag dat een bedrijf uitgeeft om elke nieuwe klant te werven. Dit omvat alle verkoop- en marketinguitgaven in een bepaalde periode.

Hoe bereken je CAC?

CAC = Totale verkoop- en marketinguitgaven / Aantal verworven klanten

Bijvoorbeeld, als je dit jaar $10.000 dollar hebt uitgegeven en 1000 nieuwe klanten hebt geworven, dan is je CAC = $10.000 / 1000 = $10.

**Waarom moet je CAC berekenen?

CAC is een van de grootste uitgaven die een SaaS-bedrijf doet, behalve misschien de productontwikkeling zelf. Daarom is het belangrijk om regelmatig inzicht te hebben in de ROI op CAC. Deze ROI wordt berekend op drie dimensies.

ARPA: Als de gemiddelde omzet per account meer is dan je CAC, doe je het goed genoeg.

Als je CAC bijvoorbeeld $10 is en je ARPA $120, dan is je CAC-to-ARPA ratio 1,2x, wat goed is.

CLTV: Als je customer lifetime value een veelvoud is van je CAC, zit je goed.

Als je CAC bijvoorbeeld $10 is, maar je CLTV is $1.200, dan is je CAC-to-CLTV ratio 120x, wat fantastisch is!

Er is nog een reden waarom je CAC zou moeten berekenen: om inzicht te krijgen in je terugverdientijd.

5. Terugverdientijd

De terugverdientijd is de tijd die een SaaS-bedrijf nodig heeft om de kosten voor klantenwerving terug te verdienen. Dit is vergelijkbaar met een break-even punt, waarna alle inkomsten als winst worden behandeld.

**Hoe bereken ik de terugverdientijd?

Terugverdientijd = CAC / ARR

Als u $10 aan CAC uitgeeft en de klant betaalt een jaarlijks abonnement van $120, dan is uw terugverdientijd 10/120 = 0,083, d.w.z. één maand.

Organisaties houden bij het berekenen van de terugverdientijd echter vaak rekening met brutomarges in plaats van inkomsten. Instance, als van de $120 omzet slechts 50% brutomarge is, is de terugverdientijd 10/(120*50%), wat twee maanden is.

**Waarom moet je de terugverdientijd berekenen?

Eenvoudig gezegd laat de terugverdientijd zien of de investering het waard is.

Instance, als het 10 jaar duurt om CAC terug te verdienen, zou de business zelf niet de moeite waard zijn, gezien de snelheid waarmee technologie evolueert!

Een neerwaarts traject van de terugverdientijd wijst op een succesvol bedrijf, wat het meer investeringswaardig maakt.

**Hoe kan ik de terugverdientijd verkorten?

Succesvolle bedrijven verkorten de terugverdientijd voornamelijk door de CAC te verlagen. Na een periode van bijvoorbeeld 3-5 jaar heeft een merk naamsbekendheid, zichtbaarheid, geloofwaardigheid, verwijzingsnetwerk, etc. opgebouwd, waardoor de CAC afnemen.

Instance, de uitgaven aan SEO in de eerste drie jaar kunnen nog drie jaar lang effect hebben, wat bijdraagt aan een lagere CAC en resulteert in een kortere terugverdientijd.

Aan de andere kant kun je na verloop van tijd ook het product versterken, functies toevoegen, enz. en de gemiddelde omzet per klant verhogen, wat resulteert in een lagere terugverdientijd.

6. Churnpercentage

Er zijn twee soorten churn: Customer churn en revenue churn. Als SaaS-bedrijf is het goed om beide te meten.

**Hoe bereken je klantchurn?

Klantverlooppercentage = Aantal afgehaakte klanten in een periode / Totaal aantal klanten aan het begin van de periode

Stel dat u in het begin 100 klanten had en aan het eind van het jaar 90, dan is het opzegpercentage = (100-90)/100 = 10%

**Hoe bereken ik het verlooppercentage van de omzet?

Omzet opzegpercentage = Inkomsten verloren door afgezegde klanten in een periode / Totale inkomsten van die periode

Inkomstenverloop is een nauwkeurigere indicator van de gezondheid van uw bedrijf omdat het de cashflow meet in plaats van het aantal klanten. Dit is vooral waardevol als je ARPA aanzienlijk varieert.

In het bovenstaande voorbeeld, als de 10% klanten die je bent verloren hebben bijgedragen aan 90% van je omzet, dan is je omzetchurn 90%, ook al is de klantchurn slechts 10%.

