Laten we eerlijk zijn: aantekeningen maken tijdens vergaderingen kan een hele klus zijn. Je probeert je te concentreren op een belangrijke discussie terwijl je tegelijkertijd haastig aantekeningen maakt om niets te vergeten.

Maar wat als u niet zou hoeven kiezen tussen opletten en elk belangrijk detail vastleggen?

Dankzij AI-tools voor het samenvatten van vergaderingen hoeft u dat niet te doen. Met deze tools kunt u zich volledig concentreren op het gesprek, in de wetenschap dat de AI de aantekeningen voor u vastlegt en samenvat. 🤖

Van het vastleggen van actiepunten tot het genereren van duidelijke samenvattingen: AI-tools voor het samenvatten van vergaderingen maken handmatig notities maken overbodig, waardoor u meer aanwezig en met meer productiviteit kunt zijn tijdens uw vergaderingen.

Wekt dat je interesse? 🤔

Lees dan verder, want we verkennen de 10 beste AI-tools voor het samenvatten van vergaderingen die je kunnen helpen je werkstroom te transformeren.

Waar moet je op letten bij een AI-tool voor het samenvatten van aantekeningen?

Het kiezen van de juiste AI-tool voor verslagen van vergaderingen is meer dan alleen het vinden van een tool die 'werkt'. Deze moet krachtig, gebruiksvriendelijk en responsief zijn. Naast deze eigenschappen zijn er nog een paar essentiële kenmerken waar u op moet letten:

Nauwkeurigheid: Kies een AI-tool voor vergaderverslagen die nauwkeurige transcripties van vergaderingen genereert. Dit vergemakkelijkt het maken van aantekeningen en garandeert maximale betrouwbaarheid

Aanpasbaarheid: Kies voor een tool die aanpassingsmogelijkheden biedt. Een goede AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen moet u bijvoorbeeld in staat stellen om verschillende aantekeningen van vergaderingen aan te passen op basis van lengte, details, kernpunten, enz.

Integratiemogelijkheden: Kies een samenvattingsprogramma dat kan worden geïntegreerd met tools en software van derden. Dit omvat populaire apps en tools voor videoconferenties zoals Zoom en Google Meet, samenwerkingsplatforms zoals Microsoft Teams en agendatools zoals Calendly

Taalondersteuning: Zoek een tool die verschillende wereldwijde en regionale talen ondersteunt. Dit vergemakkelijkt realtime transcriptie en helpt bij het efficiënter opnemen van vergaderingen

Veiligheid: Kies een AI-tool voor het samenvatten van aantekeningen die robuuste maatregelen voor veiligheid biedt en voldoet aan de regelgeving inzake gegevensbescherming, zodat de gegevens die u in uw video-opnames deelt, beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang

De 10 beste AI-tools voor het samenvatten van aantekeningen

Hier volgt een korte vergelijking van de beste tools op de markt om u te helpen bij het kiezen van de juiste AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen voor uw specifieke behoeften. We hebben ze ingedeeld op basis van hun beste use cases, sleutelfuncties, prijzen en of ze een gratis abonnement aanbieden. Zo kunt u gemakkelijk de tool vinden die bij uw werkstroom en budget past.

