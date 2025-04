10 beste AI-lesplanners voor 2025

Als opvoeder kan het overweldigend zijn om wekelijks lessen en abonnementen te plannen.

Je beste vriend in dit proces? Een AI-lesplanner die je werklast aanzienlijk kan verlichten en stroomlijnen!

Met AI-tools kun je aangepaste abonnementen maken en je meer concentreren op wat echt belangrijk is: lesgeven.

Voor dit artikel heb ik meer dan 20 verschillende AI-lesplanners getest (zodat jij dat niet hoeft te doen) voordat ik mijn top 10 favorieten heb samengesteld.

Wat moet je zoeken in een AI-lesplanner?

Hoewel AI je op het eerste gezicht van je sokken blaast, is niet elke tool geschikt.

De beste AI-tool moet je enorm veel tijd besparen, supergemakkelijk toegankelijk zijn, lesplanningsvaardigheden kunnen creëren en moeiteloos in je lesroutine kunnen worden geïntegreerd.

Hier zijn enkele onmisbare functies die je moet zoeken in een AI generator voor lesplannen:

Curriculum afstemming : Een eersteklas AI-tool zorgt ervoor dat je lesplannen overeenkomen met de onderwijsstandaarden op federaal of staatsniveau. Dit garandeert dat je lessen alle belangrijke dingen behandelen

: Een eersteklas AI-tool zorgt ervoor dat je lesplannen overeenkomen met de onderwijsstandaarden op federaal of staatsniveau. Dit garandeert dat je lessen alle belangrijke dingen behandelen Inzicht in gedrag : Sommige geavanceerde AI-tools kunnen het gedrag van leerlingen in de klas analyseren, zoals wie betrokken is en wie niet. Door trends in een vroeg stadium te herkennen, kun je de participatie van leerlingen verbeteren

: Sommige geavanceerde AI-tools kunnen het gedrag van leerlingen in de klas analyseren, zoals wie betrokken is en wie niet. Door trends in een vroeg stadium te herkennen, kun je de participatie van leerlingen verbeteren Integratie met andere vakken : Wat een AI-tool geweldig maakt, is de mogelijkheid om vakken te mixen en matchen in je gegenereerde abonnementen. Of je nu wiskunde combineert met wetenschap of geschiedenis met een wereldkaart in aardrijkskunde, deze functie helpt je om lessen te maken die boeiend en dynamisch zijn voor je leerlingen

: Wat een AI-tool geweldig maakt, is de mogelijkheid om vakken te mixen en matchen in je gegenereerde abonnementen. Of je nu wiskunde combineert met wetenschap of geschiedenis met een wereldkaart in aardrijkskunde, deze functie helpt je om lessen te maken die boeiend en dynamisch zijn voor je leerlingen Gamification : Gamification neemt de overhand. Ik bedoel, het verbeteren vanprestaties van leerlingen met 89,45% is geen geringe prestatie. Dus natuurlijk is de juisteAI-lesplanner suggesties om het leren te gamificeren, van quizzen tot het virtueel in kaart brengen van de wereld

: Gamification neemt de overhand. Ik bedoel, het verbeteren vanprestaties van leerlingen met 89,45% is geen geringe prestatie. Dus natuurlijk is de juisteAI-lesplanner suggesties om het leren te gamificeren, van quizzen tot het virtueel in kaart brengen van de wereld Aanpasbare sjablonen: Geen twee klassen zijn hetzelfde, en dat zouden uw abonnementen ook niet moeten zijn. Een goede AI-tool biedt zeer aanpasbaresjablonen voor lesplannen die zich aanpassen aan verschillende onderwijsstijlen en effectieve lessen geven

10 beste AI-lesplanners voor leraren

Laat me je een beeld schetsen. Het is vrijdag en je hebt net een volle lesweek achter de rug. Nu moet je de lessen voor volgende week abonneren, opdrachten organiseren en er misschien nog een paar trainingsmodules tussen proppen.