Waarom moet u **het verlooppercentage berekenen?

Het verlooppercentage is de maatstaf voor het verlies van klanten of omzet. Het helpt te begrijpen:

De snelheid waarmee je de klant/inkomsten die je verwerft verliest

De mate van klanttevredenheid en dus klantenbinding

De extra uitgaven die u moet doen om uw klanten/inkomsten te vervangen

De opportuniteitskosten van het verlies van verworven klanten

**Hoe vermindert u churn?

Hoewel een zekere mate van churn onvermijdelijk is, is het belangrijk om dit zo veel mogelijk te beperken. Hier zijn enkele manieren om dat te doen.

Onboard grondig

Vaak vertrekken klanten omdat ze niet het geduld hebben om je product volledig te verkennen. Zorg dus voor een grondig onboardingproces om er zeker van te zijn dat elke gebruiker vertrouwd is met al je functies, vooral de functies die belangrijk voor hem zijn.

Stel ze in op succes

Bied hen educatief materiaal aan, zoals video's over instellingen, demo's, sjablonen, enz.

Streef naar succes voor de klant

Betrek de klant regelmatig en zorg ervoor dat je hem alles geeft wat hij nodig heeft om succesvol te zijn.

Luister naar feedback

Vraag klanten wat ze wel en niet leuk vinden. Investeer in het begrijpen van klantgedrag-door middel van productanalyse -en upgrade uw roadmap dienovereenkomstig.

Heb een risicostrategie

Identificeer risicoklanten op basis van hun gebruik, feedback, enz. Benader ze proactief en voorkom churn voordat het gebeurt.

Klanttargeting verfijnen

Soms is je product, ondanks al je inspanningen, niet de juiste keuze voor de klant. Dit betekent dat ze in eerste instantie niet de juiste klant voor je waren. Voorkom dit met betere klantsegmentatie en targeting.

7. Netto Behoudspercentage

Net Retention Rate (NRR)-ook bekend als net revenue retention- is het omgekeerde van churn in de zin dat het het percentage gebruikers meet dat bij je blijft aan het einde van een bepaalde periode.

**Hoe NRR berekenen?

NRR = (MRR aan het begin van de periode - churn - downgrades + upstages) / MRR aan het begin van de periode

Laten we zeggen dat je had:

$1200 in MRR op 1 januari

$120 in churn in januari

$80 aan gebruikers die downgraden naar een gratis abonnement

$500 aan gebruikers die upgraden naar een AI abonnement

Je NRR is (1200-120-80+500) / 1200 =1,25 of 125%.

**Waarom moet je NRR berekenen?

Een positieve NRR is een indicator dat uw business groeit met bestaande klanten. Dit betekent dat u uw omzet uitbreidt zonder extra CAC.

Als uw NRR bijvoorbeeld 125% is en u vorig jaar $10.000 aan inkomsten hebt verdiend, verdient u waarschijnlijk $12.500 zonder ook maar iets uit te geven aan het werven van nieuwe klanten.

🎯 Fact check: Studies tonen aan dat het verhogen van de klantenbinding met 5% de winst met wel 95% kan verbeteren!

**Hoe NRR verhogen?

Bedrijven verhogen NRR door:

De productprijzen regelmatig te verhogen

Gebruik te maken van klant succes praktijken om upselling te doen of het aandeel van de klant in de portemonnee uit te breiden

Contracten met een langere looptijd af te sluiten

Het ontwerpen van incentives voor verlengingen

Instelling van sterke processen om inkomsten te behouden met automatische incasso's, automatische betalingsherinneringen, soepele betalingsprocessen, enz.

8. Actieve gebruikers

Dagelijkse actieve gebruikers (DAU) of maandelijkse actieve gebruikers (MAU) verwijst naar het aantal unieke gebruikers die zich actief met het product bezighouden.

Hoe bereken je DAU?

DAU/MAU = aantal unieke nieuwe gebruikers + aantal unieke terugkerende gebruikers in een bepaalde periode

In dit geval kun je 'actief' definiëren op basis van wat het betekent voor het product. Voor een e-mail app is dat misschien alleen maar inloggen om de inbox te controleren. Voor een kalender app kan dit inloggen zijn of klikken op een bestaande gebeurtenis of een nieuwe invoer aanmaken. Voor een mobiele game-app kan dit een gespeeld spel zijn.

Vaak gebruiken SaaS-bedrijven een versie van deze metriek om het gebruik van functies bij te houden. Op deze manier kun je DAU/MAU bijhouden voor een bepaalde functie of module die je onlangs hebt gelanceerd.

