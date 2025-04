Free Excel Inventory Templates voor efficiënt bijhouden

Het bijhouden van voorraden kan ontmoedigend zijn, vooral voor bedrijven die meerdere producten en leveranciers beheren. De constante veranderingen in voorraadniveaus kunnen leiden tot verwarring, gemiste verkoopkansen en financiële verliezen.

Zonder een georganiseerd systeem kan het bijhouden van wat er op voorraad is en wat moet worden aangevuld snel uit de hand lopen.

Microsoft Excel biedt een oplossing met het bereik van gratis sjablonen voor inventarisatie. Deze sjablonen bieden een gestructureerd kader voor het registreren van producten, het bijhouden van hoeveelheden en het beheren van leveranciers. Door hun veelzijdigheid zijn ze geschikt voor eigenaren van kleine bedrijven en grote magazijnen en kunnen ze worden aangepast aan specifieke behoeften.

Laten we eens kijken naar deze efficiënte en gebruiksvriendelijke Excel inventarissjablonen die helpen bij efficiënt voorraadbeheer.

Wat maakt een goed Excel inventarissjabloon?

Een Excel inventarissjabloon is een vooraf ontworpen spreadsheet die je helpt om efficiënt voorraadniveaus bij te houden en te beheren.

Bij het zoeken naar de beste sjablonen voor voorraadbeheer houd rekening met deze sleutel functies:

Duidelijkheid: Het sjabloon moet een goed georganiseerde layout hebben met duidelijke koppen, secties en categorieën voor eenvoudige invoer en beoordeling van inventarisgegevens

Gebruiksvriendelijkheid: Het sjabloon moet intuïtief zijn, zodat uw team er gemakkelijk doorheen kan navigeren, ongeacht hun Excel-vaardigheden

Automatisering: Het moet ingebouwde formules ondersteunen voor het berekenen van totalen, zodat er minder handmatige inspanning nodig is en het aantal fouten tot een minimum wordt beperkt

Aanpasbaarheid: Met een goed Excel-sjabloon voor inventarisatie spreadsheets kunt u kolommen toevoegen of verwijderen, specifieke categorieën opnemen en brandingelementen toepassen (zoals logo's en kleurenschema's) om te voldoen aan specifieke zakelijke behoeften

Visuele weergave: Het moet grafieken of grafieken bevatten die snel inzicht geven in voorraadniveaus en trends

Het moet grafieken of grafieken bevatten die snel inzicht geven in voorraadniveaus en trends Functies voor samenwerking: Het sjabloon moet door meerdere gebruikers in realtime kunnen worden weergegeven, bewerkt en gedeeld, zodat effectief teamwerk wordt bevorderd

8 Excel Inventarisatie Sjablonen voor alledaagse uitdagingen

Laten we de acht beste Excel inventarissjablonen voor efficiënt voorraadbeheer bespreken:

1. Inventarislijst met markering voor nabestellingen sjabloon van Microsoft

via Microsoft De Sjabloon voor inventarislijst met markering van nabestellingen door Microsoft biedt een eenvoudige maar effectieve manier om voorraadniveaus te controleren, nabestelpunten bij te houden en ervoor te zorgen dat u de benodigde items op voorraad hebt.

Het is uitgerust met kolommen zoals Inventory ID, Naam, Beschrijving, Prijs per eenheid, Hoeveelheid op voorraad en Totale waarde van de voorraad. De functie voorwaardelijke opmaak markeert automatisch items die nabesteld moeten worden. Als je voorraad van een populair item onder een bepaald niveau zakt, wordt het onmiddellijk gemarkeerd zodat je het kunt aanvullen voordat het opraakt.

Ideaal voor: Eigenaars van winkels die de voorraadniveaus moeten controleren en snel verkopende items snel moeten bijbestellen om stock-outs te voorkomen.

2. Sjabloon Inventarisatie Persoonlijke Bezittingen by Microsoft

via Microsoft Microsoft Sjabloon voor inventaris van persoonlijke activa geeft in één oogopslag een overzicht van uw persoonlijke financiën - u hoeft geen eindeloze spreadsheets door te spitten.