Het is uitputtend. En dit is waar aI gebruiken voor het plannen van lessen kan ongelooflijk nuttig zijn.

Op basis van mijn onderzoek zijn hier de beste hulpmiddelen voor het maken van AI-lesplannen om je te helpen tijd terug te winnen, stress te verminderen en je leerlingen betrokken te houden.

1. ClickUp (de beste voor lesplannen en intuïtief projectmanagement)

Maak kennis met ClickUp, mijn favoriete AI-lesplanner.

Met ClickUp voelt het maken van lesplannen niet meer als een lang, ingewikkeld proces. Het is een alles-in-één platform waarmee je je abonnementen rechtstreeks in ClickUp Documenten .

eenvoudiger abonnementen aanmaken en beheren met ClickUp Docs_

Tegelijkertijd kunt u alles organiseren, van taken tot voortgang van leerlingen.

En hier gebeurt de magie - ClickUp's ingebouwde ClickUp AI assistent, ClickUp Brein laat u taken genereren voor elke fase van de lesplanning, of het nu gaat om de instelling van leerdoelen, het plannen van opdrachten of het aanpassen van lessen voor individuele leerlingen.

Verrijk uw aantekeningen met ClickUp Brain's AI Schrijven

ClickUp's projectmanagement mogelijkheden helpen u ook met onderwijsmanagement -Van het beheren van academische middelen tot het maken en delen van lesroosters.

Met ClickUp kunt u uw lesplannen schrijven, ze synchroniseren met uw Google Agenda en ClickUp Brain gebruiken om extra hulpmiddelen te maken, zoals het voorbereiden van quizzen en materialen.

ClickUp beste functies

ClickUp Brain : AI-assistent die het zware werk doet, van het brainstormen over lesideeën tot het afstemmen ervan op curriculumnormen

: AI-assistent die het zware werk doet, van het brainstormen over lesideeën tot het afstemmen ervan op curriculumnormen AI kennismanager : Direct antwoorden vinden op uw vragen en ervoor zorgen dat uw abonnementen volledig zijn en afgestemd op de leerdoelen

: Direct antwoorden vinden op uw vragen en ervoor zorgen dat uw abonnementen volledig zijn en afgestemd op de leerdoelen Google Agenda integratie: Synchroniseer uw abonnementen, vergaderingen en deadlines naadloos in Google Agenda via ClickUp

Blijf georganiseerd met ClickUp's integratie met Google Agenda

Aanpasbaar* sjablonen voor lesplannen*: Een schat aan sjablonen die passen bij uw manier van lesgeven. Pas ze eenvoudig aan aan de behoeften van uw klaslokaal

sjablonen voor lesplannen*: Een schat aan sjablonen die passen bij uw manier van lesgeven. Pas ze eenvoudig aan aan de behoeften van uw klaslokaal Whiteboards voor visuele planning: Zet ideeën om in Taken met Whiteboards van ClickUp -geweldig voor visuele leerlingen en interactieve lesplanning

ClickUp limieten

Initiële complexiteit: Met zo veel functies, kan het voelen als een beetje veel als je voor het eerst begint

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. LessonPlans.ai (Beste voor het aangepast genereren van lessen)

via AI Lessenplan Dit AI-platform geeft je de mogelijkheid om volledig aangepaste, op de normen afgestemde lesplannen te maken in slechts enkele minuten.

Heb je een leeftijdsspecifiek abonnement nodig dat perfect aansluit bij je tekstboek en de staatsnormen? Klaar. Wil je ondersteunende materialen zoals quizzen, rubrics en werkbladen? Geen probleem.

Bovendien kun je op het platform kiezen uit verschillende formats, zodat je lessen aansluiten bij de onderwijsnormen en de manier van lesgeven.

Wat niet zo geweldig is aan de tool is de complexiteit; ik vond mezelf een beetje worstelen met het aanpassen van sjablonen en het maken van klassenprofielen.

