De 10 beste AI-tools voor het samenvatten van vergaderingen

Laten we eerlijk zijn: aantekeningen maken tijdens vergaderingen kan een hele klus zijn. Je probeert je te concentreren op een belangrijke discussie terwijl je tegelijkertijd haastig aantekeningen maakt om niets te vergeten.
Maar wat als u niet zou hoeven kiezen tussen opletten en elk belangrijk detail vastleggen?
Dankzij AI-tools voor het samenvatten van vergaderingen hoeft u dat niet te doen. Met deze tools kunt u zich volledig concentreren op het gesprek, in de wetenschap dat de AI de aantekeningen voor u vastlegt en samenvat. 🤖
Van het vastleggen van actiepunten tot het genereren van duidelijke samenvattingen: AI-tools voor het samenvatten van vergaderingen maken handmatig notities maken overbodig, waardoor u meer aanwezig en met meer productiviteit kunt zijn tijdens uw vergaderingen.
Waar moet je op letten bij een AI-tool voor het samenvatten van aantekeningen?
Het kiezen van de juiste AI-tool voor verslagen van vergaderingen is meer dan alleen het vinden van een tool die 'werkt'. Deze moet krachtig, gebruiksvriendelijk en responsief zijn. Naast deze eigenschappen zijn er nog een paar essentiële kenmerken waar u op moet letten:
- Nauwkeurigheid: Kies een AI-tool voor vergaderverslagen die nauwkeurige transcripties van vergaderingen genereert. Dit vergemakkelijkt het maken van aantekeningen en garandeert maximale betrouwbaarheid
- Aanpasbaarheid: Kies voor een tool die aanpassingsmogelijkheden biedt. Een goede AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen moet u bijvoorbeeld in staat stellen om verschillende aantekeningen van vergaderingen aan te passen op basis van lengte, details, kernpunten, enz.
- Integratiemogelijkheden: Kies een samenvattingsprogramma dat kan worden geïntegreerd met tools en software van derden. Dit omvat populaire apps en tools voor videoconferenties zoals Zoom en Google Meet, samenwerkingsplatforms zoals Microsoft Teams en agendatools zoals Calendly
- Taalondersteuning: Zoek een tool die verschillende wereldwijde en regionale talen ondersteunt. Dit vergemakkelijkt realtime transcriptie en helpt bij het efficiënter opnemen van vergaderingen
- Veiligheid: Kies een AI-tool voor het samenvatten van aantekeningen die robuuste maatregelen voor veiligheid biedt en voldoet aan de regelgeving inzake gegevensbescherming, zodat de gegevens die u in uw video-opnames deelt, beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang
De 10 beste AI-tools voor het samenvatten van aantekeningen
Hier volgt een korte vergelijking van de beste tools op de markt om u te helpen bij het kiezen van de juiste AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen voor uw specifieke behoeften. We hebben ze ingedeeld op basis van hun beste use cases, sleutelfuncties, prijzen en of ze een gratis abonnement aanbieden. Zo kunt u gemakkelijk de tool vinden die bij uw werkstroom en budget past.