Tool Meest geschikt voor Gratis abonnement Betaald abonnement vanaf Belangrijkste functies ClickUp AI-gestuurde samenvatting van aantekeningen van vergaderingen Ja $ 7 per maand Realtime transcriptie, omzetting van taken, opslagruimte voor documenten Fireflies.ai Automatische aantekeningen van vergaderingen vastleggen Ja $ 18/maand Maakt samenvattingen van videovergaderingen en biedt een extensie voor de browser voor eenvoudig gebruik Otter.ai Samenvattingen van online vergaderingen Ja $ 16,99/maand Genereert verslagen van vergaderingen, mobiele app, benadrukt de belangrijkste punten Avoma Inzichten uit vergaderingen halen Ja $ 24/maand Biedt inzichten in vergaderingen, uitvoering van de bewerking van transcripties, CRM-integratie Fathom Samenvattingen van video's van vergaderingen Ja $ 19/maand Maakt samenvattingen van videovergaderingen, browserextensie voor eenvoudig gebruik Fellow Vergadering agenda's opstellen Ja $ 11/maand Live aantekeningen maken, taken toewijzen, realtime notificaties Sembly AI Vergaderingen opnemen Ja $ 29 per maand per zetel Tags: belangrijke momenten, ondersteunt 48 talen, zoeken op trefwoord Laxis Aantekeningen uit vergaderingen halen Ja $ 13,33/maand Vat klantvergaderingen samen en genereer bruikbare inzichten Jamie AI Samenvattingen van vergaderingen (virtueel en fysiek) Ja $ 26,31 per maand Vertaalt transcripties naar meer dan 20 talen en taggt belangrijke momenten Opnieuw bekijken Video's noteren Ja $ 23,75/maand Organiseert vergaderingen per kanaal, biedt analyses en deelt samenvattingen

Nu je een korte vergelijking van de beste AI-tools voor vergaderverslagen hebt gezien, gaan we dieper in op wat elke tool zo bijzonder maakt. Van realtime transcriptie tot naadloze integraties en functies voor automatisering: we verkennen de unieke voordelen en limieten van deze tools, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen over welke het beste aansluit bij de behoeften van je team.

1. ClickUp (het beste voor het samenvatten van aantekeningen van vergaderingen met behulp van AI)

Op zoek naar een AI-assistent voor op de werkplek die robuust, veelzijdig en krachtig is? Zoek niet verder: ClickUp is de ultieme oplossing voor u. 🏆

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement en biedt alle tools en functies die je nodig hebt om elk aspect van je werk te vereenvoudigen – en het maken van aantekeningen is daarop geen uitzondering.

Wat maakt ClickUp de beste in de Business-branche? Het geheim is algemeen bekend: de veelzijdigheid! In tegenstelling tot andere tools biedt ClickUp oplossingen om het maken van aantekeningen te optimaliseren voor zowel synchrone als asynchrone vergaderingen.

Stel je een alles-in-één oplossing voor om vergaderagenda's te maken, de content van vergaderingen samen te vatten en geautomatiseerde aantekeningen te genereren. Maak kennis met ClickUp Meetings.

Een allesomvattend beheer van vergaderingen dat een redder in nood is voor al uw realtime teamproblemen.

Maar wacht even – dat is nog niet eens de helft van wat ClickUp te bieden heeft.

Genereer direct realtime samenvattingen en aantekeningen van elke vergadering met ClickUp Brain

Verbeterde transcriptie van videovergaderingen met ClickUp Brain en Clips

ClickUp Brain helpt je bij het genereren van agenda's voor vergaderingen, realtime transcripties van vergaderingen, samenvattingen, belangrijke inzichten en documenten – allemaal met slechts een paar vragen. Het helpt je ook bij het analyseren van discussies en het automatisch markeren van actiepunten. Vervolgens zet het deze om in taken en wijst ze toe aan de betreffende belanghebbenden.

De samenvattingsfunctie van de tool genereert bovendien met slechts een paar klikken een kort overzicht van de belangrijkste beslissingen, actiepunten en conclusies.

Dat is nog niet alles! Combineer ClickUp Brain met ClickUp Clips om alle asynchrone videovergaderingen perfect te transcriberen!

Organiseer je aantekeningen over vergaderingen, agenda's, discussies enz. op één plek met ClickUp Docs

Georganiseerde documenten met ClickUp Docs

Een belangrijk nadeel van gewone AI-tools voor het samenvatten van vergaderingen is de schaalbaarheid. Naarmate uw team groeit, wordt het moeilijk om de belangrijkste punten die in elke vergadering worden besproken bij te houden. Maar niet met ClickUp Docs.

Met deze tool kunt u al uw eerdere aantekeningen over vergaderingen, transcripties, samenvattingen en video's op één plek samenbrengen.

Daarnaast biedt ClickUp ook twee kant-en-klare, aanpasbare sjablonen voor het beheren van vergaderingen en aantekeningen.

