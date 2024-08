Top 10 Digitale Marketing Conferenties om bij te wonen in 2024

Digitale marketing is zelden statisch, maar de afgelopen jaren was het uitzonderlijk turbulent. 📉

We zijn getuige geweest van verstoringen door Google's GA4, Search Generative Experience (SGE) en generatieve marketing AI-tools zoals ChatGPT. Dan was er nog het verlies van cookies van derden en natuurlijk het steeds veranderende gedrag van klanten. Voor digitale marketeers was het een tijd van constant leren en afleren.

Dus hoe houd je de vinger aan de pols van online marketing? Hoe kun je opkomende digitale marketingtrends leren kennen en overnemen voordat ze uitgroeien tot virale fenomenen?

Omgaan met experts in uw branche is een goede plek om te beginnen. Digitale marketingconferenties brengen wereldwijde marketingleiders uit alle bedrijfstakken samen en ze zijn een geweldige plek om te communiceren met uw collega's uit de digitale marketingindustrie.

Dus als je je agenda voor dit jaar aan het plannen bent, is hier onze lijst met top 10 digitale marketingconferenties om bij te wonen in 2024. Begin met het boeken van uw tickets! ✈️

De rol van conferenties voor digitale marketingprofessionals en -teams

Velen geloven dat alle informatie die je nodig hebt over digitale marketing online beschikbaar is, binnen handbereik. Waarom zou je de moeite nemen om persoonlijke evenementen bij te wonen? Maar er is meer dan één reden waarom je zou moeten overwegen om een digitale marketing conferentie bij te wonen.

Hier zijn er een paar:

Netwerken: De kans om in contact te komen met marktleiders en marketingprofessionals op digitale marketingconferenties is van onschatbare waarde. Je weet nooit of de persoon naast wie je zit je volgende mentor, werknemer of baas kan worden

De kans om in contact te komen met marktleiders en marketingprofessionals op digitale marketingconferenties is van onschatbare waarde. Je weet nooit of de persoon naast wie je zit je volgende mentor, werknemer of baas kan worden

Digitale marketingconferenties bieden een zeer stimulerende leeromgeving waar je nieuwe kennis kunt opnemen. Ze bieden ook een forum om bewezen, praktische oplossingen te vinden voor veelvoorkomende uitdagingen

De focus van digitale marketingconferenties ligt standaard op de toekomst. Als gevolg daarvan worden ze uw spoedcursus over hoe u aan de verwachtingen kunt voldoen en hoe u zich kunt voorbereiden op komende verstoringen, vaak door middel van nieuwe marketingtechnologieën

Maar de belangrijkste reden is het perspectief en de inzichten die je krijgt van marketingleiders, die anders misschien onbereikbaar voor je zijn. Dit is niet alleen iets wat je online kunt vinden.

Laten we eens horen wat eerdere deelnemers aan de conferentie te zeggen hebben over hun ervaringen. Dit is hoe een persoon op Reddit beschreef hun ervaring.

via Reddit Conferenties zijn belangrijke knooppunten voor netwerken. Ze bieden een platform om gelijkgestemde marketeers te vinden en met hen te communiceren. Je kunt betekenisvolle relaties opbouwen die later kunnen uitgroeien tot zakelijke partnerschappen.

Lijst van opmerkelijke digitale marketingconferenties om bij te wonen in 2024

Dit jaar heeft een geweldige line-up van digitale marketing conferenties en topontmoetingen die je niet mag missen.

Hier zijn de 10 beste digitale marketingconferenties om bij te wonen in 2024.

1. Social Media Marketing Wereld Sociale media marketingwereld is een driedaagse conferentie vol keynotes van opmerkelijke marketeers zoals Ann Handley en Jim Louderback. Marketing mavericks zullen hun inzichten delen over de laatste digitale marketingtrends en voorspellingen delen over marketingstrategieën.

Alle deelnemers kunnen persoonlijk contact leggen met topexperts en collega-professionals tijdens de exclusieve netwerkmixer na afloop van de conferentie.

Dit marketingevenement biedt ook workshops voor professionele ontwikkeling onder leiding van experts, ontworpen voor marketeers die op zoek zijn naar diepere expertise.