|Tool
|Meest geschikt voor
|Gratis abonnement
|Betaald abonnement vanaf
|Belangrijkste functies
|ClickUp
|AI-gestuurde samenvatting van aantekeningen van vergaderingen
|Ja
|$ 7 per maand
|Realtime transcriptie, omzetting van taken, opslagruimte voor documenten
|Fireflies.ai
|Automatische aantekeningen van vergaderingen vastleggen
|Ja
|$ 18/maand
|Maakt samenvattingen van videovergaderingen en biedt een extensie voor de browser voor eenvoudig gebruik
|Otter.ai
|Samenvattingen van online vergaderingen
|Ja
|$ 16,99/maand
|Genereert verslagen van vergaderingen, mobiele app, benadrukt de belangrijkste punten
|Avoma
|Inzichten uit vergaderingen halen
|Ja
|$ 24/maand
|Biedt inzichten in vergaderingen, uitvoering van de bewerking van transcripties, CRM-integratie
|Fathom
|Samenvattingen van video's van vergaderingen
|Ja
|$ 19/maand
|Maakt samenvattingen van videovergaderingen, browserextensie voor eenvoudig gebruik
|Fellow
|Vergadering agenda's opstellen
|Ja
|$ 11/maand
|Live aantekeningen maken, taken toewijzen, realtime notificaties
|Sembly AI
|Vergaderingen opnemen
|Ja
|$ 29 per maand per zetel
|Tags: belangrijke momenten, ondersteunt 48 talen, zoeken op trefwoord
|Laxis
|Aantekeningen uit vergaderingen halen
|Ja
|$ 13,33/maand
|Vat klantvergaderingen samen en genereer bruikbare inzichten
|Jamie AI
|Samenvattingen van vergaderingen (virtueel en fysiek)
|Ja
|$ 26,31 per maand
|Vertaalt transcripties naar meer dan 20 talen en taggt belangrijke momenten
|Opnieuw bekijken
|Video's noteren
|Ja
|$ 23,75/maand
|Organiseert vergaderingen per kanaal, biedt analyses en deelt samenvattingen
Nu je een korte vergelijking van de beste AI-tools voor vergaderverslagen hebt gezien, gaan we dieper in op wat elke tool zo bijzonder maakt. Van realtime transcriptie tot naadloze integraties en functies voor automatisering: we verkennen de unieke voordelen en limieten van deze tools, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen over welke het beste aansluit bij de behoeften van je team.
1. ClickUp (het beste voor het samenvatten van aantekeningen van vergaderingen met behulp van AI)
Op zoek naar een AI-assistent voor op de werkplek die robuust, veelzijdig en krachtig is? Zoek niet verder: ClickUp is de ultieme oplossing voor u. 🏆
ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement en biedt alle tools en functies die je nodig hebt om elk aspect van je werk te vereenvoudigen – en het maken van aantekeningen is daarop geen uitzondering.
Wat maakt ClickUp de beste in de Business-branche? Het geheim is algemeen bekend: de veelzijdigheid! In tegenstelling tot andere tools biedt ClickUp oplossingen om het maken van aantekeningen te optimaliseren voor zowel synchrone als asynchrone vergaderingen.
Stel je een alles-in-één oplossing voor om vergaderagenda's te maken, de content van vergaderingen samen te vatten en geautomatiseerde aantekeningen te genereren. Maak kennis met ClickUp Meetings.
Een allesomvattend beheer van vergaderingen dat een redder in nood is voor al uw realtime teamproblemen.
Maar wacht even – dat is nog niet eens de helft van wat ClickUp te bieden heeft.
Verbeterde transcriptie van videovergaderingen met ClickUp Brain en Clips
ClickUp Brain helpt je bij het genereren van agenda's voor vergaderingen, realtime transcripties van vergaderingen, samenvattingen, belangrijke inzichten en documenten – allemaal met slechts een paar vragen. Het helpt je ook bij het analyseren van discussies en het automatisch markeren van actiepunten. Vervolgens zet het deze om in taken en wijst ze toe aan de betreffende belanghebbenden.
De samenvattingsfunctie van de tool genereert bovendien met slechts een paar klikken een kort overzicht van de belangrijkste beslissingen, actiepunten en conclusies.
Dat is nog niet alles! Combineer ClickUp Brain met ClickUp Clips om alle asynchrone videovergaderingen perfect te transcriberen!
Georganiseerde documenten met ClickUp Docs
Een belangrijk nadeel van gewone AI-tools voor het samenvatten van vergaderingen is de schaalbaarheid. Naarmate uw team groeit, wordt het moeilijk om de belangrijkste punten die in elke vergadering worden besproken bij te houden. Maar niet met ClickUp Docs.
Met deze tool kunt u al uw eerdere aantekeningen over vergaderingen, transcripties, samenvattingen en video's op één plek samenbrengen.
Daarnaast biedt ClickUp ook twee kant-en-klare, aanpasbare sjablonen voor het beheren van vergaderingen en aantekeningen.
Vergadersjablonen die u kunt gebruiken
Met het ClickUp-sjabloon voor vergadernotities stelt u duidelijke richtlijnen en structuren vast voor uw vergadering, de agenda, aantekeningen, discussies, actiepunten, enzovoort. Daarnaast maakt het automatisch taken aan op basis van actiepunten uit de vergadering, centraliseert het vergaderdocumenten voor gemakkelijke toegang en stroomlijnt het de samenwerking met realtime updates en opmerkingen.