Je kunt verschillende categorieën activa invoeren, zoals 401(k), obligaties, spaargeld, aandelen of zelfs fysieke activa zoals je auto en huis, samen met hun respectievelijke waarden. Het ingebouwde staafdiagram maakt je gegevens overzichtelijk, en laat zien welke activacategorieën je portfolio domineren.

Het sjabloon is volledig aanpasbaar-je kunt de tekst, kleuren, afbeeldingen en grafiekstijl aanpassen aan je eigen voorkeuren.

Ideaal voor: particulieren die hun activa willen catalogiseren en evalueren om inzicht te krijgen in hun financiële portfolio.

3. Sjabloon magazijninventaris door Microsoft

via Microsoft De Sjabloon magazijninventaris door Microsoft laat u alles zien wat er in uw magazijn gebeurt. Het organiseert uw voorraad op basis van itembeschrijvingen, SKU-nummers (Stock Keeping Unit) en specifieke bin locaties.

De sleutel functies zijn onder andere:

Berekening van de totale waarde van de inventaris : Direct de totale waarde van je voorraad zien

: Direct de totale waarde van je voorraad zien Locatie en organisatie van de bakken : Hiermee kunt u snel de locatie van de opslagruimte van items bepalen, zodat de vloer van het magazijn opgeruimd blijft

: Hiermee kunt u snel de locatie van de opslagruimte van items bepalen, zodat de vloer van het magazijn opgeruimd blijft Waarschuwingen voor nabestellen : Het sjabloon markeert items die nabesteld moeten worden, zodat u er niet meer naar hoeft te raden en uw bestsellers altijd op voorraad zijn

: Het sjabloon markeert items die nabesteld moeten worden, zodat u er niet meer naar hoeft te raden en uw bestsellers altijd op voorraad zijn Picklijst afdrukken: U kunt een picklijst rechtstreeks vanuit Excel afdrukken. Dit geeft je team een duidelijke richtlijn over wat ze moeten kiezen en waar ze het kunnen vinden tijdens het voorbereiden van bestellingen

Ideaal voor: Magazijnmanagers in de detailhandel of e-commerce die voorraadniveaus moeten bijhouden om bestellingen nauwkeurig en op tijd uit te voeren.

4. Inventarisatie Spreadsheet Sjabloon by Template.net

via Sjabloon.net De Inventarisatie spreadsheet sjabloon door Template.net is een ander sjabloon voor het bijhouden van activa waarmee u:

Sleutel details zoals bedrijfsnaam, slogan, adres en contact informatie in de koptekst kunt invoeren

Sla essentiële informatie op zoals SKU, beschrijvingen van items, beschikbare hoeveelheden, eenheidskosten en totale waarden

Alle inventarisbewegingen registreren - aankopen, verkopen, retouren en aanpassingen - om uw administratie nauwkeurig en up-to-date te houden

Controleer de voorraadniveaus in real-time en stel bijbestelwaarschuwingen in om te voorkomen dat u zonder bestsellers komt te zitten of te veel voorraad aanhoudt van langzaamlopers

Contacten met leveranciers, doorlooptijden en prijzen bijhouden om de voorraadaanvulling te stroomlijnen

Ideaal voor: Eigenaars van kleine bedrijven die jongleren met meerdere leveranciers en productlijnen.

5. Winkelinventaris Sjabloon by Sjabloon.net

via Sjabloon.net Het beheren van winkelvoorraden kan een constante uitdaging zijn: producten komen binnen en raken uitverkocht en alles bijhouden kan moeilijk zijn. Echter, de Winkelinventaris Sjabloon van Sjabloon.net houdt al deze informatie binnen handbereik.