Datum: 18-20 februari 2024

18-20 februari 2024 Locatie: San Diego, Californië

San Diego, Californië Onderwerpen die meestal aan bod komen: Marketingstrategie, sociale mediamarketing, contentmarketing, organische sociale marketing, betaalde sociale marketing

Marketingstrategie, sociale mediamarketing, contentmarketing, organische sociale marketing, betaalde sociale marketing Wie zou moeten deelnemen: Social mediamarketeers, contentmakers en bedrijfsleiders die marketingstrategieën willen leren kennen

via Sociale media onderzoeker

2. Product-geleide top Product-geleide top is een must-attend digitale marketing conferentie van het jaar voor PLG (product-geleide groei) enthousiastelingen.

De top zit vol met back-to-back sessies van wereldwijde productmarketingleiders gedurende twee dagen in het bruisende New York City. De conferentie wordt afgesloten met een 'happy hour' netwerksessie onder leiding van de Product-Led Alliance.

Met ongeveer 80% van het publiek bestaande uit senior-level professionals en C-suite executives van bedrijven als Meta, Amazon en Shopify, kun je een wervelwind aan netwerken verwachten.

Datum: 20-21 maart 2024

20-21 maart 2024 Locatie: New York, New York

New York, New York Onderwerpen die meestal aan bod komen: Productgeleide groei, strategie en marketing

Productgeleide groei, strategie en marketing Wie zou moeten komen: Productmarketeers, SaaS-oprichters en groeileiders die toezicht houden op productgestuurde strategie en activiteiten

3. HubSpot's INBOUND HubSpot's INBOUND is "waar carrières van de grond komen, bedrijven beginnen te groeien en de gemeenschap ons ten goede verandert"

Een plek reserveren betekent uitkijken naar drie dagen vol 'Aha'-momenten met educatieve breakouts, panels onder leiding van experts, diverse keynotes en hands-on workshops. Verwacht ook te netwerken met opkomende digitale marketingprofessionals en leer over marketingstrategieën en -tools om groei te stimuleren.

Datum: 18-20 september 2024

18-20 september 2024 Locatie: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Onderwerpen die meestal aan bod komen: AI, videocontentcreatie, e-mailmarketing, storytelling, leiderschap, klantgerichte strategie

AI, videocontentcreatie, e-mailmarketing, storytelling, leiderschap, klantgerichte strategie Wie zou moeten deelnemen: Verkoop-, marketing- en bedrijfsleiders en professionals die op zoek zijn naar loopbaanontwikkeling en kennis om hun bedrijfsprestaties te verbeteren

via INBOUND

4. Gartner Marketing Symposium/Xpo

Dit jaar was het thema van het Gartner Marketing Symposium/Xpo is Lead Marketing Through Disruption's Next Wave.

Als deelnemer leer je het belang van "het behoud van de menselijke kant van marketingleiderschap om je team te helpen strategische waarde aan te tonen en je groeidoelstellingen te bereiken."

Dit gaat gepaard met één-op-één gesprekken met experts van Gartner.

Je hebt ook toegang tot meer dan 150 sessies met het nieuwste marketingonderzoek van Gartner, rondetafelsessies, casestudies van eindgebruikers en gesprekken met collega's.

Datum: 3-5 juni 2024

3-5 juni 2024 Locatie: Denver, Colorado

Denver, Colorado Onderwerpen die meestal aan bod komen: Marketingstrategie, multichannelmarketing, merkstrategie en AI

Marketingstrategie, multichannelmarketing, merkstrategie en AI Wie zou moeten deelnemen: CMO's, marketingleiders, strategen en professionals die hun organisaties klaar willen maken voor de toekomst en tegelijkertijd een grote impact willen realiseren

via Gartner

5. Inhoud marketing wereld

Geproduceerd door Content Marketing Institute, CMWorld is een jaarlijkse conferentie voor contentprofessionals.

Deze driedaagse bijeenkomst wordt georganiseerd rond keynotes van vooruitstrevende leiders en sessies waarin ideeën worden uitgewisseld. Het is perfect om kennis op te doen en praktische oplossingen te leren om een succesvolle contentstrategie uit te voeren.