**Waarom moet je DAU/MAU berekenen?

DAU is een vroege indicator van churn. Het is een leidende metriek die helpt voorspellen of gebruikers hun abonnement zullen verlengen of niet.

Als een gebruiker bijvoorbeeld een maand lang niet op zijn kalender heeft ingelogd, kun je aannemen dat hij een andere tool gebruikt en waarschijnlijk zal afhaken.

**Hoe kan ik DAU/MAU verhogen?

Naast de verschillende retentiegebaseerde tactieken die hierboven zijn besproken, helpt het ook om het product zelf hiervoor te gebruiken. Doordachte mobiele notificaties of gepersonaliseerde e-mailcommunicatie, zoals een wekelijks overzicht van activiteiten of aankomende gebeurtenissen, kunnen helpen om ze regelmatig terug te brengen naar de app.

9. Klantenconcentratie

Klantconcentratie geeft aan of je al je eieren in één mandje hebt (of slechts een handjevol).

**Hoe bereken ik klantconcentratie?

Klantenconcentratie = % van omzet gegenereerd door top x % van klanten

Als je bijvoorbeeld 10 betalende klanten hebt en 2 van hen dragen bij aan 90% van je inkomsten, dan kan je klantconcentratie als volgt worden berekend:

90% van je inkomsten komt van 20% van je klanten. Dit is een risicovolle situatie.

**Waarom moet je klantconcentratie berekenen?

Bedrijven berekenen klantconcentratie voornamelijk om hun risico's te begrijpen. Als de omzet meer verdeeld is over verschillende klanten, is de kans dat ze allemaal tegelijk overstappen erg klein.

Als een groot deel van je inkomsten echter van 1-2 klanten komt, kan hun 'churning' een grote impact hebben. Bovendien hebben ze dan een onevenredige onderhandelingsmacht over jou, wat schadelijk is voor het succes van je business.

**Hoe verminder je klantconcentratie?

U kunt klantconcentratie op twee manieren verminderen.

Vergroot uw aanwezigheid: breid uw verkoopinspanningen uit en neem meer klanten in dienst om de risico's te spreiden

Lock-in klant: stel langetermijncontracten op met uw meest waardevolle klanten. Bouw stabiliteit op door diepere relaties op te bouwen en de kosten om van provider te veranderen te verhogen.

10. Kasstroom

De cash runway meet hoe lang een startup kan overleven met zijn huidige kassaldo en bestedingsgraad. Deze metriek wordt meestal gebruikt bij startups in een vroege fase zonder noemenswaardige inkomsten of winst.

**Hoe bereken je de cash runway?

Kassarunway = kassaldo / verbrandingssnelheid

Als u $ 10.000 per maand uitgeeft en een kassaldo van $ 100.000 hebt, hebt u 10 maanden voordat u kapitaal moet aantrekken.

**Waarom moet je de cash runway berekenen?

Cash runway is een sleutel maatstaf voor hoe lang je hebt voordat je investeringen krijgt of failliet gaat. Dit helpt op verschillende manieren.

Ervoor zorgen dat je genoeg geld hebt om je werknemers, leveranciers en andere debiteuren te betalen

De uitstroom plannen om de uitloop te maximaliseren en indien nodig uitgaven verminderen

Budget toewijzen voor need-to-have en good-to-have activiteiten

Effectief plannen van fondsenwervingsactiviteiten

Het belangrijkste is dat je investeerders kunt benaderen vanuit een positie van vertrouwen, door een ambitieuze waardering te presenteren. Als je bijvoorbeeld met een investeerder praat en je hebt nog maar een week runway, dan heb je weinig vertrouwen of onderhandelingskracht. In dergelijke gevallen zou je uiteindelijk een investering kunnen accepteren tegen een veel lagere waardering dan je waard bent.

**Hoe kan ik mijn cash runway vergroten?

De eenvoudigste manier om de cash runway te vergroten is door de uitgaven te verminderen. Dit kan gedaan worden door:

Het elimineren van verspilling, zoals onnodige abonnementen, extra kantoorruimte, enz.

Het verminderen van grote uitgaven - organisaties reduceren vaak het personeelsbestand om dit te bereiken

Minimaliseer discretionaire uitgaven zoals reizen, teamuitjes, vergoedingen, enz.

