Hoe je experimentele marketingstrategieën kunt implementeren (+voorbeelden)

In 2012 schreef Red Bull geschiedenis met de iconische Stratos Jump, waarbij skydiver Felix Baumgartner van de rand van de ruimte sprong, records brak en miljoenen over de hele wereld in vervoering bracht.

Dit was niet zomaar een stunt, het was een masterclass in ervaringsmarketing. Red Bull vertelde mensen niet alleen dat ze 'je vleugels konden geven', ze lieten het zien op een gedurfde, onvergetelijke manier die perfect bij hun merk paste.

Het resultaat? Wereldwijde buzz, recordbrekende live-streaming nummers en een krachtige emotionele verbinding met hun publiek. Dit is niets anders dan ervaringsmarketing. ✨

In dit artikel leggen we uit wat ervaringsmarketing is en hoe je het kunt implementeren.

Wat is ervaringsmarketing?

Experientiële marketing is een marketingcommunicatiestrategie die verder gaat dan het promoten van een product - het dompelt consumenten onder in gedenkwaardige, interactieve ervaringen, waardoor ze zich op een dieper emotioneel niveau met het merk kunnen verbinden. Deze ervaringen kunnen vele vormen aannemen, van live gebeurtenissen en pop-ups tot augmented of virtual reality activaties.

Wat experientiële marketing onderscheidt van traditionele marketing is de focus op betrokkenheid in plaats van blootstelling. Terwijl traditionele go-to marketingstrategieën vertrouwen op het uitzenden van boodschappen via media zoals tv-advertenties, drukwerk of digitale banners, verschuift ervaringsmarketing de focus naar tweerichtingsinteractie, waarbij consumenten rechtstreeks in contact komen met het merk.

In tegenstelling tot traditionele methoden, die vaak transactioneel aanvoelen, vertrouwt experientiële marketing sterk op creatieve, scherpe campagnes. Dit unieke perspectief creëert langdurige merkindrukken en zorgt ervoor dat de consument niet alleen een koper is, maar ook een pleitbezorger voor de waarden en visie van het merk.

Voordelen van experimentele marketing

Dit zijn de voordelen die een project voor belevingsmarketing geeft je:

Bouw een emotionele verbinding op met consumenten

Belevingsmarketing gaat verder dan het vertellen van een verhaal, het stelt consumenten in staat om het te beleven. Dit creëert diepe emotionele verbindingen die nog lang na de ervaring doorwerken. In tegenstelling tot traditionele advertenties, die onpersoonlijk kunnen aanvoelen, geeft experimentele marketing mensen de kans om echte herinneringen te vormen met een merk, waardoor het persoonlijker en meer relateerbaar wordt.

Verhoog merkloyaliteit door betekenisvolle ervaringen

Wanneer potentiële klanten actief betrokken zijn bij een merk, voelen ze zich erbij horen. Deze onderdompeling verandert toevallige kopers in loyale klanten omdat ze het merk niet alleen observeren, maar er ook deel van uitmaken. Dit soort loyaliteit is moeilijk te bereiken met traditionele methoden, die vaak eenzijdig aanvoelen.

Verbeter de merkherkenning via mond-tot-mondreclame

Niets verspreidt zich sneller dan een geweldige ervaring. Als mensen van iets unieks genieten, willen ze dat natuurlijk met anderen delen. Of het nu via berichten op sociale media of persoonlijke gesprekken is, ervaringsmarketing vergroot merkbekendheid , het merk promoten op de meest vertrouwde manier - via persoonlijke aanbevelingen.

Het bereik van sociale media vergroten

In een tijdperk waarin iedereen op zoek is naar deelbare momenten, biedt experimentele marketing precies dat. Door interactieve, visueel boeiende ervaringen te bieden, geven merken consumenten de perfecte content om op hun social media accounts te plaatsen. Elk deel verhoogt het marketingcampagne een boost bereik, waardoor een rimpeleffect van betrokkenheid ontstaat dat veel verder reikt dan het oorspronkelijke publiek.

Val op tussen concurrenten

Experiential marketing helpt merken door de ruis heen te breken. In plaats van te vechten om de aandacht van het publiek met generieke advertenties, creëert het memorabele momenten die het merk apart zetten. In een zee van concurrenten geeft het aanbieden van een unieke ervaring consumenten een reden om voor je merk te kiezen, waardoor sterkere, duurzamere verbindingen ontstaan.

In het voorbeeld van Porsche's ervaringsgerichte lancering van de volledig elektrische Macan op SXSW 2024 was een virtuele roadtrip te zien die begon bij een ouderwets benzinestation (geüpdatet om elektrische auto's op te laden).

Evenementbezoekers konden naar binnen gaan en door een wasstraat lopen, waarna ze op de binnenplaats van een motel terechtkwamen met een klassieke Porsche buiten geparkeerd. De motelkamers waren ingericht met speciale zintuiglijke ervaringen voor zowel ouderen als kinderen.

Soorten experimentele marketing

Ervaringsmarketing is er in verschillende vormen. Hier zijn de meest voorkomende voorbeelden van experimentele marketing:

Evenementenmarketing

Bij deze vorm van ervaringsmarketing organiseren of sponsoren merken gebeurtenissen zoals concerten, festivals of beurzen. Met gebeurtenismarketing kunnen merken gedenkwaardige ervaringen creëren die het publiek boeien en een gemeenschapsgevoel bevorderen. De sleutel is het bieden van een platform waar deelnemers op een zinvolle en plezierige manier met het merk in contact kunnen komen, zodat ze een blijvende indruk achterlaten.

Merkactivaties

Dit zijn campagnes met een grote impact die zijn ontworpen om onmiddellijke aandacht te trekken en betrokkenheid te stimuleren. Merkactivaties zijn vaak gericht op het lanceren van een nieuw product of een nieuwe dienst, met als doel het creëren van buzz en het stimuleren van mond-tot-mondmarketing. Ze kunnen de vorm aannemen van pop-up stores, flash mobs of guerrillamarketingtactieken, met de bedoeling om consumenten op onverwachte manieren te verrassen.

Steekproeven van producten

Bij deze ervaringsgerichte marketingstrategie gaat het erom consumenten een praktische ervaring te geven met de producten van het merk. Door gratis samples of proefversies aan te bieden, zorgen bedrijven ervoor dat consumenten direct betrokken raken bij hun producten. Dit wekt langzaam vertrouwen en verhoogt de kans op conversie. Product sampling gebeurtenissen werken bijzonder goed wanneer een merk vertrouwen heeft in de kwaliteit van zijn aanbod en hetzelfde vertrouwen wil inboezemen bij consumenten door middel van directe interactie.

Indringende ervaringen

Immersieve ervaringen tillen ervaringsmarketing gebeurtenissen naar een hoger niveau door de zintuigen en emoties van consumenten volledig te betrekken. Ze omvatten virtuele of augmented reality (VR/AR) ervaringen, multi-zintuiglijke pop-ups of interactieve kunstinstallaties. Het doel is om consumenten mee te nemen in de wereld van het merk en een verhaal te creëren dat ze kunnen beleven en verkennen. Deze ervaringen trekken de aandacht en bouwen een sterke emotionele verbinding op die het publiek lang bijblijft.

Voorbeelden van succesvolle experimentele marketingcampagnes

De geschiedenis is gevuld met merken die keer op keer gebruik hebben gemaakt van ervaringsmarketing. Hier zijn enkele coole voorbeelden van succesvolle ervaringsmarketingcampagnes marketingcampagnes .

LV Droom van Louis Vuitton

_via louis Vuitton Een opvallend voorbeeld van ervaringsgerichte marketing is de LV Dream-tentoonstelling van Louis Vuitton in Parijs. Deze meeslepende ervaring stelde bezoekers in staat om de geschiedenis en de samenwerkingsverbanden van het merk te verkennen, waarbij persoonlijke verbindingen werden gecreëerd in plaats van alleen maar producten te laten zien. De ervaring ging verder met een cadeauwinkel met exclusieve items en Le Café, waar gebak van het merk een extra laag aan de interactie toevoegde.

Door mode, geschiedenis en eten te combineren, creëert Louis Vuitton een gedenkwaardige, multisensoriële ervaring die zowel trouwe klanten als toevallige bezoekers aanspreekt. Deze aanpak geeft perfect weer hoe ervaringsmarketing een diepere emotionele verbinding met een bedrijf bevordert.

IKEA's slaapfeestje

via The Guardian In 2011 organiseerde IKEA een logeerpartij voor een groep gelukkige klanten in een van hun woonwarenhuizen in Essex, Verenigd Koninkrijk. De gebeurtenis was geïnspireerd op een Facebook-groep waarin mensen hun wens te kennen gaven om de nacht door te brengen in een IKEA woonwarenhuis. De deelnemers kregen de volledige 'sleepover' ervaring, inclusief massages, slaapadvies van experts en de kans om IKEA bedden te testen. Deze interactieve ervaring gaf consumenten een unieke kans om op een persoonlijke en gedenkwaardige manier in contact te komen met de producten van IKEA.

Nike's 'House of Innovation' winkels

_via nike De flagship stores van Nike in New York, Shanghai en Parijs, het 'House of Innovation', bieden klanten een volledig interactieve merkervaring. Bezoekers kunnen hun eigen sneakers aanpassen, de nieuwste technologie op het gebied van sportkleding ontdekken en augmented reality gebruiken om producten op unieke manieren te visualiseren. Deze winkels gaan verder dan de traditionele detailhandel en stellen klanten in staat om op een praktische manier met het merk om te gaan, wat Nike's toewijding aan innovatie duidelijk maakt.

De Google Mini Donut Shop

via Business Insider Google combineerde productdemonstratie met een zoete traktatie door pop-up donutwinkels te creëren in verschillende Amerikaanse steden om de Google Home Mini te promoten. Met deze promotiestrategie konden bezoekers vragen stellen aan een Google Home Mini-apparaat en in ruil daarvoor zou het apparaat ofwel een gratis donut of een Google Home Mini uitdelen. Deze leuke en interactieve ervaring benadrukte niet alleen de mogelijkheden van Google Home Mini op een unieke manier, maar creëerde ook een gedenkwaardige en deelbare ervaring voor deelnemers.

Experientiële marketingstrategieën implementeren

Experientiële marketing moet goed gedaan worden om resultaten te zien. Het gaat niet meer alleen om het organiseren van een gebeurtenis. Hier is een stap-voor-stap gids over hoe je experimentele marketing moet doen:

1. Begin met een doel, niet alleen met een doel

Als je begint met een doel in plaats van alleen een doel, verschuif je de focus van het bijhouden van statistieken naar het bieden van waarde. Traditionele marketing richt zich vaak op het halen van specifieke nummers, zoals het stimuleren van de verkoop. Dat is belangrijk, maar bij ervaringsmarketing gaat het vooral om het creëren van diepere emotionele verbindingen met het publiek om de merkbekendheid te vergroten, iets wat je met statistieken alleen niet kunt vastleggen.

Denk dieper na om een strategie voor ervaringsmarketing te creëren:

Welke emotionele verbinding wil je opbouwen?

Wil je dat je publiek zich geïnspireerd, avontuurlijk of onderdeel van een grotere beweging voelt?

Bepaal het doel achter je ervaring en laat dat elk detail vormen.

Als je bijvoorbeeld een outdooravontuurproduct lanceert, moet de ervaring deelnemers een avontuurlijk en gratis gevoel geven. Als je een goed doel of een sociale beweging promoot, moet je gebeurtenis passie en solidariteit oproepen.

2. Ken je publiek door en door

Bij experimentele marketing gaat het om het creëren van persoonlijke momenten voor je target. Begin daarom met het door en door kennen van je publiek. Ga verder dan demografische gegevens en verdiep u in hun voorkeuren en uitdagingen. Analyseer welke ervaringen hen zullen verrassen of wat ervoor zal zorgen dat ze willen delen met hun vrienden Als je hun emoties aanboort, verander je passieve kijkers in actieve deelnemers aan je merk.

💈Bonus : Je kunt het volgende gebruiken ClickUp's User Persona sjabloon om de behoeften en voorkeuren van uw klanten te begrijpen en ervaringsgerichte campagnes uit te voeren.

3. Creëer een unieke, gedenkwaardige ervaring

Vergeet het standaard draaiboek voor gebeurtenissen - richt je op het creëren van iets dat opvalt en mensen aan het praten krijgt. Het gaat niet om het budget; het gaat om het doorbreken van verwachtingen.

Begin met de vraag: "Wat kun jij doen dat niemand anders doet?"

Of het nu gaat om een meeslepende virtuele ervaring of een eenvoudige maar krachtige hands-on activiteit, de sleutel is iets te bieden dat verrast en boeit.

De beste ervaringen zijn niet afhankelijk van grootte of extravagantie - ze vallen op omdat ze anders zijn.

Je kunt ClickUp Whiteboards om te brainstormen over ideeën voor belevingsmarketingcampagnes en uit te zoeken hoe u verbinding wilt maken met uw target publiek. Je kunt aantekeningen toevoegen, koppelingen, bestanden en afbeeldingen toevoegen en taken aanmaken voor je teamleden om een visie om te zetten in realiteit.

Teams kunnen ook Whiteboards gebruiken om ideeën, werkstromen en sleutelcontactpunten visueel in kaart te brengen, zodat het gemakkelijk is om te visualiseren hoe de ervaring tot leven zal komen. Het is perfect voor het plannen van elk aspect van de gebeurtenis, van logistiek tot creatieve concepten, terwijl iedereen op dezelfde pagina blijft.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image2-4-1400x945.png Gebruik ClickUp Whiteboards om ideeën voor belevingsmarketingcampagnes te brainstormen /%img/

_Brainstorm en voer experientiële marketingideeën uit met je team met ClickUp Whiteboards

4. Wees waar uw publiek is

Kies de juiste omgeving - of dat nu een fysieke locatie of een digitale ruimte is - gebaseerd op waar uw target publiek van nature hun tijd doorbrengt. Maak de ervaring toegankelijk en relevant voor hen, of het nu via een pop-up winkel of een online activering is.

Gebruik De kaartweergave van ClickUp bij het brainstormen over de juiste locatie. Gebruik het om taken vast te maken op specifieke locaties op een kaart, kleur te coderen op status of prioriteit en ze zelfs in satellietmodus weer te geven. Dit is vooral handig voor teams die in het veld moeten werken, zoals je experientiële marketingteam. Door taken op een kaart weer te geven, kun je eenvoudig zien waar het werk moet worden gedaan, potentiële conflicten identificeren en routes optimaliseren.

Gebruik de kaartweergave van ClickUp om gebeurtenissen vast te maken op specifieke locaties op een kaart

5. Verwachting en opwinding opbouwen

De ervaring begint al lang voor de gebeurtenis. Creëer een gevoel van exclusiviteit met teasers, content van achter de schermen en strategische partnerschappen met influencers. Geef je publiek het gevoel dat ze als insiders toegang krijgen tot iets speciaals.

Hoe meer nieuwsgierigheid en opwinding je vooraf creëert, hoe meer mensen zullen worden aangetrokken. Als ze het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van iets zeldzaams en spannends, zijn ze niet alleen aanwezig, ze zijn erbij betrokken. Zo zet je rente om in deelname nog voor de gebeurtenis begint.

Je kunt het volgende gebruiken ClickUp's sjabloon voor campagneabonnementen om marketingcampagnes efficiënt te abonneren en uit te voeren. Het sjabloon biedt een compleet kader om succesvolle ervaringsgerichte marketingcampagnes te lanceren.

Start succesvolle experimentele marketingcampagnes met ClickUp's sjabloon voor het campagneplan

Het helpt u doelen vast te stellen, de focus van het team af te stemmen op campagnedoelstellingen en taken te beheren. U kunt ook de voortgang van de campagne in realtime bijhouden en waar nodig aanpassingen doen.

6. Stimuleer real-time delen van content

Creëer momenten binnen de ervaring die natuurlijk deelbaar zijn. Of het nu een opvallend beeld, een leuke activiteit of iets onverwachts is, ontwerp de ervaring op een manier die deelnemers aanmoedigt om hun momenten vast te leggen en te delen op sociale media.

7. Maak van een moment een relatie

De echte waarde van ervaringsmarketing ligt in wat er na de gebeurtenis gebeurt. Laat de verbinding niet vervagen - volg op met gepersonaliseerde communicatie die de band die je hebt gecreëerd versterkt. Bied iets zinvols aan, zoals exclusieve content, speciale aanbiedingen of vroege toegang tot toekomstige gebeurtenissen.

De sleutel is om die betrokkenheid te koesteren, zodat deelnemers het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van de reis van je merk en niet slechts aanwezig zijn bij één gebeurtenis. Zo zet je ervaringen om in klantenbinding.

8. Metriek bijhouden

Ervaringsmarketing is een uitstekende manier om klantbetrokkenheid te krijgen en een gemeenschap op te bouwen.

Maar hoe bijhoudt u eigenlijk het succes van een experientiële marketingcampagne? Is dat via leadgeneratie, vermeldingen op sociale media of de verkoop van gebeurtenissen?

Laten we eens kijken naar de sleutel marketingcijfers die je kunt bijhouden:

📌 Participatiegraad: Houd bij hoeveel deelnemers fysiek of virtueel aan de gebeurtenis hebben deelgenomen

📌 betrokkenheid: Analyseer de betrokkenheid van de consument door de tijd te meten die consumenten besteden aan interactie met het merk of aan het beoordelen van het product. U kunt ook een klanttevredenheidsonderzoek na de gebeurtenis uitvoeren om de algemene gedachten over het merk te begrijpen

📌 Leadconversie: Controleer hoeveel nieuwe aanmeldingen u via de campagne hebt ontvangen en hoeveel consumenten na de gebeurtenis zijn doorgegaan

📌 Sociaal mediabereik: Analyseer het bereik en de impressies van uw sociale mediaposts die verband houden met de campagnes. Bovendien kunt u het volume van door gebruikers gegenereerde gegevens controleren, waaronder foto's en video's ClickUp Dashboards kunnen u helpen bij het bijhouden en analyseren van campagnebetrokkenheid en conversies. U kunt ze gebruiken om het bereik en de betrokkenheid van door gebruikers gegenereerde content op sociale media te controleren. U kunt zelfs een gedetailleerd rapport maken om de campagneprestaties te bespreken met relevante belanghebbenden.

meet de prestaties van belevingsmarketingcampagnes met ClickUp Dashboards_

Lees meer: Een marketeersgids voor Customer Lifecycle Marketing

Technologie inzetten in belevingsmarketing met ClickUp

Als het op belevingsmarketing aankomt, is het de sleutel tot succes om alles georganiseerd en bijgehouden te houden, en dat is waar ClickUp Marketing Oplossing komt goed van pas. Het is meer dan alleen een tool voor het beheren van taken: het helpt je team bij het plannen, samenwerken en soepel uitvoeren van elk detail van een campagne.

Laten we eens kijken hoe u ClickUp kunt gebruiken om alles te vereenvoudigen, van het brainstormen over ideeën tot het in de gaten houden van budgetten.

creëer marketingstrategieën en -campagnes en houd hun prestaties eenvoudig bij met de ClickUp Marketing Solution_

Genereer ideeën voor belevingsmarketingcampagnes met AI

Experientiële marketingcampagnes moeten creatief zijn om uw target publiek betrokken te houden. U kunt op zoek gaan naar marketinginspiratie van andere merken is het belangrijk om unieke ideeën te vinden die aansluiten bij de waarden en doelen van je merk. ClickUp Brein , de krachtige AI-assistent, kan je hierbij helpen. Je hoeft alleen maar details toe te voegen, zoals doelgroep, doelen van de campagne, budget en voorkeurskanalen, en het geeft je relevante campagne-ideeën.

genereer interactieve campagne-ideeën voor uw merk met ClickUp Brain_

Campagnedetails beheren

Zodra u de campagne-ideeën klaar hebt, moet u een gedetailleerd marketing abonnement maken . ClickUp Documenten kan het proces gemakkelijker voor u maken. Teams kunnen hiermee in realtime relevante informatie aanmaken, delen en bewerken.

U kunt ClickUp Documenten om strategieën, tijdlijnen en sleutelacties voor ervaringsmarketingcampagnes te creëren. Het helpt u:

Een lijst met campagnedoelstellingen te maken

Het target publiek definiëren

Duidelijke resultaten voor de campagne in kaart te brengen

Of het nu gaat om het documenteren van abonnementen voor gebeurtenissen, het delen van creatieve briefings of het opstellen van rapporten voor na het evenement, ClickUp Docs organiseert alle communicatie op één plek.

_Gebruik ClickUp Docs om experientiële marketingstrategieën op één plaats op te slaan

Marketing workflows automatiseren

Of u nu het versturen van follow-up e-mails na een gebeurtenis wilt automatiseren of notificaties wilt triggeren wanneer taken zijn voltooid, ClickUp Automatiseringen kunnen de handmatige werklast verminderen. Dit zorgt ervoor dat uw team gefocust blijft op de strategie op hoog niveau en niet verzandt in handmatige taken.

bouw verschillende soorten automatiseringen om het succes van marketingcampagnes te stimuleren met ClickUp Automations_

Taken toewijzen en voortgang van campagnes bijhouden

Nu komt het lastige gedeelte - de uitvoering van de campagne. Het vereist het beheren van resources, het toewijzen van taken en het voortdurend bijhouden van de voortgang. Dit is waar je ClickUp-taak . Hiermee kunt u een aparte lijst met taken maken voor elk actie-item, zoals het definiëren van het doelpubliek, het vaststellen van het budget voor een gebeurtenis, het bepalen van de locatie van het budget, samenwerken met beïnvloeders en het coördineren van steekproeven van producten met leveranciers.

Je kunt snel taken toewijzen aan verschillende teamleden en deadlines instellen om ervoor te zorgen dat je verantwoording aflegt, verschillende taken koppelen en prioriteiten voor taken instellen.

creëer uitvoerbare taken voor marketingcampagnes met ClickUp-taken_

Start uw belevingsmarketingcampagne met ClickUp

ClickUp vereenvoudigt het hele proces van experientiële marketing, van projectmanagement en het bijhouden van taken tot brainstormen met Whiteboards en het automatiseren van workflows met ClickApps. Met functies zoals ClickUp Docs voor naadloze samenwerking en tijdsregistratie voor het beheren van budgetten blijft elk aspect van uw campagne georganiseerd en op schema.

Belevingsmarketing evolueert en om voorop te blijven lopen, moet u tools gebruiken die u helpen slimmer te werken, niet harder. Consumenten verwachten meer meeslepende en gepersonaliseerde ervaringen, en met ClickUp kunt u efficiënt aan die verwachtingen voldoen en tegelijkertijd innoveren.

Klaar om uw belevingsmarketingcampagnes naar een hoger niveau te tillen? Meld u aan voor ClickUp en breng uw grote ideeën tot leven, allemaal op één plek.