Zoals een deelnemer zei: "Na het bijwonen van CMWorld had ik het gevoel dat ik een masterdiploma had gehaald contentmarketing !".

Datum: 21-23 oktober 2024

21-23 oktober 2024 Locatie: San Diego, Californië

San Diego, Californië Onderwerpen die meestal aan bod komen: Contentmarketingstrategie, contentervaring, de toekomst van contentmarketing

Contentmarketingstrategie, contentervaring, de toekomst van contentmarketing Wie zou moeten deelnemen: Digitale marketingprofessionals, creatieven, contentmakers en bureaus die hun carrière en vaardigheden willen verbeteren

via Inhoud marketing wereld

6. LeadsCon

Wordt gezien als het grootste marketingevenement op het gebied van leadgeneratie, LeadsCon brengt meer dan 3000 lead-gen professionals samen voor drie dagen leren onder leiding van experts en boeiende discussies.

Verschillende dagen hebben verschillende agenda's. Maar verwacht power-uren met keynotes, workshops over klantenwerving, interactieve sessies, netwerkpauzes en mixers om de dag af te sluiten.

U kunt ook vergaderingen op locatie plannen met behulp van LeadCon's MeetingsHub om in contact te komen met professionals uit verticale sectoren zoals Gezondheidszorg, FinTech, enz.

Datum: 8-10 april 2024

8-10 april 2024 Locatie: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada Onderwerpen die gewoonlijk aan bod komen: Klantenwerving, data-analyse, AI, affiliate marketing

Klantenwerving, data-analyse, AI, affiliate marketing Wie zou moeten deelnemen: Marketeers, bureaus, inkoopteams en professionals die direct betrokken zijn bij het kopen, genereren of meten van zakelijke leads

7. DigiMarCon Verenigd Koninkrijk

Een goede digitale marketingconferentie is een one-stop-shop voor het opdoen van waardevolle lessen en bruikbare aanknopingspunten voor alle marketingkanalen en uitdagingen. Dit is precies wat DigiMarCon Verenigd Koninkrijk levert!

Naast twee dagen van spraakmakende keynotes en masterclasses over strategie op een van de beste persoonlijke digitale marketingevenementen, kun je tentoonstellingshallen bezoeken waar de nieuwste digitale marketingtechnologieën, mobiel, SaaS, AdTech, enz. worden getoond.

Je kunt de conferentie online of persoonlijk bijwonen, waardoor dit een wereldwijde virtuele martech top is die je tijd waard is.

Datum: 29-30 augustus 2024

29-30 augustus 2024 Locatie: Londen, Verenigd Koninkrijk

Londen, Verenigd Koninkrijk Onderwerpen die meestal aan bod komen: Verkoop- en marketingautomatisering, kunstmatige intelligentie, ChatGPT, SEO, sociale-mediamarketing, CRO, inkomende en uitgaande marketing

Verkoop- en marketingautomatisering, kunstmatige intelligentie, ChatGPT, SEO, sociale-mediamarketing, CRO, inkomende en uitgaande marketing Wie zou moeten deelnemen: Digitale marketing-, reclame- en mediaprofessionals die willen netwerken met thought leaders en actiepunten voor succes mee naar huis willen nemen

via DigiMarCon Verenigd Koninkrijk

8. Internationale sociale top

De Internationale Sociale Top is een eendaagse conferentie over digitale marketing, speciaal ontworpen voor professionals die wereldwijd digitale en sociale-mediamarketingkanalen beheren.

Verwacht een directe duik in sessies boordevol actie en effectief leren over het succesvol ontwerpen en uitvoeren van internationale campagnes. Je krijgt bruikbare digitale marketinginzichten, tips en tactieken om mee terug te nemen naar je team.

Bovendien zijn er elk uur van het marketingevenement twee verschillende trackopties voor de deelnemers. Je kunt kiezen op basis van je voorkeur.