Agressief worden op het gebied van incasso en debiteurenbeheer

Afhankelijk van wie je het vraagt, zijn er tientallen KPI voorbeelden om het succes van SaaS te meten.

Investeerders zijn misschien geïnteresseerd in burnepercentage, burn multiple-de $ die je uitgeeft om netto nieuwe inkomsten te genereren, regel van 40, enz. Marketing KPI's zouden betrekking hebben op pijplijngegevens, zoals het omzettingspercentage van lead naar kans, de lengte van de verkoopcyclus, activeringspercentage, enz.

Finance Teams willen misschien de bruto marge en netto marge zien. De HR-leider zou zich kunnen richten op de gemiddelde omzet per werknemer, de gemiddelde tijd bij het bedrijf, het personeelsverloop, enz. Klantervaring KPI's draaien om net promoter score, klanttevredenheidsscore, enz.

Hoewel ze allemaal inzichten bieden, zijn ze niet allemaal even belangrijk voor elk type SaaS-bedrijf. Begin met de tien hierboven beschreven bedrijfsstatistieken en maak een lijst van alles wat je nog meer wilt bijhouden.

Welke statistieken je ook kiest, hier lees je hoe je ze effectief kunt bijhouden en gebruiken.

Hoe SaaS-kengetallen effectief bijhouden en gebruiken

Geen enkele metriek is op zichzelf verhelderend. In feite worden statistieken het best begrepen in vergelijking. Dit kunnen benchmarks uit de industrie zijn of prestaties uit het verleden.

Instance, Durfkapitalist David Sacks suggereert dat "De startup die $1 miljoen aan ARR genereert door $2 miljoen te verbranden, indrukwekkender is dan een startup die dat doet door $5 miljoen te verbranden." Dit kan worden beschouwd als benchmarks voor de industrie.

Aan de andere kant, als je de CAC consistent met 10% jaar-op-jaar hebt verlaagd, laat dit zien dat je marketing- en verkoopinspanningen hun vruchten afwerpen. Dit is het evalueren van statistieken op basis van prestaties uit het verleden.

Voor beide methoden heb je de juiste KPI-software om SaaS-metriek bij te houden en te gebruiken. Hier lees je hoe je dat kunt doen.

Identificeer de bij te houden statistieken

Er zijn tientallen statistieken die je kunt bijhouden, van het monitoren van het grote geheel tot het bijhouden van de kleinste details. Te veel bijhouden leidt echter tot meer verwarring dan inzicht.

Kies daarom de top 5-7 statistieken die voor jou het belangrijkst zijn. Als je een startup in een vroege fase bent, concentreer je dan op leadgeneratie, conversies en CAC. Als je in het eerste jaar de waarde van de klantlevenscyclus bijhoudt, krijg je misschien geen volledig beeld omdat je niet genoeg gegevens hebt over klanten die de hele levenscyclus doorlopen.

Als je in de groeifase zit, meet dan MRR, ARPU en cash runway. In deze fase ben je nog steeds bezig met het optimaliseren van je verkoop- en marketingstrategie. Te veel kijken naar funnel-metrics of compliance kan je dus afremmen.

Als volwassen startup moet je nadenken over CLTV, uitbreidingsinkomsten en gedetailleerde funnel statistieken. Als je nu nog steeds moeite hebt om CAC te berekenen, heb je een groot probleem.

Neem je businessmodel, doelen, verwachtingen van investeerders en groeifase in overweging en kies de juiste statistieken.

Het bijhouden, controleren en rapporteren van SaaS-gegevens heeft speciale aandacht nodig, vooral omdat de gegevens die je nodig hebt zo versnipperd zijn. Neem bijvoorbeeld de berekening van de kosten voor klantenwerving.

De totale verkoopuitgaven omvatten salestech abonnementen, consultantkosten, reiskosten, enz

De totale marketinguitgaven omvatten martech abonnementen, advertenties, sponsoring, gebeurtenissen, reiskosten, enz

Nummer van netto nieuwe klanten is waarschijnlijk te vinden in het CRM

Om een eenvoudige metriek als CAC te berekenen, heb je een tool nodig die integreert met een dozijn bronnen, waaronder een customer relationship management (CRM) platform. Naarmate de complexiteit van uw statistieken toeneemt, zal uw SaaS-tools worden steeds belangrijker.

Houd bij het kiezen van een SaaS-tool voor het bijhouden van je statistieken rekening met het volgende.