Bovendien biedt de ClickUp-sjabloon voor vergaderverslagen een basisstructuur voor het vastleggen van vergaderverslagen als document op het ClickUp-platform. Hiermee kunt u vergaderverslagen vastleggen, discussies, beslissingen en vervolgacties in een gestructureerd format ordenen, en vergaderverslagen eenvoudig delen en bijwerken met uw team.
✅ Ideaal voor: Projectmanagers en teams die meerdere projecten tegelijkertijd beheren en behoefte hebben aan gedetailleerde verslagen van vergaderingen, taakverdelingen en naadloze integratie met andere tools voor projectmanagement.
De beste functies van ClickUp
- Zet aantekeningen en actiepunten direct om in taken en wijs verantwoordelijkheden in realtime toe
- Stel automatische herinneringen in voor vervolgtaaken, zodat er na de vergadering geen enkele taak over het hoofd wordt gezien
- Werk live samen met teamleden aan documenten voor vergaderingen, zodat iedereen tegelijkertijd een bijdrage kan leveren
- Gebruik formatopties zoals vetgedrukte tekst, kopjes en opsommingstekens om uw aantekeningen van de vergadering overzichtelijk te formatten en te ordenen
- Zoek eenvoudig door eerdere aantekeningen over vergaderingen en discussies en krijg snel toegang tot belangrijke informatie
- Synchroniseer met grote vergaderplatforms en kalenders zoals Google Meet en Outlook om vergaderingen in te plannen en aantekeningen aan specifieke gebeurtenissen te koppelen
Limieten van ClickUp
- Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een kleine leercurve
Prijzen van ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: $7/maand per gebruiker
- Business: $ 12 per maand per gebruiker
- Enterprise: Neem contact op voor prijzen
- ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)
2. Fireflies.ai (Het beste voor het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen)
Fireflies.ai is een intuïtieve AI-vergaderassistent die automatisch aantekeningen genereert.
Met deze tool kunt u belangrijke onderwerpen filteren en beluisteren, opmerkingen toevoegen, teamleden vastmaken, de spreektijd van sprekers bijhouden en nog veel meer. Het is perfect voor het maken van beknopte samenvattingen die orde scheppen in de chaos van lange vergaderingen.
✅ Perfect voor: Teams die op afstand of verspreid werken en behoefte hebben aan snelle, beknopte samenvattingen van lange vergaderingen, en die aantekeningen gemakkelijk willen delen via platforms zoals Slack of Asana.
De beste functies van Fireflies.ai
- Doorzoek eerdere vergaderingen en transcripties met behulp van trefwoorden en zinsdelen met AI-aangedreven zoeken
- Leg actiepunten uit gesprekken vast en vat ze samen met behulp van conversatie-intelligentie
- Deel aantekeningen van de vergadering direct met je team via Slack, Notion, Asana, enz.
- Integreer met agenda-apps zoals Google Agenda om vergaderingen in te plannen en te synchroniseren
Limieten van Fireflies.ai
- Hoge kosten voor geavanceerde functies
- Vereist een uitgebreide handmatige installatie voor aangepaste werkstroom
- Minimale offline ondersteuning
Prijzen van Fireflies.ai
- Free Forever
- Pro: $ 18/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)
- Business: $ 29/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)
- Onderneming: $ 39/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)
Beoordelingen en recensies van Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (meer dan 490 beoordelingen)
- Capterra: NA
3. Otter.ai (Het beste voor het samenvatten van online vergaderingen)
Otter.ai is een bekende AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen, ontworpen om de samenwerking tussen teams op afstand te vergemakkelijken.
De tool automatiseert al uw vergaderactiviteiten volledig. Hij genereert vergaderverslagen, wijst actiepunten toe aan teamgenoten, biedt ondertiteling voor fysieke en virtuele vergaderingen, enz.
✅ Ideaal voor: Teams die onderweg duidelijke verslagen van vergaderingen moeten opstellen, met uitstekende ondersteuning voor mobiele apps en integratie met videoconferentietools.
De beste functies van Otter.ai
- Bespaar tijd door te luisteren naar samenvattingen van 30 seconden van notulen van 1 uur van een vergadering
- Gebruik de mobiele app om onderweg vergaderingen bij te wonen en notulen te genereren
- Krijg direct inzicht in de belangrijkste onderwerpen die tijdens een vergadering zijn besproken met de Otter AI Chat-functie
Limieten van Otter.ai
- Limiet op exportmogelijkheden
- Het gratis abonnement kent beperkingen
- Beperkte integratie met tools van derden
Prijzen van Otter.ai
- Basis: Free Forever
- Pro: $ 16,99/maand per gebruiker
- Business: $ 30 per maand per gebruiker
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Otter.ai
- G2: 4,3/5 (meer dan 240 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)
4. Avoma (Het beste voor het verkrijgen van inzichten uit vergaderingen)
Avoma is een AI-vergaderassistent die bekend staat om de automatisering van de volledige vergadercyclus – van planning tot uitvoering.
Het helpt u bij het opstellen van vergaderagenda's, het transcriberen van vergaderingen, het verkrijgen van nauwkeurige samenvattingen en aantekeningen, en nog veel meer. Avoma richt zich op het verbeteren van verkoop- en marketingresultaten en biedt bruikbare inzichten uit klantgesprekken die van onschatbare waarde zijn bij het sluiten van een deal.
✅ Ideaal voor: Verkoopteams die bruikbare inzichten willen halen uit klantvergaderingen, gesprekspatronen willen bijhouden en de efficiëntie van hun vergaderingen willen verbeteren om deals sneller te sluiten.
De beste functies van Avoma
- Maak en pas vergadertранскрипции in realtime aan om samenvattingen bij te werken of extra aantekeningen toe te voegen
- Houd gespreksinzichten bij, zoals spreekverhoudingen, het tempo van sprekers en interactiepatronen, om de efficiëntie van vergaderingen te verbeteren
- Integreer met een bereik aan CRM-, kalender-, conferentie- en dialer-tools
Limieten van Avoma
- Hogere leercurve
- Duur voor kleine teams
- Niet ideaal voor het transcriberen van niet-Engelse vergaderingen vanwege nauwkeurigheidsproblemen
Prijzen van Avoma
- Basis: Free Forever
- Starter: $ 24 per maand per gebruiker
- Plus: $ 59/maand per gebruiker
- Business: $ 99/maand per gebruiker
- Enterprise: $ 109/maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Avoma
- G2: 4,6/5 (meer dan 1.320 beoordelingen)
- Capterra: NA
5. Fathom (het beste voor het samenvatten van video's van vergaderingen)
Als u op zoek bent naar een AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen om interne vergaderingen in uw organisatie te vergemakkelijken, kijk dan eens naar Fathom. Het is een uitgebreide tool die toch vrij eenvoudig te gebruiken is.
Fathom doet alles: van het opnemen van vergaderingsvideo's tot het transcriberen ervan. Het helpt je bij het genereren van vergaderverslagen, het synchroniseren van taken met je CRM en het delen van vergadernotities met je collega's. Bovendien biedt Fathom vooraf ontworpen sjablonen voor vergadernotities om het proces te versnellen.
✅ Ideaal voor: Organisaties die regelmatig videovergaderingen houden en behoefte hebben aan overzichtelijke samenvattingen en actiepunten, zonder urenlang videomateriaal te hoeven doorzoeken.
De beste functies van Fathom
- Ontvang na elke vergadering beknopte samenvattingen, zodat u geen lange transcripties meer hoeft door te nemen
- Tag belangrijke discussies om ervoor te zorgen dat belangrijke inzichten en actiepunten worden benadrukt en gemakkelijk toegankelijk zijn
- Gebruik de browserextensie van Fathom om vergaderingen vast te leggen en uit te schrijven zonder een desktop-app te installeren
Limieten van Fathom
- Ondersteunt alleen video-gesprekken
- Limiet aan export- en deelfuncties in het gratis abonnement
Prijzen van Fathom
- Free Forever
- Premium: $19/maand per gebruiker
- Team Edition: $29/maand per gebruiker
- Team Edition Pro: $ 39 per maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Fathom
- G2: 5/5 (meer dan 3.270 beoordelingen)
- Capterra: 5/5 (meer dan 490 beoordelingen)
Lees meer: Hoe u AI kunt gebruiken voor documentatie
6. Fellow (het beste voor het opstellen van agenda's voor vergaderingen)
Fellow is niet alleen een populaire AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen, maar staat vooral bekend om het opstellen van goed geplande, door AI aangestuurde vergaderagenda's.
De tool is ideaal voor het maken van aantekeningen over vergaderingen en helpt bij het verkrijgen van volledige transcripties, het markeren van belangrijke momenten, het doorbladeren van AI-vergadernotities en het bekijken van samenvattingen voor de context.
Toch kan het gebruik ervan complex zijn, vooral als u nog nooit eerder een soortgelijk programma hebt gebruikt.
✅ Perfect voor: Teams die behoefte hebben aan gestructureerde, agendagestuurde vergaderingen, waarbij elk belangrijk discussiepunt wordt vastgelegd en vervolgtaaken duidelijk worden gedefinieerd.
De beste functies van Fellow
- Leg aantekeningen over de vergadering vast tijdens live gesprekken op Zoom, Google Meet, enz., zodat alle belangrijke punten in realtime worden vastgelegd
- Ontvang realtime notificaties voor actiepunten die uit vergaderingen voortkomen
- Wijs taken en items voor taken rechtstreeks vanuit het platform toe aan teamgenoten
Limieten van Fellow
- Beperkte functies voor automatisering
- Duur voor grotere teams
Prijzen voor Fellow
- Free Forever
- Pro: $ 11 per maand per gebruiker
- Business: $ 10 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)
- Onderneming: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van gebruikers
- G2: 4,7/5 (meer dan 2.200 beoordelingen)
- Capterra: 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)
7. Sembly AI (het beste voor het opnemen van vergaderingen)
Sembly is een AI-tool voor vergaderingen die automatische aantekeningen en beknopte, slimme samenvattingen biedt.
Met deze tool kunt u het volledige transcript van een opgenomen vergadering delen met uw team. Bovendien kan Sembly worden geïntegreerd met verschillende tools om de samenwerking en werkstroom te optimaliseren en ondersteunt het 48 talen.
✅ Ideaal voor: Internationale teams die behoefte hebben aan een tool die meertalige ondersteuning en automatische transcriptie van aantekeningen van vergaderingen biedt, waardoor samenwerking in verschillende talen eenvoudiger wordt.
De beste functies van Sembly AI
- Tag belangrijke momenten tijdens vergaderingen, zodat u later gemakkelijk belangrijke gespreksonderwerpen in het transcript kunt terugvinden
- Doorzoek verslagen van vergaderingen met behulp van trefwoordfilters om snel specifieke discussies of actiepunten te vinden
- Synchroniseer aantekeningen van vergaderingen automatisch met tools zoals Asana, Trello en Slack voor een betere samenwerking
Limieten van Sembly AI
- Geen realtime bewerking
- Transcripties kunnen onnauwkeurig zijn
- Steile leercurve om de tool te gebruiken
Prijzen van Sembly AI
- Persoonlijk: Free Forever
- Professional: $ 15/maand (jaarlijks gefactureerd)
- Team: $ 29/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)
- Onderneming: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Sembly AI
- G2: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)
- Capterra: NA
8. Laxis — Het beste voor het uittrekken van aantekeningen
Op zoek naar AI-tools voor verslagen van vergaderingen die cruciale inzichten kunnen halen uit lange klantgesprekken? Bekijk dan Laxis.
Deze AI-notulist, gebouwd volgens het motto 'van gesprekken naar conversies', maakt beknopte samenvattingen van transcripties van vergaderingen met klanten. Zo krijgt u toegang tot cruciale actiepunten om aan te werken en resultaten te behalen. Bovendien kan Laxis worden geïntegreerd met CRM-tools om u te helpen vergadernotities te ordenen en binnen handbereik te houden.
✅ Ideaal voor: klantensucces- en verkoopteams die klantgesprekken snel moeten omzetten in bruikbare inzichten, met de focus op het behalen van resultaten uit vergaderingen.
De beste functies van Laxis
- Vat vergaderingen samen met AI-gestuurde inzichten om automatisch actiepunten, kernpunten en vervolgstappen te genereren
- Leg belangrijke punten en zinnen vast tijdens vergaderingen, zodat u ze later gemakkelijk kunt terugvinden
Limieten van Laxis
- Basisopties voor het extraheren van aantekeningen
- Minimale ondersteuning voor live vergaderingen en samenwerking
Prijzen van Laxis
- Basis: Free Forever
- Premium: $ 13,33/maand
- Business: $ 24,99/maand
- Onderneming: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Laxis
- G2: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)
- Capterra: NA
9. Jamie AI (Het beste voor het samenvatten van vergaderingen)
Jamie is een AI-app voor het maken van aantekeningen die automatisch aantekeningen genereert op platforms zoals Google Meet. Maar daar blijft het niet bij.
Zelfs als je een fysieke vergadering bijwoont, kan Jamie je helpen om beknopte samenvattingen, transcripties en actiepunten te genereren. Je kunt ook samenvattingen van vergaderingen of eerdere vergaderingen bekijken om inzichten te verkrijgen en toegang te krijgen tot belangrijke informatie.
✅ Ideaal voor: Teams die zowel virtueel als fysiek werken, omdat het efficiënt de belangrijkste discussiepunten van zowel fysieke als online vergaderingen vastlegt en samenvat.
De beste functies van Jamie AI
- Gebruik Jamie's AI om actiepunten en vervolgstappen te identificeren voor snelle actie
- Tag belangrijke momenten automatisch en in realtime om essentiële punten later nog eens te bekijken
- Vertaal verslagen van vergaderingen naar meer dan 20 talen om naadloze communicatie te garanderen
Limieten van Jamie AI
- Beperkte integraties met platforms
- Minimale formatopties
Prijzen Jamie AI (per 07/10/2024)
- Free Forever
- Standaard: $ 26,31/maand (omgerekend op 10-7-24)
- Pro: $ 51,53/maand (omgerekend op 10-7-24)
- Executive: $ 108,54/maand (omgerekend op 10-7-24)
Beoordelingen en recensies van Jamie AI
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Rewatch (het beste voor het maken van aantekeningen bij video's)
Een andere vrij populaire AI-notulist, Rewatch, doet ook dienst als schermrecorder voor teams en professionals.
Ontvang verslagen van vergaderingen, transcripties, actiepunten – alles met Rewatch. De tool is collaboratief en veelomvattend en fungeert als een totaaloplossing voor alle behoeften op het gebied van online vergaderen.
✅ Perfect voor: Teams die video-content maken en daarop vertrouwen, met gedetailleerde samenvattingen, analyses van de betrokkenheid van het team en overzichtelijke archieven van vergaderingen om gemakkelijk terug te kunnen zoeken.
Bekijk de beste functies nog eens
- Maak kanalen aan om vergaderingen per team of project te organiseren,
- Deel geautomatiseerde samenvattingen of specifieke clips van de vergadering met je team
- Ontvang analyses over teambetrokkenheid, videoweergaven, zoekopdrachten, enz.
Limieten bij het opnieuw bekijken
- Duur voor regelmatig gebruik
- Vereist veel bandbreedte
- Transcribeert geen telefoongesprekken
Prijzen van Rewatch
- Gratis: Free Forever
- Team: $ 23,75/maand per gebruiker
- Onderneming: Aangepaste prijzen
Bekijk beoordelingen en recensies
- G2: 4,5/5 (meer dan 190 beoordelingen)
- Capterra: NA
In de snelle wereld van vandaag kan het handmatig maken van aantekeningen bij vergaderingen veel tijd kosten en afleiden. Dit is waar een AI-tool voor het samenvatten van vergaderingen de stap stroomlijnt.
Deze tools besparen tijd door automatisch aantekeningen over de vergaderingen te genereren en zorgen ervoor dat alle belangrijke punten, kernpunten en actiemededelingen uit uw vergaderingen nauwkeurig worden vastgelegd. ✍️
Veel van deze tools kunnen moeiteloos worden geïntegreerd met populaire videoconferentiesoftware zoals Google Meet, waardoor u zich volledig op het gesprek kunt concentreren terwijl de AI de aantekeningen bijhoudt. Dit maakt ze tot een onmisbaar hulpmiddel voor het verbeteren van de productiviteit, nauwkeurigheid en samenwerking.