Het biedt functies zoals:

Realtime bijhouden van de voorraad: Het dashboard toont de totale voorraadbeweging-225 items in, 150 uit, en 75 items over, waardoor u een duidelijke weergave krijgt om snel beslissingen te nemen over het bijvullen van de voorraad

Het dashboard toont de totale voorraadbeweging-225 items in, 150 uit, en 75 items over, waardoor u een duidelijke weergave krijgt om snel beslissingen te nemen over het bijvullen van de voorraad Visuele weergave: De grafiek vergelijkt ontvangen items versus verkochte items in de loop van de tijd, waarbij trends zoals goed presterende T-shirts of slecht presterende Sneakers duidelijk naar voren komen. De grafiek verdeelt de voorraad in categorieën zoals kleding en schoenen

De grafiek vergelijkt ontvangen items versus verkochte items in de loop van de tijd, waarbij trends zoals goed presterende T-shirts of slecht presterende Sneakers duidelijk naar voren komen. De grafiek verdeelt de voorraad in categorieën zoals kleding en schoenen Sectie Aantekeningen: Gebruik dit gedeelte voor extra informatie zoals speciale afhandelingsinstructies of aantekeningen over verkoopbevorderende acties

Ideaal voor: Kleding- en schoenenwinkels die hun seizoensvoorraad moeten bijhouden, zoals winterjassen en zomersandalen, om de voorraadniveaus tijdens piekwinkelperioden te optimaliseren.

6. Transport en logistiek voorraadbeheer spreadsheet sjabloon by Template.net

via Sjabloon.net De Transport en logistiek voorraadbeheer spreadsheet sjabloon van sjabloon.net beheert een verscheidenheid aan logistieke gegevens in één keer:

Item description : Krijg in één oogopslag een duidelijke beschrijving van elk item

: Krijg in één oogopslag een duidelijke beschrijving van elk item Onderdeelnummer en leverancier : Deze zijn cruciaal voor nabestellingen en het onderhouden van sterke relaties

: Deze zijn cruciaal voor nabestellingen en het onderhouden van sterke relaties Voorraadniveaus : Houd bij wat u hebt, wat er binnenkomt en wat er weggaat om op de hoogte te blijven van uw voorraad

: Houd bij wat u hebt, wat er binnenkomt en wat er weggaat om op de hoogte te blijven van uw voorraad Nabestelpunten: Weet wanneer u uw voorraad moet bijbestellen om tekorten te voorkomen. Het systeem berekent automatisch voor u, waardoor u mentaal minder hoeft na te denken

Als u een item selecteert, worden de andere velden automatisch ingevuld of berekend, waardoor u tijd bespaart en minder fouten maakt.

Ideaal voor: Logistiek managers die voorraden moeten bijhouden om onderbrekingen in de verzending te voorkomen.

7. Sjabloon voor voorraadbeheer door Template.net

via Sjabloon.net De Sjabloon voor voorraadbeheer door Template.net geeft direct duidelijkheid over de status van je inventaris.

Het bewaakt je eenheidskosten en prijzen, waardoor je inzicht krijgt in de totale winstmarges. U hebt ook toegang tot leveranciersgegevens voor elk product, zodat u snel en eenvoudig kunt bijbestellen.

Daarnaast bevat het sjabloon visuele weergaven (grafieken, staafdiagrammen en cirkeldiagrammen) van je voorraad per product en categorie.

Ideaal voor: Restaurantmanagers die de gebruikspercentages van specifieke ingrediënten moeten analyseren om verspilling te minimaliseren en de beschikbaarheid van het menu op peil te houden.

8. Sjabloon fysieke inventaris magazijn door WPS Office

via WPS Kantoor De Sjabloon fysieke inventaris magazijn door WPS Office geeft u een volledige momentopname van uw magazijnvoorraad, zodat u grondstoffen, afgewerkte producten en verpakkingen kunt controleren.

De sleutel functies zijn:

Eenduidige categorisatie : Het verdeelt uw hele magazijn in overzichtelijke categorieën: grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en verbruiksartikelen

: Het verdeelt uw hele magazijn in overzichtelijke categorieën: grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en verbruiksartikelen Werkelijke inventaris vs. systeeminventaris : In de kolommen kunt u de inventaris tellen en vervolgens vergelijken met de nummers van het systeem. Je kunt eventuele overschotten (extra voorraad) of verliezen (ontbrekende items) vastleggen, waardoor je mogelijke problemen snel kunt identificeren

: In de kolommen kunt u de inventaris tellen en vervolgens vergelijken met de nummers van het systeem. Je kunt eventuele overschotten (extra voorraad) of verliezen (ontbrekende items) vastleggen, waardoor je mogelijke problemen snel kunt identificeren Monetair bijhouden: Het sjabloon houdt bij hoeveel items je hebt en wat hun waarde is. Met velden voor eenheidsprijzen en totale dollarbedragen is het gemakkelijk om de financiële impact van je inventaris in de gaten te houden

Ideaal voor: Magazijnbeheerders in productiebedrijven die voorraadverschillen moeten bijhouden voor efficiënt voorraadbeheer en nauwkeurige financiële rapportage.

Beperkingen van het gebruik van Excel voor het bijhouden van de inventaris

Hoewel Excel een budgetvriendelijk en toegankelijk hulpmiddel is voor inventarisbeheer, heeft het meerdere beperkingen:

Handmatige verwerking : Excel vereist handmatige invoer, wat kan leiden tot fouten, vooral bij het beheren van grote hoeveelheden gegevens

: Excel vereist handmatige invoer, wat kan leiden tot fouten, vooral bij het beheren van grote hoeveelheden gegevens Uitdagingen voor samenwerking : Gelijktijdige bewerking in Excel kan leiden tot problemen met versiebeheer en gegevensconflicten

: Gelijktijdige bewerking in Excel kan leiden tot problemen met versiebeheer en gegevensconflicten Geen automatisering voor complexe processen : Excel kan basisberekeningen automatiseren, maar meer geavanceerde voorraadprocessen zoals vraagvoorspelling of geautomatiseerde nabestellingen zijn moeilijk te implementeren

: Excel kan basisberekeningen automatiseren, maar meer geavanceerde voorraadprocessen zoals vraagvoorspelling of geautomatiseerde nabestellingen zijn moeilijk te implementeren Gebrek aan integratie : De integratie van Excel met andere ERP- of CRM-software vereist vaak handmatige import en export, wat tijdrovend kan zijn

: De integratie van Excel met andere ERP- of CRM-software vereist vaak handmatige import en export, wat tijdrovend kan zijn Beperkte veiligheid : Excel mist de robuuste functies voor veiligheid van gespecialiseerde software, waardoor het minder ideaal is voor het beheren van gevoelige voorraadgegevens

: Excel mist de robuuste functies voor veiligheid van gespecialiseerde software, waardoor het minder ideaal is voor het beheren van gevoelige voorraadgegevens Visuele beperkingen: Excel mist geavanceerde tools voor gegevensvisualisatie, zoals interactieve dashboards of dynamische grafieken. Dit maakt het moeilijker om trends bij te houden, patronen te ontdekken of meer inzicht te krijgen in de prestaties van de inventaris

Het resultaat is een groeiende behoefte aan Excel alternatieven om beter tegemoet te komen aan de eisen van moderne bedrijven.

Alternatieven voor Inventarisatie Excel Sjablonen

Bedrijven met complexe toeleveringsketens kunnen speciale voorraadbeheersoftware effectiever voor hun behoeften.

Dat is waar ClickUp stapt in.

De aanpasbare dashboards bieden een duidelijk overzicht van de voorraad en bijhouden sleutelgegevens zoals omzet, herbestelpunten en leveranciersprestaties-alles op één plek voor slimmere besluitvorming. Bovendien kunt u waarschuwingen en herinneringen instellen voor lage voorraadniveaus, herbevoorradingsbehoeften of verzendingen van bestellingen.

Bovendien hebben meerdere leden van het team tegelijkertijd toegang tot de voorraadgegevens en kunnen ze deze bijwerken, zodat iedereen - van magazijnmedewerkers tot managers - beschikt over realtime informatie.

Het beste deel? ClickUp heeft een enorme verzameling kant-en-klare inventarissjablonen om mee aan de slag te gaan, waardoor het een efficiënt hulpmiddel is software voor inventarisbeheer .

Laten we er een paar bekijken.

1. ClickUp inventaris sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-213.png ClickUp's inventarisatiesjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-222258491&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Inventaris sjabloon centraliseert alles in één ruimte - leverancierscontacten, statussen van betalingen en meer - zodat u niet eindeloos hoeft te bladeren tussen spreadsheets, e-mails en formulieren voor bestellingen.

Het biedt:

Aangepaste weergaven: Krijg meerdere perspectieven op uw inventaris, zoals de 'Vendor View' om te zien welke leveranciers wat leveren of de 'Inventory View' om de huidige voorraadniveaus in detail bij te houden

Krijg meerdere perspectieven op uw inventaris, zoals de 'Vendor View' om te zien welke leveranciers wat leveren of de 'Inventory View' om de huidige voorraadniveaus in detail bij te houden Aangepaste velden : Houd alles bij, van kosten per eenheid tot herbestelpunten, zodat u gemakkelijk behoeften kunt voorspellen

: Houd alles bij, van kosten per eenheid tot herbestelpunten, zodat u gemakkelijk behoeften kunt voorspellen Automatisering: Stel aangepaste automatiseringsregels in om u eraan te herinneren wanneer u opnieuw moet bevoorraden of wanneer betalingen verschuldigd zijn

Als u verschillende afdelingen hebt, zoals verkoop, inkoop en financiën, biedt het sjabloon een goed gestructureerd format voor efficiënte organisatorische planning .

Ideaal voor: Operations managers in bedrijven met meerdere afdelingen die een gecentraliseerd systeem nodig hebben om het bijhouden van de inventaris te stroomlijnen.

2. ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-212.png ClickUp's sjabloon voor voorraadbeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-4395291&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer is een real-time tool voor het bijhouden van producthoeveelheden, nabestellingen, leveranciers en zelfs kostenfluctuaties - alles in één overzichtelijke, eenvoudig te beheren installatie.

Het helpt te grote of te kleine voorraden te voorkomen met ingebouwde waarschuwingen en geplande beoordelingen. U kunt weloverwogen beslissingen nemen over het tijdstip van nabestellingen en investeringen door kostenveranderingen en voorraadtrends te analyseren.

Gebruik de tijdlijn weergave om voorraadveranderingen in de tijd bij te houden, zodat je voorbereid bent op pieken in de vraag tijdens seizoensgebonden pieken zoals Black Friday.

Ideaal voor: Retailers en voorraadbeheerders die ervoor willen zorgen dat iedereen - van de operationeel manager tot het verkoopteam - op dezelfde pagina staat wat betreft de status van de voorraad en de benodigde nabestellingen.

3. ClickUp kantoorinventaris sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Office-Inventory-Template.png ClickUp kantoorinventaris sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-6581504&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp kantoorinventaris sjabloon organiseert uw kantoorinventaris, of het nu gaat om laptops, snacks of die eindeloze koffievoorraad.

Met tijdregistratie kunt u de duur van taken bijhouden, knelpunten opsporen (zoals vertragingen bij leveranciers) en uw bestelschema aanpassen, bijvoorbeeld door eerder te bestellen of over te stappen op een betrouwbaardere leverancier.

Gebruik ook de Gespreksweergave om rechtstreeks te communiceren over problemen of wijzigingen in de voorraad. Als er een vertraging optreedt in de levering van een nieuwe bestelling, tag dan leden van het team om iedereen te synchroniseren zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Ideaal voor: Kantoormanagers of administratieve teams die kantoorbenodigdheden beheren.

4. ClickUp kantoorbenodigdheden inventaris sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Office-Supplies-Inventory-Template.png ClickUp kantoorbenodigdheden inventaris sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-176181387&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp kantoorbenodigdheden inventaris sjabloon biedt een overzicht van alle benodigdheden die uw kantoor nodig heeft.

Het bevat aangepaste velden om uw bestellingen bij te houden, zoals:

Totale kosten : Berekent de totale kosten van de bestelling op basis van de eenheidsprijs en de hoeveelheid

: Berekent de totale kosten van de bestelling op basis van de eenheidsprijs en de hoeveelheid Departement : Wijst elke bestelling toe aan een afdeling voor eenvoudig budgetteren

: Wijst elke bestelling toe aan een afdeling voor eenvoudig budgetteren Status betaling: Houdt bij of een item volledig betaald, gedeeltelijk betaald of in behandeling is. Bijvoorbeeld, kerstboomdecoraties kosten $40, maar met 'Gedeeltelijke betaling' gemarkeerd, weet u dat u contact moet opnemen met de leverancier

Ideaal voor: Kantoormanagers die grote hoeveelheden leverancierscontracten, bulkbestellingen of terugkerende benodigdheden verwerken.

5. ClickUp IT inventaris sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-611.png ClickUp IT-inventarisatiesjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182245852&department=it Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp IT Inventaris sjabloon is een alles-in-één oplossing die een volledig beheer van de IT-inventaris biedt met geautomatiseerde herinneringen en afhankelijkheid.

U kunt driemaandelijkse herinneringen instellen om de beschikbaarheid van licenties te controleren of hardware bestellingen koppelen zodat een taak automatisch wordt bijgewerkt wanneer een andere is Voltooid.

De Samenvattingsweergave biedt een snelle momentopname van wat er op voorraad is en wat er in behandeling is, terwijl de Huidige voorraadweergave een gedetailleerde lijst van items in voorraad toont.

Ideaal voor: IT-managers en systeembeheerders die toezicht houden op diverse technische middelen.

6. ClickUp Inventarisatie Rapport Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-19.png ClickUp Inventarisrapport en sjabloon voor het bijhouden van bestellingen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105648&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor inventarisrapportage helpt u om bestsellers snel aan te vullen en langzaamlopers te verwijderen die stof staan te verzamelen op de schappen.

Dit is hoe het helpt:

Visualiseer de voorraadniveaus in één oogopslag: Dankzij het overzichtelijke format van de tabel in het sjabloon kunt u alle voorraaddetails bekijken zonder eindeloze rijen met gegevens door te hoeven spitten

Dankzij het overzichtelijke format van de tabel in het sjabloon kunt u alle voorraaddetails bekijken zonder eindeloze rijen met gegevens door te hoeven spitten Moeiteloze invoer van gegevens: Dankzij de mogelijkheid om gegevens zonder code in te voeren, is het aanpassen van productgegevens een fluitje van een cent - gewoon klikken, typen en Klaar

Dankzij de mogelijkheid om gegevens zonder code in te voeren, is het aanpassen van productgegevens een fluitje van een cent - gewoon klikken, typen en Klaar Analysetools: Spot voorraadbewegingspatronen, anticipeer op pieken in de vraag en pas uw bestellingen aan

Ideaal voor: E-commerce managers die met verschillende productlijnen werken.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Brein om automatisch details in te vullen zoals productkosten of leverancierswijzigingen, waardoor de tijd voor invoer van gegevens wordt verkort. Het houdt de leden van het team ook op de hoogte wanneer de voorraadniveaus veranderen of items aandacht nodig hebben. Het kan ook opmerkingen en feedback samenvatten, waardoor teamdiscussies over voorraden gestroomlijnd worden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-23-1400x665.png ClickUp Brein /%img/

Genereer formules en stroomlijn de invoer van gegevens met ClickUp Brain

7. ClickUp Restaurant Inventaris sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Restaurant-Inventory-Template.jpg ClickUp Restaurant Inventaris Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205386617&department=other Download dit sjabloon /$$$cta/

De ClickUp Restaurant Inventaris sjabloon helpt u om de voorraadniveaus van belangrijke ingrediënten te controleren, verspilling te verminderen en voorraaduitval te voorkomen.

Het wordt geleverd met meerdere weergaven, waaronder:

Wekelijkse verbruiksweergave: Deze toont het wekelijkse gebruik voor elk item - als je restaurant wekelijks 20 pond parmezaan gebruikt, kun je bestellingen aanpassen om te voorkomen dat je te veel of te weinig inkoopt

Deze toont het wekelijkse gebruik voor elk item - als je restaurant wekelijks 20 pond parmezaan gebruikt, kun je bestellingen aanpassen om te voorkomen dat je te veel of te weinig inkoopt Weergave van itemopslag: Hiermee organiseer je alle items in de keuken, voorraadkast, koelkast en vriezer door specifieke opslagruimten toe te wijzen

Hiermee organiseer je alle items in de keuken, voorraadkast, koelkast en vriezer door specifieke opslagruimten toe te wijzen Weergave uitverkocht: Deze weergave houdt alles bij wat bijna of helemaal niet op voorraad is, zodat je precies weet wat je moet bijbestellen

Deze weergave houdt alles bij wat bijna of helemaal niet op voorraad is, zodat je precies weet wat je moet bijbestellen Weergave houdbaarheidsdatum: Hiermee kun je items sorteren op houdbaarheidsdatum, zodat je ze op tijd gebruikt en verspilling voorkomt

Ideaal voor: Eigenaren van kleine tot middelgrote restaurants die toezicht houden op de dagelijkse keukenwerkzaamheden en een nauwkeurig voorraadbeheerprogramma nodig hebben.

8. ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-22.png ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden https://app.clickup.com/signup?template=t-110494721&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden is ontworpen om elke bestelling bij te houden en voorraadniveaus en leveranciersgegevens te beheren.

Gebruik het om items in uw inventaris te organiseren op categorie, product ID's of leveranciers. Je kunt ook sleutelgegevens over leveranciers rechtstreeks in je werkruimte opslaan: contactgegevens, prijzen en lead times. Zo kun je zien wie de beste deal en snelste levering biedt.

Stel daarnaast terugkerende taken in ClickUp in voor regelmatige nabestellingen en gebruik ClickUp Herinneringen om een melding te krijgen wanneer het tijd is om de volgende bestelling te plaatsen.

Ideaal voor: Eigenaars van bedrijven die op zoek zijn naar inventarisatiesoftware om bestellingen bij te houden en nabestellingen te automatiseren.

9. ClickUp Eenvoudige Business Inventaris Register Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Simple-Business-Inventory-Register-Template-by-ClickUp.png Eenvoudige Business Inventaris Register Sjabloon door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205470842&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Eenvoudige Business Inventaris Register Sjabloon organiseert uw hele voorraad in duidelijke, kleurgecodeerde secties, zoals Niet op Voorraad, Kritiek en Nabestellen, zodat u nooit meer een verkoop verliest door te weinig voorraad.

Het heeft 15 aangepaste velden om de gegevens van elk item op te slaan:

Voorraadaantal: Geeft aan hoeveel voorraad je nog hebt

Geeft aan hoeveel voorraad je nog hebt Bestelhoeveelheid: Bepaalt de bestelhoeveelheid wanneer de voorraad het kritieke punt bereikt

Bepaalt de bestelhoeveelheid wanneer de voorraad het kritieke punt bereikt Leveranciersinformatie: Houdt bij bij welke leveranciers u bestellingen heeft geplaatst en hun contactgegevens

Houdt bij bij welke leveranciers u bestellingen heeft geplaatst en hun contactgegevens Herbestelniveau: Stelt een herbesteldrempel in en stuurt waarschuwingen als de voorraad onder dat niveau komt

**Ideaal voor eigenaren van cafés die een eenvoudig systeem nodig hebben om de voorraad van essentiële ingrediënten te beheren.

Soepel voorraadbeheer met ClickUp

Effectief voorraadbeheer zorgt ervoor dat voorraadniveaus worden geoptimaliseerd, kosten worden beheerst en de klanttevredenheid hoog blijft.

Hoewel Excel meerdere sjablonen biedt om het proces van voorraad bijhouden te stroomlijnen, kan alleen vertrouwen op spreadsheets leiden tot inefficiënties en complicaties naarmate uw voorraadbehoeften en bedrijf groeien.

ClickUp gaat verder dan eenvoudig bijhouden. Met functies zoals realtime samenwerking, automatische waarschuwingen voor herbevoorrading en geavanceerde tools voor datavisualisatie kunt u uw voorraad eenvoudig en nauwkeurig beheren. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en transformeer de manier waarop u uw inventaris beheert.