Doel bijhouden

Is uw tool voor statistiekenbeheer ook een doelen bijhouden app ? Kun je hiermee doelen instellen voor elke metriek en de voortgang ten opzichte van elk daarvan in realtime bijhouden? ClickUp Doelen is ontworpen om precies dit te doen.

Volg voortgang naar meerdere verwante veulens met voortgang roll-up

Op ClickUp kunt u targets instellen zoals het voltooien van taken, cijfers, geld of waar/onwaar statements en deze in realtime bijhouden.

Als u bijvoorbeeld klantconcentratie bijhoudt, kunt u een doel instellen om bij te houden of de top 20% van de klanten minder dan 60% van de omzet genereert. Je kunt er ook voor kiezen om een waarschuwing in te stellen voor de verkoopdirecteur als deze target niet wordt gehaald.

Weet je niet waar je moet beginnen? Hier zijn enkele sjablonen voor de instelling van doelen om je reis te beginnen.

Integraties

Handmatig gegevens invoeren in een tool om een KPI dashboard is de grootste nachtmerrie van een SaaS-leider. Kies dus een tool voor groeihacking dat moeiteloos integreert met een aantal andere tools.

Het gaat verder dan het extraheren van informatie uit een spreadsheet en kan dynamisch gegevens importeren uit verschillende tools, zoals HubSpot, Salesforce, Google Forms, Typeform, enz. ClickUp kan dit allemaal en nog veel meer. Met ClickUp's openbare API kunt u ook uw eigen aangepaste integraties bouwen.

Visualisatie

Startup-leiders hebben de neiging om elke week, zo niet elke dag, naar hun gegevens te kijken. Het doornemen van honderden rijen en kolommen is de tijd niet waard. Wat je nodig hebt zijn duidelijke en aantrekkelijke datavisualisaties.

geniet van veelzijdige statistieken in gemakkelijk te begrijpen visualisaties in ClickUp Dashboards

De dynamische, volledig aanpasbare ClickUp Dashboards helpen u om alle relevante inzichten in één oogopslag te krijgen. Voorontworpen widgets helpen bijhouden wat voor u belangrijk is, of het nu gaat om productiviteit van teams, budgetgebruik of verkoopoverzichten.

Wanneer u ClickUp gebruikt als uw marketing- en verkoopprojectmanagementplatform, worden uw inzichten verhoogd met een 360-graden zakelijke context. Zo kunt u bijvoorbeeld op één plek verbindingen leggen tussen kosten per lead en CAC.

Sjablonen en frameworks

Een goede SaaS-tool voor prestatierapportage moet je ook snel op weg helpen. De beste manier om dit te doen is met vooraf ontworpen sjablonen, zoals op ClickUp.

ClickUp KPI sjabloon

Deze KPI sjabloon van ClickUp is rijk aan functies en aanpasbaar met granulaire aanpassingen. Gebruik het om sleutelprestatie-indicatoren bij te houden en deel het met het hele team, voor duidelijkheid, zichtbaarheid en focus.

Nog steeds bezig met het instellen van doelen? Probeer SMART doelen van ClickUp sjabloon.

Metriek integreren in uw besluitvorming

SaaS-leiders gebruiken deze statistieken meestal om externe belanghebbenden aan te trekken, zoals investeerders of klanten. Ze zeggen misschien "Teams verhogen de efficiëntie met 3x" in hun verkoopcampagnes. Of ze gebruiken hun hoge CAC-to-LTV-ratio tijdens hun gesprekken met investeerders.

Hoewel dit een goed gebruik van de statistieken is, mist het een belangrijke kans: Interne besluitvorming.

Gebruik de inzichten uit de statistieken om beslissingen te nemen over productontwikkeling, prijsstelling, verkoop, marketing, klantenservice, enz.

Levert uw campagne voor een gratis proefversie meer op dan de aangepaste demo? Verdubbel datSaaS-marketingstrategie Is de DAU van je nieuwe functie laag? Onderzoek waarom en pas de functie aan

Is uw geldruimte te kort? Optimaliseer de uitgaven onmiddellijk en start uw fondsenwervingscampagnes

Gebruik AI om inzichten te verkrijgen

SaaS-bedrijven hebben kleine teams die aan grote dingen werken. Vaak hebben ze niet de tijd om diep in gegevens te duiken en inzichten te verzamelen. Wat als je dat zou kunnen automatiseren?

AI om inzichten te ontsluiten

Kies een tool zoals ClickUp Brein dat inzichten vanuit elk dashboard weergeeft. Gebruik het om inzichten te verzamelen en ideeën te brainstormen zonder collega's af te leiden.

