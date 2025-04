13 Beste tools voor agendabeheer om georganiseerd te blijven

Vandaag de dag werken meer mensen dan ooit op uren die hen het beste uitkomen - en dat is meer dan alleen een trend.

Gartner ontdekte dat wanneer organisaties 'radicale flexibiliteit' boden in werktijden en locaties, het aantal high performers toegenomen met 40% .

Maar met meer autonomie komt ook de uitdaging om effectief met tijd om te gaan.

Sterker nog, 94% van de mensen zegt dat beter tijdbeheer de productiviteit zou kunnen verhogen. Dit is waar tools voor agendabeheer het verschil maken.

Op basis van mijn ervaringen met tools voor agendabeheer en het onderzoek van het ClickUp team, heb ik een lijst samengesteld van de beste 13 tools voor agendabeheer om u te helpen uw projecten effectief te beheren en de balans tussen werk en privé te bewaren.

Wat moet je zoeken in applicaties voor agendabeheer?

De tijd dat we notitieboekjes in onze rugzak hadden, is voorbij. Nu hebben we apps voor dagelijkse planningen op onze telefoons, tablets en laptops. We hebben toegang tot de digitale planner op elk apparaat waarmee we werken. Wat we nodig hebben is een app voor agendabeheer die ze allemaal synchroniseert.

Hier zijn de onmisbare functies van een uitstekende app voor agendabeheer:

Gegevensbeveiliging: Kies voor kalender-apps die robuuste functies bieden voor de veiligheid van je persoonlijke en professionele gegevens

Kies voor kalender-apps die robuuste functies bieden voor de veiligheid van je persoonlijke en professionele gegevens Integratie: Zorg ervoor dat het agendaplatform naadloos synchroniseert met je e-mail, Taakbeheer en andere tools en agenda-apps

Zorg ervoor dat het agendaplatform naadloos synchroniseert met je e-mail, Taakbeheer en andere tools en agenda-apps Geautomatiseerde functies: Zoek naar opties voor planning, herinneringen en terugkerende gebeurtenissen in uw agenda-apps

Zoek naar opties voor planning, herinneringen en terugkerende gebeurtenissen in uw agenda-apps Kunstmatige intelligentie: Controleer of u natuurlijke taalverwerking (NLP) kunt gebruiken voor uwAI-planner en kalender voor intuïtieve planning van taken

Controleer of u natuurlijke taalverwerking (NLP) kunt gebruiken voor uwAI-planner en kalender voor intuïtieve planning van taken Samenwerken: Kies bij voorkeur de beste kalender-apps met deelopties voor agenda's en vergaderingen

Kies bij voorkeur de beste kalender-apps met deelopties voor agenda's en vergaderingen Gebruiksgemak: Selecteer een intuïtieve kalender app zodat u geen tijd hoeft te besteden aan ingewikkelde functies

Selecteer een intuïtieve kalender app zodat u geen tijd hoeft te besteden aan ingewikkelde functies Mobiele compatibiliteit: Zorg ervoor dat de kalender app goed werkt op uw smartphone, laptop en tablet

Zorg ervoor dat de kalender app goed werkt op uw smartphone, laptop en tablet Gebruikersinterface: Kies een kalenderplatform dat dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven gemakkelijk kan aanpassen

Kies een kalenderplatform dat dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven gemakkelijk kan aanpassen Aanpassingen: Zoek naar aanpasbare notificaties en instellingen die passen bij uw manier van werken

1. ClickUp (de beste voor geïntegreerde projectplanning en -planning) ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat mijn team verbindt via gedeelde workflows, documenten en realtime dashboards. Ik vind het geweldig hoe het me helpt slimmer en sneller te werken met alles op één plek.

De ClickUp Kalender Weergave is een gratis kalender app die opvalt omdat het niet alleen een visuele weergave van deadlines is, maar een interactieve werkruimte waar ik alles kan plannen.

Volg en plan al uw taken visueel met de ClickUp-kalenderweergave

Ik kan taken in de digitale agenda-app slepen en neerzetten, deadlines aanpassen, taken een kleurcode geven zodat ze overeenkomen met mijn prioriteiten en taken sorteren en filteren. De app synchroniseert met mijn externe kalenders, zoals Google Agenda, en houdt mijn persoonlijke en professionele toewijzingen op één plek.

Meer dan plannen, ClickUp's projectmanagement functies maken mijn werk super efficiënt. De mogelijkheid om afhankelijkheid van taken aan te maken is een game changer voor mij geweest bij het beheren van complexe projecten. Als een taak verschuift, past ClickUp automatisch alle afhankelijke taken aan - handmatige updates zijn niet nodig.

Houd uw taken bij op elke kalender die u wilt met ClickUp-taak en Google Agenda-integratie

Een andere opvallende functie is de mogelijkheid om de zichtbaarheid van taken aan te passen. Ik kan kiezen welke lijsten of taken in mijn agenda verschijnen, zodat ik me kan concentreren op wat belangrijk is. Deze integratie heeft mijn tijdmanagement verbeterd door al mijn agenda's te centraliseren, waardoor ik niet meer tussen verschillende tools hoef te springen.

Ook lezen: 20 Gratis Google Agenda Sjablonen De ClickUp kalender sjabloon heeft functies die mijn projectmanagement kalender naar het volgende niveau.

Plan hoe u uw dagen wilt doorbrengen met het ClickUp Kalender Planner Sjabloon

Met dit sjabloon kunt u:

Eenvoudig voortgang bijhouden met aangepaste statussen

bijhouden met aangepaste statussen Taken sorteren met aangepaste velden zoals Categorie, Hulpmiddelen, Productiviteitsniveau en Rol

met aangepaste velden zoals Categorie, Hulpmiddelen, Productiviteitsniveau en Rol Toegang krijgen tot meerdere weergaven , inclusief Aanvraag voor vergadering, op rol en op categorie

, inclusief Aanvraag voor vergadering, op rol en op categorie Boost productiviteit met tijdsregistratie en waarschuwingen voor afhankelijkheid

met tijdsregistratie en waarschuwingen voor afhankelijkheid Blijf georganiseerd met een kleurgecodeerd Taaksysteem voor visueel taakbeheer

met een kleurgecodeerd Taaksysteem voor visueel taakbeheer Voltooi taken met hoge prioriteit zonder overweldigd te raken

Deze sjabloon voor planning is essentieel geworden voor mijn werkstroom en helpt me taken met een hoge prioriteit te voltooien zonder overweldigd te raken.

ClickUp beste functies

Dankzij de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergave kan mijn team taken en planningen beheren

Met drag-and-drop plannen kan ik taken direct naar de kalender verplaatsen

Visuele tools bewaken de voortgang en beheren de afhankelijkheid van taken

Taakschema's kunnen automatisch worden aangepast op basis van veranderingen in afhankelijkheden

Kan naadloos worden geïntegreerd met Google Agenda en andere platforms voor uniforme planning

Kalenders kunnen worden gedeeld met clients of leden van het team om iedereen op de hoogte te houden

Waarschuwingen op meerdere apparaten

ClickUp limieten

Beperkte offline toegang

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker per jaar

: $7/maand per gebruiker per jaar Business : $12/maand per gebruiker per jaar

: $12/maand per gebruiker per jaar Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

De vele weergaven (zoals tabel, Gantt grafiek, kalender en vele andere) in de weergaveopties maken het ook gemakkelijker om taken te onderhouden. Mochamad Resa Qulyubi , Lead Support, PT Majoo Teknologi

2. Wrike (het beste voor het toewijzen van resources in weergaven van kalenders)

via Wrike Wrike is een krachtige tool voor projectmanagement die bekend staat om zijn robuuste functies voor samenwerking. Teams kunnen er meerdere projecten mee beheren via gedeelde kalenders . Wrike's tijdlijn weergave, samen met de gedeelde team kalenders, helpt managers taken te visualiseren en efficiënt middelen toe te wijzen.

De integratie met platforms zoals Google Drive, Slack en Microsoft Teams helpt de communicatie te stroomlijnen. De realtime samenwerkingsfuncties maken het bewaken van de voortgang en noodzakelijke aanpassingen eenvoudig, waardoor Wrike ideaal is voor grote teams die werken aan complexe projecten met veel bijdragers.

Wrike beste functies

Visualiseer resources en voorkom planningsconflicten met Dynamische werklast kalenders

en voorkom planningsconflicten met Dynamische werklast kalenders Organiseer projecten en taken met een duidelijke tijdlijn en een op taken gebaseerde weergave van de kalender

Tijdlijnen opnieuw plannen of aanpassen met drag-and-drop functie in de kalender

De bandbreedte van teams bijhouden en de werklast efficiënt beheren met capaciteitsbeheer in de kalender

Wrike beperkingen

Complexe UI kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

De gratis versie heeft beperkte functies

Vereist enige aanpassing om te passen in unieke werkstromen

Wrike prijzen

Free

Professioneel: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Business: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3200+ beoordelingen)

4.2/5 (3200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (4.000+ beoordelingen)

3. Google Agenda (Beste voor eenvoudige, gratis planning)

via Google Agenda Google Agenda was mijn eerste app voor agendabeheer. Het is een betrouwbare gratis agenda app met eenvoudige agenda tools die perfect zijn voor gebruikers van het Google Agenda ecosysteem. Met de Gmail-integratie kun je naadloos gebeurtenissen, vergaderingen en herinneringen plannen in je inbox. Het biedt geen geavanceerde functies voor projectmanagement, maar is geschikt voor persoonlijke planning en kleine teams.

Google Agenda is zeer toegankelijk op verschillende apparaten en biedt basisfuncties zoals het delen van agenda's met teamleden en het maken van terugkerende gebeurtenissen.

Google Agenda beste functies

Zoek beschikbare plaatsen die in ieders agenda passen met de functie Zoek een tijd

Persoonlijke, werk en gedeelde gebeurtenissen categoriseren met kleurgecodeerde gebeurtenissen

Beheer teamschema's en resourcerekeningen met gedeelde kalenderopties

Google Agenda limieten

Beperkt aantal aanpassingen

Geen geavanceerde functies voor projectmanagement

Gebrek aan ingebouwde tools voor Taakbeheer

prijzen van Google Agenda ####

Gratis

Business-abonnementen beginnen bij $6/maand per gebruiker (met Google Werkruimte)

Google Agenda beoordelingen en recensies

Capterra: 4.8/5 (3.200+ beoordelingen)

Ook lezen: 10 Beste Google Agenda alternatieven

4. Met de klok mee (Beste voor automatisch tijdbeheer)

via Met de klok mee Clockwise is een andere kalendertool voor automatisch tijdbeheer. Wat opvalt aan Clockwise is de mogelijkheid om je vergaderingen en taken zo in te delen dat ze passen in je meest productieve uren. Het integreert naadloos met Google Agenda en plant vergaderingen automatisch op tijdstippen die je focusuren niet onderbreken.

De blokkerend functie helpt je om periodes vrij te maken voor diepgaand werk en tegelijkertijd conflicten in de kalender te verminderen. Clockwise's AI-gestuurde planning bespaart me tijd door handmatige aanpassingen te minimaliseren.

Clockwise beste functies

Optimaliseer je dag door het creëren van ononderbroken blokken van Focus Time met Smart Calendar assistent

Pas team planningen dynamisch aan met team beschikbaarheid synchroniseren om af te stemmen op optimale vergaderingstijden

Voorkom dat vergaderingen inbreuk maken op persoonlijke tijd door werktijden aan te passen met bescherming van werk-privébalans

Beperkingen met de klok mee

Het meest geschikt voor individuele gebruikers, niet voor teams

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Afhankelijkheid van Google Agenda

Prijzen met de klok mee

Free

Pro: $6,75/maand per gebruiker

$6,75/maand per gebruiker Business: $11,50/maand per gebruiker

Kloksgewijze beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (66 beoordelingen)

4.7/5 (66 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50 beoordelingen)

5. Fantastisch (het beste voor Apple gebruikers)

via Fantastisch Dit is een exclusief kalenderprogramma van Apple. Een van de opvallendste functies is de verwerking van natuurlijke taal, waarmee je gebeurtenissen kunt plannen door commando's in te typen als 'Lunch met Sarah morgen om 12 uur' Het is intuïtief en gebruiksvriendelijk.

De app heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp en synchroniseert met de meeste werkruimtes en ecosystemen, zoals Google, iCloud en Microsoft Exchange.

Fantastical beste functies

Gebruik natuurlijke taal om gebeurtenissen intuïtief te plannen door eenvoudige commando's te typen

Abonneer je op externe gebeurtenissen met geïntegreerde weersvoorspellingen in de kalender

Bespaar tijd voor terugkerende of soortgelijke gebeurtenissen en stroomlijn het beheer van de kalender met sjablonen voor gebeurtenissen

Fantastische limieten

Alleen beschikbaar op Apple-apparaten

Voor premium functies is een abonnement nodig

Beperkte functies voor samenwerking

Fantastische prijzen

Free

Premium: $4.99/maand per gebruiker

Fantastical beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (16 beoordelingen)

4.4/5 (16 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (20 beoordelingen)

Ook gelezen: 10 Beste Fantastische Alternatieven

6. Hub Planner (het beste voor het bijhouden van het resourcegebruik)

via Hub Planner Hub Planner is een alles-in-één tool voor planning en resourcemanagement, ideaal voor teams die grootschalige projecten uitvoeren. Dankzij de intuïtieve weergave van de kalender kunt u uw middelen effectief toewijzen.

Hub Planner onderscheidt zich door de resourceprognose, die projectmanagers helpt te anticiperen op toekomstige behoeften op basis van de huidige behoeften beheer van werklast . De geïntegreerde functies voor urenregistratie en facturering maken het bijhouden van tijd besteed aan projecten en het beheren van budgetten eenvoudig.

Hub Planner beste functies

Houd de agenda's en abonnementen van teamleden bij met de beschikbaarheidskalender voor resources

Krijg in vogelvlucht een weergave van de verdeling van middelen met behulp van kalenders voor projecttoewijzing

Krijg een visuele momentopname van project deadlines en team bezetting met een geïntegreerd roosterrooster

Optimaliseer de capaciteit van teams met rapportage over het gebruik in de kalender

Hub Planner limieten

De steile leercurve voor beginners

De prijs is aan de hoge kant voor kleine teams

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Hub Planner prijzen

Starter: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Premium: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hub Planner beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (44 beoordelingen)

4.2/5 (44 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

7. Zoho Projects (het beste voor het maken van aanpasbare workflows)

via Microsoft Outlook De kalender van Microsoft Outlook is geschikt voor grote teams die gewend zijn aan Microsoft Office 365. Het integreert met e-mail en alle andere Office-apps, waardoor vergaderingen, herinneringen en het delen van agenda's met teamleden eenvoudig worden. De kalender van Outlook biedt een bereik van aanpasbare en betrouwbare functies.

Microsoft Outlook beste functies

Krijg suggesties over beschikbare tijden voor deelnemers met de assistent voor het plannen van vergaderingen op basis van hun kalenders

Snel vergadertypes en prioriteiten identificeren met behulp van kleurcategorieën in de kalender

Bekijk de beschikbaarheid van je hele team in één oogopslag met de team kalenderweergaven

Outlook beperkingen

Mist geavanceerde functies voor projectmanagement

Ingewikkelde installatie en voor niet-Office gebruikers is een expert nodig

Beperkte opties voor Taakbeheer

Microsoft Outlook prijzen

Gratis met een abonnement op Office 365

Microsoft Outlook beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2800+ beoordelingen)

4.5/5 (2800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1990+ beoordelingen)

9. Hive (Beste voor teamsamenwerking en Taken)

via Doodle Doodle vereenvoudigt het plannen van vergaderingen door een intuïtieve functie aan te bieden waarmee deelnemers hun voorkeurstijden kunnen selecteren. Dit is handig voor het plannen van vergaderingen met clients of grote groepen waar de beschikbaarheid varieert. Doodle geeft een visueel overzicht van beschikbare slots.

Terwijl het uitblinkt als een basis software voor vergaderingbeheer is het meest geschikt voor Teams die een externe tool nodig hebben voor het beheren van projecten en Taken. De premium versie wordt geleverd zonder advertenties en synchroniseert gemakkelijk met je kalender.

Doodle beste functies

Vereenvoudig het kiezen van tijden voor vergaderingen met grote groepen met behulp van groeps poll planning

Prioriteit geven aan beschikbaarheid voor groepsvergaderingen met beschikbaarheidsrangschikking

Uitnodigingen voor vergaderingen een professioneel tintje geven met aangepaste branding voor gebeurtenissen

Doodle beperkingen

Geen functies voor projectmanagement

Beperkte functies in de gratis versie

Aanpassingsmogelijkheden zijn minimaal

Doodle prijzen

Free

Pro: $6,95/maand per gebruiker

$6,95/maand per gebruiker Teams: $8.95/maand per gebruiker

$8.95/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Doodle beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1800+ beoordelingen)

11. Apple kalender (het beste voor het beheren van gelokaliseerde gebeurtenissen)

via Apple kalender Apple Calendar is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke kalender voor gebruikers. Ik waardeer hoe gemakkelijk je gebeurtenissen kunt aanmaken, deelnemers kunt uitnodigen en herinneringen kunt instellen. De integratie met Siri is een andere functie die opvalt. Hiermee kun je gebeurtenissen plannen met behulp van gesproken commando's.

Hoewel het beperkt is tot het Apple ecosysteem, werkt het goed voor persoonlijk gebruik en kleine teams. De strakke, minimalistische interface maakt het plannen eenvoudig.

Apple Agenda beste functies

Vergaderingen plannen in verschillende regio's met automatische aanpassingen dankzij tijdzone ondersteuning

Notificaties triggeren op basis van waar je je bevindt met behulp van herinneringen op locatie

Vereenvoudig het afstemmen van agenda's met anderen met behulp van gedeelde familie- of groepskalenders

Apple kalender limieten

Geen geavanceerde functies voor projectmanagement

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor teams

Prijzen Apple Agenda

Free (wordt geleverd bij Apple apparaten)

Beoordelingen en recensies over Apple Agenda

G2: 4.1/5 (194 beoordelingen)

12. Bitrix24 (Beste voor CRM en kalenderintegratie)

via Bitrix24 Bitrix24 is een complete suite voor bedrijfsbeheer en de tool voor agendabeheer is een functie. Daarnaast bevat het CRM, Taakbeheer en communicatietools. De kalenderfunctie werkt goed samen met het systeem voor taakbeheer van Bitrix24. U kunt taken plannen en herinneringen instellen in de app.

Bitrix24 is ideaal voor grote bedrijven die al hun interne en externe activiteiten op één platform willen beheren. Bitrix24 biedt ook gedeelde kalenders waarmee u kunt afstemmen met uw team.

Bitrix24 beste functies

Vergaderingen met clients, verkoopkansen en taken op één plek bijhouden met geïntegreerde CRM en kalender

Planning van taken automatiseren op basis van projectregels met aangepaste workflows die gekoppeld zijn aan de kalender

Bitrix24 limieten

Complex voor beginners

Sommige functies vereisen upgrades

Hogere prijzen voor kleinere teams

Bitrix24 prijzen

Free (basis versie)

Basis: $49/maand per 5 gebruikers

$49/maand per 5 gebruikers Standaard: $99/maand per 50 gebruikers

$99/maand per 50 gebruikers Professional: $199/maand voor onbeperkte gebruikers

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (540 beoordelingen)

4.1/5 (540 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (860+ beoordelingen)

13. Calendly (het beste voor het automatisch plannen van afspraken)

via Calendly Calendly is gemakkelijk te gebruiken en is speciaal ontworpen voor professionals die onderweg vergaderingen moeten plannen.

Calendly synchroniseert met je agenda, of het nu Google Agenda of Outlook is. Het past zich automatisch aan voor tijdzones, waardoor het perfect is voor internationale vergaderingen. Het is betrouwbaar en kosteneffectief.

Calendly beste functies

Kies vergadertijden die overeenkomen met jouw beschikbaarheid met behulp van automatische koppelingen voor het plannen van vergaderingen

Voorkom overboekingen door persoonlijke tijd automatisch te blokkeren met behulp van aanpasbare beschikbaarheidsvensters

Verdeel vergaderingen gelijkmatig onder de leden van je team met behulp van round-robin planning

Calendly beperkingen

Mist functies voor projectmanagement

Aanpassingen zijn beperkt in de gratis versie

Betaald abonnement nodig voor geavanceerde functies

Calendly prijzen

Free

Basis: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Professioneel: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Teams: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Kloksgewijze beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2220+ beoordelingen)

4.7/5 (2220+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3360+ beoordelingen)

Ook lezen: 10 Beste Calendly alternatieven

ClickUp - De beste app voor kalenderbeheer die je kunt hebben

Nu je de 13 beste agendabeheertools hebt ontdekt, is het tijd om je planning onder controle te krijgen en je productiviteit te verhogen. Met de juiste app voor agendabeheer kun je je planning stroomlijnen, je tijd beter beheren en de samenwerking binnen je team verbeteren.

Als je klaar bent om de voordelen van efficiënt projectmanagement te ervaren, meld u dan vandaag nog aan voor ClickUp en verander hoe u werkt!