Vergadersjablonen die u kunt gebruiken

Met het ClickUp-sjabloon voor vergadernotities stelt u duidelijke richtlijnen en structuren vast voor uw vergadering, de agenda, aantekeningen, discussies, actiepunten, enzovoort. Daarnaast maakt het automatisch taken aan op basis van actiepunten uit de vergadering, centraliseert het vergaderdocumenten voor gemakkelijke toegang en stroomlijnt het de samenwerking met realtime updates en opmerkingen.

Bovendien biedt de ClickUp-sjabloon voor vergaderverslagen een basisstructuur voor het vastleggen van vergaderverslagen als document op het ClickUp-platform. Hiermee kunt u vergaderverslagen vastleggen, discussies, beslissingen en vervolgacties in een gestructureerd format ordenen, en vergaderverslagen eenvoudig delen en bijwerken met uw team.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers en teams die meerdere projecten tegelijkertijd beheren en behoefte hebben aan gedetailleerde verslagen van vergaderingen, taakverdelingen en naadloze integratie met andere tools voor projectmanagement.

De beste functies van ClickUp

Zet aantekeningen en actiepunten direct om in taken en wijs verantwoordelijkheden in realtime toe

Stel automatische herinneringen in voor vervolgtaaken, zodat er na de vergadering geen enkele taak over het hoofd wordt gezien

Werk live samen met teamleden aan documenten voor vergaderingen, zodat iedereen tegelijkertijd een bijdrage kan leveren

Gebruik formatopties zoals vetgedrukte tekst, kopjes en opsommingstekens om uw aantekeningen van de vergadering overzichtelijk te formatten en te ordenen

Zoek eenvoudig door eerdere aantekeningen over vergaderingen en discussies en krijg snel toegang tot belangrijke informatie

Synchroniseer met grote vergaderplatforms en kalenders zoals Google Meet en Outlook om vergaderingen in te plannen en aantekeningen aan specifieke gebeurtenissen te koppelen

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een kleine leercurve

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $ 12 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Fireflies.ai (Het beste voor het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen)

Fireflies.ai is een intuïtieve AI-vergaderassistent die automatisch aantekeningen genereert.

Met deze tool kunt u belangrijke onderwerpen filteren en beluisteren, opmerkingen toevoegen, teamleden vastmaken, de spreektijd van sprekers bijhouden en nog veel meer. Het is perfect voor het maken van beknopte samenvattingen die orde scheppen in de chaos van lange vergaderingen.

✅ Perfect voor: Teams die op afstand of verspreid werken en behoefte hebben aan snelle, beknopte samenvattingen van lange vergaderingen, en die aantekeningen gemakkelijk willen delen via platforms zoals Slack of Asana.

De beste functies van Fireflies.ai

Doorzoek eerdere vergaderingen en transcripties met behulp van trefwoorden en zinsdelen met AI-aangedreven zoeken

Leg actiepunten uit gesprekken vast en vat ze samen met behulp van conversatie-intelligentie

Deel aantekeningen van de vergadering direct met je team via Slack, Notion, Asana, enz.

Integreer met agenda-apps zoals Google Agenda om vergaderingen in te plannen en te synchroniseren

Limieten van Fireflies.ai

Hoge kosten voor geavanceerde functies

Vereist een uitgebreide handmatige installatie voor aangepaste werkstroom

Minimale offline ondersteuning

Prijzen van Fireflies.ai

Free Forever

Pro: $ 18/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 29/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: $ 39/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (meer dan 490 beoordelingen)

Capterra: NA

3. Otter.ai (Het beste voor het samenvatten van online vergaderingen)

Otter.ai is een bekende AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen, ontworpen om de samenwerking tussen teams op afstand te vergemakkelijken.

De tool automatiseert al uw vergaderactiviteiten volledig. Hij genereert vergaderverslagen, wijst actiepunten toe aan teamgenoten, biedt ondertiteling voor fysieke en virtuele vergaderingen, enz.

✅ Ideaal voor: Teams die onderweg duidelijke verslagen van vergaderingen moeten opstellen, met uitstekende ondersteuning voor mobiele apps en integratie met videoconferentietools.

De beste functies van Otter.ai

Bespaar tijd door te luisteren naar samenvattingen van 30 seconden van notulen van 1 uur van een vergadering

Gebruik de mobiele app om onderweg vergaderingen bij te wonen en notulen te genereren

Krijg direct inzicht in de belangrijkste onderwerpen die tijdens een vergadering zijn besproken met de Otter AI Chat-functie

Limieten van Otter.ai

Limiet op exportmogelijkheden

Het gratis abonnement kent beperkingen

Beperkte integratie met tools van derden

Prijzen van Otter.ai

Basis: Free Forever

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $ 30 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

4. Avoma (Het beste voor het verkrijgen van inzichten uit vergaderingen)

via Avoma

Avoma is een AI-vergaderassistent die bekend staat om de automatisering van de volledige vergadercyclus – van planning tot uitvoering.

Het helpt u bij het opstellen van vergaderagenda's, het transcriberen van vergaderingen, het verkrijgen van nauwkeurige samenvattingen en aantekeningen, en nog veel meer. Avoma richt zich op het verbeteren van verkoop- en marketingresultaten en biedt bruikbare inzichten uit klantgesprekken die van onschatbare waarde zijn bij het sluiten van een deal.

✅ Ideaal voor: Verkoopteams die bruikbare inzichten willen halen uit klantvergaderingen, gesprekspatronen willen bijhouden en de efficiëntie van hun vergaderingen willen verbeteren om deals sneller te sluiten.

De beste functies van Avoma

Maak en pas vergadertранскрипции in realtime aan om samenvattingen bij te werken of extra aantekeningen toe te voegen

Houd gespreksinzichten bij, zoals spreekverhoudingen, het tempo van sprekers en interactiepatronen, om de efficiëntie van vergaderingen te verbeteren

Integreer met een bereik aan CRM-, kalender-, conferentie- en dialer-tools

Limieten van Avoma

Hogere leercurve

Duur voor kleine teams

Niet ideaal voor het transcriberen van niet-Engelse vergaderingen vanwege nauwkeurigheidsproblemen

Prijzen van Avoma

Basis: Free Forever

Starter: $ 24 per maand per gebruiker

Plus: $ 59/maand per gebruiker

Business: $ 99/maand per gebruiker

Enterprise: $ 109/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1.320 beoordelingen)

Capterra: NA

5. Fathom (het beste voor het samenvatten van video's van vergaderingen)

via Fathom

Als u op zoek bent naar een AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen om interne vergaderingen in uw organisatie te vergemakkelijken, kijk dan eens naar Fathom. Het is een uitgebreide tool die toch vrij eenvoudig te gebruiken is.

Fathom doet alles: van het opnemen van vergaderingsvideo's tot het transcriberen ervan. Het helpt je bij het genereren van vergaderverslagen, het synchroniseren van taken met je CRM en het delen van vergadernotities met je collega's. Bovendien biedt Fathom vooraf ontworpen sjablonen voor vergadernotities om het proces te versnellen.

✅ Ideaal voor: Organisaties die regelmatig videovergaderingen houden en behoefte hebben aan overzichtelijke samenvattingen en actiepunten, zonder urenlang videomateriaal te hoeven doorzoeken.

De beste functies van Fathom

Ontvang na elke vergadering beknopte samenvattingen, zodat u geen lange transcripties meer hoeft door te nemen

Tag belangrijke discussies om ervoor te zorgen dat belangrijke inzichten en actiepunten worden benadrukt en gemakkelijk toegankelijk zijn

Gebruik de browserextensie van Fathom om vergaderingen vast te leggen en uit te schrijven zonder een desktop-app te installeren

Limieten van Fathom

Ondersteunt alleen video-gesprekken

Limiet aan export- en deelfuncties in het gratis abonnement

Prijzen van Fathom

Free Forever

Premium: $19/maand per gebruiker

Team Edition: $29/maand per gebruiker

Team Edition Pro: $ 39 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fathom

G2: 5/5 (meer dan 3.270 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (meer dan 490 beoordelingen)

6. Fellow (het beste voor het opstellen van agenda's voor vergaderingen)

via Fellow

Fellow is niet alleen een populaire AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen, maar staat vooral bekend om het opstellen van goed geplande, door AI aangestuurde vergaderagenda's.

De tool is ideaal voor het maken van aantekeningen over vergaderingen en helpt bij het verkrijgen van volledige transcripties, het markeren van belangrijke momenten, het doorbladeren van AI-vergadernotities en het bekijken van samenvattingen voor de context.

Toch kan het gebruik ervan complex zijn, vooral als u nog nooit eerder een soortgelijk programma hebt gebruikt.

✅ Perfect voor: Teams die behoefte hebben aan gestructureerde, agendagestuurde vergaderingen, waarbij elk belangrijk discussiepunt wordt vastgelegd en vervolgtaaken duidelijk worden gedefinieerd.

De beste functies van Fellow

Leg aantekeningen over de vergadering vast tijdens live gesprekken op Zoom, Google Meet, enz., zodat alle belangrijke punten in realtime worden vastgelegd

Ontvang realtime notificaties voor actiepunten die uit vergaderingen voortkomen

Wijs taken en items voor taken rechtstreeks vanuit het platform toe aan teamgenoten

Limieten van Fellow

Beperkte functies voor automatisering

Duur voor grotere teams

Prijzen voor Fellow

Free Forever

Pro: $ 11 per maand per gebruiker

Business: $ 10 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van gebruikers

G2: 4,7/5 (meer dan 2.200 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)

7. Sembly AI (het beste voor het opnemen van vergaderingen)

via Sembly AI

Sembly is een AI-tool voor vergaderingen die automatische aantekeningen en beknopte, slimme samenvattingen biedt.

Met deze tool kunt u het volledige transcript van een opgenomen vergadering delen met uw team. Bovendien kan Sembly worden geïntegreerd met verschillende tools om de samenwerking en werkstroom te optimaliseren en ondersteunt het 48 talen.

✅ Ideaal voor: Internationale teams die behoefte hebben aan een tool die meertalige ondersteuning en automatische transcriptie van aantekeningen van vergaderingen biedt, waardoor samenwerking in verschillende talen eenvoudiger wordt.

De beste functies van Sembly AI

Tag belangrijke momenten tijdens vergaderingen, zodat u later gemakkelijk belangrijke gespreksonderwerpen in het transcript kunt terugvinden

Doorzoek verslagen van vergaderingen met behulp van trefwoordfilters om snel specifieke discussies of actiepunten te vinden

Synchroniseer aantekeningen van vergaderingen automatisch met tools zoals Asana, Trello en Slack voor een betere samenwerking

Limieten van Sembly AI

Geen realtime bewerking

Transcripties kunnen onnauwkeurig zijn

Steile leercurve om de tool te gebruiken

Prijzen van Sembly AI

Persoonlijk: Free Forever

Professional: $ 15/maand (jaarlijks gefactureerd)

Team: $ 29/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sembly AI

G2: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: NA

8. Laxis — Het beste voor het uittrekken van aantekeningen

via Laxis

Op zoek naar AI-tools voor verslagen van vergaderingen die cruciale inzichten kunnen halen uit lange klantgesprekken? Bekijk dan Laxis.

Deze AI-notulist, gebouwd volgens het motto 'van gesprekken naar conversies', maakt beknopte samenvattingen van transcripties van vergaderingen met klanten. Zo krijgt u toegang tot cruciale actiepunten om aan te werken en resultaten te behalen. Bovendien kan Laxis worden geïntegreerd met CRM-tools om u te helpen vergadernotities te ordenen en binnen handbereik te houden.

✅ Ideaal voor: klantensucces- en verkoopteams die klantgesprekken snel moeten omzetten in bruikbare inzichten, met de focus op het behalen van resultaten uit vergaderingen.

De beste functies van Laxis

Vat vergaderingen samen met AI-gestuurde inzichten om automatisch actiepunten, kernpunten en vervolgstappen te genereren

Leg belangrijke punten en zinnen vast tijdens vergaderingen, zodat u ze later gemakkelijk kunt terugvinden

Limieten van Laxis

Basisopties voor het extraheren van aantekeningen

Minimale ondersteuning voor live vergaderingen en samenwerking

Prijzen van Laxis

Basis: Free Forever

Premium: $ 13,33/maand

Business: $ 24,99/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Laxis

G2: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: NA

9. Jamie AI (Het beste voor het samenvatten van vergaderingen)

via Jamie AI

Jamie is een AI-app voor het maken van aantekeningen die automatisch aantekeningen genereert op platforms zoals Google Meet. Maar daar blijft het niet bij.

Zelfs als je een fysieke vergadering bijwoont, kan Jamie je helpen om beknopte samenvattingen, transcripties en actiepunten te genereren. Je kunt ook samenvattingen van vergaderingen of eerdere vergaderingen bekijken om inzichten te verkrijgen en toegang te krijgen tot belangrijke informatie.

✅ Ideaal voor: Teams die zowel virtueel als fysiek werken, omdat het efficiënt de belangrijkste discussiepunten van zowel fysieke als online vergaderingen vastlegt en samenvat.

De beste functies van Jamie AI

Gebruik Jamie's AI om actiepunten en vervolgstappen te identificeren voor snelle actie

Tag belangrijke momenten automatisch en in realtime om essentiële punten later nog eens te bekijken

Vertaal verslagen van vergaderingen naar meer dan 20 talen om naadloze communicatie te garanderen

Limieten van Jamie AI

Beperkte integraties met platforms

Minimale formatopties

Free Forever

Standaard: $ 26,31/maand (omgerekend op 10-7-24)

Pro: $ 51,53/maand (omgerekend op 10-7-24)

Executive: $ 108,54/maand (omgerekend op 10-7-24)

Beoordelingen en recensies van Jamie AI

G2: NA

Capterra: NA

10. Rewatch (het beste voor het maken van aantekeningen bij video's)

via Rewatch

Een andere vrij populaire AI-notulist, Rewatch, doet ook dienst als schermrecorder voor teams en professionals.

Ontvang verslagen van vergaderingen, transcripties, actiepunten – alles met Rewatch. De tool is collaboratief en veelomvattend en fungeert als een totaaloplossing voor alle behoeften op het gebied van online vergaderen.

✅ Perfect voor: Teams die video-content maken en daarop vertrouwen, met gedetailleerde samenvattingen, analyses van de betrokkenheid van het team en overzichtelijke archieven van vergaderingen om gemakkelijk terug te kunnen zoeken.

Bekijk de beste functies nog eens

Maak kanalen aan om vergaderingen per team of project te organiseren,

Deel geautomatiseerde samenvattingen of specifieke clips van de vergadering met je team

Ontvang analyses over teambetrokkenheid, videoweergaven, zoekopdrachten, enz.

Limieten bij het opnieuw bekijken

Duur voor regelmatig gebruik

Vereist veel bandbreedte

Transcribeert geen telefoongesprekken

Prijzen van Rewatch

Gratis: Free Forever

Team: $ 23,75/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Bekijk beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: NA

In de snelle wereld van vandaag kan het handmatig maken van aantekeningen bij vergaderingen veel tijd kosten en afleiden. Dit is waar een AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen de stap stroomlijnt.

Deze tools besparen tijd door automatisch aantekeningen over de vergaderingen te genereren en zorgen ervoor dat alle belangrijke punten, kernpunten en actiemededelingen uit uw vergaderingen nauwkeurig worden vastgelegd. ✍️

Veel van deze tools kunnen moeiteloos worden geïntegreerd met populaire videoconferentiesoftware zoals Google Meet, waardoor u zich volledig op het gesprek kunt concentreren terwijl de AI de aantekeningen bijhoudt. Dit maakt ze tot een onmisbaar hulpmiddel voor het verbeteren van de productiviteit, nauwkeurigheid en samenwerking.