Evalueren en optimaliseren

Ondanks uw beste inspanningen zijn niet alle statistieken zinvol. Als uw ARPU bijvoorbeeld $10 is omdat dat uw enige abonnement is, heeft het geen zin om daar een paginagroot rapport over te maken.

Om je statistieken zinvol en bruikbaar te houden, moet je ze regelmatig evalueren. Is je ARR te breed? Overweeg MRR. Is je ARPU constant maar verandert je ARPA? Houd dat dan bij. Is je cash runway goed voor vijf jaar? Denk na over burn rate.

Maak tijd vrij om je SaaS-kengetallen te evalueren en te optimaliseren zodat ze zo goed mogelijk aan je behoeften voldoen.

De weg naar de instelling en het bijhouden van je SaaS-gegevens zal je voor uitdagingen stellen. Hier lees je waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je ze kunt vermijden.

Gemeenschappelijke fouten die je moet vermijden bij het bijhouden van SaaS-gegevens

SaaS is van nature een ontwrichtende onderneming. SaaS bedrijven doen dingen die nog niet eerder zijn geprobeerd, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Zoals bij alles wat nieuw is, worden er onderweg fouten gemaakt. Enkele van de meest voorkomende zijn de volgende.

Focussen op ijdele statistieken

Twitter volgers, Instagram impressies, de grootte van de e-mail lijst - dit zijn enkele veel voorkomende ijdelheidscijfers die SaaS bedrijven bijhouden omdat ze makkelijk zijn. Soms creëert dit een bepaalde hype voor het merk, zelfs als dit geen invloed heeft op de bedrijfsprestaties.

Laat je niet leiden door vanity metrics. Focus op de doelen van het bedrijf. Leid relevante statistieken af van je doelstellingen.

Wat kiezen in plaats van waarom

Gegevens zijn krachtig. Ze kunnen informatie onthullen die anders verborgen blijft. Datagestuurd zijn is een effectieve manier om beslissingen te nemen. Gegevens laten echter beter zien wat dan waarom. Je rapport kan zeggen dat de verkoop in APAC daalt, maar het kan niet verklaren waarom.

In plaats van de verkoopinspanningen in die regio blindelings op te voeren, vertrouw je op de mensen ter plaatse om de redenen te begrijpen. Hecht belang aan kwalitatieve inzichten en luister naar theorieën. Cirkel terug en gebruik de gegevens om deze veronderstellingen te valideren.

Feedback van klanten negeren

De apocriefe uitspraak van Henry Ford, "Als ik de mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze wel snellere paarden gezegd", is misschien niet authentiek, maar wordt veel gebruikt en fel betwist. Buitenbeentje ondernemers geloven vaak dat klanten niet weten wat ze willen. Dit is duidelijk niet waar.

Klanten weten misschien niet hoe ze producten moeten maken die hun problemen oplossen, maar ze begrijpen hun problemen wel het beste. Feedback van klanten negeren, vooral in de zeer competitieve SaaS-markt, is dus een grote fout.

Vraag regelmatig feedback van klanten.

Stuur enquêtes om dieper inzicht te krijgen in de probleemstelling

Monitor het productgebruik om te zien wat hen aantrekt en wat niet

Voer observationeel onderzoek uit om gedragstrends te leren

A/B-tests uitvoeren om te zien wat het beste werkt

Bijhouden van SaaS-gegevens en versterken van de groei van uw Business met ClickUp

Ondanks de hoge activiteit en snelle evolutie is het bouwen van een SaaS-bedrijf een marathon, geen Sprint. Business leiders en investeerders rennen jaren voordat ze een aanzienlijke omzet en winst bereiken.

Tijdens deze aanloop is het gemakkelijk om afgeleid en ontspoord te raken - vooral wanneer men moe en hopeloos wordt. Metrics spelen een sleutel rol om je op de rails te houden. Goede SaaS-gegevens bevestigen dat de marathon inderdaad de moeite waard is.

Om effectief te zijn, moeten SaaS-gegevens nauwkeurig, up-to-date, relevant en visueel zijn. ClickUp kan je daarbij helpen.

Met diepgaande integraties, realtime updates, aanpassingen en vooraf ontworpen sjablonen, biedt ClickUp alles wat u moet bijhouden als onderdeel van uw groeimarketingstrategieën . De krachtige functies voor projectmanagement zijn de kers op de taart. Waar wacht je nog op? Op uw plaatsen, aan de slag en probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .