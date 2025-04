Gratis Google Spreadsheets CRM-sjablonen om uw verkoopproces te verbeteren

Volgens McKinsey kunnen leiders een voordeel behalen van 2-5% meer verkoop door gegevensgestuurde besluitvorming te implementeren. ✨

Veel organisaties hebben echter nog steeds moeite om deze aanpak effectief te implementeren vanwege inefficiënt gegevensbeheer. Het gebrek aan de juiste hulpmiddelen voor het verzamelen, organiseren en analyseren van gegevens leidt ertoe dat verkoopteams groeikansen mislopen.

Dit is waar Google Spreadsheets CRM sjablonen een groot verschil kunnen maken.

Deze sjablonen helpen bedrijven hun verkoopgegevens te centraliseren en te beheren in een eenvoudig, toegankelijk format, zodat teams leads, klantinteracties en voortgang van de verkoop in realtime kunnen bijhouden voor datagestuurde besluitvorming.

In dit artikel geven we je een overzicht van een aantal gratis CRM sjablonen ontworpen om uw verkoopproces te vereenvoudigen en uw verkoopactiviteiten uit te breiden.

Wat maakt een goed Google Spreadsheets CRM sjabloon?

Een goed Google Spreadsheets CRM sjabloon helpt u bij het efficiënt organiseren en beheren van uw verkooppijplijn.

Een Google Sheets CRM-sjabloon moet:

🌟 Gemakkelijk te navigeren: Het moet een duidelijke structuur en labels bieden, waardoor het voor het verkoopteam gemakkelijker wordt om gegevens bij te houden, zelfs voor degenen zonder uitgebreide kennis van spreadsheets

🔧 Aanpasbaar: Het moet aangepaste verkoopvelden hebben om uw specifieke businessbehoeften en verkoopprocessen aan te passen

📋 Uitgebreid: Een gratis CRM-sjabloon moet essentiële velden bevatten, zoals contactgegevens, fase van de deal, branche, verwachte omzet, commissie, enzovoort, om de toegankelijkheid van gegevens te verbeteren

📊 Intuïtief: Kies een sjabloon met een intuïtief CRM-dashboard of functies voor verkoopanalyse voor gegevensgestuurde besluitvorming

🔗 Compatibel: Een gratis CRM-spreadsheetsjabloon moet gemakkelijk integreren met uw verkooptechnologie, zodat u verkoopgegevens van meerdere platforms kunt verzamelen en beheren

Google Spreadsheets CRM-sjablonen

Of u nu relaties met klanten bewaakt, verkopen bijhoudt of leads organiseert, de verkoopsjablonen voor CRM in Google Spreadsheets zijn een goed startpunt voor het beheren van uw bedrijfsgegevens en het verbeteren van het beheer van klantrelaties.

Laten we eens kijken naar zes populaire sjablonen voor spreadsheet-CRM die u kunt integreren in uw werkstroom.

1. CRM sjabloon van Salesflare

via Verkoopflare De CRM sjabloon van Salesflare is een robuust hulpmiddel dat is ontworpen om kleine bedrijven en starters essentiële CRM-mogelijkheden te bieden binnen Google Spreadsheets. Deze sjabloon biedt een eenvoudig te navigeren layout die klantinteracties organiseert, verkoopfases bijhoudt en helpt bij leadbeheer - allemaal cruciale aspecten voor het verhogen van de omzet.

Met secties gewijd aan contactinformatie, status van de deal en belangrijke aantekeningen over activiteiten, kunt u met het Salesflare CRM-sjabloon alles op één plek bewaren, zodat u niet meerdere tools en complexe CRM-systemen nodig hebt.

Een opvallende functie van dit gratis sjabloon is zijn intuïtieve pipeline bijhouden. Deze functie categoriseert leads visueel per fase (bijv. eerste contact, onderhandeling, gesloten), waardoor u snel inzicht krijgt in waar elke lead zich bevindt in de sales funnel.

Ideaal voor: Verkopers en specialisten die alle leadinformatie op één plek willen vastleggen.

via HubSpot De Mini CRM sjabloon van HubSpot biedt een eenvoudige maar gestructureerde manier om relaties met klanten en verkoopgegevens bij te houden. Het is beschikbaar voor zowel Excel als Google Spreadsheets, begeleidt je door de installatie met een 'Start hier'-tabblad en biedt gemakkelijke aanpassing van vervolgkeuzemenu's voor unieke fases in de verkoop.

De sleutel secties zijn Organisaties, Contacten, Kansen en Interacties, waar je clientgegevens, deals en communicatiegeschiedenis kunt vastleggen en organiseren. Het tabblad Dashboard biedt een weergave op hoog niveau van de verkooppijplijn, de waarde van openstaande kansen en het aantal contactpersonen.

Ideaal voor: Sales teams die klanttrends willen visualiseren.

via HubSpot U kunt de Sjabloon voor lijsten met contactpersonen van HubSpot om essentiële contactgegevens van prospects te beheren, zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en bedrijfsgegevens, voor naadloze communicatie.

Het helpt je om aantekeningen toe te voegen en contactpersonen te categoriseren op basis van hun relatie status of verkoop fase om effectief te segmenteren en target communicatie.

Met het sjabloon van Google Spreadsheets kun je snel gegevens invoeren en deze eenvoudig bijwerken, zodat alle contactgegevens actueel en toegankelijk blijven.

Ideaal voor: Ondersteuningsteams voor verkoop die de contactgegevens van prospects moeten bijhouden.

4. Sjabloon voor maandelijks verkoopdashboard door HubSpot

via HubSpot De Sjabloon voor maandelijks verkoopdashboard door HubSpot biedt een eenduidige weergave van je maandelijkse verkoopdoelen en prestaties. Het helpt je nieuwe accounts, proefversies en gegenereerde inkomsten per maand bijhouden. Je kunt de grafieken en grafieken gebruiken om verkooptrends en -patronen in de loop van de tijd te analyseren, zodat je betere beslissingen kunt nemen.

Ga eerst naar het tabblad Instructies om te leren hoe je gegevens invoert en gebruik dit sjabloon in Google Spreadsheets om je verkoopactiviteiten in kaart te brengen. Vervolgens kun je de maandelijkse verkoopdoelen invoeren op het tabblad Instellingen en de tabbladen Gegevens-Verkoop en Gegevens-Rekeningen gebruiken om leads, proefversies en conversiegegevens in te voeren.

Ideaal voor: Verkoopmanagers voor een uitgebreide weergave van maandelijkse verkoopactiviteiten en voortgang van doelen.

5. Spreadsheet CRM sjabloon van SalesTable

via Verkooptafel De Spreadsheet CRM sjabloon van SalesTable is een aanpasbaar hulpmiddel voor bedrijven om relaties met klanten en verkoopactiviteiten effectief te beheren.

Het biedt een duidelijk overzicht van uw leads, kansen en deals, zodat u uw verkooptrechter kunt visualiseren en mogelijke knelpunten kunt identificeren. Met aanpasbare velden, geautomatiseerde berekeningen en een visueel dashboard, helpt dit gratis spreadsheet CRM-sjabloon u uw verkoopproces te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en uw verkoopprestaties een boost te geven.

Ideaal voor: Verkoopmanagers die de verkooptrechter moeten visualiseren en blokkades moeten identificeren.

6. Google Spreadsheets CRM sjabloon voor grafieken en diagrammen by Tipsographic

via Tipsographic De CRM sjabloon van Tipsographic helpt u bij het visualiseren en analyseren van uw verkoopgegevens. Met de grafieken en grafieken kunt u gemakkelijk verkooptrends, patronen en kansen in uw CRM-gegevens identificeren. Dit sjabloon is handig voor inzicht in verkoopprestaties, het bijhouden van sleutelgegevens, en het nemen van datagestuurde beslissingen.

Ideaal voor: Verkoopmanagers die verkoopgegevens willen analyseren voor geïnformeerde besluitvorming.

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets/Documenten voor CRM

Hoewel Google Spreadsheets een veelzijdig platform biedt voor het beheren van relaties met klanten, heeft het verschillende limieten die de effectiviteit als CRM-tool kunnen beïnvloeden, waaronder:

🚫 Gebrek aan geavanceerde functies: Google Spreadsheets sjablonen missen de geavanceerde functies van speciale CRM-software zoals geautomatiseerde werkstromen, intelligente lead scoring en voorspellende analyses

✍️ Handmatige invoer van gegevens: Repetitieve invoer van gegevens in Google Spreadsheets kan tijdrovend zijn en vatbaar voor menselijke fouten, wat leidt tot onnauwkeurige verkoopbeslissingen

📈 Beperkte schaalbaarheid: Als uw bedrijf groeit, kan het beheren van een grote verkoopdataset in een spreadsheet omslachtig en inefficiënt worden

🛠️ Complexe integratie: Google Spreadsheets integreren met andere tools en platforms kan een uitdaging zijn en aangepaste oplossingen vereisen

🔒 Zorgen over veiligheid: Hoewel Google Spreadsheets veiligheidsmaatregelen biedt, kan het opslaan van gevoelige klantgegevens in een spreadsheet zorgen baren, vooral voor grotere bedrijven

Alternatief voor Google Spreadsheets CRM sjablonen

Hoewel Google Spreadsheets in eerste instantie een handig hulpmiddel kan zijn voor het beheren van klantgegevens, kan het gebrek aan automatisering en limiet aan analyseopties ervoor zorgen dat u worstelt met inconsistenties in uw gegevens.

Bedrijven met complexe verkoopprocessen en grote datasets kunnen baat hebben bij speciale CRM-software voor CRM-processen die verder gaan dan de basis van Google Spreadsheets.

Dat is waar aanpasbare CRM-software zoals ClickUp komt in het spel.

ClickUp biedt intuïtieve CRM-sjablonen om uw verkoopproces te vereenvoudigen, productiviteit te verhogen en groei te stimuleren. Hier zijn enkele van de beste verkoopsjablonen die u kunt gebruiken om uw eigen CRM te maken met ClickUp .

1. ClickUp CRM sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image4-3.png ClickUp's CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Datasilo's zijn een grote uitdaging voor CRM teams. Het leidt tot gefragmenteerde klantinzichten, inefficiënte samenwerking en slechte besluitvorming, wat uiteindelijk van invloed is op de omzet van uw bedrijf. U kunt dit probleem oplossen door een geavanceerd CRM-platform te integreren dat verkoopgegevens centraliseert.

De ClickUp CRM sjabloon kan een goed startpunt zijn om de zichtbaarheid van uw verkoopactiviteiten te voltooien. Het helpt bij de instelling en bewaking van het hele verkoopecosysteem. Van het creëren van een uitgebreid verkoopproces tot het creëren van een raamwerk voor leadkwalificatie en het bewaken van leads, dit sjabloon helpt u alles te beheren.

U kunt deze sjabloon gebruiken om:

Klantgegevens te centraliseren

Ontvang real-time dealupdates, zodat u gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen

Taken volgens verkoopfase prioriteren voor beter beheer

Ideaal voor: Sales teams die worstelen met ongeorganiseerde gegevens en inefficiënte workflows.

2. ClickUp eenvoudig CRM sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-119.png ClickUp's eenvoudige CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het bijhouden van nieuwe deals, het bijhouden van lead statussen en het beheren van veranderende klantvoorkeuren kan overweldigend zijn, vooral voor kleine teams. Gelukkig is er de ClickUp eenvoudig CRM sjabloon komt je redden.

Dit beginnersvriendelijke sjabloon biedt eenvoudige formats voor het bijhouden van leads. In de lijstweergave en tabelweergave kunt u snel essentiële details zien, zoals prioriteitsniveau, fase, geschatte waarde van de deal en telefoonnummers. Als u de gedetailleerde status van elke lead wilt controleren, schakelt u gewoon over naar de weergave Pijplijn.

Ideaal voor: Eigenaren van kleine en startende bedrijven die op zoek zijn naar eenvoudige oplossingen voor verkoopbeheer.

3. ClickUp sjabloon voor het bijhouden van commissies

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-3.09.53-PM.png Commissie sjabloon bijhouden door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-4273883&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Er gaat niets boven het aanbieden van concurrerende commissies aan uw verkoopteam. Dus als je je verkopers wilt motiveren, probeer dan de ClickUp sjabloon voor het bijhouden van commissies . Het helpt bij het bijhouden van alle deals en automatiseert commissieberekeningen, waardoor u kostbare tijd en moeite bespaart.

Je kunt dit sjabloon ook gebruiken om de prestaties te visualiseren en de voortgang van het doel van elke werknemer te volgen. Zo weet je wanneer je moet ingrijpen en je verkoopteam begeleiding of trainingssessies moet aanbieden.

Gebruik dit sjabloon om:

Duidelijke en nauwkeurige gegevens bij te houden van elke verkoop voor nauwkeurige commissieberekeningen

Commissies in realtime bij te houden, zodat de leden van je team gestimuleerd worden om hun doelen te bereiken

De voortgang van deals en commissies te bewaken met aangepaste statussen zoals 'Nieuwe lead', 'Prijsonderhandeling' en 'Commissie betaald'

Ideaal voor: Salesmanagers en financiële teams die het bijhouden van commissies willen vereenvoudigen.

🔮 Wist je dat? Tegen 2025, 60% van B2B verkooporganisaties zal overstappen van op ervaring en intuïtie gebaseerde verkoop naar datagestuurde verkoop.

4. ClickUp sjabloon verkooppijplijn

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-333.png ClickUp's verkooppijplijn sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

U moet uw verkooppijplijn in realtime bijhouden om deze verschuiving door te voeren. Hiervoor hebt u tools nodig zoals de ClickUp sjabloon voor verkooppijplijn . Het maakt naadloos beheer van klantgegevens mogelijk voor geïnformeerde verkoopbeslissingen.

Met dit sjabloon kunt u:

Leads in elke fase van het verkoopproces beheren en optimaliseren

Klantgegevens beheren met een drag-and-drop interface

Leads prioriteren op basis van criteria zoals urgentie, waarde en potentieel

Verkoopopbrengsten voorspellen

Ideaal voor: Verkopers, sales managers en business development teams die real-time zichtbaarheid willen in de voortgang van deals en de prestaties van het team.

5. ClickUp Verkoop CRM Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-CRM-template.png Transformeer uw verkoopproces met het ClickUp Sales CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Verkoop CRM Sjabloon vereenvoudigt leadbeheer en account bijhouden, waardoor het voor verkoopteams eenvoudig wordt om contacten te organiseren en verkoopkansen in de trechter te visualiseren, zodat er geen lead over het hoofd wordt gezien.

Met dit sjabloon kunt u:

Meer duidelijkheid krijgen over klantcommunicatie en follow-ups

Klantgegevens centraliseren voor betere toegang

Leadupdates automatiseren om de productiviteit te verhogen

Real-time verkoopanalyses krijgen voor betere besluitvorming

Ideaal voor: Sales teams, business development managers en account executives die leads efficiënt willen beheren, klantinteracties willen verbeteren en groei willen stimuleren.

6. ClickUp sjabloon voor verkooprapportage

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-334.png Sjabloon voor verkooprapportage van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zelfs de meest efficiënte salesteams kunnen worstelen met verkooprapportage vanwege verspreide gegevens en een gebrek aan gestandaardiseerde statistieken. De ClickUp sjabloon voor verkooprapportage maakt naadloos bijhouden en rapportage van verkoopprestaties mogelijk.

U kunt het gebruiken om sleutelcijfers bij te houden in alle fasen van het verkoopproces, zoals totale verkoop, gemiddelde grootte van deals en lengte van de cyclus.

Dit sjabloon biedt een uitgebreide weergave van uw verkoopactiviteiten. Het consolideert gegevens uit meerdere databronnen in één overzichtelijk rapport, dat inzicht geeft in trends, conversiepercentages en algehele teamprestaties.

Ideaal voor: Salesmanagers, bedrijfsanalisten en teamleiders die hun rapportage willen stroomlijnen.

7. ClickUp sjabloon voor verkooptracker

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-337.png ClickUp's sjabloon voor verkooptracker https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor verkooptracker is de ideale oplossing om verkoopteams te helpen bij het beheren en analyseren van elk aspect van hun verkoopproces. Van het monitoren van verkoopprestaties tot het bijhouden van leadconversies en pijplijnvoorspellingen, deze sjabloon doet het allemaal.

Met het sjabloon Sales Tracker kunt u:

Sales targets voor je team instellen en herzien

Trends en kansen identificeren om de verkoop te verhogen

Prestaties en voortgang naar verkoopdoelen bijhouden

Ideaal voor: Sales teams die hun processen willen stroomlijnen en optimaliseren en de prestaties van hun teams willen verbeteren.

8. ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-336.png ClickUp's sjabloon voor verkoopgesprekken https://app.clickup.com/signup?template=t-134210135&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Heeft uw verkoopteam moeite om leads te converteren ondanks dat het urenlang interactie heeft met prospects? Een manier om dit aan te pakken is het analyseren van verkoopgesprekken en het identificeren van potentiële deal-breaker elementen.

De ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken kan u helpen verkoopgesprekken bij te houden en hun prestaties te analyseren. Het zorgt ervoor dat alle interacties met klanten professioneel zijn en dezelfde boodschap bevatten.

Vertraagde follow-ups zijn een van de redenen waarom bedrijven moeite hebben met het sluiten van leads. Dit sjabloon helpt je ook dat op te lossen. Je kunt Overzicht houden op verkoopgesprekken en taken toewijzen aan je teamleden zodat ze snel actie kunnen ondernemen. Dit helpt bij het opbouwen van duurzame relaties met klanten.

Met dit sjabloon kunt u:

Uw verkooppijplijn visualiseren en de voortgang van elke deal bijhouden

Vooraf geschreven verkoopscripts voor verschillende scenario's opslaan en openen

Verkoopdoelstellingen bereiken

Ideaal voor: Sales teams die de communicatie met klanten willen verbeteren.

9. ClickUp sjabloon verkoopproces

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-338.png ClickUp sjabloon verkoopproces https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Klantgerichte verkoop is de sleutel tot langetermijnsucces van elke organisatie. Het vereist een strategisch verkoopproces dat teams in staat stelt zich te richten op de behoeften van de klant, waardoor zinvollere afspraken mogelijk worden.

De Sjabloon voor verkoopproces ClickUp helpt je bij het beheren van je volledige verkoopproces, terwijl je het personaliseert voor specifieke leads. Het dient als een stappenplan en helpt je om elke stap in je verkooptrechter te visualiseren. Je kunt het gebruiken om je verkoopfasen aan te passen, de voortgang bij te houden en taken te beheren die aan elke lead zijn gekoppeld.

Het is perfect voor het organiseren van je verkoopactiviteiten, zodat je team op één lijn kan blijven en zich kan concentreren op hun doelen.

Dit sjabloon helpt u:

De verkoopworkflow te stroomlijnen

Consistentie en teamverantwoordelijkheid verbeteren

Nieuwe verkopers trainen

Ideaal voor: Business die hun verkoopactiviteiten willen verbeteren of opschalen.

10. ClickUp verkoop KPI sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-335.png ClickUp's verkoop KPI sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-216181927&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het cultiveren en motiveren van goed presterend talent is de sleutel om bedrijven te helpen hun verkoopdoelen te overtreffen . Hiervoor zijn strategische KPI's nodig. De ClickUp verkoop KPI sjabloon stelt u in staat om de prestaties van uw verkoopteam in de gaten te houden, kansen te identificeren en het genereren van inkomsten te stimuleren.

U kunt deze sjabloon gebruiken om meetbare doelen in te stellen en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) bij te houden in alle fasen van de verkooptrechter.

Gebruik deze sjabloon om:

Belangrijke KPI's definiëren en bewaken

De zichtbaarheid van en het inzicht in de belangrijkste verkoopcijfers te vergroten

Duidelijkheid en transparantie te bieden aan het verkoopteam

Ideaal voor: Business die verkoopdoelen willen bereiken en teamprestaties willen verbeteren.

Verhoog uw verkoopproces met ClickUp

Gratis Google Spreadsheets CRM sjablonen bieden een solide startpunt voor elk verkoopteam. Ze missen echter schaalbaarheid en functies voor automatisering, wat leidt tot inefficiënte besluitvorming.

De geavanceerde CRM-sjablonen van ClickUp bieden uitkomst door u in staat te stellen uw eigen CRM-systeem te creëren. Ze bieden een betere zichtbaarheid in uw verkoopprocessen en automatiseren verkoopactiviteiten om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.

Of u nu een klein bedrijf hebt of een grote onderneming, met de juiste CRM-sjabloon kunt u uw verkooppijplijn effectief beheren en gegevensgestuurde beslissingen nemen. Dus, waar wacht je nog op? Aanmelden voor ClickUp gratis vandaag en zie uw verkoopinspanningen bloeien!