AI Lesplan beste functies

Vakinhoudelijke expertise : De AI is getraind als expert in alle vakken, zodat uw abonnementen nauwkeurig zijn en afgestemd op de curriculumnormen

: De AI is getraind als expert in alle vakken, zodat uw abonnementen nauwkeurig zijn en afgestemd op de curriculumnormen Volledig aanpasbare lesondersteuning : U kunt uw eigen aangepaste sjablonen voor lesplannen maken om tegemoet te komen aan zowel persoonlijke als educatieve behoeften

: U kunt uw eigen aangepaste sjablonen voor lesplannen maken om tegemoet te komen aan zowel persoonlijke als educatieve behoeften Tekstboekgeheugen : De AI onthoudt elke pagina van je tekstboeken, zodat je content gemakkelijk in je lessen kunt integreren

: De AI onthoudt elke pagina van je tekstboeken, zodat je content gemakkelijk in je lessen kunt integreren Meervoudige formats voor lesplannen : Kies uit populaire formats zoals 5E, Bloom's Taxonomy en meer - allemaal met één klik

: Kies uit populaire formats zoals 5E, Bloom's Taxonomy en meer - allemaal met één klik Uitgebreid bronnen aanmaken: Maak moeiteloos ondersteunend materiaal zoals rubrics, werkbladen en beoordelingen om uw abonnementen aan te vullen

AI-lesplan limieten

Beperkt gratis pakket : Het gratis abonnement biedt slechts een paar functies, wat betekent dat je moet upgraden om het volledige potentieel te ontgrendelen

: Het gratis abonnement biedt slechts een paar functies, wat betekent dat je moet upgraden om het volledige potentieel te ontgrendelen Complexiteit installatie: Het aanpassen van sjablonen en het instellen van klassenprofielen kan in het begin veel tijd kosten

prijzen van #### AI Lesson Plan

Gratis proefversie

Basis abonnement : $29/maandelijks gefactureerd

: $29/maandelijks gefactureerd Enterprise-abonnement: $247/factuur in drie termijnen

4. Learnt.ai (Beste voor uitgebreid onderwijs met AI)

via Geleerd.ai Stel je voor dat je een superassistent hebt die alles binnen een paar seconden kan regelen, van het abonnement tot het genereren van ijsbrekers.

Dat is Learnt.ai, het AI hulpje dat het allemaal doet.

Met 110+ AI-tools helpt Learnt.ai je bij elke Taak, van het maken van interactieve e-learning activiteiten tot het genereren van kritische denkvragen sneller dan de lunchpauze voorbij is.

Learnt.ai beste functies

110+ AI-tools : Van het genereren van lesplannen tot het maken van AI-bestendige opdrachten, Learnt.ai heeft een tool voor bijna elke onderwijstaak die je maar kunt bedenken

: Van het genereren van lesplannen tot het maken van AI-bestendige opdrachten, Learnt.ai heeft een tool voor bijna elke onderwijstaak die je maar kunt bedenken AI sidekicks*: Zie ze als mini-assistenten - klaar om je te helpen brainstormen, content te creëren en inspiratie toe te voegen aan je volgende les of project

Tekstboekgeheugen: Learnt.ai onthoudt alles, waardoor het content kan genereren die perfect is afgestemd op je specifieke tekstboeken

Learnt.ai limieten

Hogere prijs: Toegang tot de beste tools en AI-modellen is duurder, wat limietgevoelig kan zijn voor budgetbewuste docenten

Prijzen Learnt.ai

Gratis

Starter : $6/maand

: $6/maand Essentials : $9/maand

: $9/maand Professioneel: $39/maand

5. Magicschool.ai (Beste voor alles-in-één AI-oplossingen voor scholen)

via Toverschool.ai Stap in de toekomst van het onderwijs met MagicSchool.ai-een AI-aangedreven platform speciaal ontworpen voor scholen en opvoeders.

Met MagicSchool.ai hebben leerkrachten toegang tot meer dan 70 AI-tools, van generatoren voor lesplannen tot IEP's AI schrijftools .

Het platform bevat zelfs MagicSchool for Students, een verantwoorde AI-toolset ontworpen om AI-geletterdheid op te bouwen en studenten te helpen AI effectief (en veilig) te gebruiken.

Wat me wel tegen de borst stuitte, was de uitbreidbaarheid van het platform zelf - er zijn heel wat tools die je kunt gebruiken, en als nieuwe gebruiker voelde het nogal overweldigend aan. Bovendien voelde het gratis abonnement nogal limiet in de mate waarin ik AI kon gebruiken.

MagicSchool.ai beste functies

70+ AI-tools : Helpt opvoeders met alles van lesabonnementen tot het schrijven van beoordelingen, IEP's en meer

: Helpt opvoeders met alles van lesabonnementen tot het schrijven van beoordelingen, IEP's en meer AI-tools voor studenten : 40+ verantwoordelijke AI-tools ontworpen voor studenten om AI-geletterdheid op te bouwen en te helpen bij het leren zonder kritisch denken te vervangen

: 40+ verantwoordelijke AI-tools ontworpen voor studenten om AI-geletterdheid op te bouwen en te helpen bij het leren zonder kritisch denken te vervangen LMS-integratie : Met één klik exporteren naar Google Classroom, Microsoft en meer, zodat u AI eenvoudig kunt implementeren in uw bestaande werkstromen

: Met één klik exporteren naar Google Classroom, Microsoft en meer, zodat u AI eenvoudig kunt implementeren in uw bestaande werkstromen Trainingbronnen: Ingebouwde trainingsopties zoals certificeringscursussen en video walkthroughs om docenten te helpen het maximale uit de functies van MagicSchool te halen

MagicSchool.ai limieten

Dynamische limieten op het gratis niveau: De gratis versie heeft gebruikslimieten die kunnen fluctueren op basis van de totale activiteit van het platform, wat frustrerend kan zijn voor intensieve gebruikers

Prijzen MagicSchool.ai

MagicSchool.ai gratis : $0/maand

: $0/maand MagicSchool Plus : $99,96/jaar

: $99,96/jaar MagicSchool Enterprise: Aangepaste prijzen

6. ChatGPT (Beste voor tijdbesparende abonnementen en creatieve ideeën)

via ChatGPT ChatGPT is al snel een handig hulpje geworden voor docenten die tijd willen besparen op lesplannen, quizzen en zelfs cijferwerk.

Uit een onderzoek bleek dat 40% van de leerkrachten gebruikt ChatGPT minstens één keer per week om beoordelingen te maken, terwijl 73% van mening is dat het hun leerlingen productiever heeft gemaakt.

Ik vond de tool over het algemeen erg nuttig. Ik ben echter wel Instances tegengekomen waar de gegenereerde output logisch gezien onnauwkeurig was. Vergeleken met andere tools in deze lijst die specifiek voor leerkrachten zijn ontworpen, voelde ChatGPT nogal onderweldigend als een uitgebreide AI-lesgenerator.

ChatGPT beste functies

Natuurlijke taalverwerking (NLP) : Genereert op mensen lijkende antwoorden en helpt leraren om gemakkelijk lesplannen, quizzen en meer te maken

: Genereert op mensen lijkende antwoorden en helpt leraren om gemakkelijk lesplannen, quizzen en meer te maken Tijdbesparende abonnementen : Maak gedetailleerde, op maat gemaakte abonnementen in een paar seconden. Vraag ChatGPT gewoon om een abonnement te maken voor elk niveau of onderwerp

: Maak gedetailleerde, op maat gemaakte abonnementen in een paar seconden. Vraag ChatGPT gewoon om een abonnement te maken voor elk niveau of onderwerp Verbeterde creativiteit: Of het nu gaat om buitenschoolse activiteiten of projectideeën, ChatGPT stimuleert creativiteit en biedt nieuwe manieren om leerlingen te betrekken

Beperkingen van ChatGPT

Problemen met de nauwkeurigheid : ChatGPT kan op mensen lijkende antwoorden geven, maar controleert de feiten niet, dus controleer de informatie dubbel voor gebruik in de klas

: ChatGPT kan op mensen lijkende antwoorden geven, maar controleert de feiten niet, dus controleer de informatie dubbel voor gebruik in de klas Langdurige content : ChatGPT kan moeite hebben met het samenvatten van langere teksten of met het leveren van samenhangende resultaten bij uitgebreide content

: ChatGPT kan moeite hebben met het samenvatten van langere teksten of met het leveren van samenhangende resultaten bij uitgebreide content Ethische bezwaren: Er is kans op het genereren van ongepaste content (bijv. vooroordelen, logische fouten), dus toezicht door de leraar is essentieel wanneer leerlingen het gebruiken

ChatGPT Prijzen

Gratis ChatGPT : $0

: $0 ChatGPT Plus: $20/maand

ChatGPT beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7/5 (600+ beoordelingen)

: 4.7/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

7. Auto Classmate (het beste voor samengestelde, op de staat afgestemde abonnementen)

via Auto klasgenoot Auto Classmate werkt met GPT-4 en stelt je in staat om volledig aanpasbare abonnementen te maken die je met minimale inspanning in je klaslokaal kunt implementeren.

En als je ooit hulp nodig hebt bij het verfijnen van je aanpak, kan de Instructional Coach Chatbot je begeleiden.

De tool heeft echter beperkte integraties met grote leermanagementsystemen, wat voor veel docenten beperkend kan zijn.

Auto Classmate beste functies

Instructieve AI-chatbot : Hulp nodig bij het afstemmen van je les? De AI-chatbot fungeert als virtuele instructiecoach en geeft advies over hoe u uw lesplannen kunt optimaliseren

: Hulp nodig bij het afstemmen van je les? De AI-chatbot fungeert als virtuele instructiecoach en geeft advies over hoe u uw lesplannen kunt optimaliseren Hulpmiddel voor het voorspellen van lesplannen en activiteiten : Voorspel de dynamiek en resultaten in de klas nog voordat je een stap in de klas hebt gezet, zodat je een voorsprong hebt bij de voorbereiding

: Voorspel de dynamiek en resultaten in de klas nog voordat je een stap in de klas hebt gezet, zodat je een voorsprong hebt bij de voorbereiding Activiteitengenerators : Voeg gemakkelijk interactieve, studentgerichte activiteiten toe aan uw abonnementen. Deze tools zorgen ervoor dat uw leerlingen betrokken en enthousiast blijven

: Voeg gemakkelijk interactieve, studentgerichte activiteiten toe aan uw abonnementen. Deze tools zorgen ervoor dat uw leerlingen betrokken en enthousiast blijven Wil je liever vragen generator: Voeg direct leuke, klasspecifieke vragen toe om discussies in de klas levendig en boeiend te houden

Auto Classmate limieten

Gratis model : Voor de beste functies, zoals het opslaan en bewerken van lesplannen, is een premium abonnement nodig

: Voor de beste functies, zoals het opslaan en bewerken van lesplannen, is een premium abonnement nodig Integratie met LMS: Op dit moment is er geen directe integratie met grote LMS-platforms, maar mogelijk komen er in de toekomst updates

Auto Classmate prijzen

Premium Auto Classmate : $10/maand voor toegang tot alle AI-tools, bewerking van lesplannen en AI-coaching voor instructie.

: $10/maand voor toegang tot alle AI-tools, bewerking van lesplannen en AI-coaching voor instructie. Prijzen voor scholen of districten: Aangepaste prijzen

8. Curipod (het beste voor interactieve, multimediale lesplanning)

via Curipod Of je nu lesgeeft in wiskunde, natuurwetenschappen of ELA, Curipod biedt een schat aan tools waarmee je dynamische, multimediarijke lessen kunt maken die leerlingen stimuleren om te leren. En met ingebouwde analyses kun je de betrokkenheid van leerlingen bijhouden om te zien wat werkt en wat niet werkt.

Curipod beste functies

Uitgebreide abonnementen : Voer een onderwerp of doelstelling in en Curipod genereert een Voltooid lesoverzicht met voorgestelde activiteiten, multimedia content en discussievragen

: Voer een onderwerp of doelstelling in en Curipod genereert een Voltooid lesoverzicht met voorgestelde activiteiten, multimedia content en discussievragen Aanpasbare sjablonen : Pas de door AI gegenereerde content eenvoudig aan aan uw unieke stijl van lesgeven en de behoeften van uw klaslokaal

: Pas de door AI gegenereerde content eenvoudig aan aan uw unieke stijl van lesgeven en de behoeften van uw klaslokaal Interactieve multimedia : Curipod biedt drag-and-drop activiteiten en multimedia content (video's, afbeeldingen, enz.) om lessen boeiender te maken

: Curipod biedt drag-and-drop activiteiten en multimedia content (video's, afbeeldingen, enz.) om lessen boeiender te maken Analyse van leerlingbetrokkenheid : Houd in realtime bij hoe leerlingen met de les omgaan, zodat u uw aanpak kunt aanpassen voor een betere betrokkenheid

: Houd in realtime bij hoe leerlingen met de les omgaan, zodat u uw aanpak kunt aanpassen voor een betere betrokkenheid LMS-integratie: Integreer Curipod naadloos met platforms als Google Classroom, Microsoft Teams en Clever voor een nog soepelere onderwijservaring

Curipod limieten

Geavanceerde functies achter betaalmuur: Functies zoals leerlinginzichten en onbeperkte lesvertalingen zijn alleen beschikbaar in het premium School & District abonnement

Curipod prijzen

Basis abonnement : $0

: $0 School & district abonnement: $3.999/school

9. Planboard (het beste voor moeiteloos plannen en beoordelen van lessen)

via Planbord Planboard, gemaakt door Chalk, is de perfecte oplossing voor leerkrachten die hun abonnementen, cijfers en bijhouden willen vereenvoudigen - allemaal vanaf hun smartphone of laptop.

En het beste deel? Het is gratis.

Planboard biedt standaardintegratie, kleurgecodeerde onderwerpen en de mogelijkheid om rijke media zoals video's en documenten in je abonnementen op te nemen.

Bovendien integreert het met Google Classroom, zodat je lessen direct kunt posten en je leerlingen op de hoogte kunt houden.

Planboard beste functies

Integratie van standaarden : Zoek en voeg eenvoudig staats-, provinciale of internationale standaarden toe aan uw lesplannen en bekijk ze in één oogopslag voor snelle referentie.

: Zoek en voeg eenvoudig staats-, provinciale of internationale standaarden toe aan uw lesplannen en bekijk ze in één oogopslag voor snelle referentie. Rijke media-insluitingen : Voeg video's, afbeeldingen, Google Documenten en meer toe aan uw abonnementen voor eenvoudige toegang tijdens het lesgeven

: Voeg video's, afbeeldingen, Google Documenten en meer toe aan uw abonnementen voor eenvoudige toegang tijdens het lesgeven Ingebouwde kalender : Organiseer uw werkstroom over dagen, weken of maanden met een kleur-gecodeerde kalender voor een snelle, in een oogopslag onderwerp planning

: Organiseer uw werkstroom over dagen, weken of maanden met een kleur-gecodeerde kalender voor een snelle, in een oogopslag onderwerp planning Beoordelingssysteem : Houd de voortgang van uw leerlingen bij met cijfers op basis van standaarden en aanpasbare portfolio's die aantekeningen, afbeeldingen en video's kunnen bevatten

: Houd de voortgang van uw leerlingen bij met cijfers op basis van standaarden en aanpasbare portfolio's die aantekeningen, afbeeldingen en video's kunnen bevatten Integratie met Google Classroom: Integreer uw abonnementen naadloos met Google Classroom en plaats lessen met één klik

Planboard limieten

Beperkte roosters: Hoewel het A/B-cycli ondersteunt, kunnen voor complexere planningen handmatige aanpassingen nodig zijn

Planbord prijzen

Free abonnement: $0

10. Teachology.ai (Beste voor pedagogie-bewuste AI-les aanmaken)

via Onderwijs.ai Teachology.ai biedt een reeks AI-gestuurde tools die zijn ontworpen om docenten tijd en moeite te besparen.

Maar de focus ligt niet alleen op snelheid, maar ook op kwaliteit. Met de pedagogie-bewuste AI, maak je snel content die is afgestemd op onderwijsstandaarden en rijk is aan leerresultaten.

Van het genereren van quizzen tot het ontwerpen van volledige werkeenheden, Teachology.ai geeft je de kracht om je te concentreren op wat echt belangrijk is: lesgeven.

Teachology.ai beste functies

Lesplannen in meerdere formaten : Ontwerp lessen in enkele minuten en exporteer ze naar je favoriete formats zoals Word, PDF of Markdown

: Ontwerp lessen in enkele minuten en exporteer ze naar je favoriete formats zoals Word, PDF of Markdown Uitgebreide beoordelingstools : Voltooid met robuuste, rubric-gedreven beoordelingscriteria om uw beoordelingsproces te stroomlijnen

: Voltooid met robuuste, rubric-gedreven beoordelingscriteria om uw beoordelingsproces te stroomlijnen Afgestemd op standaarden : Of je nu lesgeeft in de VS, Australië of waar dan ook, Teachology helpt je lessen af te stemmen op de relevante standaarden (Common Core, TEKS, enz.)

: Of je nu lesgeeft in de VS, Australië of waar dan ook, Teachology helpt je lessen af te stemmen op de relevante standaarden (Common Core, TEKS, enz.) Aanpasbare werkeenheden : Ontwerp interdisciplinaire cursussen en eenheden die kunnen worden geleverd gedurende weken of maanden, allemaal afgestemd op uw specifieke leerresultaten

: Ontwerp interdisciplinaire cursussen en eenheden die kunnen worden geleverd gedurende weken of maanden, allemaal afgestemd op uw specifieke leerresultaten Persoonlijke feedback: Gebruik AI om gepersonaliseerd rapportcommentaar te genereren voor elke leerling, waardoor u uren werk bespaart op uw beheerder

Teachology.ai limieten

Beperkte gratis functies : De gratis versie biedt beperkte toegang tot AI kredieten, upload grootte en bronnen. Je zult moeten upgraden voor meer robuuste mogelijkheden

: De gratis versie biedt beperkte toegang tot AI kredieten, upload grootte en bronnen. Je zult moeten upgraden voor meer robuuste mogelijkheden Basis API toegang: Volledige API en Studio toegang zijn alleen beschikbaar bij het Pro abonnement, wat nodig kan zijn voor meer geavanceerde gebruikers

Teachology.ai prijzen

Free abonnement : $0/maand

: $0/maand Starter abonnement : $6/maand

: $6/maand Pro abonnement: $12/maand

Les één: Beheer uw klaslokaal met ClickUp

Als u denkt dat alleen studenten AI gebruiken voor hun studie, denk dan nog maar eens na.

Meer dan de helft van het wereldwijde onderwijzend personeel gebruikt nu AI in hun dagelijkse routines, met 32% vertrouwen voor abonnementen.

Maar laten we eerlijk zijn: docenten zoals jij, met overvolle agenda's, hebben meer nodig dan AI-gegenereerde content. Je hebt een uitgebreide tool nodig om je werk moeiteloos op te slaan, te organiseren en te recyclen.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. ClickUp combineert de kracht van AI met functies voor projectmanagement om docenten zoals u te helpen eenvoudig lesplannen te maken en te beheren.

Als u uw werkstroom wilt vereenvoudigen en uw lesplannen moeiteloos wilt beheren- meld u aan voor ClickUp vandaag.