Datum: 16 mei 2024

16 mei 2024 Locatie: Barcelona, Spanje

Barcelona, Spanje Onderwerpen die meestal aan bod komen: Social media marketing, customer journey, advertenties, organische & betaalde marketing

Social media marketing, customer journey, advertenties, organische & betaalde marketing Wie zou moeten deelnemen: Social media marketing managers en digital marketing managers werkzaam in wereldwijde organisaties

9. Summit Inkomsten

Zoals de naam al doet vermoeden, is de Top over inkomsten richt zich uitsluitend op inkomstenoperaties (RevOps), strategie en management.

De twee dagen van de conferentie - vol met invloedrijke keynotes, paneldiscussies en breakouts - zijn samengesteld door vooraanstaande experts. Zij delen praktische oplossingen, strategieën en frameworks om u te helpen uw groeimotor te bouwen.

Oh, en de netwerkborrel 's avonds wordt verzorgd door de Revenue Operations Alliance.

Datum: 4-5 september 2024

4-5 september 2024 Locatie: San Francisco, Californië

San Francisco, Californië Onderwerpen die meestal aan bod komen: RevOps, verandermanagement, stakeholdermanagement, RevTech, verkoopvoorspelling

RevOps, verandermanagement, stakeholdermanagement, RevTech, verkoopvoorspelling Wie zou moeten deelnemen: RevOps-leiders en sales enablement-professionals die antwoorden zoeken op lastige RevOps-uitdagingen en marketingtechnologiepartners die zich een weg willen banen door snel veranderende markten

via Alliantie Inkomsten

10. eTail eTail is de toonaangevende conferentie over e-commerce en omnichannel in Amerika. U hoort er van VP's, oprichters, CEO's en experts van de beste retailers van het land.

Hoewel de conferentie 30 uur duurt, zit deze boordevol sessies in Tonight Show-stijl, denktanks achter gesloten deuren met C-suite executives, rondetafelgesprekken en groepsdiscussies.

De organisatoren bieden ook segmenten waaronder het 'Innovation Theater', de EXPO voor de nieuwste e-commerce marketingtechnologie; en 'Retailer Hangouts', voor 30 minuten van informele discussies onder leiding van sprekers.

Datum: 12-15 augustus 2024

12-15 augustus 2024 Locatie: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Onderwerpen die gewoonlijk aan bod komen: Klantenloyaliteit, sociale handel, mobiele marketing, gebruikerservaring, consumentengedrag, AI & MI in e-commerce

Klantenloyaliteit, sociale handel, mobiele marketing, gebruikerservaring, consumentengedrag, AI & MI in e-commerce Wie zou moeten deelnemen: E-commerce en digitale marketing leiders in de detailhandel die wereldwijd willen gaan

via eTail Gebeurtenissen

Al een Digital Marketing Conference gekozen?

Nee? Lees dan beoordelingen van eerdere deelnemers en neem snel een beslissing. Veel digitale marketingconferenties bieden kortingen voor vroege inschrijving.

Maar als je met een enthousiast "Ja!" hebt geantwoord, begin dan meteen met het plannen van de reis.

Tussen het maken van een voorstel om het conferentiebudget goedgekeurd te krijgen en het boeken van de tickets, zijn er waarschijnlijk honderd dingen die je kunt missen. Gelukkig voor u maakt ClickUp het plannen en organiseren van uw werk een fluitje van een cent. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!

Veelgestelde vragen

**1. Wat is het doel van een digitale marketingconferentie?

Digitale marketingconferenties brengen marketingprofessionals op één plek samen om de nieuwste trends te bespreken, lessen te delen, voorspellingen te doen en te netwerken met marktleiders en beïnvloeders.

**2. Wat is een digitale top?

Een digitale top is een vooraanstaande digitale marketingconferentie voor digitale marketeers op elk niveau, uit elke digitale marketingbranche. Het richt zich op het bieden van voortdurend leren door middel van game-veranderende strategieën, tactieken en tools.

**3. Waarom zijn marketingconferenties belangrijk?

Marketingconferenties zijn belangrijk omdat ze een ruimte bieden voor persoonlijk of virtueel leren en netwerken. Deelnemers kunnen inzichten opdoen in digitale marketing, op de hoogte blijven van de laatste trends en in contact komen met topexperts en andere digitale marketeers.